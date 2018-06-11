Одни говорят о перемирии, другие атакуют. Сколько движений "Талибан" в Афганистане?

Это прекращение огня даёт талибам возможность осознать, что их военная кампания не даёт им завоёвывать сердца и души, а только противопоставляет их афганскому народу.

Демократизация Афганистана по американскому сценарию идёт полным ходом. Приходят известия об очередной террористической атаке, приведшей к многочисленным жертвам. Информационная служба «Пажвок» сообщает о том, что в северной провинции Кундуз боевики «Талибана» (*запрещено в РФ) осуществили нападение на афганских военнослужащих. В результате нападения погибли не менее 20 человек.Вслед за этим пришли сообщения о террористическом акте на одном из сельских рынков провинции Нангархар – северо-восток Афганистана. На данный момент сообщается о 14 раненых и одном погибшем. Медики заявляют, что многие раненые находятся в крайне тяжёлом состоянии.Стало известно, что члены группировки «Талибан» атаковали несколько блокпостов афганской армии и близ Кандагара. Погибли по меньшей мере шестеро афганских полицейских. По заявлениям самих талибов, они убили 17 афганских силовиков.Обращает на себя внимание тот факт, что такая невероятная активность талибов проявила себя сразу же после того, как их лидеры заявили о 3-дневном перемирии на время празднования «Ураза-байрама».А 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о том, что правительственные войска прекращают боевые действия против движения «Талибан»* на время праздника с той целью, чтобы на аналогичные шаги пошли и талибы для установления мира в стране.Гани:Всё это говорит о том, что состав талибов крайне неоднороден. В то время как командование группировки заявляет о перемирии, другие группы боевиков осуществляют нападения и теракты. Создаётся впечатление, что «некая» сила делает всё, чтобы эта неоднородность не исчезала, чтобы мир в Афганистане не наступил, и чтобы натовский контингент продолжал оставаться в этой стране, реализуя свои цели и задачи.