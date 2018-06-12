11:39 12 июня

Футбол и всеобщее разоружение: ищем там, где светлее

С 25 мая 2018 года вступили в силу ограничения, предусмотренные указом №202. С этого дня и по 25 июля 2018 года запрещен оборот гражданского оружия в 11 регионах, где проводятся мероприятия в связи с предстоящим чемпионатом по футболу.

Помимо всего прочего, указ дает право начальникам штабов МОШ вводить те или иные ограничения, необходимые, по их мнению, для «обеспечения безопасности».




Объявлен полный запрет на оборот гражданского оружия, кроме хранения и изъятия, на всей территории Москвы и Московской области (а также еще в 9 субъектах Федерации).

Важно помнить, что закон относит к «гражданскому оружию» и свободно продаваемые нелицензированные средства обороны, такие, как электрошокеры, газовые баллончики и распылители любой конструкции.

Как мы видим, власти полагают, что для безопасности ЧМ необходимо лишить граждан возможности защититься от преступных посягательств даже с помощью баллончика с раздражающим газом. Возможно, они полагают, что возможности полиции невероятно вырастут во время мероприятия, и она сможет всегда и везде защитить каждого от любой угрозы (включая бродячих собак, сбившихся в стаи), или что преступники на время чемпионата проявят сознательность и не станут нападать на граждан. Или что вопросы безопасности отдельных людей — это то, чем вполне можно пожертвовать ради… непонятно чего.

Ведь совершено непонятно, каким образом население, владеющее оружием в полном соответствии с требованием закона, и легальный оборот оружия угрожает участникам и болельщикам ЧМ?

Начнем с того, что никакой необходимости в ограничительных мерах не было вообще, поскольку, согласно Закону об оружии, запрещено его ношение во время массовых мероприятий, к которым относятся и футбольные матчи. Однако вполне вероятно, что те, кто составлял текст указа, об этом не догадывались.

Чтобы не быть голословными, расскажем всего о двух эпизодах, имевших место год назад в Москве, во время действия аналогичного запрета. Тогда в течение всего одного дня два жителя столицы сумели защитить себя и своих близких с помощью травматического оружия.

Футбол и всеобщее разоружение: ищем там, где светлее


В первом случае москвич отразил нападение двух грабителей, напавших на его сына. Произошло следующее: семья москвичей поздно ночью, около двух часов вернулась с дачи, и, пока мать и отец выгружали из автомобиля вещи, их сын решил проехаться по двору на велосипеде, который уже сняли с багажника. Однако не успел он отъехать и на пятьдесят метров, как на него выскочили двое неизвестных и попытались отнять велосипед. На крик мальчика первой отреагировала женщина, входившая в подъезд, и позвала мужа, уже поднявшегося по лестнице.

Отец мальчика бросился на помощь сыну, выхватил травматический пистолет и дважды выстрелил в воздух, спугнув нападавших. Злоумышленники, которые, по словам мальчика, «имели кавказскую внешность», убежали, задержать их пока не удалось.



В этот же день в столице произошел еще один инцидент с применением оружия ограниченного поражения (ООП). В 1-м Казачьем переулке неизвестные неславянской внешности напали на риэлтора, который забирал из банка 19,3 млн. рублей, полученные за проданную квартиру. Двое мужчин попытались отобрать рюкзак с деньгами, когда риэлтор садился в машину друга. В ходе завязавшейся драки риэлтор достал травматический пистолет и дважды выстрелил в злоумышленников. Нападавшие прекратили нападение и скрылись, при этом один из них был ранен.

Риэлтор и его друзья уехали с места происшествия на машине, однако вскоре их остановили на Ленинградском шоссе. Выяснилось, что из-за перестрелки в городе был объявлен план «Перехват», и пострадавших от нападения приняли за злоумышленников. Впрочем, полиция практически сразу же разобралась, кто на кого нападал, и было возбуждено уголовное дело о грабеже.



Как видно, в обоих случаях людей спасло только применение оружия. Причем даже в случае с велосипедом, не окажись у москвича ООП, дело могло обернуться скверно и даже принять трагический оборот. Нападавшие были настроены весьма агрессивно, крики матери, а затем и отца не произвели на них никакого впечатления. И если бы не выстрелы из пистолета, они бы бросились и на родителей.

Два этих эпизода роднит не только факт успешной самообороны с применением ООП, но и то, что люди, применившие оружие, абсолютно корректно и в полном соответствии с законом, оказались… нарушителями!

Как говорилось выше, оба эпизода произошли во время действия указа президента России о мерах безопасности на время футбольных турниров ФИФА. И согласно этому документу, в регионах, где будут проводиться соревнования, запрещается «оборот (за исключением хранения, изъятия) гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Отметим, что оборот оружия, как следует из соответствующего федерального закона, — это не только торговля или производство, но и ношение и перевозка. То есть оба москвича, отец велосипедиста, и риэлтор, стали нарушителями указа, согласно которому они должны были стать пострадавшими, а возможно, и жертвами.

Никакого преувеличения в этом нет: если государство не в состоянии защитить человека (к каждому полицейского не приставишь) и лишает его возможности защищаться самостоятельно, очень велик шанс, что он будет ограблен, избит или убит.

Примечательно, что правоохранители, комментируя оба эпизода, отметили, что, поскольку оружие применено правомерно, его у владельцев изымут «только» на время режима безопасности. Соответственно, если бы на них до 13 июля 2017 года (когда заканчивалось действие прошлогоднего запрета) на них бы напали вновь, они защититься уже не смогли бы.

Понятно, что полиция не ведет такого рода статистику, но, исходя из происшедшего, можно предположить, что за время действия особых мер безопасности определенное количество москвичей (а также жителей других регионов) подверглись (и еще подвергнутся) нападениям или были (будут) ограблены, не сумев защититься. Поскольку в соответствии с требованием указа оставили оружие или средство самообороны дома.

Необходимо ли «расплачиваться» безопасностью граждан за имитацию мер по усилению безопасности участников и болельщиков футбольных турниров?

Ведь криминалитет и просто уличные преступники на время соревнований разоружаться не будут. В этом-то все и дело — зачастую власти вместо того, чтобы бороться с преступниками, предпочитают ограничивать возможности самозащиты для законопослушных граждан, выдавая это за «укрепление безопасности», поскольку так гораздо проще и удобнее.

Ведь «прессовать» законопослушного человека, превращая бесконечными и бессмысленными придирками его жизнь в ад, гораздо легче, чем выявлять подпольные арсеналы и пресекать незаконный оборот оружия. Это обычная, тяжелая и неблагодарная работа правоохранителей, на которой не сделаешь себе громкого пиара.



То же и с этим указом. Нужно обеспечить безопасность? Легко — запретим самооборонщикам, охотникам и спортсменам выносить из дому оружие, а до кучи еще и запретим торговать ружьями, патронами и газовыми баллончиками. Данная инициатива вызвала общественный резонанс? Значит, работа ведется!

А тем, что оружейные магазины разом лишились оборота (при сохранившейся необходимости платить арендную плату), власти предержащие не озабочены. Как и тем, что десятки тысяч законопослушных граждан потеряли возможность защитить себя и своих близких. Они, как в старом анекдоте, предпочитают искать не там, где потеряли, а там, где светлее.
Автор: Борис Джерелиевский


12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 26

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 04:57
    Увы это уже наша национальная традиция... Прогнуться перед иностранцами... У нас в Самаре уже не проехать, не пройти... Мундиале это конечно праздник... Но не на нашей улице...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 05:15
      Цитата: Vard
      Увы это уже наша национальная традиция... Прогнуться перед иностранцами... У нас в Самаре уже не проехать, не пройти... Мундиале это конечно праздник... Но не на нашей улице...

      в Е-бурге,такая же муть,не проехать,не пройти,прессуют свой народ,пропади пропадом этот футбол,столько народу проблем из за "праздника". am
      Дедкастарый
      1. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 09:13
        В Казани - то же самое.
        ШУРУМ -БУРУМ
      2. свободный (Андрей) Сегодня, 09:39
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: Vard
        Увы это уже наша национальная традиция... Прогнуться перед иностранцами... У нас в Самаре уже не проехать, не пройти... Мундиале это конечно праздник... Но не на нашей улице...

        в Е-бурге,такая же муть,не проехать,не пройти,прессуют свой народ,пропади пропадом этот футбол,столько народу проблем из за "праздника". am

        А почему пресуют и прогибаются?потому что бизнес этот ЧМ 2018,ничего личного как говорят буржуи.Подумайте сами у нас море не решенных проблем на которые нужны деньги,а власть вкладывается в ЧМ по футболу.Одних только нищих 22 миллиона.Просто задумайтесь почему так,кто выгодоприобретатель?
        И потом бизнес ведь любит чтобы все было спокойно и аккуратно(если нет кто ж с вами бизнес будет вести дальше)А раз нужно спокойствие так нагнем свое население и все,делов то.Ну а чтобы не возмущались сильно расскажем что это для их же блага.
        свободный
  2. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 05:13
    совершенно по холяцки... "А баллончики то за что?"
    алекс-сп
  3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:11
    Найден еще один повод для короткостволо... скажу - флейма.
    Да не волнуйтесь вы так, болезные... пройдет ЧМ - и все вернется.
    Собаки их бродячие одолели, пинимаишь... палку с собой носите, коль так собак боитесь. А ежели уж совсем одолели - напрягите соответствующие службы, собак таких отлавливают, и... того.
    Короче - буря в стакане очередная. ИМХО.
    Голован Джек
    1. cariperpaint Сегодня, 06:15
      Это на во фетишь))) переодически тему короткостволов под любые хоть как то значимые предлоги подгонять))) потом часа два споров и опять всем сиренево))) сейчас футбол,собаки... Потом крысы одолеют потом диарея. Главное что оружие нееобходимо)))
      cariperpaint
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:24
        Цитата: cariperpaint
        оружие нееобходимо

        Мне вот нет request
        Цитата: cariperpaint
        Потом крысы одолеют потом диарея

        Ну, с крысами еще - тудым-сюдым... а вот при диарее короткоствол необходим, однозначно.
        У меня впечатление, что у агитаторов "за" это состояние... перманентно, пардон мой французский.
        Голован Джек
      2. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 08:44
        Цитата: cariperpaint
        Главное что оружие нееобходимо)))

        Ага, застрелиться с горя... кстати, рогатки забыли запретить...
        PSih2097
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:46
      Собаки их бродячие одолели, пинимаишь... палку с собой носите, коль так собак боитесь.


      Ударите собаку посадют... во первых за жестокое обращение с животными...
      во вторых за посягательство на чужую собственность(если собака бродячая она считается собственностью муниципалитета)...
      в третьих за хулиганство ...нормальный человек с палкой на собак не кидается... smile
      продолжим дальше...
      вас бьет приезжий человек так сказать лицо кавказской национальности...не вздумайте ему отвечать...
      во первых вас посадют за превышение самообороны...во вторых за разжигание межнациональной розни по известной статье ...в третьих за нанесение побоев из хулиганских побуждений...вообщем во всех случаях ваша дальнейшая судьба будет зависеть от хорошего настроения прокурорского работника,следователя и судьи выносящего вам приговор.
      smile Закон что дышло куда повернул туда и вышло...кто не спрятался я не виноват.
      Тот же ЛЕХА
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:54
        Не гоните флейм...
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Ударите собаку посадют.

        Щаззз... а заявление, надо полагать, собака напишет. Бродячая.
        Если собака "схозная" - за нее ответит хозяин. По себе знаю, что такое с собакой прогуляться - на аву мою гляньте - это мой зверек. Он добрый и воспитанный... если ему специальное слово не сказать. Он такой именно для того, чтобы ни себе, ни мне проблем не создать.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        во первых вас посадют за... во вторых за... в третьих за

        У меня хороший адвокат в знакомых, проверен "в деле" (друг залетел "слегка", "под видеокамеру" причем, ломилось 7.5, дали 2.5 крытки, устроили в обслугу (!!!), через полтора вышел по УДО. Адвокат... "договорилась").
        А если не сильно серьезное что-то - она даже денег не возьмет.... наверное laughing
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Закон что дышло куда повернул туда и вышло...

        Как это там... не ездите со скоростью, превышающей скорость Вашего ангела-хранителя. И будет Вам щастя
        Голован Джек
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:58
          а заявление, надо полагать, собака напишет. Бродячая.


          Сердобольная старушка напишет...а еще напишет в прессу о жестоких хулиганах терроризирующих животных возле ее дома... smile
          Вам хорошо хоть свой адвокат есть...а как быть простому мужику ...
          Правильно говорят от сумы да от тюрьмы не зарекайся.
          Уронили со своего подоконника бутылку пива на голову прохожему ...все статья...
          споткнулись например и случайно толкнули человека после чего он потерял здоровье а то и жизнь ...опять статья...
          what таких случаев в жизни множество происходит...
          я уж не говорю уж о пистолетах и прочей дребедени.
          Тот же ЛЕХА
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:01
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Сердобольная старушка напишет

            Ее слова против Ваших... ни о чем. Болтать только много не надо, когда Вас, кхм, опрашивают. Если вообще дойдет до такого.
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Вам хорошо хоть свой адвокат есть

            Не свой. Просто пару раз она на меня работала. Оба раза - не мои залеты. Так получилось request
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            а как быть простому мужику ...

            Повторяю:
            Цитата: Голован Джек
            не ездите со скоростью, превышающей скорость Вашего ангела-хранителя. И будет Вам щастя

            Цитата: Тот же ЛЕХА
            от сумы да от тюрьмы не зарекайся

            Ну да, ну да... и вообще - "все помрем", да wink
            Голован Джек
          2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:16
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Уронили со своего подоконника бутылку пива на голову прохожему ...все статья...

            ЕССС good laughing good
            Вы сделали мне утро fellow
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            споткнулись например и случайно толкнули человека после чего он потерял здоровье а то и жизнь ...опять статья...

            Пить надо меньше.. чтобы не спотыкаться... шучу, ничего личного...
            В общем, Алексей - умееты Вы настроение поднять. Пойду-ка я, гм... собака выгуляю, что ли laughing
            Голован Джек
        2. Vard Сегодня, 07:22
          Сейчас хороший адвокат тот который может договориться.... А это деньги... И не факт что у тебя их будет больше... Вот именно потому и стараются мои друзья и знакомые пристроить деток за границей... А то ведь у нас первобытного общинный строй да еще с как при Иван Горозном... Опричники по улицам так и шныряют...
          Vard
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:58
    Такое впечатление, что статья написана по поручению владельцев оружейных магазинов...
    parusnik
    1. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 09:37
      Цитата: parusnik
      Такое впечатление, что статья написана по поручению владельцев оружейных магазинов...

      Согласен с Вами, большинство случаев, которые попадает в сми, говорят об нападение с "травматами", а не защите.
      Andrey591
  5. acetophenon (Valerius) Сегодня, 08:05
    Цитата: parusnik
    Такое впечатление, что статья написана по поручению владельцев оружейных магазинов...

    Такое впечатление, что твой пост написан по поручению местного УВД.
    acetophenon
  6. техник72 (техник72) Сегодня, 08:19
    Цитата: Vard
    Увы это уже наша национальная традиция... Прогнуться перед иностранцами... У нас в Самаре уже не проехать, не пройти... Мундиале это конечно праздник... Но не на нашей улице...

    Да уж, мандюль в Самаре, всем мандюлям МАНДЮЛЬ!
    техник72
  7. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:24
    Меня всегда умилял слоган "гражданское оружие"....то есть, взять немножко того из чего действительно можно убить и что изначально было создано убивать человека-"ослабленные пистолеты" и приплюсовать к нему кучу всего того из чего убить человека можно, если только очень постараться и что на самом деле никаким таким "оружием" не является....Меня удивляет, почему не "пошли дальше" и не ввели официальный термин "пролетарское оружие" для всяко-разных булыжников, камней, палок-веток, кусков арматуры и пр. и не ввели "лицензирование-регулирование" и для них..-тут видится явная недоработка наших правохранителей-лоббистов и так называемых "законодателей"....
    Улиточник N9
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:51
      wink А еще ввести термин "экологически чистое оружие"..Определить снижение ответственности, а где-то увеличить, каким оружием убивают,экологическим, пролетарским,гражданским,огнестрельным..
      parusnik
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:13
        Цитата: parusnik
        wink А еще ввести термин "экологически чистое оружие"..Определить снижение ответственности, а где-то увеличить, каким оружием убивают,экологическим, пролетарским,гражданским,огнестрельным..

        Ну да, ну да.Экологическичистая еда, экологическичистая смерть, или там, кто покалечен экологическим оружием----это его сильно утешит.
        Reptiloid
  8. Антарес (Антарес) Сегодня, 09:15
    убивает не оружие-а человек. В конце концов больше всего убивают столовыми приборами, автомобилями и пр(не предназначеными для убийства) Доля огнестрела мала. То есть специлизированое орудие убийства убивает меньше не специализированных. Но ведь оно "страшное". Да и любая власть стремиться минимизировать возможность самозащиты(убьют-приходите, заведем дело).
    В общем в государстве функция самозащиты должна быть у граждан. Ибо в данном моменте власть защищает преступников(им то закон не писан и носят огнестрел)
    Там где разрешена защита оружием-преступник не рискнет достать свой. Ибо на его один-у всех почти будет. Если он не самоубийца-впрочем и эту проблему решает ношение огнестрела.
    Само по себе оружие дисциплинирует(ответственность).
    Впрочем о чем я--если граждане РФ считают что государство вполне справляется с их самозащитой-можно одобрить запреты на огнестрел.
    По мне это заповедник с правом отстрела. После нападения или убийства-ты, конечно, морально прав..но мертв или искалечен./ограблен пр..и не факт что не безнаказанно.
    Интересно с чем связаны страхи? С тем что перестреляют и газом затравят иностранцев? Вроде не первый раз соревнования в РФ и все время массово убивают иностранцев?
    Антарес
  9. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:27
    Автор вроде бы и прав, а вроде бы и с чего это вдруг все кинутся за несколько дней до чм вооружаться против преступников? Все кто хотел купить травмат, уже купили его
    Vol4ara
  10. unignm (Василий) Сегодня, 09:59
    о чём ты ваще?
    unignm
  11. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:27
    Один лоббист оружейный написал статью,и уже куча народу завыло ах зачем чемпионат у нас своих проблем,ах притисняют.....вспомните 80 год......притисняют их...
    Андрей ВОВ
Картина дня