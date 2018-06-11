01:39 12 июня

Россия начинает Великую стройку

Развитие инфраструктуры России стало одной из главных задач программы президента Владимира Путина. В течение ближайших 6 лет в автодороги, мосты, железные дороги и прочее будут вложены более 10 триллионов рублей.

В последние годы в Сибири сложилась удручающая ситуация: рекордные урожаи зерновых культур просто напросто невозможно было вывезти. То же касалось и экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанский региона: потребность в нем росла, но доставить его потребителю наша страна не могла. Забитые под завязку БАМ и Транссиб не справлялись с грузопотоком. Поэтому самой важной и масштабной железнодорожной стройкой станет модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Завершение работ планируется уже через два года и позволит существенно увеличить пропускную способность транспортных артерий.

Более того, в перспективе Транссиб может быть соединен с Транскорейской железной дорогой, что позволит России выйти на рынок Южной Кореи.


Помимо этого, в России вовсю обсуждается возможность строительства моста на остров Сахалин. Этот, на сегодняшний день невероятный проект, может стать предтечей еще более фантастическому замыслу – мосту, который свяжет российский остров с Японией.



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Комментарии 7

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  1. Dart2027 Вчера, 21:22
    Инфраструктура - это одна из основ государства.
    Dart2027
    1. народник (юрий) Вчера, 23:02
      Dart2027
      Инфраструктура - это одна из основ государства.

      Построим очередные пирамиды Хеопса. wink
      Закопаем народные деньги. crying
      Развитие инфраструктуры России стало одной из главных задач программы президента Владимира Путина.

      Помимо этого, в России вовсю обсуждается возможность строительства моста на остров Сахалин
      народник
      1. Dart2027 Вчера, 23:25
        Цитата: народник
        Построим очередные пирамиды Хеопса
        За счет существования которых живет нынешний Египет.
        Цитата: народник
        Закопаем народные деньги.
        А что, заявления, что мол разворуют уже не не в тренде?
        Dart2027
        1. народник (юрий) Вчера, 23:36
          Dart2027
          За счет существования которых живет нынешний Египет.

          Что все 97 536 553 чел (97 миллионов) belay laughing
          Dart2027 .
          Цитата: народник
          Закопаем народные деньги.
          А что, заявления, что мол разворуют уже не не в тренде?

          "Закопаем народные деньги" - это общее определение. Оно включает в себя много других составляющих. В том числе и "распилим"... yes
          народник
      2. Арберес Вчера, 23:29
        Цитата: народник
        Закопаем народные деньги


        Дай Бог, если на инфраструктуру пойдут - это суровая необходимость назревшая еще вчера.
        Гораздо глупее и преступнее будет эти деньги тупо проесть. Тогда уж точно никаких перспектив.
        Арберес
  2. 123456789 Вчера, 21:54
    В течение ближайших 6 лет в автодороги, мосты, железные дороги и прочее будут вложены более 10 триллионов рублей.


    А на пенсии, значит, не хватило?
    123456789
    1. кирпич ( Алексей ) Вчера, 22:09
      По пенсиям к навальному ! laughing
      кирпич
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