Подводная лодка "Луизиана" ВМС США (SSBN-743)

Лучший способ укрепить и расширить ядерный сдерживающий потенциал Америки в ближайшей перспективе будет заключаться в увеличении темпов эксплуатации подводных лодок проекта «Огайо» от четырёх из четырнадцати, находящихся в море в любой момент времени, до десяти. Это обеспечило бы то, что более двух третей нашего подводного флота с ядерным арсеналом не могли бы оказаться уничтоженными в их портах в гипотетическом упреждающем ядерном ударе со стороны врагов Америки, предоставляя Соединенным Штатам гораздо более вероятный ответный удар - в 2,5 раза мощнее.

Америка является примером для мира и продолжает служить великим бастионом свободы и надежды для сотен миллионов простых людей, которые живут при коммунистических и исламистских тирании и угнетении, но Америка может сохранить этот статус только в том случае, если Конгресс сейчас предпримет меры для защиты от угрозы ядерного нападения.