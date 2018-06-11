13:32 11 июня
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Пашинин в интервью НТВ рассказал о том, зачем воюет на Донбассе

Скандально известный актёр Анатолий Пашинин дал интервью телеканалу НТВ. Один из основных вопросов, прозвучавших в адрес Пашинина, был связан с его вступлением в ряды экстремистской организации «Правый сектор» (*запрещена в России) и с участием в боевых действий на Донбассе на стороне так называемых тербатов.

У актёра поинтересовались, с какой целью он решил сделать эти шаги.

По словам г-на Пашинина, он расчищает будущее молодым украинцам (в возрасте 19-21 года) для того, чтобы те построили национальное государство.


Пашинин:
Я сделал этого, чтобы заткнуть рот бабулькам, которые будут орать в лицо (украинским националистам).


По словам Пашинина, на Украине наступает время «молодых и злых».

Пашинин в интервью НТВ рассказал о том, зачем воюет на Донбассе


Напомним, что ранее актёр, известный в России по сериалам и ряду художественных лент, заявлял, что воюет на Донбассе, чтобы «словить кайф».

Получилось ли у г-на Пашинина «заткнуть рот бабулькам», взяв в руки автомат, представитель экстремистского батальона не говорит. Но раз заявлял, что от процесса «кайфует», значит, считает выполнение своей миссии идущим по плану.

Для справки:
Анатолий Пашинин родился в 1978 году в городе Светловодск Кировоградской области Украинской ССР. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (Москва). Снялся в фильмах «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Побег» и др.

Заявил, что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 112

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  1. rpek32 (Владимир) Сегодня, 06:57
    осталось только понять зачем его пиарить
    rpek32
    1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:02
      Цитата: rpek32
      осталось только понять зачем его пиарить

      Это не пиар. Это чтобы благодарный народ не забыл.
      А то столько мерзавцев вешать придется, что у некоторых действительно есть шанс проскочить между веревок в какую-нибудь Канаду...
      Mik13
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:02
      Кто скажет, на кой этому гаду делают рекламу и почему он еще на этом свете? belay
      сибиралт
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:05
        Цитата: сибиралт
        Кто скажет, на кой этому гаду делают рекламу?

        ну и какая это реклама? с очередного (непечатно) сняли маску
        LSA57
        1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:23
          Да уж. Кто бы срывал -то? Он сам второй год раздает интервью для чего уехал убивать русских, но его регулярно тиражируют наши либеральные СМИ. И это вы считаете не рекламой русофобии? request
          сибиралт
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:32
            Цитата: сибиралт
            И это вы считаете не рекламой русофобии?

            нет конечно. когда показывают попрошенко с его бредом об "агрессии", это реклама майдана?
            Он сам второй год раздает интервь
            одно дело прочитать, другое дело увидеть и услышать
            LSA57
        2. Гардамир Сегодня, 07:45
          с очередного (непечатно) сняли маску
          Уж сколько лет с него маску снимают.
          Гардамир
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:00
            Цитата: Гардамир
            Уж сколько лет с него маску снимают.

            где? я вот например первый раз это увидел и услышал. попрошайкина гораздо чаще показывают.
            LSA57
            1. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
                1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 09:03
                  "не читайте вы карлушу маркса на ночь." - Благодаря ему, родился СССР. Вы против?
                  СтВахмистр
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:08
                    Цитата: СтВахмистр
                    Благодаря ему, родился СССР

                    с какого такого перепуга? belay
                    LSA57
                    1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 09:47
                      с какого такого перепуга? belay
                      Вай! А ещё маршал! Странно.... what
                      СтВахмистр
                      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:49
                        Цитата: СтВахмистр
                        Вай! А ещё маршал! Странно..

                        belay мл. лейтенант, что вы странного увидели?
                        LSA57
            2. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:39
              По словам г-на Пашинина...

              Для нормальных людей двухзначные сокращения слов не делают, не зачем.
              А, так вроде, и культуру речи соблюсти сумели и вещи своими именами назвали...
              Pax tecum
              1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:45
                ...продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».

                Уж очень разные у русских с ним понятия о "национальной демократии", скорее - националистической, а если быть более точным, то - нацистской.
                Pax tecum
              2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:59
                Цитата: Pax tecum
                По словам г-на Пашинина...

                Для нормальных людей двухзначные сокращения слов не делают, не зачем.
                А, так вроде, и культуру речи соблюсти сумели и вещи своими именами назвали...

                Правила сайта запрещают подобные слова, поэтому люди и сокращают их. Но в данном случае хоть сокращай, хоть не сокращай, хоть вообще пи-пи-пи напиши, всё равно всем всё понятно.
                Николай Фёдоров
          2. Комментарий был удален.
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:35
              Цитата: лесовозник
              штаны с него снять надо, а не маску и заделать пробоину ниже ватерлинии, такую чтоб дерьмо в кишке не держалось

              предлагаю другой вариант
              сделать ему клизму литров так на 5, а потом снятой маской заткнуть пробоину
              LSA57
              1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:52
                Цитата: LSA57
                Цитата: лесовозник
                штаны с него снять надо, а не маску и заделать пробоину ниже ватерлинии, такую чтоб дерьмо в кишке не держалось

                предлагаю другой вариант
                сделать ему клизму литров так на 5, а потом снятой маской заткнуть пробоину

                когда на тюрьму попадёт(если на Донбассе не завалят) с ним много всяких занятных штук произойдёт - не сомневайтесь - в пресс-хатах бычьё очень изобретательно
                лесовозник
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:56
                  Цитата: лесовозник
                  с ним много всяких занятных штук произойдёт

                  ну это как ещё один вариант lol
                  LSA57
        3. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 07:51
          не знаю насколько и зачем он там воюет но судя по фотографии наркоманит на поле боя точно.





          Маки Авелльевич
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:16
            Какого боя?После настоящего боя он будет штаны стирать и плакать заберите меня отсюда.Он знает что Россия не будет их убивать,в лучшем случае исправлять как после войны на Колыме,вот и кочевряжится вражина
            Мар.Тира
            1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 09:56
              Мар.Тира:...Россия не будет их убивать,в лучшем случае исправлять...

              Россия может и не будет, но для "убивать" есть бойцы ЛДНР.
              Pax tecum
              1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:51
                Приветствую!Так то оно так,но бойцы ЛДНР не пойдут брать Киев и громить хунту без поддержки войск России.А нам так или иначе придётся соблюдать этические нормы поведения как русской цивилизации.Тем более на своей земле.Вот и будет он (если не успеет бежать в Европу) каяться, что его обманули и он заблуждался.Таких уже были десятки человек.Одна Савченко чего стоит.
                Мар.Тира
          2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 09:10
            наркоманит на поле боя точно.
            Точно! Мне всегда его рожа казалась подозрительной! Подозрения сбылись... laughing
            СтВахмистр
          3. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:59
            Цитата: Маки Авелльевич
            но судя по фотографии наркоманит на поле боя точно

            безусловно для таких новостей изберут подобное фото,
            удивляет что еще более "наркоманские" фото
            а вот украинские СМИ для данного материала. Использовали свежую фото

            как говориться -почувствуйте разницу.
            Кстати статья в стиле информационной войны.И видео отсутствует.

            У актёра поинтересовались, с какой целью он решил сделать эти шаги.
            По словам г-на Пашинина, он расчищает будущее молодым украинцам (в возрасте 19-21 года) для того, чтобы те построили национальное государство.

            В общем НТВ сваяло неплохое видео (я о методах информационной войны-с этой точки зрения НТВ кинуло охапку хвороста в костер войны)

            досталось всем россиянам на Украине. Все предатели, плохие редиски..в общем здравствуй тоталитарная пропаганда.
            НТВ неплохо нарезало. Сам Пашинин о данном
            Об этом Пашинин рассказал в одном из интервью, фрагмент которого в своей пропагандистской передаче использовал канал НТВ.
            "Я не занимаюсь построением национального государства, мне 39 лет и я точно понимаю, что "куда?" Я видел у нас парней, которым 19-21 - вот это мозги, вот это видение мира. Вот они построят, а я могу только одно сделать - расчистить им будущее", - отметил Пашинин.

            Кстати россияне на Украине от российского гражданства не отказываются. Их даже не заставляют проводить пятиминутки ненависти как НТВ.
            В общем я был лучшего мнения о НТВ. Впрочем иллюзий на счет любых СМИ не питал.
            Вместо поиска корня зла--ваяем откровенно пропагандистский материал...это хорошо для
            тотальной войны, а не поиска пути будущего.
            И между тем НТВ взяло интервью у российского актера.Добавив ему известности(он до сих пор снимается в кино)
            Антарес
          4. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:51
            Это там не он случайно? laughing

            Ожесточённые животные.

            9-21 - вот это мозги, вот это видение мира. Вот они построят


            Строители laughing
            Incvizitor
      2. KCA Сегодня, 08:43
        Да как-же его грохнуть? Это он для съёмок форму одевает и щёки надувает, артист, всё-таки, а сам сидит себе с тёлками и шнапс попивает, Бабченко тоже герой войны, в Чечне в спецназе воевал, а в книге сам-же пишет что пока часть была в Чечне, он в Осетии в Моздоке отвисал, в свЯзи, где его мудохали каждый день с утра до утра до крови разведчики
        KCA
    3. Непостижимый Сегодня, 07:04
      Это да. Вчера в Яндекс новостях висела эта "новость" весь день, теперь и на ВО добралась.
      Ничего интереснее ведь нет больше...
      Непостижимый
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 08:20
        Паршивцу бабушки помешали, долго видно в раздумьях прибывал ушлепок, потренеровался бы для начала на своих.
        Неплохой
        1. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 12:12
          Это он только в Грозовых воротах этих бабушек "защищал". Но то - фильм, а в жизни, вон как, бабушки уже мешают жить, дышать полной правосековой грудью.
          Лена Петрова
    4. Навигатор 1 (Константин ) Сегодня, 09:36
      Я думал его уже давно щёлкнули. am
      Навигатор 1
    5. SSR (Roman) Сегодня, 10:15
      Цитата: rpek32
      осталось только понять зачем его пиарить

      Ну в данном случае показывают чего желает "театрал", а желает он прихода молодых и злых, но только не умных.
      По сути эта звиздулька, очередная жертва "звёздной богемы".
      Кстати я даже не знаю про какие фильмы речь, видать очень звездатые, оскароносные пальмовые ветви.
      Интервью у наркомана.
      SSR
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 10:41
      Цитата: rpek32
      осталось только понять зачем его пиарить

      Про таких уродов вообще не нужно писать в сми, таких придают забвению.
      лаврентий павлович
    7. cenzor1966 (Александр) Сегодня, 13:16
      Так его скоро на съёмки пригласит....очередные продажная богема))) Старуха Ротару вообще пасть не закрывала....и тут....бабло закончилось)))
      cenzor1966
  2. Александр78 Сегодня, 07:02
    Отъявленный нацист , о карьере в России грезит . При пересечении границы много вопросов к нему возникнет . Если въезд не запрещен .
    Александр78
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:06
      Цитата: Александр78
      Если въезд не запрещен

      я бы не запрещал. пусть приезжает. искать не надо будет
      LSA57
  3. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 07:02
    А бандеровцы "поумнели" добровольно в "котлы" идут, оно и правильно, зачем таким паразитам на белом свете жить.
    Dimon Grin
  4. DRA-75 Сегодня, 07:08
    В российском фильме "Туман" этот чувак играл небольшую роль и там его очень точно обозвали "дуболомом"..Больше добавить и нечего!
    DRA-75
  5. Комментарий был удален.
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:33
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Грозовые ворота противно смотреть будет.

      совсем недавно показывали. меня минут на 10 хватило. хотя фильм очень нравится
      LSA57
  6. лысова (владимир) Сегодня, 07:17
    Ну похоже " кайф " словил. Причём для аудитории и режиссуры, которая его попользует и как обычно выкинет.
    лысова
  7. LeonidL (Леонид) Сегодня, 07:23
    Скорее бы ему кто нибудь из ополчения укоротил власовский язык.
    LeonidL
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:01
      Цитата: LeonidL
      Скорее бы ему кто нибудь из ополчения укоротил власовский язык.

      Вы действительно верите, что он на передовой?
      LSA57
  8. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:32
    О, это знатный деградант, сало негативно повлияло на его мозг. Но не отчаиваемся, друзья, Пашинин таки пошёл на повышение у укропитеков:
    Сармат Саныч
  9. ЛМН (Максим) Сегодня, 07:35
    Не понял немножко.. what
    У нас вроде "наемничество" запрещено.Статья есть в УК.А еще участие в эктримисткой организации..ещё одна статья.
    Странно конечно..мы проводим раследование в отношении американского журналиста,который посоветовал взорвать Крымский мост,а тут под боком дела такие.И ничего.. request
    ЛМН
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:02
      Цитата: ЛМН
      У нас вроде "наемничество" запрещено

      он не наёмник
      LSA57
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:12
        Цитата: LSA57
        он не наёмник

        Да, согласно международному праву Вы правы.
        определения наемника: это физическое лицо (иностранец или апатрид), добровольно вступившее в вооруженный конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради собственной экономической выгоды (т. е. в корыстных целях, за деньги) на стороне одного из участников вооруженного конфликта (внутригосударственного либо международного). В практическом плане под «наемником» понимаются лица, имеющие военные профессии, которые за плату предлагают свои профессиональные услуги для участия в преступной деятельности.
        Но его спокойно можно привлечь, за участие в ГЕНОЦИДЕ, вы внимательно вчитайтесь в его слова и сопоставьте, что такое геноцид
        Геноцид - это полное или частичное уничтожение отдельных групп населения по национальным, расовым, религиозным или этническим признакам. Это международное преступление, вопиющее нарушение прав человека. В отличии от расизма или фашизма, к преступлениям геноцида относят действия, которые нанесли очень серьезный ущерб определенной этнической группе в отношении жизни, здоровья или продолжения рода.
        svp67
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:27
          Цитата: svp67
          за участие в ГЕНОЦИДЕ, вы внимательно вчитайтесь в его слова и сопоставьте, что такое геноцид

          слова к делу не пришьёшь. всегда можно сказать, что роль репетировал. участие не доказано. я вот совсем не уверен, что он вообще близко к передовой подходил.
          LSA57
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:30
            Цитата: LSA57
            я вот совсем не уверен, что он вообще близко к передовой подходил.

            Следствие покажет...
            svp67
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:41
              Цитата: svp67
              Следствие покажет...

              эта артистическая богема может только в позы вставать, руки заламывать и говорить заученные тексты типа "художника каждый может обидеть"
              а на передовой грязь, кровь, трупы. там стреляют. там убить могут.
              а он как мне кажется вроде пресс секретаря у них
              LSA57
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:49
                Цитата: LSA57
                а он как мне кажется вроде пресс секретаря у них

                Геббельс, помниться тоже никого сам не убивал, но не отравись он сам, думаете его бы в Нюрнберге пощадили бы?
                svp67
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:58
                  Цитата: svp67
                  Геббельс, помниться тоже никого сам не убивал,

                  размеры не те. министр и мелкий актёришка. много для него чести.
                  LSA57
                  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:03
                    Цитата: LSA57
                    размеры не те. министр и мелкий актёришка. много для него чести.

                    Ну какая страна, я имею ввиду Украину, таковы и размеры...
                    svp67
                    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:12
                      Цитата: svp67
                      Ну какая страна, я имею ввиду Украину, таковы и размеры...

                      я не про размеры страны. про размер личности. это всё равно, что сравнивать бульдога с моськой. хотя и тот и та собаки. и не важно в каком доме, большом, или маленьком, они живут
                      LSA57
                      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:25
                        Цитата: LSA57
                        я не про размеры страны. про размер личности. это всё равно, что сравнивать бульдога с моськой. хотя и тот и та собаки. и не важно в каком доме, большом, или маленьком, они живут

                        А я и про то и про другое...
                        svp67
                    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:41
                      Цитата: svp67
                      А я и про то и про другое..

                      да при всех вариантах, ЭТО ничтожество и вранивать его можно только с навозной мухой которая назойливо жужжит за окном
                      LSA57
                      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:28
                        Цитата: LSA57
                        ЭТО ничтожество и вранивать его можно только с навозной мухой которая назойливо жужжит за окном

                        И которую не мешало бы ПРИХЛОПНУТЬ, чтобы заразу не разносила.
                        svp67
            2. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:02
              svp67,LSA57


              Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской организации.
              П.2
              2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими, -
              (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 302-ФЗ)
              (см. текст в предыдущей редакции)
              наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права...


              Извиняюсь за много букв.. hi

              ПС."Верховный суд России признал экстремистской организацией украинскую партию "Правый сектор" и запретил ее деятельность в РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Павел Одинцов."
              ЛМН
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:14
                Цитата: ЛМН
                ПС."Верховный суд России признал экстремистской организацией украинскую партию "Правый сектор" и запретил ее деятельность в РФ.

                так это в РФ. судя по всему он в Россию не собирается. также как и серебряков
                LSA57
                1. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:37
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: ЛМН
                  ПС."Верховный суд России признал экстремистской организацией украинскую партию "Правый сектор" и запретил ее деятельность в РФ.

                  так это в РФ. судя по всему он в Россию не собирается. также как и серебряков

                  Возможно.Но это можно и заочно сделать..при желании.

                  Понятно,что в России "известные" люди имеют и имели некторые привелегии.Но в последнее время они что то много себе позволяют..Серебряков,Макаревич,Собчак,щас этот вот..Для профилактики могли бы и оценить.
                  negative
                  ЛМН
                  1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:52
                    Цитата: ЛМН
                    Возможно.Но это можно и заочно сделать..при желании

                    в отличии от уркаины у нас за слова не судят.
                    LSA57
                    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:15
                      Цитата: LSA57
                      Цитата: ЛМН
                      Возможно.Но это можно и заочно сделать..при желании

                      в отличии от уркаины у нас за слова не судят.

                      Это скорее плохо.. no
                      "За слова нужно отвечать" yes
                      ЛМН
                      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:32
                        Цитата: ЛМН
                        Это скорее плохо..

                        это скорее хорошо.
                        "За слова нужно отвечать"

                        так мы вроде не на "зоне" и живём не по "понятиям", а по Закону
                        LSA57
            3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:19
              И которую не мешало бы ПРИХЛОПНУТЬ, чтобы заразу не разносила.

              аха. и сделать из него хероя. одного "хлопнули", на следующий день отживел. сколько вони? и тут вообще сарад будет. вы знаете сколько таких как он и тот отживевщий сейчас в уркаине? и что, России от этого хуже? да не обращать внимания ивсё
              LSA57
    2. Hottabych (Алексей) Сегодня, 08:46
      Под каким ещё боком?
      Hottabych
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 07:38
    Пусть в Россию приедет, вернется на 404 уже в гробу, если его востребуют конечно. Скорее всего, так и похоронят как невостребованный труп.
    Кот_Кузя
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:46
    Цитата: Mik13
    Цитата: rpek32
    осталось только понять зачем его пиарить

    Это не пиар. Это чтобы благодарный народ не забыл.
    А то столько мерзавцев вешать придется, что у некоторых действительно есть шанс проскочить между веревок в какую-нибудь Канаду...

    Я думаю, что до Канады дело не дойдет! Наши спецы везде его потом выцепят! Жалеть он будет всю жизнь, что кинулся убивать он русский народ в Донецке! ! am
    Симон
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:16
      Цитата: Симон
      Наши спецы везде его потом выцепят!

      да кому этот актёришка нужен no вонь одна а не ущерб от него.
      время и средства на такое тратить себе дороже
      LSA57
    2. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 09:16
      Наши спецы везде его потом выцепят!
      Хм... И много они "нацапали"? Чегой то не слышно... request
      СтВахмистр
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:44
        Цитата: СтВахмистр
        И много они "нацапали"?

        а кого там "цапать" надо?
        Чегой то не слышно.

        да вообщето эти службы шума не любят. если, что сделают, лет эдак через 25 узнаем. а то и никогда
        некоторые операции во время ВОВ до сих пор засекречены
        LSA57
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:46
    Надеюсь, свою пулю он там найдёт... Ну или на худой конец - снаряд... Хотя будущее своё он уже "убил"... Может, в Голливуде в массовку возьмут. Будет страшных русских в сериалах играть...
    Горный стрелок
  13. Огонёк (Андрей) Сегодня, 07:47
    Надеюсь ему на Донбассе влупят пулю в лоб.
    Огонёк
  14. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:49
    Цитата: Сармат Саныч
    О, это знатный деградант, сало негативно повлияло на его мозг. Но не отчаиваемся, друзья, Пашинин таки пошёл на повышение у укропитеков:

    По картинке все понятно. Похоже у него уже наступила медвежья болезнь! laughing
    Симон
  15. demo (Ван) Сегодня, 07:53
    Заявил, что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».
    Мне вериться что актер Пашинин "словит кайф" в виде пули в башку.
    И тогда ему не надо будет затыкать рот бабулькам, которые "орут в лицо молодым строителям национального государства".
    И еще.
    Верю в то, что большинство "молодого поколения" зараженного бациллами национализма разделят феерическую судьбу таких как Пашинские.
    Аминь.
    demo
  16. Комментарий был удален.
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:04
      Цитата: Симон
      Жалко, что режиссер такого хре.нового артиста выбра

      артист он хороший. человек плохой (мягко сказано)
      ну и откуда режиссёр мог знать, что у него в самом деле в голове?
      LSA57
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:01
        Артистом он, мягко говоря, плохим был. Впервые увидел его в сериале "Провинциалы". Уже тогда меня от его актерского "таланта" передергивало.
        Кот_Кузя
  17. Опер (Игорь) Сегодня, 07:57
    Надо знать, что родился этот свидомый украинец в простой советской семье на Украине в Светловодске. Дедушка его в годы войны служил авиамехаником в 240 истребительном полку где летал Кожедуб! Сам Толик убежденный антипутинец! Еще будучи в России участвовал в протестных акциях. Майдан в Киеве поддержал всей своей маленькой черненькой душонкой! Войне на Донбассе похоже просто был рад! Призывал сделать ее тотальной! Так и хочется закончить эти строчки - в таком то году по приговору военно-полевого суда Российской армии ...
    Опер
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:32
      Цитата: Опер
      Надо знать, что родился этот свидомый украинец в простой советской семье на Украине в Светловодске

      Матвиенко тоже родилась в Украине. Климкин в России. Пашинин россиянин по паспорту.
      Это не признак т.н "свидомости" куда записывают все что против действующей реальности в РФ.(ему приписывают фашизм к примеру--а он снимается в спектакле «А зори здесь тихие» по трагической повести о Великой Отечественной войне, написанной Борисом Васильевым. Пашинин исполняет роль бывшего разведчика и ветерана финской войны Федота Васкова — главного героя военной драмы.)
      Нас приучают что все украинцы-все ненавидят русских, хотя на деле мощнейшая пропагандистка машина и у россиян убеждает в чем угодно(все что выгодно действующей власти лучшего выбора российского народа) все россияне живущие вне РФ-все предатели и ничтожества.
      На войне многие пиарятся--Пареченков вон пострелял. Прилепин регулярно пиарится. Пашинин..
      Только на одной стороне в РФ это запрещено и должно вызвать негатив, с другой стороны приветствоваться и награждается.
      Если для меня поступки Пареченкова, Прилепина и Пашинина--одинаковы?

      то судить их должны на одной скамье и одинаково!
      Антарес
  18. Комментарий был удален.
  19. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:01
    По словам г-на Пашинина, он расчищает будущее молодым украинцам (в возрасте 19-21 года) для того, чтобы те построили национальное государство
    Заявил, что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».

    Шизофреник, параноя с бредом сверхценной идеи. Это не лечится в больнице, только могильщик на кладбище справится.
    Балу
  20. Комментарий был удален.
  21. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 08:24
    Несчастный пропащий человек цель которого в жизни заключаеться в иллюзорной жертвенности во имя власти временщиков.Вернись домой и расти детей ,твоя борьба глупа и бесполезна, перемелют тебя глупца жернова системы и никто о тебе не вспомнит.Останется от тебя только чубатое фото в кэше интернета.
    Heterocapsa
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:40
      Он ненавидит свой дом! Ему некуда возвращаться.
      Опер
  22. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:43
    Цитата: Симон
    Цитата: Сармат Саныч
    О, это знатный деградант, сало негативно повлияло на его мозг. Но не отчаиваемся, друзья, Пашинин таки пошёл на повышение у укропитеков:

    По картинке все понятно. Похоже у него уже наступила медвежья болезнь! laughing

    Возможно что-то похуже laughing
    Сармат Саныч
  23. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 08:46
    Это давно уже пора одеть в деревянный костюм....
    Урантиец
  24. Siegen (Валентин) Сегодня, 08:53


    Кого-то он мне смутно напоминает... what
    Siegen
    1. резервист (Валентин) Сегодня, 09:07
      Да кто ж его не знает? belay
      резервист
  25. Комментарий был удален.
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:35
      Цитата: Архонт
      таким образом сайт сильно желтеет.

      так новость от НТВ. А НТВ сами знаете какие СМИ(новости, убийства, насилие, преступления, пр). Соответственно весь стиль новости и комментариев такой же.
      не формат ВО совсем.
      Антарес
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:58
        Цитата: Антарес
        Цитата: Архонт
        таким образом сайт сильно желтеет.

        так новость от НТВ. А НТВ сами знаете какие СМИ(новости, убийства, насилие, преступления, пр). Соответственно весь стиль новости и комментариев такой же.
        не формат ВО совсем.

        Да ладно, вы серьезно? А остальные бандерлоги? Снайпер, который стреляет безоружной девушке в живот, чтоб умирала долго и мучительно-это что? Во имя какой светлой идеи?
        Враги Украины это киевская ОПГ во главе с Поросенко, которая дурит головы украинцам идеями национализма, прославляя бандеру и шухевича, с остальными палачами и предателями Украины. Просто Пашинского с Горбуновым перестали снимать в России, нет для них работы, вот и подались на заработки в бандерию.
        Балу
  26. Moskovit (Алексей) Сегодня, 08:56
    Один певец там допелся, этот борец с бабушкам доиграется.
    Moskovit
  27. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:10
    Тут недавно один товарищ писал что это мы нагнетаем антиукраинские настроения на разного рода форумах, и тем самым настраиваем украинцев против нас. А я вижу что многих самых ретивых там науськивать не надо, они и сами мотивированны до предела. Как вот этот деятель культуры.
    Servisinzhener
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 11:37
      Цитата: Servisinzhener
      А я вижу что многих самых ретивых там науськивать не надо, они и сами мотивированны до предела. Как вот этот деятель культуры.

      он россиянин по паспорту.
      А нагнетанием заняты обе стороны.
      НТВ пропиарил его(да и всех россиян в Украине) да еще подлил масла в огонь. Так что волна ненависти пошла хорошая.
      Антарес
  28. HMR333 (Владимир) Сегодня, 09:19
    и этот сумасшедший маньяк еще и насколько помню играл советских солдат!
    HMR333
  29. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:30
    Я сделал этого, чтобы заткнуть рот бабулькам, которые будут орать в лицо (украинским националистам).
    я не понял он старушек пошел убивать?
    Василенко Владимир
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:04
      Все вы правильно поняли. Эти бендеровские последыши трусы, как их предки, у которых духу хватало только воевать с мирным польским населением на Волыни, с мирными евреями, и с мирными безоружными советскими учительницами. А когда их отправляли на фронт их хозяева, то они тут же разбегались.
      Кот_Кузя
  30. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:33
    Да не стоит его обсуждать. Много чести для гаденыша.))
    jncnfdybr
  31. Сибиряк 1975 (Дмитрий) Сегодня, 09:41
    Нужно в России создать сайт, подобие украинского "Миротворца". Объясню зачем. Пашинина знают многие и по тихой в Россию ему не пробраться. А сколько ещё мразоты служит нацистам? Сколько всяких уродов на видео и фото призывают к убийству русских? Вот этих молодчиков и собирать на этом сайте. Потому что огромное количество этих уродов между делом гоняют в Россию на заработки. Вот тут их и принимать.
    Сибиряк 1975
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:37
      Цитата: Сибиряк 1975
      Нужно в России создать сайт, подобие украинского "Миротворца".

      и уподобиться им? потом запретить книги, фильмы, песни
      потом в школах организовать поскакушки "хохляку на гиляку"
      LSA57
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:48
        Вы провокатор..LSA57 am
        ЛМН
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:59
          Цитата: ЛМН
          Вы провокатор.

          яяяяяя?????? belay
          я призываю своими поступками превращаться в бандерстан?????
          глазки раскройте
          LSA57
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 12:48
            Цитата: LSA57
            Цитата: ЛМН
            Вы провокатор.

            яяяяяя?????? belay
            я призываю своими поступками превращаться в бандерстан?????
            глазки раскройте

            Конечно призываете! hi Только в "бандерстане"(с) все говорят,что хотят...Азов вам напомнить,Айдар?
            ЛМН
      2. Сибиряк 1975 (Дмитрий) Сегодня, 11:48
        Вы мой пост до конца не дочитали по видимому. Человек должен отвечать за свои слова и поступки. Очень много у них там любителей покрасоваться на камеру. А всё почему, а потому что знают, что за это ничего не будет. Из-за таких, как вы. Как мы боимся уподобиться. Озабоченность выражать специалисты, а ответить ....... Ах, извините, забыл. Это же не наш метод.
        Сибиряк 1975
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:04
          Цитата: Сибиряк 1975
          Очень много у них там любителей покрасоваться на камеру.

          да если дело на то пошло, у нас один жирик столько наговорил...
          и ничего. на него просто не обращают внимания
          Очень много у них там любителей покрасоваться на камеру.

          и какой реальный ВРЕД они наносят России? тут любят повторять поговорку про собаку и караван. немного перефразирую. шакал лает, а лев спит.
          LSA57
          1. ЛМН (Максим) Сегодня, 12:52
            Цитата: LSA57
            Цитата: Сибиряк 1975
            Очень много у них там любителей покрасоваться на камеру.

            да если дело на то пошло, у нас один жирик столько наговорил...
            и ничего. на него просто не обращают внимания
            Очень много у них там любителей покрасоваться на камеру.

            и какой реальный ВРЕД они наносят России? тут любят повторять поговорку про собаку и караван. немного перефразирую. шакал лает, а лев спит.

            Вот только сейчас вас понял lol
            ЛМН
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:54
      Цитата: Сибиряк 1975
      Вот тут их и принимать

      Это, уважаемый, дело тех, кто наделен правом "принимать". Пояснить, или так понятно?
      И публичные сайты для этого не нужны, более того - ИМХО вредны.
      Дикси yes
      Голован Джек
  32. Гуру (Олег) Сегодня, 10:04
    что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии.
    Кто тебя Козла в Россию то пустит.
    Гуру
  33. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 10:14
    LSA57,
    belay мл. лейтенант, что вы странного увидели?

    Я понимаю, что звание вы получили за "чем больше слов, тем больше звёзд", но мне интересно, вы в советской школе учились? Если да, то у вас по истории "параша" была. Как пить дать.
    СтВахмистр
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:35
      Цитата: СтВахмистр
      Если да, то у вас по истории "параша" была.

      параша у вас в голове. где карлуша и где СССР?
      как начинается книга которую спонсировал фридоих?
      и при чём здесь история? вроде как опус карлуши, который уже все забыли, имеет отношение к экономике
      LSA57
  34. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:28
    По словам Пашинина, на Украине наступает время «молодых и злых».
    Оно наступает всегда и везде , где нет минимального благосостояния и порядка , например в Сомали оно испокон веку..., Украина тут не исключение , да и гордится тут нечем - когда у власти "молодые и злые" - то остальным вариантов немного .. Или сражаться , или тихо и без жалоб на голодуху и невзгоды уйти в мир иной ..
    КВУ-НСвД
  35. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:09
    LSA57,
    Причём тут зона и понятия?! belay
    Есть закон РФ!
    Статья 29 Конституции Российской Федерации.

    Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.


    Он участвует,причём сам об этом открыто заявляет,в экстремисткой организации.
    Это не просто слова.

    Или Вы за "демократию по русски"?Когда каждый говорит ,что хочет.А меры принимать только когда целостность госсударства стоит под вопросом?

    Не совсем понял ваш комментарий.
    ЛМН
  36. Комментарий был удален.
  37. частное лицо Сегодня, 11:53
    Заявил, что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».
    А нужен ли этот херой в борьбе с бабулькам в России. Хотя не удивлюсь если сменит окрас и заявит что таким образом входил в роль и до гробовой доски верен России его простят. Хотя нет его поезд ушёл.
    частное лицо
  38. Altona (Евгений) Сегодня, 12:03
    Цитата: СтВахмистр
    "не читайте вы карлушу маркса на ночь." - Благодаря ему, родился СССР. Вы против?

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    Мдаа...Марксизм предполагает вообще то просто научный подход к смене общественно-экономических формаций. СССР родился на обломках Российской империи как ответ на мощный капиталистический кризис в виде Первой Мировой войны.
    P.S. Я так понял, вы вообще против всякой науки. Как же-с, от науки-с голова болит-с. А что в мире делается и простым житейским опытом-с объяснить-с можно-с. laughing laughing
    Altona
  39. Altona (Евгений) Сегодня, 12:06
    Цитата: ЛМН
    Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

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    Это русским нельзя, остальным можно.
    Altona
  40. Altona (Евгений) Сегодня, 12:09
    Цитата: Сибиряк 1975
    Нужно в России создать сайт, подобие украинского "Миротворца". Объясню зачем. Пашинина знают многие и по тихой в Россию ему не пробраться. А сколько ещё мразоты служит нацистам? Сколько всяких уродов на видео и фото призывают к убийству русских? Вот этих молодчиков и собирать на этом сайте. Потому что огромное количество этих уродов между делом гоняют в Россию на заработки. Вот тут их и принимать.

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    Вы за суд Линча, за самоуправство, прикрываемое идейными соображениями? Тогда вы уподобляетесь нацистам.
    P.S. Пашинин как и Серебряков, да и еще ряд актеров, включая Хабенского и других, думают и действуют в своем творчестве как последние мрази. Но это поддерживается в рамках "борьбы с советским прошлым" нынешней властью. Поэтому пашинины у нас сегодня во множестве.
    Altona
  41. bobba94 (владимир) Сегодня, 12:38
    Над Ахеджаковой можно только посмеяться, старушка под старость выжила из ума. Над Пашининым смеяться не надо, эту гниду надо на гребешок.
    bobba94
  42. senima56 (Николай) Сегодня, 12:39
    Всех таких "патриотов" объединяет общее имя - Иуда.
    senima56
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