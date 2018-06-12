Футбол и всеобщее разоружение: ищем там, где светлее

С 25 мая 2018 года вступили в силу ограничения, предусмотренные указом №202. С этого дня и по 25 июля 2018 года запрещен оборот гражданского оружия в 11 регионах, где проводятся мероприятия в связи с предстоящим чемпионатом по футболу.Помимо всего прочего, указ дает право начальникам штабов МОШ вводить те или иные ограничения, необходимые, по их мнению, для «обеспечения безопасности».Объявлен полный запрет на оборот гражданского оружия, кроме хранения и изъятия, на всей территории Москвы и Московской области (а также еще в 9 субъектах Федерации).Важно помнить, что закон относит к «гражданскому оружию» и свободно продаваемые нелицензированные средства обороны, такие, как электрошокеры, газовые баллончики и распылители любой конструкции.Как мы видим, власти полагают, что для безопасности ЧМ необходимо лишить граждан возможности защититься от преступных посягательств даже с помощью баллончика с раздражающим газом. Возможно, они полагают, что возможности полиции невероятно вырастут во время мероприятия, и она сможет всегда и везде защитить каждого от любой угрозы (включая бродячих собак, сбившихся в стаи), или что преступники на время чемпионата проявят сознательность и не станут нападать на граждан. Или что вопросы безопасности отдельных людей — это то, чем вполне можно пожертвовать ради… непонятно чего.Ведь совершено непонятно, каким образом население, владеющее оружием в полном соответствии с требованием закона, и легальный оборот оружия угрожает участникам и болельщикам ЧМ?Начнем с того, что никакой необходимости в ограничительных мерах не было вообще, поскольку, согласно Закону об оружии, запрещено его ношение во время массовых мероприятий, к которым относятся и футбольные матчи. Однако вполне вероятно, что те, кто составлял текст указа, об этом не догадывались.Чтобы не быть голословными, расскажем всего о двух эпизодах, имевших место год назад в Москве, во время действия аналогичного запрета. Тогда в течение всего одного дня два жителя столицы сумели защитить себя и своих близких с помощью травматического оружия.В первом случае москвич отразил нападение двух грабителей, напавших на его сына. Произошло следующее: семья москвичей поздно ночью, около двух часов вернулась с дачи, и, пока мать и отец выгружали из автомобиля вещи, их сын решил проехаться по двору на велосипеде, который уже сняли с багажника. Однако не успел он отъехать и на пятьдесят метров, как на него выскочили двое неизвестных и попытались отнять велосипед. На крик мальчика первой отреагировала женщина, входившая в подъезд, и позвала мужа, уже поднявшегося по лестнице.Отец мальчика бросился на помощь сыну, выхватил травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух, спугнув нападавших. Злоумышленники, которые, по словам мальчика, «имели кавказскую внешность», убежали, задержать их пока не удалось.В этот же день в столице произошел еще один инцидент с применением оружия ограниченного поражения (ООП). В 1-м Казачьем переулке неизвестные неславянской внешности напали на риэлтора, который забирал из банка 19,3 млн. рублей, полученные за проданную квартиру. Двое мужчин попытались отобрать рюкзак с деньгами, когда риэлтор садился в машину друга. В ходе завязавшейся драки риэлтор достал травматический пистолет и дважды выстрелил в злоумышленников. Нападавшие прекратили нападение и скрылись, при этом один из них был ранен.Риэлтор и его друзья уехали с места происшествия на машине, однако вскоре их остановили на Ленинградском шоссе. Выяснилось, что из-за перестрелки в городе был объявлен план «Перехват», и пострадавших от нападения приняли за злоумышленников. Впрочем, полиция практически сразу же разобралась, кто на кого нападал, и было возбуждено уголовное дело о грабеже.Как видно, в обоих случаях людей спасло только применение оружия. Причем даже в случае с велосипедом, не окажись у москвича ООП, дело могло обернуться скверно и даже принять трагический оборот. Нападавшие были настроены весьма агрессивно, крики матери, а затем и отца не произвели на них никакого впечатления. И если бы не выстрелы из пистолета, они бы бросились и на родителей.Два этих эпизода роднит не только факт успешной самообороны с применением ООП, но и то, что люди, применившие оружие, абсолютно корректно и в полном соответствии с законом, оказались… нарушителями!Как говорилось выше, оба эпизода произошли во время действия указа президента России о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА. И согласно этому документу, в регионах, где будут проводиться соревнования, запрещается «оборот (за исключением хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему».Отметим, что оборот оружия, как следует из соответствующего федерального закона, — это не только торговля или производство, но и ношение и перевозка. То есть оба москвича, отец велосипедиста, и риэлтор, стали нарушителями указа, согласно которому они должны были стать пострадавшими, а возможно, и жертвами.Никакого преувеличения в этом нет: если государство не в состоянии защитить человека (к каждому полицейского не приставишь) и лишает его возможности защищаться самостоятельно, очень велик шанс, что он будет ограблен, избит или убит.Примечательно, что правоохранители, комментируя оба эпизода, отметили, что, поскольку оружие применено правомерно, его у владельцев изымут «только» на время режима безопасности. Соответственно, если бы на них до 13 июля 2017 года (когда заканчивалось действие прошлогоднего запрета) на них бы напали вновь, они защититься уже не смогли бы.Понятно, что полиция не ведет такого рода статистику, но, исходя из происшедшего, можно предположить, что за время действия особых мер безопасности определенное количество москвичей (а также жителей других регионов) подверглись (и еще подвергнутся) нападениям или были (будут) ограблены, не сумев защититься. Поскольку в соответствии с требованием указа оставили оружие или средство самообороны дома.Необходимо ли «расплачиваться» безопасностью граждан за имитацию мер по усилению безопасности участников и болельщиков футбольных турниров?Ведь криминалитет и просто уличные преступники на время соревнований разоружаться не будут. В этом-то все и дело — зачастую власти вместо того, чтобы бороться с преступниками, предпочитают ограничивать возможности самозащиты для законопослушных граждан, выдавая это за «укрепление безопасности», поскольку так гораздо проще и удобнее.Ведь «прессовать» законопослушного человека, превращая бесконечными и бессмысленными придирками его жизнь в ад, гораздо легче, чем выявлять подпольные арсеналы и пресекать незаконный оборот оружия. Это обычная, тяжелая и неблагодарная работа правоохранителей, на которой не сделаешь себе громкого пиара.То же и с этим указом. Нужно обеспечить безопасность? Легко — запретим самооборонщикам, охотникам и спортсменам выносить из дому оружие, а до кучи еще и запретим торговать ружьями, патронами и газовыми баллончиками. Данная инициатива вызвала общественный резонанс? Значит, работа ведется!А тем, что оружейные магазины разом лишились оборота (при сохранившейся необходимости платить арендную плату), власти предержащие не озабочены. Как и тем, что десятки тысяч законопослушных граждан потеряли возможность защитить себя и своих близких. Они, как в старом анекдоте, предпочитают искать не там, где потеряли, а там, где светлее.