В День России об именах России. Люди труда и таланта

12 июня — День России. На страницах «Военного обозрения» мы неоднократно обсуждали отправную точку этой даты, ломали копья по поводу того, насколько оправданным является выбор дня для одного из главных государственных праздников страны, спорили в комментариях, доходя до «КАПС ЛОК’а», на предмет того, нужен этот праздник стране или не нужен, отражает он исторические традиции России или же не отражает.Сегодня тема обсуждения по-прежнему открыта. Однако заметка, посвящённая Дню России, не об этом. Посвящена она некоторым эпизодам в российской истории. Точнее, выдающимся гражданам, которые жили не для того, чтобы их имя связывали с красной датой календаря, а для того, чтобы приносить неоценимую пользу стране и окружающим людям. Постараемся обойтись без упоминания государственных деятелей: о них и без того писано немало.В День России представляем несколько имён, без которых сама российская история уже немыслима, как немыслим и прогресс, поставивший Россию в ряд государств, с которыми по определению нельзя не считаться.Вспомним в этот день о нижегородском Архимеде, человеке, внесшем неоценимый вклад в развитие, как бы сейчас выразились, новых технологий. Речь идёт о выдающемся изобретателе, конструкторе Иване Кулибине. В 2018 году исполняется ровно двести лет с момента его кончины. Именно Кулибин в XVIII веке разработал проект одноарочного моста через Неву. Это из-под его пера вышло судно с вододействующим двигателем (движителем). Он разработал и уникальную для своего времени методику шлифовки оптики.Вспомним о выдающемся советском педагоге-новаторе Василии Сухомлинском. В этом году у человека, который создал модель системы образования, основанную на принципах гуманизма и на сплочённости коллектива обучающихся и педагогов, — 100-летний юбилей. На одно из первых мест в процессе обучения и воспитания Василий Сухомлинский ставил вопрос формирования у юного поколения мировоззрения. Его труд «Сердце отдаю детям» и сегодня является настоящей хрестоматией для учителя, который действительно готов сеять разумное, доброе и вечное.Вспомним гениального учёного и изобретателя Константина Константинова, который на своём трудовом пути заложил основы электробаллистических приборов, предложил прицел для навесной стрельбы из орудий. Он был командиром Санкт-Петербургского ракетного завода. На этой высокой должности Константин Иванович занимался улучшением параметров ракет и пиротехнических изделий. Также он является автором проекта Николаевского ракетного завода. В 2018 году Россия отмечает 200-летний юбилей замечательного изобретателя.Вспомним Алексея Германа. 80 лет со дня рождения советского и российского режиссёра и 5 лет со дня его смерти отмечается в текущем году. Талант Алексея Юрьевича выразился в лентах, пополнивших золотой фонд отечественного кинематографа: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин». За фильм «Проверка на дорогах» Алексей Герман получил Государственную премию СССР (1988 год).Вспомним монументальную фигуру отечественной скульптуры — человека, создававшего творения, которые не оставят равнодушным никого. В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Вучетича, участника Великой Отечественной войны. Война стала одной из главных сюжетных линий в его творчестве. Скульптуры Евгения Викторовича известны не только в нашей стране, но и всему миру. География его монументов более чем обширна: от «Родины-матери» в городе-герое Сталинграде (Волгограде) и «Родины-матери» в Киеве до «Воина-освободителя» в берлинском Трептов-парке и «Перекуём мечи на орала» в Нью-Йорке.Это далеко не все выдающиеся наши соотечественники, имена которых отпечатались в истории навсегда. Предлагаем читателям дополнить список именами других мастеров своего дела, которые внесли огромный вклад своим талантом и трудом в духовное, социальное, научно-техническое развитие страны. Все эти имена — одна из важнейших ценностей для России, для самосознания народа, для того, что всех нас, граждан великой страны, объединяет.