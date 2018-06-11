Донбасская сводка. "Волонтёр" засветил позиции ВСУ с ПТРК в Фейсбуке

Сепарский курятник на Светлодарской дуге .

Ждёт своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит.

Накануне военнослужащие народной милиции ЛНР сообщили о том, что на ряде участков вдоль линии соприкосновения расстояние между позициями стороны составляет не более 20 м. На этом фоне появилась информация об очередных попытках ВСУ и так называемых «добробатов» продвинуться вглубь «серой зоны» на горловском, донецком и новоазовском направлениях. Украинские миномёты и средства артиллерии продолжили работать не только по позициям войск ЛДНР, но и по гражданским объектам на территории народных республик.Несколько человек получили ранения, включая одну девушку.Глава пресс-службы вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов сообщает о том, что республиканская разведка получила данные о том, кто именно отдавал приказ о нанесении удара накануне. Это командир 92-й омб ВСУ Владимир Кокорев. Отмечено, что именно по приказу этого украинского офицера был осуществлён обстрел населённого пункта Васильевка, где и была ранена осколком в живот 16-летняя местная жительница.Также названы фамилии украинских командиров, ответственных за обстрел Саханки и Зайцево. Это Гнатов и Гудзь, командующие 36-й отдельной бригадой морской пехоты и 24-й омб ВСУ соответственно.ВСУ совершили обстрелы Верхнеторецкого и Докучаевска. В Докучаевске повреждены 4 дома по ул. Ленина, Полевая и Центральная.Подробности от пресс-службы ВС ДНР об обстрелах за минувшие сутки:: РПГ/СПГ – один раз (4 гранаты); АГС – один раз (29 гранат); стрелковое оружие – один раз.: миномёт калибра 120 мм – один раз (3 мины); миномёт калибра 82 мм – 3 раза (7 мин); РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 1 раз (29 гранат); снайпер – 1 раз; крупнокалиберные оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 3 раза.Информацией о том, что украинские войска используют противотанковые комплексы у линии соприкосновения, в своём аккаунте Фейсбука делится с подписчиками называющий себя «волонтёром» Юрий Мысягин. Из его заметки, после которой пользователи обвинили Мысягина в том, что он сливом данных поспособствовал тому, чтобы подразделение ДНР поменяло позиции и установило точное месторасположение украинских военнослужащих, вооружённых ПТРК:Из ЛНР приходят сведения о том, что в ООН накануне были переданы данные об обстреле украинскими силовиками автобуса в населённом пункте Голубовское. Напомним, что в результате обстрела ранения получили 6 пассажиров "маршрутки".Лица тех радикалов из нацбатов, кто принимает участие в обстрелах донецкой территории:На этом фоне сегодня открывается очередной саммит глава МИД государств Нормандской четвёрки. Встреча состоится в Берлине. В МИД РФ отмечают, что ситуация на Донбассе в последнее время явно обострилась, при этом отмечая, что украинская сторона делает всё, чтобы фактически перечеркнуть букву Минских соглашений и усугублять конфликт.