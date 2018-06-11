Киев готов применить ПЗРК против вертолёта миссии ЕС на Донбассе. Сообщение от МГБ ДНР

После нанесения удара Киев планирует обвинить в осуществлении атаки ДНР и ЛНР.



В Донецкой народной республике распространили заявление руководства о готовящейся со стороны украинских силовиков очередной провокации. Заявлено, что Киев готовит атаку миссии Евросоюза, которая должна посетить Донбасс.Такого рода информацию публикует пресс-служба Министерства госбезопасности ДНР. Сообщается о том, что киевские силовики планируют применить переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» для нанесения удара по вертолёту с представителями миссии.Из сообщения:Известно, что делегация из числа представителей Европейского союза должна прибыть в прифронтовые районы Донбасса в период с 13 по 15 июня. Также делегация из ЕС посетит Киев. Обращает на себя внимание тот факт, что к линии соприкосновения европейцев приглашает президент Украины Пётр Порошенко. Официально – для обсуждения вопросов возможного введения миссия миротворцев на Донбасс.Напомним, что, по киевской версии, миротворцы ООН должны быть введены не на линию соприкосновения сторон, а на границу России с Донбассом. Широкого обсуждения возможного ввода миротворцев на Донбасс пока не было. По некоторым данным, этот вопрос поднят на встрече глав МИД стран, входящих в Нормандскую четвёрку. Встреча проходит в Берлине.