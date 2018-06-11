13:34 11 июня
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Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом

Информационная служба «Радио Свобода» публикует интервью с директором отраслевого украинского госархива СБУ Андреем Когутом. Интервью было посвящено событиям на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Название статьи на украиноязычной версии сайта «Радио Свобода» говорит само за себя: «Рассекреченные документы КГБ: авария на ЧАЭС не была случайной».

По словам Когута, проблемы с ЧАЭС были известны «ещё на этапе её постройки». Глава украинского архива СБУ заявляет, что среди документов, посвящённых работе Чернобыльской атомной электростанции есть сводка о нарушении норм строительства, датированная 1973-м годом.

Когут:
Такие документы показывают тот факт, что авария не была случайной. Фактически мы можем говорить о том, что авария была запрограммирована задолго до событий 1986 года. Отношение коммунистического режима, который принимал решения о строительстве ЧАЭС и её сооружение и то, каким образом происходило строительство, привели к тому, что уже фактически оказалось невозможно избежать этой аварии.



Заявлено о документе, сообщающем о бетоне низкого качества и его «заливании не так, как требовал регламент».

По словам Когута, если бы все нормы при строительстве были соблюдены, перекрытия могли бы выдержать.

Директор архива СБУ:
То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь.


Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом


В общем, основная идея Когута: «виноват коммунистический режим». Был бы нынешний, майданный, режим, бетон был бы, естественно, надлежащего качества, а потому перекрытия при взрыве на АЭС уцелели бы, что дало бы повод для «большой радости»...

Из материала:
2-й блок документов касается собственно самой аварии. Это широкий круг документов, отражающих ту информацию, которую КГБ подавало руководству государства, первому секретарю (украинскому) Щербицкому. Например, о том, что была обнаружена машина под Киевом с огромным радиоактивным фоном, костюмы детей, участвовавших в первомайской демонстрации, после сдачи имели огромный радиоактивный фон.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 10:06
    ну это ж украина...там много дэбилов request
    изя топ
    1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 10:11
      ...отраслевого украинского госархива СБУ

      Думается, что документы подобного рода отнюдь не в архиве СБУ находятся.
      Название статьи на украиноязычной версии сайта «Радио Свобода» говорит само за себя: «Рассекреченные документы КГБ: авария на ЧАЭС не была случайной».

      Коли так, уж если рассекречены документы, то не помешало бы и приложить изображение "рассекреченного" материала.
      Ну, а так - это всего лишь мнение.
      Да, и не скрывал никто подробности аварии на ЧАЭС, даже монографии написаны, в открытых источниках материала по аварии хватает.
      Pax tecum
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 10:15
        Не убедительные действия укараинцев по освобождению от коммунистического режима прошу считать фактом!
        himRa
        1. Татьяна Сегодня, 10:26
          Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом

          Таким заявлениям архиваторов СБУ нельзя доверять в принципе, поскольку писали доклады не строители, как таковые, а также и не специалисты МЧС по пожаростойкости различных материалов при температуре пожаров в радиационной зоне.

          Человек просто русофобски вякнул из прошлого - из карьерных соображений - против социалистической системы - и больше ничего! Ибо ничего "путного", кроме антироссийской проукраинской политики в этом докладе нет.

          Это обыкновенная политическая провокация проамериканской оккупационной власти в Украине в лице директора архива СБУ.

          Возможно хунтяшные власти Киева собираются попытаться содрать с РФ компенсацию за "оккупацию" Украины на фоне якобы недоброкачественного строительства Чернобыльской АЭС.
          Татьяна
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 10:51
            Поражение головного мозга
            Shurik70
          2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 11:29
            Цитата: Татьяна
            .....Возможно хунтяшные власти Киева собираются попытаться содрать с РФ компенсацию за "оккупацию" Украины на фоне якобы недоброкачественного строительства Чернобыльской АЭС.

            Так они ночами не спят, думу-думают. С голодоморм не получилось, а денежки нужны.! !!!!
            Reptiloid
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:41
        Цитата: Pax tecum
        Думается, что документы подобного рода отнюдь не в архиве СБУ находятся.

        А где по Вашему? Ведь ранее это были архивы КГБ Украины.
        svp67
        1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 10:55
          Москва. Центр.
          Исходя из ситуации, последствий, резонанса и "работавших" там уполномоченных должностных лиц. Компетенция уже не республиканская.
          Если что и было в местном архиве, то лишь копии.., и то не в полном объеме.

          Думается, что СБУшник прочел о проблемных вопросах в одной из книг, вот и блеснул знаниями...
          Pax tecum
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:00
            Цитата: Pax tecum
            Москва. Центр.

            Нет, тогда эти , да и много иных документов в Центр не отправлялось. В центр шло отдельное донесение из контролирующего органа.
            svp67
            1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 11:32
              События уровня Чернобыльской аварии донесениями не ограничивались, не тот случай. Все таки даже не всесоюзная катастрофа, а мировая.
              Гриф секретности был присвоен всему, что хоть как то давало информацию о случившемся.
              Ко всему прочему, думается, что архив КГБ УССР (или наиболее ценная его часть) был вывезен накануне распада СССР, как и основная технологическая документация (вроде производства ОМП).
              Иначе, дела бы обстояли намного хуже, чем сейчас.
              Pax tecum
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:39
                Цитата: Pax tecum
                События уровня Чернобыльской аварии донесениями не ограничивались, не тот случай. Все таки даже не всесоюзная катастрофа, а мировая.

                Подождите. Но эти документы касаются СТРОИТЕЛЬСТВА ЧАЭС, это еще не авария.
                Цитата: Pax tecum
                Гриф секретности был присвоен всему, что хоть как то давало информацию о случившемся.

                Я Вас уверяю, все эти документы имели гриф. Где бы они не хранились.
                Цитата: Pax tecum
                Ко всему прочему, думается, что архив КГБ УССР (или наиболее ценная его часть) был вывезен накануне распада СССР, как и основная технологическая документация (вроде производства ОМП).

                Боюсь, что все это далеко не так. В то время мало кому это было интересно, да и объем документов ОЧЕНЬ большой. Тут не давно знакомился с одним из трудов наших , неплохих историков танкового дела Шейна и Ульянова, про Т-34 в первый период войны, так вот они приводят документы конца 30-х из архива СБУ, о трудностях при производстве опытных А-32
                svp67
          2. cariperpaint Сегодня, 12:19
            Сомневаюсь. Это видимо какие то докладные записки или по русски кто то стучал. Таких в региональных управлениях всегда была куча. Но делать на подобных бумагах выводы это глупо как минимум. Я вообще не понимаю что значит сводка о нарушениях. Попытка за уши притянуть что КГБ все знало,получало сводки и молчало? Так самим себе зачем яму то рыть? Москва в таком случае совсем не при чем. Если сводки у них в архиве,значит в центральное управление их не отослали..
            cariperpaint
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:17
      Цитата: изя топ
      ну это ж украина...там много дэбилов

      ЧАЭС питала всевидящее око СПРН - Дуга. Здесь и надо искать причины этого террористического акта. Троцкисты пришли к власти с Горбатым, сразу ослепили ядерную оборону СССР, а потом бросились разоружать, устроили националистические разборки на Кавказе в СА, дали подняться прибалтийским спящим ячейкам. Затем уничтожили и СССР. Все это звенья одной цепи, поэтому их случайность - вызывает сомнения.
      хрыч
      1. DRA-75 Сегодня, 10:37
        «Рассекреченные документы КГБ: авария на ЧАЭС не была случайной».

        И потом череда всяких аварий ...Советский народ практически был подавлен морально , такими катастрофами..Горбач балтать стал о "социализме с человеческим лицом" и т.д. И тут уже понеслось "процесс пошел" ..До сих пор оправиться не можем и подсчитать потери жуткие в территорях и вообще .. СМУТА одним словом ! И пляски на костях СССР!

        А пьяный ЕБН , чуть всю Россию не пропил и кровью не залил..
        Много у него "советников было " ..и многие пока еще сидят в России и ждут своего часа !
        DRA-75
        1. farcop (Far Cop) Сегодня, 11:10
          Цитата: DRA-75
          многие пока еще сидят в России и ждут своего часа
          А вы бы их турнули, особенно танцующих, вот вы лично, что сделали чтобы они не ждали?
          farcop
      2. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 10:37
        да ,звенья одной цепи -но всего лишь звено.
        Сергей иппон
    3. Комментарий был удален.
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 10:40
      Исходя из логики директора архива СБУ, его полоумие было изначально запрограммировано.
      ...То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь...

      Разгильдяев не иначе как из коммунистической Москвы прислали, Куев там не при делах был.
      Бред сивой кобылы, в исполнении Когута, описан в армейском юморе:
      ...Чистит адъютант облеванный генеральский китель.
      Генерал (с похмелья), чтобы как-то оправдаться говорит:
      - Шел я вчера возле казармы, и какой-то салага из окна облевал. Так я его на 5 суток под арест...
      Адъютант чистит и говорит:
      - Мало вы ему дали, он Вам еще в штаны наложил...
      Андрей К
    5. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:40
      Цитата: изя топ
      ну это ж украина...там много дэбилов

      Вы знаете, а тут Вы не правы, прав он. как это не обидно. И дело не только в плохом качестве бетона, а взять хотя бы такой вопрос, что для ускорения времени готовности и пуска этого реактора ЧАЭС, под ним не была вырыта и подготовлена специальная камера, как этого делалось ранее. Она позволяла при аварии "хоронить" аварийный блок, быстро и надежно. На ЧАЭС её пришлось рыть уже после всех событий и ценой жизни многих метростроевцев
      svp67
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:52
        Цитата: svp67
        И дело не только в плохом качестве бетона, а взять хотя бы такой вопрос, что для ускорения времени готовности и пуска этого реактора ЧАЭС, под ним не была вырыта и подготовлена специальная камера, как этого делалось ранее. Она позволяла при аварии "хоронить" аварийный блок, быстро и надежно

        Аварии могло и не быть, не пойди ейный дюректор, на незапланированные испытания реактора на максимальной мощности. Причем покойный был в курсе дела, что при строительстве были допущены отступления от проекта.
        Так же, во время испытаний были отключены элементы автоматической защиты, что и привело к трагедии.
        Информация было почерпнута из разговора с специалистом, принимавшем участие в приемосдаточных испытаниях ЯУ ПКРСН.
        stalkerwalker
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:58
          Цитата: stalkerwalker
          Аварии могло и не быть, не пойди ейный дюректор, на незапланированные испытания реактора на максимальной мощности.

          Кто сказал, что испытания были НЕ ЗАПЛАНИРОВАНЫ? Нет, это был ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, целью которого было повышение КПД реактора. Другое дело, как его проводили
          svp67
      2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 12:33
        Цитата: svp67
        под ним не была вырыта и подготовлена специальная камера, как этого делалось ранее. Она позволяла при аварии "хоронить" аварийный блок, быстро и надежно. На ЧАЭС её пришлось рыть уже после всех событий и ценой жизни многих метростроевцев

        Вы заблуждаетесь. ЧАЭС относится к советским АЭС первого поколения, а описанные Вами меры относятся ко второму поколению (например Балаковская АЭС), т.е. появились позже. hi
        ALEXXX1983
    6. Гардамир Сегодня, 11:07
      ну это ж украина
      антисоветчики, Кремлём тоже очень поощряются.
      Гардамир
    7. venik (Владимир) Сегодня, 13:31
      Цитата: изя топ
      ну это ж украина...там много дэбилов request

      ========
      А чего Вы хотите??? "Когут" (или лучше - "кугут"?) ОН и ЕСТЬ "когут" (или "кугут")!!!!!
      Короче - КРУПНЫЙ "спец" по атомной энергетике!!!!!
      Сейчас такие "умники" пытаются запихнуть ТВЭЛ-ы производства "Вестингауз" в Реакторы РВБК-1000!!! Что выходит?? Катастрофу на Южноукраинской АЭС - только Российские спецы - чудом смогли предотвратить!!!!
      Вот уж как говорят: "Битому - "не имётся"!!!
      venik
  2. собаковод Сегодня, 10:14
    "Чёрный ящик" в студию!
    Я вот, например, с большой долей вероятности предполагаю, что это сам Андрей Когут открутил винтик, с чего всё и началось! Есть засекреченные доказательства, которые никому нельзя предъявлять!
    собаковод
  3. Vladimir Сегодня, 10:17
    Бред явный.Лично слушал рассказ оператора дежурившего в ту ночь на ЧАЭС.,неудачный эксперемент ,как раз этот же оператор отказался выполнять это маневр с понижением мощности реатора а затем быстрым ее поднятием,понимал ,не тот тип реактора,не подводная лодка ведь.
    Vladimir
  4. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 10:17
    редкостный недоумок.))
    jncnfdybr
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:26
      Цитата: jncnfdybr
      редкостный недоумок.))

      зато идеологически выдержаный
      LSA57
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:24
    да в процессе ЛЮБОГО строительства бывают нарушения. главное в том, что они ВЫЯВЛЯЮТСЯ, о чём и говорят документы, но и УСТРАНЯЮТСЯ. и идеология здесь не при чём. человеческий фактор ещё никто не отменял. и на брак в работе ЦК КПСС не давало.
    просто глупо думать, что руководство СССР само себя решило таким вот способом уничтожить
    LSA57
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:28
    этим же режимом было запрограммировано создание Украины,передача Крыма,создание мощной промышленности,одного из центров науки,сельского хозяйства и т.д. и т.п....
    taiga2018
  7. Опер (Игорь) Сегодня, 10:34
    В психиатрии существует такое понятие-малопрогредиендная шизофрения! Т.е.это диагноз! Точнее состояние внутренней и внешней политики Украины описать не представляется возможным. Если поставить вопрос по другому-а, что собственно создано за все самостийные годы на Украине, то ответ будет очевиден! Кое где обновили асфальт советских времен! Таким странам все время после того, как разворовали и распродали все советское наследие все время, что то мешает! Соседи, русский язык на котором продолжает разговаривать большинство населения, недостаточная халява... А главное, что все меньше остается, что распродать! Когда совсем не останется ничего северный сосед со своими мостами и дорогами будет вызывать у них просто звериную злость и нечеловеческую ненависть! Шизофрения имеет особенность прогрессировать!
    Опер
  8. mari.inet (Марина) Сегодня, 10:35
    Чернобыль и в советские годы находился в зоне Украинской ССР. И думается, что на строительстве АЭС работали в основном жители тогдашней УССР, то бишь нынешние граждане Украины. Поэтому новость о разгильдяйстве при строительстве не вызывает удивления.
    mari.inet
  9. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:39
    Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом
    А исполнитель "укропчик", очевидно же..... yes
    XXXIII
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 10:45
    Украина на данный момент является оккупационным протекторатом США, поэтому всякий бред, который оттуда раздается надо рассматривать как пропаганду нынешнего хозяина.
    Altona
  11. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 10:50
    Кроме балабольства я ничего не нашел в статье. Любые документы, а уж тем более особой важности имеют название, исходящий номер, дата создания, источник создания (должность составителя и наименование организации), количество экземпляров и т. д. Ничего из перечисленного нет, следовательно информация от "Псаки ньюс". fellow request negative
    Ros 56
  12. xtur (Артур Петросян) Сегодня, 10:56
    Что за дурацкая статья - делается упор на идеологическом противостоянии, вместо того, что бы обратить внимание на технические аспекты среди рассекреченных материалов. Есть ли новые данные, проливающие новый свет на происшедшую аварию ?
    xtur
  13. demo (Ван) Сегодня, 11:08
    Фу-ух!
    Наконец-то дождался.
    А то все молча думал, как же мимо такого факта прошли кастрюлеголовые?
    Но молчал.
    Нет тебе - на! Додумались, гаденыши.
    demo
  14. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:18
    !неумные люди!Просто клинические неумные люди!!!Князя Олега тоже мы убили?!? am
    Фил77
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:22
    Это просто тема Голодомора приелась... Надо как то народ "взбулгачить"! Вот эту бредятину и запустили. После такого взрыва реактора, как был, не разрушились бы перекрытия, расшибло бы здание. Да что там слушать...
    Горный стрелок
  16. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 11:24
    И как это перекрытие такой большой площади выдержит взрыв водородо-воздушной смеси над 4 энергоблоком? Никак, хоть из броневой стали его делай. Бред свидомита.
    Авиатор_
  17. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:02
    Из тех, кто присутствовал в ночь аварии на станции и реально является главным виновником катастрофы, это ЗГИС-2 Анатолий Дятлов, русский по национальности, большую часть жизни проживший и проработавший в России... дело не в национальности. Халатность, надежда на "авось пронесет", "раньше проносило и сейчас пронесет"... Дятлов был единственным из тех кого судили, кто был реально виновен в случившемся. НСБ Александр Акимов и СИУР Леонид Топтунов получили смертельные дозы при аварии и до суда не дожили. Ну а имя главного "толкателя" этой аварии назвали лишь в 2006-м, когда закончилась подписка о неразглашении у руководителя экспертной комиссии по расследованию аварии на ЧАЭС Владимира Комарова, который имел доступ к подлинникам документов и самому уголовному делу, засекреченному до сих пор. Вот его слова: «Все разговоры и звонки на щите управления записываются. Я лично слышал эти записи. Руководитель испытаний, заместитель главного инженера Дятлов, и оперативный персонал понимали, что делать этого (поднимать мощность) нельзя. Десятки инструкций и регламент по эксплуатации реактора категорически запрещают подобные действия! Но Дятлову позвонил Копчинский, работник всесильного ЦК КПСС(зав. сектором атомной энергетики в отделе тяжёлой промышленности при ЦК КПСС, лично курировал все АЭС с реакторами РБМК), и приказал выводить четвертый реактор на мощность…». Целью Копчинского было проведение эксперимента, успех которого позволил бы значительно снизить стоимость строительства АЭС в СССР. Ну а торопился потому, что хотел скорее всего преподнести подарок Родине к 1 мая.... И "подарок" таки преподнес....
    Грэг Миллер
  18. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:07
    Что-то знакомое... "Во всем виноваты коммуняки!".
    Сейчас смеёмся над скаклами, а в 90-е сами по всем каналам "Неистовую Валерию" крутили.
    mavrus
  19. arnulla (Дамир) Сегодня, 12:24
    Виноваты коммунисты говорите..В таком случае все претензии к главному коммунисту,выходцу с территории современной Украины и по совместительству руководителю СССР..))) То есть к самим себе. Д.Б.(с)
    arnulla
  20. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 12:30
    А при чём тут перекрытия??? Они что ли взорвались? Хохлы совсем уже рамсы попутали! laughing
    ibn.shamai
  21. kunstkammer Сегодня, 12:33
    Цитата: Pax tecum
    думается, что архив КГБ УССР (или наиболее ценная его часть) был вывезен накануне распада СССР

    учитывая какие люди тогда пришли к власти, скорее всего архив был вывезен на запад. Или торжественно передан в американское посольство в Киеве. У нас такой гнусностью отличился, к примеру, Бокатин. Подлые времена настали...
    kunstkammer
  22. Антон Ю (Антон) Сегодня, 12:44
    Проектное задание на строительство Чернобыльской АЭС мощностью 2000 МВт было выполнено Уральским отделением института «Теплоэлектропроект». Приказом Минэнерго СССР от 30 марта 1970 года дальнейшее проектирование Чернобыльской АЭС было поручено институту «Гидропроект». Проект реакторного отделения первой очереди ЧАЭС выполнен субподрядчиком — институтом ВНИПИЭТ Минсредмаша СССР. В 1981 году были начаты строительно-монтажные работы по возведению пятого энергоблока, входившего в состав третьей очереди. Его пуск был запланирован на конец 1986 года. Проектировщики объектов новой очереди — московский «Гидропроект» (до 1986 года) и харьковский «Атомэнергопроект» (после 1986 года). Компоновочная схема V и VI энергоблоков, согласно проекту, была сходна компоновке блоков второй очереди станции и представляла собой два сомкнутых энергоблока. Также как и в блоках II очереди, под плитой будущих реакторов должны были размещаться бассейны-барботеры. Однако, были и отличия — так, планировалось ввести дополнительные системы безопасности, заменить материалы кровли и пр.

    16 мая 1975 года приказом директора ЧАЭС создана комиссия по подготовке и проведению пуска 1-го энергоблока. С начала октября 1975 года на склад свежего топлива стали поступать первые топливные сборки. В связи с отставанием от плановых сроков по критическим позициям графика пуска блока была организована круглосуточная работа, 23 ноября издан приказ директора об организации непрерывных работ по графитовой кладке 1-го энергоблока. 15 мая 1976 года в соответствии с требованиями технического проекта и СЭС установлен регулярный дозиметрический контроль в районах зоны прилегания к АЭС. В октябре 1976 года приступили к заполнению пруда-охладителя. В этом же году для выполнения наладки, а также обеспечения ремонта энергетического оборудования машинного зала на ЧАЭС был организован производственный участок предприятия «Львовэнергоремонт».
    В начале мая 1977 года коллектив монтажников, строителей, наладчиков и эксплуатационный персонал ЧАЭС приступили к пуско-наладочным работам на 1-м энергоблоке. С 8 июня 1977 года в связи с началом работ по сборке топлива была организована зона строгого режима (ЗСР). 1 августа в 20:10 произведена загрузка первой ТВС, а 14 августа в 11:55 полномасштабная загрузка топлива была завершена. 18 сентября 1977 года в 16:17 начался подъем мощности реактора и 26 сентября в 20:19 включен в сеть турбогенератор № 2 первого блока. Турбогенератор № 1 включен в сеть 2 ноября. 14 декабря 1977 года подписан Акт приёмки первого энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию, 24 мая 1978 года первый энергоблок был выведен на мощность 1 000 МВт.

    9 сентября 1982 года после выполненного среднего планового ремонта во время пробного пуска реактора 1-го энергоблока на мощности 700 МВт тепловых при номинальных параметрах теплоносителя произошло разрушение тепловыделяющей сборки и аварийный разрыв технологического канала № 62-44. Вследствие разрыва была деформирована графитовая кладка активной зоны, в реакторное пространство выброшено значительное количество радиоактивных веществ из разрушенной тепловыделяющей сборки. Тяжелые последствия аварии обусловлены несрабатыванием аварийной защиты и длительным (в течение 20 минут) удержанием реакторной установки после разрыва канала на мощности 700 МВт тепловых.
    Следствием разрыва канала явился выброс радиоактивной парогазовой смеси из реакторного пространства блока № 1 в аварийный конденсатор, трубопровод связи газовых контуров блоков и далее под колокол мокрого газгольдера. В этой части газового контура произошло кратковременное повышение давления, что привело к забросу до 800 кг воды из гидрозатворов в реакторное пространство блока № 2, работавшего на номинальной мощности. За счет испарения заброшенной воды произошло резкое повышение давления в реакторном пространстве блока № 2, что в свою очередь привело к выдавливанию остальных гидрозатворов со стороны реакторного пространства. Парогазовая смесь из реакторного пространства блока № 2 выбрасывалась под колокол мокрого газгольдера и далее через его опорожненный гидрозатвор вместе с радиоактивной парогазовой смесью из реакторного пространства блока № 1 — в вентиляционную трубу и атмосферу. В результате выброса радиоактивными веществами была загрязнена значительная территория. Для ликвидации последствий этой аварии потребовалось около 3 месяцев ремонтных работ. Канал 62-44 и участок активной зоны, непосредственно примыкающий к разрушенному каналу, навсегда выведен из работы.
    После аварии проектировщиками были разработаны и реализованы мероприятия по предупреждению подобных инцидентов
    Антон Ю
  23. kunstkammer Сегодня, 12:45
    Цитата: Опер
    Шизофрения имеет особенность прогрессировать!

    эта разновидность болезни имеет рукотворное происхождение. И очень быстро распространяющаяся. Примеров в истории масса. Буквально за несколько лет немецкий народ усилиями гитлеровских пропагандистов твёрдо уверовал, что немцы высшая раса - а все остальные недочеловеки.
    Украина проходит свои грабли этой шизофрении. Только уничтожение киевской хунты и новый "Нюрнберг" отрезвит их и даст надежду на выздоровление.
    kunstkammer
  24. Grigory B (Григорий) Сегодня, 13:19
    А еще если бы старший Когоут пользовался проверенными электроникой презервативами на одного дэбила было меньше.
    Grigory B
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