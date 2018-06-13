Плавающий бронеавтомобиль ПБ-7



Броневик ПБ-7 на пересеченной местности. Фото Aviarmor.net



Спуск на воду. Фото Alternathistory.com



Вид на корму. Фото Aviarmor.net



ПБ-7 на воде. Фото Alternathistory.com



Броневик с усиленным вооружением. Фото Aviarmor.net



Броневик с цепями "Оверолл" преодолевает препятствие. Фото Alternathistory.com



Новые испытания на воде. Фото Zonwar.ru

По материалам:

https://aviarmor.net/

http://alternathistory.com/

http://zonwar.ru/

http://arms-expo.ru/

Солянкин А. Г., Павлов М. В., Павлов И. В., Желтов И. Г. Отечественные бронированные машины. XX век. – М.: Экспринт, 2002. – Т. 1. 1905–1941

Коломиец М.В. Броня на колесах. История советского бронеавтомобиля 1925-1945 гг. – М.: Яуза, Стратегия КМ, Эксмо, 2007.

С начала тридцатых годов советские конструкторы пытались создать перспективный плавающий бронеавтомобиль, пригодный для принятия на вооружение. Первые проекты такого рода – БАД-2 и ПБ-4 – оказались не слишком удачными. Первый из получившихся броневиков был слишком сложен в производстве, а второй показывал недостаточные характеристики. Используя накопленный опыт, конструкторы приступили к разработке третьего проекта, в рамках которого им удалось успешно решить все основные задачи. Такой броневик-амфибия остался в истории под названием ПБ-7.Первые опытные броневики ПБ-4 были построены к осени 1933 года и вскоре вышли на испытания. Позже проект был переработан, и появились еще три прототипа. Эта техника испытывалась до 1935-36 годов, и результаты проверок не внушали оптимизма. Ходовые качества броневиков на пересеченной местности оставляли желать лучшего, равно как и характеристики при движении на воде. Дальнейшее совершенствование машин не имело смысла. От них отказались в пользу совершенно нового образца.В середине 1936 года конструкторское бюро по модернизации (КБМ) Ижорского завода (г. Колпино) совместно с несколькими смежными организациями занялось разработкой следующего плавающего броневика. Проект под названием ПБ-7 создавался под руководством конструкторов Драбкина и Ильичева. При его создании планировалось использовать опыт работ как по плавающим бронеавтомобилям, так и по исключительно сухопутной технике.Одной из главных проблем броневика ПБ-4 являлось неприемлемое соотношение массы и мощности двигателя. Также имелись проблемы с конструкцией ходовой части. Таким образом, новый ПБ-7 должен был получить большое число новых агрегатов. Все основные его элементы требовалось создать заново, сохранив лишь отдельные узлы.ПБ-7 предлагалось строить на основе несущего сварного корпуса сложной формы, собранного из броневых листов толщиной от 8 мм (лоб, борта и корма) до 4-5 мм (крыша и днище). Компоновка внутренних отсеков соответствовала прошлым проектам: в относительно компактном переднем отделении помещалась силовая установка, а все прочие объемы отдавались под размещение оружия и экипажа. Прошлые проекты показали, что силовая установка и шасси грузовика Ford-Timken не соответствуют решаемым задачам. В связи с этим источником деталей для ПБ-7 стал отечественный грузовик ГАЗ-ААА.Новый бронекорпус отличался менее сложной формой. Двигатель прикрывали изогнутый лобовой лист, пара расходящихся бортов, а также горизонтальное днище и наклонная крыша. В последней имелись люки для вентиляции и обслуживания. Расширяющиеся борта моторного отсека плавно переходили в стенки обитаемого отделения. Над капотом, соответственно, находился лобовой лист со смотровыми лючками. В центральной части борта разделялись на две части. Нижняя образовывала коробчатый агрегат с креплениями для задних мостов, а верхняя входила в состав ниш среднего размера. Корма имела сложную форму, образованную несколькими изогнутыми и прямыми деталями.Характерной чертой амфибии ПБ-7 являлась изогнутая крыша. Над рабочими местами водителя и командира имелось некое подобие рубки, поднимавшееся выше уровня основной части крыши. На последней находился погон для башни.Вооружение предлагалось монтировать в конической броневой башне. Этот агрегат разработали специально для нового броневика. Башня состояла из нескольких изогнутых листов, помещенных с большим наклоном внутрь. В лобовой детали присутствовал крупный наплыв под пулеметную установку: на прямоугольном проеме располагалось устройство сложного скругленного профиля с подвижной внутренней маской. Сверху на куполе имелась горизонтальная крыша.Под броневым капотом предлагалось монтировать карбюраторный двигатель М-1 мощностью 50 л.с. производства Горьковского автозавода. Рядом с мотором находились топливные баки. Выхлопную трубу с глушителем вывели на правый борт и разместили в верхней части корпуса. Двигатель через дисковое сцепление соединялся с четырехступенчатой коробкой передач с демультипликатором. При помощи карданного вала, проходящего через сальник в днище корпуса, крутящий момент поступал на червячные передачи и конические дифференциалы двух задних мостов. Также продольный вал через отдельную передачу соединялся с гребным винтом.По опыту предыдущего проекта, была использована оригинальная система охлаждения двигателя. Штатный радиатор мотора М-1 заменили более крупным устройством типа Т-37 емкостью 18 л, оснащенным увеличенным вентилятором. При езде по суше воздух поступал к радиатору через люк в лобовой части корпуса, закрываемый при спуске на воду. Также под днищем появился теплообменник в виде изогнутой трубы, при помощи которого двигатель мог охлаждаться забортной водой.Использовалась ходовая часть с формулой 6х4. В передней части машины поместили мост с управляемыми колесами. Его подвеска была построена на полуэллиптической поперечной рессоре с 17 листами. Два задних моста при помощи продольных рессор и реактивных штанг объединялись в некое подобие тележки. Использовались пулестойкие шины. При необходимости на две задние пары колес можно было надеть гусеничные цепи «Оверолл». Как и ПБ-4, новый броневик получил пару запасных колес с креплением на бортах, позади передней оси. При движении по пересеченной местности они служили дополнительной опорой и повышали проходимость.Над колесами вдоль бортов установили полки, проходившие по всей длине корпуса. Конструкторы решили не оснащать новый броневик отдельными навесными поплавками, подобными использовавшимся в проекте ПБ-4.В корме машины находился трехлопастной гребной винт с приводом от червячного вала задних мостов. Впервые в отечественной практике винт можно было отключать, однако для этого приходилось покидать машину. Для управления по курсу на воде планировалось использовать штатную рулевую систему, в которой передние колеса выполняли функцию перьев руля. При энергичных поворотах в работу включались пластинчатые рули, помещенные в кормовой части бортов. На случай попадания воды в корпус предусмотрели помпу с приводом от коробки передач. В днище имелись пробки для слива воды самотеком.Изначально единственным вооружением броневика-амфибии ПБ-7 был скорострельный авиационный пулемет ШКАС. Боекомплект пулемета, по известным данным, составлял всего 1000 патронов. Конструкция башни обеспечивала стрельбу в любом направлении с возвышением более 37°. Снижение зависело от направления стрельбы. Вперед, поверх корпуса, можно было стрелять при углах не более 2°, вбок и назад – порядка 8°. Иное штатное вооружение для бронемашины не предлагалось.Экипаж ПБ-7 состоял всего из трех человек. В передней части корпуса располагались командир и водитель. Они могли следить за дорогой при помощи смотровых лючков с заслонками в лобовом и бортовых листах. Над ними имелись люки для посадки в машину. Стрелок располагался в башне, оснащенной собственным люком и набором смотровых щелей. Внутри обитаемого отсека имелись свободные объемы, пригодные для размещения дополнительного боекомплекта.За счет применения нового корпуса в проекте ПБ-7 удалось сократить боевую массу машины. Этот параметр составлял всего 4,6 т, что должно было положительно сказаться на ходовых качествах и характеристиках на воде. Длина броневика составляла 5,8 м, ширина – 2,15 м, высота по башне – менее 2,1 м. По расчетам, на шоссе он мог бы развить скорость 50 км/ч, на воде – до 5 км/ч. Топливные баки на 102 л бензина обеспечивали запас хода 120 км.Первый опытный бронеавтомобиль ПБ-7 появился в начале осени 1936 года. По некоторым данным, вскоре построили еще несколько машин, которым в ближайшем будущем предстояло участвовать в испытаниях. Впрочем, размеры опытной партии техники – если она и существовала – неизвестны.До лета 1937 года прототип ПБ-7 находился на заводских испытаниях и проходил доводку. Ориентировочно весной было принято решение о перевооружении машины. Вместо одного пулемета ШКАС предлагалось использовать спаренную установку с изделиями ДТ. Это могло упростить строительство и эксплуатацию техники при сохранении желаемых огневых качеств. В связи с установкой нового вооружения пришлось переработать башню. Теперь она имела лобовую деталь с круглым наплывом под пулеметную установку. Также на крыше корпуса, непосредственно перед башней, появилась предохранительная направляющая, не позволявшая опустить стволы ниже допустимого уровня. На стеллажах боевого отделения поместили 64 магазина с 4032 патронами.За время заводских проверок броневик прошел почти 2 тыс. км и показал себя с хорошей стороны. После незначительного ремонта и мелких доработок машину предъявили на ходовые испытания, проводившиеся с участием Управления по механизации и моторизации Красной Армии. Первые тесты были проведены в ноябре 1937 года.Для имитации работы в реальных условиях бронеавтомобиль догрузили до расчетной боевой массы 4,6 т, а также оснастили цепями «Оверолл». Все последующие испытания, как на суше, так и на воде, осуществлялись именно в такой конфигурации. За несколько недель броневик прошел по суше более 580 км и подтвердил свои характеристики. Кроме того, его проверили на воде. В таких условиях машина проявила некоторые недостатки, но в целом вела себя достойно.Спуск с берега на воду и выход обратно не представлял особой сложности, хотя и требовал склона с достаточно твердым дном. Максимальная скорость на воде достигала 4,55 км/ч. Управляемость была нормальной. Однако возникли некоторые проблемы с силовой установкой. Так, попытки перехода на прямую передачу завершались остановкой двигателя. Гребной винт не вызвал никаких претензий.По результатам испытаний конца 1937 года, военные вынесли свое решение. Предложенный бронеавтомобиль имел сильные и слабые стороны, и нуждался в некоторых доработках. Так, проблемой посчитали невозможность отключения привода гребного винта с рабочих мест экипажа или изнутри корпуса. Также критике подверглось слабое вооружение. Вместо двух пулеметов ДТ винтовочного калибра предлагалось использовать спарку из крупнокалиберного ДК и менее мощного ДТ. Это могло обеспечить приемлемый прирост огневой мощи.В отчете об испытаниях отмечалось, что за ограниченное время, отведенное для проверок, специалистам не удалось всесторонне изучить тактико-технические характеристики ПБ-7, а также определить его перспективы как боевой единицы. Впрочем, военные смогли узнать основные параметры машины и сделать выводы. Новый бронеавтомобиль от Ижорского завода посчитали рентабельным и пригодным для принятия на вооружение. После определенных доработок он мог найти место в армии.По некоторым данным, в начале 1938 года специалисты КБМ Ижорского завода занялись переработкой имеющегося проекта в соответствии с новыми пожеланиями заказчика. Им предстояло исправить различные мелкие недочеты технического и технологического характера. Кроме того, требовалось учесть пожелания заказчика, касавшиеся конструкции трансмиссии и вооружения. Насколько известно, эти задачи были успешно решены, и к определенному времени появился обновленный пакет конструкторской документации.В ближайшем будущем мог поступить заказ на серийное производство броневиков с усиленным вооружением, но этого так и не произошло. На рубеже 1937 и 1938 годов командование Красной Армии изменило свои взгляды на развитие парка боевых бронированных машин. Армия все еще нуждалась в новой плавающей технике, но направление бронеавтомобилей-амфибий теперь считала бесперспективным. В связи с таким решением все работы в этой области следовало прекратить. Следует отметить, что подобный приказ затрагивал только один образец техники – броневик ПБ-7.Опытный ПБ-7 после завершения испытаний нуждался в восстановлении. В марте 1938 года – уже после принятия решения об отказе от плавающих броневиков – его отремонтировали и передали в распоряжение Ленинградских бронетанковых курсов усовершенствования командного состава. Что было с этой машиной дальше – неизвестно. По всей видимости, единственный броневик своего типа в течение некоторого времени являлся учебным пособием, а после был утилизирован по причине морального и физического устаревания.Разработка отечественных плавающих бронеавтомобилей стартовала в начале тридцатых годов и продолжалась в течение нескольких лет. Последовательно были созданы три машины, имевшие те или иные особенности. Первые два образца этого семейства не отличались высокими характеристиками или простотой производства, из-за чего появился третий проект. Броневик ПБ-7, в целом, устроил военных, но не смог найти место в армии. Он появился слишком поздно, и к моменту возможного начала серийного производства командование решило отказаться от амфибий. Развитие советской колесной бронетехники, способной пересекать водные преграды вплавь, на некоторое время остановилось.