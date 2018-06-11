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Псевдоубийца Бабченко: Поел супчик, сел в такси и поехал его "убивать"

Аттракцион безальтернативного идиотизма от Службы безопасности Украины по делу об «убийстве» Аркадия Бабченко продолжается. Информационная служба «Би-Би-Си» представляет заявление члена радикальной группировки «Правый сектор» (*запрещена в РФ) Алексея Цымбалюка, который «подробно рассказывает о ситуации» c инсценировкой. При этом главные «подробности», в которых на Украине ожидали узреть «причастность Кремля», касаются того, как Цымбалюк шёл «на дело».

Псевдоубийца Бабченко: Поел супчик, сел в такси и поехал его "убивать"


Из заявления человека, которого СБУ называет «киллером»:
На самом деле, особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко.



Вот так – для того, чтобы отправиться на «мокрое дело», Цымбалюк решил вызвать такси. Поистине гуру конспирации:
Мы остановились не во дворе Бабченко, а примерно в 200 м от него. Потом я получил сигнал и поднялся на этаж.


Цымбалюк заявил, что когда он поднялся, тот лежал в луже крови, рядом стояли бутылки с водой – «всё было, как на картинке, и всё было готово к приезду скорой».

По словам «киллера», он зашёл в квартиру на 15 секунд, и собирался её покинуть так, чтобы не было свидетелей.

Цымбалюк:
Я пожелал лежащему Бабченко доброго здоровья, а тот мне ответил, чтобы я его не смешил.


К чему это интервью? Или так выглядят обещанные Киевом "неопровержимые доказательства причастности Москвы"?..

Все эти откровения от марионеток СБУ теперь вызывают смех уже не только на Украине, но и по всему миру. Точнее, не столько смех, сколько пренебрежение. Этот цирк с фейковыми киллерами и лужей свиной крови, в которую добровольно повалился псевдожурналист Бабченко, кроме пренебрежения и новых определений граней абсурда вызвать ничего не способны. Это лишний раз говорит о том, как в ту самую лужу сели украинские спецслужбы, решив использовать Бабченко как инструмент поистине идиотской провокации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Вчера, 14:23
    Территория убытков и чуханов..Псевдомонах..А этот Аркаша что?Под "рыбу-фугу"косит?
    210окв
  2. telemech (Andy She) Вчера, 14:25
    Эээ... Цымбалюк увидел себя в луже крови? Со стороны увидел?
    telemech
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 14:26
    Псевдоубийца Бабченко: Поел супчик, сел в такси и поехал его "убивать"
    А что? Нормальная такая версия.Рубануть сальца с борьщечком.Взять пистоль и пойти мочить жертву.Этож Украина.Какая страна.Такие и киллеры laughing
    Кстати о цымбалюках.Этот Цымбалюк: случаем не родич Джехарханяновой цымбалючки? bully А то за последнии пол года это армяно еврейская сага всю плешь проела wassatВот вам новая версия.Связь Джехарханянового семейства с этим как его журналистом недоделанным Бабченко. laughing
    Наблюдатель2014
    1. venik (Владимир) Вчера, 14:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Этож Украина.Какая страна.Такие и киллеры laughing

      ==========
      Ну, как в том анекдоте: "Какая страна - такой и "теракт"!!!"
      venik
    2. moskowit (Николай Иванович) Вчера, 14:59
      Кстати о цымбалюках.Этот Цымбалюк: случаем не родич Джехарханяновой цымбалючки?

      Вы, весьма определяющий, выбрали для себя псевдоним И правда "Наблюдатель"... Надо же две грязные газетные "утки" связать между собой, которые совершенно не требуют никакого обсуждения... Всё это дрянь и гадость что в первом, что во втором случае. И чем меньше эту лабуду мы будем обсуждать, тем меньше у этих псевдожурналистов и деляг, резвящихся на информационном пространстве будет неоправданных заработков.....
      moskowit
    3. moskowit (Николай Иванович) Вчера, 15:11
      О такой ситуации Александр Галич ещё написал лет шестьдесят тому назад
      Первача я взял ноль-восемь, взял халвы,
      Пару «рижского» и керченскую сельдь,
      И отправился я в Белые Столбы
      На брата́на да на психов поглядеть.
      moskowit
  4. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 14:39
    Какая жуткая комедия. Замешанная на крови и ... Сколько там в Кремлёвском списке? Теперь в шутку любого "урони", и вся эта нечисть опять полезет наружу...
    Горный стрелок
  5. Altona (Евгений) Вчера, 14:43
    Мдаа, весь мир-театр, а Украина-цирк!(фраза не моя). У всех кровь обычная, а у Бабченки - свиная. laughing laughing
    Цымбалюк:
    Я пожелал лежащему Бабченко доброго здоровья, а тот мне ответил, чтобы я его не смешил. -это видимо украинская версия "Ходячих мертвецов". laughing laughing
    Altona
    1. moskowit (Николай Иванович) Вчера, 15:28
      Как в известном фильме...

      moskowit
  6. solzh (Сергей) Вчера, 14:45
    И смех и грех... Хотя чего в этом спектакле больше я не знаю...
    solzh
  7. Jerk Вчера, 14:54
    Ребят, я не так давно вытаскивал военного преступника, он был в звании подполкан ВСУ, артилерист. Мне это значило время, и все, а подготовка у мну на эти телеги - этого подполкана сейчас нет. Теперь вопрос - кому вы лечите, что спецура "пыталась, но не упалось"?
    Ежли б наши хотели - от него б пятно на асфальте осталось - не проблема
    Jerk
    1. Jerk Вчера, 16:38
      Да, и еще напомню такого говнерала как Кульчицкий... Там сказать можно много, но коли вкратце - оцените время между высказыванием дурака, что он "врывать вокзалы и отравлять колодцы" в российских городах будет - и через сколько времени сей говнерал заказал Шопена?
      Jerk
  8. Ecilop (Алексей) Вчера, 16:31
    Кхе. Поел супчик. Не гамбургер. Не хотдог. Это раз.
    Многие из нас в молодые годы ели супчик? Это два...
    Там мно что еще можно добавить.
    В общем виртуальный портрет: невысокий мужчина в возрасте за 60. belay laughing
    Ecilop
  9. taiga2018 (Макар) Вчера, 16:45
    сволочи,хватит разорять Петросяна!
    taiga2018
  10. polpot (Andru) Вчера, 18:33
    Цирк сгорел клоуны заселили Украину
    polpot
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 19:47
      Не обижайте клоунов,они же могут обидеться...Не цирк сгорел, сгорели "дурки",а больные с санитарами Вкраину заселили...
      parusnik
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