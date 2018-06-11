НАТО живёт советским прошлым: польская плавающая "Оса" отказывается плавать

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе о необходимости повышения готовности альянса к 2020 году. Сложность в том, что в бывших странах Варшавского договора до сих пор на вооружении стоит ещё советская техника. За 27 лет, прошедших с момента развала Организации Варшавского договора, техника изрядно износилась и требует либо капитального ремонта и дорогостоящей модернизации, либо полной замены.Об этом говорят в генеральном секретариате НАТО.На проходящих в Польше учениях «Удар саблей 2018» военнослужащие НАТО отрабатывают маневры на старой технике.На сайтеопубликованы фотографии с места форсирования реки Висла. В описании снимка указано, что польские военнослужащие осуществляли маневры с задействованием в том числе и зенитных ракетных комплексов, разработанных в 60-70-х годах в Советском Союзе. По данным информационно-аналитического портала, ЗРК «Оса» на вооружении Польши - около 64 единиц. Судя по фотографии, техническое состояние комплексов не вполне удовлетворительное, поскольку для их транспортировки использовалась дополнительная понтонная переправа, несмотря на то, что комплекс является плавающим.Не лучшим образом дело с военной техникой обстоит и в других странах бывшей ОВД: Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. При этом далеко не в каждой из этих стран готовы серьёзно потратиться на полное перевооружение и отказ от советской техники. Получается, что теперь в НАТО "аукается" приём новых членов по одному единственному принципу: главное - против России. На перевооружение или модернизацию требуются сотни миллиардов долларов, но где же их взять тем же Болгарии или Словакии?