01:42 12 июня
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Попытка прорыва под Пальмирой пресечена: российские ВКС разгромили колонну боевиков

Из Сирии приходят сообщения о попытке террористов осуществить прорыв в районе Пальмиры. Центр по примирению враждующих сторон сообщает, что несколько сотен боевиков, сформировав ударные группы, попытались смять позиции сирийской армии на юге провинции Хомс. Основное направление атаки – автомобильная развязка в районе Пальмиры. Обращает на себя внимание тот факт, что боевики осуществили попытку прорыва, выдвинувшись с территории, примыкающей к Эт-Танфу.

Как известно, Эт-Танф в течение нескольких лет контролируется американскими войсками. Нередко из Сирии поступали сведения о том, что именно в Эт-Танфе американские инструкторы занимаются подготовкой боевиков. И именно в Эт-Танф в своё время вертолёты ВВС США вывозили главарей бандгрупп, разбитых САА в боях не только в провинции Хомс, но и в других регионах САР.

По сообщению Центра по примирению враждующих стороны, наступление террористов было остановлено благодаря чёткой координации действий сил на земле и в воздухе. Сообщается, что удары с воздуха по пытающимся осуществить прорыв боевикам осуществляла авиация ВКС РФ.


Попытка прорыва под Пальмирой пресечена: российские ВКС разгромили колонну боевиков


В итоге ракетно-бомбовыми ударами была уничтожена крупная группа боевиков, продвигавшая в сторону Пальмиры на пикапах, оснащённых крупнокалиберными пулемётами, миномётами и ЗУ. О числе ликвидированных террористов и о потерях среди сирийских военных пока не сообщается.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 61

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  1. Vard Вчера, 17:25
    Я надеюсь что реально там всю нашу авиацию пропустили... Опыт бесценен...
    Vard
    1. Alex_Rarog (Александр) Вчера, 17:29
      К мамке под юбку слинять хотели...
      Alex_Rarog
    2. сибиралт (Олег) Вчера, 17:40
      Поди в Пальмиру поехали Гергиева послушать, а тут такой облом! belay
      сибиралт
      1. himRa (Rahim) Вчера, 18:24
        Цитата: сибиралт
        Поди в Пальмиру поехали Гергиева послушать, а тут такой облом! belay

        Может пропуск не заказали?а так ...да ...облом! wink
        himRa
    3. asv363 (Сергей) Вчера, 17:53
      Опыт всегда важен, даже если конкретное боестолкновение прошло не совсем гладко. Не менее важно, что в данном случае не допустили прорыва духов из заповедника, контролируемого США. Слегка уменьшили их численность.
      asv363
    4. Smol79 (Александр) Вчера, 18:17
      Писали про 85 процентов летчиков участвовало уже
      Smol79
  2. rais homidou ( Александр) Вчера, 17:30
    нашим летунам СЛАВА
    rais homidou
  3. Victor_B (Виктор) Вчера, 17:31
    Собрали американцы всех бармалеев, вооружили и - в "последний и решительный" отправили.
    Чтобы силы от Дъраа отвлечь.
    Детеныши самки собаки! (американцы)
    Остатки обратно рванули, надо полагать. Под крылышко толерастов.
    Victor_B
    1. Ююка (Юрий) Вчера, 18:12
      Цитата: Victor_B
      Собрали американцы всех бармалеев, вооружили и - в "последний и решительный" отправили.
      Чтобы силы от Дъраа отвлечь.
      Детеныши самки собаки! (американцы)
      Остатки обратно рванули, надо полагать. Под крылышко толерастов.


      американцы - бармалеям:"Там столько всего вкусного! Можно за час долететь!"
      американцы - нашим: "Накрывайте столы - "гости" будут"
      Путин - Трампу: "Благодарю за службу!"
      Трамп - Путину:"Служу России!"
      winked
      Ююка
  4. хмурый лис (павел) Вчера, 17:31
    камикадзе на джипах ехали бы вы куда подальше ,из Сирии .А опыт и правда Хороший ,и полигон тоже ! hi
    хмурый лис
  5. лысова (владимир) Вчера, 17:32
    А вот чисто, с военной точки зрения, а был ли смысл?,- есть,ни одна правовая организация, не станет спорить за эту войну.
    лысова
    1. Оружейник (Анатолий) Вчера, 17:47
      Безусловно смысл есть. Опять, что ли, Пальмиру брать? Опять наших ребят там класть? Не, умерла, так умерла*... Да и чем меньше бармалеев, тем легче дышится.
      Оружейник
  6. polpot (Andru) Вчера, 17:39
    Парни наши конечно молодцы и наградить их надо и не посмертно ,а сирийские союзнички видать опять в бега врезали или как .
    polpot
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Вчера, 17:39
    Молодцы ВКС России!!! Нужно бы еще базу матрасии заодно разбомбить в Эт-Танфе.
    Egorovich
    1. болот Вчера, 17:41
      Цитата: Egorovich
      Нужно бы еще базу матрасии заодно разбомбить.

      А где она?
      болот
      1. kventinasd (Олег) Вчера, 18:14
        А где она?

        Вот
        kventinasd
        1. болот Вчера, 18:21
          Ат Танф,что на границе с Иорданией и Ираком.И кому она принадлежит?Не уж то США,другое дело если там пасутся вне государственные ЧВК,типо черной воды или академии.Официалов государственных же нет,их там нет.
          болот
    2. Вадим237 (Вадим) Вчера, 19:50
      С этой базой надо поступить по другому - прокопать под ней тоннель с карманом, заложить туда тонн 15 - 20 взрывчатки и подорвать её, в момент, когда на эту базу прибудут боевики.
      Вадим237
      1. Николай Грек (Николай) Вчера, 21:21
        Цитата: Вадим237
        С этой базой надо поступить по другому - прокопать под ней тоннель с карманом, заложить туда тонн 15 - 20 взрывчатки и подорвать её, в момент, когда на эту базу прибудут боевики.

        если уж так замысловато, то стоит под них заложить тогда тактический ядерный заряд!!! feel feel soldier soldier wassat wassat wassat
        Николай Грек
        1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 22:05
          Для них ядерный заряд слишком жирно - из складов и схронов боевиком правительственные войска изъяли уже несколько тысяч тонн взрывчатых веществ,можно из них взять несколько десятков тонн - "вернуть" законным владельцам. Я бы так поступил - заплатил местному ополчению они бы сами всё и сделали.
          Вадим237
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 17:40
    В Сокольники он, гад, рвется... там есть где спрятаться!... Стреляй,Глеб Егорыч,уйдет ведь!..Ты ещё не угомонился? Я же тебе показал, как стрелять!
    parusnik
  9. Комментарий был удален.
  10. злой пиннокио (григорий) Вчера, 17:44
    арабы никогда не умели воевать что сирийцы что египтяне чуть что русские помогите
    злой пиннокио
    1. rumpeljschtizhen (Анатолий) Вчера, 18:53
      Вы злой+пиннокио мыслите штампапами с чего вдруг Арабы не умеют воевать..а за бармалеев кто воюет инопланетяне который год их гоняют и не чего/ воюют они отчаенно это серьезный противник
      rumpeljschtizhen
      1. злой пиннокио (григорий) Вчера, 20:06
        наемники стой и другой стороны частые военные компании
        злой пиннокио
    2. Николай Грек (Николай) Вчера, 21:23
      Цитата: злой пиннокио
      арабы никогда не умели воевать что сирийцы что египтяне чуть что русские помогите

      да ладно....вон хуситы как гасят саудодвцев!! wink yes
      Николай Грек
  11. wellaut (олег) Вчера, 17:45
    А ведь тоже неплохой промежуточный вариант для контроля за бармалеями из Эт-Танф. Организовать круглосуточное наблюдение и, как только выдвигаются, мочить всеми способами.
    В итоге все равно придется их оттуда подвигать, но сейчас и так продуктивно можно поработать.
    wellaut
  12. ополченец2 (Александр) Вчера, 17:50
    Добрая новость.
    Нелюди не являются чем-то, к чему применимы только обычные методы уничтожения. Все таки для уничтожения этой дъявольщины было бы целесообразно использовать и более дешевые способы утилизации.
    ополченец2
    1. Удав КАА (Александр) Вчера, 19:10
      Цитата: ополченец2
      для уничтожения этой дъявольщины было бы целесообразно использовать и более дешевые способы утилизации.

      Вы прям для амов из кожи вон лезете!
      МО РФ сообщило, что баллоны с хлором уже доставлены для организации очередной провокации против Асада...Так что, потерпите, скоро "Бледные в касках" снова заголосят "Аллах акбар"! и снимут для запада очередной фильм ужасов под названием "Кровожадный режим Асада применил хим оружие против мирных бармалеев"... fellow
      Удав КАА
      1. ополченец2 (Александр) Вчера, 21:19
        Ваш совет "потерпеть" услышал. Потерпим, вместе с людьми, которые остались в Беслане и в Норд Осте, вместе с теми, кого эта нечисть замучала до смерти под кинокамеры, вместе с теми бойцами, пули для которых уже вылетели. Потерпим пока, но не "для амов", а для того, чтобы накопить силы.
        ополченец2
  13. Heterocapsa (Владимир) Вчера, 18:09
    бармалеи бесконечны
    Heterocapsa
  14. Лена Петрова (Усталый кот) Вчера, 18:11
    Цитата: ополченец2
    Все таки для уничтожения этой дъявольщины было бы целесообразно использовать и более дешевые способы утилизации

    Россия, - щедрая душа! (с)
    Лена Петрова
  15. gabonskijfront Вчера, 18:41
    Говорят по сирийскому опыту у нас формируют сверх лёгкие бригады,перемещающиеся на пикапах с крупнокалиберными пулемётами.Если они переодеваются в гражданку рассредотачиваются и вливаются в общий автомобильный поток, то скрытно сосредоточится на нужном направлении и нанести удар дело нескольких часов.В условиях малой плотности войск и не прерванной гражданской логистики уследить за этим невозможно.
    gabonskijfront
    1. болот Вчера, 18:51
      Цитата: gabonskijfront
      Говорят по сирийскому опыту у нас формируют сверх лёгкие бригады,перемещающиеся на пикапах с крупнокалиберными пулемётами

      Пол года назад здесь обсуждалось,правда Пикап из разряда Уаз Патриот,да и появились в ЦВО,то ли в Саратове толи в Оренгбурге,видать против нас. laughing
      болот
      1. gabonskijfront Вчера, 18:56
        Казахстан прекрасный ТВД для такой тактики.
        gabonskijfront
        1. болот Вчера, 19:12
          Уазы,да Патриоты,не плохо горят.
          Серьезно.Стоит только в тугайник,мелкорастительный лес,заехать.Очень высокоя температура на "штанах" ,где выхлопной коллектор встречается с резонатором,хотел сказать Катализатором,если он есть.А так стоит машине в по сухой траве проехаться,жди пожара.

          У нас дизельные Тойоты и Ланд Роверы,плюс Хаммеры для такой тактики.Хотя начали легко бронированые пустынных котов из Израиля производить.Алан.
          болот
          1. gabonskijfront Вчера, 19:19
            Ну,скатился до соревнования в размерах писюнов ,что если в конце смайлик не поставить то ирония не воспринимается?
            gabonskijfront
            1. болот Вчера, 19:35
              Цитата: gabonskijfront
              Ну,скатился до соревнования в размерах писюнов ,что если в конце смайлик не поставить то ирония не воспринимается?

              Ну когда машины то научитесь делать?
              болот
              1. gabonskijfront Вчера, 19:38
                Когда хоть чего то начнёте делать?
                gabonskijfront
                1. болот Вчера, 19:48
                  Цитата: gabonskijfront
                  Когда хоть чего то начнёте делать?

                  Мы что ли,есть у нас тема сборка Санг Енг,пикапы. Типа Номад.
                  А так Парамаунт Инженеринг у нас есть.Любой выбор бронетехники.
                  болот
                  1. gabonskijfront Вчера, 20:26
                    Отвёрточная сборка из африканских ремкомплектов ,ты называешь производством?Как ты до генерал майора то напостился,с такими дешевыми понтами
                    gabonskijfront
                    1. болот Вчера, 20:47
                      Цитата: gabonskijfront
                      Отвёрточная сборка из африканских ремкомплектов ,ты называешь производством?Как ты до генерал майора то напостился,с такими дешевыми понтами

                      Это вообще удивительно,на счет поставщиков,можно из ЮАР комплектов собирать,можно из Комплектов что в России или Германии или Китая а броневую сталь у себя производить но сборка и сварка у нас идет,плюс целое НИИ есть.Вообще уникальные изделия с Парамаунта идут,уже и очередь есть.А что те с Южной Африки,бледнолицые,просто производство к нам перекинули,не удивлюсь что они африканцы у нас будут закупаться.
                      болот
                      1. poquello (poquello) Сегодня, 00:34
                        Цитата: болот
                        .Вообще уникальные изделия с Парамаунта

                        нда, "дайте этой дуре велосипед"
                        poquello
              2. Николай Грек (Николай) Вчера, 21:26
                Цитата: болот
                Цитата: gabonskijfront
                Ну,скатился до соревнования в размерах писюнов ,что если в конце смайлик не поставить то ирония не воспринимается?

                Ну когда машины то научитесь делать?

                вам чё, 20-тонный пика с пулеметом подавай??? what what wassat wassat wassat
                Николай Грек
                1. болот Вчера, 21:30
                  Нам то он зачем,если и другие машины собираются.
                  Не знаю что gabonskijfront за лу,возмутился.Просто Уаз Патриот это,полное недорузумение.
                  болот
                  1. Николай Грек (Николай) Вчера, 21:48
                    Цитата: болот
                    Нам то он зачем,если и другие машины собираются.
                    Не знаю что gabonskijfront за лу,возмутился.Просто Уаз Патриот это,полное недорузумение.

                    recourse recourse а вы где взяли экземпляры, созданные для МО..еще и с пулеметом!!! what wassat wassat wassat
                    Николай Грек
                    1. болот Вчера, 21:55
                      У иностранцев,закупили.
                      К стати про Уаз Патриот,с плитой,где Электтро вентилятор.
                      При поездки по степи,забивается растительность,сухая,в районе выхлопного коллетора,плюс горячий движок и электровентилято который все раздувает.
                      Дерипаска,который на меренах передвигается,знает вкусы народа.

                      болот
    2. polpot (Andru) Вчера, 19:18
      Мысль хорошая ,Брандербург 800 лет 70 назад подобные трюки прекрасно выполнял
      polpot
      1. gabonskijfront Вчера, 19:28
        А как же Махно,садил на телеги дивизию,внезапно появлялись громили противника и так же внезапно растворялись в степи.
        gabonskijfront
  16. borovik (Олег) Вчера, 19:11
    Я думаю уже давно пора разнести в щепки этот клав во главе с сша
    borovik
  17. FORUM - площадь место широкое: (фарман Абдуллаев) Вчера, 19:19
    FORUM - площадь место широкое:
    FORUM - площадь место широкое:
  18. FORUM - площадь место широкое: (фарман Абдуллаев) Вчера, 19:20
    FORUM - площадь место широкое: am
    FORUM - площадь место широкое:
  19. faterdom (Андрей) Вчера, 19:33
    Это был выпускной бал в этой сатанинской школе. Наши крепко его омрачили, превратив его в "последний звонок".
    faterdom
  20. частное лицо Вчера, 20:09
    В итоге ракетно-бомбовыми ударами была уничтожена крупная группа боевиков
    Крупная это сколько ? РИА огласило 5 боевиков и пикап.
    частное лицо
  21. Altona (Евгений) Вчера, 20:13
    Ну вот, только животворящие люли ВКС и ничего больше, никакие "зеленые коридоры и автобусы для семей". Сразу будет эффект.
    Altona
    1. Виктор Осипов (Виктор Осипов) Вчера, 21:27
      Цитата: Altona
      Ну вот, только животворящие люли ВКС и ничего больше, никакие "зеленые коридоры и автобусы для семей".

      Сомневаюсь в возможностях этого человека, занимающего пост президента РФ. Он может только насрать народу!
      Виктор Осипов
  22. NordUral (Евгений) Вчера, 21:00
    Всегда бы так, решительно и жестоко!
    NordUral
    1. Виктор Осипов (Виктор Осипов) Вчера, 21:29
      Думаю, что из-за решительности и жёсткости и гибли наши генералы в Сирии! Всё на это показывает!
      Виктор Осипов
  23. Виктор Осипов (Виктор Осипов) Вчера, 21:23
    Мне интересно, а кто-то думал иначе чем я: "Пока сатанисты - глобалисты находятся в Сирии и около её - и"Управляемый Хаос" будет полыхать "радугой"! Хотел фотку сбросить, но видимо редактор некудышный!
    Виктор Осипов
    1. Drako (Сергей) Вчера, 22:31
      Сатанистов - глобалистов успешно вычищают, не нервничайте и не торопитесь, всему своё время)) Войны без потерь не было и не будет никогда, но победа всё оправдает, а вот про президента вы зря, народ бы вам объяснил обратное, но наверное вы только в интернете такое можете сказать, мордочка видно уже начищенна бывала, а то поставили бы своё фото ))
      Drako
    2. Drako (Сергей) Вчера, 22:33
      Именно своё....))
      Drako
  24. тройной купол (никто) Вчера, 22:49
    То всех победили трижды, то опять с кем-то воюют. Смешно наблюдать за этим. А путин сказал что просто оружие испытываем, что-то новое.
    тройной купол
    1. ополченец2 (Александр) Вчера, 23:31
      Ох, ребятушки, читайте хоть иногда Ветхий Завет, там и не такие чудеса описаны про то, как евреи воевали.
      А гражданская война дело долгое, не быстрое. По опыту нашей Гражданки - в таких случаях обязательно кто-то снаружи подсирает, так сказать демократию поддерживает. По опыту войны в Сирии - тоже доброхоты быстро нашлись, то раненых воинов Аллаха лечат, то силы армии отвлекают на разные провокации.
      А что оружие испытывают, так, может, и правда. Но главное испытывают российского солдата. Потом может пригодиться. Было подобное уже, в Испании перед Великой отечественной войной.
      ополченец2
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