09:04 13 июня

Танк с экипажем из двух человек: возможен ли такой проект?

Вопрос создания танка с экипажем из двух человек всегда волновал танкостроителей. Попытки создания такого танка предпринимались. Рассматривал эту возможность в 1970-е гг. один из создателей танка Т-34 Александр Морозов при разработке концепции следующего за Т-64 поколения танков. Такую же попытку предпринимал и его сын Евгений Морозов в 1980-м году при выборе концепции танка «Боксер».

Танк с экипажем из двух человек: возможен ли такой проект?


При выборе варианта танка «Боксер» с экипажем из двух или трёх человек мне (автору статьи) пришлось заниматься оценкой и обоснованием возможности создания танка с двумя членами экипажа. Такую работу до нас никто не проводил, и при обсуждениях этого вопроса с Евгением Морозовым он основной упор делал на существенном уменьшении забронированного объема при сокращении экипажа танка. При этом как-то в стороне оставалась оценка возможности экипажа выполнять свои функциональные обязанности.


Меня этот вопрос заинтересовал, и я решил провести работу в двух направлениях: оценить загруженность экипажа серийного танка Т-64Б и проанализировать функциональные обязанности членов экипажа. Я поручил одному из своих подразделений провести сбор и анализ информации по профильным отделам КБ об органах управления и функциональной загрузке членов экипажа. Впоследствии выбор варианта компоновки танка с двумя или тремя членами экипажа базировался на выводах этой работы.

Собрав все органы управления танка и разложив действия экипажа на элементарные операции, мы получили информацию, которая всех нас и руководство КБ удивила. Никто не ожидал, что органов управления в танке окажется так много. К тому времени мы начали получать закрытую информацию по эргономике в военной технике, в том числе и о загрузке экипажа космического корабля «Союз». Оказалось, что на танке органов управления было несколько сотен, и их больше, чем на космическом корабле!

Если для полетов на нем много лет готовят офицеров в звании полковника, то экипаж танка состоит в основном из 18-20-летних солдат, и это в дальнейшей работе заставило меня очень серьезно относиться к разработке пультов управления.

Получив информацию о загруженности экипажа, мы произвели оценку их функциональных обязанностей в различных ситуациях: марш, оборона, наступление, эксплуатация (обслуживание и текущий ремонт). Самая напряженная загрузка, естественно, была при ведении боевых действий в стрессовых условиях.

Функциональные обязанности экипажа направлены на решение четырех задач: управление огнем, движением, защитой танка и обеспечение взаимодействия танка в танковом подразделении и с приданными частями. Этот же подход был применен при создании танковой информационно-управляющей системы, объединяющей систему управления огнем — СУО, движением — СУД, защитой — СУЗ и взаимодействием — СУВ.

При выполнении экипажем этих задач часть функциональных обязанностей можно возложить на технические средства танка. Задачи по управлению защитой (противопожарная, противоатомная, оптико-электронного подавления, активная и т.п.) в основном решаются техническими средствами и участия экипажа практически не требуют.

Управление движением по максимуму можно автоматизировать, но полностью исключить человека из этого процесса пока еще невозможно. На сегодня, да и в ближайшей перспективе, нет технических средств, позволяющих в автоматическом режиме вести танк. Механик-водитель сосредоточен на управлении движением танка, отвлекаться для выполнения других обязанностей он не имеет возможности.

Он может только выполнять несвойственную ему вспомогательную операцию по обнаружению целей на поле боя, корректированию огня и сделать доклад командиру танка. То есть один член экипажа необходим для управления движением.

Управление огнем требует решения задач по поиску целей, целеуказанию, наведению оружия на цель, заряжанию оружия, прицеливанию, ведению и оценке результатов огня. Ранее все эти задачи реализовывали командир, наводчик и заряжающий танка. На начальном этапе разработки танка Т-64 экипаж состоял из четырёх человек, затем заряжающего заменили механизмом заряжания, и экипаж сократили до трёх человек.

Совместить функции поиска целей и ведения огня на одном человеке очень сложно. При поиске целей человек не может сосредоточиться на ведении огня, а при ведении огня невозможно вести поиск целей. У наводчика поле зрения через прицел очень ограничено, а при прицеливании он повышает кратность увеличения, и поле зрения резко уменьшается до небольшого сектора обзора.

Теоретически возможно создать СУО с автоматическим поиском, сопровождением и поражением цели, но это потребует сложнейших технических средств, неоправданных затрат и невозможности массового производства таких танков. К тому же такие средства так и не появились. Концепция «выстрелил — забыл» в 80-е долго обсуждалась, но дальне разговоров и сейчас, спустя более чем тридцать лет, дело не пошло. К тому же все равно именно человек должен будет определять приоритеты выбираемых целей и принимать решение на открытие огня.

Таким образом, функции поиска целей и ведения огня совместить на одном человеке не представляется возможным, и для управления огнем необходимо два человека.

Взаимодействие танка в танковом подразделении требует решения задач по определению на поле боя положения собственного и подчиненных танков, выявлению целей и осуществлению целераспределения между танками, оценке эффективности ведения огня подразделением, выдаче необходимых команд подчиненным танкам и приданным подразделениям, получению команд от вышестоящих командиров. Командиры линейных танков также должны принимать и исполнять команды. При этом за командиром подразделения остаются задачи по управлению огнем собственного танка.

Технических средств для качественного решения этих задач на танках практически не было, имелась только радиостанция и, на командирском танке, навигационная аппаратура. И это при том, что в танковых войсках каждый третий танк командирский.

При рассмотрении этой задачи надо иметь в виду, что одной из серьезных и пока не решенных проблем является обзорность из танка. Кто хотя бы раз сидел в танке, отлично знает, что при закрытых люках обзорность резко ухудшается, зачастую невозможно понять, где танк находится, тем более на незнакомой местности. Танку нужны «глаза»!

Мне неоднократно приходилось беседовать по этому поводу с главным конструктором генералом Шоминым, воевавшим в Великую Отечественную на Т-34. Он рассказывал, что для улучшения условий управления танком в экипаж добавили пятого члена — радиста, основной задачей которого являлось наблюдение за полем боя и обеспечение связи. Шомин вспоминал, что танки зачастую шли в бой с открытыми люками на башнях для возможности хотя бы изредка выглянуть и определиться, где находишься, и при поражении танка быстро покинуть его.

При разработке танка «Боксер» для решения этой проблемы рассматривалось несколько вариантов. Для командира разрабатывался многоканальный панорамический прицел, прорабатывались экзотические варианты выдвижных штанг с приборами наверху и применения беспилотников и вертолетов огневой поддержки в качестве источника информации с поля боя на борт танка. Все эти проработки не получили дальнейшего развития, и эта проблема до сих пор не решена.

В рамках этого проекта впервые разрабатывался приемник для работы танка с глобальной системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Разработчики приемника долго не могли решить эту проблему, он получался объемом не менее пяти литров, а сейчас это микрочип в мобильном телефоне.

Следует отметить, что даже с появлением таких технических средств решение задач управления подразделением переложить на них невозможно. Решать их придется все равно командиру, а эти средства могут только облегчить ему работу.

Выполнение функциональных задач экипажа танка при его обслуживании и текущем ремонте сегодня выполняются экипажем в три человека без привлечения дополнительного штата. Экипаж из двух человек с трудом может это выполнить, но времени потребуется значительно больше и с потерей качества выполняемых работ.

В итоге рассмотрения и анализа функциональных задач экипажа танка было доказано, что человек должен обеспечивать управление движением, ведением огня, поиском целей и управление подразделением. Переложить эти задачи на технические средства практически невозможно.

Оценивая возможности совмещения функций поиска целей и ведения огня одним членом экипажа при разработке танка «Боксер», мы пришли к выводу, что их совместить невозможно. Также невозможным оказалось возложение функций управления своим и подчиненными танками на наводчика или водителя. Эти функции по своей природе несовместимы, и выполнение одной ведет к прекращению выполнения другой.

Все попытки найти в этом проекте возможность возложить часть функций на технические средства и сократить численность экипажа до двух человек показали невозможность их реализации. После неоднократных рассмотрений этого вопроса на советах главных конструкторов и в НТК ГБТУ было принято решение разрабатывать танк с экипажем из трёх человек.

Работы в рамках этого проекта еще раз подтвердили, что минимальный состав экипажа танка должен быть не менее трех человек. Два человека не в состоянии качественно управлять танком и обеспечить выполнение возлагаемых на него задач.

Танк с экипажем из двух человек в Советской Армии был: это Т-60 и его преемник Т-70. Они выпускались в 1941-1943 годах. Этот легкий танк выпускался по необходимости, надо было срочно восполнять понесенные потери. Опыт применения Т-60 в боевых действиях в составе танковых подразделений и в качестве танка поддержки пехоты показал низкую эффективность, в том числе и по причине крайней перегруженности командира танка при выполнении многочисленных функциональных и взаимоисключающих задач. После понесенных потерь во время Курской битвы он был снят с производства.

Насколько серьезно рассматривался и анализировался вопрос численности экипажа при разработке танка «Армата», я не знаю. По крайней мере, принято обоснованное решение оставить экипаж из трёх человек: на сегодня нет технических средств, способных обеспечить качественное выполнение всех функциональных задач экипажа танка при его сокращении до двух человек.
Автор: Юрий Апухтин


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Комментарии 31

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  1. Vard Сегодня, 05:26
    Интересный взгляд на очевидные вещи... статье однозначно плюс...
    Vard
    1. MooH (Андрей) Сегодня, 05:38
      Еще один гигант мысли завелся? Ваше превосходительство - господин генерал, вы разделом не ошиблись?
      MooH
    2. Бер (Яр) Сегодня, 06:21
      Интересный взгляд на очевидные вещи... статье однозначно плюс...


      Статье однозначный минус, автор забыл про роботов, искусственен интеллект который адаптируют под военных.

      Пришло время вообще без экипажных роботов, а автор мыслит категориями 20 века..

      Статье два жирных минуса...
      Бер
      1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 07:10
        Цитата: Бер
        Статье однозначный минус, автор забыл про роботов, искусственен интеллект который адаптируют под военных.
        Пришло время вообще без экипажных роботов, а автор мыслит категориями 20 века..
        Статье два жирных минуса...

        Забавно... Иксперд, который даже писать грамотно не научился, пытается критиковать Апухтина, который всю жизнь конструировал танки...

        Mik13
      2. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:45
        Цитата: Бер
        Статье два жирных минуса...
        Автор знает про что говорит, уж, поверьте...
        Апухтин Юрий Михайлович родился в 1948 году в Курской области.Имеет два высших образования.Двадцать четыре года отработал ведущим конструктором в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. А.А.Морозова.Кандидат технических наук.Автор многих публикаций и книг, на его счету несколько изобретений в области систем управления танками.С 1995 года был депутатом Харьковского областного совета.Убежденный сторонник единства России,Украины и Белоруссии.

        После государственного переворота в Киеве, Юрий Михайлович приложил большие усилия чтобы объединить разрозненные протестные организации Харькова в единое общественное движение, получившее название "Юго-Восток".
        Per se.
    3. avt Сегодня, 07:38
      Цитата: Vard
      Интересный взгляд на очевидные вещи...

      На который после поражения Франции в части
      Таким образом, функции поиска целей и ведения огня совместить на одном человеке не представляется возможным, и для управления огнем необходимо два человека.
      обратили внимание глядя на их танки.изнутри
      Мне неоднократно приходилось беседовать по этому поводу с главным конструктором генералом Шоминым, воевавшим в Великую Отечественную на Т-34. Он рассказывал, что для улучшения условий управления танком в экипаж добавили пятого члена — радиста, основной задачей которого являлось наблюдение за полем боя и обеспечение связи.
      Да неужели !?? А просто самому в ,,тридцатьчетвёрку" залезть слабо было и посмотреть , что и как стрелок -радист вообще то наблюдал со своего рабочего места ??! bullyХотя конечно проще было байки слушать .Ах! Да! О чём это я ....ведь автор нам же выдаёт -
      танки зачастую шли в бой с открытыми люками на башнях для возможности хотя бы изредка выглянуть и определиться, где находишься,
      То есть - стрелок -радист время от времени вылезал в люк башни и советовал командиру куды ему рулить-стрелять ! wassat Ну и на сладкое любителю баек про
      Он рассказывал, что для улучшения условий управления танком в экипаж добавили пятого члена — радиста,
      По жизни стрелку , который в Т-34-76 почвился вместе с курсовым пулемётом ( ну если вышеупомянутый автором генерал не рассказывал , что из курсового мехвод палил)добавили рацию, которая в дефиците перед войной была . Ну была такая беда в РККА- не хватало средств связи. Вот стрелок и стал ещё радистом, о чём автор может убедиться , просмотрев польский сериал , ну ,,Три поляка, грузин и собака". А пятого в экипаж ввели для облегчения работы с орудием - командир стал заниматься своим прямым делом - командовать ( не путать автору с командированием) , наводчик - наводить по целеуказанию командира, а нововведённый пятый член экипажа -заряжать орудие.Так что negative
      Цитата: Бер
      Статье два жирных минуса...

      От меня ещё два.
      avt
  2. MooH (Андрей) Сегодня, 05:31
    В авиации давным давно используются автоматы сопровождения цели , нашлемные индикаторы и целеуказатели, относительно недавно появилась технология "стеклянной кабины" соответственно технические средства есть. Другое дело, что все эти плюшки пока очень не дешевы и не очень надежны и требуется коренная перестройка орг структуры под танки с сокращенным экипажем, но прогресс не остановить и рано или поздно все это появятся и в танках.
    MooH
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:53
      В авиации давным давно используются автоматы сопровождения цели

      Ну сравнили хрен с трамвайной ручкой...больно уж этот прогресс помог турецким Леопардам в борьбе с древними ПЗРК.
      Тот же ЛЕХА
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:14
        в борьбе с древними ПЗРК.

        Пардон... smile ПТУРами hi
        Тот же ЛЕХА
      2. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:17
        Эти леопарды также древние, и в борт с фагота уделать можно даже т90мс.
        Nix1986
  3. burigaz2010 (Михаил) Сегодня, 05:40
    Автор никак не успокоится, реклама Т64! Блин умерла так умерла!!
    burigaz2010
  4. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 05:54
    В те времена просто не существовало электронных мозгов, позволявших осуществить такую схему. На данный момент они уже существуют.
    Но тут вот в чём фикус-пикус... Тут невозможны схемы типа "мы уберём наводчика" или "мы уберём механа". Убирать при двухэкипажном танке необходимо и того, и другого. 8)))
    Танк должен стать полноценным роботом, самостоятельно проходящим назначенный маршрут, осуществляющий обстрел назначенной цели и частично осуществляющим поиск и распознавание целей.
    А члены экипажа должны стать теми, кто во-первых, оперативно ставит роботу задачи, во-вторых, помогает ему в сложных ситуациях. Беря на себя "прямое управление", к примеру, чтобы обстрелять "сложную" цель. То есть фактически это должны быть два командира танка, периодически выступающие в качестве водителя или наводчика в ситуациях, когда танковые мозги не справляются.
    Лопатов
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:03
      Танк должен стать полноценным роботом, самостоятельно проходящим назначенный маршрут, осуществляющий обстрел назначенной цели и частично осуществляющим поиск и распознавание целей.


      Красиво звучит...а если обстановка резко меняется как робот отреагирует на взаимоисключающие факторы...

      ну например по такому танку наносит одновременно удар вертолет противотанковой ракетой...оператор ПТУРА и еще артиллерия сверху сверху подбрасывает свои сюрпризы...а если проходы заминированы...а если на поле боя всевозможные вырытые скрытые ловушки для техники боюсь у робота мозгов все равно не хватит чтобы принять правильное решение.
      Тот же ЛЕХА
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 06:15
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        а если обстановка резко меняется как робот отреагирует на взаимоисключающие факторы...

        Ну так для этого в танке два командира сидят, разберутся.
        Лопатов
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:18
          Ну так для этого в танке два командира сидят, разберутся.

          А будет ли робот реагировать на человеческую глупость в боевой обстановке...
          Как быть с фактором дурака.
          Ну например приспичило члену экипажа кальян покурить и обязательный намаз совершить ...
          Тот же ЛЕХА
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 06:24
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Как быть с фактором дурака.

            Можно подумать, танк с тремя или четырьмя членами экипажа от этого фактора защищён...
            Лопатов
        2. AID.S Сегодня, 06:43
          Цитата: Лопатов
          Ну так для этого в танке два командира сидят, разберутся.
          laughing
          AID.S
      2. AID.S Сегодня, 06:49
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ну например по такому танку наносит одновременно удар вертолет противотанковой ракетой...оператор ПТУРА и еще артиллерия сверху сверху подбрасывает свои сюрпризы...а если проходы заминированы...а если на поле боя всевозможные вырытые скрытые ловушки для техники боюсь у робота мозгов все равно не хватит чтобы принять правильное решение.

        В такой ситуации даже робот догадается принять правильное решение и катапультироваться из танка. laughing
        AID.S
    2. kordon332 (виктор) Сегодня, 08:25
      Цитата: Лопатов
      Танк должен стать полноценным роботом, самостоятельно проходящим назначенный маршрут, осуществляющий обстрел назначенной цели и частично осуществляющим поиск и распознавание целей.
      А члены экипажа должны стать теми, кто во-первых, оперативно ставит роботу задачи, во-вторых, помогает ему в сложных ситуациях. Беря на себя "прямое управление", к примеру, чтобы обстрелять "сложную" цель. То есть фактически это должны быть два командира танка, периодически выступающие в качестве водителя или наводчика в ситуациях, когда танковые мозги не справляются.

      Танк в обозримом будущем не станет полноценным роботом. и наличие электронных мозгов ему в этом не поможет, т.к. мозги не "не обучены", а создать программы,позволяющие танку-роботу действовать в любой боевой обстановке на уровне танка,управляемого человеком, без колоссального объема испытаний с последующим внесением результатов испытаний в программуы невозможно.Мир еще толком автомобиль не может научить ездить в режиме робота, а компьютер танка научить управлять танком в боевых условиях это проблема на два порядка выше.А роботизация КУО - здесь вообще конь не валялся.Какой-то современный автомат сопровождение цели работает весьма примитивно и при элементарном знании принципов его работы его легко ввести в заблуждение.Немного лучше ситуация в автоматизации систем защиты - там жизнь заставляет, человек просто не успевает адекватно реагировать.
      Что касается уменьшение экипажа танка до двух чел. Здесь та же проблема- автоматизация процессов управления танком в боевых условиях.Кроме того необходимо иметь в виду , что при уменьшении экипажа на одного человека, информативность танка падает на 33% Учитывая все проблемы, маловероятно, что в обозримом будущем появятся танки с экипажем менее 3 чел., тем более загнивающие только сейчас приходят к решению по разработке танков с экипажем 3 чел.

      ,
      kordon332
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:45
        Цитата: kordon332
        Танк в обозримом будущем не станет полноценным роботом. и наличие электронных мозгов ему в этом не поможет, т.к. мозги не "не обучены", а создать программы,позволяющие танку-роботу действовать в любой боевой обстановке на уровне танка,управляемого человеком

        Читайте внимательней.
        Речь не о превращении танка в автономно действующего робота, а о максимальной роботизации при наличии экипажа. Что позволит его сократить до двух, а в перспективе и до одного человека.
        Лопатов
  5. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 06:13
    Выполнение функциональных задач экипажа танка при его обслуживании и текущем ремонте сегодня выполняются экипажем в три человека без привлечения дополнительного штата. Экипаж из двух человек с трудом может это выполнить, но времени потребуется значительно больше и с потерей качества выполняемых работ.

    Не в первый раз встречаю такой аргумент. Стремительно устаревающий 8)))
    Боюсь, для ТО и ремонта действительно современного танка будет не хватать и двух, и трёх, и даже десяти членов экипажа. А нужен будет соответствующий технический специалист с комплектом оснастки, контрольно-измерительной аппаратуры и соответствующим запасом блоков и агрегатов для замены.
    Что требует создания соответствующей системы контроля технического состояния танков подразделения для оперативного ремонта, а так же сил и средств, которые могут это осуществить непосредственно в "поле".
    Лопатов
  6. Wedmak (Денис) Сегодня, 06:18
    Сокращение экипажа будет только тогда, когда для управления танком останется джойстик и курок. Да,да, как в наших любимых онлайн танках. Только вот обеспечить такой же обзор, интерактивную карту поля боя, обнаружение цели и полную автоматику выстрела на паре кнопок и т.д., будет ой как сложно и ой как не скоро.
    Wedmak
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:28
      Сокращение экипажа будет только тогда, когда для управления танком останется джойстик и курок.


      Круто... smile все управление выведем на диваны блогеров...выберут они главнокомандующего и вперед в атаку на Вашингтон.
      Тот же ЛЕХА
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 06:42
        все управление выведем на диваны блогеров

        Ну, если уж идти дальше, то да. Дистанционное управление было бы прям в тему. Но тут же поднимаются вопросы стоимости такой машины, ее ремонта. Ведь сидя в танке, экипаж понимает, что он защищен броней и будет воевать, сохраняя свои жизни(как бы цинично это не звучало), а что будет делать,если что, оператор дистанционного управления - ну, потерял машину, так потерял?
        Wedmak
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:04
          Цитата: Wedmak
          Ведь сидя в танке, экипаж понимает, что он защищен броней и будет воевать, сохраняя свои жизни(как бы цинично это не звучало), а что будет делать,если что, оператор дистанционного управления - ну, потерял машину, так потерял?

          Тут не только это.
          Сложно будет обеспечить "широкий" канал связи, к тому же защищённый от внешнего вмешательства и РЭ подавления.
          Да и ко всему прочему незаметный для РЭ разведки. Израильтяне УЖЕ, в реальных боевых условиях локализуют и уничтожают центры управления БПЛА, а там канал намного "тоньше"
          Лопатов
  7. апро (Фролов Олег) Сегодня, 06:23
    Почему нет.использование внешнего целеуказания и разведки но обеспечение этого процесса требует другую командирскую машину и иные системы обеспечения.ясно что в двоём экипаж обслуживать бм не сможет.
    апро
  8. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:00
    Можно и с одним. Аналог Ка-50. А можно и вообще без никого. Вопрос только зачем, для каких задач, по какой цене и с какой надежностью
    Дилетант
  9. Любитель Акул (Андрей) Сегодня, 07:20
    Довелось поездить и в Т-62м и Т-72 в 92-м году. Сам не танкист,но в роте был танковый взвод. Совершал просто марш 170 км на Т-62 и обратно на Т-72. Ехал и за рычагами и на месте командира в башне. Скажу так,как вообще можно ориентироваться и что-то там видеть при езде по боевому, хоть на каком месте? На месте командира задача была одна-распереться в башне,чтоб не отбить голову,на месте механика-упереться головой в закрытый люк,если не уперся-голову мотыляет. В тримплексы видно то небо,то землю,в промежутке кусок горизонта. Пытался в этот промежуток рассмотреть хоть что-то, метров 200-300 ,все.И то,только дом или сарай,если окоп,так мимо проедешь,не увидишь. А это еще без маневров в лево-право. Если взять танк на расстоянии метров 500, уже не поймешь,что это,мало того,абсолютно теряешь ориентацию в пространстве. Правда скорость была километров 30-40. Пока из люка(командира)не вылез,не смог точно ориентироваться. Мех.вод еще ниже сидит,тот направление только по команде командира понимает.
    Короче зауважал танкистов,соколы зрячие они.
    Любитель Акул
  10. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 07:44
    ... на сегодня нет технических средств, способных обеспечить качественное выполнение всех функциональных задач экипажа танка при его сокращении до двух человек...
    На сегодня нет ? Не уверен....В одном вы правы:нет серийных ОБТ в настоящее время... Но в то же время ( то бишь,настоящее...) доходят до нас сообщения,об испытаниях роботизированных танках...попытках создать ,вообще,безэкипажный танк-"робот" ! В принципе вряд ли найдутся технические препятствия для создания "частично роботизированного" танка с экипажем в 2 человека: механик-водитель и командир... Функции наводчика "переданы" ,,компьютизированной автоматике" (,,КА")...Командир танка занят выполнением прежних функций:в частности,определяет приоритетные цели...приоритетная цель помечается электронным маркером и начинает действовать ...та самая ,,КА"....
    Nikolaevich I
  11. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:42
    А как же экипажи самолетов? Там сейчас часто двое - один ведёт, другой стреляет. Полагаю, чем дальше, тем чаще в экипажах будет двое, и только в командирских - трое.
    Горный стрелок
    1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:59
      Цитата: Горный стрелок
      и только в командирских - трое.

      Боюсь, на командиров нагрузка повысится настолько, что придётся убирать из танка и их. В КШМки, дабы занимались исключительно рулением как самим своим подразделением, так и приданными силами и средствами. Мало того, я не уверен, что отец-командир сможет в одно лицо с этим справляться, и ему не понадобятся помощники- операторы АСУ.
      Лопатов
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