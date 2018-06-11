Способны ли С-500 сбивать спутники и F-35. Американские СМИ размышляют

Оружие обладает не только беспрецедентной способностью достигать больших высотных целей, в том числе баллистических ракет и даже спутников, но и, по сообщениям СМИ, обнаруживать самолёты, которые на сегодняшний день считаются невидимками. Пока ведущие аналитики не находят подтверждения этой информации, но достоверно одно: Россия развивает систему высотной ПВО-ПРО.

Американское издание The National Interest публикует материал, в котором рассматривается перспективный зенитный ракетный комплекс (ПВО-ПРО) С-500 «Прометей». В материале говорится о том, что российская система переворачивает представление о границах эффективности зенитных систем в мире.Из материала:Издание ссылается на уже известную публикацию CNBC, в которой было заявлено, что не так давно в России были осуществлены испытания С-500, в ходе которых выпущенная ракета поразила цель на рекордной дальности.Заявлено, что С-500 может использовать несколько классов ракет. В частности, сообщается о ракете 48Н6 массой около 2 т и радиусом действия около 240 км. Другая ракета, по сообщению издания, ссылающегося на открытые источники - 40Н6. Также говорится о вероятности использования ЗУР 9М100 разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это одноступенчатая ракета малой дальности с твердотопливным двигателем и управляемым вектором тяги. Ракета используется в ЗРК С-400.Однако главной загадкой комплекса С-500 остаются ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Предполагаемый радиус поражения цели - около 600 км. Требуемые параметры: преодоление скоростного рубежа в 4-5М (1 М (Мах) - скорость звука). Способность перехватывать цели, движущиеся со скоростью около 7 км/с (20 М). Эти ракеты в перспективе будут применяться против воздушных объектов так называемой малой заметности.NI сразу же рисует картину того, как 77Н6-Н и 77Н6-Н1 ЗРК С-500 "Прометей" будут угрожать американским самолётам F-22 и F-35.В материале говорится, что, "по заявлению русских", С-500 может быть подключена к системе противовоздушной-противоракетной-противоспутниковой обороны.