Попытка прорыва под Пальмирой пресечена: российские ВКС разгромили колонну боевиков

Из Сирии приходят сообщения о попытке террористов осуществить прорыв в районе Пальмиры. Центр по примирению враждующих сторон сообщает, что несколько сотен боевиков, сформировав ударные группы, попытались смять позиции сирийской армии на юге провинции Хомс. Основное направление атаки – автомобильная развязка в районе Пальмиры. Обращает на себя внимание тот факт, что боевики осуществили попытку прорыва, выдвинувшись с территории, примыкающей к Эт-Танфу.Как известно, Эт-Танф в течение нескольких лет контролируется американскими войсками. Нередко из Сирии поступали сведения о том, что именно в Эт-Танфе американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков. И именно в Эт-Танф в своё время вертолёты ВВС США вывозили главарей бандгрупп, разбитых САА в боях не только в провинции Хомс, но и в других регионах САР.По сообщению Центра по примирению враждующих стороны, наступление террористов было остановлено благодаря чёткой координации действий сил на земле и в воздухе. Сообщается, что удары с воздуха по пытающимся осуществить прорыв боевикам осуществляла авиация ВКС РФ.В итоге ракетно-бомбовыми ударами была уничтожена крупная группа боевиков, продвигавшая в сторону Пальмиры на пикапах, оснащённых крупнокалиберными пулемётами, миномётами и ЗУ. О числе ликвидированных террористов и о потерях среди сирийских военных пока не сообщается.