Те же грабли: Киев рассуждает о покупке нового топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440

Есть и набор изменений, которые они готовы внедрить, но для этого необходимо около двух лет, чтобы это топливо можно было запускать в производство. Вопрос в том, кто будет заказчиком этого топлива. Второй вариант – это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440, прошедший все необходимые процедуры, но естественно, что это более долгий процесс, порядка 6 лет и более.

Нам нужно также понимать, что, если реакторы 440 МВт мы будем эксплуатировать только до 2030 года, то есть ли смысл диверсифицировать, мы сейчас на распутье.

Танцы на граблях продолжает украинский «Энергоатом». Несмотря на объявленное банкротство компании Westinghouse, украинский регулятор сферы ядерной энергетики считает, что сотрудничество с этой компанией необходимо углублять. По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, на Украине изучаются возможности диверсификации поставок топливных сборок для реакторов мощностью 440 МВт.Недашковский заявил, что у западной компании есть прошедшее лицензирование топливо, в приобретении которого для нужд своих АЭС заинтересован «Энергоатом».Президент компании «Энергоатом» добавляет:То есть, Недашковский даёт понять, что у западных «партнёров» на сегодняшний день фактически нет подходящих топливных сборок для реакторов упомянутого типа, и появиться они могут не завтра и даже не послезавтра. Несмотря на это, «Энергоатом», у которого нет средств для «диверсификации», всё равно акцентирует внимание на готовности отказаться от традиционных видов топлива, используемого на АЭС с реакторами ВВЭР-440. При этом Недашковский объявляет ещё и об «экономической целесообразности» решения по топливу Westinghouse.Однако президент «Энергоатома» тут же добавляет, что окончательного решения всё же пока не принято. Из его заявления: