МИД Украины предлагает спецслужбам "заняться" закарпатскими футболистами

Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с «дружественным» приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки, да и вообще задать ещё много вопросов.

Господин Климкин. Вы становитесь похожим на сталинского прокурора Вышинского. Мне кажется, Вам бы надо было заняться прямыми обязанностями, например как бы поскорее выпутаться из глупейшей ситуации с Бабченкo, в которую Вы попали, комментируя это дело в ООН. А спорт и другое оставьте, пожалуйста, компетентным организациям. А то Вы скоро за любое слово станете сажать. Или Вам так нравится деятельность сталинских приспешников? Ну тогда бывает, дело такое, засасывает.

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали приглашение на турнир в Британию команду «Karpatalja» из Закарпатской области. На турнире принимали участие команды из «непризнанных государств, территорий», а также команды нацменьшинств. Именно такой статус первенству изначально был присвоен его организаторами в Лондоне. Организатором выступила Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, позиционирующая себя полностью независимой организацией в отличие от FIFA.В Конфедерацию включены Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Северный Кипр, ЛНР, ДНР, Нагорно-Карабахская Республика, Гренландия и даже Монако, которое отдельной футбольной державой не признаётся Парижем. Теперь включено и Закарпатье. Всего - 45 стран и территорий.В финальном матче закарпатская команда была сильнее команды из Северного Кипра.Глава МИД Украины Павел Климкин назвал турнир, который был организован в Британии, неприемлемым. По словам Климкина, он любит футбол, но его не радуют успехи закарпатской футбольной команды. При этом слово «успехи» украинский министр заключил в кавычки.Климкин в Фейсбуке:Украинское руководство раздражено тем, что команда использует венгерскую символику на своём гербе, а также фактически признаётся британскими организациями, связанными со спортом.Комментарий к посту Климкина в Фейсбуке (автор Vladimir Kudys из Львова, проживающий в немецком Бремене):