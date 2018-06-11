01:39 12 июня
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Вашингтон ввёл новые санкции против РФ. Уже на автопилоте?

Снова свершилось... США, которые, как известно, горят желанием решить свои геополитические и внутренние проблемы методом постоянного экономического и политического давления, не придумали ничего умнее очередного этапа расширения антироссийских санкций.

Видимо, очередной санкционной порцией в отношении РФ Вашингтон готовит "почву" для анонсированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Отправная точка для встречи уже выбрана, и охарактеризовать её можно двумя словами: "хуже некуда". Такие точки обожает Трамп, который всякий раз заявляет о том, предложит "чудесную сделку". Что-то из серии: "Вы возвращаете Крым Украине, а мы снимаем санкции с Чирикова, Каганского и Трибуна".

Вашингтон ввёл новые санкции против РФ. Уже на автопилоте?



В отношении именно этих лиц США и ввели новую санкционную порцию, о чём сообщил американский Минфин. Также под санкции Минфина в пакете CAATSA угодили три российских структуры: НИИ "Квант", "Диджитал Секьюрити" и Divetechnoservices ("Дайвтехносервис").

Экономические ограничения коснулись компаний, которые действуют за пределами России - Embedi и Erpscan. Они работают в таких странах мира как Израиль, Чехия и Нидерланды.

В Вашингтоне утверждают, что эти структуры якобы связаны с деятельностью российских спецслужб.

Это уже как минимум 12-е расширение американских санкций в отношении России. При этом в самих США представители бизнеса откровенно говорят о том, что санкции направлены в первую очередь на попытку добиться конкурентных преимуществ на мировом рынке для самих США, а точнее - попросту устранить конкурентов палочными методами.

Ранее США ввели санкции в отношении нескольких российских крупных бизнесменов, включая Олега Дерипаску.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 98

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  1. Гардамир Вчера, 19:03
    Ну ввёл и ввёл,вот такие партнёрские отношения Вашингтона и Кремля. Интересно другое, а что Кремль, поддержит и введёт дополнительные санкции против народа?
    Гардамир
    1. Опер (Игорь) Вчера, 19:08
      Против американского, Гардамир?!)))))))) Не будьте таким жестоким! Мы же вежливые люди!
      Поздравляю, господа, с новыми санкциями! По прежнему правильной дорогой идем!)
      Опер
      1. maxim947 (Максим) Вчера, 19:35
        В штатах какое-то многовластие, Трамп сам по себе, госдеп сам по себе, военные вообще с катушек слетели, а санкции как эстафетная палочка)
        maxim947
        1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 19:43
          Логика Трампа: "Если попал в тупик и не знаешь что делать со своей "шестеркой" и они тебя поджимают - вводи очередной пакет санкций против России. Эти точно ни чем не ответят!"
          Грэг Миллер
          1. Опер (Игорь) Вчера, 19:52
            Зачем, Грэг?! У нас в союзниках целая Белоруссия!!! Что нам американские санкции?! В случае чего Лукашенко по союзнически подбросит нам деньжат или энергоносителей! Криветки опять же с омарами белорусскими конечно не высококалорийная бульба но проживем! Да и уютно нам под белорусским зонтиком ПРО! Ну а если, что то вы врежете этим американцам так, что мало им не покажется! Белоруссия всегда помогает России и защищает ее! Спасибо вам добрые люди! Низкий вам благодетели поклон!
            Опер
            1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 20:03
              Знаешь Игорь.... Белоруссия умеет достойно отвечать америкосам на санкции достойно - штат посольства США в Минске всего 6 человек и посла среди них нет уже 10 лет... Для правящего в России офшорного режима ельцинско-путинских опарышей такое так же невозможно, как и полёт на Марс... Хотя на Марс слетать все же реальнее...
              Грэг Миллер
              1. Опер (Игорь) Вчера, 20:27
                Ну вот видите, Грэг, и моментально переходите на личности и оскорбления... Про посольства я бы вас попросил конечно посмотреть и сообщить читателям сколько сотен посольских работников США выслали из России но вам ведь это не интересно! И оскорблять вашу власть я не буду т.к.здесь в отличие от вас есть очень достойные ребята белорусы и я не хочу душу им бередить. А вы живите себе спокойно раз все у вас так хорошо. Наслаждайтесь. Что вы все время здесь в руку дающего плюнуть пытаетесь?! России такие как вы глубоко параллельны. А вот Белоруссии вредите. Явно!
                Опер
                1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 22:51
                  Игорь вы что, читаете с ошибками? Где это я переходил на личности и оскорбления? Далее, я - гражданин России, живу просто в Белоруссии. "Сотни высланных сотрудников посольства США" это уже 2017-й - 2018-й годы, а санкции США против России ввели в 2014-м. И в России был изначальный диспаритет в отношении количества дипломатов в пользу США. Когда в конце 2016-го, америкосы выслали 35 российских дипломатов, напоминать чем ответила Россия? Кто вообще мешал уравнять количество сотрудников раньше раньше, Обама?
                  Грэг Миллер
                  1. Старый анекдот (Викентий) Вчера, 23:09
                    Цитата: Грэг Миллер
                    Кто вообще мешал уравнять количество сотрудников раньше раньше, Обама?

                    А была необходимость? Да и Игорь говорит совсем не о том. Он говорит о способности властей отвечать с процентами, опровергая ваше утверждение о бессилии власти. Но вам это неудобно знать и поэтому вы съехали в трясину. smile
                    Старый анекдот
              2. Сергей иппон (Сергей) Вчера, 22:32
                красиво сказано -а главное по существу. drinks
                +
                Сергей иппон
            2. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:15
              Игорь, hi , спёр с РТ. Прокомментировать сможешь?
              sabakina
              1. Опер (Игорь) Вчера, 20:28
                Не в теме к сожалению. Если ко мне вопрос. Привет.)
                Опер
                1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:32
                  Игорь, hi , жаль, мы многого не знаем, кто сколько "свечных заводиков" прикупил...
                  sabakina
                  1. Опер (Игорь) Вчера, 22:00
                    Если обобщить то думаю, кто то и прикупил! Однако это не определяет внутреннюю и внешнюю политику нашей страны. Приведу пример-Дагестан! Некоторое время назад мне довелось спорить с одним скажем так vip менеджером не последним одной не последней корпорации. Суть спора-да, что вы сделаете?! Другая планета и традиции... И?! Ситуацию наблюдаете?! Кто то уже сидит, те кто должны сядут! И из доброжелателей местных поделиться информацией представляющей оперативный интерес стоит очередь! Центральная власть не то, что силу показала-она показала, что это не разовая акция! Вот и результат! Глаза боятся руки делают!
                    Опер
            3. sapporo1959 (Михаил) Вчера, 22:17
              Мы вам лучше партизан подкинем! Опера впереди,ну а сзади уже и мы с мешками трофеи собирать..
              sapporo1959
              1. Опер (Игорь) Вчера, 22:39
                Любое партизанское движение должно быть организованно. В Белорусскии был штаб партизанского движения координирующий действия не очень многочисленных но эффективных отрядов. В т.ч. и подполья. Должно быть налажено снабжение и пополнение. Мешочников и бандюков по закону военного времени. Уж не обессудьте.
                Опер
        2. SSR (Roman) Вчера, 22:14
          Цитата: maxim947
          В штатах какое-то многовластие, Трамп сам по себе, госдеп сам по себе, военные вообще с катушек слетели, а санкции как эстафетная палочка)

          При этом?! Рабочие места растут, экономика растёт и где тут "глупый" Трамп?
          Его привели те кто хотят возродить экономику своей страны а не чужих.
          SSR
      2. Маз Вчера, 19:54
        Даёшь бензин по сто, а доллар по девяносто!
        Маз
        1. SSR (Roman) Вчера, 22:35
          Цитата: Маз
          Даёшь бензин по сто, а доллар по девяносто!


          Дружбан у меня... ноет про дороги))) но гузно не поднимет.
          Хает Россию.... в обшем как Маз.. но разница в лозунгах 30 и 50% .
          Самое печальное что дружбан А нищеброд, Б физик ядерщик выпу..... мфти. В. Он хает .. путинскую, ельцинскую, горбачевскую......... но почему то Россию с маленькой буквы
          Этот ученый, кретин и не понимает того чего пишет.
          Это я к тому. Что маз сдулся и несет пургу.
          SSR
      3. d1975 Вчера, 22:11
        Игорь да правильно Гардамир написал .Все ждали от темнейшего результатов после выборов , а воз и ныне там ! Медведев -Айфон как был так и есть , так и ещё реинкарнация Кудрина ! Не многовато для заботы о нас ? не так ли ? Ещё раз повторюсь , пока держим удар с наружи , а вот внутри пропустили врагу , что только можно ! Полный провал ! Начинают все хорошо. fellow
        d1975
        1. Старый анекдот (Викентий) Вчера, 23:21
          Цитата: d1975
          Все ждали от темнейшего результатов после выборов

          Простите, а вы каких именно результатов ждали? И чем вам Медведев не нравится, ну кроме его айфона?
          Старый анекдот
      4. МойВрач (Дмитрий) Вчера, 22:26
        Цитата: Опер
        Против американского, Гардамир?!)))))))) Не будьте таким жестоким! Мы же вежливые люди!
        Поздравляю, господа, с новыми санкциями! По прежнему правильной дорогой идем!)

        Когда Америка вводит санкции она нечего не теряет. Санкции Америки создают препятствия для России во внешним мире. Россия единственно что может сделать так это отказаться от совместных соглашений где потери будут для обеих сторон равными. С учетом разных весовых категорий это даже не смешно.
        МойВрач
    2. консерватор (Александр) Вчера, 19:29
      Ну ввёл и ввёл,вот такие партнёрские отношения Вашингтона и Кремля. Интересно другое, а что Кремль, поддержит и введёт дополнительные санкции против народа?


      против тебя санкции даже Кремль не вводит за твою писанину, не бойся госдепа. ты никому не интересен. От туда тебе могу только грант прислать за упорную (не факт что продуктивную) работу против режЫма кровавого.

      И то думаю не к чему. Ты сам на месте пирожки себе выпекаешь. Нуланд даже не нужна с пакетом


      консерватор
      1. Гардамир Вчера, 21:33
        режЫма кровавого.
        Ваш Медведев сказал народу денег нет. Так вы с кем, а переворачивать, типа вы патриот, потому, что заодно с Медведевым, Чубайсом и прочей компанией не надо. Как раз по вопросам получения грантов к вам, раз вы за Кремль больше переживаете, чем за народ. Или может это Трамп собирается поднять пенсионный возраст.
        Гардамир
        1. Опер (Игорь) Вчера, 22:12
          Он не за Медведева. Он за Россию.
          Опер
          1. Гардамир Вчера, 22:19
            Он не за Медведева. Он за Россию
            За Россию, те кто радуется процветанию страны и те кто переживает неприятностям. А те кто огорчается, по поводу санкций против олигархов, по определению не может любить Россию.
            Гардамир
            1. Старый анекдот (Викентий) Вчера, 23:48
              Цитата: Гардамир
              За Россию, те кто радуется процветанию страны и те кто переживает неприятностям. А те кто огорчается, по поводу санкций против олигархов, по определению не может любить Россию.

              У вас довольно ловко получается прикидываться идиoтом. С каких это пор IT- компании стали олигархическими структурами? Любые санкции, направленные против россиян и российских фирм, имеют своей целью подрыв экономической и политической стабильности. И наши враги прямо об этом говорят. Так что враг именно тот, кто радуется введению санкций и злорадствует по этому поводу. То есть вы! Но, к счастью, в нынешних условиях эти санкции не только вредят, но и приносят нам пользу, поскольку защищают наш рынок. Поэтому и нет необходимости в резких ответах. Я думаю, вы всё это понимаете, просто вам надо отработать гонорар. smile Но если вы искренне пишите то, что вы написали, тогда я, пожалуй, пойду поищу собеседника поумнее.
              Старый анекдот
            2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 01:32
              Цитата: Гардамир
              За Россию, те кто...

              ... орут в голос, как в России все плохо и как будет еще хуже yes
              Пятое Колесо wink
              Голован Джек
      2. d1975 Вчера, 22:16
        Алексей , ну разве не правду написал Гардамир ? Ну и чё ,я головал за Путина ,как за лидера ,которому нет ещё ровни . Но ведь многие делали так . И что скажите теперь нас печеньками кормили ? Правду надо говорить, последние выборы в некоторых регионах фикция . Ну дали доверие вам , так пашите на народ - слуги недоделанные . А на Руси прихвостней хватало всегда . Жаль нельзя правильно написать . hi
        d1975
    3. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 19:50
      Россия как всегда ответит ассиметрично - введет новые санкции против белорусского молока и увеличит объём покупки американских облигаций...
      Грэг Миллер
      1. Опер (Игорь) Вчера, 20:57
        Конечно ответит и очень больно если будете продолжать халтурить! Даже не сомневайтесь! Вам лично могу сообщить, что все истерики белорусских властей объясняются пропорционально колличеству сокращаемых дармлвых энергоносителей поставляемых Россией ровно на столько на сколько вы изволите поставлять своим самостийным друзьям с Украины! Я понимаю это очень неприятно, но это будет продолжаться до тех пор пока тем самым вы не перестаните ерзать на двух стульях! И бедный, бедный Грэг, ну вы хоть потрудитесь посмотреть на сколько официально в этом году сократились российские вложения в американские казначейские бумаги?! А сколько всего выведено без указания адресата?! Из глубокой симпатии к вам скажу, только по секрету, это Россия и Китай! Так сказать привентивные меры перед грядущими действительно серьезными экономическими санкциями! Ээээээх, Грэг...
        Опер
        1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 23:12
          Игорь! Ничего Путин не сможет противопоставить Батьке. Как поставляла Россия нефть почти бесплатно, так и поставляет. А еще АЭС за свои деньги в Белоруссии строит. Я понимаю, зачем эта дешевая нефть, АЭС и прочее Белоруссии, а России это зачем? Что Россия от этого получает? Мой ответ - НИЧЕГО. Путин сам сказал, что за последние 10 лет Россия подарила всего на 100 млрд долларов!!! Что получили взамен - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!!! А на эти деньги можно было всю военную авиацию России на новые самолеты пересадить. Я вам скажу, при таком "государственнике" как Путин, России никакие враги не нужны - этот безо всяких врагов её разбазарит и уничтожит...
          Грэг Миллер
          1. freddyk (Александр) Сегодня, 01:27
            Цитата: Грэг Миллер
            Что Россия от этого получает? Мой ответ - НИЧЕГО. Путин сам сказал, что за последние 10 лет Россия подарила всего на 100 млрд долларов!!! Что получили взамен - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО!!!


            Ошибаетесь, так Россия покупает лояльность Белоруссии, чтоб не дай бог не пошла по пути Украины. Батька ваш постоянно этим спекулирует, причем открыто.
            freddyk
      2. d1975 Вчера, 22:17
        Как вы задолбали со своим молоком, не всю ещё рыбу выловили с креветками ? laughing
        d1975
    4. tarahtung (Олег) Вчера, 20:34
      Против народа конечно же будут санкции, и в первую очередь. Уже планируется брать налог с самозанятого населения. Хотя самозанятое население и так оплачивает налоги, как минимум косвенные, например НДС, а это на секундочку от 10 до 18%
      tarahtung
  2. Джек О’Нилл (Юрий) Вчера, 19:06
    Хуже санкций чем наше правительство, придумать сложно... Пример с бензиниумом. recourse
    Джек О’Нилл
  3. solzh (Сергей) Вчера, 19:08
    Ни фамилии, ни названия компаний попавших в новый санкционный список ни мне, уверен и другим гражданами нашей страны, они ни о чем не говорят. Тут у меня другое. Доколе? Сколько можно терпеть эти издевки со стороны штатов и их союзников. Неужели нельзя одним ответным, не зеркальным, действием раз и навсегда отбить у янкесов вводить санкции.
    solzh
    1. Tiras (Виктор) Вчера, 19:12
      Цитата: solzh
      Неужели нельзя одним ответным, не зеркальным, действием раз и навсегда отбить у янкесов вводить санкции.


      Каким, например?
      Tiras
      1. solzh (Сергей) Вчера, 20:03
        Если бы я знал я обязательно поделился. Поэтому и задал этот вопрос.
        solzh
      2. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:36
        Цитата: Tiras
        Цитата: solzh
        Неужели нельзя одним ответным, не зеркальным, действием раз и навсегда отбить у янкесов вводить санкции.


        Каким, например?

        Ну, например, ввести санкции в отношении Tiras. laughing
        sabakina
        1. Опер (Игорь) Вчера, 21:12
          Вячеслав, это очень жестоко! Очень! Это крайняя мера-Штаты этого не переживут!
          Опер
    2. _Ugene_ (_Ugene_) Вчера, 19:17
      Неужели нельзя одним ответным, не зеркальным, действием раз и навсегда отбить у янкесов вводить санкции.
      ну поделитесь с нами этим чудодейственным действием
      _Ugene_
    3. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:21
      Сергей, судя по скрину, кое кому говорят....
      sabakina
      1. solzh (Сергей) Вчера, 20:27
        Вячеслав, не подскажете с какого сайта скрин? Просто хочу полностью прочитать, что там пишут.
        solzh
        1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:29
          РТ, на ленте новостей висит.
          sabakina
          1. solzh (Сергей) Вчера, 20:30
            Спасибо за ссылку hi
            solzh
  4. Yak28 (Алексей ) Вчера, 19:13
    Российскому работодателю очень удобны санкции,под видом санкций можно не платить или не повышать зарплату,увольнять людей,торгашам можно поднимать цены на всё.Американские санкции просто необходимы некоторым персонажам для наживы. wink
    Yak28
    1. Опер (Игорь) Вчера, 19:24
      Американцы ввели санкции против наших компаний и отдельных граждан! Для вас это повод сказать гадость о российском работодателе?!?!?! Вас уволили с работы, а до этого с 2014 года не платили зарплату?!?! И при этом вы выставляете такой радостный смайлик?!?! Кстати поднятие цен в таком случае вам должен быть вообще совершенно параллелен!)))) Учитесь находить позитив в самых безнадежных положениях! Но на всякий случай конфиденциально сообщаю-мазохизм это некая форма отклонения от нормы! Не переживайте я никому не скажу!
      Опер
      1. Yak28 (Алексей ) Вчера, 19:58
        Меня не уволили,и платят нормально,но в отличие от вас я вижу что творится вокруг, и мне это мягко говоря не нравится.Вы походу вообще не в теме что в стране творится,я живу в Москве и весь бардак у меня на глазах,мне страшно представить что творится в других городах.А у вас всё норм как вы говорите
        Американцы ввели санкции против наших компаний и отдельных граждан!
        остальных это конечно не коснулось lol
        Yak28
        1. Опер (Игорь) Вчера, 20:09
          Странно! И я живу в Москве... Возможно вы не поверите, но зарабатываю очень хорошо! Слава Богу! В отличие от вас я часто по работе выезжаю в регионы! Люди в России по разному живут. Но вот я недавно был в СКР уж на что дотационный регион, но про санкции не слышал! Вообще! В Орле был, в Самаре и в Белгороде в этом году. Есть проблемы, но маршей пустых кастрюль нет! И народ все больше веселый. Молодежь хорошо одетая. Красивая. И про санкции не говорят. Совсем. Один вы испереживались.Смотрите, какой парадокс-и вы и я живем в Москве! И вас не уволили и получаете вы хорошо и я работаю и зарабатываю слава Богу! И вы боитесь, а я нет! Хотя живем вроде оба хорошо! Может это, что то личное?! Простите. Соврал. Гардамир тоже с вами испереживался!
          Опер
          1. Yak28 (Алексей ) Вчера, 20:19
            Возможно вы не поверите, но зарабатываю очень хорошо!
            Верю конечно, и рад за вас
            И вы боитесь, а я нет!

            И чего я боюсь? Расскажите,хоть знать буду
            Yak28
            1. Опер (Игорь) Вчера, 20:34
              Вы сами сообщили, за что вам страшно. Перечитайте свой пост. Спешу сообщить-не бойтесь мы справимся! Все будет хорошо. Слово офицера.
              Опер
              1. Yak28 (Алексей ) Вчера, 20:56
                Мне страшно представить,но это не говорит о том что я чего то боюсь,ну раз офицер говорит что всё будет хорошо,то поживём увидим.
                Yak28
                1. Опер (Игорь) Вчера, 21:13
                  Обещаю вам лично все для этого сделать! Как старший офицер.
                  Опер
              2. LSA57 (Сергей) Вчера, 21:13
                Цитата: Опер
                Спешу сообщить-не бойтесь мы справимся! Все будет хорошо.

                Обязательно справимся
                LSA57
      2. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:26
        Цитата: Опер
        Учитесь находить позитив в самых безнадежных положениях!
        Игорь, лично я давно уже нашёл позитив! Мы ВСЕ умрём! И богатые, и бедные, и силовики, и колосовики, вааще ВСЕ! Но потом. wink
        sabakina
        1. Опер (Игорь) Вчера, 20:34
          Конечно! Главное как?!
          Опер
          1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 21:04
            кАК КАК? Да просто Игорь! Просто после них! wink Посмотри на них сам....Они тупо не знают, в какую сторону бежать, в случае большого бага бума!
            sabakina
            1. Опер (Игорь) Вчера, 21:27
              Вам Вячеслав могу сказать. Есть люди которые не истерят после даже очень жестокого поражения. Это жизнь и такое бывает. Такие люди не кидаются в обвинения всех и вся в такой момент. Они не называют свою страну страной глупцов и не размазывают сопли. Бывает, что с черной от горя душой они закрывают глаза своим погибшим товарищам и связывают руки на груди. Везут их тела домой и молча выслушивают упреки, справедливые упреки от родных. Они продолжают молча делать то, что должны. И они всегда побеждают потому, что месть таких людей страшна! Потому, что за себя и за того парня и в таких ситуациях за ценой наши люди не стоят никогда! Какие санкции я вас умоляю?! Они не знают с кем связались и сохрани их Бог от того, чтобы наши души не почернели от горя.
              Опер
        2. Yak28 (Алексей ) Вчера, 21:02
          Простите за вопрос не в тему,зачем Вячеслав ставит женщину на аву под ником женского рода sabakina?
          Yak28
          1. Опер (Игорь) Вчера, 21:37
            Вы у Вячеслава спросите. Он хоть сабакина но не укусит. Хотя ...
            Опер
  5. polpot (Andru) Вчера, 19:14
    Мания величия ,это уже неизлечимо ,только морг .
    polpot
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 19:19
    Шо опять?..А что за компании и кто эти люди..?...Чего снова не хватать будет и что подорожает?..И самое главное, чем правительство отвечать будет..каким зеркалом...как от наших санкций США страдать будет...?..Пока американская пресса не пишет о страданиях США от санкций России...Так ли они действены...
    parusnik
    1. Арон Заави (Арон) Вчера, 19:29
      Цитата: parusnik
      Шо опять?..А что за компании и кто эти люди..?...Чего снова не хватать будет и что подорожает?...

      Насколько я понял это компании связаны с поставками выских технологий в РФ. Так что подоражений в магазинах от этого не будет.
      Арон Заави
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 19:37
        Понятно, по больному...Наше предприятие обеспечивала электронным оборудованием одна компания..Но..собирали в России из поставляемых комплектующих..импортных разумеется..Санкции ввели, пришлось обращаться к другим компаниям,российским, а качество не то к сожалению....Видимо эти санкции из такой оперы..
        parusnik
      2. Комментарий был удален.
      3. tarahtung (Олег) Вчера, 21:00
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: parusnik
        Шо опять?..А что за компании и кто эти люди..?...Чего снова не хватать будет и что подорожает?...

        Насколько я понял это компании связаны с поставками выских технологий в РФ. Так что подоражений в магазинах от этого не будет.

        И высоких технологий у нас не будет. Все идет по плану, делают из нас сырьевой предаток.
        tarahtung
  7. kventinasd (Олег) Вчера, 19:20
    Опять "горе" свалилось на нас........ crying
    А хто это вообще? belay
    kventinasd
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:47
      Цитата: kventinasd
      Опять "горе" свалилось на нас........ crying
      А хто это вообще? belay

      - Это хто?
      - Дед Мороз!
      (с) Чародеи.
      https://vk.com/video138587603_456239389
      sabakina
  8. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 19:21
    Где санкции против тех амерзких компаний, которые владеют по итогам чубайсовской приватизации блокирующими пакетами акций значительной части наших оборонных предприятий, кстати МИГа в т.ч?
    Балу
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:49
      Цитата: Балу
      Где санкции против тех амерзких компаний,
      Где где? Да в Караганде.... wink
      sabakina
  9. Strashila (I) Вчера, 19:22
    Что можно отметить... если вводятся санкции значит не все так плохо, значит у России есть компании которые могут предложить достойный конкурентоспособный продукт на внешнем рынке. Чем больше санкций... тем отчетливей, что передовая западная экономика напоминает фикцию... и честными способами она не может занимать место на рынке... только с помощью подлянок.
    Strashila
    1. tarahtung (Олег) Вчера, 21:14
      Компании, против которых ввели санкции занимались безопасностью таких продуктов, как SAP, Oracle и др., т.е российские компании работали над улучшением или доработкой западного ПО, потому что своего просто нет. Основной наш продукт на вешнем рынке это ресурсы. Кстати, благодаря удару по IT компаниям, произойдет дальнейшая утечка мозгов в этой сфере.
      tarahtung
  10. turbris (Борис) Вчера, 19:39
    Я думаю, что эта новость уже не заслуживает никакого внимания, экономическая война - это дело обыденное и никому не известное. Поэтому кому выгоднее все эти санкции покажет время, но в такой войне весьма вероятны выстрелы в собственную ногу.
    turbris
  11. Altona (Евгений) Вчера, 20:09
    На все предложения "чудесной сделки" Трампа Путину можно ответить классическим "И чё?"
    Вообще, политика Трампа свелась к однообразным действиям в духе "Больше санкций-синих и зеленых, больших и маленьких,экономических и политических, против России, против Ирана и КНДР, против Германии и Франции и вообще ЕС, против соседних Мексики и конечно же Канады (а нефиг было в мохнатом годе Капитолий сжигать, даже если это и британцев рук дело).
    Вот интересно, а если бы женщины ввели санкции против Трампа? Артисты кстати уже ввели, а один сегодня прилюдно со сцены послал Трампа в интимное место (или на место). Но такова се ля ви, пардон, американская демократия. Бомбит, доминирует, присваивает "моральное лидерство" и увеличивает военный бюджет. Ну так, мало ли что? Даже саммит G7 превратила в собачью случку,где все в оконцовке разлаялись, а Трамп отозвал свою подпись. Ну не захотели прежние "шестерки" играть в его любимую игру You Are Fired. В общем, санкции сегодня это модный тренд, призванный улучшить всхожесть американской кукурузы и улучшить плавки американских металлургов. В общем, всхожесть кукурузы в американских плавках. laughing laughing Пардон, я двусмысленность сказал? Извините, это всё Трамп меня попутал. Это он Трюдо такое втирал про кукурузу в плавках. laughing
    Altona
    1. sabakina (Вячеслав) Вчера, 20:55
      Женя, а причём тут Хрущь с Крымом? Я про плавки с кукурузой.... recourse
      sabakina
  12. APASUS (Pavo) Вчера, 20:19
    Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения
    APASUS
  13. Heterocapsa (Владимир) Вчера, 20:20
    Грязные гопники.Ненавижу эту страну.
    Heterocapsa
    1. tarahtung (Олег) Вчера, 21:18
      Побывайте в США, потом делайте выводы, а тому, что показывают и расказывают у нас в СМИ я бы не доверял.
      tarahtung
  14. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Вчера, 20:30
    Трамп действительно нашёл "болевую точку" РФ. "Большие деньги" российского бизнеса ориентированы на экспорт-импорт. Если не считать платёжную систему "МИР", то правительство РФ не смогло (не захотело) найти другие источники финансов, технологий и экспортные рынки. Медведев довольно истерично в ГД заявил, что приходится работать в условиях "финансовой блокады". ...Трамп это видит, понимает и ждёт знаковой капитуляции. Оптимисты конечно верят, что её не будет...
    samarin1969
  15. Altona (Евгений) Вчера, 20:32
    Цитата: turbris
    Я думаю, что эта новость уже не заслуживает никакого внимания, экономическая война - это дело обыденное и никому не известное. Поэтому кому выгоднее все эти санкции покажет время, но в такой войне весьма вероятны выстрелы в собственную ногу.

    --------------------------
    В общем, дело это на данном этапе весьма необычное, потому что Трамп представляет национальный капитал-фермеров, промышленников, оружейников. И сейчас мы присутствуем на третьем акте торгового марлизонского балета, пардон, войны, где Трамп и Ко против глобалистов, которые так долго и усиленно выстраивал свои финансовые спекулятивные схемы по всему миру. Куда кстати стремятся вписаться и наши либеральные правители. И вот такой политико-экономический клинч, где все против всех, может закончиться очень плохо.
    Altona
  16. Комментарий был удален.
  17. частное лицо Вчера, 20:54
    Ну персональные санкции можно вводить бесконечно , вот лично я не против них. В Америку я не собираюсь и счетов за бугром у меня нет.
    частное лицо
  18. Altona (Евгений) Вчера, 20:58
    Цитата: sabakina
    Я про плавки с кукурузой...

    -------------------------
    Введение санкций, пардон, заградительных пошлин (читай те же санкции), призвано улучшить конкурентоспособность американского металлургического и аграрного сектора. Ну а аграрный сектор в США в основном представлен посевами кукурузы и сои.
    Altona
    1. helmi8 (Сергей) Вчера, 23:34
      Цитата: Altona
      Введение санкций, пардон, заградительных пошлин (читай те же санкции), призвано улучшить конкурентоспособность американского металлургического и аграрного сектора.

      Не совсем так. Они призваны просто убрать конкурентов с рынка, что с конкуренцией не имеет ничего общего. Бизнес, и ничего личного. Они же прямым текстом заявили, что их цель закрыть СП-2 и продавать Европе свой СПГ. Какая же здесь конкуренция? И это касается не только газа, но и всего сегмента рынка...
      helmi8
  19. танк66 Вчера, 21:47
    Блин,парадокс.Трамп своими санкциями /так и вижу ,в учебниках истории термин -"санкционная война"/ принес России больше пользы ,чем мендель со своей жадной сворой.
    танк66
  20. ополченец2 (Александр) Вчера, 21:50
    Разве дело в санкциях и связанных с ними экономических убытках, которые каждый клептоман старается превратить себе в прибыль? Дело даже не в Америке с ее государственной идеологией "высшей расы". Дело в нас самих. Чтобы что-то здесь сделать, даже чтобы понять, что именно нужно делать - для этого нужно время, которого на самом деле очень мало. Я даже не про то, что жизнь коротка и можно результата не увидеть. Я больше про то, что, похоже, придется все же к драке готовиться.
    ополченец2
  21. pvv113 (ВЛАДИМИР) Вчера, 21:53
    не придумали ничего умнее очередного этапа расширения антироссийских санкций

    Хоть в чем-то стабильность
    pvv113
  22. тройной купол (никто) Вчера, 22:15
    Лучше Америки друзей для россиян нет. Они и в войну давали оружие и прочую помощь. И в девяностых и 60-х от голода спасали.
    тройной купол
    1. Гардамир Вчера, 22:21
      Они и в войну давали оружие и прочую помощь. И в девяностых и 60-х от голода спасали.
      Это юмор? Сарказм? Ирония?
      Гардамир
      1. танк66 Вчера, 22:29
        Все вместе.Про 90-е ,всегда выползают "ножки Буша".Их немеряно в РФ завозили. Типа гуманитаркой. Всяки мрази ими торговали. Теперь на улицах любого города ,глядя на особожопасто-коротконогих баб /на них гормоны действуют особо/ можно определить их возраст ...
        танк66
    2. ополченец2 (Александр) Вчера, 22:32
      Тут надо уточнить. Друзья у нас есть, наш царь Александр III говорил еще: "Во всем свете у нас только 2 верных союзника — наша армия и флот". Того же мнения мы и сейчас держимся и Вам советуем. Теперь про войну и помощь. В 41 году, когда фашисты подошли к Москве все мужчины нашей семьи были на фронте, одна тетушка пошла работать на снарядный завод, а две других рыли окопы под Москвой, но наши помощники, как Вы их величаете, нам не помогали, второй фронт не открывали. Черчиль не мог забыть, как Сталин его переиграл и отвел начало войны от СССР, а США делали деньги, продавая Германии сырье и оборудование. Когда же, после контрнаступления Красной Армии под Москвой фашистов от Москвы погнали, то второй фронт был открыт и пошла небольшая помощь по ленд-лизу, за которую Сталин чистым российским золотом расплачивался (и расплатился) по полной. Ну а в 90-х, тут уж я сам был свидетелем, Запад, США, грабили матушку Россию по полной, как колонию, и тем самым оттянули очередной свой экономический кризис.
      Ну а в остальном Вы правы.
      ополченец2
    3. helmi8 (Сергей) Вчера, 23:37
      Цитата: тройной купол
      Лучше Америки друзей для россиян нет.

      С такими "друзьями" и врагов не надо. Может напомнить вам сколько еще лет после войны СССР расчитывался с Америкой за их "помощь"? Причем золотом, а не бумажками...
      helmi8
  23. Xscorpion (Евгений) Вчера, 22:46
    Цитата: Гардамир
    режЫма кровавого.
    Ваш Медведев сказал народу денег нет. Так вы с кем, а переворачивать, типа вы патриот, потому, что заодно с Медведевым, Чубайсом и прочей компанией не надо. Как раз по вопросам получения грантов к вам, раз вы за Кремль больше переживаете, чем за народ. Или может это Трамп собирается поднять пенсионный возраст.


    А Путин или Медведев собирался поднять пенсионный возраст?Скажите,где и когда он это говорил?Всякие домыслы желтых СМИ и отдельных лиц из депутатов,которым нужно привлечь к себе внимание, приводить не нужно.
    Xscorpion
  24. Xscorpion (Евгений) Вчера, 22:48
    Цитата: Гардамир
    Они и в войну давали оружие и прочую помощь. И в девяностых и 60-х от голода спасали.
    Это юмор? Сарказм? Ирония?


    Это скорее идолопоклонство великой америге
    Xscorpion
  25. kventinasd (Олег) Вчера, 23:29
    Вот Де Ниро сегодня выразился коротко и ясно
    kventinasd
  26. Сергей-8848 (Сергей) Вчера, 23:35
    Гражданин со странным париком никакой не бизнесмен. Авантюрист - это да, так сказать, заматеревший и оборзевший Остап, но бизнесмен, несколько раз попадавший под процедуру банкротства? (да хоть искусственно и специально, что из того). Бизнесмены за океаном - это Рокфеллеры и Морганы. Пусть ростовщичеством, пусть пиратством сколотившие первый бочонок дублонов, но после этого хотя бы внешне последние 150 лет соблюдают приличия (тихо плетя паутину). А этому кренделю очень-очень хочется, чтобы на поле для гольфа его принимали за своего по-настоящему, а не из одолжения.
    Сергей-8848
  27. Altona (Евгений) Вчера, 23:40
    Цитата: helmi8
    Не совсем так. Они призваны просто убрать конкурентов с рынка, что с конкуренцией не имеет ничего общего. Бизнес, и ничего личного. Они же прямым текстом заявили, что их цель закрыть СП-2 и продавать Европе свой СПГ. Какая же здесь конкуренция?

    ----------------------------------
    Под "конкуренцией" в американском варианте я политкорректно подразумеваю вытаптывание любой альтернативы. В общем то других значений это слово сейчас не имеет. Мы живем в эпоху империализма и господства монополий. Конкурентный этап капитализма закончился довольно давно, лет так 100 назад.
    Altona
  28. РУСС (Максим) Сегодня, 00:23
    Всё таки Трамп реально дибильный .
    РУСС
  29. cariperpaint Сегодня, 01:02
    Это бизнес. Все эти расширения просто решение каких то деловых заморочек,каких то деловых кругов. Все.
    cariperpaint
Картина дня