Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом

Такие документы показывают тот факт, что авария не была случайной. Фактически мы можем говорить о том, что авария была запрограммирована задолго до событий 1986 года. Отношение коммунистического режима, который принимал решения о строительстве ЧАЭС и её сооружение и то, каким образом происходило строительство, привели к тому, что уже фактически оказалось невозможно избежать этой аварии.

То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь.

2-й блок документов касается собственно самой аварии. Это широкий круг документов, отражающих ту информацию, которую КГБ подавало руководству государства, первому секретарю (украинскому) Щербицкому. Например, о том, что была обнаружена машина под Киевом с огромным радиоактивным фоном, костюмы детей, участвовавших в первомайской демонстрации, после сдачи имели огромный радиоактивный фон.