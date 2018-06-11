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Псевдоубийца Бабченко: Поел супчик, сел в такси и поехал его "убивать"
Аттракцион безальтернативного идиотизма от Службы безопасности Украины по делу об «убийстве» Аркадия Бабченко продолжается. Информационная служба «Би-Би-Си» представляет заявление члена радикальной группировки «Правый сектор» (*запрещена в РФ) Алексея Цымбалюка, который «подробно рассказывает о ситуации» c инсценировкой. При этом главные «подробности», в которых на Украине ожидали узреть «причастность Кремля», касаются того, как Цымбалюк шёл «на дело».
Из заявления человека, которого СБУ называет «киллером»:
Вот так – для того, чтобы отправиться на «мокрое дело», Цымбалюк решил вызвать такси. Поистине гуру конспирации:
Цымбалюк заявил, что когда он поднялся, тот лежал в луже крови, рядом стояли бутылки с водой – «всё было, как на картинке, и всё было готово к приезду скорой».
По словам «киллера», он зашёл в квартиру на 15 секунд, и собирался её покинуть так, чтобы не было свидетелей.
Цымбалюк:
К чему это интервью? Или так выглядят обещанные Киевом "неопровержимые доказательства причастности Москвы"?..
Все эти откровения от марионеток СБУ теперь вызывают смех уже не только на Украине, но и по всему миру. Точнее, не столько смех, сколько пренебрежение. Этот цирк с фейковыми киллерами и лужей свиной крови, в которую добровольно повалился псевдожурналист Бабченко, кроме пренебрежения и новых определений граней абсурда вызвать ничего не способны. Это лишний раз говорит о том, как в ту самую лужу сели украинские спецслужбы, решив использовать Бабченко как инструмент поистине идиотской провокации.
Из заявления человека, которого СБУ называет «киллером»:
На самом деле, особенно нечего рассказывать. Поел супчика, вызвал такси и поехал убивать Бабченко.
Вот так – для того, чтобы отправиться на «мокрое дело», Цымбалюк решил вызвать такси. Поистине гуру конспирации:
Мы остановились не во дворе Бабченко, а примерно в 200 м от него. Потом я получил сигнал и поднялся на этаж.
Цымбалюк заявил, что когда он поднялся, тот лежал в луже крови, рядом стояли бутылки с водой – «всё было, как на картинке, и всё было готово к приезду скорой».
По словам «киллера», он зашёл в квартиру на 15 секунд, и собирался её покинуть так, чтобы не было свидетелей.
Цымбалюк:
Я пожелал лежащему Бабченко доброго здоровья, а тот мне ответил, чтобы я его не смешил.
К чему это интервью? Или так выглядят обещанные Киевом "неопровержимые доказательства причастности Москвы"?..
Все эти откровения от марионеток СБУ теперь вызывают смех уже не только на Украине, но и по всему миру. Точнее, не столько смех, сколько пренебрежение. Этот цирк с фейковыми киллерами и лужей свиной крови, в которую добровольно повалился псевдожурналист Бабченко, кроме пренебрежения и новых определений граней абсурда вызвать ничего не способны. Это лишний раз говорит о том, как в ту самую лужу сели украинские спецслужбы, решив использовать Бабченко как инструмент поистине идиотской провокации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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