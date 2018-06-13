Плавающий бронеавтомобиль ПБ-7
С начала тридцатых годов советские конструкторы пытались создать перспективный плавающий бронеавтомобиль, пригодный для принятия на вооружение. Первые проекты такого рода – БАД-2 и ПБ-4 – оказались не слишком удачными. Первый из получившихся броневиков был слишком сложен в производстве, а второй показывал недостаточные характеристики. Используя накопленный опыт, конструкторы приступили к разработке третьего проекта, в рамках которого им удалось успешно решить все основные задачи. Такой броневик-амфибия остался в истории под названием ПБ-7.
Первые опытные броневики ПБ-4 были построены к осени 1933 года и вскоре вышли на испытания. Позже проект был переработан, и появились еще три прототипа. Эта техника испытывалась до 1935-36 годов, и результаты проверок не внушали оптимизма. Ходовые качества броневиков на пересеченной местности оставляли желать лучшего, равно как и характеристики при движении на воде. Дальнейшее совершенствование машин не имело смысла. От них отказались в пользу совершенно нового образца.
Броневик ПБ-7 на пересеченной местности. Фото Aviarmor.net
В середине 1936 года конструкторское бюро по модернизации (КБМ) Ижорского завода (г. Колпино) совместно с несколькими смежными организациями занялось разработкой следующего плавающего броневика. Проект под названием ПБ-7 создавался под руководством конструкторов Драбкина и Ильичева. При его создании планировалось использовать опыт работ как по плавающим бронеавтомобилям, так и по исключительно сухопутной технике.
Одной из главных проблем броневика ПБ-4 являлось неприемлемое соотношение массы и мощности двигателя. Также имелись проблемы с конструкцией ходовой части. Таким образом, новый ПБ-7 должен был получить большое число новых агрегатов. Все основные его элементы требовалось создать заново, сохранив лишь отдельные узлы.
ПБ-7 предлагалось строить на основе несущего сварного корпуса сложной формы, собранного из броневых листов толщиной от 8 мм (лоб, борта и корма) до 4-5 мм (крыша и днище). Компоновка внутренних отсеков соответствовала прошлым проектам: в относительно компактном переднем отделении помещалась силовая установка, а все прочие объемы отдавались под размещение оружия и экипажа. Прошлые проекты показали, что силовая установка и шасси грузовика Ford-Timken не соответствуют решаемым задачам. В связи с этим источником деталей для ПБ-7 стал отечественный грузовик ГАЗ-ААА.
Спуск на воду. Фото Alternathistory.com
Новый бронекорпус отличался менее сложной формой. Двигатель прикрывали изогнутый лобовой лист, пара расходящихся бортов, а также горизонтальное днище и наклонная крыша. В последней имелись люки для вентиляции и обслуживания. Расширяющиеся борта моторного отсека плавно переходили в стенки обитаемого отделения. Над капотом, соответственно, находился лобовой лист со смотровыми лючками. В центральной части борта разделялись на две части. Нижняя образовывала коробчатый агрегат с креплениями для задних мостов, а верхняя входила в состав ниш среднего размера. Корма имела сложную форму, образованную несколькими изогнутыми и прямыми деталями.
Характерной чертой амфибии ПБ-7 являлась изогнутая крыша. Над рабочими местами водителя и командира имелось некое подобие рубки, поднимавшееся выше уровня основной части крыши. На последней находился погон для башни.
Вооружение предлагалось монтировать в конической броневой башне. Этот агрегат разработали специально для нового броневика. Башня состояла из нескольких изогнутых листов, помещенных с большим наклоном внутрь. В лобовой детали присутствовал крупный наплыв под пулеметную установку: на прямоугольном проеме располагалось устройство сложного скругленного профиля с подвижной внутренней маской. Сверху на куполе имелась горизонтальная крыша.
Под броневым капотом предлагалось монтировать карбюраторный двигатель М-1 мощностью 50 л.с. производства Горьковского автозавода. Рядом с мотором находились топливные баки. Выхлопную трубу с глушителем вывели на правый борт и разместили в верхней части корпуса. Двигатель через дисковое сцепление соединялся с четырехступенчатой коробкой передач с демультипликатором. При помощи карданного вала, проходящего через сальник в днище корпуса, крутящий момент поступал на червячные передачи и конические дифференциалы двух задних мостов. Также продольный вал через отдельную передачу соединялся с гребным винтом.
Вид на корму. Фото Aviarmor.net
По опыту предыдущего проекта, была использована оригинальная система охлаждения двигателя. Штатный радиатор мотора М-1 заменили более крупным устройством типа Т-37 емкостью 18 л, оснащенным увеличенным вентилятором. При езде по суше воздух поступал к радиатору через люк в лобовой части корпуса, закрываемый при спуске на воду. Также под днищем появился теплообменник в виде изогнутой трубы, при помощи которого двигатель мог охлаждаться забортной водой.
Использовалась ходовая часть с формулой 6х4. В передней части машины поместили мост с управляемыми колесами. Его подвеска была построена на полуэллиптической поперечной рессоре с 17 листами. Два задних моста при помощи продольных рессор и реактивных штанг объединялись в некое подобие тележки. Использовались пулестойкие шины. При необходимости на две задние пары колес можно было надеть гусеничные цепи «Оверолл». Как и ПБ-4, новый броневик получил пару запасных колес с креплением на бортах, позади передней оси. При движении по пересеченной местности они служили дополнительной опорой и повышали проходимость.
Над колесами вдоль бортов установили полки, проходившие по всей длине корпуса. Конструкторы решили не оснащать новый броневик отдельными навесными поплавками, подобными использовавшимся в проекте ПБ-4.
В корме машины находился трехлопастной гребной винт с приводом от червячного вала задних мостов. Впервые в отечественной практике винт можно было отключать, однако для этого приходилось покидать машину. Для управления по курсу на воде планировалось использовать штатную рулевую систему, в которой передние колеса выполняли функцию перьев руля. При энергичных поворотах в работу включались пластинчатые рули, помещенные в кормовой части бортов. На случай попадания воды в корпус предусмотрели помпу с приводом от коробки передач. В днище имелись пробки для слива воды самотеком.
ПБ-7 на воде. Фото Alternathistory.com
Изначально единственным вооружением броневика-амфибии ПБ-7 был скорострельный авиационный пулемет ШКАС. Боекомплект пулемета, по известным данным, составлял всего 1000 патронов. Конструкция башни обеспечивала стрельбу в любом направлении с возвышением более 37°. Снижение зависело от направления стрельбы. Вперед, поверх корпуса, можно было стрелять при углах не более 2°, вбок и назад – порядка 8°. Иное штатное вооружение для бронемашины не предлагалось.
Экипаж ПБ-7 состоял всего из трех человек. В передней части корпуса располагались командир и водитель. Они могли следить за дорогой при помощи смотровых лючков с заслонками в лобовом и бортовых листах. Над ними имелись люки для посадки в машину. Стрелок располагался в башне, оснащенной собственным люком и набором смотровых щелей. Внутри обитаемого отсека имелись свободные объемы, пригодные для размещения дополнительного боекомплекта.
За счет применения нового корпуса в проекте ПБ-7 удалось сократить боевую массу машины. Этот параметр составлял всего 4,6 т, что должно было положительно сказаться на ходовых качествах и характеристиках на воде. Длина броневика составляла 5,8 м, ширина – 2,15 м, высота по башне – менее 2,1 м. По расчетам, на шоссе он мог бы развить скорость 50 км/ч, на воде – до 5 км/ч. Топливные баки на 102 л бензина обеспечивали запас хода 120 км.
Броневик с усиленным вооружением. Фото Aviarmor.net
Первый опытный бронеавтомобиль ПБ-7 появился в начале осени 1936 года. По некоторым данным, вскоре построили еще несколько машин, которым в ближайшем будущем предстояло участвовать в испытаниях. Впрочем, размеры опытной партии техники – если она и существовала – неизвестны.
До лета 1937 года прототип ПБ-7 находился на заводских испытаниях и проходил доводку. Ориентировочно весной было принято решение о перевооружении машины. Вместо одного пулемета ШКАС предлагалось использовать спаренную установку с изделиями ДТ. Это могло упростить строительство и эксплуатацию техники при сохранении желаемых огневых качеств. В связи с установкой нового вооружения пришлось переработать башню. Теперь она имела лобовую деталь с круглым наплывом под пулеметную установку. Также на крыше корпуса, непосредственно перед башней, появилась предохранительная направляющая, не позволявшая опустить стволы ниже допустимого уровня. На стеллажах боевого отделения поместили 64 магазина с 4032 патронами.
За время заводских проверок броневик прошел почти 2 тыс. км и показал себя с хорошей стороны. После незначительного ремонта и мелких доработок машину предъявили на ходовые испытания, проводившиеся с участием Управления по механизации и моторизации Красной Армии. Первые тесты были проведены в ноябре 1937 года.
Для имитации работы в реальных условиях бронеавтомобиль догрузили до расчетной боевой массы 4,6 т, а также оснастили цепями «Оверолл». Все последующие испытания, как на суше, так и на воде, осуществлялись именно в такой конфигурации. За несколько недель броневик прошел по суше более 580 км и подтвердил свои характеристики. Кроме того, его проверили на воде. В таких условиях машина проявила некоторые недостатки, но в целом вела себя достойно.
Броневик с цепями "Оверолл" преодолевает препятствие. Фото Alternathistory.com
Спуск с берега на воду и выход обратно не представлял особой сложности, хотя и требовал склона с достаточно твердым дном. Максимальная скорость на воде достигала 4,55 км/ч. Управляемость была нормальной. Однако возникли некоторые проблемы с силовой установкой. Так, попытки перехода на прямую передачу завершались остановкой двигателя. Гребной винт не вызвал никаких претензий.
По результатам испытаний конца 1937 года, военные вынесли свое решение. Предложенный бронеавтомобиль имел сильные и слабые стороны, и нуждался в некоторых доработках. Так, проблемой посчитали невозможность отключения привода гребного винта с рабочих мест экипажа или изнутри корпуса. Также критике подверглось слабое вооружение. Вместо двух пулеметов ДТ винтовочного калибра предлагалось использовать спарку из крупнокалиберного ДК и менее мощного ДТ. Это могло обеспечить приемлемый прирост огневой мощи.
В отчете об испытаниях отмечалось, что за ограниченное время, отведенное для проверок, специалистам не удалось всесторонне изучить тактико-технические характеристики ПБ-7, а также определить его перспективы как боевой единицы. Впрочем, военные смогли узнать основные параметры машины и сделать выводы. Новый бронеавтомобиль от Ижорского завода посчитали рентабельным и пригодным для принятия на вооружение. После определенных доработок он мог найти место в армии.
По некоторым данным, в начале 1938 года специалисты КБМ Ижорского завода занялись переработкой имеющегося проекта в соответствии с новыми пожеланиями заказчика. Им предстояло исправить различные мелкие недочеты технического и технологического характера. Кроме того, требовалось учесть пожелания заказчика, касавшиеся конструкции трансмиссии и вооружения. Насколько известно, эти задачи были успешно решены, и к определенному времени появился обновленный пакет конструкторской документации.
В ближайшем будущем мог поступить заказ на серийное производство броневиков с усиленным вооружением, но этого так и не произошло. На рубеже 1937 и 1938 годов командование Красной Армии изменило свои взгляды на развитие парка боевых бронированных машин. Армия все еще нуждалась в новой плавающей технике, но направление бронеавтомобилей-амфибий теперь считала бесперспективным. В связи с таким решением все работы в этой области следовало прекратить. Следует отметить, что подобный приказ затрагивал только один образец техники – броневик ПБ-7.
Опытный ПБ-7 после завершения испытаний нуждался в восстановлении. В марте 1938 года – уже после принятия решения об отказе от плавающих броневиков – его отремонтировали и передали в распоряжение Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. Что было с этой машиной дальше – неизвестно. По всей видимости, единственный броневик своего типа в течение некоторого времени являлся учебным пособием, а после был утилизирован по причине морального и физического устаревания.
Разработка отечественных плавающих бронеавтомобилей стартовала в начале тридцатых годов и продолжалась в течение нескольких лет. Последовательно были созданы три машины, имевшие те или иные особенности. Первые два образца этого семейства не отличались высокими характеристиками или простотой производства, из-за чего появился третий проект. Броневик ПБ-7, в целом, устроил военных, но не смог найти место в армии. Он появился слишком поздно, и к моменту возможного начала серийного производства командование решило отказаться от амфибий. Развитие советской колесной бронетехники, способной пересекать водные преграды вплавь, на некоторое время остановилось.
По материалам:
https://aviarmor.net/
http://alternathistory.com/
http://zonwar.ru/
http://arms-expo.ru/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941
Коломиец М.В. Броня на колесах. История советского бронеавтомобиля 1925-1945 гг. – М.: Яуза, Стратегия КМ, Эксмо, 2007.
Первые опытные броневики ПБ-4 были построены к осени 1933 года и вскоре вышли на испытания. Позже проект был переработан, и появились еще три прототипа. Эта техника испытывалась до 1935-36 годов, и результаты проверок не внушали оптимизма. Ходовые качества броневиков на пересеченной местности оставляли желать лучшего, равно как и характеристики при движении на воде. Дальнейшее совершенствование машин не имело смысла. От них отказались в пользу совершенно нового образца.
Броневик ПБ-7 на пересеченной местности. Фото Aviarmor.net
В середине 1936 года конструкторское бюро по модернизации (КБМ) Ижорского завода (г. Колпино) совместно с несколькими смежными организациями занялось разработкой следующего плавающего броневика. Проект под названием ПБ-7 создавался под руководством конструкторов Драбкина и Ильичева. При его создании планировалось использовать опыт работ как по плавающим бронеавтомобилям, так и по исключительно сухопутной технике.
Одной из главных проблем броневика ПБ-4 являлось неприемлемое соотношение массы и мощности двигателя. Также имелись проблемы с конструкцией ходовой части. Таким образом, новый ПБ-7 должен был получить большое число новых агрегатов. Все основные его элементы требовалось создать заново, сохранив лишь отдельные узлы.
ПБ-7 предлагалось строить на основе несущего сварного корпуса сложной формы, собранного из броневых листов толщиной от 8 мм (лоб, борта и корма) до 4-5 мм (крыша и днище). Компоновка внутренних отсеков соответствовала прошлым проектам: в относительно компактном переднем отделении помещалась силовая установка, а все прочие объемы отдавались под размещение оружия и экипажа. Прошлые проекты показали, что силовая установка и шасси грузовика Ford-Timken не соответствуют решаемым задачам. В связи с этим источником деталей для ПБ-7 стал отечественный грузовик ГАЗ-ААА.
Спуск на воду. Фото Alternathistory.com
Новый бронекорпус отличался менее сложной формой. Двигатель прикрывали изогнутый лобовой лист, пара расходящихся бортов, а также горизонтальное днище и наклонная крыша. В последней имелись люки для вентиляции и обслуживания. Расширяющиеся борта моторного отсека плавно переходили в стенки обитаемого отделения. Над капотом, соответственно, находился лобовой лист со смотровыми лючками. В центральной части борта разделялись на две части. Нижняя образовывала коробчатый агрегат с креплениями для задних мостов, а верхняя входила в состав ниш среднего размера. Корма имела сложную форму, образованную несколькими изогнутыми и прямыми деталями.
Характерной чертой амфибии ПБ-7 являлась изогнутая крыша. Над рабочими местами водителя и командира имелось некое подобие рубки, поднимавшееся выше уровня основной части крыши. На последней находился погон для башни.
Вооружение предлагалось монтировать в конической броневой башне. Этот агрегат разработали специально для нового броневика. Башня состояла из нескольких изогнутых листов, помещенных с большим наклоном внутрь. В лобовой детали присутствовал крупный наплыв под пулеметную установку: на прямоугольном проеме располагалось устройство сложного скругленного профиля с подвижной внутренней маской. Сверху на куполе имелась горизонтальная крыша.
Под броневым капотом предлагалось монтировать карбюраторный двигатель М-1 мощностью 50 л.с. производства Горьковского автозавода. Рядом с мотором находились топливные баки. Выхлопную трубу с глушителем вывели на правый борт и разместили в верхней части корпуса. Двигатель через дисковое сцепление соединялся с четырехступенчатой коробкой передач с демультипликатором. При помощи карданного вала, проходящего через сальник в днище корпуса, крутящий момент поступал на червячные передачи и конические дифференциалы двух задних мостов. Также продольный вал через отдельную передачу соединялся с гребным винтом.
Вид на корму. Фото Aviarmor.net
По опыту предыдущего проекта, была использована оригинальная система охлаждения двигателя. Штатный радиатор мотора М-1 заменили более крупным устройством типа Т-37 емкостью 18 л, оснащенным увеличенным вентилятором. При езде по суше воздух поступал к радиатору через люк в лобовой части корпуса, закрываемый при спуске на воду. Также под днищем появился теплообменник в виде изогнутой трубы, при помощи которого двигатель мог охлаждаться забортной водой.
Использовалась ходовая часть с формулой 6х4. В передней части машины поместили мост с управляемыми колесами. Его подвеска была построена на полуэллиптической поперечной рессоре с 17 листами. Два задних моста при помощи продольных рессор и реактивных штанг объединялись в некое подобие тележки. Использовались пулестойкие шины. При необходимости на две задние пары колес можно было надеть гусеничные цепи «Оверолл». Как и ПБ-4, новый броневик получил пару запасных колес с креплением на бортах, позади передней оси. При движении по пересеченной местности они служили дополнительной опорой и повышали проходимость.
Над колесами вдоль бортов установили полки, проходившие по всей длине корпуса. Конструкторы решили не оснащать новый броневик отдельными навесными поплавками, подобными использовавшимся в проекте ПБ-4.
В корме машины находился трехлопастной гребной винт с приводом от червячного вала задних мостов. Впервые в отечественной практике винт можно было отключать, однако для этого приходилось покидать машину. Для управления по курсу на воде планировалось использовать штатную рулевую систему, в которой передние колеса выполняли функцию перьев руля. При энергичных поворотах в работу включались пластинчатые рули, помещенные в кормовой части бортов. На случай попадания воды в корпус предусмотрели помпу с приводом от коробки передач. В днище имелись пробки для слива воды самотеком.
ПБ-7 на воде. Фото Alternathistory.com
Изначально единственным вооружением броневика-амфибии ПБ-7 был скорострельный авиационный пулемет ШКАС. Боекомплект пулемета, по известным данным, составлял всего 1000 патронов. Конструкция башни обеспечивала стрельбу в любом направлении с возвышением более 37°. Снижение зависело от направления стрельбы. Вперед, поверх корпуса, можно было стрелять при углах не более 2°, вбок и назад – порядка 8°. Иное штатное вооружение для бронемашины не предлагалось.
Экипаж ПБ-7 состоял всего из трех человек. В передней части корпуса располагались командир и водитель. Они могли следить за дорогой при помощи смотровых лючков с заслонками в лобовом и бортовых листах. Над ними имелись люки для посадки в машину. Стрелок располагался в башне, оснащенной собственным люком и набором смотровых щелей. Внутри обитаемого отсека имелись свободные объемы, пригодные для размещения дополнительного боекомплекта.
За счет применения нового корпуса в проекте ПБ-7 удалось сократить боевую массу машины. Этот параметр составлял всего 4,6 т, что должно было положительно сказаться на ходовых качествах и характеристиках на воде. Длина броневика составляла 5,8 м, ширина – 2,15 м, высота по башне – менее 2,1 м. По расчетам, на шоссе он мог бы развить скорость 50 км/ч, на воде – до 5 км/ч. Топливные баки на 102 л бензина обеспечивали запас хода 120 км.
Броневик с усиленным вооружением. Фото Aviarmor.net
Первый опытный бронеавтомобиль ПБ-7 появился в начале осени 1936 года. По некоторым данным, вскоре построили еще несколько машин, которым в ближайшем будущем предстояло участвовать в испытаниях. Впрочем, размеры опытной партии техники – если она и существовала – неизвестны.
До лета 1937 года прототип ПБ-7 находился на заводских испытаниях и проходил доводку. Ориентировочно весной было принято решение о перевооружении машины. Вместо одного пулемета ШКАС предлагалось использовать спаренную установку с изделиями ДТ. Это могло упростить строительство и эксплуатацию техники при сохранении желаемых огневых качеств. В связи с установкой нового вооружения пришлось переработать башню. Теперь она имела лобовую деталь с круглым наплывом под пулеметную установку. Также на крыше корпуса, непосредственно перед башней, появилась предохранительная направляющая, не позволявшая опустить стволы ниже допустимого уровня. На стеллажах боевого отделения поместили 64 магазина с 4032 патронами.
За время заводских проверок броневик прошел почти 2 тыс. км и показал себя с хорошей стороны. После незначительного ремонта и мелких доработок машину предъявили на ходовые испытания, проводившиеся с участием Управления по механизации и моторизации Красной Армии. Первые тесты были проведены в ноябре 1937 года.
Для имитации работы в реальных условиях бронеавтомобиль догрузили до расчетной боевой массы 4,6 т, а также оснастили цепями «Оверолл». Все последующие испытания, как на суше, так и на воде, осуществлялись именно в такой конфигурации. За несколько недель броневик прошел по суше более 580 км и подтвердил свои характеристики. Кроме того, его проверили на воде. В таких условиях машина проявила некоторые недостатки, но в целом вела себя достойно.
Броневик с цепями "Оверолл" преодолевает препятствие. Фото Alternathistory.com
Спуск с берега на воду и выход обратно не представлял особой сложности, хотя и требовал склона с достаточно твердым дном. Максимальная скорость на воде достигала 4,55 км/ч. Управляемость была нормальной. Однако возникли некоторые проблемы с силовой установкой. Так, попытки перехода на прямую передачу завершались остановкой двигателя. Гребной винт не вызвал никаких претензий.
По результатам испытаний конца 1937 года, военные вынесли свое решение. Предложенный бронеавтомобиль имел сильные и слабые стороны, и нуждался в некоторых доработках. Так, проблемой посчитали невозможность отключения привода гребного винта с рабочих мест экипажа или изнутри корпуса. Также критике подверглось слабое вооружение. Вместо двух пулеметов ДТ винтовочного калибра предлагалось использовать спарку из крупнокалиберного ДК и менее мощного ДТ. Это могло обеспечить приемлемый прирост огневой мощи.
В отчете об испытаниях отмечалось, что за ограниченное время, отведенное для проверок, специалистам не удалось всесторонне изучить тактико-технические характеристики ПБ-7, а также определить его перспективы как боевой единицы. Впрочем, военные смогли узнать основные параметры машины и сделать выводы. Новый бронеавтомобиль от Ижорского завода посчитали рентабельным и пригодным для принятия на вооружение. После определенных доработок он мог найти место в армии.
По некоторым данным, в начале 1938 года специалисты КБМ Ижорского завода занялись переработкой имеющегося проекта в соответствии с новыми пожеланиями заказчика. Им предстояло исправить различные мелкие недочеты технического и технологического характера. Кроме того, требовалось учесть пожелания заказчика, касавшиеся конструкции трансмиссии и вооружения. Насколько известно, эти задачи были успешно решены, и к определенному времени появился обновленный пакет конструкторской документации.
В ближайшем будущем мог поступить заказ на серийное производство броневиков с усиленным вооружением, но этого так и не произошло. На рубеже 1937 и 1938 годов командование Красной Армии изменило свои взгляды на развитие парка боевых бронированных машин. Армия все еще нуждалась в новой плавающей технике, но направление бронеавтомобилей-амфибий теперь считала бесперспективным. В связи с таким решением все работы в этой области следовало прекратить. Следует отметить, что подобный приказ затрагивал только один образец техники – броневик ПБ-7.
Опытный ПБ-7 после завершения испытаний нуждался в восстановлении. В марте 1938 года – уже после принятия решения об отказе от плавающих броневиков – его отремонтировали и передали в распоряжение Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. Что было с этой машиной дальше – неизвестно. По всей видимости, единственный броневик своего типа в течение некоторого времени являлся учебным пособием, а после был утилизирован по причине морального и физического устаревания.
Разработка отечественных плавающих бронеавтомобилей стартовала в начале тридцатых годов и продолжалась в течение нескольких лет. Последовательно были созданы три машины, имевшие те или иные особенности. Первые два образца этого семейства не отличались высокими характеристиками или простотой производства, из-за чего появился третий проект. Броневик ПБ-7, в целом, устроил военных, но не смог найти место в армии. Он появился слишком поздно, и к моменту возможного начала серийного производства командование решило отказаться от амфибий. Развитие советской колесной бронетехники, способной пересекать водные преграды вплавь, на некоторое время остановилось.
По материалам:
https://aviarmor.net/
http://alternathistory.com/
http://zonwar.ru/
http://arms-expo.ru/
Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941
Коломиец М.В. Броня на колесах. История советского бронеавтомобиля 1925-1945 гг. – М.: Яуза, Стратегия КМ, Эксмо, 2007.
Автор: Рябов Кирилл
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