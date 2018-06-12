11:40 12 июня

Как фильм «Черновик» очерняет нашу историю и страну

Экранизация одноименного романа Сергея Лукьяненко «Черновик» вышла в прокат 25 мая сего года. Режиссер-постановщик — Сергей Мокрицкий.



Фабула фильма проста и не особенно замысловата. Молодой москвич Кирилл — талантливый дизайнер компьютерных игр. В один прекрасный день он оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для важной и таинственной миссии. Его предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? Это зритель должен узнать, посмотрев картину.


Все вроде бы все по делу. Сюжет развивается. Кирилла определяют хозяином Таможенной башни, в которой открываются двери в иные миры. К примеру, интересен авторский прием: все миры показывать через открывающуюся дверь с видом на Красную площадь в Москве «разновременной». Это то, с чем с чем зрителю приходится не раз столкнуться при просмотре картины.

Об игре актеров я судить не берусь, да это и не задача моего материала. Я хочу сказать про идеологические «закладки» в картине, влияющие на умонастроение публики и, как мне кажется, вовсе не способствующие сплочению нашего общества.

Оказывается, независимо от нас существует множество параллельных миров, среди которых есть один идеальный – Аркан. А все остальные миры созданы для того, чтобы при строительстве идеальной жизни в идеальном мире учитывать ошибки «черновых» набросков параллельного мироздания.

И каков же этот идеальный мир, на взгляд создателей картины?

Первое, что бросается в глаза, — это пагоды на Красной площади в Москве. Китайские рестораны с китайской прислугой. Левитирующие (летающие) автоматические стражи в виде русских матрешек-трансформеров с ужасными, искривленными злобой лицами, готовыми убивать всех неугодных по мановению руки модератора этой «идеальной» реальности.

После увиденного на экране как-то сам собой всплыл в памяти анекдот, услышанный в молодости. Встречаются Никсон и Брежнев. Леонид Ильич говорит Никсону: «Сегодня мне сон приснился. Белый дом, а над ним развевается красный флаг! И к чему бы это?» Никсон промолчал, а потом вдруг говорит: «Знаешь, Леня, и мне тоже недавно сон приснился. Вижу Красную площадь, а над мавзолеем Ленина огромный такой плакат висит… Вот только что там было написано, не разобрал…» «А что так? — спрашивает Брежнев. «А я не умею читать по-китайски, иероглифов не знаю!» — отвечает Никсон.

Видимо, такой же "сон" приснился и нашим режиссерам при постановке картины. (Таки поглотит «нашу Рашу» китайский дракон, и не поперхнется, огнедышащий!)

Ну, это Аркан – идеальный мир. А что же другие миры?

Извольте. Вот, к примеру, один из них. Нам показывают Москву самобытную, изолированную от остального мира, где нет электричества, двигателей внутреннего сгорания, газа, нефти, а весь технический прогресс застыл на уровне 18 века и основан на использовании паровых машинах. Видимо, авторы всерьез посчитали, что это удел наших интеллектуальных возможностей. А остальной технический прогресс нам предоставил Запад.

Но и это не все. Нам показывают, что было бы со страной, если бы мы пошли по «сталинскому пути развития». В этом мире зрителя встречает Василиса-кузнец (то ли баба, то ли мужик — сразу и не разберешь!), хозяйка мира «Нирвана». Но по сравнению с такой «Нирваной» ГУЛАГ — пионерский лагерь «Артек» в сравнении с питерскими «Крестами»! Гипертрофированно вычурно показан «свободный труд» при социализме. Все картины этого мира выдержаны в сурово угрюмых, серо-грязных тонах. Труд исключительно ручной, изнурительный, убивающий все живое, мыслящее… А тех несчастных, кто не выполняет дневное производственное задание, обязательно казнят, причем в лучших традициях инквизиции — прилюдно, на площади!

Причем все эти миры созданы воображением "избранных" жителей Земли, обладающими сверхспособностями. Главный герой, Кирилл, тоже к ним относится. Он – избранный! Он тоже способен силой мысли создавать свои миры. Что же он создает? А все очень просто: море, пальмы, песок и апельсины с дерева. Потребительство без особых изысков, так сказать, в голом виде! И это не прикрыть тем, что они, с его возлюбленной Анной, мечтали об отдыхе на берегу теплого южного моря. Получается – потребительство и пустота… Все только для себя, любимого, а об остальных как-то даже и думается! Вот идеал, вот нынешнее отношение к ценностям общества, потребностям остальных. Все правильно! Сегодня каждый сам за себя. Один Христос – за всех!



Вот и получается… Путин говорит об уважении к отечественной истории, о духовных скрепах, о преемственности поколений. А мастера искусства по-иному видят проблемы своего народа…

Тогда у меня закономерно возникает вопрос: с кем вы, мастера «важнейшего из искусств»? Очень бы хотелось, чтобы были с народом, а не с рафинированными космополитами, личностями без роду и племени, рассматривающими нашу страну как источник обогащения и личного благополучия. Но для этого нужно творить для народа, а не в угоду модным заокеанским веяньям!
Автор: Александр Авельянов

Использованы фотографии: filmpro.ru
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 05:02
    Автор поднял один из главных вопросов современного кино.. почему раньше получалось снимать хорошие фильмы а сейчас получается либо слезливые мелодрамы либо как Черновик просто фильм не о чем...
    Vard
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:22
      Цитата: Vard
      Автор поднял один из главных вопросов современного кино.. почему раньше получалось снимать хорошие фильмы а сейчас получается либо слезливые мелодрамы либо как Черновик просто фильм не о чем...

      Наше кино скончалось ещё в 1985 году,как грянула эта,не к ночи будь помянута,а с утра можно,"перестройка".С тех пор не снято ни одного талантливого фильма,не появилось ни одного любимого,подчёркиваю,любимого народом актёра.А эти бездари как бы режиссёры и сценаристы занимаются лишь тупым расспилом денег и имитацией действий!Ну нет у нас нормального кино для нормальных людей!Осталось только пересматривать старые советские фильмы. am эх!
      Фил77
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:32
        Цитата: Фил77
        С тех пор не снято ни одного талантливого фильма,не появилось ни одного любимого,подчёркиваю,любимого народом актёра

        У народа стало меньше времени на "получение впечатлений". Не находите? Как-то не до "любви к актерам" все больше request
        Цитата: Фил77
        Ну нет у нас нормального кино для нормальных людей

        "Остров" Лунгина Вам в пример. Покритикуйте yes
        Голован Джек
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:56
          [quote=Голован Д what жек]
          Цитата: Фил77
          С тех пор не снято ни одного талантливого фильма,не появилось ни одного любимого,подчёркиваю,любимого народом актёра

          У народа стало меньше времени на "получение впечатлений". Не находите? Как-то не до "любви к актерам" все больше request
          Цитата: Фил77
          Ну нет у нас нормального кино для нормальных людей

          "Остров" Лунгина Вам в пример. Покритикуйте yes[/quote]
          Начнём с того,что Лунгин это режиссёр ещё советской классической школы,а не продукт нынешней потребкооперации,во вторых данный фильм вытягивает на себе сверхталантливый Пётр Мамонов.Ну,а в третьих,согласитесь этот фильм кажется хорошим на уровне нынешних поделок под названием кино!Убедил?
          Фил77
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:06
            Цитата: Фил77
            этот фильм кажется хорошим

            Не знаю. ИМХО просто хороший фильм. Не "кажется".
            Все прочее - принимаю, но снят фильм таки в 2000-х уже.
            Я к чему это все: Ваше
            Цитата: Фил77
            ... не появилось ни одного...

            ... и так далее - слабое утверждение. Именно из-за его "всеобщности".
            Цитата: Фил77
            Убедил?

            Не-а...
            Голован Джек
            1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:19
              Ладно.пусть прозвучит плохое слово"плюрализм мнений"! smile
              Фил77
            2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:35
              Насчёт ни одного фильма,подумал и решил соглашусь,не прав!Извините,погорячился hi
              Фил77
      2. Camel (Дмитрий Воронов) Сегодня, 06:33
        Ну хотя бы Братья первый и второй
        Camel
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:57
          Цитата: Camel
          Ну хотя бы Братья первый и второй

          Если честно,то очень на любителя! hi
          Фил77
  2. Ivan Petrov-Vodkin (Ivan Petrov-Vodkin) Сегодня, 06:16
    Давно уже зарёкся ходить в кинотеатры и смотреть современные "шедевры". Мировой кинематограф мёртв давно. Вместо хоть сколько-нибудь интересных фильмов - одноразовые поделки. Жаль только, что и наш кинематограф не отстаёт от этих пагубных тенденций. А ведь раньше отечественные фильмы можно было смотреть десятки, если не сотни раз! Тут явно системная проблема.
    Ivan Petrov-Vodkin
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:59
      Цитата: Ivan Petrov-Vodkin
      Давно уже зарёкся ходить в кинотеатры и смотреть современные "шедевры". Мировой кинематограф мёртв давно. Вместо хоть сколько-нибудь интересных фильмов - одноразовые поделки. Жаль только, что и наш кинематограф не отстаёт от этих пагубных тенденций. А ведь раньше отечественные фильмы можно было смотреть десятки, если не сотни раз! Тут явно системная проблема.

      Абсолютно с Вами солидарен!Сам стараюсь смотреть только старое советское кино!
      Фил77
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:10
        помните "человек с бульвара капуцинов" А.Суриковой ? два прокатчика,один нес любовь и красоту,второй- разрушение и жестокость. победил видимо второй,не только в кино.
        Дедкастарый
  3. DeRune (Андрей ) Сегодня, 07:06
    Правильно сказано, что мировой кинематограф мертв, особенно у нас в России. Что касается драмы, то и тут все не просто, а точнее все плохо. В отечественных картинах драма строится на том, как кровавая гэбня, тоталитарный режим давит людей, которые изначально нужны этому государству, за примерами ходить не нужно. Главными героями становятся в лучшем случае диссиденты, в худшем уголовники, гопники. Советские солдаты очерняются, российского солдата на крупных картинах показывают тупыми, слепыми, да и вообще клоунами. А самое печальное, что государство на снятие этих шедевров дает деньги. Вообще ситуация напоминает 90-ые, когда в кино главными героями были всякие бандиты, а противостояли им "злые мусора", "коррупция" и пр. и пр. И казалась бы с выходом "Бумера"данная тематика поливания грязью милиции закончилась, а нет, замахнулись киноделы на все государство, какое оно плохое и неправильное, причем неправильное с самого своего начала. Все таки цензура нам нужна, хотя для того, чтобы на всякое непотребство и откровенно говоря мусор денег не давали.
    DeRune
  4. daodejin (daodejing) Сегодня, 07:42
    Хорошо быть критиком - сиди себе, ничего не делай, только других обгаживай и их работу. Автор что-ли почитал бы сначала и Черновик и Чистовик, вник бы, попробовал сам, хотя бы представить (я уж не говорю экранизировать - силёнок не хватит) как это было бы на экране, а потом уже сидеть и умничать.
    daodejin
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 08:23
      Вообще не понятно мне зачем влазить в то что не разбираешься и Ваять статьи со своей колокольни и учить других жизни. Смотрю стало модно, так можно все что угодно до расстрела подвести.
      Wild_Grey_Wolf
    2. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 08:34
      И тут же в первых рядах начинают умники свои банальные размышленизмы строчить как все вокруг ничего не умеют.
      Wild_Grey_Wolf
    3. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 08:50
      Еще для затравки, во время открытия Крымского моста Владимир Владимирович не пристегнулся, сколько же тут можно из пальца высосать для трагедии страны. Автор, а Вы тут по мелочам.
      Wild_Grey_Wolf
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:51
    Критковать не хочется то, что не видел..На мой взгляд это общая тенденция...Смотришь старые фильмы, не только советские,европейские, американские, стр да было искусство..Сейчас,для массового потребления...Помнится, зарубежные мастера искусств, у себя в Западных Европах, в свое время били в барабаны, мол душит наше кино,американское...мол не душевное оно, потребительское...Тож самое можно сказать и о американском синематографе, потребительское кино в США, сначала убило свой качественный, добралось до Европы, а теперь и к нам..В основном стремимся снять как там у них, свою самобытность позабыли...Да и с другой стороны о чем снимать и о ком...разве что Богатые тоже плачут..или о том как депутаты или управленцы нефтяных и газовых госкорпораций решили отказаться от своих зарплат высоких, а президент с премьером от этого в шоке....Можно снять и том как отставной министр снова в правительство вернулся, комедию,типа Мимино, там летчик рвался в большую авиацию, а тут в правительство...Но думаю смешно не получится...
    parusnik
  6. Selin Andrey (Андрей) Сегодня, 08:27
    Вообще то, непонятно, зачем надо было ломать основную линию книги, и превращать сюжет в фарс. Это обидно.
    Selin Andrey
    1. dumkopff (Михаил) Сегодня, 09:33
      Мнэ-э-э. Это давняя режиссерская традиция - резать первооснову и делать какого-то Франкенштейна. Что Тарковский накрутил с Солярисом и Сталкером. Получились гениальные фильмы с исходником связанные чуть менее чем никак.
      dumkopff
    2. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 09:34
      Это он (режиссёр) так видит. Наверняка деньги на своё "видение" получил государственные. Спасибо Мединскому.
      Авиатор_
  7. kartalovkolya Сегодня, 09:04
    Автор прав,но при этом хочется заметить,а чего Вы ждали от нынешних "деятелей искусств" которые являются ярыми сторонниками общества потребителей и поклонниками "западных ценностей"! Все ведется по раннее написанному сценарию по уничтожению России:вначале подменить наши литературу,искусство, историю,а далее и основу всего нашего -ПРАВОСЛАВИЕ и в конце концов превратить всех граждан России в чавкающее стадо. Да и чего можно ждать от этой т.н. "элиты",которую Ленин назвал очень точно :"...говно нации..."! Вот и мстят теперь собственному народу за то,что не принял их идеалов...
    kartalovkolya
    1. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 09:09
      Когда православие было основой нашего всего?
      Айрателинсион
  8. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 09:08
    Да ты упоролся социализмом, дядя. Первоисточник прочти сперва и попробуй вникнуть
    Айрателинсион
  9. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 09:12
    "Искусство в большем долгу перед народом".Так говорил Костик в известном фильме М.Казакова. Я не рискну обсуждать фильм,который я не видел.Но общая тенденция в сегодняшнем кино мне известна.Есть фильмы для народных масс,а есть
    фильмы,созданные для элиты,в основном расчитанные на получение премии "Оскар".Я помню, какой критике подвергался
    фильм "Москва слезам не верит". А этот фильм получил "Оскара". Какие товары в магазине, такое и искусство.Если "Вишневый
    сад" выставляют на показ в театре, где декорации представляют собой натянутые, а герои играют спектакль в джинсах и мини юбках, то я не понимаю такое зрелище, а театралы в восторге.Как то известный режиссер сказал как поставить фильм,
    чтобы его смотрели "Это очень просто.Нужно рассказать зрителю интересную историю".
    nikvic46
    1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 10:44
      Цитата: nikvic46
      Я не рискну обсуждать фильм,который я не видел.

      Увы, в воскресенье с женой посмотрел "Черновик"...
      Пришел домой, достал диск с "В бой идут одни старики" и вернул себе душевное равновесие...А порой просматриваю "Добровольцев", "Офицеры"... чтобы не потерять "веру в человечество". yes
      Так то, брат театрал!
      Удав КАА
  10. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:21
    Автор много чего наговорил, но не удосужился понять, что фильм снят по книге 2005г, сюжетная линия 2005г, созданные миры- фантазия автора 2005г, а не 2014 или 2018,как видимо, очень бы хотелось автору
    Vol4ara
  11. unignm (Василий) Сегодня, 09:23
    вы ещё умеете удивляться с наших фильмов? я таки поражен.
    unignm
  12. kig Сегодня, 09:44
    Фильма ещё не видел, но книгу читал, и вторую часть тоже. И никак не пойму, где автор углядел очернение нашей истории. Фантазия у него развита ещё лучше, чем у Лукьяненко. Пусти таких рецензировать, он там займет кресло по борьбе с очерениями, начнёт таскать авторов в кабинет и пытать их там на тему "а что вы имели в виду", с увлечением выискивая потаенный смысл каждой запятой. Кстати, почему автор сего опуса не тронул автора книги?
    kig
  13. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 09:47
    Когда-то остался под большим впечатлением от книги "черновик", "чистовик"- Лукьяненко (после этого перечитал все произведения этого автора, но признаю "черновик" и "чистовик" - лучшими). Когда узнал что вышла экранизация одной из этих книг - обрадовался. Кино пока не посмотрел - может его и завезут в Европу, - тогда я тоже смогу здесь высказать своё мнение... Но судя по статье и комментариям к ней - создатели фильма видимо добавили много "надавторской отсебятины". Впрочем - фантастику всегда тяжело снимать по известным произведениям, - слишком разнится точка видения на ту или иную книгу самим автором, читателями, ... и режиссером (взявшимся её экранизировать). Вот Федор Бондарчук снял прекрасный фильм -"9 рота" , а вот уже "Обитаемый остров" (Стругацких) на мой взгляд - у него не получился. Тоже самое могу сказать о двух экранизациях "Трудно быть Богом" (Стругацких) - серо, блекло, "ниочём". Но... хорошо что хоть это есть - а то бы смотрели только "Халк" и "Капитан Америка" - так что не стреляйте в пианиста - он играет - как умеет :-)
    Igor Strakh
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:37
    "Черновик" он и есть черновик... В прокате слаб, да и очевидная "пустышка"...
    Горный стрелок
  15. vlad007 (Владимир) Сегодня, 10:53
    Карен Шахназаров в одном из интервью сказал: "Отсутствие идеологии одна из главных причин того, что у нас мало хороших фильмов".
    vlad007
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:40
      Да бросьте, есть идеология государственная есть, манипулирование правдой...называется...Отсюда и фильмы такие...В данном случае, режиссер снял фильме по мотивам упомянутой книги...А это не всегда получается..особенно в наше время, с такой идеологией...Вот наверное у Вас нет претензий к мульту "Остров сокровищ" снятый в советское время, а он снят по мотивам книги, мало того туда еще пародию запихали на фильм 17 мгновений весны.Или возьмем два фильма тож созданные при советской власти,при Сталине, и тож по мотивам.Первый Остров сокровищ 1937 или 1938 г , от романа осталась одна сюжетная линия, поиск сокровищ,а так многое не по роману,но фильм даже сейчас смотрится с интересом,отпечаток идеологии есть,борцы за независимость Ирландии отправляются на поиски упомянутых сокровищ.Второй Новый Гулливер, просто идеологически выдержанный фильм казалось,о революции в стране лилипутов, но опять же ..шедевр.Видел несколько мультипликационных импортных версий о приключениях Гулливера,но лучшая на мой взгляд советская...Видел еще и английский фильм ,жуть,сюжетная линия строится на том как Гулливер полюбил королеву лилипутов или она его , точно не помню..Рынок, кино должно приносить доход...главное что бы пипл хавал. О тоталитарном режиме , гнусном, кровавом, позже многие деятели кино искусств говорили, мне не давали снимать,резали , я не мог само выразиться,а тем не менее, почему-то снимали хорошее кино,даже шедевры.Сейчас, полная свобода,казалось, самовыражайся, ан нет, не получается.., а почему кто девушку кормит, тот ее и танцует..Вот кстати, в результате нашей дискуссии, никто не заметил, что детского кино нет.Совсем нет.Почило.Выпускается Ералаш,но какой-то пошловатый на мой взгляд.
      parusnik
  16. erofich (Александр) Сегодня, 10:55
    Цитата: Vard
    Автор поднял один из главных вопросов современного кино.. почему раньше получалось снимать хорошие фильмы а сейчас получается либо слезливые мелодрамы либо как Черновик просто фильм не о чем...

    Абсолютно согласен с товарищем. Сейчас не фильмы, а бабкополучатели и побольше.
    erofich
  17. виктор н (Виктор н) Сегодня, 11:08
    Увы очень распространённая болезнь сегодня - неправильная самоидентификация. Если я осознаю себя как потомка тех, кто всегда жил на этой территории и создавал это государство, то я по факту рождения должен любить и уважать своих предков. Но не как абстрактных "предков", а как милых, всегда любящих меня, их далёкого внука, бабушек и дедушек. Кем бы они не были! Поскольку есть Я, то я причастен и к великому, и к негативному в прошлом. Иные потомства не дали.
    Если человек не принимает ПРОШЛОГО во всём его разнообразии - он не наш, а из "понаехавших и присоединившихся". ЧУЖИХ.
    НАМ это надо понимать, чтобы правильно выбирать друзей, жалеть и помогать СВОИМ, а не кому зря.
    виктор н
  18. LeeDer (Дмитрий) Сегодня, 11:38
    Автор видимо не читал оригинал, я читал и Черновик и Чистовик Сергея Лукьяненко.
    На самом деле, все параллельные миры (в том числе и наша земля) были якобы созданы для выявления ошибок в развитии собственного мира, которым является так называемый Аркан. Аркан в этих книгах не был идеальным миром, параллельные миры использовавшиеся как тестовые площадки, позволяли решить одни проблемы, но вместо них возникали совершенно другие. Причем не всегда понятно, что было хуже.
    В книге, каждый из миров прописан достаточно подробно, а не как это показано в фильме, в котором я встречал только знакомые названия миров. На этом, сходство фильма с книгой практически заканчивалось.
    Как передали это автор сценария и режиссер... Ну а что вы хотели от Sony Pictures? Книга достаточно популярна у любителей фантастики, вот и решили экранизировать. Но фактически сценарий, написан для "выжимания" денег.
    LeeDer
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