13:32 11 июня

ТОП-5 танков, которые изменят ход любого сражения

В наши дни танки не только не утратили своего значения на поле боя, но становятся все более важным инструментом прорыва обороны противника на земле. Не зря ведущие страны мира взялись на модернизацию своих парков тяжелых боевых машин.

В России, к примеру, создан первый в мире танк четвертого поколения Т-14 на универсальной платформе "Армата". В США ведутся активные работы по модернизации танков M1A2 "Абрамс" до версии SEP V3. В Европе вовсю обсуждают возможность постройки боевой машины, которая превзойдет как российские аналоги, так и американские.

Однако военно-промышленный комплекс далеко не каждой страны способен создать нечто действительно прорывное.


Россия своим примером показала, что ее военная промышленность находится в лучшей форме и способна строить первоклассную технику. Американцы же пока особо не зацикливаются на создании танка нового поколения, постоянно модернизируя спроектированный еще в 70-е годы "Абрамс". При этом нужно признать, что последняя модификация этого танка является весьма серьезным аргументов на поле боя. Именно такие машины армия США сейчас активно перебрасывает в Европу.



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Комментарии 8

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:09
    Что бы по настоящему изменить ход любого сражения, надо стать первым, кто сумеет ОБТ сделать полностью БЕСПИЛОТНЫМ. а пока все это "вариации на тему"
    svp67
    1. badens1111 (влад) Сегодня, 11:47
      Цитата: svp67
      кто сумеет ОБТ сделать полностью БЕСПИЛОТНЫМ. а пока все это "вариации на тему"

      Противостояние меча и щита..
      Хорошо,делаем все ОБТ беспилотными,противник находит ключ к системам связи этих беспилотников-тогда что и как делать будем?
      Иная ситуация,противник перехватывает сигнал ПУ беспилотниками,определяет местонахождение ПУ-бац,пыль.куда делись беспилотники?
      А-стоят,нет команды,Б-перешли в режим поражения всего вокруг,В-кончились БП,С-попытка автопилота вернуть обезоруженные уже машины к своим.
      То есть говоря по иному .ставка на исключительно беспилотные образцы,тупиковый путь,они хороши не всегда и хороши в определенных условиях,решать все как всегда будет человек,а не робот..
      badens1111
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:09
        Цитата: badens1111
        Хорошо,делаем все ОБТ беспилотными,противник находит ключ к системам связи этих беспилотников-тогда что и как делать будем?

        А кто сказал, что они будут управляемы дистанционно? Уже давно продвигаются технологии с "искусственным интеллектом"
        svp67
        1. badens1111 (влад) Сегодня, 12:25
          Цитата: svp67
          Уже давно продвигаются технологии с "искусственным интеллектом"

          Правило А.Азимова как обходить будем?
          Искусственный интеллект,значит есть носитель,ядро системы,как всякая интеллектроника ,может быть заражена вирусом с подменой исполнительных команд,что тогда?
          Второе,как будут решены вопросы по ремонту-боевое повреждение,сбита гусеница-кто восстановит?
          Третье снабжению и заправке с пополнением б\п?
          Впрочем,к примеру у фантаста А.Ливадног дан ответ-андроиды техподдержки и пехотные андроиды,но и то,управляет всем этим человек,пока все в конце конце не переходит в техноапокалипсис.
          Посмотрим,как оно будет.Попытка заменить человека на поле боя,исходя из так скажем гуманитарных соображений хороша,да как бы не вышло в будущем все это боком.
          badens1111
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:32
            Цитата: badens1111
            Правило А.Азимова как обходить будем?

            Элементарно, СЭР. Его просто ОТМЕНЯТ
            Цитата: badens1111
            Посмотрим,как оно будет.Попытка заменить человека на поле боя,исходя из так скажем гуманитарных соображений хороша,да как бы не вышло в будущем все это боком.

            Есть такая угроза. Но эволюцию не остановишь
            svp67
            1. badens1111 (влад) Сегодня, 12:40
              Цитата: svp67
              Элементарно, СЭР. Его просто ОТМЕНЯТ

              Отмена трех законов Робототехники к чему приведет?
              Эти законы гласят:

              1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. 2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому закону. 3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму законам. Позднее Азимов добавил к этим законам Нулевой закон: «Робот не может причинить вред человечеству в целом».
              Так что отменить-создать угрозу человеку,как виду.
              Позволю себе цитату -"В эпоху Siri и Homo Roboticus актуальным становится вопрос: «Смогут ли азимовские законы прийти на помощь в создании безопасного искусственного интеллекта и применимы ли они в реальности?»

              Сам писатель полагался только на них в взаимодействии машин и людей. Главное, чтобы роботы были гибкими в управлении. Однако эксперты в сфере ИИ не разделяют точку зрения Азимова.

              В частности, специалист в области компьютерных наук Кевин Корб утверждает, что большое опасение вызывает сама идея фантаста о контроле и подчинении человеком интеллекта, в разы превосходящего его собственный. Когда рабы могут обвести вокруг пальца своего сюзерена, то они склонны к побегу и мятежу. Поэтому желание называть «порабощение» созданием «дружественного человеку искусственного интеллекта» является по меньшей мере одиозным. Более того, в таком случае маловероятно обмануть «рабов».

              Американский инженер Александр Ребен на практике доказал, что законы Азимова не работают. Он разработал площадку, на которую помещается палец и робот с иглой. Машине нужно самой определить свои действия, когда человек поместит свой палец на платформу. Предполагается, что робот может уколоть человека иглой. Следовательно, машина потенциально нарушает первый азимовский закон.               Существование такого андроида свидетельствует о проблемах в робототехнике, которые необходимо решать."


              Источник: https://robo-hunter.com/news/kulturnii-kod-azimov
              a-kak-tri-zakona-robototehniki-voshli-v-istoriy88
              87 © robo-hunter.com
              Так что,видим,проблема есть и весьма серьезная,что бы ее решать быстро,не просчитав все возможные последствия.
              badens1111
  2. Сергей Медведев (Сергей Иванович Медведев) Сегодня, 11:41
    Ну зачем сравнивать ОБТ с лёгкими танками? Сравнивать нужно машины одного класса. А так сюда можно и Т-37 вставить. Самый первый плавающий танк в мире!
    Сергей Медведев
  3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:20
    Чушь! "Абраша" скорее ПС САУ, чем танк. Из БМП танк как из меня сумоист.
    sabakina
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