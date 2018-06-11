01:42 12 июня
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Способны ли С-500 сбивать спутники и F-35. Американские СМИ размышляют

Американское издание The National Interest публикует материал, в котором рассматривается перспективный зенитный ракетный комплекс (ПВО-ПРО) С-500 «Прометей». В материале говорится о том, что российская система переворачивает представление о границах эффективности зенитных систем в мире.

Из материала:
Оружие обладает не только беспрецедентной способностью достигать больших высотных целей, в том числе баллистических ракет и даже спутников, но и, по сообщениям СМИ, обнаруживать самолёты, которые на сегодняшний день считаются невидимками. Пока ведущие аналитики не находят подтверждения этой информации, но достоверно одно: Россия развивает систему высотной ПВО-ПРО.


Издание ссылается на уже известную публикацию CNBC, в которой было заявлено, что не так давно в России были осуществлены испытания С-500, в ходе которых выпущенная ракета поразила цель на рекордной дальности.


Заявлено, что С-500 может использовать несколько классов ракет. В частности, сообщается о ракете 48Н6 массой около 2 т и радиусом действия около 240 км. Другая ракета, по сообщению издания, ссылающегося на открытые источники - 40Н6. Также говорится о вероятности использования ЗУР 9М100 разработки АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Это одноступенчатая ракета малой дальности с твердотопливным двигателем и управляемым вектором тяги. Ракета используется в ЗРК С-400.

Способны ли С-500 сбивать спутники и F-35. Американские СМИ размышляют


Однако главной загадкой комплекса С-500 остаются ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Предполагаемый радиус поражения цели - около 600 км. Требуемые параметры: преодоление скоростного рубежа в 4-5М (1 М (Мах) - скорость звука). Способность перехватывать цели, движущиеся со скоростью около 7 км/с (20 М). Эти ракеты в перспективе будут применяться против воздушных объектов так называемой малой заметности.

NI сразу же рисует картину того, как 77Н6-Н и 77Н6-Н1 ЗРК С-500 "Прометей" будут угрожать американским самолётам F-22 и F-35.

В материале говорится, что, "по заявлению русских", С-500 может быть подключена к системе противовоздушной-противоракетной-противоспутниковой обороны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 75

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  1. Sergerius (Сергей) Вчера, 16:19
    Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))
    Sergerius
    1. bulvas (Василий) Вчера, 16:24

      Трепещите, супостаты!
      толи еще будет …

      wassat
      bulvas
      1. cniza (Виктор) Вчера, 16:39
        Все только ради денег , главное страху нагнать по более.
        cniza
    2. Арон Заави (Арон) Вчера, 16:53
      Цитата: Sergerius
      Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))

      Сбить F-35 можно и из Панциря если он в прицел попадется. Мне кажется не правильно делается акцент в том что такое C-500 . Это прежде всего мобильный комплекс ПРО. Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет. Для этого и С-400 за глаза.
      Арон Заави
      1. Yak28 (Алексей ) Вчера, 16:58
        Сбить F-35 можно и из ЗУ-23 если он полетит не малой высоте,действительно акцент на C-500 делать не правильно
        Yak28
        1. Shurik70 (Александр) Вчера, 17:14
          Цитата: Арон Заави
          Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет

          laughing Конечно. Это только для парадов.
          Shurik70
          1. Арон Заави (Арон) Вчера, 17:45
            Цитата: Shurik70
            Цитата: Арон Заави
            Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет

            laughing Конечно. Это только для парадов.

            Ну почему же. Просто С-500 в услрвиях РФ это стратегическая система и глубина базирования его будет соответственная, а F-35/22 это фронтовые машины ,которые в первую очередь предназначены для работы по войскам и ближним тылам. Конечно можно и далеко слетать, но это в условиях регионального конфликта .
            Арон Заави
            1. Shurik70 (Александр) Вчера, 17:56
              Так никто и не спорит, что выгоднее поставить С-500 у стратегических объектов, в ней в единую сеть связать все остальные ПВО - от С-400 и спутникового наблюдения до целеуказаний для отдельных Шилок и даже бойцов с ПЗРК.
              Любая система обороны - это прежде всего Система, комплекс разнообразных вооружений и их взаимодействие. Там должны быть как дорогущие ракеты, способные сбивать спутники, так и дешёвые пулемёты и "летающие сети", способные очистить небо от роя дронов.
              Shurik70
        2. dorz (Дмитрий) Вчера, 17:19
          Американцы имеют возможность не заходить истребителями F-16/18/35 в зону действия любых российских ПВО. В апреле по Сирии было выпущено 19 ракет AGM-158A JASSM с дальностью более 900 км. и по заявлениям все попали в цель. В 20х годах они заказали 1000 таких ракет.
          dorz
          1. 123456789 Вчера, 18:43
            Цитата: dorz
            Американцы имеют возможность не заходить истребителями F-16/18/35 в зону действия любых российских ПВО. В апреле по Сирии было выпущено 19 ракет AGM-158A JASSM с дальностью более 900 км. и по заявлениям все попали в цель. В 20х годах они заказали 1000 таких ракет.

            Противостояние ракет и противоракет напоминает противостояние снаряда и брони. Абсолютный победитель едва-ли возможен... Возможны лишь временные успехи и неудачи. Несомненным прорывом является гиперзвук и у нас он уже есть.
            123456789
      2. mvg (Максим) Вчера, 17:42
        Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты

        Ну вы же "тратите" Тамиры по 50+ т.$ на водопроводные трубы Кассам. Ваши слова о том, что не так важна стоимость Кассама, как то, что он может натворить, попав или в детскую больницу или в электростанцию.
        Так и С-500, лучше сбить Ф-35, чем дать ему выполнить задание.
        mvg
      3. Маз Вчера, 18:49
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Sergerius
        Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))

        Сбить F-35 можно и из Панциря если он в прицел попадется. Мне кажется не правильно делается акцент в том что такое C-500 . Это прежде всего мобильный комплекс ПРО. Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет. Для этого и С-400 за глаза.

        То есть с-400, запросто снесет Адир и даже не запыхается при этом? Отрадно знать, шо наши израильские "друзья" во глубине души боятся с-400 и понимают это.
        Маз
        1. Арон Заави (Арон) Вчера, 18:57
          Цитата: Маз

          То есть с-400, запросто снесет Адир и даже не запыхается при этом? Отрадно знать, шо наши израильские "друзья" во глубине души боятся с-400 и понимают это.

          Во первых лично тебе Маз ,я точно не друг. Во вторых глупо недооценивать такие серьезные системы ПВО, как С-300/400. Это очень грозное оружие. А вот готовить свои ключи от этого замка нам никто не запретил.

          Арон Заави
      4. Bad_Santa (Максим) Вчера, 21:31
        На С-500 будут и ракеты с С-400. Так что о стоимости одной ракеты вы глупо сказали. Ракеты вашего купола тоже в несколько десятков раз дороже тех, которые они сбивают, но это не говорит о том, что не стоит сбивать ракеты идущие на Израиль. Надо еще учитывать возможный причиненный ущерб
        Bad_Santa
      5. Totah155 (Alex) Вчера, 21:40
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Sergerius
        Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))

        Сбить F-35 можно и из Панциря если он в прицел попадется. Мне кажется не правильно делается акцент в том что такое C-500 . Это прежде всего мобильный комплекс ПРО. Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет. Для этого и С-400 за глаза.

        Сбить, как отмечено, можно из чего угодно.
        Главное в этом деле "правильный" радар, дающий целеуказание на перехватчик.
        Totah155
    3. сибиралт (Олег) Вчера, 17:46
      А зачем гадать? Будут у нас стрельбы из С-500, пусть свои самолеты дадут в качестве мишеней. winked
      сибиралт
    4. Deadушка (Виталий) Вчера, 18:46
      Цитата: Sergerius
      Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))

      Угу, американский аналог "ВО"... тамошние диваны под экспертами аж пылают laughing
      Deadушка
  2. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:21
    NI сразу же рисует картину того, как 77Н6-Н и 77Н6-Н1 ЗРК С-500 "Прометей" будут угрожать американским самолётам F-22 и F-35.

    сказочники мультипликаторы. а смысл один "Русские идут, дайте денег"
    LSA57
    1. ученый Вчера, 16:38
      Цитата: LSA57
      Русские идут, дайте денег

      Точнее включите печатный станок.
      Но что то мне подсказывает, что С-500 будет так-же сильно отличатся как разрекламированный Циркон корабельного базирования от принятого на вооружение Кинжала воздушного базирования. Слишком давно по сети гуляют ТТХ С-500, а это "ЖЖЖ" не спроста.
      ученый
  3. Sergerius (Сергей) Вчера, 16:23
    Галевуд отдыхает))
    Sergerius
  4. kventinasd (Олег) Вчера, 16:24
    После введения санкций амерами, прогресс в России в ВПК стал заметен даже невооруженным глазом. Нам русским всегда нужен жареный петух. Ну, так уж повелось. американцы эту роль с лихвой выполняют. Уверен не понаслышке, что С-500 покажет амерам где раки зимуют... и не только 500соточка....Короче, положим им ежа в штаны, пусть прочувствуют...
    90 - е канули в лету, - за Державу не обидно. good
    kventinasd
    1. mvg (Максим) Вчера, 17:44
      90 - е канули в лету, - за Державу не обидно. good

      Вы в розовом мире живете, 2008 год был много лучше, чем, скажем 2014-2018
      mvg
      1. kventinasd (Олег) Вчера, 22:07
        2008 год был много лучше, чем, скажем 2014-2018

        А где тут 90-е или с арифметикой не дружим?
        kventinasd
  5. svp67 (Сергей) Вчера, 16:32
    NI сразу же рисует картину того, как 77Н6-Н и 77Н6-Н1 ЗРК С-500 "Прометей" будут угрожать американским самолётам F-22 и F-35.
    Тут же главное, что бы Ф-22 и Ф-35, с дуру, не стали угрожать С-500 и пущай летают где то в стороне от нас
    svp67
  6. zenion (zinovy) Вчера, 16:49
    Это вовсе напоминает то обсуждение, что в России не смогут построить керченский мост. В общем не мост, а иллюзия, а автомобили ездят.
    zenion
  7. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 16:50
    Вот что происходит когда при отсутствии внятной информации надо выдать "на-гора" материал "из многа букав" и с претензией на аналитический подход . И чем меньше реальной информации , тем легче местному ВПК отхватить денег на "борьбу с угрозой"
    КВУ-НСвД
  8. taiga2018 (Макар) Вчера, 16:56
    они размышляют про возможности С-500,а наверняка уже разрабатывается С-600...
    taiga2018
  9. Altona (Евгений) Вчера, 16:58
    The Shitty Interest снова выдал очередной сенсационный анализ из серии "Избыточная реклама российских вооружений как причина хронического недофинансирования Пентагона".
    Altona
    1. Андрій Πривалов (посетитель 1) Вчера, 18:03
      Избыточная реклама российских вооружений связана с тем, что владецльцем журнала The National Interet является кремле-политолог Дмитрий Саймс, который бегает по российским ток-шоу у Соловьева и Первого канала.
      Андрій Πривалов
      1. asv363 (Сергей) Вчера, 20:39
        Вы ещё не устали писать практически одно и тоже в разных темах за один день?

        Пример:
        Андрій Πривалов (посетитель 1) Сегодня, 09:54

        https://topwar.ru/142881-amerikanskiy-ekspert-apl
        -ogayo-otvetyat-na-yadernoe-unichtozhenie-ameriki
        .html
        asv363
  10. фрезер (александр) Вчера, 17:05
    В частности, сообщается о ракете 48Н6 массой около 2 т и радиусом действия около 240 км.

    2тонны, радиус порадкния 240 км (пусть даже 300). А сколько весит ракета с радиусом 600 км? Для сравнения американская зрк sm6:
    масса: 1500 кг

    скорость: до 3,5 Маха

    дальность действия: более 240км ( в перспективе по надводным целям 460 км)

    высота цели: более 33 км
    Почему такая разница в массе?
    И да, я уверен, что американцам не оставит труда, создать ракету-ы как у с 400, с500 судя известным по ТТХ.
    фрезер
    1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 18:02
      Цитата: фрезер
      американцам не оставит труда, создать ракету-ы как у с 400, с500

      Там принципиально отличаются концепции наведения на больших дальностях. Во первых траектория ракеты другая ближе к баллистической, а во вторых на конечном участке включается ГСН и режим самонаведения. Поэтому по массе ракеты не сильно отличаются.
      Vita VKO
      1. фрезер (александр) Вчера, 18:20
        Цитата: Vita VKO
        Там принципиально отличаются концепции наведения на больших дальностях. Во первых траектория ракеты другая ближе к баллистической, а во вторых на конечном участке включается ГСН и режим самонаведения. Поэтому по массе ракеты не сильно отличаются.

        Три раза прочитал и ничего не понял в вашем комменте.
        И да-да.,пойду в школу, учить мат. честь.
        фрезер
        1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 19:52
          Цитата: фрезер
          И да-да.,пойду в школу, учить мат. честь

          Не думаю, что где нибудь найдете. Когда услышал новые концепции построения ЗУР 10 лет назад от разработчиков тех.задания С-500 у меня у самого произошел разрыв шаблонов, хотя теорию ЗУР уже тогда знал не плохо.
          Vita VKO
          1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 20:34
            Цитата: Vita VKO
            новые концепции построения ЗУР

            Самое интересно, это что при наведении с верхней полусферы любой "стелс" очень даже хорошо отражает сигналы во всех диапазонах, а в инфракрасном так вообще светится лучше обычного самолета.
            Думаю, что после начала серийного производства С--500 в США начнется массовое списание и F-35 и F-22.
            Vita VKO
    2. Юра (Юрий) Вчера, 18:04
      Цитата: фрезер
      масса: 1500 кг
      скорость: до 3,5 Маха
      дальность действия: более 240км ( в перспективе по надводным целям 460 км)
      высота цели: более 33 км
      Почему такая разница в массе?

      Потому что:
      Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км[6], что достаточно для прикрытия МБР с разгоном по настильной траектории, которая начинается от 100 км верхней границы атмосферы и около 200 км[7][8].
      Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше (англ. waverider); уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.
      Юра
      1. фрезер (александр) Вчера, 18:25
        Цитата: Юра
        Цитата: фрезер
        масса: 1500 кг
        скорость: до 3,5 Маха
        дальность действия: более 240км ( в перспективе по надводным целям 460 км)
        высота цели: более 33 км
        Почему такая разница в массе?

        Потому что:
        Высота поражения ракет и маневрирующих кинетических блоков С-500 достигает 200 км[6], что достаточно для прикрытия МБР с разгоном по настильной траектории, которая начинается от 100 км верхней границы атмосферы и около 200 км[7][8].
        Также среди задач зенитного комплекса ставятся уничтожение гиперзвуковых крылатых ракет, самолётов и БПЛА как обычных высотных, так и гиперзвуковых ракет со скоростью 5 M и выше (англ. waverider); уничтожение низкоорбитальных спутников и космических средств поражения, запускаемых с гиперзвуковых самолётов, ударных гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ.

        Sm 3 вам о чем то говорит?
        Американцы, как и мы, тупо разделили угрозы по ранжиру. Баллистика - Sm3 в разных модификациях. Аеро+-балистика - sm6. Это только ВМФ. На суше thaad-patriot и что то по мелочи.
        фрезер
        1. Юра (Юрий) Вчера, 19:11
          Цитата: фрезер
          Sm 3 вам о чем то говорит?

          Эка как вы, вы же говорили о конкретной
          Цитата: фрезер
          Для сравнения американская зрк sm6:

          о ней же и я, только и всего.
          Юра
  11. Удав КАА (Александр) Вчера, 17:12
    не так давно в России были осуществлены испытания С-500, в ходе которых выпущенная ракета поразила цель на рекордной дальности.
    Амы сообщали, что перехват состоялся на удалении 480км от ПУ С-500. Правда, что это была за цель -- не сообщали. Но скорее всего Е-3С "Сентри" свою задачу на ТВД, где будут развернуты "Прометеи" будет не выполнить...А без них встанет под вопрос выполнение задачи тактической авиацией, особенно перехватчиками...
    А если он еще и Стелс способен причесать -- то цены ему не будет!
    Короче, печалька для планировщиков US Armi. Куда не кинь -- везде клин!
    Удав КАА
  12. demo (Ван) Вчера, 17:19

    Вот и я того же мнения.
    Хватит ли американцам ума завязать исследовать возможности нашего оружия или не хватит?
    demo
  13. ROSS 42 (ROSS) Вчера, 17:20
    Я пессимист. Про "Панцирь" можно порассуждать: кого-чего, сколько и на каком расстоянии. Но раздувать интригу про С-500, когда "надутой интригой" остаются практические возможности С-400, - ПРЕЖДЕВРЕМЕННО. Специалисты! Есть данные с полей боёв? Когда будут, тогда будет и разговор. Практика анимационных вооружений продолжается с времён СССР, когда для того, чтобы "запудрить" мозги иностранной разведке по Красной площади возили всякую дребедень, изображающую межконтинентальные ракеты...
    ROSS 42
  14. WATCH_OFFICER (Виталий) Вчера, 17:29
    Может ли С-500 сбивать спутники и F-35? Ответ: Конечно может, а также корабли пришельцев всех мастей, метеориты, астероиды и даже муху, парящую над куском фекалий сбить сможет...
    А если серьезно, то кто его знает что этот комплекс умеет. Мы ведь даже до конца не знаем, что умеет С-400, который уже везде и повсюду, а тут С -500, который только в будущем...
    WATCH_OFFICER
    1. kventinasd (Олег) Вчера, 17:52
      Мы ведь даже до конца не знаем, что умеет С-400, который уже везде и повсюду

      Походу китайцы, турки и прочие совсем неумные люди раз покупают кота в мешке, а не "проверенные в боях" пэтриоты.
      Вы про испытания на полигонах слышали или так решили высказаться,просто воздух потрясти?
      У меня есть знакомые с РПТП "Гранит" которые не вылазят с командировок с полигонов России и не только. От них знаю, что даже С-400 видит любые американские "невидимые" суперистребители. И это не пустотреп. Не всем дано знать правду.
      По факту , испытать С400 в действии на себе мало кто желает, разве американцы могут своих вассалов подставить
      kventinasd
      1. фрезер (александр) Вчера, 18:11
        Цитата: kventinasd
        У меня есть знакомые с РПТП "Гранит" которые не вылазят с командировок на полигонах России и не только. От них знаю, что даже С-400 видит любые американские "невидимые" суперистребители. И это не пустотреп.

        А можно поподробнее. На какой дальности с400 обнаруживают f22 и f35?
        Ведь адекватные люди на сайте, не говорят что "стелс" полностью невидим. Важна дальность обнаружения, идентификация и боевое сопровождение.
        фрезер
        1. kventinasd (Олег) Вчера, 18:23
          Цитата: фрезер
          А можно поподробнее. На какой дальности с400 обнаруживают f22 и f35?

          Не задавался таким вопросом.
          kventinasd
          1. фрезер (александр) Вчера, 18:29
            Цитата: kventinasd
            Цитата: фрезер
            А можно поподробнее. На какой дальности с400 обнаруживают f22 и f35?

            Не задавался таким вопросом.

            А зря, ведь это самое важное.
            Любой стелс можно увидеть, но, значение имеет дальность обнаружения. Если стелс войдёт в зону пуска своих ракет незамеченным, - то жди беды.
            В этом то и концепция малозаметных истребителей-бомбардировщиков.
            фрезер
            1. kventinasd (Олег) Вчера, 18:35
              Как встречу, так обязательно спрошу, но думаю не всем велено что-то подобное разглашать (сам в ЗАС ПВО служил), хотя знаю от них, что там постоянно что-то совершенствуют и корректируют.
              kventinasd
            2. Rusticolus Вчера, 23:54
              Тогда должен возникнуть и встречный вопрос, а на какой дальности стелс обнаружит сии мобильные комплексы? И не окажется ли это дальностью визуального контакта?
              Это по своему то же концепция мобильных комплексов.
              А с границы зоны пуска ракет пулять можно безнаказанно только по госпиталям да школам.
              Rusticolus
        2. helmi8 (Сергей) Вчера, 23:51
          Цитата: фрезер
          А можно поподробнее. На какой дальности с400 обнаруживают f22 и f35?

          Шпион? laughing Кому положено знать - знает, остальные пусть догадываются.
          helmi8
    2. Юра (Юрий) Вчера, 18:13
      Цитата: WATCH_OFFICER
      А если серьезно, то кто его знает что этот комплекс умеет.

      Ну наверное достаточно того, что Министерстве обороны знают точно. Прежде чем заказывать эти комплексы для Армии, они уж точно всё испытали. А если уж врут то есть недоговаривают то только занижая характеристики - обычная практика. Китайцы точно знают, что покупают, Индия пошла на обострение с США из-за С 400 и наверно было зачем.
      Юра
    3. 123456789 Вчера, 18:25
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Мы ведь даже до конца не знаем, что умеет С-400, который уже везде и повсюду, а тут С -500, который только в будущем...

      Так для того и покупают китайцы, турки, арабы, индусы... чтобы знать laughing Плата за любопытство laughing
      123456789
  15. XXXIII (Владимир) Вчера, 18:03
    Способны ли С-500 сбивать спутники и F-35. Американские СМИ размышляют
    Наверно способно сбивать не только спутники но и метеориты yes .... Тут вообще говорят что С-200 сирийских ПВО поцарапали новый израильский Ф-35 («Локхид-Мартин» F-35 «Пьеза II»), пилот оказался мастером по уворачиванию от ракет ПВО, долгие годы тренировок дали результат.... smile
    пс. Израильское МО так и не подтвердило данный факт, сославших на секретность самолета..... laughing
    Скоро ВС России... wink
    XXXIII
  16. Маз Вчера, 18:51
    Цитата: kventinasd
    После введения санкций амерами, прогресс в России в ВПК стал заметен даже невооруженным глазом. Нам русским всегда нужен жареный петух. Ну, так уж повелось. американцы эту роль с лихвой выполняют. Уверен не понаслышке, что С-500 покажет амерам где раки зимуют... и не только 500соточка....Короче, положим им ежа в штаны, пусть прочувствуют...
    90 - е канули в лету, - за Державу не обидно. good

    За державу не обидно, обидно за бензин и курс доллара, но видать с500 важнее
    Маз
    1. Юра (Юрий) Вчера, 21:26
      Цитата: Маз
      За державу не обидно, обидно за бензин и курс доллара, но видать с500 важнее

      Напишите статью про бензин и курс доллара, будем вместе обижаться.
      Юра
  17. kunstkammer Вчера, 19:21
    Цитата: Арон Заави
    Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет

    будет... будет... ещё как будут. Как только узнают, что такой-сякой самолётик летит прямиком на Барвиху или Рублёвку... бентлями и кадилаками закидают,а не то что дорогими ракетами!
    Эти ракеты только и будут защищать... ну, того кого надо защищать. Ради пущей своей безопасности могут и Мутко вместо ракеты пульнуть... а чего? Пускай наконец отработает доверие Солнцеподобного!
    kunstkammer
  18. Самара_63 (Вася) Вчера, 19:26
    Нам следует больше опасаться их КР...
    Самара_63
  19. kunstkammer Вчера, 19:29
    Цитата: Юра
    Ну наверное достаточно того, что Министерстве обороны знают точно

    Это родным гражданам знать не положено. А если в Министерстве обороны "знают точно" тогда американцы после них вторыми уже узнали... или, на крайний случай, через израильского пОртнера.
    Или кто-то ещё сомневается? Здря!
    kunstkammer
  20. нафанаил (алексей алексеев) Вчера, 20:07
    А чё гадать то ...Испытать при первой же возможности..Сшибить какой нибуть спутник
    нафанаил
  21. hiller (hiller) Вчера, 20:10
    Они ещё и размышлять могут???
    hiller
  22. К-50 (Алексей) Вчера, 20:16
    Американские СМИ размышляют: способны ли С-500 сбивать спутники и F-35?

    здесь как в анекдоте с Василием Ивановичем Чапаевым. Что размышлять? Пробовать надо!!
    Значит так, вы летите, а мы в вас стрелять будем. Не собьём, значит не способны, собьём, значит можем. yes laughing
    К-50
  23. Ros 56 (Юрий) Вчера, 20:54
    NI сразу же рисует картину того, как 77Н6-Н и 77Н6-Н1 ЗРК С-500 "Прометей" будут угрожать американским самолётам F-22 и F-35.

    Да не будет С-500 угрожать Фу-22,35, он их просто при случае превратит в лохмотья металлического и пластикового мусора, всего делов то. Неужели кто-то думает что придуманное американцами, русские не смогут уничтожить. Вопрос в другом, чтобы уничтожение этих Фукалок было гарантированным по качеству и дешевым по стоимости. soldier
    Ros 56
  24. Андрій Πривалов (посетитель 1) Вчера, 20:57
    Хайп вокруг С-500 напоминает печальную историю про Циркон. Тоже пиарили, расказывали о заоблачных возможностях, пока в интервью специалист НПО машиностроения Герберт Ефремов не расказал, что никаких достижений в области гиперзвука в россии нету и не решена ни одна проблема для создания такого оружия, а в СМИ создан нездоровый ажиотаж.
    Вот и я думаю, достижений в области кинетических перехватов в россии нету. На сегодня С-400 не может сбить прямым попаданием даже ракету малой дальности 300км, а тут якобы С-500 сможет перехватывать уже МБР. При том, что американцы которые вложили десятки ярдов и десятилетия испытаний на сегодня не могут перехватить МБР на терминальной стадии. Новый THAAD может разве, что перехватывать ракеты средний дальности с новым ИК сикером, новым радаром на GaN. При том, что в россии очень скромные успехи в ИК матрицах и радары на GaN только наверно в планах на далекое будущее.
    Андрій Πривалов
    1. Юра (Юрий) Вчера, 21:35
      Цитата: Андрій Πривалов
      На сегодня С-400 не может сбить прямым попаданием даже ракету малой дальности 300км,

      Откуда звон? Факты? Ссылочку хотя бы?
      Цитата: Андрій Πривалов
      а тут якобы С-500 сможет перехватывать уже МБР.

      Сможет не волнуйтесь, сможет.
      Юра
    2. asv363 (Сергей) Вчера, 21:38
      Цитата: Андрій Πривалов
      в россии

      Учитесь писать правильно: в России.
      asv363
    3. Вадим237 (Вадим) Вчера, 22:12
      Гиперзвуковые ракеты с ГПВРД у России уже есть в железе - скоро их всем покажут.
      Вадим237
  25. macgyver (MacGyver) Вчера, 21:56
    Я думаю С-500 сможет сделать F-35 спутником, а его пилота космонавтом ... если потребуется.
    macgyver
  26. Xscorpion (Евгений) Вчера, 22:30
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Sergerius
    Во заинтриговали что спать не могут! Гадают, рассуждают мать их)))

    Сбить F-35 можно и из Панциря если он в прицел попадется. Мне кажется не правильно делается акцент в том что такое C-500 . Это прежде всего мобильный комплекс ПРО. Ракеты его будут столь дороги ,что тратить их даже на самолеты пятого поколения никто не будет. Для этого и С-400 за глаза.


    Вы думаете,что наши военные все считают в деньгах?И у каждого зенитчика калькулятор и прайс-лист с ценами потенциальных целей?Цена цели не имеет значения.Есть такое понятие как предотвращенный ущерб.
    Xscorpion
  27. voyaka uh (Alexey) Вчера, 22:34
    Новое в С-500 - ракета повышенной дальности. Задача - сбивать спутники с низких орбит.
    Нового радара нет. Новый радар был сделан для С-400. Кинетического перехвата нет. Тот же осколочный. Осколки для БЧ МБР - слону дробина.
    С-500 - шаг вперед в ПРО, но ничего супер нет.
    voyaka uh
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 23:06
      Там люди не глупей тебя
      Beltasir Matyagu
    2. XXXIII (Владимир) Вчера, 23:36
      Цитата: voyaka uh
      Новое в С-500 - ракета повышенной дальности. Задача - сбивать спутники с низких орбит.
      Нового радара нет. Новый радар был сделан для С-400. Кинетического перехвата нет. Тот же осколочный. Осколки для БЧ МБР - слону дробина.
      С-500 - шаг вперед в ПРО, но ничего супер нет.

      Проект секретный, что там нового или старого никому не известно, какие тут можно строить предположения, когда С-400 еще не опробован на новых изделиях от Локхид... yes
      Цитата: voyaka uh
      Новое в С-500 - ракета повышенной дальности.

      Не просто новые, как раз на них упор и делают, не раз намекалось на это, что за новая ракета известно только разработчикам. Но можно предположить что это будет ракета совсем другого принципа действия, например такого....
      Ракета «Алабуга», которая будет способна вывести из строя всю электронику противника в радиусе 3,5 км.
      В наше время электроника имеет сильные стороны и слабые, слабая сторона это воздействия ЭМИ, надеюсь в Ф-35 Локхид учли эту деталь.... wink
      XXXIII
    3. kventinasd (Олег) Сегодня, 01:38
      но ничего супер нет.

      Куда уж нашему ВПК, только в Сраиле и у их хозяев всё супер-пупер.
      kventinasd
  28. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 23:04
    Сдаётся мне что ф35 может сбить даже с300, а если подогнать новый радар то просто что угодно. Тут унификация не слабая в семействе С. Наверняка ракеты совместимы и замена пункта управления с радаром лёгким движением превращают с300 в нечто большее. Я не специалист, но на его месте заранее бы это предусмотрел
    Beltasir Matyagu
  29. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 00:57
    Цитата: voyaka uh
    Новое в С-500 - ракета повышенной дальности. Задача - сбивать спутники с низких орбит.
    Нового радара нет. Новый радар был сделан для С-400. Кинетического перехвата нет. Тот же осколочный. Осколки для БЧ МБР - слону дробина.
    С-500 - шаг вперед в ПРО, но ничего супер нет.


    У него просто есть возможность сбивать спутники.Но нахрен тратить одну ракету на один спутник?Один не самый мощный высотный ядерный взрыв и все спутники в радиусе тысяч км сами упадут.
    Xscorpion
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 01:16
      Цитата: Xscorpion
      Один не самый мощный высотный ядерный взрыв и все спутники в радиусе тысяч км сами упадут.

      Не могу отказать себе в удовольствии. Ловите:
      Цитата: Lance
      ...Ранее же, американцы решили вообще не мелочиться и рванули над своей территорией на низкой орбите ядрену дуру, если не изменяет память, мегатонны в полторы...
      Мало того, что в каком-то их городе полопались все лампочки на фонарях, так еще они взрывом (ЭМИ) вынесли треть(!) спутниковой группировки на низких орбитах, как нашей, так и своей.

      На ноту Союза в стиле "Вы че, дeбилы?! fool ", американцы ответили "Не отрицаем sad ", после чего подобные "эксперименты" прекратили.
      Но дохлые спутники еще долго коптили космос, пока не сошли с орбит...
      Голован Джек
  30. net0103net (Евстегней) Сегодня, 01:41
    Да, сбивают, да будут угрожать ! … Уже угрожают )
    net0103net
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