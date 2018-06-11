Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Директор архива СБУ: Авария на ЧАЭС была запрограммирована коммунистическим режимом
Информационная служба «Радио Свобода» публикует интервью с директором отраслевого украинского госархива СБУ Андреем Когутом. Интервью было посвящено событиям на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Название статьи на украиноязычной версии сайта «Радио Свобода» говорит само за себя: «Рассекреченные документы КГБ: авария на ЧАЭС не была случайной».
По словам Когута, проблемы с ЧАЭС были известны «ещё на этапе её постройки». Глава украинского архива СБУ заявляет, что среди документов, посвящённых работе Чернобыльской атомной электростанции есть сводка о нарушении норм строительства, датированная 1973-м годом.
Когут:
Заявлено о документе, сообщающем о бетоне низкого качества и его «заливании не так, как требовал регламент».
По словам Когута, если бы все нормы при строительстве были соблюдены, перекрытия могли бы выдержать.
Директор архива СБУ:
В общем, основная идея Когута: «виноват коммунистический режим». Был бы нынешний, майданный, режим, бетон был бы, естественно, надлежащего качества, а потому перекрытия при взрыве на АЭС уцелели бы, что дало бы повод для «большой радости»...
Из материала:
По словам Когута, проблемы с ЧАЭС были известны «ещё на этапе её постройки». Глава украинского архива СБУ заявляет, что среди документов, посвящённых работе Чернобыльской атомной электростанции есть сводка о нарушении норм строительства, датированная 1973-м годом.
Когут:
Такие документы показывают тот факт, что авария не была случайной. Фактически мы можем говорить о том, что авария была запрограммирована задолго до событий 1986 года. Отношение коммунистического режима, который принимал решения о строительстве ЧАЭС и её сооружение и то, каким образом происходило строительство, привели к тому, что уже фактически оказалось невозможно избежать этой аварии.
Заявлено о документе, сообщающем о бетоне низкого качества и его «заливании не так, как требовал регламент».
По словам Когута, если бы все нормы при строительстве были соблюдены, перекрытия могли бы выдержать.
Директор архива СБУ:
То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь.
В общем, основная идея Когута: «виноват коммунистический режим». Был бы нынешний, майданный, режим, бетон был бы, естественно, надлежащего качества, а потому перекрытия при взрыве на АЭС уцелели бы, что дало бы повод для «большой радости»...
Из материала:
2-й блок документов касается собственно самой аварии. Это широкий круг документов, отражающих ту информацию, которую КГБ подавало руководству государства, первому секретарю (украинскому) Щербицкому. Например, о том, что была обнаружена машина под Киевом с огромным радиоактивным фоном, костюмы детей, участвовавших в первомайской демонстрации, после сдачи имели огромный радиоактивный фон.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти