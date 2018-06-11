13:36 11 июня
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МИД Украины предлагает спецслужбам "заняться" закарпатскими футболистами

В министерстве иностранных дел Украины прокомментировали приглашение на турнир в Британию команду «Karpatalja» из Закарпатской области. На турнире принимали участие команды из «непризнанных государств, территорий», а также команды нацменьшинств. Именно такой статус первенству изначально был присвоен его организаторами в Лондоне. Организатором выступила Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, позиционирующая себя полностью независимой организацией в отличие от FIFA.

В Конфедерацию включены Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика, Северный Кипр, ЛНР, ДНР, Нагорно-Карабахская Республика, Гренландия и даже Монако, которое отдельной футбольной державой не признаётся Парижем. Теперь включено и Закарпатье. Всего - 45 стран и территорий.

В финальном матче закарпатская команда была сильнее команды из Северного Кипра.


Глава МИД Украины Павел Климкин назвал турнир, который был организован в Британии, неприемлемым. По словам Климкина, он любит футбол, но его не радуют успехи закарпатской футбольной команды. При этом слово «успехи» украинский министр заключил в кавычки.

Климкин в Фейсбуке:
Считаю, что правоохранительные органы должны были бы встретить команду с «дружественным» приемом на Родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки, да и вообще задать ещё много вопросов.


Украинское руководство раздражено тем, что команда использует венгерскую символику на своём гербе, а также фактически признаётся британскими организациями, связанными со спортом.

МИД Украины предлагает спецслужбам "заняться" закарпатскими футболистами


Комментарий к посту Климкина в Фейсбуке (автор Vladimir Kudys из Львова, проживающий в немецком Бремене):
Господин Климкин. Вы становитесь похожим на сталинского прокурора Вышинского. Мне кажется, Вам бы надо было заняться прямыми обязанностями, например как бы поскорее выпутаться из глупейшей ситуации с Бабченкo, в которую Вы попали, комментируя это дело в ООН. А спорт и другое оставьте, пожалуйста, компетентным организациям. А то Вы скоро за любое слово станете сажать. Или Вам так нравится деятельность сталинских приспешников? Ну тогда бывает, дело такое, засасывает.


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Комментарии 13

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 06:29
    Очередной звоночек для УКРАЛины-разбегается народец из-под ладошки "Шоколадного Доминатора"..
    Злой 55
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:48
      Убытки,зачем вам Закарпатье...Отдайте венграм,русинам...Меньше головняка будет..И на возмущения и ноты не надо тратить бумагу..А спецслужба на Донбассе згинет.
      210окв
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:03
        Цитата: 210окв
        И на возмущения и ноты не надо тратить бумагу..

        и климу чугункину нервы побережёте laughing
        LSA57
      2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 11:33
        Цитата: 210окв
        Убытки,зачем вам Закарпатье...Отдайте венграм,русинам...Меньше головняка будет..И на возмущения и ноты не надо тратить бумагу..А спецслужба на Донбассе згинет.

        Как так просто отдать часть территории?! Вот если бы за неё много денег предложили, то продали бы давно уже!
        ALEXXX1983
  2. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 06:33
    Так и пшеки уже администрацию для Волыни подбирают.
    22 dmdc
  3. DRA-75 Сегодня, 06:40
    Очередная пощечина Украине эвропейцев...
    DRA-75
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:01
    Украинское руководство раздражено тем, что команда использует венгерскую символику на своём гербе, а также фактически признаётся британскими организациями

    а вот это зрада так зрада laughing
    а про мелкобритов клим чугункин может сказать только "И ты брутто, сказало нетто, завернулось в тару и упало" laughing
    LSA57
  5. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:26
    Что взять с убогого чугункина и его свиты, о которой рекомендую посмотреть ролики Шария. И сам чугункин мерзок, и его вся контора не менее.
    LeonidL
  6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:29
    Русины .Закарпатская Русь . не убавить не прибавить . Где там украина , с какого боку вылезла ... Оградить галичину забором .Поставить столбы с табличками - Глупеют !Заразно ! Опасно не входить . И все люди на территории Украины вздохнут свободно и счастливо !
    30 вис
  7. igordok (Игорь) Сегодня, 08:20
    А вот итальянский 3-ий горно-артиллерийский полк 3-й альпийской дивизии "Юлия" использует в своей эмблеме, элементы геральдики Окраины. Вот и пускай, кастрюли радуются этому, хотя этот элемент является наградным, и по сути является символом оккупации Окраины. Эти "тризубы" появились на всех эмблемах полков, батальонов, участвовавших в кампании на Украине во время войны.
    igordok
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:38
    радуйся,,что хоть в этом турнире команда,пока ещё с Украины,победила...
    taiga2018
  9. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 10:50
    Хотелось ответить львовчанину и Бремена:
    Не надо сравнивать нациского выродка с Величайшем правителем, Величайшей страны, спасший мир от коричневой чумы - Великим Сталиным.
    лаврентий павлович
  10. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:55
    мда...новости из Фейсбука..
    и конечно же Украина. Правда этнический русский на работе в Украине...рассуждает о ConIFA.
    Ну и ему тут же ответили--приглашена этническая команда венгров из Закарпатья.
    Сам то Климкин и не в курсе что да где..Главное посты в Фейсбуке набить.Впрочем все деятели от политики(Лавров, Захарова, Климкин, Порошенко и пр с Трампом) грешат этим делом.
    Антарес
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