11:39 12 июня
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В День России об именах России. Люди труда и таланта

12 июня — День России. На страницах «Военного обозрения» мы неоднократно обсуждали отправную точку этой даты, ломали копья по поводу того, насколько оправданным является выбор дня для одного из главных государственных праздников страны, спорили в комментариях, доходя до «КАПС ЛОК’а», на предмет того, нужен этот праздник стране или не нужен, отражает он исторические традиции России или же не отражает.

Сегодня тема обсуждения по-прежнему открыта. Однако заметка, посвящённая Дню России, не об этом. Посвящена она некоторым эпизодам в российской истории. Точнее, выдающимся гражданам, которые жили не для того, чтобы их имя связывали с красной датой календаря, а для того, чтобы приносить неоценимую пользу стране и окружающим людям. Постараемся обойтись без упоминания государственных деятелей: о них и без того писано немало.

В День России представляем несколько имён, без которых сама российская история уже немыслима, как немыслим и прогресс, поставивший Россию в ряд государств, с которыми по определению нельзя не считаться.


Вспомним в этот день о нижегородском Архимеде, человеке, внесшем неоценимый вклад в развитие, как бы сейчас выразились, новых технологий. Речь идёт о выдающемся изобретателе, конструкторе Иване Кулибине. В 2018 году исполняется ровно двести лет с момента его кончины. Именно Кулибин в XVIII веке разработал проект одноарочного моста через Неву. Это из-под его пера вышло судно с вододействующим двигателем (движителем). Он разработал и уникальную для своего времени методику шлифовки оптики.

В День России об именах России. Люди труда и таланта


Вспомним о выдающемся советском педагоге-новаторе Василии Сухомлинском. В этом году у человека, который создал модель системы образования, основанную на принципах гуманизма и на сплочённости коллектива обучающихся и педагогов, — 100-летний юбилей. На одно из первых мест в процессе обучения и воспитания Василий Сухомлинский ставил вопрос формирования у юного поколения мировоззрения. Его труд «Сердце отдаю детям» и сегодня является настоящей хрестоматией для учителя, который действительно готов сеять разумное, доброе и вечное.



Вспомним гениального учёного и изобретателя Константина Константинова, который на своём трудовом пути заложил основы электробаллистических приборов, предложил прицел для навесной стрельбы из орудий. Он был командиром Санкт-Петербургского ракетного завода. На этой высокой должности Константин Иванович занимался улучшением параметров ракет и пиротехнических изделий. Также он является автором проекта Николаевского ракетного завода. В 2018 году Россия отмечает 200-летний юбилей замечательного изобретателя.



Вспомним Алексея Германа. 80 лет со дня рождения советского и российского режиссёра и 5 лет со дня его смерти отмечается в текущем году. Талант Алексея Юрьевича выразился в лентах, пополнивших золотой фонд отечественного кинематографа: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин». За фильм «Проверка на дорогах» Алексей Герман получил Государственную премию СССР (1988 год).



Вспомним монументальную фигуру отечественной скульптуры — человека, создававшего творения, которые не оставят равнодушным никого. В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения Евгения Вучетича, участника Великой Отечественной войны. Война стала одной из главных сюжетных линий в его творчестве. Скульптуры Евгения Викторовича известны не только в нашей стране, но и всему миру. География его монументов более чем обширна: от «Родины-матери» в городе-герое Сталинграде (Волгограде) и «Родины-матери» в Киеве до «Воина-освободителя» в берлинском Трептов-парке и «Перекуём мечи на орала» в Нью-Йорке.



Это далеко не все выдающиеся наши соотечественники, имена которых отпечатались в истории навсегда. Предлагаем читателям дополнить список именами других мастеров своего дела, которые внесли огромный вклад своим талантом и трудом в духовное, социальное, научно-техническое развитие страны. Все эти имена — одна из важнейших ценностей для России, для самосознания народа, для того, что всех нас, граждан великой страны, объединяет.
Автор: Алексей Володин

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 58

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  1. Vard Сегодня, 04:30
    Страна славна не отдельными героями... А теми кто каждый день делает свою часть работы... Без которой наша жизнь была бы не возможной... Талант и способности... Это от папы с мамой... А вот способность трудится, это у каждого свое... Как там... Маяковский... Мы обыватели... Мы одеваем вас... Сегодня первый тост за простых людей...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 05:12
      Цитата: Vard
      Сегодня первый тост за простых людей...

      dsk
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 05:26

        С днём России, уважаемые форумчане! hi
        dsk
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 05:32

          Музыка: Д. Тухманов. Слова: М. Ножкин. good
          dsk
        2. электроОлег (Олежище) Сегодня, 10:32
          Сегодня день имени поганого ельцына. Всех с трауром пацаны. Мои соболезнования.
          электроОлег
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 05:33
        Медведь явно лишний на картинке...халявщиков и приспособленцев едра напоминает.. и тут к празднику пристроились,негодяи. laughing
        Присоединяюсь к тосту за простых людей! good drinks
        ДЕДПИХТО
        1. dsk (Сергей) Сегодня, 05:43
          Цитата: ДЕДПИХТО
          за простых людей! drinks


          (gif-открытка, мишка гармошку рвёт.)
          dsk
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 05:50
            Цитата: dsk
            Цитата: ДЕДПИХТО
            за простых людей! drinks

            (gif-открытка, мишка гармошку рвёт.)

            good drinks
            ДЕДПИХТО
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 06:40
              Всем доброго дня. с праздником
              рич
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:58
      Всех с "борискиным днём"! Гуляй Россия!
      сибиралт
    3. виктор н (Виктор н) Сегодня, 10:24
      Трудятся все, да результаты разные. Недаром в народе говорят: "простота хуже воровства". Уравниловка развращает сильнее водки. Потому первый стакан - "За лидеров!"
      виктор н
  2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 04:38
    Вечная дилема, кто или что "двигает" общество на понимание и самоидентификацию людей с государством. Или что является отправной точкой возникновения последнего! У молодых стран все просто история оставила и документы и воспоминания участников событий - например США. У старых к коим я отношу и Россию - туман и мрак в виде информационного голода с малыми вкраплениями археологических и сомнительных литературных источников.
    Так что возможно, вариант предложенный Автором один из компромиссов примерить всех вспомнив просто - людей вложивших свою жизнь и душу в наше Отечество!
    С уважением, Влад Котище!
    Котище
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:09
      Правильно!Надо в первую очередь рассказывать про таких людях.А не о спившихся актеришках,проворовавшихся чиновниках,обнаглевшем быдле.
      210окв
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:45
        Цитата: 210окв
        Правильно!Надо в первую очередь рассказывать про таких людях.А не о спившихся актеришках,проворовавшихся чиновниках,обнаглевшем быдле.

        Не-е, надо и про этих дегенератов рассказывать - врага надо знать в лицо!
        лесовозник
    2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 06:31
      Только какой день для этого выбрать?

      Например, в Православии есть - "День всех святых, в Земле Российской просиявших".
      Korsar4
  3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 04:54
    С праздником уважаемые форумчане,и весь народ России hi !!!
    игорка357
  4. инженерный (Виктор) Сегодня, 05:23
    Многие города России приурочили праздник ко дню города. Красноярск в этом году отмечает круглую дату — городу исполняется 390 лет, без 10 ти 400. На юбилей города администрация разработала и организовала с 9 по 12 июня, очень шикарную развлекательную программу. С праздником тебя мой любимый город и всех его жителей или кому раньше приходилось жить в этом прекрасном городе.
    инженерный
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:10
      Поздравляю Ваш славный город с праздником!
      Цитата: инженерный
      Многие города России приурочили праздник ко дню города. Красноярск в этом году отмечает круглую дату — городу исполняется 390 лет, без 10 ти 400. На юбилей города администрация разработала и организовала с 9 по 12 июня, очень шикарную развлекательную программу. С праздником тебя мой любимый город и всех его жителей или кому раньше приходилось жить в этом прекрасном городе.
      210окв
    2. himRa (Rahim) Сегодня, 06:19
      Цитата: инженерный
      С праздником тебя мой любимый город и всех его жителей или кому раньше приходилось жить в этом прекрасном городе.

      Присоеденяюсь,коллега!
      Лично для меня это более обоснованный празник!
      390 нашему городу КРАСНОЯРСКУ!
      С ПРАЗДНИКОМ КРАСНОЯРЦЫ!!
      himRa
  5. Фил77 (Сергей) Сегодня, 05:57
    "Иванами да Марьями гордилась ты всегда!"слова из песни,а лучше и не скажешь!!Конечно Всех с Праздником!Удачи и здоровья!!! drinks
    Фил77
  6. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 06:23
    Интересная подборка лиц.

    Но почему сегодня? Не знаю, что с нашими мозгами нужно сделать, чтоб это день стал Праздником.
    Нечего праздновать. Работать поехал.
    Korsar4
  7. Челдон (Алексей) Сегодня, 06:30
    Я люблю тебя, Россия,
    Дорогая наша Русь.
    Нерастраченная сила,
    Неразгаданная грусть.
    Ты размахом необъятна,
    Нет ни в чём тебе конца,
    Ты веками непонятна
    Чужеземным мудрецам.

    Сколько раз тебя пытали, —
    Быть России иль не быть.
    Сколько раз в тебе пытались
    Душу русскую убить.
    Но нельзя тебя, я знаю,
    Ни сломить, ни запугать, —
    Ты мне, Родина родная,
    Вольной волей дорога.

    Ты добром своим и лаской,
    Ты душой своей сильна,
    Нерассказанная сказка,
    Синеокая страна.
    Я в берёзовые ситцы
    Нарядил бы белый свет,
    Мне всю жизнь тобой гордиться, —
    Без тебя мне счастья нет.

    Мне всю жизнь тобой гордиться, —
    Без тебя мне счастья нет.
    Слова Михаила Ивановича Ножкина.
    Челдон
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:02
      Песня то душевная и правильная, но советская (вот незадача!). А сегодняшний праздник - День победы над коммунистическим Игом во благо Ельцина, Гайдара и всей последующей власти. Теперь они от народа независимы вместе с недрами, лесами и водными ресурсами, бывших некогда народнымиbully
      сибиралт
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:15
        Куда идём не знаем, но зато с песнями, танцами и барбекю. lol Хоть в обрыв, хоть на бойню, но весело!
        сибиралт
  8. Tаптыжка 2 Сегодня, 06:37
    Наспех придуманный повод а не праздник,вот 9 мая и 7 ноября это великие дни почтения
    Tаптыжка 2
  9. tatra ( Ирина ) Сегодня, 06:39
    Враги коммунистов на территории СССР отвергли великих людей ,лидеров ,героев как советского ,так и дореволюционного периодов ,а у самих них из них нет ни одного великого человека ,героя и лидера .
    И это цинично и подло ,поздравлять с развалом своей страны ,которую много веков собирали наши предки .
    tatra
    1. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:33
      Да, История порой бывает безжалостной. Рушит целые империи. Но жизнь с крушением СССР не остановилась. И сейчас, сегодня - Россия вновь достойна, чтобы у неё был собственный Праздник.
      Пройдёт несколько десятилетий, и наши потомки найдут в исторических документах людей, героев и лидеров нашей эпохи. Их имена станут известными, будут достойны воспеваний и восхвалений. Так уж получается, что прижизненно людей не славят. А праздник пока ещё молодой, непривычный тем, кто не успел забыть СССР. Всё впереди у Дня России.
      mari.inet
      1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 08:38
        Придётся повторяться: независимость Москвы и Петербурга от Киева и Минска - это праздник?

        Мы вымрем, а новое поколение привыкнет? Так?
        Korsar4
        1. mari.inet (Марина) Сегодня, 09:02
          Как бы мы не транслировали свои желания на будущее, это будущее придёт и возьмёт своё. И новое поколение ко всему привыкнет. История безжалостна. Но и переменчива. Возможно, в скором времени, со сменой власти в Киеве и Минске, связка Москва-Киев-Минск вновь станет крепкой и нерушимой. Уверена, что российское руководство не оставляет данную тему без внимания.
          mari.inet
          1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 09:05
            История такая, какая есть. Но это не означает, что можно праздновать Брестский Мир, например.
            Korsar4
          2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:23
            Цитата: mari.inet
            И новое поколение ко всему привыкнет

            скажите 22 июня праздник или день скорби?!
            Василенко Владимир
            1. mari.inet (Марина) Сегодня, 10:20
              Кто-то празднует 22 июня?
              Разумеется, это день скорби. И аналогии здесь неуместны. Ведь поначалу нам предлагалось праздновать 12 июня какой-то "день независимости". Непонятно, от кого и чего независимы мы стали, поэтому такая формулировка не прошла.
              Но Россия - сильная, современная - имеет полное право на свой праздник. Для поднятия духа, свободолюбия, самоуважения граждан.
              mari.inet
              1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:30
                Цитата: mari.inet
                И аналогии здесь неуместны

                вполне уместны если подсчитать людские потери
                Василенко Владимир
              2. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 10:35
                Аналогии более чем уместны. И потоки русских беженцев, и стрельба, реки крови, нищета и засилье гауляйтеров, шабаш нацистских прихвостней и всеобщее отчаяние, развал фабрик и заводов, спивающиеся от потери ориентиров население и праздник мародеров. Не знаю кем надо быть, чтобы что то сегодня праздновать. Можно лишь не чокаясь помянуть всех проданных, преданных и оставленных на растерзание русских людях
                Писсаро
              3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:21
                Как-то: праздновать и отмечать дату не совсем одно и тоже. Уж тут - поосторожнее на поворотах. winked Честь имею. hi
                сибиралт
          3. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:11
            Как бы мы не транслировали свои желания на будущее, это будущее придёт и возьмёт своё. И новое поколение ко всему привыкнет. История безжалостна. Но и переменчива. Возможно, в скором времени, со сменой власти в Киеве и Минске, связка Москва-Киев-Минск вновь станет крепкой и нерушимой. Уверена, что российское руководство не оставляет данную тему без внимания.
            В куеве своих ненасытных ,,таваищей,, навалом,народ их кое-как терпит,так что вашего ,,добра,, им точно не надо. И батька правильно делает,что таких из Москвы не допускает,иначе всю страну в кошельках за кордон уволокут. Да и мы тут пока терпим их..но только пока..
            ДЕДПИХТО
      2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:19
        Пройдёт несколько десятилетий, и наши потомки найдут в исторических документах людей, героев и лидеров нашей эпохи. Их имена станут известными, будут достойны воспеваний и восхвалений. Так уж получается, что прижизненно людей не славят. А праздник пока ещё молодой, непривычный тем, кто не успел забыть СССР. Всё впереди у Дня России.

        Угу,найдут..тех героев,кто в тюрьмах за правду и убеждения сидел. Прижизненно уже 30 лет славят только мерзавцев..центры им строят,памятные доски приколачивают..А праздник действительно еще молодой-еще не всех уморили,кто жил и работал в СССР, так что все впереди у таких Марин,еще спляшете на наших костях. Только и за нас дети останутся... angry
        ДЕДПИХТО
        1. mari.inet (Марина) Сегодня, 09:31
          Не передёргивайте, пожалуйста. Я подразумевала, что наши потомки найдут в архивах имена великих инженеров - разработчиков современного российского оружия, которые по известным причинам сегодня строго засекречены. Найдут и будут помнить имена космонавтов и разработчиков космических аппаратов. Будут помнить и восхвалять имена российских учёных, которые сейчас работают над технологиями будущего.. российских политиков, политологов и историков, которые не дают нашу страну на поругание неприятелям..
          Ностальгия по СССР мне свойственна точно так же, как и вам. Но жить с этой ностальгией я согласна, а жить вчерашним днём не хочу. Жизнь бежит, спешит. В современной России тоже много плюсов. Моя жизнь скромна, но я радуюсь за всё то положительное, что вижу. И за детей наших радуюсь: неплохие детки подрастают, останется за нас достойная смена.
          mari.inet
      3. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 09:22
        Цитата: mari.inet
        И сейчас, сегодня - Россия вновь достойна, чтобы у неё был собственный Праздник.

        да наверное достойна, но выбрать праздником день для уничтожения страны верх ценизма
        20 млн Русских остались вне России, гражданская война, голод, беспризорщина это все следствия декларации о суверенитете и это мы должны праздновать?!!!!
        Василенко Владимир
        1. mari.inet (Марина) Сегодня, 10:24
          Нет, испытания 90-х мы должны просто помнить. Ведь празднование Дня Победы - это одновременно и радость победителя, и реквием, плач по всем погибшим и убиенным. Так и День России: и скорбь по утраченному Союзу, и радость от мысли, что современная Россия достойна почитания.
          mari.inet
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 10:31
            Цитата: mari.inet
            Ведь празднование Дня Победы

            тогда нужно праздновать День Победы, а не "22 июня"
            Василенко Владимир
  10. Лебедев Сергей (Сергей) Сегодня, 07:05
    Одна из самых трогательных и душевных песен о Родине
    Лебедев Сергей
  11. DRA-75 Сегодня, 07:31
    Хотя я и не очень этот "праздник" уважаю, ЕБН его придумал и все же как истинный патриот России и Отечества всех поздравляю и за Россию стоя! drinks
    Трудно сейчас России ,но русские не сдаются и это главное ! Все восстановим и прохиндеев,жуликов к ногтю придавим рано или поздно ! Ура товарищи.. soldier
    DRA-75
  12. Гардамир Сегодня, 07:34
    Сейчас не модно прославлять людей труда. И так как автор плохо подготовился, напомню своих земляков. Талантливый изобретатель Леонтий Шамшуренков и маршал Победы Леонид Говоров.
    Ну праздновать дату начала развала страны, это как радоваться пиру стервятников. Развалив страну, они продолжили раздавать, то часть моря подарят, то островок. Ну а Крым? Так не только Крым, но и Новороссия с Малороссией всегда были наши. А нынешняя пропаганда из них монстров делает.
    Гардамир
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 09:14
      Цитата: Гардамир
      Сейчас не модно прославлять людей труда. И так как автор плохо подготовился

      Вот же человек... Без задеть и подковырнуть дня не проживёт. У вас дикий комплекс неполноценности, что ли? Откройте окошко - свежим воздухом подышите; глядишь, и отпустит...

      Цитата: Гардамир
      Ну праздновать дату начала развала страны

      Слава богу, никто вас этого делать и не заставляет. Или вас с утра палками погнали на площадь с портретом Ельцина - "прославлять" и "петь оды"?..
      Володин
  13. 1536 (Евгений) Сегодня, 07:47
    Мосин, Токарев, Коровин, Макаров, Симонов, Шипунов, Грязев, Нудельман - выдающиеся конструкторы-оружейники, во многом благодаря им мы живем в свободной стране.
    1536
  14. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:47
    Для меня этот день - день гибели СССР. Те, кто его отмечают как праздник - у вас нет сердца, те, кто мечтают его восстановить - у вас нет разума.
    Boris55
    1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 10:48
      Межнациональные конфликты, бандитизм и проституция начались при позднем СССР и собственно в самом СССР. Причем тут Россия? Поменялся строй.
      Moskovit
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 10:54
        Цитата: Moskovit
        Причем тут Россия?

        При том что СССР это и была Россия. С принятием суверенитета, Россия фактически отказалась от республик и, как следствие - развал СССР. Это была последняя точка в развале страны, начатой с приходом троцкистов к власти в 1953-м году
        Boris55
  15. Гардамир Сегодня, 07:49
    как-то так


    разве не это мы отмечаем?
    Гардамир
  16. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 07:55
    С Праздником!
    pvv113
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:05
      флажок смените, а то выглядите смешно
      Василенко Владимир
  17. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:05
    В День России
    как громко, вообще-то это день уничтожения Великой Страны
    Василенко Владимир
  18. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:16
    А в чём праздник то, может кто-то объяснить? После развала СССР, Ельцин придумал новый праздник, а что праздновать - непонятно. Есть в России какая-нибудь национальная идея? А достижения какие-нибудь чтобы за них чувство гордости испытывать? Я имею в виду не мелкие, типа моста, а по-крупному, как это было в СССР. Первые во всём! Космос, экономика, армия, спорт... Тогда были первые(или минимум вторые), а сейчас провал по всем направлениям!
    Может быть кто-нибудь из празднующих может пояснить, когда Российская экономика достигнет уровня США, как это было раньше? Какие перспективы к этому? Что нас вообще ждет в будущем? Или это просто повод накидаться?
    Stas157
    1. свободный (Андрей) Сегодня, 09:24
      Цитата: Stas157
      А в чём праздник то, может кто-то объяснить? После развала СССР, Ельцин придумал новый праздник, а что праздновать - непонятно. Есть в России какая-нибудь национальная идея? А достижения какие-нибудь чтобы за них чувство гордости испытывать? Я имею в виду не мелкие, типа моста, а по-крупному, как это было в СССР. Первые во всём! Космос, экономика, армия, спорт... Тогда были первые(или минимум вторые), а сейчас провал по всем направлениям!
      Может быть кто-нибудь из празднующих может пояснить, когда Российская экономика достигнет уровня США, как это было раньше? Какие перспективы к этому? Что нас вообще ждет в будущем? Или это просто повод накидаться?

      Это повод урякнуть не думая ну и конечно гранты отработать.
      свободный
    2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 10:45
      Ну зачем Вы наговариваете? Есть много хорошего и прекрасного! А уровня США достигать - не надо такого, нехороший он.
      виктор н
  19. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:33
    В День России об именах России. Люди труда и таланта
    Всех с праздником!
    Только один вопрос.А что это про людей труда вспомнили? Вся политика власти современной лежит на гнобить людей труда.Создавать нам искусственную конкуренцию.И вылупив бараньи глазки блеять что это ради наших баз где-то в Средней Азии laughing А гастарбайтеры едут молодые..А нам россиянам судя по всему ещё и пенсионный возраст добавят.Класс , в строительстве российские рабочии должны будут с этой бандой конкурировать.Наша власть пусть определится сначало.Она вообще сама что хочет.Нам уровень жизни поднять.Или любым путём лоск в стране навести.Угробя всякую надежду на лучшую жизнь.Так что не вяжется потуги власти нашей с житейскими реалиями.Не ну можно конечно поднять там пенсию и зарплату на 1000 рублей.Потом бензин на два рубля и в итоге наши доходы в минус уйдут.А ,забыл.Всем в бизнес идти нужно laughing Какое единство сейчас в России? Скажу.Единственное что нас пока ещё объединяет это "Бессмертный полк".И всё. Хотите дальше чтобы так было? Продолжайте свой народ гнобить дальше.А не нужно думать что все выпупив глазки будут сидеть и умиляясь смотреть как спустя 18 лет!!!!!! "Смотрите как жили в 90 е.Как во в/на Украине. Так и хочется послать в эротическое путешествие. Давайте начнём с вернуть уровень реальных доходов на 2013й год к примеру.Потом будем ядом брызгать на неудобный комментарий.Подняв бабла и проходя на улице мимо людей чья пенсия 8000 рублей.Делать вид как в жизни повезло.Чести не делает.Так что за выходной спасибо конечно.Но мне лично выходные не оплачивают.Как так? belay Да вот так.Изучите трудовые мать их договора. За нужный ,адский труд.платят даже в деревянных меньше чем до 2014.А бочка нефти стоит так-же.Или сей факт узреть доступно только избранным? laughing
    Наблюдатель2014
  20. друг зверей Сегодня, 10:54
    Как по мне, Герман снимал чернуху, которой и в жизни предостаточно. На любителя, кому-то и Левиафан нравится.
    друг зверей
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