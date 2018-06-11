Пашинин в интервью НТВ рассказал о том, зачем воюет на Донбассе

Я сделал этого, чтобы заткнуть рот бабулькам, которые будут орать в лицо (украинским националистам).

Скандально известный актёр Анатолий Пашинин дал интервью телеканалу НТВ . Один из основных вопросов, прозвучавших в адрес Пашинина, был связан с его вступлением в ряды экстремистской организации «Правый сектор» (*запрещена в России) и с участием в боевых действий на Донбассе на стороне так называемых тербатов.У актёра поинтересовались, с какой целью он решил сделать эти шаги.По словам г-на Пашинина, он расчищает будущее молодым украинцам (в возрасте 19-21 года) для того, чтобы те построили национальное государство.Пашинин:По словам Пашинина, на Украине наступает время «молодых и злых».Напомним, что ранее актёр, известный в России по сериалам и ряду художественных лент, заявлял, что воюет на Донбассе, чтобы «словить кайф».Получилось ли у г-на Пашинина «заткнуть рот бабулькам», взяв в руки автомат, представитель экстремистского батальона не говорит. Но раз заявлял, что от процесса «кайфует», значит, считает выполнение своей миссии идущим по плану.Для справки:Анатолий Пашинин родился в 1978 году в городе Светловодск Кировоградской области Украинской ССР. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (Москва). Снялся в фильмах «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Побег» и др.Заявил, что в России продолжит карьеру в случае установления «национальной демократии».