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Американский эксперт: АПЛ "Огайо" ответят на ядерное уничтожение Америки
Американское издание The National Interest публикует материал, в котором сообщается об «Ахиллесовой пяте Соединённых Штатов». Ахиллесовой пятой, по мнению автора материала Дэвида Пайна, является ядерный диспаритет. Пайн, имеющий степень магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете, считает, что США необходимо незамедлительно начать увеличением темпов эксплуатации подводного атомного флота с ракетно-ядерными вооружениями. Речь в частности идёт о проекте АПЛ «Огайо».
Из материала:
По мнению Пайна, важным шагом, который мог бы сделать Трамп, является шаг по отказу от «новых ограничений договора о СНВ». Выполнение этих ограничений эксперт считает «непроверяемым».
Далее – типичный пафос от американского специалиста по безопасности:
Для справки: в открытых источниках говорится о том, что на вооружении подводного флота США стоят 18 АПЛ класса "Огайо", полное ракетное вооружение которых: 24 баллистических ракеты Trident II D5 или 154 крылатых ракеты «Томагавк».
Подводная лодка "Луизиана" ВМС США (SSBN-743)
Из материала:
Лучший способ укрепить и расширить ядерный сдерживающий потенциал Америки в ближайшей перспективе будет заключаться в увеличении темпов эксплуатации подводных лодок проекта «Огайо» от четырёх из четырнадцати, находящихся в море в любой момент времени, до десяти. Это обеспечило бы то, что более двух третей нашего подводного флота с ядерным арсеналом не могли бы оказаться уничтоженными в их портах в гипотетическом упреждающем ядерном ударе со стороны врагов Америки, предоставляя Соединенным Штатам гораздо более вероятный ответный удар - в 2,5 раза мощнее.
По мнению Пайна, важным шагом, который мог бы сделать Трамп, является шаг по отказу от «новых ограничений договора о СНВ». Выполнение этих ограничений эксперт считает «непроверяемым».
Далее – типичный пафос от американского специалиста по безопасности:
Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения.
Для справки: в открытых источниках говорится о том, что на вооружении подводного флота США стоят 18 АПЛ класса "Огайо", полное ракетное вооружение которых: 24 баллистических ракеты Trident II D5 или 154 крылатых ракеты «Томагавк».
Использованы фотографии: Википедия
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