ТОП-5 танков, которые изменят ход любого сражения

В наши дни танки не только не утратили своего значения на поле боя, но становятся все более важным инструментом прорыва обороны противника на земле. Не зря ведущие страны мира взялись на модернизацию своих парков тяжелых боевых машин.



В России, к примеру, создан первый в мире танк четвертого поколения Т-14 на универсальной платформе "Армата". В США ведутся активные работы по модернизации танков M1A2 "Абрамс" до версии SEP V3. В Европе вовсю обсуждают возможность постройки боевой машины, которая превзойдет как российские аналоги, так и американские.



Однако военно-промышленный комплекс далеко не каждой страны способен создать нечто действительно прорывное.





Россия своим примером показала, что ее военная промышленность находится в лучшей форме и способна строить первоклассную технику. Американцы же пока особо не зацикливаются на создании танка нового поколения, постоянно модернизируя спроектированный еще в 70-е годы "Абрамс". При этом нужно признать, что последняя модификация этого танка является весьма серьезным аргументов на поле боя. Именно такие машины армия США сейчас активно перебрасывает в Европу.









