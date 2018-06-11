13:32 11 июня
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Киев готов применить ПЗРК против вертолёта миссии ЕС на Донбассе. Сообщение от МГБ ДНР

В Донецкой народной республике распространили заявление руководства о готовящейся со стороны украинских силовиков очередной провокации. Заявлено, что Киев готовит атаку миссии Евросоюза, которая должна посетить Донбасс.

Такого рода информацию публикует пресс-служба Министерства госбезопасности ДНР. Сообщается о том, что киевские силовики планируют применить переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» для нанесения удара по вертолёту с представителями миссии.

Киев готов применить ПЗРК против вертолёта миссии ЕС на Донбассе. Сообщение от МГБ ДНР



Из сообщения:
После нанесения удара Киев планирует обвинить в осуществлении атаки ДНР и ЛНР.

Известно, что делегация из числа представителей Европейского союза должна прибыть в прифронтовые районы Донбасса в период с 13 по 15 июня. Также делегация из ЕС посетит Киев. Обращает на себя внимание тот факт, что к линии соприкосновения европейцев приглашает президент Украины Пётр Порошенко. Официально – для обсуждения вопросов возможного введения миссия миротворцев на Донбасс.

Напомним, что, по киевской версии, миротворцы ООН должны быть введены не на линию соприкосновения сторон, а на границу России с Донбассом. Широкого обсуждения возможного ввода миротворцев на Донбасс пока не было. По некоторым данным, этот вопрос поднят на встрече глав МИД стран, входящих в Нормандскую четвёрку. Встреча проходит в Берлине.

Использованы фотографии: Россия24
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Комментарии 14

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:36
    А еще сайт МГБ сейчас подвергается DOS атаке и МГБшники вынуждены в Телеграм оповещать.

    В 8-30 утра в результате обстрела Куйбышевского р-на г. Донецка (Октябрьский) ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Более точные данные уточняются.

    А вот результат утреннего обстрела по району, где живу:

    Владыка Ситх
    1. DRA-75 Сегодня, 13:05
      Известно, что делегация из числа представителей Европейского союза должна прибыть в прифронтовые районы Донбасса в период с 13 по 15 июня.

      Ну прям как раз к началу ЧМ в России ! Они их прям не жалеют, как и боинг , лишь бы Русских спровоцировать !
      Что то вспомнился о южнокорейском пасажирском который погнали с пасажирами и разведоборудованием над СССР ! Мы сбили тогда ,потому что так нужно было для безопасности СССР ..Иначе эти наглецы ,потом десятки послали на нас и черт их знает что там у них на борту ..
      Ну а с властью киевской , придется долго разбираться ..По "братски" ! Пострелять нужно выродков бандеровских расплодившихся ..Ну это будет совместно с безопасниками ДНР, у них все данные накапливаются ! soldier
      DRA-75
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:14
      Цитата: Владыка Ситх
      А еще сайт МГБ сейчас подвергается DOS атаке и МГБшники вынуждены в Телеграм оповещать.
      Сергей hi . А почему бы нам не устроить DOS атаку на СБУ? Дать нам адрес....Сколько нужно пользователей, чтобы обрушить сайт?
      sabakina
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:26
        Вячеслав, добрый день. hi
        Владыка Ситх
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:38
    Провокацию планируют? Ну так это - национальная забава...
    Горный стрелок
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:21
      Для начала войны нужна полноценная провокация, без нее - никак....
      Грэг Миллер
  3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:45
    Киев готовит атаку миссии Евросоюза

    Даже не удивлюсь, если это случится
    pvv113
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:55
    Киев готов применить ПЗРК против вертолёта миссии ЕС на Донбассе. Сообщение от МГБ ДНР
    Да запросто.Пакостить это их всё. Ох и крышу видать рвёт.Страна в ауте полном.Россию не догнать никогда.Витриной тоже не быть.Украина это анти Россия.Ну что ж.Пожалуй так и есть.Как не нужно жить пример хороший получился.
    Наблюдатель2014
  5. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:08
    Обращает на себя внимание тот факт, что к линии соприкосновения европейцев приглашает президент Украины Пётр Порошенко. Официально – для обсуждения вопросов возможного введения миссия миротворцев на Донбасс.
    А ЛДНР спросили?
    sabakina
  6. demo (Ван) Сегодня, 13:11
    Интересно, а жертвенные ягнята догадываются, для чего их туда позвали?
    Или толерантность - это прямой путь к скудоумию?
    demo
  7. военный пенсионер (Сергей) Сегодня, 13:14
    Посадить в этот вертолет самых бешеных укрофашистов - алкаша Порошенко, пастора Турчинова, чистопородного хохла Авакова и оборзевшего Тягнибока и пусть укронацики сбивают его к чертовой матери!
    военный пенсионер
  8. игорка357 (Игорь) Сегодня, 13:20
    Вот надо сейчас трубить об этом,в ООН, на весь мир..через не знаю какие СМИ!Это информ-война..надо говорить, "Будет провокация".. надо что бы как можно больше стран это услышали, и когда эта провокация произойдет..народ то начнет задумываться!!!России надо действовать так-же...!
    игорка357
  9. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:21
    Желательно чтоб этом вертолёте были:Туск,Столтенберг,Грибоускайте-готов даже скинуться им на билет..А если серьёзно,то начинаем пожинать плоды безнаказанности историй с Боингом и ТУ134....
    HAM
  10. AID.S Сегодня, 13:31
    Киев готов применить ПЗРК против вертолёта миссии ЕС на Донбассе. Сообщение от МГБ ДНР

    Верится с трудом, разве только что члены миссии ЕС сами дали согласие на групповой суицид.
    AID.S
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