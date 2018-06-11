13:33 11 июня

Такого нет больше нигде: Как охраняют украинскую границу в Крыму

Граница Крыма и Украины – самый молодой участок государственных рубежей Российской Федерации. Однако с 2014 года тут произошло уже несколько происшествий, выходящих за грань обыденного. Захват одной группы диверсантов, смертельный бой с двумя другими...

Нужно уточнить, что речь идет о северной части полуострова, там, куда как правило не добираются обычные отдыхающие. На южном берегу Крыма таких проблем нет – там тихо и спокойно. Но, что называется, предупрежден, значит вооружен.

Поэтому именно здесь Россия создает надежный рубеж, массово внедряя высокоинтеллектуальные технологии. Госграница на этом направлении буквально напичкана видеокамерами, сейсмическими и лазерными датчиками. На рубеже расположены наблюдательные вышки нового типа, в небе постоянно находятся аэростаты с оптической техникой. Помощь пограничным оказывает воздушный, надводный и подводный спецназ. Все подразделения оснащены по последнему слову техники.


Такого количество сил и средств, собранных на одном небольшом участке границы, в России нет больше нигде.



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Комментарии 4

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  1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:02
    А по другому с этими неумными и неадекватными людьми никак нельзя.Не понимают! am
    Фил77
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:07
    Такого нет больше нигде: Как охраняют украинскую границу в Крыму
    Хорошо, что это есть, но как жаль, что это есть...
    svp67
  3. polpot (Andru) Сегодня, 12:29
    Пока у власти на Украине бандеровская кодла по другому и быть не может
    polpot
  4. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 13:13
    Надеюсь, с системой распознавания лиц?
    Beltasir Matyagu
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