13:33 11 июня
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Американский эксперт: АПЛ "Огайо" ответят на ядерное уничтожение Америки

Американское издание The National Interest публикует материал, в котором сообщается об «Ахиллесовой пяте Соединённых Штатов». Ахиллесовой пятой, по мнению автора материала Дэвида Пайна, является ядерный диспаритет. Пайн, имеющий степень магистра в области исследований проблем национальной безопасности в Джорджтаунском университете, считает, что США необходимо незамедлительно начать увеличением темпов эксплуатации подводного атомного флота с ракетно-ядерными вооружениями. Речь в частности идёт о проекте АПЛ «Огайо».

Американский эксперт: АПЛ "Огайо" ответят на ядерное уничтожение Америки

Подводная лодка "Луизиана" ВМС США (SSBN-743)


Из материала:

Лучший способ укрепить и расширить ядерный сдерживающий потенциал Америки в ближайшей перспективе будет заключаться в увеличении темпов эксплуатации подводных лодок проекта «Огайо» от четырёх из четырнадцати, находящихся в море в любой момент времени, до десяти. Это обеспечило бы то, что более двух третей нашего подводного флота с ядерным арсеналом не могли бы оказаться уничтоженными в их портах в гипотетическом упреждающем ядерном ударе со стороны врагов Америки, предоставляя Соединенным Штатам гораздо более вероятный ответный удар - в 2,5 раза мощнее.


По мнению Пайна, важным шагом, который мог бы сделать Трамп, является шаг по отказу от «новых ограничений договора о СНВ». Выполнение этих ограничений эксперт считает «непроверяемым».

Далее – типичный пафос от американского специалиста по безопасности:
Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения.


Для справки: в открытых источниках говорится о том, что на вооружении подводного флота США стоят 18 АПЛ класса "Огайо", полное ракетное вооружение которых: 24 баллистических ракеты Trident II D5 или 154 крылатых ракеты «Томагавк».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 60

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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 07:47
    "Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения." Проще говоря уничтожить всех кто,кажется живет не так, как хотят в США.А теперь сюда и шестерку присоединить можно.Весь мир в труху.
    Teberii
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:17
      Очередная пугалка о российской ядерной угрозе. А ВПК трудно не прокормить. winked
      сибиралт
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:43
        Цитата: сибиралт
        Очередная пугалка о российской ядерной угрозе. А ВПК трудно не прокормить

        Ну, после обнародования сюрпризов дяди Вовы, действительно одним действенным аргументом США являются Огайо. Тот же Посейдон, естественно для атаки мегаполисов и баз, включая места базирования АПЛ. Тот же Авангард и КР с ЯСУ и пр. Естественно, чтоб сохранить потенциал гарантированного ответа, нужно выгнать в районы патрулирования его носители.
        хрыч
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:40
          Цитата: хрыч
          чтоб сохранить потенциал гарантированного ответа, нужно выгнать в районы патрулирования его носители.

          Привет, стаРЫЧ ! hi
          Так-то оно так, но есть цикл использования сил, то бишь: несение БС, послепоходовый ППО и ППР, отдых и подготовка экипажей, докование, ремонты...И все это выливается в КОН ПЛАРБ. У амов два экипажа, но "лошадь-то" одна. Поэтому так долго будет не протянуть: "Боливар не выдержит двоих!"(с).
          А то, что в угрожаемый период все боеготовые силы разбегутся по своим РБД, так то и без этого "магистра" командованию подводными силами ВМС США известно.
          Так что, это -- для гражданских, для успокоения, на потребу дня. А геморрой у Пентагона другой: голые они перед новыми колотушками дяди Вовы. Вот в чем проблема! И старыми средствами эту проблему не решить.
          Как-то так, однако.
          Удав КАА
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:37
            Привет, Змий Мудрый! drinks
            Цитата: Удав КАА
            "Боливар не выдержит двоих!"

            хрыч
    2. DRA-75 Сегодня, 08:18
      Опять русская угроза ? Как все старо и шаблонно ..Может все же попробуйте договориться с Россией господа ? Вот только на равных и по честному (а не как в 80-90 с горбачем и ЕБН) Нас теперь уже не раскрутишь на "дерьмократию вашу и т.д.) Мочить тоже есть чем планету ..АПЛ ваши конечно круты ,слов нет ,но и наши умеют выслеживать их ..Давайте договариваться и при всех в мире! hi
      DRA-75
    3. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 09:29
      США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.
      Андрій Πривалов
      1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:52
        Цитата: Андрій Πривалов
        США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.


        Слово Россия пишется с большой буквы, АндрЕй

        А режимы диктаторов
        Саудовской Аравии,
        Катара,
        Украины
        и других

        разве не США пытается сохранить?

        Россия не пытается сохранить диктаторов, и предлагает использовать не авианосцы с Томагавками, террористические образования типа ИГИЛ* или Правого сектора* и госперевороты, а мирное урегулирование


        * организации ИГИЛ и Правый Сектор запрещены в РФ и будут уничтожены
        bulvas
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 09:58
          Цитата: bulvas
          Цитата: Андрій Πривалов
          США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.


          Слово Россия пишется с большой буквы, Андрий

          А режимы диктаторов
          Саудовской Аравии,
          Катара,
          Украины
          и других

          разве не США пытается сохранить?

          Россия не пытается сохранить диктаторов, а предлагает использовать не авианосцы с Томагавками и террористические образования, а мирное урегулирование

          А Андрiй их просто не заметил,так же как и штатники! stop
          Фил77
        2. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 10:04
          США постоянно настаивают на проведение реформ в области прав человека в этих странах и в таких странах как СА и Катар успешно проводятся реформы. Украина сдесь не к месту, в Украине нету диктатуры, а наоборот анархо-капитализм.
          Россия пытается сохранить диктаторские режимы и когда выдает кредиты другим странам никогда не просит проводить демократические реформы, с россией дружат только авторитарные режимы.
          Андрій Πривалов
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:05
            Цитата: Андрій Πривалов
            США постоянно настаивают на проведение реформ в области прав человека в этих странах и в таких странах как СА и Катар успешно проводятся реформы.


            Все реформы в этих странах - многомиллиардные закупки вооружений в США.
            Если не хотят закупать оружие, США их бомбят, убивают миллионы людей и уничтожает страну

            Так было везде и всегда, куда приходили США
            bulvas
          2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:15
            Цитата: Андрій Πривалов
            США постоянно настаивают на проведение реформ в области прав человека в этих странах и в таких странах как СА и Катар успешно проводятся реформы. Украина сдесь не к месту, в Украине нету диктатуры, а наоборот анархо-капитализм.
            Россия пытается сохранить диктаторские режимы и когда выдает кредиты другим странам никогда не просит проводить демократические реформы, с россией дружат только авторитарные режимы.

            В саудовской Аравии реформы?!Как головы рубили,так и рубят!как бабёнки в парандже ходили,так и ходят!и попробуйте там что либо насчёт доминирующей религии сказать!ну я посмотрю,что с Вами будет. am
            Фил77
          3. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:22
            Не позорься больше и так стыдно что ты украинец.
            DVTamga
            1. region58 Сегодня, 12:41
              Цитата: DVTamga
              Не позорься больше и так стыдно что ты украинец.

              Не то стыдно что украинец, а то что украинец такую херню порет... Хотя... везде своих "альтернативно одарённых" хватает...
              region58
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:00
        Цитата: Андрій Πривалов
        США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.

        Ох так и тянет спросить,кто по Вашему олицетворяет добро,а кто зло. stop
        Фил77
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:04
          Цитата: Фил77
          Цитата: Андрій Πривалов
          США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.

          Ох так и тянет спросить,кто по Вашему олицетворяет добро,а кто зло. stop


          для шестерок, верных своему хозяину, хозяин и есть добро
          шестерки не видят дальше ограды, выставленной хозяином и не слышат ничего, кроме голоса хозяина.


          Не хотелось бы приводить в пример собак, люблю и уважаю их, но когда люди и целые страны начинают брать пример с собак - получается Польша, Литва или Украина
          bulvas
          1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:11
            Так и я о том же!
            Фил77
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:12
              hi
              Цитата: Фил77
              Так и я о том же!



              понятно!

              Мой ответ был для Андрея
              bulvas
              1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:19
                Согласен.Понял Вас. hi
                Фил77
              2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:29
                Цитата: bulvas
                hi
                Цитата: Фил77
                Так и я о том же!



                понятно!

                Мой ответ был для Андрея

                Только похоже он не Андрей,а именно андрiй! bully
                Фил77
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:43
                  Цитата: Фил77
                  Только похоже он не Андрей,а именно андрiй!


                  Согласен, предатель, повелся на панночку
                  bulvas
                  1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 12:50
                    Нынешним андрiям достаточно всего-навсего труселей панночки. Лишь бы они кружевными были. laughing
                    Товарищ Берия
      3. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:20
        Написал из методички, заработал жинке на черевички.
        DVTamga
  2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:56
    Защита демократии страшное дело.Для всего остального"недемократического"мира и всей планеты. am
    Фил77
  3. Khakas (Евгений) Сегодня, 07:57
    Вжик вжик вжик. Дайте еще денег)
    Khakas
  4. demo (Ван) Сегодня, 08:00
    С времен Аль Капоне ходит расхожий перл - с помощью кольта и доброго слова можно добиться большего, чем с помощью одного доброго слова.
    Ни чего не меняется.

    Как ты к людям, так и они к тебе.
    demo
  5. 1536 (Евгений) Сегодня, 08:02
    США могу опасаться действий непредсказуемых Британии и Франции, которые воевали между собой на протяжении столетий и продолжают вести свою старую политику «разделяй и властвуй». Опасен также окрепший неофашизм в Германии. А захватить ЯО американцев, размещённое в Германии, немцы вполне способны. Канада и Мексика столь ненаналежные соседи, что готовы захватить пограничные территории США в один день. В общем, получается, что Штаты в кольце если не врагов, то неадекватных соседей и «партнеров». Как нам это знакомо...
    1536
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:14
      Цитата: 1536
      США могу опасаться действий непредсказуемых Британии и Франции, которые воевали между собой на протяжении столетий и продолжают вести свою старую политику «разделяй и властвуй». Опасен также окрепший неофашизм в Германии.

      Вроде не пятница,но впечатляет подобная точка зрения! lol
      Цитата: 1536
      Как нам это знакомо

      А вот тут ошибаетесь...в СССР было принято доверять союзникам,хотя бы потому что не могли контролировать на 100% а американские банки,спецслужбы могут...
      himRa
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:04
    Сначала верните себе гегемонию, господа полосатоухие. Силёнок то не хватает... Расслабились...
    Горный стрелок
  7. Комментарий был удален.
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:27
      С подводным флотом,у них,все хорошо!
      По крайней мере, "не хуже" чем у нас)))
      Посчитайте количество,темпы строительства, КОН,наконец..
      Сибирский цирюльник
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 08:33
      Цитата: Vard
      Что то мне подсказывает .... Не все так хорошо у них с подводным флотом ... Как это писасака пишет...

      Где то в каком то фильме помница фраза:
      -хорошо говорит,черт!
      -сейчас его бить будут! laughing
      наверно предчуствие что и пинать будут когда ослабнут....вот и понтуются...
      himRa
  8. 123456789 Сегодня, 08:23
    Ахиллесовой пятой, по мнению автора материала Дэвида Пайна, является ядерный диспаритет. Пайн считает, что США необходимо незамедлительно начать увеличение темпов эксплуатации подводного атомного флота с ракетно-ядерными вооружениями. Речь в частности идёт о проекте АПЛ «Огайо».

    Что говорит о несостоятельности остальных составляющих ядерной триады. А это, в свою очередь, не может не радовать.
    123456789
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 11:54
      Цитата: 123456789
      о несостоятельности остальных составляющих ядерной триады.

      "Ну вы, блин, даете!" (с)
      Удав КАА
  9. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:53
    Интересно, а на NI тоже каждый день обсуждают Topwar ?
    Дилетант
    1. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 09:54
      Журналом The National Interest владеет кремле-политолог Дмитрий Саймс, который бегает по ток-шоу у Соловьева и Первого канала. Этим обьясняется почему более 90% всех новостей о российском оружии на Западе пишет только один журнал.
      Рос.СМИ цитируют NI часто, так как большинство статьей в NI способствуют накачке ура-патриотических чувств среди россиян в стиле "американские эксперты признали превосходство россии", "в США испугались российских вооружений". Эта псевдоаналитика поставлена на конвеер и Дмитрий Саймс зарабатвает на этом.
      Андрій Πривалов
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:30
        Цитата: Андрій Πривалов
        "американские эксперты признали превосходство россии", "в США испугались российских вооружений".

        Привалов! Вам же один раз на этой ветке уже указывали на безграмотность в правописании имен собственных в русском языке!
        Что, никак не усвоить? Настолько "непонятливый" или упертый до невозможности, что Россию пишите с прописной , а ию -- только заглавными!?
        (Да вы, батенька, грамотей ! (с).
        Удав КАА
      2. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:06
        А Ваша настоящая фамилия не "Бульба"? А то очень текст походит
        Дилетант
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 09:10
    Не хочется расстраивать магистра кислых щей Пайна, но дела у матрасов с их стратегическим подводным потенциалом из рук вон плохи. Лодки серьёзно устарели и из 14-и шесть в хроническом ремонте, поэтому выходят лишь 8, т.е.меняются две четвёрки, но и это не главная проблема. Важнее то что "Огайо" не способны на залп более чем двумя "Трайдентами", причём с интервалом в минуту и более, конструктивная однокорпусная особенность(а вот мы можем и все 16). Ну и теперь вопрос: на что вообще омериганцы способны, какой это равноценный ответ на уничтожение? Да, у нас со стратегами тоже пока не всё гладко, но мы имеем мощнейшие РВСН, а у них ещё лишь одноголовые "Минитмены" 40-летние. Кто даст гарантию что в амеровских боеголовках всё не выгорело? А заменить то нечем, поэтому делают вид что одеты, прикрывая попу лопухом и оставляя взрыватели 5-килотонные, типа модернизировали. А король то голый! Думаю, не у одного меня рождается мысль: а может как поставят 100 РС-28 и остальные 5 "Бореев" - долбануть по этой нечисти и избавить наконец Землю от самого большого зла - США? Естественно в отличии от заокеанской нечисти мы так не поступим, даже если будем знать что гарантированно победим. НО ПОКАЗЫВАТЬ НАШУ СИЛУ И ИХ СЛАБОСТЬ НАДО!
    Сармат Саныч
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:41
      Цитата: Сармат Саныч
      Думаю, не у одного меня рождается мысль: а может как поставят 100 РС-28 и остальные 5 "Бореев" - долбануть по этой нечисти и избавить наконец Землю от самого большого зла - США? Естественно в отличии от заокеанской нечисти мы так не поступим, даже если будем знать что гарантированно победим. НО ПОКАЗЫВАТЬ НАШУ СИЛУ И ИХ СЛАБОСТЬ НАДО!

      Подтверждаю....не у одного
      Но и понимаю,навярняка моделировалась подобная ситуация....
      и ...я конечно же верю что ми такого никогда нэздэлаэм!мамой клянусь! laughing
      himRa
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:55
      "из 14-и шесть в хроническом ремонте, поэтому выходят лишь 8, т.е.меняются две четвёрки."///

      Вы не сообразили, как обычно, что это - высочайшая боеспособность, выше которой в мире нет.
      Ремонты называются не хроническими, а регулярными периодическими.
      6 на ремонте и профилактике, 8 на боевом дежурстве, из них 4 в море, 4 у пирса.
      В России выходит на боевое дежурство одна-две лодки в год. Большинство
      постоянно у пирса.
      voyaka uh
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:42
        Цитата: voyaka uh
        В России выходит на боевое дежурство одна-две лодки в год. Большинство
        постоянно у пирса.

        Это было когда-то. Данные устарели. Это -- во-первых.
        Во-вторых, наши рпкСН старенькие, поэтому берегут моторесурс. Однако, при необходимости, они и от пирса достанут все назначенные цели.
        Бореи на подходе, так что волноваться особенно не стоит. А вот что-то про SSN-X давно ничего не слышно...Как она там на бумаге...умещается ли? Или цыферек не хватает для проектирования в 3-Д ??? bully
        Удав КАА
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:02
          The Columbia (SSBN-826) class program.
          Все по плану. Конгресс утвердил бюджет в 2017. Подрядчики выбраны на тендерах. С 2021 начнется строительство серии из 12 штук.
          voyaka uh
      2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:06
        Цитата: voyaka uh
        высочайшая боеспособность, выше которой в мире нет

        Да, что вы говорите ...
        Цитата: voyaka uh
        В России выходит на боевое дежурство одна-две лодки в год.

        Да, что вы говорите ... wassat
        Разведка Пентагона (РУМО) установила, что в течение всего года (2012) российские «стратеги» сумели совершить всего пять «автономок» с баз Северного и Тихоокеанского флотов. Это было до принятия в состав флота трех Бореев (2013-14). Плюс не забываем, что у нас в среднем 70% РВСН, 30% РПКСН. У американцев пропорция наоборот. Причем есть у нас шахтный супертяж - Воевода и есть мобильные Ярс (с разделяющимися блоками) с Тополем-М. У них шахтные представлены слабеньким середнячком - Минитмен-3 и все.
        хрыч
    3. Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 10:18
      Одной подлодки Огайо достаточно, чтобы уничтожить 90% потенциала россии. Даже одна ядерная на столицу может привести к развалу государства. Вон СССР распался вообще без войны.
      Андрій Πривалов
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:31
        Уничтожение столицы к развалу государства точно не приведёт - столица переедет в другой город.
        Вадим237
      2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 10:32
        Андрій, ща позову отца твого Тараса... Он тебя, того, чем породил, тем и... того...
        Уйди лучше сам, от греха laughing
        Голован Джек
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:26
          Цитата: Голован Джек
          Андрій, ща позову отца твого Тараса... Он тебя, того, чем породил, тем и... того...
          Уйди лучше сам, от греха laughing

          Да уж.А казачёк то засланный!явно сайт с эхом Москвы попутал! am
          Фил77
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:29
            Цитата: Фил77
            засланный

            Я бы чуть по-другому его охарактеризовал... да забанят ведь напрочь request
            А так - укротролляшка залетная, одноразовая... тут таких много.
            И где же, блин, обещанные "минусы"? recourse
            Голован Джек
      3. DVTamga (Александр) Сегодня, 11:26
        А отчего развалится украина? От чиха?
        DVTamga
      4. Удав КАА (Александр) Сегодня, 12:49
        Цитата: Андрій Πривалов
        Одной подлодки Огайо достаточно, чтобы уничтожить 90% потенциала россии.

        Охолонись, Ирод!!
        Удав КАА
      5. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 13:10
        Наш украинский "друк" столь юн, что не слышал о существовании такой системы как "Периметр". Она же "Мертвая рука", если по-амеровски.

        В каком она состоянии сейчас, можно только догадываться, ибо это тайна за семью печатями. И не дай бог она активируется, а это произойдет без участия человека по причине, что не будет сигнала от ядерного чемоданчика президента. И тогда всё. Живые мертвым позавидуют, но не долго.

        Да, мы слабее НАТО. НАТО гарантировано могут уничтожить все живое на Земле 7 раз, Россия "всего лишь" три раза, но гарантировано.

        Так что не надо уповать на Огайо в ожидании перемоги. Перемоги не буде, даже зрады не буде, а буде всеобщий северный пушной зверек.

        И это в самом худшем развитии событий для России.

        «А зачем нам такой мир, если там не будет России»
        Товарищ Берия
    4. region58 Сегодня, 12:56
      Цитата: Сармат Саныч
      а у них ещё лишь одноголовые "Минитмены" 40-летние

      Напрасно Вы так о них. Минитмены очень неплохие ракеты. Особенно по КВО. К тому же модернизировались несколько раз.
      region58
    5. Удав КАА (Александр) Сегодня, 13:09
      Правильно сказано: "Простота -- хуже воровства!"
      Цитата: Сармат Саныч
      "Огайо" не способны на залп более чем двумя "Трайдентами", причём с интервалом в минуту и более,
      Гайки стреляют сериями по 4 изделия в залпе. Потом "технологический" перерыв и дальше по плану. А так как выпуск всего носимого БК меньше времени реакции ПЛО/ПРО, то задачу они свою выполнят. Если конечно же не установлено слежение за ней нашей ПЛА. Но увы, пока это только в Средиземке возможно... А в заливе Св. Лаврентия -- дупель пусто...
      Цитата: Сармат Саныч
      а у них ещё лишь одноголовые "Минитмены" 40-летние. Кто даст гарантию что в амеровских боеголовках всё не выгорело?
      Почитайте про серию модернизаций носителей и систем наведения, топлива и т.п., чтобы понять, что "старый конь" борозды не испортит...Иначе бы его амы давно отправили на живодерню.
      Цитата: Сармат Саныч
      оставляя взрыватели 5-килотонные, типа модернизировали.
      Эти 5-Кт ,как вы выразились "взрыватели" поджигают термоядерный заряд (дейтерит лития, к примеру). Так что, оставить они его могли только для увеличения Д пуска, хотя она и без этого обеспечивает решение задач. Либо, для установки систем точечного наведения не в ущерб дальности. Дураков в этом департаменте не держат! Это не пропаганда и агитация с г-жой Псаки! Это командование САК!
      К чему я все это? А к тому, что недооценка противника есть худшее из преступлений военного аналитика, руководителя.
      Ура-шапкозакидательство -- оставьте для журнала "Мурзилка"! (конечно, если он еще выпускается) yes
      Удав КАА
  11. Albatroz (Manfred) Сегодня, 09:39
    АПЛ "Огайо" ответят на ядерное уничтожение Америки

    Но без Америки так и останутся жить подводными обитателями - в стиле капитана Немо или Подъема с глубины)
    Albatroz
  12. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:11
    Цитата: bulvas
    пример собак, люблю и уважаю их, но когда люди и целые страны начинают брать пример с собак - получается Польша, Литва или Украина

    Они шакалы -гиены Вашингтона ! Падальщики и ворьё !
    30 вис
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 11:53
    Цитата: Андрій Πривалов
    США хотят избавить мир от диктаторских режимов, россия пытается сохранить такие режимы как это делал СССР. Борьба добра и зла.

    -------------------------------------
    Какие диктаторские режимы поддерживал СССР? Пиночета, Сомосу, Батисту, Франко, черных полковников в Греции, Чон Ду Хвана в Южной Корее? В чем заключается "избавление" США? Избавление стран вообще от какой-либо государственности, заодно от доходов и инфраструктуры как в Ираке, Ливии, Сирии, даже от населения? И для Украины польская диктатура в свое время была добром как я понимаю?
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:23
      Цитата: Altona
      В чем заключается "избавление" США? Избавление стран вообще от какой-либо государственности, заодно от доходов и инфраструктуры как в Ираке, Ливии, Сирии, даже от населения?

      Евгений, это тот самый редкий случай, когда я с Вами согласен good
      А Андрію этому я уже Тааса позвал. Бульбу. Вот он придет, и все решит yes
      Голован Джек
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 11:56
    Цитата: Андрій Πривалов
    Одной подлодки Огайо достаточно, чтобы уничтожить 90% потенциала россии. Даже одна ядерная на столицу может привести к развалу государства. Вон СССР распался вообще без войны.

    -----------------------------
    О как! Боже храни великую и могутную Америку, иначе Украина развалится. laughing laughing
    СССР распался рукотворным образом, от предательства верхушки, которая захотела стать нью-феодалами.
    Altona
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 11:59
    Цитата: voyaka uh
    В России выходит на боевое дежурство одна-две лодки в год. Большинство
    постоянно у пирса.

    ---------------------------------------
    Он и от пирса могут выстрелить и поразить цели. ТТХ ракет в этом плане условно не ограничены по дальности, позволяющей достичь территории США.
    Altona
  16. Weyland (Константин) Сегодня, 12:49
    "Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении"

    А что так скромно - почему не трех миллиардов? wassat Почти полтора миллиарда под "игом" коммунистов (Китай+КНДР+Куба+Венесуэла) и столько же мусульман! А является ли Америка великим бастионом надежды для всех мусульман, китайцев и северных корейцев - да не вопрос, разве могут они не понимать того, что очевидно для всех американцев? laughing
    Weyland
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