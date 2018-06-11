Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Те же грабли: Киев рассуждает о покупке нового топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-440
Танцы на граблях продолжает украинский «Энергоатом». Несмотря на объявленное банкротство компании Westinghouse, украинский регулятор сферы ядерной энергетики считает, что сотрудничество с этой компанией необходимо углублять. По словам президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, на Украине изучаются возможности диверсификации поставок топливных сборок для реакторов мощностью 440 МВт.
Недашковский заявил, что у западной компании есть прошедшее лицензирование топливо, в приобретении которого для нужд своих АЭС заинтересован «Энергоатом».
Президент компании «Энергоатом» добавляет:
То есть, Недашковский даёт понять, что у западных «партнёров» на сегодняшний день фактически нет подходящих топливных сборок для реакторов упомянутого типа, и появиться они могут не завтра и даже не послезавтра. Несмотря на это, «Энергоатом», у которого нет средств для «диверсификации», всё равно акцентирует внимание на готовности отказаться от традиционных видов топлива, используемого на АЭС с реакторами ВВЭР-440. При этом Недашковский объявляет ещё и об «экономической целесообразности» решения по топливу Westinghouse.
Однако президент «Энергоатома» тут же добавляет, что окончательного решения всё же пока не принято. Из его заявления:
Недашковский заявил, что у западной компании есть прошедшее лицензирование топливо, в приобретении которого для нужд своих АЭС заинтересован «Энергоатом».
Президент компании «Энергоатом» добавляет:
Есть и набор изменений, которые они готовы внедрить, но для этого необходимо около двух лет, чтобы это топливо можно было запускать в производство. Вопрос в том, кто будет заказчиком этого топлива. Второй вариант – это проект разработки нового топлива для реакторов ВВЭР-440, прошедший все необходимые процедуры, но естественно, что это более долгий процесс, порядка 6 лет и более.
То есть, Недашковский даёт понять, что у западных «партнёров» на сегодняшний день фактически нет подходящих топливных сборок для реакторов упомянутого типа, и появиться они могут не завтра и даже не послезавтра. Несмотря на это, «Энергоатом», у которого нет средств для «диверсификации», всё равно акцентирует внимание на готовности отказаться от традиционных видов топлива, используемого на АЭС с реакторами ВВЭР-440. При этом Недашковский объявляет ещё и об «экономической целесообразности» решения по топливу Westinghouse.
Однако президент «Энергоатома» тут же добавляет, что окончательного решения всё же пока не принято. Из его заявления:
Нам нужно также понимать, что, если реакторы 440 МВт мы будем эксплуатировать только до 2030 года, то есть ли смысл диверсифицировать, мы сейчас на распутье.
Использованы фотографии: https://www.rnpp.rv.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти