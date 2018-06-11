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МИД Украины предлагает спецслужбам "заняться" закарпатскими футболистами
В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали приглашение на турнир в Британию команду «Karpatalja» из Закарпатской области. На турнире принимали участие команды из «непризнанных государств, территорий», а также команды нацменьшинств. Именно такой статус первенству изначально был присвоен его организаторами в Лондоне. Организатором выступила Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, позиционирующая себя полностью независимой организацией в отличие от FIFA.
В Конфедерацию включены Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Северный Кипр, ЛНР, ДНР, Нагорно-Карабахская Республика, Гренландия и даже Монако, которое отдельной футбольной державой не признаётся Парижем. Теперь включено и Закарпатье. Всего - 45 стран и территорий.
В финальном матче закарпатская команда была сильнее команды из Северного Кипра.
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал турнир, который был организован в Британии, неприемлемым. По словам Климкина, он любит футбол, но его не радуют успехи закарпатской футбольной команды. При этом слово «успехи» украинский министр заключил в кавычки.
Климкин в Фейсбуке:
Украинское руководство раздражено тем, что команда использует венгерскую символику на своём гербе, а также фактически признаётся британскими организациями, связанными со спортом.
Комментарий к посту Климкина в Фейсбуке (автор Vladimir Kudys из Львова, проживающий в немецком Бремене):
В Конфедерацию включены Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Северный Кипр, ЛНР, ДНР, Нагорно-Карабахская Республика, Гренландия и даже Монако, которое отдельной футбольной державой не признаётся Парижем. Теперь включено и Закарпатье. Всего - 45 стран и территорий.
В финальном матче закарпатская команда была сильнее команды из Северного Кипра.
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал турнир, который был организован в Британии, неприемлемым. По словам Климкина, он любит футбол, но его не радуют успехи закарпатской футбольной команды. При этом слово «успехи» украинский министр заключил в кавычки.
Климкин в Фейсбуке:
Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с «дружественным» приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки, да и вообще задать ещё много вопросов.
Украинское руководство раздражено тем, что команда использует венгерскую символику на своём гербе, а также фактически признаётся британскими организациями, связанными со спортом.
Комментарий к посту Климкина в Фейсбуке (автор Vladimir Kudys из Львова, проживающий в немецком Бремене):
Господин Климкин. Вы становитесь похожим на сталинского прокурора Вышинского. Мне кажется, Вам бы надо было заняться прямыми обязанностями, например как бы поскорее выпутаться из глупейшей ситуации с Бабченкo, в которую Вы попали, комментируя это дело в ООН. А спорт и другое оставьте, пожалуйста, компетентным организациям. А то Вы скоро за любое слово станете сажать. Или Вам так нравится деятельность сталинских приспешников? Ну тогда бывает, дело такое, засасывает.
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