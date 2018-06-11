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Вашингтон ввёл новые санкции против РФ. Уже на автопилоте?
Снова свершилось... США, которые, как известно, горят желанием решить свои геополитические и внутренние проблемы методом постоянного экономического и политического давления, не придумали ничего умнее очередного этапа расширения антироссийских санкций.
Видимо, очередной санкционной порцией в отношении РФ Вашингтон готовит "почву" для анонсированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Отправная точка для встречи уже выбрана, и охарактеризовать её можно двумя словами: "хуже некуда". Такие точки обожает Трамп, который всякий раз заявляет о том, предложит "чудесную сделку". Что-то из серии: "Вы возвращаете Крым Украине, а мы снимаем санкции с Чирикова, Каганского и Трибуна".
В отношении именно этих лиц США и ввели новую санкционную порцию, о чём сообщил американский Минфин. Также под санкции Минфина в пакете CAATSA угодили три российских структуры: НИИ "Квант", "Диджитал Секьюрити" и Divetechnoservices ("Дайвтехносервис").
Экономические ограничения коснулись компаний, которые действуют за пределами России - Embedi и Erpscan. Они работают в таких странах мира как Израиль, Чехия и Нидерланды.
В Вашингтоне утверждают, что эти структуры якобы связаны с деятельностью российских спецслужб.
Это уже как минимум 12-е расширение американских санкций в отношении России. При этом в самих США представители бизнеса откровенно говорят о том, что санкции направлены в первую очередь на попытку добиться конкурентных преимуществ на мировом рынке для самих США, а точнее - попросту устранить конкурентов палочными методами.
Ранее США ввели санкции в отношении нескольких российских крупных бизнесменов, включая Олега Дерипаску.
Видимо, очередной санкционной порцией в отношении РФ Вашингтон готовит "почву" для анонсированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Отправная точка для встречи уже выбрана, и охарактеризовать её можно двумя словами: "хуже некуда". Такие точки обожает Трамп, который всякий раз заявляет о том, предложит "чудесную сделку". Что-то из серии: "Вы возвращаете Крым Украине, а мы снимаем санкции с Чирикова, Каганского и Трибуна".
В отношении именно этих лиц США и ввели новую санкционную порцию, о чём сообщил американский Минфин. Также под санкции Минфина в пакете CAATSA угодили три российских структуры: НИИ "Квант", "Диджитал Секьюрити" и Divetechnoservices ("Дайвтехносервис").
Экономические ограничения коснулись компаний, которые действуют за пределами России - Embedi и Erpscan. Они работают в таких странах мира как Израиль, Чехия и Нидерланды.
В Вашингтоне утверждают, что эти структуры якобы связаны с деятельностью российских спецслужб.
Это уже как минимум 12-е расширение американских санкций в отношении России. При этом в самих США представители бизнеса откровенно говорят о том, что санкции направлены в первую очередь на попытку добиться конкурентных преимуществ на мировом рынке для самих США, а точнее - попросту устранить конкурентов палочными методами.
Ранее США ввели санкции в отношении нескольких российских крупных бизнесменов, включая Олега Дерипаску.
Использованы фотографии: Facebook
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