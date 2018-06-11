13:33 11 июня
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Донбасская сводка. "Волонтёр" засветил позиции ВСУ с ПТРК в Фейсбуке

Накануне военнослужащие народной милиции ЛНР сообщили о том, что на ряде участков вдоль линии соприкосновения расстояние между позициями стороны составляет не более 20 м. На этом фоне появилась информация об очередных попытках ВСУ и так называемых «добробатов» продвинуться вглубь «серой зоны» на горловском, донецком и новоазовском направлениях. Украинские миномёты и средства артиллерии продолжили работать не только по позициям войск ЛДНР, но и по гражданским объектам на территории народных республик.
Несколько человек получили ранения, включая одну девушку.

Глава пресс-службы вооружённых сил ДНР Даниил Безсонов сообщает о том, что республиканская разведка получила данные о том, кто именно отдавал приказ о нанесении удара накануне. Это командир 92-й омб ВСУ Владимир Кокорев. Отмечено, что именно по приказу этого украинского офицера был осуществлён обстрел населённого пункта Васильевка, где и была ранена осколком в живот 16-летняя местная жительница.

Также названы фамилии украинских командиров, ответственных за обстрел Саханки и Зайцево. Это Гнатов и Гудзь, командующие 36-й отдельной бригадой морской пехоты и 24-й омб ВСУ соответственно.


ВСУ совершили обстрелы Верхнеторецкого и Докучаевска. В Докучаевске повреждены 4 дома по ул. Ленина, Полевая и Центральная.

Подробности от пресс-службы ВС ДНР об обстрелах за минувшие сутки:
Горловское направление: РПГ/СПГ – один раз (4 гранаты); АГС – один раз (29 гранат); стрелковое оружие – один раз.
Донецкое направление: миномёт калибра 120 мм – один раз (3 мины); миномёт калибра 82 мм – 3 раза (7 мин); РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 1 раз (29 гранат); снайпер – 1 раз; крупнокалиберные оружие – 3 раза; стрелковое оружие – 3 раза.

Информацией о том, что украинские войска используют противотанковые комплексы у линии соприкосновения, в своём аккаунте Фейсбука делится с подписчиками называющий себя «волонтёром» Юрий Мысягин. Из его заметки, после которой пользователи обвинили Мысягина в том, что он сливом данных поспособствовал тому, чтобы подразделение ДНР поменяло позиции и установило точное месторасположение украинских военнослужащих, вооружённых ПТРК:

Сепарский курятник на Светлодарской дуге .
Ждёт своего звездного часа, пока украинский ПТУР в гости не прилетит.


Донбасская сводка. "Волонтёр" засветил позиции ВСУ с ПТРК в Фейсбуке


Из ЛНР приходят сведения о том, что в ООН накануне были переданы данные об обстреле украинскими силовиками автобуса в населённом пункте Голубовское. Напомним, что в результате обстрела ранения получили 6 пассажиров "маршрутки".

Лица тех радикалов из нацбатов, кто принимает участие в обстрелах донецкой территории:


На этом фоне сегодня открывается очередной саммит глава МИД государств Нормандской четвёрки. Встреча состоится в Берлине. В МИД РФ отмечают, что ситуация на Донбассе в последнее время явно обострилась, при этом отмечая, что украинская сторона делает всё, чтобы фактически перечеркнуть букву Минских соглашений и усугублять конфликт.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:11
    А где позиция ПТРК?Не понятный заголовок,не понятная статья, то украинская позиция ПТРК засветилась, то сепарская позиция ждет украинский ПТУР...вы блин модеры...статьи то читайте!!!!
    игорка357
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:15
      Всё ясно написано!
      Информацией о том, что украинские войска используют противотанковые комплексы у линии соприкосновения, в своём аккаунте Фейсбука делится с подписчиками называющий себя «волонтёром» Юрий Мысягин.
      А заголовки всегда для привлечения внимания используются...
      Читайте не залпом, а с паузами между абзацами...
      Logall
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:20
      Кто с головой дружит тот поймёт расположение огневой точки ВСУ по этой фотографии..К тому же после публикации ополченцы Новороссии сменили позицию.Что не понятно?
      Мар.Тира
      1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:46
        Комментарий над фото, как раз говорит об обратном "сепарский курятник" так что подружитесь со своей головой!Некий "укровойн" ,скинул фото в Фейсбук,некий "днрлнрвоин" увидел его в Фейсбуке,и сменил позицию!Это краткий пересказ статьи "ниочем" на ВО!Довольствуйтесь Олег!Бред полнейший,на ВО начали публиковать статьи,где собака в Горловке пукнула, ВСУ..унюхали,и обявили о том, что ДНР проводит хим-атаки!!!Бред,бред,бред!!!
        игорка357
      2. Комментарий был удален.
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:13
          Какая точка????Вы статью то читали?( Из его заметки, после которой пользователи обвинили Мысягина в том, что он сливом данных поспособствовал тому, чтобы подразделение ДНР поменяло позиции и установило точное месторасположение украинских военнослужащих, вооружённых ПТРК):Вы чего фантазиями то занимаетесь "специалист"?.С методикой современного боя хорошо ознакомлены?Всем понятно ,одному вам не понятно?У меня уже есть 2 предупреждения ,не заставляйте получить третье своим выпадом и провокацией.Вы чувствуете свою не правоту вот и раздражены.Спокойной ночи.
          Мар.Тира
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:55
      Почему на сайте есть цензура на посты форумчан и нет на публикции фейков и откровенной чуши? winked
      сибиралт
      1. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:06
        Цитата: сибиралт
        Почему на сайте есть цензура на посты форумчан и нет на публикации фейков и откровенной чуши? winked

        почему нет? Есть, мне дважды запрещали публиковать статьи на различные исторические темы. А потом и вовсе запретили. Цензура есть на публикации.
        Антарес
  2. Logall (Александр) Сегодня, 09:11
    в своём аккаунте Фейсбука делится с подписчиками называющий себя «волонтёром» Юрий Мысягин.
    Волонтёры разные нужны, волонтёры разные важны... Особенно Юрий Мысягин! Успехов тебе Юра в освещении...... Даст Бог, свои не убьют...
    Logall
  3. DRA-75 Сегодня, 09:13
    Западненцы чуют ,что скоро им конец и за все отвечать придется...(полный развал промышленности и государства как такового) ..Эти будут лезть дуром на позиции ДНР ! Работы все равно нет, а тут платят хоть что то и помарадерничать можно..Кончать их надо по тихому и планамерно..(левых киллеров нанять , они их всех перещелакают заплатить конечно хорошо нужно)
    DRA-75
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 09:42
      Цитата: DRA-75
      Западненцы чуют ,что скоро им конец и за все отвечать придется

      Конца и края этому не видать!
      РУСС
      1. DRA-75 Сегодня, 09:57
        Цитата: РУСС
        Цитата: DRA-75
        Западненцы чуют ,что скоро им конец и за все отвечать придется

        Конца и края этому не видать!

        Ну почему же ? В 45 -ом долго зачищали и очень жестко ! Хрущев пожалел и даже Крым подарил )))) Брежнев кучу предприятий понасторил и запасы на 10 лет войны заложил ..Где ВСЕ?
        DRA-75
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:35
          Цитата: DRA-75
          Ну почему же ? В 45 -ом долго зачищали и очень жестко

          Зачищали с 44-го по 56-й прошлого века. Радикальные успехи пришли с началом высылок семей радикальных националистов. Лишившись "домашних" баз, как и какой ни было информации, бандеровцы сдохли морально.
          Многих идейных руководителей перевербовали. Захваченным в плен главарям показывали цветущий Киев, курорты Крыма. Некоторые из них ломались. Но большинство дышали звериной злобой к Советской власти, убивая всех её представителей без разбора.
          За период с 1944-го по 1956-й на Украине были убиты и замучены более 30 тыс. советских граждан, включая женщин, детей и стариков. И всё это дело рук западенцев-нацианалистов, чьи внуки сегодня снова уничтожают свой народ.
          stalkerwalker
          1. РУСС (Максим) Сегодня, 11:06
            Цитата: stalkerwalker
            Цитата: DRA-75
            Ну почему же ? В 45 -ом долго зачищали и очень жестко

            Зачищали с 44-го по 56-й прошлого века. Радикальные успехи пришли с началом высылок семей радикальных националистов. Лишившись "домашних" баз, как и какой ни было информации, бандеровцы сдохли морально.
            Многих идейных руководителей перевербовали. Захваченным в плен главарям показывали цветущий Киев, курорты Крыма. Некоторые из них ломались. Но большинство дышали звериной злобой к Советской власти, убивая всех её представителей без разбора.
            За период с 1944-го по 1956-й на Украине были убиты и замучены более 30 тыс. советских граждан, включая женщин, детей и стариков. И всё это дело рук западенцев-нацианалистов, чьи внуки сегодня снова уничтожают свой народ.

            Так вот и я об этом, нужно вырезать с здоровой Украины эту раковую опухоль под названием Гиличина, с 1939-го года от туда вся эта зараза и распространяется .
            РУСС
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:15
    Лица тех радикалов из нацбатов, кто принимает участие в обстрелах донецкой территории:
    ....Какие "светлые" рожи..
    parusnik
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:32
      Цитата: parusnik
      Какие "светлые" рожи.

      один умный среди них всё таки есть...
      taiga2018
  5. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:22
    Украинские миномёты и средства артиллерии продолжили работать не только по позициям войск ЛДНР, но и по гражданским объектам на территории народных республик.
    Несколько человек получили ранения, включая одну девушку.

    А ради интереса, давайте послушаем выступления на СовБезе ООН, под председательством Польши...по Украине. Ради этого заседания туда Климкин приехал, а на Украине "убили" Бабченко...
    svp67
  6. askort154 (Александр) Сегодня, 09:28
    На фото не солдаты государственной армии 21 века, а махновцы 19 века.
    askort154
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:18
      Цитата: askort154
      На фото не солдаты государственной армии 21 века, а махновцы 19 века.

      фото специально подобрано, чтобы вызывать определенные чувства к картине"Образ врага"
      У них кроме стрелковки нет ничерта...так что могут устраивать перестрелки и то не долго.
      Это хорошо, (для украинцев) что делают такой жалкий образ. Побольше шапок.
      Интересно если делать аналогичную с фамилиями тех кто ответственен за гибель мирных Авдеевки и прочих пунктов подконтрольных. Тот и тот--ответственен за гибель отца и сына, за разрушенные дома, за убитых раненых девушек-медиков и пр.....
      беда в том что каждый выбирает свою сторону(иди за него делают выбор и дальше уже по накатанной) конфликта и дальше уже проще. Мы и они. Они во всем виноваты и плохие, мы хорошие и за нами все добро.
      Что касается публикаций в сетях. Цензура военная много чего убирает. Сам конфликт изменился с 2014, когда все и всегда публиковали порой всякую ересь.
      Сейчас все в рамках дозволенного.
      А позиции ПТРК меняются. ЧТо у тех что у этих. Сейчас любая техника легко превращается в подбитую(БПЛА+ расчет ПТРК)
      Антарес
    2. сайгон (виктор) Сегодня, 13:00
      Вы солдат только на парадах видели?
      Если паранджу с морд паскудных убрать то вполне нормальный вид ( форма восемь что есть то и носим ) ,
      сайгон
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:37
    Позиция ПТУРС располагается в прямой видимости от цели. Волонтёр указал цель, и ракурс на неё. Все достсточно прозрачно... Для тех, кто понимает... Обстрелы мерзкие. "Беспокоящие"... Такие, как бросание дохлой кошки в огород ненавистного соседа...чтобы не забывал...
    Горный стрелок
  8. лысова (владимир) Сегодня, 09:45
    Когда идут боевые действия, становишься безбашенным. Только тут совсем другое.
    лысова
  9. demo (Ван) Сегодня, 11:15
    А рожи свои не все показывают.
    Знают, падлюки, знают, что может наступить день когда их начнут отлавливать и вершить правый суд.
    Только нация стукачей все равно не даст им отсидеться. Сдадут за лишнюю пайку хлеба на зоне.
    И хорошо что фамилии этих уродов фиксируются и где надо накапливаются.
    Только эмиграция в Канаду и США спасет.
    В Европе всех выловят.
    demo
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 11:25
    Цитата: parusnik
    ...Какие "светлые" рожи.

    -----------------------
    Кстати, на "групповом" фото такие хари, что штаны на ляжках лопаются. laughing laughing Отожрались они от "великого минского стояния".
    Altona
  11. Доктор Зло (Илья) Сегодня, 12:59
    Цитата: DRA-75
    Западненцы чуют ,что скоро им конец и за все отвечать придется...(полный развал промышленности и государства как такового) ..Эти будут лезть дуром на позиции ДНР ! Работы все равно нет, а тут платят хоть что то и помарадерничать можно..Кончать их надо по тихому и планамерно..(левых киллеров нанять , они их всех перещелакают заплатить конечно хорошо нужно)

    Миханушка! С возвращеньицем, вечный наш.
    Доктор Зло
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