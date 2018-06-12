11:41 12 июня

Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела

Похоже, что очевидный провал саммита G7, продемонстрировавший полный разлад США с их ближайшими союзниками, приведший в ужас многих в Вашингтоне и в Брюсселе, нисколько не обескуражил самого Трампа.



Явно не собираясь гасить конфликт, он продолжил критиковать своих военных и экономических партнеров. В преддверии встречи с Ким Чин Ыном американский президент, томясь ожиданием, буквально бомбардировал мировую аудиторию твитами, в которых отчитывал союзников за эгоизм и потребительское отношение к Америке.




Он осудил политику Канады и Евросоюза, имеющих огромный профицит в экономических отношениях с США. Американский лидер также выразил уверенность, что ЕС должен гораздо больше тратить на военные нужды и финансирование НАТО.

Досталось персонально и ФРГ. «Германия (медленно) направляет в сторону НАТО один процент от своего ВВП, в то время как мы платим 4 процента от гораздо более крупного ВВП. Неужели кто-то верит, что во всем этом есть смысл?» — написал Трамп в своем Twitter в ночь на понедельник, 11 июня, пригрозив: «Грядут изменения!»

Американский лидер объявил, что страны ЕС «наживаются» на США в торговле и при этом пользуются защитой Америки. «США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов — и смеются)», — написал Трамп, утверждая что Евросоюз в торговле с США имеет профицит в 151 млрд. долл. и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.



Происходящее – весьма скверный знак для США. Трамп делает то, чего раньше никогда не происходило. Он выносит сор из избы, тем самым ставя под сомнение североатлантическое единство и демонстрируя тяжелый кризис, охвативший западный блок.

Надо сказать, что различные внутренние трения, подчас весьма серьезные, имели место и раньше, однако они всегда разрешались кулуарно.

Еще со времен плана Маршалла были созданы многочисленные механизмы влияния на европейские страны, включающие секретные договоры и негласные традиции. Помимо этого, Вашингтон на протяжении десятилетий старательно выращивал и прикармливал европейскую политическую элиту. Спецслужбы США скрупулёзно и заботливо собирали компромат на европейских деятелей, чтобы каждый из них плотно сидел на своем крючке.

Вспомним сравнительно недавний скандал, когда выяснилось, что объектами прослушки Агентства национальной безопасности США были 320 представителей немецкой политической и экономической элиты, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

И то, что происходит ныне, вызывает немалое изумление. Почему вместо того, чтобы решать проблемы, используя неформальные и неявные каналы влияния на европейских партнеров, американский лидер устраивает публичные скандалы и демарши, стая в неловкое положение как самого себя, так и своих контрагентов?

Неужели Вашингтон утратил все свои многочисленные рычаги влияния на европейскую элиту? Или, может быть, Трамп просто не умеет с ними управляться?

В США, между прочим, довольно широко распространено мнение, что столь странное поведение президента связано, с одной стороны, стремлением угодить крупным промышленникам, внутренним группам, от которых он намерен получить деньги на переизбрание, а с другой стороны, убедить избирателей из числа простых американцев, что он стоит на страже их интересов. И готов ради их защиты даже идти на конфликт с союзниками.

«Извините, но мы больше не можем позволять нашим друзьям или врагам наживаться на нас в торговой сфере. Для нас американский рабочий должен быть на первом месте!» — написал он в своем Twitter.

Такие действия оцениваются его американскими оппонентами как дешевый популизм по принципу «после нас хоть потоп», несущий ради сиюминутной выгоды долгосрочный и колоссальный ущерб положению США в мире.

Так, экс-шеф ЦРУ Джон Бреннан, обращаясь к американским партнерам, дал понять, что Дональд Трамп — случайность и временная неприятность, которую нужно просто пережить.



«Ваши выходки и плохо продуманная протекционистская политика вредят нашему международному положению и национальным интересам. Ваше мировоззрение не отражает американских идеалов. Друзьям и союзникам: не беспокойтесь, мистер Трамп — это «временное недоразумение». Америка, которой вы ее знали, вскоре вернется», — написал Бреннан в свой Twitter.

Впрочем, в американском обществе куда большим авторитетом, нежели отставные чиновники, пользуются спортсмены, музыканты, актеры. Но и на этом направлении у президента США не все благополучно.

Так, под впечатлениями о саммите «большой семерки» известный актер Роберт де Ниро выругался, говоря о Дональде Трампе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.



«Я хочу сказать одно: не пошел бы Трамп… Хватит говорить: «Долой Трампа», надо: «Не пошел бы он», — произнес де Ниро на церемонии вручения премии Tony в Нью-Йорке, после чего зал взорвался аплодисментами.

Как мы видим, несмотря на все свои усилия, Трамп не сумел добиться такой степени лояльности американцев, чтобы его по крайней мере не оскорбляли публично.

Что до Европы, то там дела Трампа складываются еще хуже. Прежде всего потому, что своими выпадами в адрес ЕС он резко снижает возможности проамериканской части европейской элиты, подрывает ее позиции, дезориентирует и демотивирует ее членов.

Даже один из самых проамериканских лидеров Европы, Ангела Меркель, вынуждена была признать, что встреча лидеров G7 произвела на неё «удручающее впечатление», а прошедшие переговоры стали для неё «отрезвляющим опытом».

Каждое скандальное выступление Трампа усиливает антиамериканские настроения в европейских странах и укрепляет позиции противников доминирования США. Все громче звучат голоса европейских политиков — как левых, так и правых традиционалистов, говорящих о том, что США не защищает Европу, а, напротив, создает угрозы для ее безопасности, втягивая ее в опасное и ненужное противостояние с Россией, в бессмысленные для нее военные авантюры на Ближнем и Среднем Востоке. Что Вашингтон пытается заставить европейцев увеличить затраты на содержание НАТО, блок, который служит прежде всего американским интересам.

И эти заявления находят все более широкую поддержку в общественном сознании Старого Света. И игнорировать этот факт даже самые проамериканские политики ЕС не в состоянии.

А шантаж и угрозы Трампа в адрес европейских партнеров гораздо больше пугают некоторых его соотечественников, которые, подобно Джону Бренанну, приходят в ужас от дальнейших перспектив США на мировой арене, открывающихся в свете проводимой хозяином Белого дома внешней политики.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 04:44
    Формально да... Америка покупает больше чем производит... Но это если не учитывать главную статью экспорта США... Маленькие зеленые листочки...
    Vard
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 06:38
      Маленькие зеленые листочки - это был "гешефт" Рокфеллеров. Был, потому что сейчас на троне семья Ротшильдов со ставленником в лице Трампа. И он пытается "Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим".
      Azim77
      1. Vard Сегодня, 07:13
        То есть вы то же думаете что всем кому они должны.... Они простят....
        Vard
        1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 08:47
          Цитата: Vard
          То есть вы то же думаете что всем кому они должны.... Они простят....

          весь то парадокс в том что никому они ничего не должны, наоборот все должны им - они же не просто деньги раздают, они их в кредит банкам дают, те в свою очередь людям.. Короче мы попали! yes
          aybolyt678
  2. Гудвин (Игорь) Сегодня, 05:02
    По мне бы лучше так -
    Гудвин
  3. SarS ( Руслан) Сегодня, 05:13
    Все работают на Американцев! Они потребляют больше всего мира. Что хочет Трамп? Увеличить ВВП в США в несколько раз? Так на это просто не хватит ресурсов.
    SarS
  4. синоби (Юрий) Сегодня, 05:56
    Колонии должны кормить метрополию,а не наоборот.Трамп просто открыто называет вещи своими именами и не хочет повторения судьбы СССР для США.СССР развалился от того что кормил все свои республики и половину африки,а не как не потому что его янки победили.
    синоби
    1. Егоза (Елена) Сегодня, 08:14
      Цитата: синоби
      Колонии должны кормить метрополию,а не наоборот.Трамп просто открыто называет вещи своими именами и не хочет повторения судьбы СССР для США.

      Совершенно верно! И, было время, когда Англия отправляла своих преступников в Америку. Ну не держать же на "чистеньких островах!" Вот так же нынче и Америке не нужны террористы, которых они взрастили и частично уже пристроили в Европу.Ну не в Америку же их пускать. Да и на всякий случай..... Будет Европа "возбухать" - они, "беженцы", с удовольствием поддержат приказ из США. Нет, США будут не причем, а на деле.....быстренько Европа согласиться с Трампом, лишь бы успокоил своих "беженцев"
      Егоза
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 09:24
      Цитата: синоби
      ......СССР развалился от того что кормил все свои республики и половину африки
      После того, как развалился СССР----мы почти 30 лет слышим, что проедаем Советское наследство.Так и республики бывшие СССР его тоже проедают.....Сколько всего украдено было.А сейчас РФ в результате демократических реформ подпитывает экономику сша, ну и свои олигархи на уровень мировых стандартов вышли.
      Reptiloid
  5. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 06:01
    производство металла хотят увеличить, партнеров сливают, не к войне ли? нечто похожее перед войной
    aybolyt678
    1. Гудвин (Игорь) Сегодня, 07:09
      Они там похоже голливудских фильмов пересмотрели и потеряли связь с реальностью. Им правда кажется , что война с Россией - это быстрый блицкриг , высокотехнологичная победа. Кто-то , не так давно тоже так думал. Огорчает только , что если это случится, жертвами станут все, в том числе и те , кто только начал свою жизнь. Из-за каких-то ... - политиков, возомнивших себя богами.
      Гудвин
      1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:58
        Цитата: Гудвин
        Им правда кажется , что война с Россией - это быстрый блицкриг , высокотехнологичная победа.

        нет им не нужна быстрая победа, они предусмотрительно мигрантов в Европу завезли, лет 20-30 вялой изнуряющей войны европейских индейцев с африканскими индейцами, только потом...
        aybolyt678
  6. demo (Ван) Сегодня, 07:27
    Думал, думал, что мне это напоминает из истории.
    И пришло в голову.
    Время в Англии, когда знать попыталась (довольно успешно) зафиксировать свои права в виде документа.
    Великая Хартия Вольностей.
    Думаю что так и будет.
    ЕС на разрыв с США не пойдет, а вот правила игры будут переписаны.
    И уготована США судьба Иоанна Безземельного.
    demo
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:59
      Цитата: demo
      Великая Хартия Вольностей.

      поподробней, как это с сегодняшним днем сочетается???
      aybolyt678
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:03
    Главным товаром США давно стали "нули" в компьютерах. Означающие дикие долги госдолга. Гигантская пирамида государственных бумаг США держится только на "авторитете", ну и на авианосцах... Шулера, в общем...
    Горный стрелок
    1. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 09:48
      Цитата: Горный стрелок
      Гигантская пирамида государственных бумаг США держится только на "авторитете", ну и на авианосцах

      не только на авторитете... а еще на системе ЦБ различных стран
      aybolyt678
  8. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:05
    Никакого "скандала" на встрече не было. Трамп просто сказал то, что все давно и так знали-раз не захотели подписывать пакт о "Трансатлантическом партнерстве", который регулировал бы все спорные вопросы в торговле, значит мы (американцы) будем действовать в одностороннем порядке. Решения в рамках ВТО нас (американцев) не устраивают ибо ВТО касается только торговли и не имеет механизмов "общего" регулирования. Трамп попытался на встрече добиться адекватности от европейцев-пытаясь "общаться" с отдельно взятыми "странами", однако европейцы и канадцы накинулись на него всей сворой. Они не поняли того, что Трамп-национальный лидер, для которого четко разделен национальный и государственный суверенитет и потребности своей страны от иллюзорных общих интересов, "общечеловеческих ценностей" которые придумали себе европейцы, и вокруг которых они столько лет строили свою политику. Для них (европейцев и тяготеющих к ним канадцев) стало настоящим шоком, в первую очередь, именно это не разделение Трампом этих самых "общечеловеческих ценностей", а уж во вторую очередь их шокировало то, что США стали теперь "бухгалтером" считающим каждую свою "копейку", прагматом, не желающим жить в придуманном мире "единорогов, фей и летающих розовых слоников", "марксистом" который считает что в мире во всех отраслях на самом деле нет никакой такой "демократии" и царит ее величество -"конкуренция"..... При этом Трампа взбесило то, что вместо "делового разговора" призванного найти точки соприкосновения и выработать консенсус устраивающий всех, на него все эти "лидеры стран", просто накинулись с поучительными речами, каким надо видеть "мир", "святую "демократию" и прочее. Он понял, что с этими прид.....ми разговаривать бесполезно и покинул "саммит"...
    Улиточник N9
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:24
    Все громче звучат голоса европейских политиков — как левых, так и правых традиционалистов, говорящих о том, что США не защищает Европу
    [quote][/quote]    ....От кого...от России, бред сивой кобылы, и сами в этот бред верят...О саммите...скандал в сумасшедшем доме..
    parusnik
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:35
    Класссная показательная групповая фотка - все стоя обступают сидящего и явно кайфующего Трампа - прям сюжет картины " Свита слёзно просит сюзерена прекратить самодурствовать" what winked
    КВУ-НСвД
  11. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:32
    За возможность покривляться гегемоном и особенным народом Америки надо платить. Западный Мир - это как большой курятник, где США в роли петуха изображает хозяина, а яйца собирает не понятно кто, но только не петух. Задача у петуха очень простая, топорщить перья, громко кукарекать и топтать кур. Я извиняюсь за столь фривольное сравнение, но согласитесь, очень похоже.
    bratchanin3
  12. mari.inet (Марина) Сегодня, 10:13
    ".. не беспокойтесь, мистер Трамп — это «временное недоразумение».."
    Как говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. И с уходом Трампа ничего не изменится. Просто Трамп наглядно показал миру всю изнанку американской хищной сущности. Забыть об этой изнанке вряд ли удастся. Пытаясь вновь её замаскировать и отлакировать напускной вкрадчивостью, очередные американские политики ничего уже не добьются. Трамп расстарался, чтобы в этот раз память человечества оказалась долгой.
    mari.inet
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