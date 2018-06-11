13:34 11 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Одни говорят о перемирии, другие атакуют. Сколько движений "Талибан" в Афганистане?

Демократизация Афганистана по американскому сценарию идёт полным ходом. Приходят известия об очередной террористической атаке, приведшей к многочисленным жертвам. Информационная служба «Пажвок» сообщает о том, что в северной провинции Кундуз боевики «Талибана» (*запрещено в РФ) осуществили нападение на афганских военнослужащих. В результате нападения погибли не менее 20 человек.

Вслед за этим пришли сообщения о террористическом акте на одном из сельских рынков провинции Нангархар – северо-восток Афганистана. На данный момент сообщается о 14 раненых и одном погибшем. Медики заявляют, что многие раненые находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Одни говорят о перемирии, другие атакуют. Сколько движений "Талибан" в Афганистане?



Стало известно, что члены группировки «Талибан» атаковали несколько блокпостов афганской армии и близ Кандагара. Погибли по меньшей мере шестеро афганских полицейских. По заявлениям самих талибов, они убили 17 афганских силовиков.

Обращает на себя внимание тот факт, что такая невероятная активность талибов проявила себя сразу же после того, как их лидеры заявили о 3-дневном перемирии на время празднования «Ураза-байрама».

А 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани заявил о том, что правительственные войска прекращают боевые действия против движения «Талибан»* на время праздника с той целью, чтобы на аналогичные шаги пошли и талибы для установления мира в стране.

Гани:
Это прекращение огня даёт талибам возможность осознать, что их военная кампания не даёт им завоёвывать сердца и души, а только противопоставляет их афганскому народу.


Всё это говорит о том, что состав талибов крайне неоднороден. В то время как командование группировки заявляет о перемирии, другие группы боевиков осуществляют нападения и теракты. Создаётся впечатление, что «некая» сила делает всё, чтобы эта неоднородность не исчезала, чтобы мир в Афганистане не наступил, и чтобы натовский контингент продолжал оставаться в этой стране, реализуя свои цели и задачи.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Татьяна Сегодня, 10:53
    Бандитские группировки никогда не бывают едины!
    Каждый "главарь" мнит себя самостоятельным и планирует возвыситься над другими "главарями". Объединить их на время могут только централизованные финансовые и оружейные поставки из-за рубежа, но тогда уж в интересах уже самого поставщика.
    Татьяна
    1. Vard Сегодня, 11:12
      Дружба дружбой... А героин врозь..
      Vard
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:22
      Вот это точно.Ни кому нельзя верить,особенно на востоке.так у меня погиб друг.Была договорённость со старейшинами о мире.А в результате их колонну расстреляли пришлые боевики.
      Мар.Тира
      1. DRA-75 Сегодня, 11:30
        Афганистан еще ни одна страна мира не смогла покорить ..Но русские единственные кто хоть что то там строил (больницы ,школы фабрики , чтобы наркотой не занимались ) Но увы...Ушли ,но вернемся все равно !
        DRA-75
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:01
          Цитата: DRA-75
          Но русские единственные кто хоть что то там строил

          Не задохнитесь от пафоса, Китай уже построил больше...
          Дырокол
          1. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:11
            Цитата: Дырокол
            Цитата: DRA-75
            Но русские единственные кто хоть что то там строил

            Не задохнитесь от пафоса, Китай уже построил больше...

            Не задохнитесь от лжи. Китай в Афганистане не построил ничего.
            ПалБор
            1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:13
              Цитата: ПалБор
              Китай в Афганистане не построил ничего.

              В вашей параллельной вселенной да, но она не связана с реальностью.
              Дырокол
              1. ПалБор (Павел) Сегодня, 12:27
                Цитата: Дырокол
                Цитата: ПалБор
                Китай в Афганистане не построил ничего.

                В вашей параллельной вселенной да, но она не связана с реальностью.

                Ух ты, кроме намерений организовать военную базу(кстати,под прикрытием российских ПВО), китайцы ничего не строили в Афгане. Спецслужбы работают по уйгурам и всё.
                Очень интересная позиция: обгаживать страну, а потом выдумывать про какую-то параллельную реальность. Либералы,мль...
                ПалБор
                1. Razvedka_Boem Сегодня, 13:22
                  Мы строим там железную дорогу и высоковольтную линию.
                  Недавно подарили афганцам 25 новых тракторов и отправили эшелон пшеницы.
                  Начали оказывать помощь в получении образования молодым афганцам, сейчас сотня афганцев обучается в Сурханьдарьинской области.
                  Razvedka_Boem
              2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 13:28
                Уважаемый,ну... что построил Китай в Афганистане.. laughing ?Не будет ответа я думаю... wink
                игорка357
  2. polpot (Andru) Сегодня, 10:54
    Типичные бандформирования ,каждый начальник имеет свое мнение , единное командование только на словах, там и 30 лет назад было так и через 30 лет будет ,страна такая,много племен ,много начальников.
    polpot
  3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 10:56
    Выгоните полосатых и наступит мир.
    лаврентий павлович
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:01
      Цитата: лаврентий павлович
      Выгоните полосатых и наступит

      время Китая...
      Дырокол
  4. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:04
    Если в Афгане наступит мир, амерам придется оттуда убраться. А это в их планы не входит. Вот поэтому там постоянные заварушки.))
    jncnfdybr
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:11
      Цитата: jncnfdybr
      Если в Афгане наступит мир, амерам придется оттуда убраться. А это в их планы не входит. Вот поэтому там постоянные заварушки.))

      В Афганистане наступит мир Только при условии ухода сил коалиции (там не только американцы, монголы на пример тоже свой контингент высылали), потому что так хочет Китай, еще с времен СССР основной силой поддерживающей моджахедов был именно он, без помощи Китая они не смогли бы воевать в том масштабе. Поэтому США не хотят оттуда уходить, знают что на их место придет Китай, но это неизбежно.
      Дырокол
  5. ALLxANDr (Александр) Сегодня, 11:14
    Народ в Афганистане и так был разделен на тех кто живет в низине, и тех кто живет в горах. Пришли американцы с коалицией и разделили еще больше народ. Теперь нет единства среди живущих в горах, также как и нет единства среди живущих в низине. Этот народ уже не склеить не одной национальной идеей. Это чем то похоже на древний Китай, где раньше было большое количество провинций с большим количеством правителей. Помог как не странно тоталитарный режим, где с помощью огня и меча склеили страну воедино (внутреннее воздействие). Есть еще один вариант приходящий на ум - это наш Кавказ, а в частности Дагестан. Эти кавказские народности смогло объединить только сильное воздействие со стороны - Россия (внешнее воздействие). Для внутреннего воздействия слишком поздно для этой страны, а вот для внешнего - еще есть варианты. И один из них - урегулирование внутреннего конфликта с помощью евразийского сообщества. А матрасников гнать оттуда поганой метлой, добра от них никогда не было.
    ALLxANDr
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:05
      Глупость в степени гугл...
      Дырокол
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:49
    Надо учесть еще и то , что в Афганистан пришли бармалеи из Сирии и Ирака выкормыши американские..Не хочет США Афганистан отпускать.
    parusnik
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:04
      Цитата: parusnik
      Надо учесть еще и то , что в Афганистан пришли бармалеи из Сирии и Ирака выкормыши американские..

      Ага, шиитские боевики воюющие за Асада вдруг стали выкормыши США? Я понимаю вы готовы на США всех собак дохлых повесить, вот только это собака в данном случае Иранская.
      Дырокол
  7. курвиметр (игорь) Сегодня, 12:00
    т.Лавров со товарищи из МИД ОДКБ так же обеспокоены ситуацией на севере Афганистана и сделали заявление по итогам заседания Советов министров иностранных дел ОДКБ.
    курвиметр
  8. болот Сегодня, 12:23
    Да понятно,что с ликвидацией главарей Талибана,сами талибы распались на не большие противоборствующие группировки,которые хотят контролировать пути доставки как наркоты так и ТНП,строительные материалы,продукты питания.Делиться ни кто не хочет.
    болот
  9. mavrus (Андрей) Сегодня, 12:52
    Цитата: Дырокол
    Цитата: ПалБор
    Китай в Афганистане не построил ничего.

    В вашей параллельной вселенной да, но она не связана с реальностью.

    Тут где-то выкладывались сравнительные фото Афган 1970-х и сегодня. Впечатляет два абсолютно разных мира. Особенно впечатли две подборки. Первая какой-то парк в Кабуле: фонтан, деревья (целая аллея) у фонтана девчата в коротких юбках, ребята в рубашках и брюках... И эта же площадь сегодня, какие-то развалины среди пустыни женщины в паранжах и маджахеды. А вторая подборка, это какая-то стройка, вереница камазов, куча рабочих и все чего делают, а сегодня на том же месте вдоль развалин идут только какие-то местные крестьяне с ишаками... Так что и кто, вы говорите, там построили за последние три десятиоетия?
    mavrus
    1. болот Сегодня, 13:01
      Это было при ШАХе,он к СССР не плохо относился.И смысла не было устанавливать социализм.
      болот
Картина дня