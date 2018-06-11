САА в раздумьях: как шальным снарядом в сторону Израиля не похоронить успехи на юге

Сирийские и ливанские военные эксперты делятся своими соображениями по поводу того, в каком формате САА проведёт завершающую фазу операции на юге Сирии. Тот факт, что боевики стали использовать дезинформацию как орудие противодействия САА, обращает на себя внимание. Напомним, что на днях один из главарей боевиков так называемого «южного фронта» объявил, что иранские и проиранские силы якобы вновь вернулись к южным границам САР, переодевшись в форму сирийских военнослужащих. На этом фоне израильский премьер Нетаньяху заявил, что либо Иран окончательно отводит свои силы от южных сирийских рубежей, либо в итоге столкнётся с нанесением израильских ударов.Эксперты отмечают, что на нескольких участках фронта на юге Сирии действия САА могут свестись к «войне на истощение». Дело в том, что, например, в провинции Ас-Сувейда боевики ИГИЛ (*запрещено в РФ) оказались зажатыми с трёх сторон сирийскими войсками в своеобразном кармане. Это, как заявлено, в конечном итоге приведёт к полному истощению их ресурсов.При этом эксперты не комментируют ситуацию, которая сводится к трансграничной поддержке террористов на юге САР. Боевики и жмутся к границам, чтобы иметь возможность получения снабжения. Тот же «карман» в Ас-Сувейде стыкуется с иорданской территорией, а оттуда боевики нередко получали поддержку со стороны «неизвестных» сил, препятствием для деятельности которых иорданские пограничники почему-то не являются. Поэтому можно констатировать, что «война на истощение», или «стояние в Сувейде», может затянуться надолго.Обращает на себя внимание тот факт, что на саммите в Мекке власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта решили предоставить Иордании срочную финансовую помощь в размере 2,5 млрд долларов. Официально – на преодоление финансовых проблем, которые привели к протестам. Не получится ли так, что часть этих средств будет пущена совсем на другие нужды, учитывая «странное» прижимание террористических группировок к сирийско-иорданской границе? И почему же Иордания не окажет помощь Сирии в ликвидации террористов у своих границ?..При этом в САА прекрасно понимают, что любой шальной перелёт через границу, например, Израиля привёт к нанесению удара израильскими войсками именно по САА, что только подтолкнёт террористов к контрнаступлению.Что ещё обращает внимание: появление страниц упомянутого террористического "южного фронта" в наиболее популярных соцсетях и начало работы сайтов группировки с контентом в виде откровенной дезинформации. Тоже без сторонней помощи?