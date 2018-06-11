13:30 11 июня
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САА в раздумьях: как шальным снарядом в сторону Израиля не похоронить успехи на юге

Сирийские и ливанские военные эксперты делятся своими соображениями по поводу того, в каком формате САА проведёт завершающую фазу операции на юге Сирии. Тот факт, что боевики стали использовать дезинформацию как орудие противодействия САА, обращает на себя внимание. Напомним, что на днях один из главарей боевиков так называемого «южного фронта» объявил, что иранские и проиранские силы якобы вновь вернулись к южным границам САР, переодевшись в форму сирийских военнослужащих. На этом фоне израильский премьер Нетаньяху заявил, что либо Иран окончательно отводит свои силы от южных сирийских рубежей, либо в итоге столкнётся с нанесением израильских ударов.

Эксперты отмечают, что на нескольких участках фронта на юге Сирии действия САА могут свестись к «войне на истощение». Дело в том, что, например, в провинции Ас-Сувейда боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) оказались зажатыми с трёх сторон сирийскими войсками в своеобразном кармане. Это, как заявлено, в конечном итоге приведёт к полному истощению их ресурсов.

При этом эксперты не комментируют ситуацию, которая сводится к трансграничной поддержке террористов на юге САР. Боевики и жмутся к границам, чтобы иметь возможность получения снабжения. Тот же «карман» в Ас-Сувейде стыкуется с иорданской территорией, а оттуда боевики нередко получали поддержку со стороны «неизвестных» сил, препятствием для деятельности которых иорданские пограничники почему-то не являются. Поэтому можно констатировать, что «война на истощение», или «стояние в Сувейде», может затянуться надолго.


САА в раздумьях: как шальным снарядом в сторону Израиля не похоронить успехи на юге


Обращает на себя внимание тот факт, что на саммите в Мекке власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта решили предоставить Иордании срочную финансовую помощь в размере 2,5 млрд долларов. Официально – на преодоление финансовых проблем, которые привели к протестам. Не получится ли так, что часть этих средств будет пущена совсем на другие нужды, учитывая «странное» прижимание террористических группировок к сирийско-иорданской границе? И почему же Иордания не окажет помощь Сирии в ликвидации террористов у своих границ?..

При этом в САА прекрасно понимают, что любой шальной перелёт через границу, например, Израиля привёт к нанесению удара израильскими войсками именно по САА, что только подтолкнёт террористов к контрнаступлению.

Что ещё обращает внимание: появление страниц упомянутого террористического "южного фронта" в наиболее популярных соцсетях и начало работы сайтов группировки с контентом в виде откровенной дезинформации. Тоже без сторонней помощи?

Использованы фотографии: Твиттер/southfronteng
9

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Комментарии 51

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  1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:34
    . объявил, что иранские и проиранские силы якобы вновь вернулись к южным границам САР, переодевшись в форму сирийских военнослужащих. На этом фоне израильский премьер Нетаньяху заявил, что либо Иран окончательно отводит свои силы от южных сирийских рубежей, либо в итоге столкнётся с нанесением израильских ударов.


    Нетаньяху не на этом фоне заявил, а гораздо ранее.
    И он говорил не южных сирийских рубежах, а о всей Сирии.



    При этом в САА прекрасно понимают, что любой шальной перелёт через границу, например, Израиля привёт к нанесению удара израильскими войсками именно по САА, что только подтолкнёт террористов к контрнаступлению.


    Правильно понимают удар, пусть и по ошибке по государству с которым в состоянии войны - приведёт к последствиям.
    А вот если бы ССА и Асад не помогали Ирану и его террористам типа Хизбалла действовать против Израиля, то могло бы быть все иначе fellow
    Tiras
    1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 08:52
      Цитата: Tiras
      А вот если бы ССА и Асад не помогали Ирану и его террористам типа Хизбалла действовать против Израиля, то могло бы быть все иначе

      Где был Нетаньяху, когда взрывали Пальмиру, когда резали курдов и сирийцев. Потирал ручки, глядя как разваливается Сирия. А Хезболла и Иран помогли избавиться Сирии от этой чумы, так что не надо лицемерия.
      Moskovit
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:16
        Цитата: Moskovit
        Где был Нетаньяху, когда взрывали Пальмиру, когда резали курдов и сирийцев.


        В Израиле. Страны в состоянии войны.

        Зачем Израилю помогать Асаду, который помогает Ирану и терористам Хизбалла действовать против Израиля stop


        Цитата: Moskovit
        Потирал ручки, глядя как разваливается Сирия.


        Израиль предлагал Асаду мир в обмен на отказ от сотрудничества с Ираном и Хизбаллой.

        Асад сделал свой выбор, а ожидать помощи Израиля, одновременно помогая Иран и его террористам как минимум странно.



        Цитата: Moskovit
        А Хезболла и Иран помогли избавиться Сирии от этой чумы, так что не надо лицемерия.


        А Россия не помогала?

        Израилю не легче от того, что иранский шиитский террор направленный напрямую против Израиля заменит суннитский террор.

        Израилю нужно уничтожение и того и того террора. А помогать шиитским террористам убивать суннитских террористов Израиль не собирается.
        Tiras
        1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 11:00
          Цитата: Tiras
          Израиль предлагал Асаду мир в обмен на отказ от сотрудничества с Ираном и Хизбаллой.

          Какой мир. Вы сами сказали, впрочем это и позиция Израиля, не мешать одним арабам убивать других. Израиль не только не мешал, но и помогал. Персы помогли Асаду уцелеть. Пожинайте. Ливан уже потерян. Теперь еще форпост Ирана в Сирии получили.
          Moskovit
    2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:05
      Витюшечка, Израиль никогда не будет жить мирно с другими арабскими республиками, не жил..не живет.. и не будет жить..даже если Сирия заключит с Израилем мирный договор!Вы лично, персонаж на ВО очень известный,и всем мало-мальски думающим пользователям понятный, не утруждайте себя.. hi
      игорка357
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:21
        Цитата: игорка357
        Израиль никогда не будет жить мирно с другими арабскими республиками


        Блин, а Иордания и Египет не в курсе и даже газ израильский получают wassat
        Как не в курсе и 250 тысяч израилетян, что посетили Египет wink


        Цитата: игорка357
        не утруждайте себя..


        Непонятно для чего вы влезли тогда в разговор.
        Проходили бы мимо hi
        Tiras
    3. собаковод Сегодня, 09:13
      Tiras (Виктор)
      А вот если бы ССА и Асад не помогали Ирану и его террористам типа Хизбалла действовать против Израиля, то могло бы быть все иначе
      Если бы Израиль действительно стремился к миру на БВ, то, с большей долей вероятности, не было бы ИГ, Хизбаллы и прочих, созданных с подачи "друзей" из-за лужи.
      собаковод
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:23
        Цитата: собаковод
        Если бы Израиль действительно стремился к миру на БВ, то, с большей долей вероятности, не было бы ИГ, Хизбаллы и прочих, созданных с подачи "друзей" из-за лужи.


        Израиль стремится к миру и всегда это демонстрировал и те арабские страны, что хотели тоже мира, его получили.

        К сожалению у вас очень примитивное понимание проблемы мира на Ближнем Востоке recourse.
        У вас слишком все просто.
        Tiras
        1. собаковод Сегодня, 10:08
          Tiras (Виктор)
          К сожалению у вас очень примитивное понимание проблемы мира на Ближнем Востоке recourse.
          У вас слишком все просто.
          Да. у нас всё просто, до примитива. наше правительство не насаживает свои режимы по всему миру, не обстреливает соседей за случайно перелетевшие боеприпасы Путин постоянно пытается найти с другими странами, даже недружелюбно настроенными к нам, взаимно выгодные интересы, а не мечется с дезой по миру. Все действия только в ответ, да и то такие, которые не популярны даже у тех, кто его поддерживает.
          ...те арабские страны..., которым выгодна нестабильность - ОАЭ, Саудовская Аравия?
          собаковод
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:22
            Цитата: собаковод
            наше правительство не насаживает свои режимы по всему миру,


            Израиль тоже этого не делает.

            Цитата: собаковод
            не обстреливает соседей за случайно перелетевшие боеприпасы


            А разве Россию обстреливали случайно из страны с которой она в состоянии войны?
            Я что-то такого не помню.


            Цитата: собаковод
            Путин постоянно пытается найти с другими странами, даже недружелюбно настроенными к нам, взаимно выгодные интересы, а не мечется с дезой по миру


            Не очень то успешно.

            Цитата: собаковод
            Все действия только в ответ, да и то такие, которые не популярны даже у тех, кто его поддерживает


            И как результат то?

            Цитата: собаковод
            ...те арабские страны..., которым выгодна нестабильность - ОАЭ, Саудовская Аравия?


            Иран например.
            Россия вот с Саудовской Аравией начала сотрудничать плотно, хотя ещё пару лет назад обвиняли Саудию в терроризме итд.
            И не потому, что Саудия мутить перестала, а потому, что выгодно.
            Tiras
            1. собаковод Сегодня, 11:01
              Tiras (Виктор)
              не обстреливает соседей за случайно перелетевшие боеприпасы
              А разве Россию обстреливали случайно из страны с которой она в состоянии войны?
              Я что-то такого не помню.
              Были сообщения о таких случаях во время активной фазы боевыз действий на Донбассе.
              Путин постоянно пытается найти с другими странами, даже недружелюбно настроенными к нам, взаимно выгодные интересы, а не мечется с дезой по миру
              Не очень то успешно
              Согласен. Но пытается, и делает. В отличие от ваших.
              И как результат то?
              Согласен, не очень с западными партнёрами. Но делает, и не отступает от выбранного курса. А вот с Китаем даже очень. Только не надо писать про "коварный Китай". Не коварнее остальных.
              Россия вот с Саудовской Аравией начала сотрудничать плотно, хотя ещё пару лет назад обвиняли Саудию в терроризме итд.
              И не потому, что Саудия мутить перестала, а потому, что выгодно.
              Да, выгодно. Помнится, США в событиях 11 сентября так же, где-то в том регионе виновных нашла, и ничего, сотрудничает с ними. Выгодно.
              собаковод
              1. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:25
                Цитата: собаковод
                Были сообщения о таких случаях во время активной фазы боевыз действий на Донбассе


                Разве Украина и Россия в состоянии войны?
                Нет.


                Цитата: собаковод
                Согласен. Но пытается, и делает. В отличие от ваших.


                Ну это вы зря. Ничего Путин такого не делает, чтобы не делал Нетаньягу.

                Цитата: собаковод
                Согласен, не очень с западными партнёрами. Но делает, и не отступает от выбранного курса


                Курс куда, на санкции?
                Нетаньяху тоже делает и не меньше.
                Просто Вам судя по всему об этом мало известно.
                То, что Путин не отступает от курса при этом не готов реально уступать, то эта позиция ничем не отличается от позиции Неьяньягу.




                Цитата: собаковод
                А вот с Китаем даже очень. Только не надо писать про "коварный Китай". Не коварнее остальных.


                Да сейчас не о Китае речь.

                Цитата: собаковод
                Да, выгодно. Помнится, США в событиях 11 сентября так же, где-то в том регионе виновных нашла, и ничего, сотрудничает с ними. Выгодно


                Да, именно так.
                Tiras
                1. собаковод Сегодня, 11:35
                  Tiras (Виктор)
                  Разве Украина и Россия в состоянии войны?
                  В изворотливости вам не откажешь, как и Нетаньяху.. Но мир дороже.
                  собаковод
                  1. Tiras (Виктор) Сегодня, 12:10
                    Цитата: собаковод
                    В изворотливости вам не откажешь, как и Нетаньяху..


                    Я пишу как есть и как раз не пытаюсь выкручиваться и сравнивать несравнимое.
                    Как можно сравнивать обстрел страны с которой у тебя вражда десятки лет и которая поддерживает террористов с ситуацией Украина - Россия.

                    Цитата: собаковод
                    Но мир дороже.


                    Мир дороже и мир Израиля с Иорданией и Египтом был заключён и если Сирия откажется от поддержки террора против Израиля, то и с ней можно будет заключить мир.
                    Tiras
          2. indy424 (Михаил) Сегодня, 10:27
            ага, особенно ссср не расфигачили пол финляндии за такое
            indy424
    4. Dart2027 Сегодня, 09:14
      Цитата: Tiras
      А вот если бы ССА и Асад не помогали Ирану и его террористам типа Хизбалла действовать против Израиля

      А вот если бы США и его вассалы не помогали террористам типа ДАИШ действовать против Смрии, то могло бы быть все иначе.
      Dart2027
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:27
        Цитата: Dart2027
        А вот если бы США и его вассалы не помогали террористам типа ДАИШ действовать против Смрии, то могло бы быть все иначе.


        А вот если бы Асад не тиранил народ, то и проблем в Сирии не было, как и Даиша.

        Все проблемы в стране начинаются с недовольства народа своим правителем, который забыл о народе.

        Алависткое меньшинство захватившеее власть, подчинившая судебную систему и СМИ - не могло тиранить большинство вечно.
        Tiras
        1. Dart2027 Сегодня, 10:03
          Цитата: Tiras
          А вот если бы Асад не тиранил народ
          о чем точно известно из заявлений правозащитного центра состоящего из одного человека, живущего в Лондоне.
          Цитата: Tiras
          Все проблемы в стране начинаются с
          того, что в ней оказывается слишком много нефти.
          Dart2027
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:26
            Цитата: Dart2027
            о чем точно известно из заявлений правозащитного центра состоящего из одного человека, живущего в Лондоне.


            На сколько я помню, тогда ещё этого центра не было.
            Почитайте новости до войны в Сирии и поймёте.



            Цитата: Dart2027
            того, что в ней оказывается слишком много нефти.


            В США проблемы? В Саудовской Аравии? КНР?
            Tiras
            1. Dart2027 Сегодня, 10:44
              Цитата: Tiras
              На сколько я помню, тогда ещё этого центра не было.
              Сирийский наблюдательный пункт за правами человека появился в мае 2006 года.
              Цитата: Tiras
              В США проблемы? В Саудовской Аравии? КНР?
              США - это и есть источник проблем. СА - целиком и полностью пляшет под дудку США, вот только в последнее время и у них начинаются сложности, о чем говорит например это http://tass.ru/armiya-i-opk/4729725. КНР - это страна обладающая ЯО и правительством, которое не постеснялось быстро и решительно разобраться с любителями "свободы"
              Dart2027
              1. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:18
                Цитата: Dart2027
                Сирийский наблюдательный пункт за правами человека появился в мае 2006 года.


                Вам привести примеры от других наблюдателей за права человека?

                А по поводу картинки - если народ готов терпеть унижение, беззаконие, отсутствие выбора и тиранию, то это конечно выбор народа. В Сирии устали терпеть.
                Tiras
                1. Dart2027 Сегодня, 12:12
                  Цитата: Tiras
                  Вам привести примеры от других наблюдателей за права человека?

                  Такие?
                  Цитата: Tiras
                  если народ готов терпеть унижение, беззаконие, отсутствие выбора и тиранию, то это конечно выбор народа
                  И не говорите
                  Dart2027
        2. spektr9 Сегодня, 10:16
          Проблем бы не было если бы РФ или Китай нанесли по Израилю массированный ядерный удар :Но, как говориться не вечер ещё в 30-х годах прошлого века еврейское лоби прекрасно доказало как может достать лидеров государств и что после этого с ними бывает hi
          spektr9
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:34
            Цитата: spektr9
            Проблем бы не было если бы РФ или Китай нанесли по Израилю массированный ядерный удар


            Интересно, ваш диван такой же грозный, как и вы? hi
            Tiras
            1. spektr9 Сегодня, 10:46
              Мой диван ваш с потрохами с хрумкает, даже встать не успеете tongue
              spektr9
              1. Krasnodar Сегодня, 12:39
                Цитата: spektr9
                Мой диван ваш с потрохами с хрумкает, даже встать не успеете tongue

                И не диван это вовсе, а в развёрнутом положении - носитель 6-ти МБР "Воевода".
                Krasnodar
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:36
    И почему же Иордания не окажет помощь Сирии в ликвидации террористов у своих границ?..
    В той войне каждый САМ ЗА СЕБЯ. И Иордания Сирии НЕ ПОМОЩНИЦА.
    svp67
    1. DRA-75 Сегодня, 08:43
      Цитата: svp67
      И почему же Иордания не окажет помощь Сирии в ликвидации террористов у своих границ?..
      В той войне каждый САМ ЗА СЕБЯ. И Иордания Сирии НЕ ПОМОЩНИЦА.

      Все так и есть ! Сирия -это Россия..И каждый удар США или Израиля по Сирии , это тоже самое что по России ! И всем это прекрасно понимают ,нас проверяют и если так дальше пойдет России придется бежать из Сирии ! Отвечать нужно все же ,хоть иногда ,но так чтобы пекрья летели и визг стоял на весь мир..Иначе все наши парни там зря гибли геройски (вызывая огонь на себя и т.д.)..Что то идет не так ..Нам теперь Иран предлагают сдать ?
      DRA-75
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 08:50
        Цитата: DRA-75
        Что то идет не так

        А вот не соглашусь. Все от нас зависит, куда и как это все пойдет...
        svp67
        1. DRA-75 Сегодня, 09:00
          Цитата: svp67
          Цитата: DRA-75
          Что то идет не так

          А вот не соглашусь. Все от нас зависит, куда и как это все пойдет...

          Боюсь , чтобы Россия слабину не дала , разорвут нас сразу шакалы .. soldier
          DRA-75
      2. farcop (Far Cop) Сегодня, 09:30
        Цитата: DRA-75
        Сирия -это Россия
        a DRA-75 это хе хе.
        farcop
  3. himRa (Rahim) Сегодня, 08:36
    Уважаемый аналитик,ваши доводы убедительны....а может все таки ресурсы кончаются? winked
    himRa
    1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:06
      САА в раздумьях: как шальным снарядом в сторону Израиля не похоронить успехи на юге
      А что скажет товарищ Жуков?
      ШУРУМ -БУРУМ
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:15
        Сам такой....
        Поэтому можно констатировать, что «война на истощение», или «стояние в Сувейде», может затянуться надолго.
        himRa
  4. askort154 (Александр) Сегодня, 09:18
    Израиль стал как и США, делить террористов на своих и чужих. Не зря "игиловцы" и прочие, прижимаются к границам Израиля и Иордании, чувствуя себя в безопасности от САА. Но Израиль упорно твердит про иранскую угрозу. Израиль дестабилизатор урегулирования ситуации в Сирии, а в целом - на БВ.
    askort154
    1. DRA-75 Сегодня, 09:35
      Цитата: askort154
      Израиль стал как и США, делить террористов на своих и чужих.

      США это филиал Израиля ,их так сказать банковская ячейка ..Евреям нужна территория именно Иерусалим ,основа мировых религий и поклонений исторических и они сейчас зачищают все вокруг себя ! А Россия против этого , мы многонациональная страна и в Иерусалиме у нас много храмов (еще со времен Царской империи ) И самое обидное ,не хотят договариваться по мирному ..Почему? Месть ...
      DRA-75
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:02
        Цитата: DRA-75
        И самое обидное ,не хотят договариваться по мирному ..Почему? Месть ...


        Израиль сейчас посмотрит как Россия договорится со всеми странами и возьмёт с неё пример hi
        Tiras
        1. DRA-75 Сегодня, 12:41
          Цитата: Tiras
          Цитата: DRA-75
          И самое обидное ,не хотят договариваться по мирному ..Почему? Месть ...


          Израиль сейчас посмотрит как Россия договорится со всеми странами и возьмёт с неё пример hi

          Они с нас никогда пример не брали , а действовали исподтишка и очень эффективно .. soldier Это ФАКТ всегда был и будет !!!!
          DRA-75
  5. Vard Сегодня, 09:52
    Асаду деватся некуда... Против него и ИГ со странами залива... И Израиль... И НАТО... Тут у дьявола помощь примешь... Здесь он действует по принципу враг моего врага... Мой друг...
    Vard
  6. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 10:19
    Во что превратилось Военное Обозрение?! Еще пару лет назад были дискуссии на военную тематику, анализ событий ... интересно.
    А сейчас школота какую-то поцреатичешкую чушь строчит. Очень жаль.
    brigadir
    1. DRA-75 Сегодня, 12:38
      Цитата: brigadir
      Во что превратилось Военное Обозрение?! Еще пару лет назад были дискуссии на военную тематику, анализ событий ... интересно.
      А сейчас школота какую-то поцреатичешкую чушь строчит. Очень жаль.

      Правда глаза жжет !? А я рад что "школота " нормально все понимать начала и все сделаю для этого пока живой ! soldier Честь имею !
      DRA-75
    2. Rakti-Kali Сегодня, 12:41
      Цитата: brigadir
      А сейчас школота какую-то поцреатичешкую чушь строчит.

      Ага! Еврейская школота кукарекает еврейскопоцреатичускую чушь!
      Rakti-Kali
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:15
        Цитата: Rakti-Kali

        Ага! Еврейская школота кукарекает еврейскопоцреатичускую чушь!

        кстати и это тоже здесь бывает.
        Арон Заави
  7. alta (Анатолий) Сегодня, 10:48
    Цитата: собаковод
    [i]
    Да. у нас всё просто, до примитива. наше правительство не насаживает свои режимы по всему миру, не обстреливает соседей за случайно перелетевшие боеприпасы Путин постоянно пытается найти с другими странами, даже недружелюбно настроенными к нам, взаимно выгодные интересы, а не мечется с дезой по миру.

    Вы правы, ,,соблюдение,, Будапештского Меморандума с Украиной, ,,мирные переговоры,, с Грузией и Украиной, ,,экскурсия,, в Крым.
    Кстати, в Восточной Украине уже погибло более 10 тыс. человек с обоих сторон и 1.5 млн. беженцев.
    alta
    1. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:02
      Цитата: alta
      в Восточной Украине уже погибло более 10 тыс. человек с обоих сторон и 1.5 млн. беженцев
      Да что вы говорите? Правда? А что ООН? Комиссия по правам человека? Либерасты России и ея окрестностей в конце концов?
      farcop
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 11:45
      alta......Будапештского Меморандума с Украиной, ,,мирные переговоры,, с Грузией и Украиной, ,,экскурсия,, в Крым.

      Меморандум - декларация ни к чему не обязывающая, а тем более "переговоры". Не Россия родоначальник "событий" в Грузии и Украине.
      Крым - право народа на самоопределение.
      askort154
    3. Rakti-Kali Сегодня, 12:42
      Цитата: alta
      Кстати, в Восточной Украине уже погибло более 10 тыс. человек с обоих сторон и 1.5 млн. беженцев.

      "Спасибо" вашим американским хозяевам.
      Rakti-Kali
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 11:32
    Огромной удачей для Израиля стало то, что США назначила его "смотрящим" по БВ. В условиях полного мирового доминирования США, роль смотрящего давала Израилю гораздо больше плюсов, чем минусов. В условиях же сползания США с лидирующих позиций ( а это очевидный факт, об этом говорит и Трамп) минусов становится гораздо больше, чем плюсов. Больше того, Израиль становится для США обузой, а от обузы стараются избавиться. Но избавляться с выгодой для себя, так США ищет замену ИГИЛ (т.е. нуженный расходный материал). ИГИЛ, по сути, были американские прокси-войска. Заменой им пытались сделать курдов, но не вышло - остался один лишь Израиль. В пекло, в топку БВ войны будет брошен Израиль - под конец он должен отработать все вложенные в него американские силы и средства.
    Интересен факт резкого военного усиления Египта, вероятно, для захвата израильского наследства, т.е. установления суннитского контроля над территорией Израиля.
    мерцание
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 12:13
      Цитата: мерцание
      . В пекло, в топку БВ войны будет брошен Израиль - под конец он должен отработать все вложенные в него американские силы и средства.


      Это прекрасный показатель полное отсутствия понимания отношений США - Израиль.


      Цитата: мерцание
      Интересен факт резкого военного усиления Египта, вероятно, для захвата израильского наследства, т.е. установления суннитского контроля над территорией Израиля.


      Это вероятно лишь в ваших фантазиях.
      Tiras
      1. мерцание (Николай) Сегодня, 12:56
        Это прекрасный показатель полное отсутствия понимания отношений США - Израиль.
        У вас путаница в причинно-следственных связях. Израиль находится в полной зависимости от США, а не наоборот - как бы вам хотелось, мечталось, воображалось. Понятна логика этих "хотелок и мечтаний". Америкой рулит ЭЛИТА, а не президент. Ядро этой элиты - евреи. Вывод: Америкой рулят евреи, а значит и Израиль. И в этом главное заблуждение: если Америкой рулят евреи, то это НЕ означает, что Америкой рулит Израиль. Там даже равенства нет: евреи из американской элиты не равны Израилю, они над Израилем. Израиль для них инструмент : хороший, любимый, дорогой но ИНСТРУМЕНТ, когда инструмент не выполняет свои функции его выбрасывают (могут и продать - если кто купит).
        Гегемон утрачивает свои позиции, что ему какой то Израиль, если он теряет доминирование, а значит теряет практически ВСЕ. Будут они в этой ситуации о каком то Израиле думать.
        Те евреи которые в теме это понимают - а другие (зомбированные) начинают говорить о непобедимом ЦАХАЛ, который всех врагов уничтожит.
        мерцание
  9. alta (Анатолий) Сегодня, 12:27
    Цитата: мерцание

    Интересен факт резкого военного усиления Египта, вероятно, для захвата израильского наследства, т.е. установления суннитского контроля над территорией Израиля.

    Бред ... по состоянию на сегодня Египет и Израиль ближе, чем когда-либо раньше, они союзники.
    Израиль разрешил, вопреки мирному договору, разместить армию Египта в Синае для борьбы с ИГИЛом.
    Ввиду болезненных ударов ИГ по Египту, Израиль периодически помогает авиацией Египту и наносит ракетные удары в Синае по ИГ.
    В свою очередь Египет помогает Израилю в борьбе с террористами Хамас, граница с которыми закрыта.
    Ни для кого не секрет, что союз Саудовской Аравии, Египта и Израиля направлен против терроризма Ирана.
    alta
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