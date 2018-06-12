11:36 12 июня

Последний шанс Донбасса

Когда на недавней «Прямой линии» президент РФ В. В. Путин, отвечая на вопрос Захара Прилепина, сказал, что военная провокация Украины на Донбассе может повредить самой украинской государственности, многие поспешили облегченно перевести дух и заявить, что самое страшное позади. И это кажется вполне логичным: намек настолько прозрачный, что он уже и не намек вовсе, а прямая угроза.

Но давайте все-таки постараемся не спешить с выводами. Тем более что у нас есть для этого все основания.




Прежде всего хотелось бы заметить, что и сам факт появления этого вопроса в эфире «Прямой линии», и ответ на него совсем не случайны. Не бывает таких случайностей на мероприятиях такого уровня. Тем более не бывают случайными такие формулировки из уст Владимира Владимировича, известного своим «слоновьим» терпением. И если уж такая формулировка возникла, перевести её на обывательский язык, можно примерно так: «Дорогие партнеры. Мы мирные люди, но если вы все-таки вынудите нас взяться за оружие в такой момент, если обгадите нам чемпионат мира, то мало тогда уж точно никому не покажется».

Вот так, пожалуй, будет и точнее, и понятнее. Но, повторюсь, сам факт этого диалога В. Путина и З. Прилепина говорит о том, что у российского руководства есть серьезные опасения на счет вменяемости небратьев. А может, есть и соответствующая агентурная информация…

Ещё одним штришком является телефонный разговор Путина и Порошенко. Да, для СМИ сказали, что обсуждался вопрос притеснения российских журналистов на Украине, арест там Вышинского и его возможный обмен на террориста Сенцова. Но вы сами-то в это верите?

Я, к собственному стыду, не верю в это совсем. Хотя и не исключаю, конечно, что эта тема тоже «затрагивалась». Но почему-то мне кажется, что Владимир Владимирович в основном пытался донести до своего визави мысль, что жизнь дается лишь раз, и прожить её нужно так, чтобы твой дом под Киевом не стал мишенью для русского «Искандера».

Хотя этого, конечно, всего лишь авторские измышления. Про Сенцова они говорили, исключительно про Сенцова!

В последнее время довольно часто приходится слышать о том, что объективных военных предпосылок для обострения ситуации на Донбассе просто нет. Я рад за «военных экспертов», которые так прозорливы и компетентны, но позвольте и мне сказать пару слов по этому поводу.

Дело в том, что Чемпионат мира по футболу будет продолжаться целый месяц. За это время можно трижды разгромить Украину, например. Но тем более это верно и в обратную сторону – масштабы Украины и Донбасса несопоставимы, равно как и их военная мощь, мобилизационный ресурс и даже техническая оснащенность. Да, пропорционально все выглядит не так уж плохо для Донецка и Луганска. Но в абсолютных цифрах, увы, все довольно печально…

На фронте протяженностью всего пару-тройку сотен километров создать «военные предпосылки» — дело всего одной ночи. А когда глубина тыла не превышает тысячи километров, да в наличии железные и асфальтированные шоссейные дороги, практически в любой момент, буквально за два-три дня, можно создать и нарастить крупную группировку войск на любом участке фронта.

Дело усугубляется ещё и тем, что Новороссии категорически нельзя терять территории – слишком уж мало их осталось. А при той глубине тыла, которой располагают Донец и Луганск, абсолютно любой крупный прорыв ВСУ на любом направлении может стать для республик катастрофой.

И ещё немного о «военных предпосылках». Уже четыре года украинские артиллеристы упражняются в стрельбе. Хоть чему-то, а научились, правда? В войсках появились новые ПТРК, в том числе американские «Джавелины». Нет, это не «вундерваффе», и чудес в наступлении от них ждать не стоит. Но то, что с «Джавелинами» и «Стугной» ВСУ будут чуть спокойнее за свои фланги, и «бурятские конно-подводные дивизии» не смогут уже с такой легкостью создавать небратьям «котлы» — весьма правдоподобное и логичное допущение.

Также немного настораживают слухи о подготовке украинских «летаков» к действиям на малых и сверхмалых высотах. Нет, автор не намекает на то, что потери украинских ВВС четыре года назад были слишком высоки, и объяснить их только успешным применением ПЗРК не получалось. Тем более автор не намекает на то, что некоторая часть украинских самолетов могла быть сбита ракетами «воздух-воздух» большой дальности, прилетевшими неизвестно откуда.

Но похоже, что некоторые выводы и в Киеве, и в Вашингтоне были сделаны. И теперь фактор внезапно прилетевших «ничейных» ракет «воздух-воздух» постараются исключить – применять их по низколетящим целям весьма сложно, да и результаты будут, мягко говоря, не очень.

А напоследок немного о главной «предпосылке». И в Киеве, и в Вашингтоне наверняка понимают, что Чемпионат мира по футболу, так некстати проходящий в России и связывающий ей руки, является последним шансом на военное решение хотя бы донбасской проблемы. И «либо сейчас, либо никогда».

Кроме того, грядущие выборы президента Украины вносят в ситуацию свои мотивы. Напомните, за сколько недель Порошенко обещал «закончить АТО» перед прошлыми выборами? И какой там у него сейчас рейтинг?

Без крупного военного успеха у Порошенко действительно почти нет шансов переизбраться. А после потери власти ему наверняка и фабрику в России припомнят, и рост состояния во время исполнения президентских полномочий.

И тогда, боюсь, дело не кончится обливанием зеленкой и «помойной люстрацией» (это когда «активисты» неугодного украинского политика в мусорный бак выкидывают).

А значит, мотивы есть и у Порошенко.

И бдительности терять нам ни в коем случае не следует.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 16

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  1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 05:34
    Мне почему-то кажется, что рассуждать о вменяемости Киева или Порошенко занятие пустое. В Вашингтоне , как мне думается, принимаются решения, а из посольства США в Киеве осуществляется контроль за их выполнением.
    Victor Jnnjdfy
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:34
      Мне кажется что парась, как раз вмеяемый, понимает что произойдёт с то,что сказал Путин ,в случае его агрессивных действий, но и хозяев не может ослушаться, вот и пытается балансировать дупой на двух стульях - плохой вариант - лопнет дупа вдоль и пополам, вопрос лишь времени - если не мы сместим , то матрасы сольют , его активы и счета арестуют и присвоят, а его утилизируют, вполне возможно обвинив Россию.....ну как то, так...
      лесовозник
  2. cariperpaint Сегодня, 06:11
    Мне иногда кажется, что делая какие то анализы стоит думать чуточку глубже. Единственный повод совершить подобную атаку на Донбас это внезапность которой просто нет. Руки ни кого не связаны ибо все части которые находятся рядом с границей в полях. На все про все нужна ну максимум ночь. Самое дурное что может сделать всу это попытаться сейчас начать двигаться вперед. Мне плевать на потери всу но что то сильно сомневаюсь что их разведка не знает что творится рядом с границей и что они понадеятся что им не ответят.
    cariperpaint
  3. Strashila (I) Сегодня, 06:12
    Как любой гнойник, его должно прорвать... денег на Украине нет, хоррор-шоу затянулось... режиссеры устали... клоуны приелись и не веселят, деньги давно кончились... перейти, как у всех оккупантов на финансирование за счет оккупируемых не получилось... они сами требуют деньги на свою оккупацию. По этому мясорубка заложена в бюджет... после не её от Украины останется какой ни будь сельсовет... так чисто для прикола... победа демократии на отдельном хуторе.
    Strashila
  4. синоби (Юрий) Сегодня, 06:12
    Думаю любое выступление ВСУ будет купировано дистанционно.Та самая "дистанционная война" .У ВСУ преимущество только в железе,его и будут выбивать по сирийскому сценарию.
    синоби
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:25
    Автор не прав в одном. Любое наступление должно быть - или ВНЕЗАПНЫМ ( чего в теперешнем состоянии вряд ли можно ожидать), или с подавляющим преимуществом - чего, имея в виду "северный ветер"- тоже ожидать не приходится. Авиация ВСУ оно конечно да, а авиация ВКС? Она то показала свои возможности сполна. Её почему не опасаются? А боеприпасы они ( ВСУ) где и как складировать будут...? Чтобы их нельзя было "достать"? А ведь расход боеприпасов в наступлении - ого-го! Да и где их собственно взять столько...
    Горный стрелок
    1. baudolino (Александр) Сегодня, 07:05
      Применение ВКС - это как раз то, чего от России все эти годы добиваются американцы. Втягивание в военный конфликт на своей границе. И от которого уже не открутиться, типа "отпускники". И со всеми "плюшками" в виде новых санкций, остановки Сев.потока 2 и т. д.
      baudolino
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:47
    Не будет никакого наступления. Господа из "норманских" столиц сделают это всё за Порошенко.
    samarin1969
  7. Егоза (Елена) Сегодня, 07:54
    Порошенко второй срок не светит в любом случае. И не из-за Донбасса. Слишком быстро он себе миллионы наращивает, а вот такого наши хуторяне простить не могут. В любом случае, если и будет наступление на Донбассе, он сделает это для того, чтобы получить гарантии от США, что его с семьей благополучно отсюда вывезут, вместе с миллионами. Вот для этого - да! "он постарается". А возможно для этого и ВВП звонил. Мол, "мы будем тихо сидеть, а вы уж меня не забудьте...."
    Егоза
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 09:01
      Цитата: Егоза
      Порошенко второй срок не светит в любом случае.

      У нас про ЕБН тоже говорили, что ему не светит второй срок, однако 1996 год...
      Цитата: Егоза
      если и будет наступление на Донбассе

      Не хотелось бы такого развития сценария. Понятно, что народ не будут спрашивать, но всё-таки неверится в такое.
      Цитата: Егоза
      получить гарантии от США, что его с семьей благополучно отсюда вывезут, вместе с миллионами.

      Парашенко ещё не полностью разграбил Украину. Поэтому побежит он на запад, по моему мнению, только после второго президентского срока. hi
      solzh
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:33
    Для решения внутриполитических проблем, порой необходима, маленькая победоносная война.Если ее не начнет Порошенко, начнет другой президент вкраинский..Нет ни каких предпосылок для того, что в случае перевыборов Порошенко, к власти придет человек с иными взглядами...
    parusnik
  9. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:35
    Ему много, что припомнят, вот только в это время он будет примерно там же где сейчас Яценюк
    Vol4ara
  10. Severski (Олег) Сегодня, 09:36
    Убивать украинцев в Украине это точно также как убивать русских в России. А все остальное это двойные/ тройные стандарты. Сколько поколений пройдет что бы украинцев и русских помирить? Веков надо 2-3 минимум. Да и это наверное из области фантастики
    Severski
  11. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:45
    В принципе автор прав. Так может и ждать не стоит, пока бандеры нападут, а предлогов для массового уничтожения сконцентрированных укровойск хоть отбавляй.
    bratchanin3
  12. Антарес (Антарес) Сегодня, 10:40
    не стесняясь пишут, признают...
    Я далек от гения и качеств Порошенко-но вряд ли в разговоре упоминали удары Искандера по дому уважаемого украинского партнера. В противном случае удар по РФ под видом "ихтамнету" тоже возможны.На обоих давят партнеры чтобы обмен совершить. Все прочее домыслы. В любой момент информацию по угрозам можно донести через 3 лица.Или вы думаете первые лица государства должны угрожать?
    Весьма странно-все авторы опусов и ХПП сводят к тому что Украина марионетка США. Следовательно должна беспрекословно выполнять указания. И почему то США нужно самоубийство Украины(вероломное нападение на Россиюшку в 4 утра бомбежкой по Воронежу) и сходятся на тмо что США и НАТО ограничатся риторикой "Ай яй герр Владимир- нельзя так"....ну или санкциями привычными(запретят еще что то несущественное)
    Итого авторы всех опусов всегда ставят на доску Одну Украину и РФ. Ну и привычно считают потенциал, убеждаются в своем преимуществе(3 дня до КИева, вот за месяц 3 раза разгромить и на покой) и ложатся спать...
    Здорово да?
    В чем же глубокий смысл опеки США и ЕС Украины? Чтобы ввести санкции несущественные? Да в любой момент могут-не утруждаясь самоубийством Украины. Почему все считают США круглыми идиотами? Так в СМИ пишут? Или хочется?
    Не для того партнеры отдали Крым РФ... взамен получили то-что Россия обычно не отдавала, но тут на блюдечке преподнесла и помогла организовать массовую вражду. Впрочем это не Россия-а РФ.
    В общем то что автор рассказал-очередное пережевывание--Да эту Украину как муху прихлопнем...пусть только дернуться. А может и не дергаются-сами придумаем за что.Тем более контракт скоро--а воздействовать на партнеров нечем...пусть будет военная угроза...может сработает, в первый раз что ли "ихтамнеты" шахты ветра и заблудившиеся десантники...
    А стрелять через границу для РФ уже привычно. Впрочем автор не стесняясь указал даже использование авиации...
    На моих глазах образ России которую я знал и которую знаю---очень изменился благодаря ВО...
    впрочем я надеюсь что вижу образ РФ, а сама Россия глубоко спит..
    Антарес
  13. besik (юрий) Сегодня, 11:20
    Цитата: baudolino
    Применение ВКС - это как раз то, чего от России все эти годы добиваются американцы. Втягивание в военный конфликт на своей границе. И от которого уже не открутиться, типа "отпускники". И со всеми "плюшками" в виде новых санкций, остановки Сев.потока 2 и т. д.

    Северный поток можно конечно остановить (теоретически), но когда коснётся практики, то Германия покажет зубы матрацникам, патамуша матрацным газом не обогреешся
    besik
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