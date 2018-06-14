Как создавался танк Panzerkampfwagen I



Первый прототип шасси Kleintraktor



Схема серийного La.S. / Pz.Kpfw.I Ausf.A



Новейшие Panzerkampfwagen I на марше



Танк на фронте



Один из сохранившихся Pz.Kpfw.I на военно-историческом мероприятии



Танк Pz.Kpfw.I Ausf.B в музее

По материалам:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://pro-tank.ru/

http://armor.kiev.ua/

https://aviarmor.net/

http://achtungpanzer.com/

Чемберлен П., Дойл Х. Энциклопедия немецких танков Второй мировой войны 1933-1945. М.: АСТ, Астрель, 2003.

Версальский мирный договор запрещал Германии иметь бронетанковые войска. Тем не менее, уже в середине двадцатых годов Рейхсвер начал прорабатывать вопрос создания новых боевых бронированных машин, и в будущем такие работы дали желаемый результат. К середине следующего десятилетия военная промышленность завершила разработку первого немецкого танка современного облика. Вскоре в войска пошли серийные машины Pz.Kpfw.I, поставка которых дала старт созданию Панцерваффе.Во второй половине двадцатых годов сразу несколько немецких предприятий, не обращая внимания на условия Версальского мира, проработали целый ряд новых проектов бронетехники. Были разработаны, построены и испытаны машины нескольких типов, но они не устроили армию, и работы были продолжены. Новый этап бронетанковой программы стартовал в 1931 году по приказу инспектора автомобильных войск генерала Освальда Лутца. В проработке требований к новой технике ведущую роль сыграл Гейнц Гудериан, позже получивший большую известность.Задание 1931 года предусматривало разработку и строительство перспективного легкого танка с массой до 5 т и пушечно-пулеметным вооружением. Машина должна была показывать максимально возможные характеристики, но во главу угла ставилась технологичность и простота производства. Изначально планировалось построить большое количество линейных танков для подготовки личного состава и возможного участия в боях. Позже новый танк мог стать основой для техники иных классов.До определенного времени немецкие военные и инженеры старались поддерживать секретность. По этой причине проект нового танка изначально получил наименование Kleintraktor – «Малый трактор». Чуть позже появилось официальное название Landwirtschaftliche Schlepper («Сельскохозяйственный трактор») или La.S. В 1935 году ввели обозначения M.G. Panzerwagen и M.G. Kampfwagen («Пулеметная боевая машина») и только после этого появилось самое известное название – Panzerkampfwagen I или Pz.Kpfw.I.К программе разработки танков привлекли сразу четыре ведущие компании германской оборонной промышленности. Свои варианты проекта, соответствующего заданию заказчика, предложили компании Daimler-Benz, Krupp, MAN и Rheinmetall. Проект компании «Крупп» был представлен уже в середине 1931 года, но заказчик потребовал изменить его. По опыту испытаний предыдущих образцов, было предложено перекомпоновать разработанный танк. Предполагалось, что перенос ведущих колес в переднюю часть корпуса улучшит характеристики шасси.В начале марта 1932 год Рейхсвер и «Крупп» подписали контракт на завершение разработки проекта и последующее строительство опытного шасси нового типа. Опытный Kleintraktor должен был выйти на испытания к началу июля того же года. При этом конструкторам предстояло вновь доработать проект в соответствии с обновленными требованиями.Во избежание утечек информации и негативных последствий разработка нового легкого танка была разделена на два самостоятельных проекта. Первый предназначался для создания шасси, тогда как целью второго было проектирование надстройки и башни. Подбашенную коробку и боевое отделение планировалось разработать лишь к концу осени 1932 года, причем с определенного времени одновременно создавалось два проекта: одним занимались инженеры Krupp, вторым – Daimler-Benz.Весной и летом 1932-го заказчик несколько раз вносил коррективы в существующее техническое задание. Это усложняло разработку проекта и приводило к смещению сроков. Опытный «Кляйнтрактор» начали строить с заметным опозданием относительно изначального графика. Его представили заказчику только в последних числах июля – почти через месяц после изначально определенной даты.Был построен объект с открытым корпусом из конструкционной стали. В передней части машины находились устройства трансмиссии, рядом с которыми помещался водитель. В центре оставалось место для боевого отделения, а корму занимала силовая установка. «Малый трактор» имел бензиновый двигатель Krupp M.301 мощностью не более 52 л.с. К этому времени были определены основные особенности ходовой части, более не изменявшиеся. В передней части корпуса находились крупные ведущие колеса, за которыми находились четыре опорных катка и направляющие колеса, опущенные на грунт. В составе подвески использовались листовые рессоры и пружины. Снаружи на ходовой монтировались характерные продольные балки.При создании проекта конструкторам не удалось выполнить все технические требования. Машина весила почти 3 т, что на 300 кг превышало ограничения военных; недостаточно мощный двигатель позволял разогнаться всего до 28 км/ч вместо требуемых 50-54 км/ч. Также имелись некоторые иные проблемы и недочеты как конструктивного, так и технологического характера. После недолгих испытаний началась доработка проекта и построенной опытной машины. В самом начале осени состоялись новые испытания, и 19 сентября комиссия Управления вооружений Рейхсвера официально приняла ее.Доводка первого опытного шасси не дала все желаемые результаты, и потому в конце 1932 и в начале 1933 года компания Krupp переработала проект в целом. Одновременно с изменением шасси продолжалась разработка надстройки с башней. Работы в этом направлении затянулись по вине заказчика. Осенью 1932 года армия решила, что новый танк не нуждается в 20-мм пушке, которую следует заменить пулеметом. Потребовалась серьезная переработка частично готового проекта башни. В итоге как шасси, так и башню для него удалось завершить только в первых месяцах следующего 1933 года.Весной 1933 года, еще до завершения основных конструкторских работ, армия заказала строительство пяти опытных шасси обновленной версии. В отличие от единственного предшественника, эти Kleintraktor должны были строиться из броневой стали и нести надстройку с оружием. Заказ предусматривал сдачу пять полноценных опытных образцов к середине июля. Далее военные планировали провести все необходимые испытания, включая стрельбу, и вынести окончательное решение по всему проекту.Уже после начала строительства требуемой техники Управление вооружений сообщило о планах на закупку первой серии из 150 бронемашин. Кроме того, в этот период рабочее название «Кляйнтрактор» заменили на Landwirtschaftliche Schlepper или La.S.В связи с различными проблемами фирма «Крупп» вновь отклонилась от графика. Первую машину вывели на испытания только через несколько дней после крайнего срока, в конце июля, а оставшиеся – в начале августа. При этом речь шла только о шасси. В ходе разработки боевого отделения вновь возникли проблемы, в результате чего пять новых прототипов остались без надстроек и башен.Вероятно, по причине задержек при строительстве опытных образцов, заказ на первую серийную партию разделили между несколькими производителями. Основным изготовителем танков назначили компанию Krupp, которой предстояло собрать 135 машин. Также к работам привлекли Daimler-Benz, Grüsonwerke, Henschel, MAN и Rheinmetall. Каждая из этих организаций должна была представить по три танка и показать свой потенциал в контексте выпуска новой бронетехники. Шесть контрактов на первую серийную партию танков были подписаны уже в июле 1933 года, до завершения испытаний. Последние машины по этому заказу должны были выйти из цеха к лету 1934-го.Работы вновь отстали от графика, и полторы сотни шасси были достроены только осенью 1934 года. Однако это было не самой серьезной проблемой. Надстройка и башня от фирмы «Крупп» все еще не были готовы к серийному производству и монтажу на выпущенные шасси. В результате этого компания лишилась контракта на этот проект, и башней занялась фирма Daimler-Benz. Новый вариант верхней части корпуса и боевого отделения появился только в следующем году. Были изготовлены несколько десятков надстроек из броневой стали, которые тут же установили на имеющиеся шасси. По очевидным причинам, бронетехника в такой комплектации в дальнейшем использовалась только в качестве учебной.К этому времени ключевые посты в военном и политическом руководстве Германии заняли Адольф Гитлер и его соратники. Дальнейшее развитие проекта La.S., равно как и других разработок военного назначения, теперь велось с прицелом на дальнейшее строительство полноценной армии со всеми желаемыми возможностями. Впрочем, до определенного времени нацисты не торопились открыто заявлять о своих планах и продолжали вести работы в атмосфере секретности.С начала 1934 года военное и политическое руководство Германии занималось составлением новых планов по строительству бронетанковых войск, и неоднократно меняло свое мнение. К примеру, в середине весны было решено выпустить вторую серию танков La.S. и на этом завершить их строительство для высвобождения производственных мощностей для нового танка La.S. 100 (будущий Pz.Kpfw.II). Чуть позже планы серьезно изменились. Вторую серию увеличили до 300 машин, а в дальнейшем общее количество танков решили довести до 1000 единиц. При этом речь шла о полноценных боевых машинах с броневыми корпусами и надстройками, а также с пулеметным вооружением.Компания Krupp уже не могла справиться с запланированными заказами самостоятельно. К работам вновь привлекли пять других организаций. К июлю 1935 года шесть фирм совместными усилиями должны были довести общую численность La.S. до тысячи. Наиболее заметный вклад в выпуск техники внес завод Grüsonwerke. Без серьезного отставания от графика он передал армии почти 330 танков. Также отличились компании MAN и Henschel, поставившие 160 и 150 танков соответственно.16 мая 1935 года германские власти официально объявили о создании полноценных вооруженных сил и отказе от дальнейшего соблюдения условий Версальского договора. К этому времени промышленность успела выполнить большую часть заказа на выпуск легких танков La.S., однако Вермахт все еще должен был получить существенные количества техники.Более не нуждаясь в конспирации, Германия переименовала новый легкий танк. Теперь он назывался M.G. Panzerwagen. Чуть позже ввели название M.G. Kampfwagen. Только весной следующего года появилось самое известное официальное обозначение – Panzerkampfwagen I. Первая серийная модификация была обозначена как Ausführung A. Впрочем, более старые названия забылись не сразу. До определенного времени новые Pz.Kpfw.I продолжали по привычке называть La.S.По тем или иным причинам, командование решило расширить парк новейших танков. В связи с этим в 1935 году появились заказы на третью и четвертую серии из 152 и 175 бронемашин соответственно. Их строительство велось по базовому проекту Pz.Kpfw.I Ausf.A. В рамках четырех серий несколько предприятий к осени 1936 года сумели построить более 1300 легких танков. На некоторый период бывший «Кляйнтрактор» обеспечил себе почетное звание самого массового танка Вермахта.Еще осенью 1932 года, до завершения работ по первой версии танка, был предложен проект модернизации. La.S. на тот момент имел недостаточно мощный двигатель, и в новом проекте предлагалось использовать новый мотор мощностью 80 л.с. Более мощный двигатель отличался увеличенными габаритами, из-за чего пришлось увеличить корпус, уменьшить боевое отделение, а также добавить пару опорных катков, переработать подвеску и поднять задние направляющие колеса над грунтом.Позже проект получил развитие, и в 1935 году появилось предложение об использовании двигателя Maybach NL 388 Tr мощностью 100 л.с. Корпус и ходовую часть вновь пришлось доработать в связи с особенностями силовой установки. Такой проект носил рабочее обозначение La.S.-May. В 1935 году фирма «Крупп» построила и испытала опытный образец такого танка. После некоторой доводки появился заказ на серийное производство.В январе 1936 года появился заказ на выпуск более 300 новых танков, обозначенных как Pz.Kpfw.I Ausf.B. Производство машин вновь поручили нескольким предприятиям. Через несколько месяцев 72 шасси велели перестроить в командирские танки, в связи с чем появился дополнительный контракт на 150 линейных бронемашин.По известным данным, до конца 1937 года четыре завода совместными усилиями построили четыре сотни танков модификации Ausführung B. В первую серию входило около 250 машин, во вторую – около 150. Общая численность построенных танков двух модификаций превысила 1500 единицы.В 1936 году Управление вооружений заказало разработку и строительство учебных машин на базе существующих легких танков. Для подготовки экипажей танков Pz.Kpfw.I Ausf.A по-прежнему можно было использовать недостроенные шасси первой партии, оставшиеся без надстроек. Для учебы водителей ЗPz.Kpfw.I Ausf.B требовалась иная техника. В том же году предприятие Grüsonwerke получило заказ на 295 учебных машин, получивших название Schulfahrzeuge. Такая техника представляла собой танковое шасси с легкой надстройкой из конструкционной стали.Чуть позже появилась учебная машина Umsetz-Fahrzeuge. Она так же основывалась на конструкции серийного танка и не имела броневой надстройки с вооружением. При этом новый проект позволял переоборудовать учебную машину в полноценный танк путем демонтажа легкой надстройки и установки броневой коробки с башней. Было собрано почти полторы сотни таких машин.В 1936 году стартовала разработка двух проектов, предназначавшихся для выхода на международный рынок. На основе танка Pz.Kpfw.I Ausf.A был разработан упрощенный и облегченный образец под названием Leichter Kampfwagen Ausland (L.K.A.). Позже появился экспортный вариант Pz.Kpfw.i Ausf.B – L.K.B. Для испытаний построили только один танк L.K.A. и три L.K.B. В течение нескольких лет фирма «Крупп» искала заказчиков, но не преуспела в этом деле. В серию экспортные танки не пошли.Проект Kleintraktor / Landwirtschaftliche Schlepper / M.G. Panzerwagen / Panzerkampfwagen I оказался первой успешной попыткой Германии создать по-настоящему современный и массовый танк. Проектирование стартовало в тот период, когда немецкие власти и промышленность все еще делали вид, что соблюдают условия Версальского договора. Позже к власти пришли нацисты, которые не планировали даже создавать видимость этого. Серийное производство новой бронетехники, ранее скрывавшееся, теперь велось открыто.Недавно созданный Вермахт за считанные годы получил полторы тысячи легких танков и сотни вспомогательных машин на их базе. При этом продолжалась разработка новых проектов, которые вскоре тоже были доведены до серийного производства. Танк Pz.Kpfw.I дал старт строительству Панцерваффе. Кроме того, он первым отправился на войну – во время боев в Испании. Позже такой технике пришлось работать на всех европейских театрах военных действий Второй мировой войны. Вряд ли Европа, наблюдая за строительством Вермахта, а также производством и применением бронетехники для него, могла представить, чем все это закончится, и каким кошмаром обернется появление немецких танков.