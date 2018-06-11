Такого нет больше нигде: Как охраняют украинскую границу в Крыму

Граница Крыма и Украины – самый молодой участок государственных рубежей Российской Федерации. Однако с 2014 года тут произошло уже несколько происшествий, выходящих за грань обыденного. Захват одной группы диверсантов, смертельный бой с двумя другими...



Нужно уточнить, что речь идет о северной части полуострова, там, куда как правило не добираются обычные отдыхающие. На южном берегу Крыма таких проблем нет – там тихо и спокойно. Но, что называется, предупрежден, значит вооружен.



Поэтому именно здесь Россия создает надежный рубеж, массово внедряя высокоинтеллектуальные технологии. Госграница на этом направлении буквально напичкана видеокамерами, сейсмическими и лазерными датчиками. На рубеже расположены наблюдательные вышки нового типа, в небе постоянно находятся аэростаты с оптической техникой. Помощь пограничным оказывает воздушный, надводный и подводный спецназ. Все подразделения оснащены по последнему слову техники.





Такого количество сил и средств, собранных на одном небольшом участке границы, в России нет больше нигде.









