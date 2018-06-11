13:33 11 июня
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Чью активность подавит "Борисоглебском-2" 201-я база ВС РФ в Таджикистане?

Афганское направление ОДКБ решено усилить в связи с резко ухудшившийся ситуацией в северных районах Афганистана. Напомним, что с некоторых пор не севере этой страны действуют не только террористическая группировка «Талибан» (*запрещена в РФ), но и ИГИЛ*. Многие игиловцы перебрались в регион из Сирии и Ирака.

Стало известно о том, что усиление современными вооружениями состоялось на российской военной базе в Республике Таджикистан. В частности, 201-я российская база, дислоцированная на таджикской территории, получила современные станции наведения радиоэлектронных помех Р-934БМВ из состава комплекса РЭБ «Борисоглебск-2». Как только техника поступила на военную базу, военнослужащие приступили к практической отработке навыков обращения с системой. Военнослужащие, как сообщает пресс-служба ЦВО, в итоге должны будут выполнить нормативы по спецподготовке, а затем отработать действия с комплексом РЭБ в составе экипажей.

Чью активность подавит "Борисоглебском-2" 201-я база ВС РФ в Таджикистане?



Напомним, что по соглашению с Душанбе 201-я российская военная база будет действовать в Таджикистане как минимум до 2042 года.

Стоит отметить, что в ОДКБ заявили о своей обеспокоенности ситуацией с безопасностью в Афганистане и действиями в этой стране натовского военного контингента. Министр иностранных дел Сергей Лавров заострил внимание на том, что боевики продолжают наращивать концентрацию в непосредственной близости от границы с Таджикистаном, а НАТО не особенно стремится террористам в Афганистане противостоять. Зато отмечена активность натовского контингента в Афганистане, которая никак не связана с декларируемой Вашингтоном борьбой с терроризмом.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. болот Сегодня, 13:33
    Чью,чью активность положат,НАТОвцев.

    В Афганистане не дураки,до 70% товаров и продуктов получают с Севера.
    болот
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