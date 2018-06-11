Россия начинает Великую стройку

Развитие инфраструктуры России стало одной из главных задач программы президента Владимира Путина. В течение ближайших 6 лет в автодороги, мосты, железные дороги и прочее будут вложены более 10 триллионов рублей.



В последние годы в Сибири сложилась удручающая ситуация: рекордные урожаи зерновых культур просто напросто невозможно было вывезти. То же касалось и экспорта российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанский региона: потребность в нем росла, но доставить его потребителю наша страна не могла. Забитые под завязку БАМ и Транссиб не справлялись с грузопотоком. Поэтому самой важной и масштабной железнодорожной стройкой станет модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Завершение работ планируется уже через два года и позволит существенно увеличить пропускную способность транспортных артерий.



Более того, в перспективе Транссиб может быть соединен с Транскорейской железной дорогой, что позволит России выйти на рынок Южной Кореи.





Помимо этого, в России вовсю обсуждается возможность строительства моста на остров Сахалин. Этот, на сегодняшний день невероятный проект, может стать предтечей еще более фантастическому замыслу – мосту, который свяжет российский остров с Японией.









