13:32 11 июня
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НАТО живёт советским прошлым: польская плавающая "Оса" отказывается плавать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе о необходимости повышения готовности альянса к 2020 году. Сложность в том, что в бывших странах Варшавского договора до сих пор на вооружении стоит ещё советская техника. За 27 лет, прошедших с момента развала Организации Варшавского договора, техника изрядно износилась и требует либо капитального ремонта и дорогостоящей модернизации, либо полной замены.

Об этом говорят в генеральном секретариате НАТО.

На проходящих в Польше учениях «Удар саблей 2018» военнослужащие НАТО отрабатывают маневры на старой технике.
НАТО живёт советским прошлым: польская плавающая "Оса" отказывается плавать На сайте epa.eu опубликованы фотографии с места форсирования реки Висла. В описании снимка указано, что польские военнослужащие осуществляли маневры с задействованием в том числе и зенитных ракетных комплексов, разработанных в 60-70-х годах в Советском Союзе. По данным информационно-аналитического портала, ЗРК «Оса» на вооружении Польши - около 64 единиц. Судя по фотографии, техническое состояние комплексов не вполне удовлетворительное, поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим.


Не лучшим образом дело с военной техникой обстоит и в других странах бывшей ОВД: Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. При этом далеко не в каждой из этих стран готовы серьёзно потратиться на полное перевооружение и отказ от советской техники. Получается, что теперь в НАТО "аукается" приём новых членов по одному единственному принципу: главное - против России. На перевооружение или модернизацию требуются сотни миллиардов долларов, но где же их взять тем же Болгарии или Словакии?

Использованы фотографии: epa.eu
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Комментарии 43

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  1. Комментарий был удален.
  2. DRA-75 Сегодня, 07:27
    Трамп их раскрутит на вооружение ...И это очень плохо для России! Он взялся конкретно за это дело!
    DRA-75
    1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 07:40
      Европейская свалка вооружений известна, это Украина. Для неё главное внимание со стороны вновь приобретенных друзей, комплемент сделали хорошо, по коленке погладил ещё лучше. Всё будет там.
      Неплохой
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 07:44
        Столтенберг на зарплате Трампа,продавит покупки новой,то есть списанной техники США.
        Teberii
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:44
        Цитата: Неплохой
        Европейская свалка вооружений известна, это Украина.

        из чернобыля всю технику вытащили
        LSA57
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:44
      Цитата: DRA-75
      Трамп их раскрутит на вооружение ...

      как? что он с нищих возьмёт?
      LSA57
      1. Teberii (Андрей) Сегодня, 07:52
        Не возьмет, а заберет и еще должны останутся.
        Teberii
      2. DRA-75 Сегодня, 07:55
        Цитата: LSA57
        Цитата: DRA-75
        Трамп их раскрутит на вооружение ...

        как? что он с нищих возьмёт?

        Они прибедняются , как привыкли(Трамп пошлинами высокими их обложил например)))) ...! А США сейчас Европу строит четко , они даже вякнуть боятся против! Трамп все же крут в отличии от других президентов США..И это очень настораживает. Хотя есть есть тенденция на сближение с Россией , если договоримся и разделим сферы влияния будем жить мирно ..Как Путин предлагал многополярный мир , все строго контролируется и никто никому не мешает ! Это было бы идеально ..
        DRA-75
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:09
          Цитата: DRA-75
          Они прибедняются , как привыкли(

          та же болгария прибедняется?
          А США сейчас Европу строит четко , они даже вякнуть боятся против!

          это фото с последнего саммита. это не фотошоп
          LSA57
          1. DRA-75 Сегодня, 08:31
            Цитата: LSA57
            Цитата: DRA-75
            Они прибедняются , как привыкли(

            та же болгария прибедняется?
            А США сейчас Европу строит четко , они даже вякнуть боятся против!

            это фото с последнего саммита. это не фотошоп

            Трамп руки скрестил и япона мама тоже по психологии это говорит ,что им по фиг деньги на бочку..))) Германию опять нагинают ! А ведь Путин надеялся на немцев ,что поддержат и будем сотрудничать выгодно ..Теперь вот так ! hi
            DRA-75
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:48
              Цитата: DRA-75
              ! А ведь Путин надеялся на немцев ,что поддержат и будем сотрудничать выгодно ..

              Северный поток-2 будем строить. а что она там говорит, только слова.
              Теперь вот так !

              что так? сплошное бла бла от мелкобритов.
              вот здесь хорошо написано про германию и Россию. я когда прочитал, немного по другому всё это увидел

              https://narod-novosti.com/politika/?p=predatelstv
              o-federalnogo-kantslera&utm_source=politobzor
              .net
              LSA57
              1. DRA-75 Сегодня, 08:57
                Цитата: LSA57
                Северный поток-2 будем строить. а что она там говорит, только слова.

                Германии газ нужен российский дешевый не через ураину ,а не американский...
                А вообще в геополитеке такой "змеинный клубок" образовался, что сам черт поймет , кто кого жалит и жрет.. hi
                DRA-75
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:00
                  Цитата: DRA-75
                  А вообще в геополитеке такой "змеинный клубок" образовался,

                  он никогда и не распадался
                  LSA57
                  1. DRA-75 Сегодня, 09:23
                    Цитата: LSA57
                    Цитата: DRA-75
                    А вообще в геополитеке такой "змеинный клубок" образовался,

                    он никогда и не распадался

                    В 45-м мы их немного раскрутили , а сейчас опять в экстазе скрутились ! Вот так иживем.. bully
                    DRA-75
                    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:47
                      Цитата: DRA-75
                      а сейчас опять в экстазе скрутились ! В

                      трампушка ещё не так их скрутит laughing
                      LSA57
                      1. DRA-75 Сегодня, 12:20
                        Цитата: LSA57
                        Цитата: DRA-75
                        а сейчас опять в экстазе скрутились ! В

                        трампушка ещё не так их скрутит laughing

                        Вместе с Россией надеюсь ! Пора их проучить ..)))) laughing Чтобы помнили кому они обязаны жизнью такой красивой и спокойной .. soldier
                        DRA-75
            2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:39
              Цитата: DRA-75
              Трамп руки скрестил и япона мама тоже по психологии это говорит ,что им по фиг деньги на бочку..))) Германию опять нагинают !

              Позы Меркелл и Макрона, говорят о том, что Меркель серьёзно наезжает на Трампа, а Макрон с ней солидарен.
              А Трамп демонстрирует, что ему это пох. Остальная публика внимательно за всем этим наблюдает, что бы определиться с дальнейшими действиями.
              Капитан Пушкин
              1. DRA-75 Сегодня, 13:22
                Цитата: Капитан Пушкин
                А Трамп демонстрирует, что ему это пох. Остальная публика внимательно за всем этим наблюдает, что бы определиться с дальнейшими действиями.

                Трамп им прямо заявил на G7 , что без России тут делать нечего и уехал ..ха ха ха Молодец!
                DRA-75
              2. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 13:30
                Цитата: Капитан Пушкин
                Позы Меркелл и Макрона, говорят о том, что Меркель серьёзно наезжает на Трампа, а Макрон с ней солидарен.

                Я бы сказал, Макрон наезжает( на перхоть, обиделся wink )...
                Меркель и Мей, поддерживают...
                Меркель, из за давления бизнеса.
                Мей, потому что влипла со Скрипалями ...
                Цитата: Капитан Пушкин
                Остальная публика внимательно за всем этим наблюдает, что бы определиться с дальнейшими действиями.

                За Трампом, азиаты (из за Китая)...
                Да и Трамп, их, не так сильно нагибает lol
                LiSiCyn
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:00
      На вооружение всегда "раскручиваются", если хотят быть независимыми. Но часто бывает, что уже поздно. winked
      сибиралт
      1. DRA-75 Сегодня, 09:25
        Цитата: сибиралт
        На вооружение всегда "раскручиваются", если хотят быть независимыми. Но часто бывает, что уже поздно. winked

        Независимые бывают те, кто сам в состоянии производить вооружение ! А остальные пешки в большой игре .. hi
        DRA-75
    4. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 13:08
      Вы явно не следите за экономикой эти "стран" - там не то что проводить перевооружение (полное) там на текущие пробемы даже гражданского общества не хватает денег!!. Даже если американцы заставят из "купить в кредит" - то у этих стран ну просто нет денег на содержание, очень дорогостоящий, этой техники, тем более никаких перспектив на отдачу кредита.. Главная штука в том, о чем забывают или не хотят знать в НАТО, что вооружением этих стран занимался СССР за свой счет!! Теперь, при убитой экономике (задушеной "в объятьях" ЕС), при спаде населения у них тем более нет и не будет денег на Покупку, тем более у США, современного вооружения.
      Мих1974
  3. Филин (Филипп) Сегодня, 07:29
    На пароме переправлять технику быстрее и проще, чем своим ходом "на плаву", нет необходимости проверять герметизацию, на пароме возможно переправлять несколько единиц техники и скорость парома обычно выше чем у плавающей машины.
    Филин
    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 07:39
      Цитата: Филин
      На пароме переправлять технику быстрее и проще, чем своим ходом "на плаву", нет необходимости проверять герметизацию, на пароме возможно переправлять несколько единиц техники и скорость парома обычно выше чем у плавающей машины.

      А когда проверять работоспособность,если не на таких учениях?
      ЛМН
    2. kenig1 (Павел) Сегодня, 07:41
      Существуют районы герметизации, после герметизации техника выдвигается к водной преграде и форсирует ее. Вы сначала разберитесь в вопросе, а то конструктора от смеха подавятся.
      kenig1
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:41
      Цитата: Филин
      На пароме переправлять технику быстрее и проще, чем своим ходом "на плаву", нет необходимости проверять герметизацию, на пароме возможно переправлять несколько единиц техники и скорость парома обычно выше чем у плавающей машины.

      Простите, но это БРЕД. Вот за один ход парома Вы переправили "быстро" две единицы, сколько это по времени? Теперь прибавим время возвращения назад, и так до завершения переправы подразделения, каждый раз. Подразделение же, на амфибийных машинах, за все это время уже давно бы переправилось и ушло бы в указанные ему районы сбора и сосредоточения, так мало того еще и меньше подвергаясь бы опасности быть уничтоженной при переправе... Так, что плавающая машина, она намного более живуча на войне, именно благодаря своей оперативной мобильности. А то, что каждую боевую машину надо содержать в исправности, так это непреложный закон...и я ОЧЕНЬ РАД, что при переходе в НАТО поляки его подзабыли.
      svp67
      1. white.eagle Сегодня, 10:05
        Поляки модернизировали эти зенитные комплек слишком дороги, чтобы использовать старое шасси непосредственно в воде
        white.eagle
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:29
          Цитата: white.eagle
          Поляки модернизировали эти зенитные комплек слишком дороги, чтобы использовать старое шасси непосредственно в воде

          И слава Богу, на Европейском ТВД предостаточно рек, озер и каналов, что бы сделать эти ЗРК ограниченно полезными.
          svp67
    4. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 08:35
      Не надо ничего герметизировать . Дальше - прямая цитата бывшего комбата Осы
      Много раз подчеркивали , что Оса плавучая - а это вообще отрабатывалось на учениях ?
      Да, конечно. Регулярно ГСВГ при форсировании Эльбы.
      Остальные, как правило, приурочивали к занятиям танкистов подводным вождением танков, т.к. при проведении таких занятий есть катера, водолазы, тягачи и прочее обеспечение. ГСВГ было проще, у них на Эльбе в марте лед не стоял…
      Оса плавает как прогулочный катер, а управляется лучше катера, на воде может развернуться на месте, 10 часов держится на плаву с выключенным двигателем, с работающим вообще бесконечно (мощные донные помпы). ТЗМ без ракет и топлива вообще яхта люкс. Но чтобы поплыть, нужно все перечисленное выше. Безопасность.
      Механики обучались вождению на плаву в учебной части, в учебном центре в/ч 63148 г.Богодухов проходили плавание в бассейне.
      Масса начальников расчетов плавала втихаря, пока никто не видит, в т.ч. в таком водоеме, как Ладожское озеро и озеро Ханка.
      Плюсы – машина вымыта в труднодоступных местах. Минус – нужно проверять масло в бортовых и колесных редукторах, если попала вода, масло менять. Обычно редуктора не замокали.
      sivuch
  4. апро (Фролов Олег) Сегодня, 07:31
    И что.? В нашем полку за года службы ни разу осу плавающей не видел.
    апро
    1. kenig1 (Павел) Сегодня, 07:37
      И много раз вы форсировали водные преграды?
      kenig1
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:44
      Цитата: апро
      В нашем полку за года службы ни разу осу плавающей не видел.

      А часто приходилось на учениях реки в отсутствие мостов преодолевать, ?
      svp67
      1. апро (Фролов Олег) Сегодня, 07:49
        Выежали один раз в район.на одной осе.зимой.
        апро
    3. sivuch (Игорь Копеецкий) Сегодня, 09:01
      Олег , какие это года ?
      sivuch
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:41
    Что, тигр НАТО оказался бумажным? Все чаще доходит до нас информация, то танки у них не танки, то самолеты в боеготовности чуть больше половины... А главное, готовы солдаты Франции и Германии ВОЕВАТЬ за Прибалтику и Польшу? Умирать за этих ...
    Горный стрелок
    1. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 08:02
      Ненадо недооценивать противника.. это очень опасно.
      Berkut154
  6. изя топ (Андрей) Сегодня, 07:47
    На перевооружение или модернизацию требуются сотни миллиардов долларов, но где же их взять тем же Болгарии или Словакии?
    а вот это янкесов не волнует от слова "совсем".где смогут,там пусть и достают
    изя топ
  7. tchoni (Евгений) Сегодня, 08:04
    По-моему ребята из верхушки НАТО малость мыше не ловят. Все эти Польши-Чехии вступали в НАТО только затем, что бы особо не заморачиваться со своей армией. А их заставляют принимать серьезный военный бюджет... перевооружаться и вообще.... Так ребята еще и вщвоют....
    tchoni
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:39
    Судя по фотографии, техническое состояние комплексов не вполне удовлетворительное, поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим.

    То что комплекс, плавающий, переплавляется по понтонному мосту, ровным счётом ни о чём не говорит про техническое состояние техники, так просто и быстрее, и надёжнее.
    В Советской Армии они так же переплавлялись на учениях, плавание отрабатывалось, как отдельная боевая задача, причём у всего спектра "водоплавающей" техники, а основные переправы осуществлялись по понтонным мостам, плавающим самоходным паромам (ГСП, ПММ) и на понтонных парках.
    К-50
  9. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 09:56
    Варшавский договор распался 27 лет назад, что вы хотите от техники 30-летней давности, тем более это не самолеты и корабли, где почти ежедневный уход. Так что пора менять, вопрос на что? Два смысла - первый, за какие бабки, второй - на новую или б/у, опять разница в стоимости. Но самое печальное, в случае заварухи с нами все превратится в металлолом не доехав до места боя. Отсюда вывод, а надо ли вообще затевать эту замену? request
    Ros 56
  10. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:47
    Нато ничего не аукается, не надо делать глупых выводов и стараться перевернуть все так, чтобы было выгодно для РФ, дескать взяли их в нато, ну теперь получайте... А на деле им как бы говорят - ваша техника старая рухлядь, мы вам сейчас дадим кредит, а вы купите то, что скажем мы, разумеется у нас...
    Vol4ara
  11. Zomanus (Алексей) Сегодня, 11:25
    Да пофиг. Задача этих стран быть стартовыми площадками для ракет и аэродромами подскока.
    Ну там еще обслужить-накормить-заправить...
    Все, и не более того.
    Zomanus
  12. faiver (Андрей) Сегодня, 11:42
    а у нас в армии все плавающее способно плавать? hi
    faiver
  13. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:09
    "поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная
    понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим."///

    не факт...
    Самостоятельный "переплыв" - это форс-мажор. При нем обычно изрядные небоевые потери
    при высадке на неподготовленный берег. Если есть понтоны, используют понтонный мост.
    voyaka uh
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