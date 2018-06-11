01:38 12 июня
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Те же грабли: Киев рассуждает о покупке нового топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440

Танцы на граблях продолжает украинский «Энергоатом». Несмотря на объявленное банкротство компании Westinghouse, украинский регулятор сферы ядерной энергетики считает, что сотрудничество с этой компанией необходимо углублять. По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, на Украине изучаются возможности диверсификации поставок топливных сборок для реакторов мощностью 440 МВт.

Недашковский заявил, что у западной компании есть прошедшее лицензирование топливо, в приобретении которого для нужд своих АЭС заинтересован «Энергоатом».

Президент компании «Энергоатом» добавляет:
Есть и набор изменений, которые они готовы внедрить, но для этого необходимо около двух лет, чтобы это топливо можно было запускать в производство. Вопрос в том, кто будет заказчиком этого топлива. Второй вариант – это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440, прошедший все необходимые процедуры, но естественно, что это более долгий процесс, порядка 6 лет и более.



Те же грабли: Киев рассуждает о покупке нового топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440


То есть, Недашковский даёт понять, что у западных «партнёров» на сегодняшний день фактически нет подходящих топливных сборок для реакторов упомянутого типа, и появиться они могут не завтра и даже не послезавтра. Несмотря на это, «Энергоатом», у которого нет средств для «диверсификации», всё равно акцентирует внимание на готовности отказаться от традиционных видов топлива, используемого на АЭС с реакторами ВВЭР-440. При этом Недашковский объявляет ещё и об «экономической целесообразности» решения по топливу Westinghouse.

Однако президент «Энергоатома» тут же добавляет, что окончательного решения всё же пока не принято. Из его заявления:
Нам нужно также понимать, что, если реакторы 440 МВт мы будем эксплуатировать только до 2030 года, то есть ли смысл диверсифицировать, мы сейчас на распутье.

Использованы фотографии: https://www.rnpp.rv.ua
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Комментарии 43

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Вчера, 16:43
    ...Недашковский заявил, что у западной компании есть прошедшее лицензирование топливо...

    Недашковский живёт в параллельной реальности...
    Котрафакт от Westinghouse неоднократно становился причиной аварийных ситуаций на атомных станциях «Ловииза» в Финляндии, «Темелин» в Чехии. В 2006 году пиратские копии топливных сборок в исполнении Westinghouse, стали причиной аварийной остановки работы Южно-Украинской АЭС.
    Госдеп прямо заявляет, что осуществляет политическую поддержку Westinghouse в странах Восточной Европы.
    Эксперты констатируют, что Westinghouse использует Украину, как тестовую площадку для отработки и внедрения копий российского ядерного топлива на реакторы советского дизайна, чтобы потом распространить поставки на станции в Финляндии, Чехии, Болгарии. И они это особо не скрывают.
    Андрей К
    1. asv363 (Сергей) Вчера, 19:46
      Евгений, я бы в плане наличия ВВЭР-440, добавил бы ещё Венгрию и Словакию. Правда есть два нюанса:
      1. Весту надо разработать и испытать свои ТВС под 440-е.
      2. Страны могут быть "защищены" наличием долговременного контракта с российским поставшиком.
      asv363
      1. asv363 (Сергей) Вчера, 22:35
        Извиняюсь, Андрей Евгеньевич - за ошибку в Вашем имени.
        asv363
  2. Vard Вчера, 16:45
    Все началось с того что мы купили топливо у американцев... Мыкола почесал вторую голову хвостом и продолжил рассказывать классу ....
    Vard
    1. Павел 1 (Павел 1) Вчера, 17:57
      Остается добавить слово "лопата" и можно начинать смеяться в голосину
      Павел 1
  3. taiga2018 (Макар) Вчера, 16:50
    если всё таки рванёт,то в это время,надеюсь,ветер будет дуть как раз в сторону любимой на Украине Европы...
    taiga2018
  4. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 16:54
    Сроки эксплуатации украинских АЭС заканчиваются довольно скоро. Никаких действий по замещению выбывающих мощностей "Энергоатом" даже не планирует. Стало быть, электроэнергия Украине - без надобности... Ну так тому и быть. Главное, чтобы не взорвали чего нибудь ядерное, по недомыслию и халатности...
    Горный стрелок
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 17:01
    Несмотря на объявленное банкротство компании Westinghouse, украинский регулятор сферы ядерной энергетики считает, что сотрудничество с этой компанией необходимо углублять.
    ...Скорее всего Westinghouse считает, что сотрудничество с Энергоатомом необходимо углублять...
    parusnik
  6. Троль Вчера, 17:06
    Закрыли АЭС в Литве, закроют и на Украине. Тут будет также как и с украинским самолетостроением: Медленное, но неотвратимое разрушение
    Троль
  7. Комментарий был удален.
  8. военный пенсионер (Сергей) Вчера, 17:12
    [i][/i]"Нам нужно также понимать, что, если реакторы 440 МВт мы будем эксплуатировать только до 2030 года, то есть ли смысл диверсифицировать, мы сейчас на распутье."

    И будут так раскорячевшись стоять до нового Чернобыля.
    Дебилы они и есть хохлопитеки.
    военный пенсионер
  9. HAM (Игорь Николаевич) Вчера, 17:14
    Ох,не зря была статья (на В.О) о виновности советского режима в аварии на ЧАЭС.Хохлы подводят оправдательную базу под будущую ядерную аварию(катастрофу),дескать не мы виноваты,а а кляты советы,цемент пропили...
    HAM
    1. Vard Вчера, 17:21
      Там еще одна засада... Народ с АЭС разбегается... То бишь квалификация персонала стремительно падает...
      Vard
  10. ополченец2 (Александр) Вчера, 17:42
    Недоработка наших молодых коммерсантов и юных менеджеров. В этом случае надо снимать с проекта все гарантии безопасности, широко и регулярно сообщать об этом, привлекать общественное мнение хотящей хорошо жить Европы (и МАГАТЭ, и ООН и пр.) к потенциальной опасности подобной самодеятельности.
    Ну ничего, научатся со временем.
    ополченец2
    1. asv363 (Сергей) Вчера, 22:50
      Цитата: ополченец2
      В этом случае надо снимать с проекта все гарантии безопасности, широко и регулярно сообщать об этом, привлекать общественное мнение хотящей хорошо жить Европы (и МАГАТЭ, и ООН и пр.) к потенциальной опасности подобной самодеятельности.

      Учитывая, что Вест и НАЭК "Энергоатом" не допускают наших специалистов к осмотру ТВС-W и ТВС-WR на основании коммерческой тайны, гарантии на наше топливо при совместной эксплуатации в активной зоне РУ полностью сняты, о чём известно всем заинтересованным организациям.
      asv363
      1. ополченец2 (Александр) Вчера, 23:03
        Информация принята. Я, правда, имел в виду немного другое. А именно: снятие гарантии не на топливо, а на (ядерную и радиационную, пожарную, ...) безопасность проектов энергоблоков и АЭС в целом. Что включает, в том числе, отказ от несения любых ядерных рисков. Причем это должно быть известно не только "заинтересованным организациям", а и правительствам, и общественности сопредельных государств: Германии с ее безъядерной политикой и пр. Причем, правильнее было бы каждый месяц этой Меркель напоминать: "Вы уже приготовились? Вы же знаете, что (ну и дальше научное обоснование аварийной опасности)". Подчериваю, каждый месяц, чтобы Лавров стонал и плакал о грядущих злосчастиях швабов. Я, к примеру, готов буду тогда отдать в организованный Правительством Фонд помощи потенциальным жертвам копеек 10, а может быть и целый рубль. Этот Фонд должен каждый вечер рекламироваться по ТВ, а не голые жопы каких-то похудевших коров.
        ополченец2
        1. asv363 (Сергей) Сегодня, 00:05
          Александр, Вас понял. До тех пор, пока ГИЯРУ - надзорный орган в области безопасной эксплуатации АЭС на Украине всё будет устраивать - ЕС будет молчать. Об уязвимости сотрудников надзора я писал ещё весной 2014 года. Любые причины - от шантажа и угроз до банального желания сохранить свою работу и приличную зарплату могут побудить человека закрыть глаза на многое. В 2014-м не поняли, в 2017-м, наконец стали замечать.

          На самом деле, есть большая угроза. Военнослужащие, которые обеспечивают физзащиту АЭС участвовали в АТО. Я не уверен, что это положительно повлияло на их хладнокровие.
          asv363
          1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 00:25
            Уже хорошо, что это опасность осознается - это признак наличия культуры безопасности - одной из составляющих основного принципа безопасности эксплуатации - глубокоэшелонированной защиты. Надзор - здесь одно из звеньев, которое должно быть равнонадежно с остальными составляющими безопасности.
            К сожалению (по той информации, что до нас доходит через российские и иные СМИ), можно заключить, что Украина не выходит пока из пике деградации технологического и человеческого потенциала. В этой ситуации выбор экономической целесообразности как основного критерий эксплуатации может не совпадать с оптимальностью критерия обеспечения безопасности. Что чревато последствиями.
            Про хладнокровие. Я не уверен, что появившиеся в последнее время новые угрозы безопасности адекватно отслеживаются на современной Украине. К примеру, кибербезопасность. Вспоминаю, как немецкий пилот не так давно взял и направил самолет в землю. А системный администратор компьютерной техники на АЭС, которая участвует в управлении АЭС, что, менее опасен? Хватает ли желания и сил на Украине отслеживать подобные новые опасности? Не уверен. Главное АТО и конфетная фабрика в Липецке. Почему возможен майдан с сотней убитых, возможны террористы, разрушившие небоскребы и повредившие Пентагон в США, а на украинских АЭС этого в принципе не может быть? А ведь подобные события обязательно заденут и Россию! Значит Россия вправе предпринимать превентивные меры.
            ополченец2
  11. злой пиннокио (григорий) Вчера, 17:45
    а эта компания разве не обанкротилась?
    злой пиннокио
    1. asv363 (Сергей) Вчера, 23:05
      К сожалению, нет. Контрольный пакет акций у Тошибы выкупила компания из США. С чисто юридической точки зрения, это была скорее реструктуризация с защитой от исков кредиторов.
      asv363
  12. хмурый лис (павел) Вчера, 17:50
    Они ведут себя как обезьяны с гранатой ,только забывают видимо ,что если Эта Ядерная Граната Рванет не поздоровится не только Украине но и РФ и Европе.Снимите кастрюлю с бошки и вкл мозги ,в лучшем случае просто Остановятся все Аэс и будет тепло добывать сжигая кизяк laughing good
    хмурый лис
  13. demo (Ван) Вчера, 17:51

    Может не стоит?
    demo
  14. macgyver (MacGyver) Вчера, 18:26
    Назло маме, отморожу уши...(c)
    macgyver
  15. Jerk Вчера, 18:39
    Южноукраинская АЭС. Норматив вывода из эксплуатации - 2016 год. Фсио! Ресурс исчерпан, а это не та область, где можно "на честном слове и на одном сопле" Запор - считалось, что 18-ый.... Ровно и Хмельницкую надо было закрывать еще в 90-х...
    Они тупо сидят на бомбе. которая - рванет. На Запорожской аварии с 2014 исчисляются уже ДЕСЯТКАМИ, рано или поздно - сыграет
    Jerk
  16. Комментарий был удален.
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Вчера, 18:42
      Це - Еуропа!
      pafegosoff
  17. WATCH_OFFICER (Виталий) Вчера, 19:06
    Цитата: Троль
    Закрыли АЭС в Литве, закроют и на Украине.

    Скорее всего так и будет. В том году лично вез 12 комплектов ветряных электостанций с Испании, и это были не первые комплекты, под Очаковом уже были установленные... Но это все капля в море...
    WATCH_OFFICER
    1. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 00:35
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Цитата: Троль
      Закрыли АЭС в Литве, закроют и на Украине.

      Скорее всего так и будет. В том году лично вез 12 комплектов ветряных электостанций с Испании, и это были не первые комплекты, под Очаковом уже были установленные... Но это все капля в море...



      https://www.youtube.com/watch?v=SZt0M76yfjs
      Проклятье ветряных генераторов энергии
      Вкд Двк
  18. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Вчера, 19:17
    Какое ещё ядерное топливо, какая атомная энергетика? Селюкам этого ничего не надо, главное что в хлеву хрюкают свиньи, в огороде цветёт вишня, сидишь за столом - галушки сами в сметану и в рот а они будут панувати! Останется только то что было до москалей - мазанки, хатулечки, постройки из кизяка и палок.
    Сармат Саныч
  19. turbris (Борис) Вчера, 19:44
    Украина - это подконтрольная США территория и никакой Недашковский там ничего не решает, что скажут то и будет делать.
    turbris
  20. sura.barkas Вчера, 20:17
    Все пять АЭС Ukraine* есть угроза национальной безопасности РФ. В этом есть суть и это необходимо решать, а не мямлить и цацкаться с Ukraine*
    sura.barkas
  21. Sancho_SP (Александр) Вчера, 20:22
    А таки что вы так переживаете? Именно взорвать реактор крайне сложно, а случайно и вовсе невозможно. Вывести из строя - пожалуйста. Но не взорвать.

    Ну а так, реакторы старые - чего бы и не поэкспериментировать? Ну расплавят активную зону разочек, ну косяк..
    Sancho_SP
  22. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Вчера, 20:24
    Вестингауз конченый банкрот. Так что банан украине, будут у России покупать.
    Генерал Песчаных Карьеров
  23. Ferdinant Вчера, 20:28
    В псих.больницу им нужно.
    Ferdinant
  24. Fedorovich (Борис Годунов) Вчера, 21:18
    Чёрт, это как-то слишком тупо даже для 404...
    Fedorovich
  25. san4es Вчера, 21:37
    Второй вариант – это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440

    san4es
    1. asv363 (Сергей) Вчера, 22:25
      В России давно разработаны, прошли испытания и используются кассеты (ТВС) с длиной кампании 6-7 лет. Зарубежные заказчики выбирают по своему желанию, кому-то важно увеличить мощность, кому-то длину топливной кампании. 3 года - устаревшие данные по топливу.
      asv363
  26. Антарес (Антарес) Вчера, 22:35
    чего только не напечатают авторы на ВО про Украину и в частности про АЭС
    чего только не прочитаешь, диву даешься насколько интернет вместо доступности всей информации-дает примитив.
    Диверсификация нужна только потому, что в один прекрасный день РФ может сказать в лице ТВЭЛ -не можем поставлять стержни и обеспечивать контракт потому и потому..и все..
    яйца в одну корзину опасно складывать-учитывая взаимоотношения.
    Ну а мнения обывателей о том что на украинских АЭС персонал не заслуживающий их доверия-выдуман исключительно сми. Такой же миф как и биолаборатории
    но необходим для демонизации или повода
    Антарес
    1. ополченец2 (Александр) Вчера, 22:53
      Согласен с Вами в том, что конечно, надо исходить из своих экономических интересов. Вот США, к примеру, так и поступает, про совесть и пр. не вспоминает. Россия тоже должна этому учиться. (И Украина тоже). Однако речь немного о другом. То, что до нас доходит и по российским, и по иным СМИ свидетельствует о мощнейшей деградации технологического и человеческого потенциалов на Украине. Дело может подойти к тому, что какой нибудь украинец типа Мишико будет поставлен управлять АЭС. Реактор же не швейная машинка, он работает по своим законам, ничего не зная об экономических и политических предпочтениях этого Мишико. А потом ведь на весь мир будет крик и вой - российские реакторы аварийно опасны. Затрагивает это наши интересы? Да. Надо нам это? Нет. Поэтому контрмеры должны быть предприняты еще и по этой причине. Однако, лицами, принимающими у нас решения, принято, как я понимаю, пока другое: Украина - страна независимая, она сама за себя отвечает и пусть у себя делает, что хочет. Ну,им, как говорится. виднее.
      ополченец2
    2. NordUral (Евгений) Вчера, 23:35
      Кроме лжи и сказать нечего? Россия первая заинтересована в безопасности ваших станций. Да и зарабатывать не отказывались никогда "наши" олигархи.
      NordUral
    3. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 00:23
      Цитата: Антарес
      чего только не напечатают авторы на ВО про Украину и в частности про АЭС
      чего только не прочитаешь, диву даешься насколько интернет вместо доступности всей информации-дает примитив.
      Диверсификация нужна только потому, что в один прекрасный день РФ может сказать в лице ТВЭЛ -не можем поставлять стержни и обеспечивать контракт потому и потому..и все..
      яйца в одну корзину опасно складывать-учитывая взаимоотношения.
      Ну а мнения обывателей о том что на украинских АЭС персонал не заслуживающий их доверия-выдуман исключительно сми. Такой же миф как и биолаборатории
      но необходим для демонизации или повода

      Правильно будет собирать и складывать яйца от одного животного в одну корзину. Например- крокодила. И выводить в соответствии с природой этого зверя. Будет предсказуемый результат. Но вот если любители незалежности будут собирать в одну кучу разные яйца, то чёрт знает, какая будет яичница. Очень может быть, что не украинцы будут жарить глазунью, а глазунья сожрёт укра.
      Вкд Двк
    4. asv363 (Сергей) Сегодня, 00:35
      Цитата: Антарес
      Диверсификация нужна только потому, что в один прекрасный день РФ может сказать в лице ТВЭЛ -не можем поставлять стержни и обеспечивать контракт потому и потому..и все.

      Антарес, Вы бы хоть матчасть подучили. АО "ТВЭЛ" поставляет не стержни, а ТВС (тепловыделяющие сборки). На украинском - ТВЗ.
      asv363
  27. NordUral (Евгений) Вчера, 23:32
    Обезьяна с гранатой этот президент «Энергоатома», к сожалению с атомной гранатой. Повезло же нам с соседями свидомыми.
    NordUral
  28. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 00:19
    Ну, до 2030 года много можно устроить Чернобылей. Интересно, поедут устранять свои дела ликвидаторы из Вестингауз? Или украм придётся устранять собственными силами?
    Вкд Двк
  29. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 00:50
    Технические причины (по данным источника - Зарубин П.В. "Академик Басов...") заключались в том, что при микронной длине волны лазерного излучения практически невозможно было сфокусировать луч на относительно малую площадь. Т.е. если цель находится на расстоянии больше 100 км, то естественное угловое расхождение оптического лазерного излучения в атмосфере в результате рассивания составляет в 0,0001 град. Это было установлено в специально созданном для обеспечения выполнения программы создания лазерного оружия Институте Оптики Атмосферы в СО АН СССР в г. Томске, который возглавлял акад. В.Е.Зуев. Отсюда следовало, что пятно лазерного излучения на расстоянии 100 км будет иметь диаметр не менее 20 метров, а плотность энергии на площади в 1 кв.см при полной энергии лазерного источника в 1 МДж будет меньше 0,1 Дж/кв.см. Этого слишком мало - для того, чтобы поразить ракету (создать в ней отверстие в 1 кв.см, разгерметизировав ее), требуется больше 1 кДж/кв.см.

    На основании изложенного, применение лазера для уничтожения космического объекта- чушь несусветная.
    Вкд Двк
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