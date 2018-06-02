Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 02.06.18 - 08.06.18 от военкора "Маг"

На этой неделе уровень обстрелов продолжал снижаться. ВСУ практически перестало использовать тяжелое вооружение.Всего за неделю ВСУ обстреляли ДНР 68 раз, применив 7 снарядов калибром 122-мм и 206 мин калибром 82-мм и 120-мм. Возможно, ВСУ зализывают раны после нашей ответки, причем ее давали по всей линии фронта.К сожалению, даже при таком низком уровне обстрелов продолжают страдать мирные жители ДНР и ЛНР. Так за прошедшую неделю из-за обстрелов в ДНР ранено трое, а ЛНР шестеро мирных жителей. Среди военных также были потери, двое погибших и один ранен в ДНР и один ранен военнослужащий в ЛНР.06 июня, 20:15 - ВСУ открыли минометный огонь по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая. По предварительным данным в результате обстрела повреждена одна из высоковольтных линий электропередач. На данный момент Донецкая фильтровальная станция обесточена.7 июня, в результате обстрела со стороны ВСУ по направлению н.п. Лебединское – н.п. Саханка была повреждена ЛЭП – 35 КВТ. Без электроснабжения остаются семь населенных пунктов: Саханка, Сергеевка, Ленинское, Дзержинское, Заиченко, Коминтерново, Новая Таврия. 380 абонентов частного сектора находятся без электричества.7 июня, 10:30 - в результате обстрела со стороны ВСУ с направления Новотошковское в направлении н.п. Голубовское (ЛНР) произошел разрыв 1 мины из МО 120 мм, около маршрутного такси № 208 Кировск – Голубовское в результате чего 6 человек получили осколочные ранения различной степени тяжести.8 июня, насильственный захват украинскими войсками н.п. Гладосово и Металлист и мучительное удержание своих невыгодных позиций в балке, закончились позорным оставлением поселков украинскими террористами. В настоящее время в Гладосово и Металлисте остается до 3-4 украинских боевиков, которые назначены для ведения наблюдения за нашими подразделениями. При этом, эти боевики иногда вообще выходят из поселков, оставляя свои позиции, за которые в недавнем времени полегло более роты украинских боевиков.После переформирования так называемой «АТО» в «операцию оккупационных сил», военно-политическое руководство Украины пришло к выводу, что в нынешнем составе группировка украинских боевиков с трудом может противостоять партизанам. В связи с этим, было принято решение о создании в оккупированной Киевом территории бригады территориальной обороны численностью до 5 тысяч человек.В районе н.п. Подгорное отмечается дислокация танкового батальона 72-й омбр. В его составе 21 единица техники, в том числе 5 танков, 2 тягача, 7 единиц автомобильной техники, 7 единиц специальной техники.Командование ВСУ продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» - 9 единиц;- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» - 9 единиц;- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» - 11 единиц;- 100 мм противотанковых пушек «Рапира» - 12 единиц;- самоходная артиллерийско-минометная установка «Нона-С» - 5 единиц;- зенитно-ракетных комплексов «БУК» - 1 единица;- танков Т-64 – 55 единиц;- БМП, БТР, БРДМ – 12 единиц.Разведка продолжает выявлять наличие вооружения и военной техники ВСУ, запрещенных Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения:- н.п. Троицкое зафиксированы позиции батареи 122 мм САУ «Гвоздика» из состава 72-й бригады ВСУ;- н.п. Трехизбенка выявлено местонахождение двух минометных расчетов;- н.п. Мироновский вскрыты огневые позиции четырех единиц САУ «Акация» из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ;- н.п. Попасная выявлены позиции 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» из состава 14-й механизированной бригады ВСУ;- н.п. Старый Айдар размещены огневые позиции двух минометных расчетов калибром 120-мм из состава 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ;- н.п. Новоалександровка, на удалении 3 км от линии боевого соприкосновения, выявлена позиция минометного взвода, калибром 120-мм.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики 20 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики 16 раз, погиб один военнослужащий ВС ДНРЗа сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 16 раз, погиб один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз, ранен один военнослужащий НМ ЛНР.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 3 раза.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 4 раза.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, при обстреле автобуса в ЛНР, ранено шесть мирных жителей.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 8 раз, ранение получил один военнослужащий ВС ДР.Ранение получили жители республики Положаев Н.М. 1937 г.р., Аксенов А.А. 1986 г. р., Баранов В.И.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.ВСУ обстреляли ДНР 68 раз.Ранение получил один и погибло двое военнослужащих ВС ДНРРанение получили три мирных жителя.По восемнадцати населенным пунктам Республики противник выпустил 7 снарядов калибром 122-мм снарядов, 206 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 203 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.Получили повреждения и разрушения различной степени девять домостроений и объектов инфраструктуры в н.п. Докучаевск и Зайцево.ВСУ обстреляли ЛНР 26 раз.Ранен один военнослужащий НМ ЛНР.Ранение получили шесть мирных жителей ЛНР.Огонь велся из 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 287 снарядов, мин и гранат.В результате обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры в н.п. Лозовое, Калиновка, Голубовское, Донецкое, Желобок, Сокольники, Пришиб, Калиново, Молодежное, Паньковка.