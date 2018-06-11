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НАТО живёт советским прошлым: польская плавающая "Оса" отказывается плавать
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе о необходимости повышения готовности альянса к 2020 году. Сложность в том, что в бывших странах Варшавского договора до сих пор на вооружении стоит ещё советская техника. За 27 лет, прошедших с момента развала Организации Варшавского договора, техника изрядно износилась и требует либо капитального ремонта и дорогостоящей модернизации, либо полной замены.
Об этом говорят в генеральном секретариате НАТО.
На проходящих в Польше учениях «Удар саблей 2018» военнослужащие НАТО отрабатывают маневры на старой технике.
На сайте epa.eu опубликованы фотографии с места форсирования реки Висла. В описании снимка указано, что польские военнослужащие осуществляли маневры с задействованием в том числе и зенитных ракетных комплексов, разработанных в 60-70-х годах в Советском Союзе. По данным информационно-аналитического портала, ЗРК «Оса» на вооружении Польши - около 64 единиц. Судя по фотографии, техническое состояние комплексов не вполне удовлетворительное, поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим.
Не лучшим образом дело с военной техникой обстоит и в других странах бывшей ОВД: Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. При этом далеко не в каждой из этих стран готовы серьёзно потратиться на полное перевооружение и отказ от советской техники. Получается, что теперь в НАТО "аукается" приём новых членов по одному единственному принципу: главное - против России. На перевооружение или модернизацию требуются сотни миллиардов долларов, но где же их взять тем же Болгарии или Словакии?
Об этом говорят в генеральном секретариате НАТО.
На проходящих в Польше учениях «Удар саблей 2018» военнослужащие НАТО отрабатывают маневры на старой технике.
На сайте epa.eu опубликованы фотографии с места форсирования реки Висла. В описании снимка указано, что польские военнослужащие осуществляли маневры с задействованием в том числе и зенитных ракетных комплексов, разработанных в 60-70-х годах в Советском Союзе. По данным информационно-аналитического портала, ЗРК «Оса» на вооружении Польши - около 64 единиц. Судя по фотографии, техническое состояние комплексов не вполне удовлетворительное, поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим.
Не лучшим образом дело с военной техникой обстоит и в других странах бывшей ОВД: Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. При этом далеко не в каждой из этих стран готовы серьёзно потратиться на полное перевооружение и отказ от советской техники. Получается, что теперь в НАТО "аукается" приём новых членов по одному единственному принципу: главное - против России. На перевооружение или модернизацию требуются сотни миллиардов долларов, но где же их взять тем же Болгарии или Словакии?
Использованы фотографии: epa.eu
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