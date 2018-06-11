Псевдоубийца Бабченко: Поел супчик, сел в такси и поехал его "убивать"

На самом деле, особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко.

Мы остановились не во дворе Бабченко, а примерно в 200 м от него. Потом я получил сигнал и поднялся на этаж.

Я пожелал лежащему Бабченко доброго здоровья, а тот мне ответил, чтобы я его не смешил.