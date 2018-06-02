01:40 12 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 02.06.18 - 08.06.18 от военкора "Маг"

На этой неделе уровень обстрелов продолжал снижаться. ВСУ практически перестало использовать тяжелое вооружение.
Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 68 раз, применив 7 снарядов калибром 122-мм и 206 мин калибром 82-мм и 120-мм. Возможно, ВСУ зализывают раны после нашей ответки, причем ее давали по всей линии фронта.
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 02.06.18 - 08.06.18 от военкора "Маг"

К сожалению, даже при таком низком уровне обстрелов продолжают страдать мирные жители ДНР и ЛНР. Так за прошедшую неделю из-за обстрелов в ДНР ранено трое, а ЛНР шестеро мирных жителей. Среди военных также были потери, двое погибших и один ранен в ДНР и один ранен военнослужащий в ЛНР.
06 июня, 20:15 - ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая. По предварительным данным в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий электропередач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена.
7 июня, в результате обстрела со стороны ВСУ по направлению н.п. Лебединское – н.п. Саханка была повреждена ЛЭП – 35 КВТ. Без электроснабжения остаются семь населенных пунктов: Саханка, Сергеевка, Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново, Новая Таврия. 380 абонентов частного сектора находятся без электричества.

7 июня, 10:30 - в результате обстрела со стороны ВСУ с направления Новотошковское в направлении н.п. Голубовское (ЛНР) произошел разрыв 1 мины из МО 120 мм, около маршрутного такси № 208 Кировск – Голубовское в результате чего 6 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести.
8 июня, насильственный захват украинскими войсками н.п. Гладосово и Металлист и мучительное удержание своих невыгодных позиций в балке, закончились позорным оставлением поселков украинскими террористами. В настоящее время в Гладосово и Металлисте остается до 3-4 украинских боевиков, которые назначены для ведения наблюдения за нашими подразделениями. При этом, эти боевики иногда вообще выходят из поселков, оставляя свои позиции, за которые в недавнем времени полегло более роты украинских боевиков.

ДНР:

После переформирования так называемой «АТО» в «операцию оккупационных сил», военно-политическое руководство Украины пришло к выводу, что в нынешнем составе группировка украинских боевиков с трудом может противостоять партизанам. В связи с этим, было принято решение о создании в оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тысяч человек.
В районе н.п. Подгорное отмечается дислокация танкового батальона 72-й омбр. В его составе 21 единица техники, в том числе 5 танков, 2 тягача, 7 единиц автомобильной техники, 7 единиц специальной техники.
Командование ВСУ продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:
- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» - 9 единиц;
- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» - 9 единиц;
- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» - 11 единиц;
- 100 мм противотанковых пушек «Рапира» - 12 единиц;
- самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С» - 5 единиц;
- зенитно-ракетных комплексов «БУК» - 1 единица;
- танков Т-64 – 55 единиц;
- БМП, БТР, БРДМ – 12 единиц.


ЛНР:

Разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения:
- н.п. Троицкое зафиксированы позиции батареи 122 мм САУ «Гвоздика» из состава 72-й бригады ВСУ;
- н.п. Трехизбенка выявлено местонахождение двух минометных расчетов;
- н.п. Мироновский вскрыты огневые позиции четырех единиц САУ «Акация» из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ;
- н.п. Попасная выявлены позиции 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» из состава 14-й механизированной бригады ВСУ;
- н.п. Старый Айдар размещены огневые позиции двух минометных расчетов калибром 120-мм из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ;
- н.п. Новоалександровка, на удалении 3 км от линии боевого соприкосновения, выявлена позиция минометного взвода, калибром 120-мм.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

02.06.18, суббота



По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики 20 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.





03.06.18, воскресенье



По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики 16 раз, погиб один военнослужащий ВС ДНР
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.






04.06.18, понедельник



По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 16 раз, погиб один военнослужащий ВС ДНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.






05.06.18, вторник



По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз, ранен один военнослужащий НМ ЛНР.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.






06.06.18, среда



По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 3 раза.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.






07.06.18, четверг



По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 4 раза.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, при обстреле автобуса в ЛНР, ранено шесть мирных жителей.






08.06.18, пятница



По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 8 раз, ранение получил один военнослужащий ВС ДР.
Ранение получили жители республики Положаев Н.М. 1937 г.р., Аксенов А.А. 1986 г. р., Баранов В.И.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.






Всего за неделю:

ВСУ обстреляли ДНР 68 раз.
Ранение получил один и погибло двое военнослужащих ВС ДНР
Ранение получили три мирных жителя.
По восемнадцати населенным пунктам Республики противник выпустил 7 снарядов калибром 122-мм снарядов, 206 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 203 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
Получили повреждения и разрушения различной степени девять домостроений и объектов инфраструктуры в н.п. Докучаевск и Зайцево.

ВСУ обстреляли ЛНР 26 раз.
Ранен один военнослужащий НМ ЛНР.
Ранение получили шесть мирных жителей ЛНР.
Огонь велся из 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 287 снарядов, мин и гранат.
В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в н.п. Лозовое, Калиновка, Голубовское, Донецкое, Желобок, Сокольники, Пришиб, Калиново, Молодежное, Паньковка.



Всем терпения и здоровья!


15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 14:14
    На этой неделе уровень обстрелов продолжал снижаться. ВСУ практически перестало использовать тяжелое вооружение.
    Затишье перед бурей.Есть такая традиция на пост СССР овском пространстве у врагов русских.Во время больших спортивных мероприятий свои территории подаренные им коммунистами возвращать .По всем каналам СМИ уже прямо орут все политологи что не дай Бог сунутся в ЛДНР. Хочу дополнить необычно большой на видеоматериал Сергея.вчерашним "воскресным вечером с Соловьёвым ".Кремль сыпет в открытую последними китайскими предупреждениями ..Без прекрас и обтекаемых фраз.
    Наблюдатель2014
    1. лысова (владимир) Вчера, 15:21
      Добрый день Сергей. Это автоматически напрягает. Украинское войско, напоминает по действию, лакмусовую бумажку.
      лысова
    2. Нормаль ок (Петр) Вчера, 15:40
      Цитата: Наблюдатель2014
      Затишье перед бурей

      Какая такая "буря" может быть с таким набором вооружений, какое указано в таблицах в статье?
      Нормаль ок
      1. Антарес (Антарес) Вчера, 22:14
        Цитата: Нормаль ок
        Цитата: Наблюдатель2014
        Затишье перед бурей

        Какая такая "буря" может быть с таким набором вооружений, какое указано в таблицах в статье?

        кому это интересно-скажут " в самоубийственной атаке на Россию"
        придумают что то.
        Столько накачивали народ. Разве кому то будет интересен повод...
        Тут уже в открытую хвастаются превосходством стянутых сил против Украины. И перечисляют куда больший состав и даже цели. Найти повод-не будет трудно.
        Интересно наши то готовы к такой тотальной войне если "повод" найдут?
        Антарес
  2. Опер (Игорь) Вчера, 14:17
    За всеми этими военными сводками и сухими цифрами обстрелов жизнь людей. Люди в этом живут. Так же, как и мы с вами ложаться спать, встают утром и идут на работу, дети в школу, кто то занимается домашним хозяйством ... Только при этом в них стреляют!
    Президент обещал упрощенное получение российского гражданства-дай Бог!
    Опер
    1. лысова (владимир) Вчера, 15:29
      Ой Игорь. Блин, хочу свой АКМ сжать и как до службы учили до автоматизма 22-а, бешусь.
      лысова
      1. Опер (Игорь) Вчера, 15:50
        Беситься не надо. Месть это блюдо, которое подают холодным. Слово это здесь считаю вполне уместным. Столько людей уже погибло. Страшно когда погибают дети. Вопрос этот украинский решать придется полюбому! В 8-ю общевойсковую армию даже подбор офицеров осуществлялся тщательнейшим образом. Большинство с боевым опытом. Если не ошибаюсь и здесь писали об этом.
        А людям надо давать гражданство. Упрощенно и ускоренно. Естественно проверять.
        Опер
        1. лысова (владимир) Вчера, 16:06
          Не здесь говорить об этом, мама болеет, не могу бросить , давно бы ушёл туда, от того и бешусь от всей ( вчера Балу ) информации. А знаешь как успокаиваю себя ?, беру свой охотничий ствол, выезжаю на дозволенное и и стреляю по сиськам, пока плечо не заболит. СССР дала территории. а они не смогли их сберечь.
          лысова
          1. Опер (Игорь) Вчера, 16:45
            Ну))) у меня работа такое успокоение приносит.
            Опер
            1. лысова (владимир) Вчера, 17:48
              Игорь - надо будет пойдём. только думать за что.
              лысова
            2. лысова (владимир) Вчера, 17:59
              Смех - смехом, а я серьёзно.
              ...
              лысова
  3. Ratmir_Ryazan Вчера, 15:37
    Хороший прибор для наблюдения - труба разведчика... Плохо только, что сейчас она не производится в России, а так вещь очень нужная, можно еще бы сделать что-то типа перескока на станке, чтобы лишний раз голову не подставлять под пули...
    Ratmir_Ryazan
    1. Антарес (Антарес) Вчера, 22:21
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      труба разведчика... Плохо только, что сейчас она не производится в России,

      Артиллерийская стереотруба, производства России, продается в Украине(13 тыс стоит)

      Перископ ТР-8 Загорского завода ЗОМЗ 8 кратная
      ТР-4. Года выпуска: 1950 – 1970-е. 4-х кратное увеличение, разуметься не производиться.
      Продают со складов РФ.
      перископ UZI (КИтай) около тыс. Пятикратное.Производиться массово.
      Антарес
  4. Sonet (Сергей) Вчера, 18:15
    Очень жаль,что наш ,,гарант,, не в состоянии решить эту проблему.Конфлик то не за океаном и жители ДЛНР не чужие нам люди.Да,знаю,псевдопатриоты мне ответят на это мол есть жи Минск-2-все стороны просто должны его соблюдать.Но вот загвоздка то-судя по всему в Минске-2 вообще нет временных рамок и ответственности за срывы выполнения пунктов.Таким образом конфликт будет длиться десятки лет и Россия и пальцем не пошевельнет чтобы помочь своим людям там.Жаль,это не поведение ,,великой,, страны.
    Sonet
Картина дня