01:38 12 июня
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Революционное предложение российских учёных по проекту квантового компьютера

Российские специалисты продолжают работу по созданию так называемого квантового компьютера, первые практически наработки в проекте которого были продемонстрированы несколько месяцев назад. При этом технологический процесс будущей работы такого компьютера неизменно связывался с использованием микроволнового электромагнитного излучения (высокочастотного).

Физики из Московского физико-технического университета, а также МИСиС и других вузов представили альтернативу электромагнитной основе работы квантового компьютера (КК). Совместно с коллегами из Британии разработан принцип работы квантовой системы, в которой элемент хранения данных в КК (так называемый кубит) взаимодействует не с электромагнитными волнами, а с волнами акустическими. Речь идёт о взаимодействии в специально созданном резонаторе.

Учёные отмечают, что возможность взаимодействия по линии «элементы квантовой оптики – элементы акустики» можно использовать в будущем для развития идей, связанных с реализацией амбициозного проекта квантовой компьютера. Заявлено, что у акустического подхода к реализации проекта есть ряд преимуществ перед эксплуатируемой до этого момента исключительно квантовой модели КК.


В чём суть предложения? Она – в том, что рабочий чип представлен в виде кварцевой пьезоэлектрической основы с напылением алюминиевой схемы и так называемого трансмона.

Революционное предложение российских учёных по проекту квантового компьютера


Для справки: трансмон – тип сверхпроводящего зарядового кубита, разработанный для снижения чувствительность к «шуму» зарядового эффекта. Трансмон достигает своей пониженной чувствительности к шуму заряда, значительно увеличивая отношение энергии Джозефсона к зарядной энергии. Это достигается за счёт использования шунтирующего конденсатора большой ёмкости. Концепция разработана американскими учёными в 2007 году.

Кроме того, в схему входит излучатель, приёмник и упомянутый резонатор, состоящий из пары зеркал, отражающих волны определённой длины.

Акустические волны, бегущие от зеркала к зеркалу в резонаторе, при этом возникают на поверхности твердотельной основы.
Вся конструкция охлаждается в криостате до температуры, которая стремится к абсолютному нулю (до нескольких мК - миллиКельвин). Это вызывает вопросы с точки зрения параметров использования КК в обычных условиях.



Трансмон с двумя энергетическими уровнями, между которыми и осуществляются переходы, в этой ситуации демонстрирует поведение, характерное для атома. Таким образом, учёные заявляют, что получили искусственный вариант атома, которым можно управлять. Управление связано с возможностью передавать кубиту энергию, переводя систему в состояние «квантового возбуждения». Затем может быть осуществлено контролируемое излучение энергии с определённой частотой. Таким образом, можно будет осуществлять считывание информации с кубита посредством учёта характеристик волн в резонаторе.

При всём, казалось бы, научном прорыве с квантовыми компьютерами, есть у квантовой концепции своя ахиллесова пята. Связана она с размером резонатора. Чем больше размеры резонатора, тем больше дефектов на поверхности используемого кристалла. Однако новое открытие позволяет, как полагают российские и британские учёные, создать резонатор высокой однородности размерами нескольких сотен микрометра – это существенно меньше системы, в которой используются исключительно квантовые принципы. А соответственно, и заделы по памяти и производительности тоже выше. С другой стороны, проблема в скорости распространения звуковой волны, которая, как известно более чем существенно ниже световой. Но всё же специалисты отмечают, что квантовый компьютер в итоге может оказаться «квантово-акустическим» - с принятием во внимание всех плюсов двух принципов работы.

Использованы фотографии: wikipedia.org, https://journals.aps.org
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Комментарии 157

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 15:28
    ...Кроме того, в схему входит излучатель, приёмник и упомянутый резонатор, состоящий из пары зеркал, отражающих волны определённой длины.
    Акустические волны, бегущие от зеркала к зеркалу в резонаторе, при этом возникают на поверхности твердотельной основы....
    Спасибо.Всё понятно hi
    Революционное предложение российских учёных по проекту квантового компьютера
    Но новость хороша тем ,что в нашей стране происходит разработка передовоq электронной техники.
    Наблюдатель2014
    1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Вчера, 15:37
      А вероятность очередного "планшета чубайса" не рассматривается? По мне так первейшая версия.
      Анкыпельгыгыргын
      1. Shurik70 (Александр) Вчера, 17:28
        Уже то, что "российские учёные" создают схему своего изобретения на английском языке, вызывает сомнение в революционности данного изобретения.
        Как и замена электромагнитных волн на акустические. А ничего, что одно из главных препятствий создания сверхбыстрых процессоров - ограничение скорости света. А эти "учёные" хотят заменить скорость света на скорость звука.
        Точно сказано - очередной планшет Чубайса. Тут и сверхумные объяснения к месту, что бы никто ничего не понял.
        Shurik70
        1. Павел 1 (Павел 1) Вчера, 18:05
          Это то как раз и правильно. В передовой науке фундаментальной господствуют только самые подходящие и передовые для этого языки. До 19 века все настоящие ученые знали и работали и писали на латыни(она до сих пор является основополагающим языком для биологов,медиков и юристов), потом на французском, ну и в 20 веке научным языком(как и языком международного общения) стал английский. От этого никуда не деться. На родных языках могут только прикладники, разработчики и прочие технари пользующиеся уже плодами фундаментальной науки работать.
          Павел 1
          1. Глушь (Станислав) Вчера, 18:28
            Странненько, слышал, что годах так 60-х оф. научным языком считался русский (бизнес-английский, дипломатия-французский). Врали поди, цобаки!!!
            Глушь
            1. Vladimirovich_4 (Павел) Вчера, 19:20
              Это очень просто проверить. Возьмите биографии англоязычных и русских крупных учёных того времени. И гляньте англоязычные знали ли русский. Или знали ли русские английский. И какие книги журналы читали. Тогда все быстро понятно станет.
              Vladimirovich_4
              1. Shurik70 (Александр) Вчера, 21:49
                Да пожалуйста. Какой крупный учёный 60-ых годов сразу приходит на ум?
                Королёв С.П. Из иностранных языков знал немецкий.
                Быть великим учёным не значит обязательно знать английский или русский. Такой человек может родиться кем угодно.
                Shurik70
        2. dauria (Алексей) Вчера, 21:07
          Как и замена электромагнитных волн на акустические.


          Давным давно используется и даёт отличные результаты, когда нужно получить эффект , например, задержки или резонанса при миниатюрных размерах . Хоть комп, хоть свой телефон возьмите - там 2 ведра таких "преобразований".
          dauria
        3. Николай Грек (Николай) Вчера, 21:10
          Цитата: Shurik70
          Уже то, что "российские учёные" создают схему своего изобретения на английском языке, вызывает сомнение в революционности данного изобретения.
          Как и замена электромагнитных волн на акустические. А ничего, что одно из главных препятствий создания сверхбыстрых процессоров - ограничение скорости света. А эти "учёные" хотят заменить скорость света на скорость звука.
          Точно сказано - очередной планшет Чубайса. Тут и сверхумные объяснения к месту, что бы никто ничего не понял.

          хуже всего, что это идет в кооперации с мерзкими бритосами!!! am am am
          Николай Грек
    2. майор Юрик (Юрий ) Вчера, 15:40
      Прочитал,минут 5 смотрел в стену -до осознания собственной квантовой неполноценности! Пойду бахну 50 г. коньячку, для повышения концепции увеличения размеров резонатора! recourse
      майор Юрик
      1. HAM (Игорь Николаевич) Вчера, 15:57
        Маловато будет,после 50гр. и марксистско-ленинская философия не поддавалась,только 350... drinks
        HAM
        1. himRa (Rahim) Вчера, 16:24
          Ладно,вам марксистко-ленинская как раз понятно...чуть сложнее сапромата,
          с нетерпением ждал гридасова но был жестко разочарован....
          Ответьте мне пожалуста как математически обьясняется неопределенность!?ну или ...как его там?кубита...
          т.е данные могут быть двоичными(0 или1) иначе говоря (правда,ложь) а еще какими? winked
          himRa
          1. Володин (Алексей) Вчера, 16:47
            Цитата: himRa
            т.е данные могут быть двоичными(0 или1) иначе говоря (правда,ложь) а еще какими?

            Бит - несовместимые две точки: 0 и 1. Кубит может находиться в состоянии нуля, единицы и их "объединения" (суперпозиции). Геометрическая модель - что-то из серии проекции цилиндра: на одну плоскость - круг, на другую - прямоугольник (это как бы 0 и 1), а суперпозиция - и есть сам цилиндр. Ну, тот самый пример, когда и круг, и прямоугольник - проекции - "правда", а весь цилиндр как бы "истина". Очень приближённая "связь" бита и кубита
            Володин
            1. Vlad.by (Владимир) Вчера, 16:56

              Про суперпозицию Вы все популярно объяснили, спасибо!
              Вот, только, где кубит то??
              Vlad.by
              1. Володин (Алексей) Вчера, 17:00
                Цитата: Vlad.by
                Вот, только, где кубит то??

                Странный вопрос... Там же, где информация на основе бита, - в "нужном ей" состоянии в данный момент времени...
                Володин
                1. Vlad.by (Владимир) Вчера, 17:39
                  С информацией на основе бита я уже погорел, один раз.
                  В бытность мою инженером ЕС1035 в одном из училищ ПВО, отвечал я, так сказать, как самый молодой офицер, за хранение документации по этому неведомому в тех краях монстру. Дело было на Кавказе, в 1986 году.
                  Начальником отделения ЭВМ был тогда подполковник... ну не важно, важно что за глаза его еще до моего прибытия называли Баобаб.
                  Так вот, после установки той ЭВМ на 3!!! этаже учебного корпуса (про поднятие блоков по 800 кг по пролетам лестниц взводом курсантов даже вспоминать не хочу) тот Баобаб, как хороший хозяйственник закрыл железную дверь машзала на амбарный замок для сохранности и никого туда не пускал. Но, учитывая, что это была вторая на тот момент ЭВМ в городе, желающих прикоснуться к прогрессу была масса!
                  Снизу под машзалом была преподавательская тактики, народ сидел подкованный в обходных маневрах и тут же пришел к Баобабу с жалобой на то, что, дескать по потолку кабинета трещины пошли, того и гляди рухнет... Пусти, говорят, Юра, посмотреть, можно ли к занятиям в кабинете готовится и курсантов неразумных вразумлять. Дело было в период ожидания наладчиков из СоюзЭВМцентра. Вот вот ожидался приезд. Юра Баобаб струхнул и начал изучать строительные нормы, нагрузку на перекрытия и т.п. И дошла его светлая голова до определения веса тех, почти тонных, блоков процессора, каналов и двух стоек памяти по 512 кБ!!! в ферритовых сердечниках каждая, которые крестом в центре композиции стояли.
                  И так случилось, что желание узнать сей вес к нему пришло в тот момент, когда вся молодежь в составе двух прапоров после техникумов, двух девочек программистов, одного летехи (меня) и ссыльного полковника преподавателя из КВИРТУ от безделья травили анекдоты в каптерке. Картина маслом - полковник, которого сослали на периферию за то, что он с группой товарищей, где то в Сибири, на сплаве, утопил лодки, вместе с провиантом, кроме одной - в которой, по счастливой случайности, были запасы алкоголя, со всеми вытекающими (3 доктора наук, три кандидата + три или четыре жены светил науки 18 дней не выходили на связь, поиски шли чуть ли не всесоюзные) - все это, в лицах, рассказывает.
                  В этот момент, открывается дверь и Баобаб задает сакраментальный вопрос - Володя, ты не помнишь, сколько весит стойка памяти? Ну я и выдал, сдуру, под впечатлением о веселых сибирских похождениях - Помню, Юрий Иванович, 850 кг.
                  А потом, зачем то добавил - ПУСТАЯ. Между прочим, одна из программисток сразу предупредила - теперь, говорит, придет выяснять, сколько будет весить ПОЛНАЯ.
                  Так и случилось - минут через 15!
                  Ну, раз пошла такая пьянка, я продолжил - 1,5 гр. на БИТ говорю...
                  Съел. Ушел. Посчитал. Написал рапорт о невозможности эксплуатации ЭВМ на имя начальника училища.
                  Когда дошло до разбирательства что и как, Баобаб в присутствии начальника училища, начальника учебного отдела и нескольких преподавателей долго объяснял, что информация материальна и весит именно столько. Потом позвали меня, как главного специалиста по документации и разобрались...
                  В этот год меня в адъюнктуру не пустили.
                  На след. год, перед мандатной комиссией начальник Минского ВИЗРУ вызвал меня, по отечески потрепал по плечу и сказал, что я молодец, экзамены сдал лучше всех, но... "тут такая телега на тебя пришла, сынок, от твоего начальства... езжай разберись, на след. год ждем".
                  Так что про биты не надо!
                  Vlad.by
              2. Shahno (Павел) Вчера, 17:07
                Кубит во взаимодествии электронных уровней, некоторой быстрой координации разных атомов(их ионов) кристалла(запутанность). Я бы сказал это не суперпозиция, а множество суперпозиций.
                Shahno
              3. himRa (Rahim) Вчера, 17:34
                Цитата: Vlad.by
                Вот, только, где кубит то??

                Давайте....я попробую?
                1-это еденица информации есть...
                0-это отсутствие информации...
                А суперпозицияэто как Энштейн ввел коофицент поправки чтобы более ранние его вычисления сошлись ...ну были похожи хотя бы примерно на Ньютоновские по которым в данный момент летаем в космос..
                Все дело в поправочном кофиценте ...обьяснил?жаль!! себе я не смог! hi
                himRa
                1. Shahno (Павел) Вчера, 17:44
                  Есть проблема, явление суперпозиции реально подтверждено практикой... Если вы что то не видите, или не понимаете, не значит, что это нет.
                  Shahno
                  1. трассер (Вьюга) Вчера, 19:46
                    "Внезапно".... Почувствовал всю беспомощность бытия и сознания перед " суперпозицией подтвержденной практикой". Многоуровневость опять же...
                    трассер
                    1. Shahno (Павел) Вчера, 19:48
                      Простите, если что не так. Тема сегодня интересная, похоже не в той вселенной...
                      Shahno
                2. gridasov Вчера, 19:44
                  Цитата: himRa
                  Цитата: Vlad.by
                  Вот, только, где кубит то??

                  Давайте....я попробую?
                  1-это еденица информации есть...
                  0-это отсутствие информации...
                  А суперпозицияэто как Энштейн ввел коофицент поправки чтобы более ранние его вычисления сошлись ...ну были похожи хотя бы примерно на Ньютоновские по которым в данный момент летаем в космос..
                  Все дело в поправочном кофиценте ...обьяснил?жаль!! себе я не смог! hi

                  При работе с числовыми последовательностями на функции постоянного значения числа ошибки исключены. Вообще стоит отличать вычислительные технологии математики для описания низкопотенциальных физ процессов и технологии анализа высокопотенциальных физ процессов
                  gridasov
              4. gridasov Вчера, 18:08
                Цитата: Vlad.by

                Про суперпозицию Вы все популярно объяснили, спасибо!
                Вот, только, где кубит то??

                АБСОЛЮТНО ВЕРНО! Мы всегда в анализе игнорируем принципы относительно чего рассматривается диспозиция положения кода в системе . А ведь это должно соответствовать каждому коду . И даже эта задача не решена . Причина в том , какие принципы координат взяты за основу.
                gridasov
                1. Простой (Alexander) Вчера, 21:57
                  Уважаемый gridasov!

                  Смею напомнить что ваш принцип освешения своего видения вещей, которые вы пытаетесь объяснить на форуме по той или иной теме подразумевает наличие подобного Вам инбивидума.

                  Нелзя ли оформлять своё суждение в более точные словестные формулировки?
                  Знающего человека определяет от незнающего возможностью в доступной форме объяснить целевой аудитории суть объясняемой Вами мысли- доходчиво и просто.
                  Простой
            2. татарин 174 Вчера, 16:57
              Интересно вы объяснили, что-то даже понятно стало))) Без иронии это. А вот российские ученые предложили бы добиться как-то снижения цен на всё и причём быстро, революционно так, чтобы все ахнули... Было бы здорово на все +100500 процентов.
              татарин 174
          2. gridasov Вчера, 17:30
            Математическая неопределенность может быть в процессуальности , но все-равно всему и вся определено своем место и значение . Поэтому стоит различать то , что математически мы можем говорит об алгоритмах развития и трансформации любой точки пространства в том или ином направлении .Но при этом различные уровни фрактальности структуры также меняются по алгоритмам и тут может происходить временное несогласование .Однако неопределенности как понятия быть вообще не может. Система все-равно стремится к гармонизации в направлении развития или трансформации и по алгоритмам последовательности этапов и по потенциалу относительного состояния. може сказанное и несколько запутанно и сложно , но математически это совершенно точно и определенно . Я бы иначе и сам запутался в сказанном.
            gridasov
            1. Простой (Alexander) Вчера, 22:10
              Цитата: gridasov
              Система все-равно стремится к гармонизации

              В неживой природе всё стремится к покою.

              И только наличие ( по САБЖУ у компьютора) внешнего напряжения он "живёт".
              Цитата: gridasov
              Система все-равно стремится к гармонизации в направлении развития или трансформации и по алгоритмам последовательности этапов и по потенциалу относительного состояния. може сказанное и несколько запутанно и сложно , но математически это совершенно точно и определенно . Я бы иначе и сам запутался в сказанном.


              Вы какую систему имели ввиду?
              Простой
          3. Ююка (Юрий) Сегодня, 00:21
            т.е данные могут быть двоичными(0 или1) иначе говоря (правда,ложь) а еще какими?

            0,5 - полуправда... drinks
            Ююка
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 01:20
              Цитата: Ююка
              т.е данные могут быть двоичными(0 или1) иначе говоря (правда,ложь) а еще какими?

              0,5 - полуправда... drinks

              В ску́ле, насколько я помню, есть три значения: да, нет и НЕ ЗНАЮ laughing
              Голован Джек
        2. Vlad.by (Владимир) Вчера, 16:26
          после 350 и без закуски - можно уже и лекцию прочесть про А.Смита и про товар-деньги-...женщины
          Vlad.by
          1. gridasov Вчера, 17:31
            Кстати алкоголь для каждого и в своей мере весьма активизирует временную активность мозга.
            gridasov
            1. трассер (Вьюга) Вчера, 19:53
              Перед тем , правда, как окончательно его " заглушить ".
              трассер
            2. Простой (Alexander) Вчера, 22:20
              Цитата: gridasov
              Кстати алкоголь для каждого и в своей мере весьма активизирует временную активность мозга.


              Просто снимаются "блокировки" .
              Человеческий мозг -точнее его образ мышления -вещь довольно универсальная и никогда не задействуется весь свободный потенциал в нашем обществе.
              Наш образ мышления с самого рождения загоняют в рамки привычных для нашего общества вещей.
              Простой
      2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:09
        Цитата: майор Юрик
        Прочитал,минут 5 смотрел в стену -до осознания собственной квантовой неполноценности!

        тоже хотел коммент оставить. понял, что ничего не понял и последовал вашему примеру. правда решил ударить по пиву lol
        но общий смысл кажется до меня дошёл. штуку придумали хорошую и она будет работать
        LSA57
      3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Вчера, 16:12
        Согласен,майор drinks ..нам бы ченить почитать по теме самогонного наноаппарата feel ..такого,шоб жена не видела и с производительностью небольшого заводика . Шо нам эти кубиты,нам кубы нужны...перегонные fellow laughing
        ДЕДПИХТО
        1. Lycan (Alex) Вчера, 16:41
          Цитата: ДЕДПИХТО
          ..такого,шоб жена не видела и с производительностью небольшого заводика .

          Угу, хотя бы производительностью небольшого стакана в 3 минуты. А транспортировка готового продукта - сразу в кровь. Жена ничего не понимает, а ты сидишь - хмелеешь... проходит минут 20-30, а ты уже лыка не вяжешь. wassat
          Lycan
          1. demo (Ван) Вчера, 17:09
            Мой приятель жил в одном доме с прапорщиком.
            Жена вела непримиримую, просто изматывающую борьбу с пьянством мужа.
            Борьба принимала очень действенные меры, вплоть до кардинальных - командование части и сковородка.
            И тогда прапор пошел на хитрость.
            Заходит в подъезд.
            С "горла" пол литра.
            И шасть домой.
            Жена смотрит - трезвый.
            Сел за стол, поужинал, и, лыко не вяжет.
            Ну ни как в толк взять не могла (женщины, что с них возьмешь?), когда стервец успел?
            Потом доперла и стала около подъезда встречать.
            Тот стал "прикладываться" в удалении. Она и там его стеречь начала.
            Дошло до того, что он прямо возле КПП начал принимать.
            Не знаю кто-бы кого-бы перехитрил, но поезд едущий по железной дороге, переехал пьяного прапорщика.
            А над гробом так убивалась, так рыдала, что люди которые были посвящены в эти тайны только диву давались.
            Вот вам и женщины.
            Имеют - не ценят. Потеряют - плачут.
            Наверное у нее истерика от радости была!?
            demo
    3. Альф (Василий) Вчера, 16:31
      Цитата: Наблюдатель2014
      Но новость хороша тем ,что в нашей стране происходит разработка передовоq электронной техники.

      А вот эта фраза ни о чем не говорит ?
      Совместно с коллегами из Британии

      Боюсь ошибиться, но как бы так не стало-бритты дали денег, наши разработали, а разработка потом уедет на Оловянные острова по праву собственности ?
      Альф
      1. Starover_Z (Юрий) Вчера, 16:47
        Цитата: Альф
        Боюсь ошибиться, но как бы так не стало-бритты дали денег, наши разработали, а разработка потом уедет на Оловянные острова по праву собственности ?

        Или же ввиду невозможности построения изделия тут, собирать его будут там и обратно его не выпустят, ввиду перспективности использования в военной области...
        И на этом всё закончится для нас ... Как в своё время лампочка Лодыгина (Эдисона) или радио Попова (Маркони)...
        Starover_Z
        1. Vlad.by (Владимир) Вчера, 16:50
          Ну, стелс, прости Господи (Уфимцева) ушел и не вернулся. Может потому в штатах и дефицит зеленой краски стал образовываться?
          Не все то золото что кубит. Може опять какую дезу наши варганят?
          Vlad.by
    4. Маз Вчера, 18:58
      Наши разрабатывают, а китайцы выпускают
      Маз
    5. Berkut24 (Алексей) Вчера, 21:22
      Но новость хороша тем ,что в нашей стране происходит разработка передовой электронной техники.

      Совместно с коллегами из Британии разработан принцип работы квантовой системы, в которой элемент хранения данных в КК (так называемый кубит) взаимодействует не с электромагнитными волнами, а с волнами акустическими.

      Новость в том, что англичане высосав из нас очередные достижения (что уже было неоднократно в нашей истории в отношениях с западной наукой) воспользуются нашей неповоротливостью во внедрении и мы снова будем покупать импортное железо доплачивая за патенты, в которых опять не окажется наших прав.
      Berkut24
    6. Bad_Santa (Максим) Вчера, 21:37
      Разрабатывают вместе с Англией. Наши головы, им технологии. Нашей экономике с 200% уверенности можно сказать не ввести потом эти технологии в производство. Нет не базы для производства, не средств, не покупателей, не желания заниматься таким производством. Поэтому для меня эта новость из разряда дачных историй. Все равно выхода из разработки не будет для страны никакой
      Bad_Santa
    7. tarahtung (Олег) Вчера, 22:21
      Просто создаётся видимость разработки. Написали научных терминов, а сами, вероятнее всего не понимают, что написали. Такой материал нужно писать на IT порталах, тематика этого портала- иная. И все это говорит о том, что и сюда уже влезла пропаганда.
      tarahtung
  2. tchoni (Евгений) Вчера, 15:33
    Блин, я так почитал, прикинул.... Размер такой ячийки памяти прям киелопическим получается. Речь не то что о нано... а об мили ...метрах тдет , как я понимаю. ... Может я заблуждаюс? Разъясните глупому.... Да и время реакции устройства на звуковой волне будет , как мне кажется, в тысячи раз больше чем на эм?! Может я опять чего не понял?
    tchoni
    1. Комментарий был удален.
    2. ALLxANDr (Александр) Вчера, 16:01
      Всё правильно поняли - это тупиковая ветвь развития технологии. Мало того, эту технологию будет проблемно применять например в открытом космосе, т.к. в безвоздушном пространстве звук не распространяется. Разгерметизировалась обшивка - каюк квантовым процам. Также распространение звуковой волны в разных газовых смесях - тоже оставит свой отпечаток, как и температура газовой среды. Например в подводных лодках может в воздухе (особенно после аварии) накапливаться углекислый газ, как и водород кстати и как будет работать этот процессор - надо будет еще посмотреть!!!
      Ссылки:
      http://lib.sernam.ru/book_phis10.php?id=26
      http://edufuture.biz/index.php?title=Звук_в_разли
      чных_средах
      ALLxANDr
      1. Володин (Алексей) Вчера, 16:12
        Цитата: ALLxANDr
        Мало того, эту технологию будет проблемно применять например в открытом космосе, т.к. в безвоздушном пространстве звук не распространяется.

        А причём тут безвоздушное пространство? Звук же в данном случае не для того, чтобы мы с вами его слышали. Авторы идеи говорят о том, что звуковые колебания "бегают" по поверхностному слою твёрдого тела, ведь звук, как известно, распространяется не только в газообразной среде.
        Володин
        1. ALLxANDr (Александр) Вчера, 16:53
          Верно говорите, звук может бегать не только в газообразных средах. Я возможно не правильно понял схему, думал про распространение между пластинами. Тогда действительно не понятно, почему выбор пал именно на звуковую волну. Это далеко не самая быстрая волна.
          ALLxANDr
          1. dauria (Алексей) Вчера, 21:40
            почему выбор пал именно на звуковую волну. Это далеко не самая быстрая волна.


            Раз не быстрая, значит - "короткая". Длина волны для 10 МГЦ электромагнитной - 30 метров , аккустической ( пусть в железе ) 0,6 мм. Вот и представьте , как уменьшатся размеры резонатора, фильтра, или линии задержки. Хотя, если честно, САМА СТАТЬЯ для меня -это перебор. Тут слишком узких спецов надо. На кой ляд притащили ? Людей пугать можно и медициной с тем же успехом.
            dauria
        2. gridasov Вчера, 17:37
          Акустические колебания и плазма это определенные уровни процессов . Звук переростаетв новые физ эффекты и плазма так же меняет свои параметры в зависимости от потенциала контура , который вызывает эту плазму и акустические эффекты. Проблема в том , что мы воспринимаем эти эффекты как производные линейных систем превращения , а пространство оно ведь поляризованно и объемно
          gridasov
          1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:07
            Цитата: gridasov
            плазма так же меняет свои параметры в зависимости от потенциала контура , который вызывает эту плазму и акустические эффекты

            А теперь попытайтесь это сказать простыми русскими словами. Чтобы понятно было.
            Это тестик такой, Гридасов: если Вы понимаете, что и о чем говорите, Вы легко это... перетолмачите. Если нет (а я предполагаю, что Вы того, что пишете, не понимаете) - Вы съедете на базаре. Ну, или попытаетесь это сделать.
            И? wink
            Голован Джек
      2. Маз Вчера, 19:02
        А что, кто то отменил прохождение звука в твёрдых телах ? Чем выше плотность среды , тем выше скорость звука. Например в металле и никакой газ как проводящая среда не нужен. Так шо, возможны варианты... laughing
        Маз
      3. Простой (Alexander) Вчера, 22:29
        Цитата: ALLxANDr
        Всё правильно поняли - это тупиковая ветвь развития технологии. Мало того, эту технологию будет проблемно применять например в открытом космосе, ....


        Цитата: из статьи
        Учёные отмечают, что возможность взаимодействия по линии «элементы квантовой оптики – элементы акустики»"


        При чём здесь скорость распространения звука в воздухе?
        Простой
    3. Vita VKO (Виталий) Вчера, 16:07
      Цитата: tchoni
      Может я опять чего не понял?

      получили искусственный вариант атома, которым можно управлять. Управление связано с возможностью передавать кубиту энергию, переводя систему в состояние «квантового возбуждения».
      Тут важен скорее сам факт наличия такой возможности. Говорить о возможности решения прикладных задач в части реализации "квантового компьютера" пока рано. Главное зафиксировать результат физического явления, а дальше дело техники.
      Vita VKO
      1. gridasov Вчера, 17:39
        Правильно ! О каких новых физ эффектах можно говорить на старой элементной базе или в тех же силовых эл. механических процессах. Вся идеология устарела.
        gridasov
        1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 17:51
          Цитата: gridasov
          физ эффектах можно говорить на старой элементной базе

          физические эффекты и элементная база ни как между собой не связаны.
          Vita VKO
          1. gridasov Вчера, 18:13
            Цитата: Vita VKO
            Цитата: gridasov
            физ эффектах можно говорить на старой элементной базе

            физические эффекты и элементная база ни как между собой не связаны.

            Если я говорю о возможности прямой трансформации эл. магнитного импульса в значение числа определяющего код передачи , то ваше утверждение необоснованно
            gridasov
            1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:15
              Цитата: gridasov
              я говорю о возможности прямой трансформации эл. магнитного импульса в значение числа

              Вы в уме, реально?
              Это как вообще??!
              Голован Джек
              1. gridasov Вчера, 18:41
                Вам комплимент . Большинство вообще не способно соприкоснуться с этой информацией При этом все достаточно просто Просто натуральный ряд можно рассматривать как систему симметричных взаимодействий различной меры .не только числа , НО И РАЗМЕРНОСТИ определенной длины отрезков проводника . Но не просто проводника , а элементов индукционной катушки без эффекта самоиндукции. Поэтому такой транзистор размещенный на одной базе и с количеством ответвлений различной меры электронного устройства в соотношении как в натуральном ряду чисел может работать как транзистор. Это значит , что подача эл магнитного импульса на одном участке транзистора вызовет соответсвующее возмущение на всех остальных ответвлениях и в соответствии с отношением как в натуральном ряду чисел. И куда бы вы не подали возмущение всегда на каждом ответвлении будет соответствующий импульс. Вот вам и мультиполярный транзистор.
                gridasov
                1. ALLxANDr (Александр) Вчера, 20:19
                  Теперь понимаю, почему офисные работники смотрят на ИТшника с широко раскрытыми глазами, при этом приговаривая - вроде по русски говорят, а ничего не понимаю! laughing laughing laughing Сейчас почувствовал себя на месте офисного работника good
                  ALLxANDr
                  1. gridasov Вчера, 20:58
                    Именно ! Человека вообще очень несложно воспроизвести как элемент общества и более. Для этого нужно задать только один вопрос и получить любой ответ .
                    gridasov
    4. Игорь В (Игорь Вячеславович) Вчера, 19:18
      Думаю в статье ошибка - не сотни микрометров, а сотых микрометра. Разумеется, речь не об измерительном приборе, а о микроне. smile А насчёт скорости, возможно речь идёт о долговременной памяти, в ней скорость не главное. Главное с резонаторами - геометрические размеры и частота.
      "tchoni
      Сегодня, 15:33
      Блин, я так почитал, прикинул.... Размер такой ячийки памяти прям киелопическим получается. Речь не то что о нано... а об мили ...метрах тдет , как я понимаю. ... Может я заблуждаюс? Разъясните глупому.... Да и время реакции устройства на звуковой волне будет , как мне кажется, в тысячи раз больше чем на эм?! Может я опять чего не понял?"
      Игорь В
  3. Ratmir_Ryazan Вчера, 15:37
    России нужна своя электроника и свое программное обеспечение, это отрасль надо развивать...
    Ratmir_Ryazan
    1. фрезер (александр) Вчера, 16:05
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      России нужна своя электроника и свое программное обеспечение, это отрасль надо развивать...

      Надо было добавить: С уважением, ваш К. О..
      фрезер
    2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:10
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      и свое программное обеспечение

      а вот с этим у нас полный порядок. талантами мы никогда обделены небыли
      LSA57
      1. tarahtung (Олег) Вчера, 22:27
        Цитата: LSA57
        Цитата: Ratmir_Ryazan
        и свое программное обеспечение

        а вот с этим у нас полный порядок. талантами мы никогда обделены небыли


        Таланты уезжают от нас или, как минимум пытаются уехать. Много талантов работает на западные компании с территории РФ, а потом и переезжают .
        tarahtung
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 23:28
          Цитата: tarahtung
          Цитата: LSA57
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          и свое программное обеспечение

          а вот с этим у нас полный порядок. талантами мы никогда обделены небыли


          Таланты уезжают от нас или, как минимум пытаются уехать. Много талантов работает на западные компании с территории РФ, а потом и переезжают .

          но ещё больше остаётся. антивирусником Касперского пользуется практически весь мир
          LSA57
    3. gridasov Вчера, 17:43
      Нужно не только программную отрасль развивать но и то , что ей предшествует . Это фундаментальная математика анализа а не вычислений и поиска частных последовательных решений. Анализ это всегда необходимость построения многовариантности развития событий. из которых мы можем выбрать нужное или необходимое
      gridasov
      1. Голован Джек (Роман) Вчера, 18:00
        Цитата: gridasov
        Это фундаментальная математика анализа а не вычислений и поиска частных последовательных решений. Анализ это всегда необходимость

        Гридасов, Вы все еще косноязычны. И это с неизбежностью выдает в Вас бота.
        Хотите, подниму Ваши речи времен Вашего входа на сайт?
        Фрактали, Гридасов... фрактали laughing
        Голован Джек
        1. tchoni (Евгений) Вчера, 19:29
          Джек, по моему Вам просто сегодня не дали))))))
          tchoni
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 01:11
            Цитата: tchoni
            Джек, по моему Вам просто сегодня не дали))))))

            Цитата: Анекдот
            А мне пофигу, что Вы думали laughing
            Голован Джек
      2. ALLxANDr (Александр) Вчера, 20:22
        Переварил, но мне почему-то кажется, что вы просто стебаетесь ))))
        ALLxANDr
  4. Heterocapsa (Владимир) Вчера, 15:45
    совместно с британцами......

    спасибо хоть написали а то половина сми наших и британских не напишет что проект совместный.Чтобы преувеличить своих учёных.
    Heterocapsa
  5. Dym71 (Андрей) Вчера, 15:47
    Не понятно конечно же ни балды и Гридасова когда надо, не дождешься! am
    Сейчас разложил бы нам сирым всё по полочкам! wassat
    Братцы, кто нибудь видели его? Не забанен ли наш "Герон Одесский"?
    Dym71
    1. kit88 (Александр) Вчера, 16:05
      Да чего ждать. Вот сами ознакомьтесь, и все станет ясно как божий день!
      kit88
      1. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:17
        Цитата: kit88
        Вот сами ознакомьтесь, и все станет ясно как божий день!

        Александр, Вы тавойт, до греха доведёте таким иконостасом! Я умишком слабоват в ентих научных сферах, бывало господина Гридасова прочтешь комментарий - другой и радуешься, что не двинулся рассудком! А Вы в такую бездну предлагаете окунуться без подготовки! bully
        Dym71
      2. Vlad.by (Владимир) Вчера, 16:39
        Это у Вас небось на самокрутки запас в случае чего, нет?
        Зачем после зеркальных акустических квантовых резонаторов ЭТИМ по темечку то бить?!
        Не гуманный Вы тип!
        Vlad.by
      3. Lycan (Alex) Вчера, 16:48
        А хде Библия, уважаемый? Там вообще всё спрессовано в 1 книгу. И тоже - как "Божий день". Причём и про экономику, и по домоустройству, и про моральные ориентиры. bully
        Lycan
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 15:51
    Интересная статья , важная ..и главное понятная laughing
    КВУ-НСвД
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:12
      Цитата: КВУ-НСвД
      .и главное понятная

      особенно вот это laughing
      Для справки: трансмон – тип сверхпроводящего зарядового кубита, разработанный для снижения чувствительность к «шуму» зарядового эффекта. Трансмон достигает своей пониженной чувствительности к шуму заряда, значительно увеличивая отношение энергии Джозефсона к зарядной энергии. Это достигается за счёт использования шунтирующего конденсатора большой ёмкости.
      LSA57
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Вчера, 16:47
        Цитата: LSA57
        Цитата: КВУ-НСвД
        .и главное понятная

        особенно вот это laughing
        Для справки: трансмон – тип сверхпроводящего зарядового кубита, разработанный для снижения чувствительность к «шуму» зарядового эффекта. Трансмон достигает своей пониженной чувствительности к шуму заряда, значительно увеличивая отношение энергии Джозефсона к зарядной энергии. Это достигается за счёт использования шунтирующего конденсатора большой ёмкости.

        Да уж... Такое ощущение, что статья специально пропечатана в ВО именно сегодня. Так сказать, приурочена ко Российскому Дню Дурака, столь пышно отмечаемому.
        Николай Фёдоров
  7. gridasov Вчера, 15:56
    Ученые должны и обязаны понимать , что акустические , физические эффекты это свойства среды проявлять волновые процессы , которые в основе таки остаются и являются эл. магнитными. Я всегда привожу пример , что когда два человека стоят напротив и общаются , то вся совокупность информации выраженная через способность людей видеть , слышать , чувствовать и т.д это свойство среды которая способна трансформировать и передавать эл. магнитные возмущения выраженные и инициированные каждым объектом.
    gridasov
    1. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:07
      Ну вот, почитал, как в школу сходил, всё ясно, понятно и с примером наглядным!
      Спасибо Вам Гридасов за комментарий, а то некоторые коллеги (kit88 (Александр) ) предлагают с лёту целый список литературы освоить, в том числе гидродинамику, но я то знаю, что Вы на ней "собаку съели"! hi
      Dym71
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Вчера, 16:42
        Цитата: Dym71
        Спасибо Вам Гридасов ...но я то знаю, что Вы на ней "собаку съели"! hi

        Гридасов разве кореец? laughing
        Николай Фёдоров
        1. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:49
          Цитата: Николай Фёдоров
          Гридасов разве кореец?

          Гридасов одессит, а это что значит?
          Что не страшны ему ни горе, ни беда! yes
          Dym71
    2. Rader Вчера, 16:16
      Цитата: gridasov
      Ученые должны и обязаны понимать , что акустические , физические эффекты это свойства среды проявлять волновые процессы , которые в основе таки остаются и являются эл. магнитными.

      Кхмм... Извините конечно, но что Вы имели ввиду? Просто интересно.
      Rader
      1. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:23
        Цитата: Rader
        Кхмм... Извините конечно, но что Вы имели ввиду? Просто интересно.

        Вот зачем Вы провоцируете человека? wassat
        Ща если сорвётся, пиши пропало! Лучше бы я и не обращался к Гридасову, черти меня дёрнули... crying
        Dym71
        1. Rader Вчера, 16:28
          Нет ну, реально интересно! Человек заявил, что акустические колебания "таки остаются и являются эл. магнитными". Ну, по крайней мере можно так подумать(слог все же солоноват для восприятия информации). Вот и хочу у человека узнать, что же он на самом деле имел ввиду. smile
          Rader
          1. Shahno (Павел) Вчера, 16:31
            Он наверное имел ввиду ОТП, единую теорию взаимодействий....
            Shahno
            1. gridasov Вчера, 16:57
              Абсолютно верно !!! Именно об этом я и говорю когда позиционирую новую методику работы со сверх большими данными на основе таких свойств числа , о которых мало информации. Ведь теория полного взаимодействия должна прежде всего рассматривать неразрывность информационного , а значит математически описанного пространства . Вот и возможность описать неразывность , а главное динамически трансформируемое математическое пространство описать только на основе функции постоянного значения числа и можно или на основе более расширенной теории чисел..
              gridasov
          2. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:34
            Цитата: Rader
            Вот и хочу у человека узнать

            Ну что же, дело Ваше, я Вас предупредил!
            "Орешек знанья твёрд, но всё же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу всё знать!»" good
            Dym71
            1. gridasov Вчера, 17:02
              И правильно делаете ! А я постараюсь пояснить насколько смогу. Я кстати предлагал прочитать лекцию в одном университете о теории чисел с функцией их постоянного значения и возможности работы с неограниченно большими данными на этой основе . Но пока игнорируют.
              gridasov
              1. Dym71 (Андрей) Вчера, 17:05
                Цитата: gridasov
                Но пока игнорируют.

                Что тут скажешь, одним словом халамидники!
                Dym71
      2. gridasov Вчера, 16:36
        Я имел ввиду то, что среда , а в основе ее ВОДА является основным носителем и переносчиком информации . Отсюда и вывод очень простой , что молекула воды имеет вид кубической структуры . Подобно этой структуре и мы говорим о мультиполярном транзисторе. Что это значит ?То, что именно такая структура способна иметь такую огромную вариантность свойств в формировании магнитных силовых взаимодействий подобно тому как и Вода способна быть самым сильным растворителем и емким носителем информации на этой планете.. Мы все время забываем , что находимся не только в пространстве гравитации и сил их вызванных . но и в пространстве ВОДы , создающей системные взаимодействия в природе , которые мы именуем как живой , а значит системной , цикличной и многое другое.
        gridasov
        1. Rader Вчера, 16:57
          Цитата: gridasov
          Я имел ввиду то, что среда , а в основе ее ВОДА является основным носителем и переносчиком информации . Отсюда и вывод очень простой , что молекула воды имеет вид кубической структуры . Подобно этой структуре и мы говорим о мультиполярном транзисторе. Что это значит ?То, что именно такая структура способна иметь такую огромную вариантность свойств в формировании магнитных силовых взаимодействий подобно тому как и Вода способна быть самым сильным растворителем и емким носителем информации на этой планете.. Мы все время забываем , что находимся не только в пространстве гравитации и сил их вызванных . но и в пространстве ВОДы , создающей системные взаимодействия в природе , которые мы именуем как живой , а значит системной , цикличной и многое другое.

          Ладно, допустим... Да, допустим, все так, да... А квантовый компьютер тут при чем? Вернее, квантово - акустический?
          Rader
          1. gridasov Вчера, 17:48
            Вопрос в том и состоит , что это опять не логичное направлении развития для серьезного прорыва ..Хотя и не без пользы
            gridasov
      3. Vlad.by (Владимир) Вчера, 16:44
        Таки а я вот в постели все жидкость инициирую и передаю, подскажите, что со мной не так то?
        Хотя, ежели, электромагнитом, да еще и возмущения!!! - это ж не так приятно будет? Может ну его, этот электромагнит?
        Я и так партнершу, исключительно тактильно, со вкусом и запахом с удовольствием ощущаю...
        Vlad.by
        1. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:58
          Цитата: Vlad.by
          Я и так партнершу, исключительно тактильно, со вкусом и запахом с удовольствием ощущаю...

          Владимир,держите карманы, с довольствием дороже!
          Dym71
        2. gridasov Вчера, 17:04
          Ну это дело понятное ! Только не думали о том , что свои ощущения можно более расширить. И вообще управлять ими.
          gridasov
          1. himRa (Rahim) Вчера, 17:50
            Управлять ощущениями это уже после 50 ти!!!
            будьте обьективны!! laughing
            himRa
            1. gridasov Вчера, 19:53
              Цитата: himRa
              Управлять ощущениями это уже после 50 ти!!!
              будьте обьективны!! laughing

              Ну а что! Системного опыта достаточно . остается свои знания только приложить.
              gridasov
    3. _Ugene_ (_Ugene_) Вчера, 16:46
      Ученые должны и обязаны понимать , что акустические , физические эффекты это свойства среды проявлять волновые процессы , которые в основе таки остаются и являются эл. магнитными.
      всегда считал что звуковая волна это модуляция плотности среды а эл. магнитная это электрическое и магнитное поля, взаимно превращающиеся друг в друга, с какого перепуга "акустические эффекты ... являются эл. магнитными"?
      _Ugene_
      1. Rader Вчера, 17:03
        Цитата: _Ugene_
        всегда считал что звуковая волна это модуляция плотности среды а эл. магнитная это электрическое и магнитное поля, взаимно превращающиеся друг в друга, с какого перепуга "акустические эффекты ... являются эл. магнитными"?

        Да ладно Вам, тут человек о гораздо более интересных, значимых, и фундаментальных вещах говорит, чем ваши "отличие звуковой упругой волны от электромагнитной" wink
        Rader
        1. gridasov Вчера, 17:52
          Мы можем говорить об эл. магнитных процессах и их закономерностях как частных описаний именно того о чем говорим и можем говорить об эл. магнитных процесса иных уровней взаимодействия , которые проявляют те или иные физ.эффект как те же акустические и плазменные .
          gridasov
      2. gridasov Вчера, 17:07
        Цитата: _Ugene_
        Ученые должны и обязаны понимать , что акустические , физические эффекты это свойства среды проявлять волновые процессы , которые в основе таки остаются и являются эл. магнитными.
        всегда считал что звуковая волна это модуляция плотности среды а эл. магнитная это электрическое и магнитное поля, взаимно превращающиеся друг в друга, с какого перепуга "акустические эффекты ... являются эл. магнитными"?

        Подумайте сами . Разве внутри среды воздуха , воды , других газов и веществ образующих среды взаимодействия не электромагнитные .Вы просто не можете понять , что любые электромагнитные взаимодействия уровневые и осуществляются по уровню их потенциала.
        gridasov
        1. 17085 (Dmitriy) Вчера, 17:36
          Цитата: gridasov
          Подумайте сами . Разве внутри среды воздуха , воды , других газов и веществ образующих среды взаимодействия не электромагнитные .Вы просто не можете понять , что любые электромагнитные взаимодействия уровневые и осуществляются по уровню их потенциала.

          А как же гравитация? С какой стороны тут электромагнетизм?
          17085
        2. _Ugene_ (_Ugene_) Вчера, 18:26
          Разве внутри среды воздуха , воды , других газов и веществ образующих среды взаимодействия не электромагнитные .
          а кроме электромагнитных других взаимодействий нет?
          Вы просто не можете понять , что любые электромагнитные взаимодействия уровневые и осуществляются по уровню их потенциала.

          Давайте мухи и котлеты разделять. Не нужно предположения, гипотезы выдавать за истину. Современные экспериментальные данные свидетельствуют, что существует только четыре качественно различных вида взаимодействий - гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. В современной физике все большее значение приобретает идея объединения фундаментальных взаимодействий. Согласно идеям объединения существует только одно единое фундаментальное взаимодействие, проявляющее себя в конкретных ситуациях как гравитационное, или как слабое, или как электромагнитное, или как сильное, или как их некоторая комбинация. Предпринимаются попытки найти принцип объединения всех четырех фундаментальных взаимодействий. Но тем не менее такой единой теории до сих пор не создано. Так что пока что не стоит сводить все фундаментальные взаимодействия к одному.
          _Ugene_
          1. gridasov Вчера, 21:11
            Мой ответ может вас обескуражить . Но я не выдумывал и сочинял теорию. Я только пользуюсь информацией . Вы же как цивилизация и человечество выглядите несколько самоуверенными , полагая , что ваш уровень развития исчерпывающе высок . Поэтому и возникает проблема , что люди не способны работать с новой информацией не потому , что не могут , а потому что сами себя комплексуют. При этом я повторюсь , что человек развивая свою цивилизацию в каждом новом поколении сталкивается с том , что новые люди являются адаптированными к каждому новому периоду развития цивилизации. Поэтому Вы может и не примите те знания о которых я говорю , но молодые люди уже потенциально готовы к ним и примут все.
            gridasov
            1. _Ugene_ (_Ugene_) Вчера, 22:31
              к чему всё это написано? много слов и ничего по существу вопроса
              _Ugene_
              1. gridasov Вчера, 23:09
                Нет,нет это не пустословие. Я сам пытаюсь , но уже на своем уровне понять , что происходит и зачем все это. А если по теме то способность обобщать и переходить к частностям это не только философская риторика , но и реальные процессы в математических технологиях.
                gridasov
                1. _Ugene_ (_Ugene_) Вчера, 23:50
                  по существу вопроса я с вами согласен - звуковая волна это модуляция плотности среды и распространяется она потому что в веществе действуют силы упругости имеющие электромагнитную природу. Взаимодействие частиц вещества обусловлено электромагнитными свзаимодействиями.
                  _Ugene_
  8. Shahno (Павел) Вчера, 16:21
    Ну, если не заморачиваться, квантовые эффекты проявляются на определенных длинах волн при взаимодействии со структурой вещества(кристалла, нанокристалла) .... Данная структура имеет энергетические переходы более тонкие и с более высокими уровнями энергий(плотности) , чем может может обеспечить акустическая энергия. Не понятно, как реализовано в принципе взаимодействие звуковых волн с квантовой структурой трансмона.... Статья без этих моментов просто вброс(фейком пока не назовем).
    Shahno
    1. ученый Вчера, 16:30
      Цитата: Shahno
      Не понятно, как реализовано в принципе взаимодействие звуковых волн с квантовой структурой трансмона

      там в самом начале написано
      пьезоэлектрической основы
      см. свойства пьезокристалла.
      ученый
      1. Shahno (Павел) Вчера, 16:37
        Возможно, но пъезокристаллы....? Временные константы процессов не очень коррелируют, тогда смысл в квантовом кодировании инфы....Может быть поднять объем устойчивой памяти с минимальным шумом за счет производительности(скорости обработки)...?
        Shahno
        1. ученый Вчера, 16:42
          Цитата: Shahno
          смысл в квантовом кодировании инфы

          Думаю тут дело в рецессии электронов атома. Типа как в ферритах токи Фуко, только на атомарном уровне.
          ученый
          1. Shahno (Павел) Вчера, 17:17
            Может быть, очень не точный процесс, хотя, все возможно. Нам же комп надо в итоге, не так ли? Попытка управлять рецессией таким образом боюсь приведет к потерям данных....
            Shahno
        2. gridasov Вчера, 17:13
          Цитата: Shahno
          Возможно, но пъезокристаллы....? Временные константы процессов не очень коррелируют, тогда смысл в квантовом кодировании инфы....Может быть поднять объем устойчивой памяти с минимальным шумом за счет производительности(скорости обработки)...?

          Это все пустые разговоры . Объем памяти можно увеличить исходя из возможности расширения емкости вариаций того мультиполярного транзистора. Но о чем разговор может идти если в том же квантовом компе трансзисторы ну пусть даже 3d/ Так на чем же вы увеличите объем памяти .Ну или в другом случае если перейти на натуральный ряд с большим числом. Но в современных компьютерных технологиях ведь математики как таковой и нет . Есть код. вкл -выкл. Неужели это сложно понять
          gridasov
          1. Shahno (Павел) Вчера, 17:31
            Уважаемый, ключевое предложение здесь.. "устойчивой памяти с минимальным шумом"....
            Shahno
          2. himRa (Rahim) Вчера, 17:47
            Цитата: gridasov
            Но в современных компьютерных технологиях ведь математики как таковой и нет . Есть код. вкл -выкл. Неужели это сложно понять

            Аплодирую стоя!!!прошу прощения что так сказать был опреметчив про Вас!!! laughing
            himRa
    2. Dym71 (Андрей) Вчера, 16:36
      Господи Боже мой, вот это выход! belay
      Кем же Вы трудитесь в Израиле, Павел?
      Dym71
      1. Shahno (Павел) Вчера, 17:21
        Да мы что... Повышаем, так сказать, НТП страны, чем можем.... А это так, иногда молодость вспоминаю.
        Shahno
    3. gridasov Вчера, 16:44
      А они и не способны преодолеть уровни достаточной плотности эл. магнитных потоков , чтобы гармонизировать процесс .Дело в том , что сама элементная база в виде тех же конденсаторов должна выглядеть иначе. Но главное , что необходимо использовать совершенно иные и новые виды устройств этой элементной базы. А именно таких устройств в которых и возможности получения более высоких плотностей энергии будет , но и управляемость такими процессами будет проще. Это устройство способно заменить и все существующие индукционные устройства ,которые ныне существуют как соленоиды и бифилярные катушки. Главным недостатком которых является процесс в следствии которого чем выше токи мы хотели бы пропустить , тем выше и сопротивление или самоиндуктивные процессы в них . А этого можно избежать и весьма просто
      gridasov
  9. Александр С. (Александр) Вчера, 16:32
    В фундаментальной науке у нас все в порядке.. А вот перевести все это в практическую плоскость не умеем. Создадим, а зарабатывать на этом будут американцы..европейцы да японцы, но только не мы.
    Александр С.
  10. Sling (Евгений) Вчера, 16:38
    Ничё не понял!!!
    Sling
    1. XXXIII (Владимир) Вчера, 22:39
      Цитата: Sling
      Ничё не понял!!!

      Это возможно, но это не точно... lol
      XXXIII
  11. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Вчера, 16:40
    Цитата: из статьи
    Вся конструкция охлаждается в криостате до температуры, которая стремится к абсолютному нулю (до нескольких мК - миллиКельвин).

    К абсолютному нулю?! Это что-то из категории "миллион лет спустя". Это фантастика, влажные мечты юноши-журналиста, чего-то недопонявшего о том, о чём пытается написать. Как можно в нашем физическом мире достичь температуры материи "ноль" и при этом сохранить эту материю?!
    Николай Фёдоров
    1. Володин (Алексей) Вчера, 16:55
      Цитата: Николай Фёдоров
      Это что-то из категории "миллион лет спустя".

      Это что-то из категории: нужно быть внимательнее при прочтении. Авторы проекта ничего не говорят о "достижении абсолютного нуля", ибо это, как говорит нам физика, и невозможно. Говорят они о температуре ниже 1К. Если вы не в курсе, что температуру ниже 1 К получают в лабораторных условиях, то к чему этот комментарий...
      Володин
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Вчера, 18:13
        Цитата: Володин
        Цитата: Николай Фёдоров
        Это что-то из категории "миллион лет спустя".

        Это что-то из категории: нужно быть внимательнее при прочтении. Авторы проекта ничего не говорят о "достижении абсолютного нуля", ибо это, как говорит нам физика, и невозможно. Говорят они о температуре ниже 1К. Если вы не в курсе, что температуру ниже 1 К получают в лабораторных условиях, то к чему этот комментарий...

        Тут две трети комментаторов таких же физиков, как и я. А я последний раз держал учебник физики в руках, когда разжигал им костёр, греясь в оцеплении в учебном центре. Тридцать с лишним лет тому назад. Зато у меня физподготовка и огневая всегда были на "отлично". soldier И вообще, я сюда случайно заглянул...
        Николай Фёдоров
      2. gridasov Вчера, 23:23
        Для разных сред и веществ своя критическая температура нуля.
        gridasov
    2. gridasov Вчера, 17:15
      Код не надо перемещать , чтобы затрачивать энергию на сопротивление. Код может просто вращаться меняя вариантность диспозиции. Поэтому и энергозатраты минимизируются.
      gridasov
  12. alta (Анатолий) Вчера, 16:51
    От революционное предложения до его изготовления проходят десятки лет (если он работать будет).
    А пока, Intel представил на проходящей в Тайване выставке COMPUTEX два разработанных в Израиле процессора нового поколения - Whiskey Lake для ноутбуков.
    Новые процессоры, который выйдут на рынок уже этой осенью, поддерживают доступ к интернету со скоростью до 1 гигабита в секунду и на десятки процентов улучшают потребления энергии и другие показатели.
    Новые процессоры сделаны по технологии 14 нанометров и предназначены для 140 различных моделей компьютеров.
    alta
  13. Altona (Евгений) Вчера, 16:52
    Цитата: Dym71
    Александр, Вы тавойт, до греха доведёте таким иконостасом! Я умишком слабоват в ентих научных сферах, бывало господина Гридасова прочтешь комментарий - другой и радуешься, что не двинулся рассудком! А Вы в такую бездну предлагаете окунуться без подготовки!


    Ну вот вам книжка попроще, такую-то точно осилите... laughing laughing
    Altona
    1. Dym71 (Андрей) Вчера, 17:02
      Цитата: Altona
      Ну вот вам книжка попроще, такую-то точно осилите...

      Тююю, у Гридасова комменты мощнее!
      Dym71
  14. himRa (Rahim) Вчера, 17:43
    Цитата: Shahno
    Кубит во взаимодествии электронных уровней, некоторой быстрой координации разных атомов(их ионов) кристалла(запутанность). Я бы сказал это не суперпозиция, а множество суперпозиций.

    Пашенька....вы здорово обьясняете про БВ и Израэль,но вот мы еще не разобрались с одной суперпозицией а вы уже про ,,множество,, laughing
    еще раз обьясните мне:есть цифры:1;2;3;4;5;6;7;8;9;0.....
    В граммах это сколько суперпозиций,математическая неопределенность многих не устроит!!!
    himRa
    1. Shahno (Павел) Вчера, 17:50
      Вы ж понимаете, я не гуру.... Если зададите нормальный вопрос объясню. Даже вспомню как это Капица(сын не папа) объяснял упрямому студенту...
      Shahno
      1. himRa (Rahim) Вчера, 18:17
        Цитата: Shahno
        Вы ж понимаете, я не гуру...

        Если уж сами не понимаете то и не пытайтесь обьяснить!
        Цитата: Shahno
        Даже вспомню как это Капица

        Вы своими связями то не пугайте!это все равно не поможет ...вот тов.Гридасов обьяснил вам популярно про ,,выкл,, и ,,вкл,,
        himRa
        1. Shahno (Павел) Вчера, 18:28
          Не понимаю, на бытовом уровне нет. Прочитайте "Теория поля" Ландау. Я постараюсь ответить вам если прекратите шутить, числа 1,2,3...9. Если пытаешься измерить(изменить) потенциал одного электронного уровня мнгновенно меняется энергия другого только ни одного, а в целой системе, в любом управляемом месте системы. И не в двоичной системе... То есть 1 вызовет 9,а может 29...Это один из примеров суперпозиции...
          Shahno
          1. himRa (Rahim) Вчера, 18:52
            Цитата: Shahno

            Не понимаю, на бытовом уровне нет.

            Ошибаетесь...есть и на бытовом!
            Это когда нужно обьяснить другим свое понимание!! lol
            иначе денег не дадут!
            Эффективность системы о которой вы пытаетесь мне рассказать крайне низка ....и в большинстве случаев просто невозможна...
            Вы меня не убедили,и к сожалению вынужден отключится,готов продожить беседу познее...
            himRa
        2. Shahno (Павел) Вчера, 18:31
          Кстати я не понимаю, чем я лучше Бора... Каюсь.
          Shahno
        3. 123456789 Вчера, 21:26
          Цитата: himRa
          Если уж сами не понимаете то и не пытайтесь обьяснить!

          Раз объяснил! Другой объяснил! Сам уже понял laughing
          123456789
  15. gridasov Вчера, 17:56
    Цитата: alta
    Новые процессоры сделаны по технологии 14 нанометров и предназначены для 140 различных моделей компьютеров.

    Уменьшение элементной базы и вообще минимизация размеров приводит только к увеличению плотностимагнитных силовых взаимодействий . Поэтому разговоры об энергоэффективности не имеют оснований
    gridasov
  16. gridasov Вчера, 18:02
    Цитата: Altona
    Цитата: Dym71
    Александр, Вы тавойт, до греха доведёте таким иконостасом! Я умишком слабоват в ентих научных сферах, бывало господина Гридасова прочтешь комментарий - другой и радуешься, что не двинулся рассудком! А Вы в такую бездну предлагаете окунуться без подготовки!


    Ну вот вам книжка попроще, такую-то точно осилите... laughing laughing

    В основе технологии описанной автором этой книги лежит теория крыла для использования его в низкопотенциальных физ процессах. Что это значит ?То , что основой ракетного двигателя является турботопливонагнетатель . А вот в нем и лопасти турбины расположены таким образом , что это уже не дает возможности увеличения скорости и производительности работы этого устройства . Значит и нет возможности создать не только тяжелую и рентабельную ракету , но и все остальное . Поэтому теорию крыла надо и можно пересмотреть . Что мы и предлагаем. И это дает реальный прорыв в будущее.Потому , что все очень обоснованно и понятно
    gridasov
  17. gridasov Вчера, 18:32
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: gridasov
    плазма так же меняет свои параметры в зависимости от потенциала контура , который вызывает эту плазму и акустические эффекты

    А теперь попытайтесь это сказать простыми русскими словами. Чтобы понятно было.
    Это тестик такой, Гридасов: если Вы понимаете, что и о чем говорите, Вы легко это... перетолмачите. Если нет (а я предполагаю, что Вы того, что пишете, не понимаете) - Вы съедете на базаре. Ну, или попытаетесь это сделать.
    И? wink

    Плазменные процессы и все другие физические эффекты являются производными от того какие комплексные процессы происходят в контуре напряженности и в среде где этот контур размещен. Плазменные процессы всегда ведут себя подобно гидро газодинамическому потоку на фоне влияния гравитационных сил и других факторов влияния , которые всегда нужно включать в систему анализа. Вообще плазма это физический эффект определенный свойствами и самого контура и того как потенциал контура влияет на свойства среды в которой контур замыкается и при этом система принимает устойчивые параметры .Вообще я оперирую комплексом взаимодействующих причин и факторов , а сознание обычных людей только выборочными данными . Это и вносит элемент непонимания того о чем я говорю.
    gridasov
    1. Простой (Alexander) Вчера, 23:23
      Цитата: gridasov
      Вообще я оперирую комплексом взаимодействующих причин и факторов


      Вопрос: Ваш математический анализ комплексов из взаимодействующих причин и факторов основан на десятичной системе исчисления?
      Простой
  18. gridasov Вчера, 18:47
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: gridasov
    Это фундаментальная математика анализа а не вычислений и поиска частных последовательных решений. Анализ это всегда необходимость

    Гридасов, Вы все еще косноязычны. И это с неизбежностью выдает в Вас бота.
    Хотите, подниму Ваши речи времен Вашего входа на сайт?
    Фрактали, Гридасов... фрактали laughing

    Фрактальные взаимодействия а не фрактали это необходимый атрибут построения неразрывного математического пространства .Фрактальность определяет емкость вариаций комбинаций в радиальном построении такого пространства . Кстати это тесно связано и с тем , что и Вода и планетарные системы стремяться к сферической форме геометрического строения . И это обосновано стремлением к созданию устойчивой формы эл.магнитных взаимодействий таких систем с другими локальными системами взаимодействий. Что до Бота , так это ваше право делать собственные выводы по своему разумению.Вы не первый и не последний.
    gridasov
  19. gridasov Вчера, 19:56
    Цитата: 17085
    Цитата: gridasov
    Подумайте сами . Разве внутри среды воздуха , воды , других газов и веществ образующих среды взаимодействия не электромагнитные .Вы просто не можете понять , что любые электромагнитные взаимодействия уровневые и осуществляются по уровню их потенциала.

    А как же гравитация? С какой стороны тут электромагнетизм?

    Люба размерная величина , т.е тело или частица имеет поляризацию, а значит систему взаимодействия магнитных силовых потоков . Поэтому и планета обладает системой таких потоков. Гравитация это системный процесс , а не абстракция.
    gridasov
  20. gridasov Вчера, 20:00
    Цитата: Shahno
    Не понимаю, на бытовом уровне нет. Прочитайте "Теория поля" Ландау. Я постараюсь ответить вам если прекратите шутить, числа 1,2,3...9. Если пытаешься измерить(изменить) потенциал одного электронного уровня мнгновенно меняется энергия другого только ни одного, а в целой системе, в любом управляемом месте системы. И не в двоичной системе... То есть 1 вызовет 9,а может 29...Это один из примеров суперпозиции...

    Чудесно! Именно Ландау отмечал необходимость воссоединения количественных параметров числа с геометрическими и физическими
    gridasov
  21. hiller (hiller) Вчера, 20:15
    Прочитал...перечитал....ещё раз...не получается
    hiller
  22. gridasov Вчера, 20:37
    Цитата: Shahno
    Уважаемый, ключевое предложение здесь.. "устойчивой памяти с минимальным шумом"....

    Память это не статический архив того , что мы можем восстановить как информацию. Память имеет еще и в рамках человеческого восприятия и эмоции. Я лично могу волсстанавливать воспоминания именно на основании тонких ощущений эмоциональных факторов. В математике так же мы можем восстанавливать информацию не как хранение архива данных , а как диспозицию кода в системе и относительно алгоритма процесса развития накопления информации . Ведь мы все время ее накапливаем .Поэтому мы и не тратим энергию работы мозга на восстановление воспоминаний и это не имеет связи с удаленность этих воспоминаний в прошлом.
    gridasov
    1. Простой (Alexander) Вчера, 23:47
      Цитата: gridasov
      ... восстанавливать воспоминания именно на основании тонких ощущений эмоциональных факторов...


      А наша память по другому и не работает.
      Т.к. мы запоминаем благодаря эмоциям и ошушениям.
      Простой
  23. Gnefredov (Григорий) Вчера, 20:41
    Штука интересная но (пока) применимая лишь в лабораторных условиях. Если кратко, то чихните рядом с платой, чип зависнет. Ну, это утрировано, конечно. Там другие проблемы преодолеть надо: удержать резонанс излучателя (это ещё та хохма), обеспечить мало мальские стабильные характеристики (сейчас система работает около четверти секунды, правда, за это время она может перелопатить данных как бытовой комп за неделю работы).
    Всё ещё в зачаточной стадии, но, если получится, то революция машин нам гарантированна.
    smile
    Gnefredov
  24. Гильятон (Сусанин) Вчера, 21:05
    По ходу будет, как всегда, мы придумаем квантовый Компьютер, а американцы его будут продавать всем и сшибать бабло! recourse Неет, так дело не пойдёт! no
    Гильятон
  25. gridasov Вчера, 21:14
    Цитата: Shahno
    Ну, если не заморачиваться, квантовые эффекты проявляются на определенных длинах волн при взаимодействии со структурой вещества(кристалла, нанокристалла) .... Данная структура имеет энергетические переходы более тонкие и с более высокими уровнями энергий(плотности) , чем может может обеспечить акустическая энергия. Не понятно, как реализовано в принципе взаимодействие звуковых волн с квантовой структурой трансмона.... Статья без этих моментов просто вброс(фейком пока не назовем).

    . Когда вы говорите о более тонком и более высоком уровне , то разговор идет о размерности , а значит все может быть точно и четко выражено математически
    gridasov
  26. gridasov Вчера, 21:19
    Цитата: Gnefredov
    Штука интересная но (пока) применимая лишь в лабораторных условиях. Если кратко, то чихните рядом с платой, чип зависнет. Ну, это утрировано, конечно. Там другие проблемы преодолеть надо: удержать резонанс излучателя (это ещё та хохма), обеспечить мало мальские стабильные характеристики (сейчас система работает около четверти секунды, правда, за это время она может перелопатить данных как бытовой комп за неделю работы).
    Всё ещё в зачаточной стадии, но, если получится, то революция машин нам гарантированна.
    smile

    Резонансные эффекты это алгоритмические эффекты . Просто необходимо эти алгоритмы укоротить как процессы и вывести позитивные экстремумы в параметры более быстрого повторения. Поэтому все как всегда решая одну задачу порождают комплекс других проблем . И проходит много времени прежде чем осознают порочность выбранного направления исследований и развития.
    gridasov
  27. танк66 Вчера, 23:03
    1.Если бриты "в деле" - будет подстава /не знаю какая,-но,будет/
    2.Хоть бы пъезошугатель мошек-комаров на 1 кв.км слепили-буду аплодировать.
    танк66
  28. gridasov Вчера, 23:18
    [quote=Николай Фёдоров][quote=из статьи]Вся конструкция охлаждается в криостате до температуры, которая стремится к абсолютному нулю (до нескольких мК - миллиКельвин).[/quote]
    К абсолютному нулю?! Это что-то из категории "миллион лет спустя". Это фантастика, влажные мечты юноши-журналиста, чего-то недопонявшего о том, о чём пытается написать. Как можно в нашем физическом мире достичь температуры материи "ноль" и при этом сохранить эту материю?![/quote Математический нуль градусов можно описать как сбалансированный в потенциале процесс обеспечивающий существование этой материи. Иными словами процесс развития или деструкции сведен до минимума . Но при этом система продолжает существовать как взаимодействие магнитных процессов . Мы все время будем упираться в то какими свойствами числа мы можем описать или построить пространство взаимодействий. Поэтому крайне важно развить теорию числа и понять новые свойства числа, которым можно описать неразрывное динамически трансформируемое пространство .
    gridasov
  29. DeusExMachina Вчера, 23:49
    Струны, тем временем, не дремлют
    DeusExMachina
Картина дня