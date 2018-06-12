11:39 12 июня
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Они все же встретились. В Сингапуре прошла встреча лидеров Северной Кореи и США

В Сингапуре во вторник утром произошла встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Лидеры Северной Кореи и США встретились в фойе гостиницы "Капелла", где обменялись рукопожатием перед камерами. После обмена приветствиями, Ким Чен Ын и Дональд Трамп проследовали в отдельное помещение, где провели беседе один-на-один длительностью около 45 минут.

Они все же встретились. В Сингапуре прошла встреча лидеров Северной Кореи и США


После окончания закрытой части переговоров Дональд Трамп заявил, что прошедшие переговоры прошли очень продуктивно и он надеется на дальнейшее решение больших проблем. При этом президент США отметил, что у него сложились "отличные отношения с лидером Северной Кореи. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что надеется на более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Обсуждаемые вопросы с закрытой части переговоров до журналистов доведены не были.


Далее саммит продолжился в расширенном составе. К президенту США присоединились госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. К Ким Чен Ыну — заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо.

Ранее сообщалось, что данная первая встреча не приведет к подписанию каких-либо основополагающих документов, а проводится с целью "запустить процесс".

Основными же вопросами, по мнению экспертов, на переговорах станут денуклеаризация Корейского полуострова и подписание мирного договора между Северной и Южной Кореей. Только вот не ясно, что за это потребует Ким Чен Ын?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 79

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 06:43
    Закрытая часть переговоров продлилась 45 минут...

    не долго музыка играла.....
    рич
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:46
      Цитата: рич
      Закрытая часть переговоров продлилась 45 минут...

      не долго музыка играла.....

      это очень долго.
      Арон Заави
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:50
        Они все же встретились.
        интрига... what
        Дедкастарый
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 07:38
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: рич
          Закрытая часть переговоров продлилась 45 минут...

          не долго музыка играла.....

          это очень долго.


          Были трудности перевода …
          bulvas
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 06:52
        Только вот не ясно, что за это потребует Ким Чен Ын?


        Ясно что ...гарантий что ему кинжал в зад не воткнут со стороны светлых эльфов ТРАМПА .
        Ну что за народ ...сколько можно то...ведь лидеры США уже множество раз обманывали своими обещаниями своих оппонентов...обманывали нас...обманывали китайцев,ливийцев,иракцев...теперь и до корейцев добрались...очередное разводилово...наобещают кучу бус аборигенам а потом их же вешают и режут исподтишка.
        Тот же ЛЕХА
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:56
          Как он мог.... wassat Подать руку тирану и канибалу расстреливающего своих близких из зенитки и огнемета!? fool
          210окв
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:34
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          ведь лидеры США уже множество раз обманывали своими обещаниями своих оппонентов...обманывали нас...обманывали китайцев,ливийцев,иракцев...теперь и до корейцев добрались...очередное разводилово..

          LSA57
          1. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:45
            Важно, что мы сами себя уважаем и на роль "индейцев" категорически не согласны.
            И мы не "думаем", что мы для американцев партнёры. Всё мы прекрасно понимаем про американский самовлюблённый менталитет. Употреблением слова "партнёры" российское руководство открыто говорит, что иные отношения нам неинтересны.
            То, что США не выполняют договоры, ими подписанные - это жирный минус американцам. И жирный плюс нам, за то, что инициатива исходит не от нас. Пусть они призвали Дьявола на свою сторону. Зато Россия на свою сторону призвала Бога. Противоборство двух сил - естественный ход жизни.
            mari.inet
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:52
              Цитата: mari.inet
              Важно, что мы сами себя уважаем и на роль "индейцев" категорически не согласны.
              И мы не "думаем", что мы для американцев партнёры. Всё мы прекрасно понимаем про американский самовлюблённый менталитет. Употреблением слова "партнёры" российское руководство открыто говорит, что иные отношения нам неинтересны.
              То, что США не выполняют договоры, ими подписанные - это жирный минус американцам. И жирный плюс нам, за то, что инициатива исходит не от нас. Пусть они призвали Дьявола на свою сторону. Зато Россия на свою сторону призвала Бога. Противоборство двух сил - естественный ход жизни.

              подпивываюсь под каждым Вашим словом.
              Но!!! есть большое НО. ваши бы слова да некоторы.м форумчанам в уши, а оттуда прямо в мозг.
              специально в закладках это оставил
              http://x-true.info/71069-ob-analitikah-i-divannyh
              -karaul-patriotah.html
              LSA57
        3. Вендиго (Андрей) Сегодня, 07:42
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          США уже множество раз обманывали своими обещаниями своих оппонентов...обманывали нас...обманывали китайцев,ливийцев,иракцев.

          Вот так диссонансище...Сочувствую вам. Будь я ура патриотом - то совсем слетел бы с катушек от такой новости hi Маленький вопрос... А в чем и как они обманули эти перечисленные вами страны? Только не надо общие бла бла, конкретные примеры обмана.
          Вендиго
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:18
            Только не надо общие бла бла, конкретные примеры обмана.

            Давайте ... smile начнем с продвижения НАТО на восток...
            строительство глобального ПРО у наших границ и впариванием нам что оно направлено против Ирана и Сев.Кореи...
            далее обещание Путину с Украиной...классический развод.
            Это только то что на виду...а ведь есть масса мелочей показывающих что США использует нашу страну для решения сугубо своих задач ничего не давая взамен...хе хе грубо говоря дают обещания как аборигенам...бусы в обмен на золото.
            Тот же ЛЕХА
            1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 08:44
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              продвижения НАТО на восток...

              Не уж то Нато так невероятно усилилась из за вступившей в ее ряды прибалтики что аж прямо все, капец? Тут на сайте мы сами постоянно смеемся над ихней боеспособностью Ну уж очень большая Россия и очень трудно оказаться НЕ у ее границ. В любом случае продвижение закончено (Грузию и Украину можно "выторговать")! Или будем до скончания веков ненавидеть их за это?.

              Цитата: Тот же ЛЕХА
              глобального ПРО у наших границ

              ПРО это ответ, ответ на действие. Что появилось раньше "курица или яйцо" спорить можно долго... Моя версия что все этого можно было бы избежать: Буш тогда увидел душу в глазах Путина - нужно было ловить момент и пользоваться этим а не рассказывать на 1 канале пропагандисткие сказки про то как клан Бушей устроил 11 сентября. В любом случае теперь ПРО - это свершившийся факт. И винить за это следует только себя. И да, ПРО и против Ирана ТОЖЕ.
              Вендиго
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:52
                Цитата: Вендиго
                Не уж то Нато так невероятно усилилась из за вступившей в ее ряды прибалтики что аж прямо все, капец?

                Вы вроде задали вопрос
                Цитата: Вендиго
                А в чем и как они обманули эти перечисленные вами страны?

                Вам ответили,про мощь вопрос не стоял.
                Цитата: Вендиго
                ПРО это ответ, ответ на действ

                На чьи? Северной Кореи и Ирана? Вы как уж на сковородке,во всем мы виноваты. Адвокатом дьявола не работали?
                Александр романов
                1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:23
                  Цитата: Александр романов
                  Вы вроде задали вопрос

                  Так Американцы утверждают что никакого обещания РФ не расширятся они не давали. В России говорят где то на какой то кулуарной встрече кто то кому то шепнул на ушко. Причем нет документов нет ни видео нет ни аудио подтверждений этих слов. Какой смысл вообще об этом писать?
                  Вендиго
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:28
                    Цитата: Вендиго
                    Так Американцы утверждают что никакого обещания РФ не расширятся они не давали

                    Ну как не верить США,русские же всегда врут. Особенно,когда Кондолиза Раис обещала Лаврову ,что Грузия не нападет на Ю Осетию.Напомнить?
                    Цитата: Вендиго
                    Какой смысл вообще об этом писать?

                    Я вас читаю и понимаю,вам вообще нет смысла,что то писать. Я зря потратил свое время.
                    Александр романов
                    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:41
                      Цитата: Александр романов
                      Особенно,когда Кондолиза Раис обещала Лаврову ,что Грузия не нападет на Ю Осетию.Напомнить?

                      Напомните! Я впервые об этом слышу. Это явно что то новенькое. hi
                      Цитата: Александр романов
                      вам вообще нет смысла,что то писать

                      Я лишь излагаю факты и привожу мнение с той стороны так сказать "баррикад".
                      Вендиго
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:44
                        Цитата: Вендиго
                        Напомните! Я впервые об этом слышу

                        В коме были?
                        Цитата: Вендиго
                        Я лишь излагаю факты

                        Всего тебе наилучшего
                        Александр романов
                  2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:35
                    Цитата: Вендиго
                    Причем нет документов

                    есть.
                    ВАШИНГТОН, 14 декабря 2017, 12:13 — REGNUM Знаменитое обещание бывшего главы Государственного департамента США Джеймса Бейкера о том, что НАТО «ни на дюйм не двинется на восток», данное им на встрече с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым 9 февраля 1990 года, было лишь одним из многих, данных советскому руководству в рамках процесса объединения Германии.

                    Об этом свидетельствуют советские, американские, британские и французские документы, опубликованные 12 декабря Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.



                    Подробности: https://regnum.ru/news/2357302.html
                    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

                    подробнее здесь
                    https://regnum.ru/news/2357302.html
                    LSA57
                    1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:48
                      Цитата: LSA57
                      есть.

                      Где они? По вашей ссылке я ничего кроме бла бла бла не обнаружил.
                      Цитата: LSA57
                      Об этом свидетельствуют советские, американские, британские и французские документы, опубликованные 12

                      Ну где это все???????? ПОКАЖИТЕ ХОТЬ ОДИН! fellow
                      Вендиго
                      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:02
                        Цитата: Вендиго
                        ПОКАЖИТЕ ХОТЬ ОДИН!

                        по русски понимаете??
                        Об этом свидетельствуют советские, американские, британские и французские документы, опубликованные 12 декабря Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона.

                        ищите там. я английский не знаю и предоставить не могу
                        владеете языком НАЙДЁТЕ
                        LSA57
                    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:10
                      Цитата: LSA57

                      по русски понимаете??

                      Сергей,да это же тролль,что ты на него время тратишь.Ему хоть ссы в глаза,всё чистая роса.
                      Александр романов
          2. Юра (Юрий) Сегодня, 08:54
            Цитата: Вендиго
            А в чем и как они обманули эти перечисленные вами страны?

            А назовите, это точно будет проще, договора которые США выполнили перед перечисленными странами? И ещё, сами то чьи будете? Патриот какой страны любезнейший?
            Юра
            1. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:32
              Цитата: Юра
              А назовите, это точно будет проще, договора которые США выполнили перед перечисленными странами?

              Там договоров всяких разных - сотни если не тысячи.... Эта не самая интересная вещь на свете что бы интересоваться этим. И не только для меня, но и для вас уверен тоже.
              А вы мне не напомните какие страны подписали договор гарантирующий территориальную целостность Украины за отказ и вывоз (кое куда) своего ЯО?
              Это вам координаты бревна (размером с секвойю) в собственном глазу hi
              Вендиго
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:08
                Цитата: Вендиго
                А вы мне не напомните какие страны подписали договор гарантирующий А вы мне не напомните какие страны подписали договор гарантирующий территориальную целостность Украины за отказ и вывоз (кое куда) своего ЯО?

                ой, вы наверное не в курсе, что этот договор не ратифицирован laughing
                https://www.gazeta.ru/science/2014/12/04_a_632938
                5.shtml
                LSA57
              2. Юра (Юрий) Сегодня, 10:22
                Цитата: Вендиго
                А вы мне не напомните какие страны подписали договор гарантирующий территориальную целостность Украины за отказ и вывоз (кое куда) своего ЯО?
                Первое, чтобы не повторятся:
                Цитата: LSA57
                ой, вы наверное не в курсе, что этот договор не ратифицирован
                https://www.gazeta.ru/science/2014/12/04_a_632938
                5.shtml
                Второе: а вы никогда похоже не слышали о декларации ООН от 1960 года которая гласит - пункт второй «Все народы имеют право на самоопределение; в силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие» , пункт третий «Недостаточная политическая, экономическая и социальная подготовленность или недостаточная подготовленность в области образования никогда не должны использоваться как предлог для задержки достижения независимости» Украина эти права в отношении себя реализовала, беря на себя этим и обязательства соблюдать такие же права в отношении других народов и наций. Так что будь добр исполнять обязательства, обусловленные этими правами.
                Юра
              3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:03
                Цитата: Вендиго
                Эта не самая интересная вещь на свете что бы интересоваться этим.

                Конечно, вы интересуетесь только тем, что вам выгодно. Ваша фамилия случайно не Амнуэль? Или Сытин? Нет? Ну впрочем это и не суть важно. Главное, что вы с ними по одной методичке работаете... negative
                helmi8
          3. krops777 (Алексей) Сегодня, 10:26
            А в чем и как они обманули эти перечисленные вами страны? Только не надо общие бла бла, конкретные примеры обмана.


            Подсадить страны на обслуживание своего госдолга, выдать кредиты в добровольнопринудительном порядке в обмен на мнимую свободу демократии и плюшки в виде безвиза, доступа в элитарные экономические клубы и тд. - это ли не обман? Все как всегда фарс в обмен на реалии.
            krops777
        4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 08:00
          Эх, а надежда была что у товарища Ына медные яйца... Химики американские, изобрели видать, какую-то коррозию металла... А корейцам небось рису наобещают. И начнет их с того риса пучить...
          Jovanni
          1. tarahtung (Олег) Сегодня, 08:20
            Так США реально оказывают денежную помощь, вопрос в том, что «оборигены» эту помощь пилят на уровне вождей, и по прямому назначению ничего не доходит .
            tarahtung
            1. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:50
              Думаю, эта "реальная денежная помощь" от США напрямую предназначена на подкуп вождей, а не на благотворительность народу. И попадает она точно в нужный карман, по своему прямому назначению.
              mari.inet
          2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:57
            Цитата: Jovanni
            Эх, а надежда была что у товарища Ына медные яйца... Х

            а с чего вы взяли, что они стали другими? потому, что с трампушкой встретился? так и ВВП собирается встречаться. и откуда вы знаете очём они 45 минут говорили? а вариает, что Ын полосатого нагнул не рассматриваете.
            полосатый друзей гейропейских бросил ради встречи с Ыном. авм это не о чём не говорит?
            LSA57
            1. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:24
              Все-таки надеюсь, что Ын делает выводы из судьбы Милошевича, Хусейна и Каддафи.
              NordUral
          3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:30
            Цитата: Jovanni
            Эх, а надежда была что у товарища Ына медные яйца...

            Товарис ЫНа,осень любит кусать рис. И за миску риса готов на всё.
            Не надоело вам еще на маргиналов уповать?
            Александр романов
        5. Deck (Pertti) Сегодня, 09:03
          .очередное разводилово...наобещают кучу бус аборигенам а потом их же вешают и режут исподтишка.


          Бусы аборигенам? Это вы про что?

          Deck
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:37
            Цитата: Deck

            Бусы аборигенам? Это вы про что?

            Это про КПСС СССР
            Александр романов
        6. krops777 (Алексей) Сегодня, 10:14
          Ну что за народ ...сколько можно то...ведь лидеры США уже множество раз обманывали своими обещаниями своих оппонентов...обманывали нас...обманывали китайцев,ливийцев,иракцев...теперь и до корейцев добрались...очередное разводилово...наобещают кучу бус аборигенам а потом их же вешают и режут исподтишка.


          Санкции сделали свое дело, кушать то хочется, но за печеньки пожертвуют свободой.
          krops777
        7. spirit (spirit) Сегодня, 11:33
          Но южане то через границу как то живут и процветают,и вы не поверите при поддержки США .договариваться тоже надо уметь.Старый бедуин и Садам в свое время играли в свои игры и видимо недостаточно хорошо.
          spirit
    2. avt Сегодня, 06:56
      Цитата: рич
      не долго музыка играла.....

      Скорее не долго фраер (Трам) веселился. После движухи авианосцев и прочих манёвров, Ын зпишет это себе в актив совершенно по делу. И сколько не пыжились бы USы в СМИ, по факту ВСЕ , особенно соседи КНДР, наглядно увидели - КАК надо разговаривать и что собственно только понимают элиты USA.
      Цитата: Арон Заави
      это очень долго.

      Если по английски , без синхрона , то вполне нормально , да собственно Ыну нужен от этой встречи только сам её факт, причём южнокорейцам показать. Дальше они сами хитровывернутся , если захотят реально договориться по типу -одна страна, две системы . Лет так на ....цать.
      avt
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:43
        Ким Чен Ын дважды посетил Китай и общался с председателем КНР Си Цзиньпином накануне встречи с Трампом.
        рич
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:38
          Цитата: рич
          Ким Чен Ын дважды посетил Китай и общался с председателем КНР Си Цзиньпином

          Да и наверное дважды просил его открыть границу и привезти ,что нибудь пожрать
          Александр романов
    3. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 10:41
      Цитата: рич
      не долго музыка играла.....

      Ну, если сравнивать с Порошенко, то это почти вечность.
      leshiy076
  2. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 06:53
    Блондину для пиара это хорошо. Ну а выйти из соглашения а.меры всегда успеют, в этом у них опыт большой.
    Михаил177
    1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 08:00
      Киму, тоже пиар отличный выходит. Если раньше ты никто и звать тебя никак, то как только смог ЯО заиметь, то и США, после всех угроз стереть с лица земли, будут с тобой переговоры вести. Да и южанам хороший сигнал, что кинут их янки...
      volodimer
  3. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 06:56
    Зачётные штаны у Ына
    Сергей уи
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 07:09
      Брюки -клеш. Он с детства грезил о море. Но ему не повезло. моряком он так и не стал)))
      рич
      1. HMR333 (Владимир) Сегодня, 07:50
        в обще то они у него не клеш просто он полноват и ноги широкие а к низу сужаются а брюки ровно идут поэтому и эффект клеша!
        HMR333
  4. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 06:57
    Друг..Борис .Владимир.Ын. laughing
    zxc15682
  5. Mimohod (Михаил) Сегодня, 06:57
    Ын видимо хочет сомнительной славы нашего горби....
    Mimohod
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:05
      Цитата: Mimohod
      Ын видимо хочет сомнительной славы нашего горби....

      Э,нет!Горби до Ына как до Китая сами понимаете как.Ын он и умнее и,что главное по восточному хитрее.Всё у него получится! bully
      Фил77
      1. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:56
        Ын молод, ему всего 35 лет. По сравнению с опытным Трампом, Ын ещё ребёнок, хоть и лидер целого государства. Он силён своими умудрёнными опытом советниками, а Трамп сразу постарался его от советников изолировать, постарался наедине запудрить мозги молодому оппоненту.
        Посмотрим, что из этого "противостояния" получится. Если Ын не только молод, но ещё и умён, то Трамп обломает свои зубы. Если же Ын глуповат и простоват (а мы можем это допустить), то Северной Корее не поздоровится.
        mari.inet
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:02
        Цитата: Фил77
        что главное по восточному хитрее.

        и он не ПРЕДАТЕЛЬ
        LSA57
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:40
        Цитата: Фил77
        к.Ын он и умнее

        Ага,умнее,сразу взорвал свои полигон wassat
        Цитата: Фил77
        .Всё у него получится!

        Конечно,сдаст всё.Точнее уже сдал
        Александр романов
  6. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:05
    Есть бомба-есть улыбающийся Трамп с предложениями. Нет бомбы-есть виселица как у Саддама. И что теперь будут думать Иран или Мозамбики с Бурунди. Пожалуй теперь договору о нераспространении ЯО конец. Особенно если Трамп уговорит Кима, а потом разбомбит.
    Дилетант
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 09:20
      Дилетант! Договор о нераспостранении ЯО носит рекомендательный характер, поэтому рядом стран: Северной Кореей(подпись была отозвана), Индией, Израилем, Пакистаном и прочими - он не подписан...
      SETTGF
  7. Vard Сегодня, 07:08
    Вот мир лишний раз убедился что добрым словом и с ЯО в руках можно добиться чего угодно... Даже от США...
    Vard
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:53
      Мир лишний раз убедился, что все зависит от США.

      Как только США открыли дверь - Китай туда пинком закинул КНДР - хотели они этого или нет.

      Санкции, которые вводил Китай вместе с США и Россией были прямым сигналом, что не нужно Китаю ЯО у КНДР . Конечно Китай и Россия помогали и, когда санкции были, но это лишь чтобы на плаву держать.

      А заставить КНДР разоружиться просто так Китаю не выгодно - это не вариант, так как нужна полная открытость, снятие санкций и все это можно сделать лишь при поддержке США.

      Китай хочет свою границу с КНДР без ЯО плюс неплохо потом заработать, когда СБ ООН санкции снимет.

      Китай ждал, когда в США будет тот, кто предложит реальную нормализацию. Дождались.
      Tiras
      1. mari.inet (Марина) Сегодня, 09:14
        Ну, если Трамп обломает Ына, то в Северной Корее в скором времени появятся американские военные базы. И что более выгодно Китаю - ЯО Ына или базы США - большой вопрос.
        "Мир лишний раз убедился, что все зависит от США" - мир лишний раз убедился, что США действуют по принципу "в каждой бочке затычка".
        Современный мир уже давно не зависит от американских хотелок. Надоело миру удовлетворять эти бесконечные американские "хотелки". Жи7 - наглядное доказательство самого последнего времени.
        mari.inet
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 10:39
          Цитата: mari.inet
          то в Северной Корее в скором времени появятся американские военные базы. И что более выгодно Китаю - ЯО Ына или базы США - большой вопрос.


          Не появятся.
          Скоро опубликуют документ и там, а может и позже, будет опубликовано к именно будет обеспечиваться безопасность Ына.

          Китай сохраняет Ына, как Россия сохраняет Асада, которые гарантируют нужный политический курс.


          Цитата: mari.inet
          мир лишний раз убедился, что США действуют по принципу "в каждой бочке затычка".


          Это означает, что страна сильная и у неё много интересов.

          СССР был в этом смысле очень похож на США, но Россия это не СССР -Россия намного слабее и в качестве возможности влияния и в качестве силы.


          Цитата: mari.inet
          Современный мир уже давно не зависит от американских хотелок


          Разве? Посмотрим, чем кончится вопрос касательно Ирана. Большие компании Европы уже уходят из Ирана.

          Разве не весь мир смотрит на встречу Ына и Трампа?
          Почему там Трамп, а не Путин? Не Меркель? Не Си Цзиньпин?

          Цитата: mari.inet
          Жи7 - наглядное доказательство самого последнего времени.


          Это доказательство того, что США имеют свою политику и свои интересы, которые могут не совпадать с интересами Европы и других стран.
          Tiras
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:15
    Рыжий клоун продолжает пиариться... Сделку он "хорошую" заключит... После Ирана ему так прям и поверят... В его сделках. Кидала он, натуральный...
    Горный стрелок
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:17
      Он просто последний пока в цепочке кидал англосаксонских.
      NordUral
  9. DRA-75 Сегодня, 07:19
    Вот что "ЯО животворящее" творит !!! Помнится как КНДР гнобили и угрожали ..А тут президент США лично попросил о встречи ! Ай да Ын , ай да молодца!!!!
    DRA-75
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:41
      Цитата: DRA-75
      .А тут президент США лично попросил о встречи !

      да не может быть laughing
      пампеа ведь ясно сказал, что Ын чуть ли не на коленях умолял о встрече. а гегемонам надо "верить"
      и ведь не извинился.
      хочется верить, что Ын не забыл эти пассажи.
      хорошо Марк Твен сказал
      LSA57
      1. DRA-75 Сегодня, 07:53
        Цитата: LSA57
        и ведь не извинился.
        хочется верить, что Ын не забыл эти пассажи.

        Ын все хорошо запомнил...! Тут дело пахнет обединением Северной и Южной кореи. А для США это жуткий провал и огромные убытки (у КНДР ЯО,у Южной Кореи финансы и технологии, а они могут договориться без США ))) .
        Еще не известно кто перед кем либезить будет и стоять на коленях..)))
        DRA-75
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:10
          Цитата: DRA-75
          Цитата: LSA57
          и ведь не извинился.
          хочется верить, что Ын не забыл эти пассажи.

          Ын все хорошо запомнил...! Тут дело пахнет обединением Северной и Южной кореи. А для США это жуткий провал и огромные убытки (у КНДР ЯО,у Южной Кореи финансы и технологии, а они могут договориться без США ))) .
          Еще не известно кто перед кем либезить будет и стоять на коленях..)))

          Юж.корея на об'единие не пойдёт пока на её территории находятся базы янки,а они оттуда никогда не уйдут.Иллюзии.
          Фил77
          1. DRA-75 Сегодня, 08:46
            Цитата: Фил77
            Юж.корея на об'единие не пойдёт пока на её территории находятся базы янки,а они оттуда никогда не уйдут.Иллюзии.

            Ну почему же , если КНДР создало ЯО и носители ракетные к ним..Россия и Китай можем и в дальнейшем им помочь.
            Так сказать быть посредниками ..И выдавим рано или поздно, а там и Японцы захотят осовбодиться от американской оккупации и диктата . Ведь Южная корея и Япония , это "дойные коровы " США и всем это уже давно известно .Ына помнится представляли в "мировых и нашихСМИ" этаким диктатором и убийцей своего народа ..А он легко и с улыбкой идет сейчас на контакты со всеми заинтересованными странами ,потому что уверен в своей стране и народе ! А ведь могут замочить ..Так держвть Ын !
            DRA-75
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:12
          Цитата: DRA-75
          Тут дело пахнет обединением Северной и Южной кореи

          маловероятно. но если и будет, то не с этими поколениями. разница в менталитетах огромная. процесс сближения будет очень долгим.
          У меня приятель работает осветителем. с ансамблем "Казаки России" бывает на гастролях в КНДР. рассказывал о первой своей поездке . Зашли в номер в гостинице, сели отдохнуть. Сидят, разговаривают, шутят на разные темы. Корея тоже в шутках. Один парень пошёл в туалет, вышел и так между делом сказал, что там лампочка перегорела. Ну перегорела и перегорела, бывает. Проходит всего несколько минут, в номер заходит Кореец со стремянкой на плече. Молча заходит в туалет, меняет лампочку и молча уходит. Шутить сразу перестали, как-то расхотелось
          LSA57
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:15
        Марк Твен - гений, в самое яблочко высказывание!
        NordUral
  10. HMR333 (Владимир) Сегодня, 07:47
    он так всегда говорит потом как бздык будет опять обсырать начнет кимушку!
    HMR333
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 07:55
    Как это "великий" Дональд снизошли? Видать серьезно Ким его напрягает.
    konstantin68
  12. tarahtung (Олег) Сегодня, 08:23
    Так может Ын понял, что без экономической поддержки запада страна будет голодать.
    tarahtung
  13. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 08:43
    Основными же вопросами, по мнению экспертов, на переговорах станут денуклеаризация Корейского полуострова и подписание мирного договора между Северной и Южной Кореей. Только вот не ясно, что за это потребует Ким Чен Ын?

    Сохранение своей голову на шею и власти. fellow
    pytar
  14. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:12
    Грустно будет, если поведется Ын. Любые договоренности для англосаксов - туалетная бумага, причем использованная в своих целях.
    Даже на этом снимке Трамп буквально принуждает Ына к приближению, это демонстрация того, кто главный тут.
    Но все же надеюсь, что не даст северокорейский лидер обвести себя вокруг пальца.
    NordUral
  15. Удав КАА (Александр) Сегодня, 09:53
    Ну вот, и померялиси писями большие мальчики...Трамп остался "очень доволен".
    Видимо у него больше... fellow
    Даааа, уж! laughing
    Но по-любому, худой мир лучше большой войны. Тем более у наших границ. yes
    Удав КАА
  16. 1536 (Евгений) Сегодня, 10:18
    Могу ошибаться, но у Кима было две альтернативы: первая, закончить жизненный путь как бывший ливийский лидер, но не поступиться идеями Чучхэ, вторая, стать лидером марионеточного государства по американским лекалам по теперь нам всем известному типу некоторых государств в Восточной Европе или на Балканах. Выбор очевиден. Следующий этап - это открытие границ между КНДР и РК, широкое поступление дешевой рабочей силы в мощную экономику Южной Кореи и повышение благосостояния корейского народа, который уже никогда не захочет возврата к старому. А в перспективе Корейский полуостров превращается хороший противовес КНР и Японии, восстанавливая баланс в Тихо-Океанском регионе в целом и в Юго-Восточной Азии в частности. Корейцы никогда не будут считать китайцев своими надежными "парнерами". Они не дети известного персонажа из романа Ф.М. Достоевского.
    1536
  17. sgapich (Станислав) Сегодня, 10:32
    Цитата: Вендиго
    Ну где это все???????? ПОКАЖИТЕ ХОТЬ ОДИН! fellow


    Да пожалуйста: https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-pr
    ograms/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-h
    eard-western-leaders-early - переводите только самостоятельно.
    sgapich
  18. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 10:33
    У меня сложилось какое то такое мнение,что либо Ын что то все же эдакое придумал или просто решил сдать страну
    Андрей ВОВ
  19. dDYHA (Андрей) Сегодня, 10:36
    И граждан РФ продолжают пугать угрозой НАТО! Да они пытаются говорить а наше правительство не хочет. Умирать и убивать своих детей ведь не хочет никто ведь все прекрасно знают о ядерном оружии которое может пустить в ход только безумец или когда терять нечего. Нужен разговор а не мифы об угрозе.
    dDYHA
  20. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 10:54
    главное помнить, что Северная Корея уже обманула 6-ку посредников, в том числе и Россию. По этому же пути собирался идти и Иран. Но Трамп решил покончить с подобной политикой. Посмотрим, удастся ли корейцам обмануть и его.
    Zina389
  21. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:21
    Цитата: 1536
    Могу ошибаться, но у Кима было две альтернативы: первая, закончить жизненный путь как бывший ливийский лидер, но не поступиться идеями Чучхэ, вторая, стать лидером марионеточного государства по американским лекалам по теперь нам всем известному типу некоторых государств в Восточной Европе или на Балканах. Выбор очевиден. Следующий этап - это открытие границ между КНДР и РК, широкое поступление дешевой рабочей силы в мощную экономику Южной Кореи и повышение благосостояния корейского народа, который уже никогда не захочет возврата к старому.

    Конечно ошибатесь.
    1. Ливийский лидер закончил так именно потому что поступился своими идеями и попитался стат лидером марионеточного государства США. Несколько лет позже США и Запад организовали, вооружили и забросили в Ливию исламистких террористов. Когда увидели что исламисти потерпят поражение в гражданскую войну вмешались прямо на их стороне своей авиацией, организовали блокаду Ливии.
    2. Благосостояние ливийского народа било више северо и южнокорейского, а после капитуляции перед США ни о каком благосостяние ливийского народа уже нельзя говорить.
    3. Южнокорейская економика ето типичний мильний пузир, которий Запад надувает только потому что существует КНДР. Если КНДР не будет то и надуват пузир южнокорейского "благосостояния" не будет уже никакого смисла для Запада. Другими словами если РК поглотит КНДР население двух етих стран потеряет. Точно так получилось после поглощение Восточной Европе. Горстка людей на Западе и Востоке вьиграла, а большая част населения потеряла. Люди захотят возврат к старому, но ето будет уже невозможно без новой социальной революции и национальное освобождение. Речь идет не только в Восточной Европе, но и о Ирака, Ливии, Сирии.
    4. Ким любить свой народ и поетому никакими идеями не поступится, капитуляция и майдан в КНДР не будет. "Денуклеаризация" КНДР будет настолько необратима насколько будут и "гарантии мира" от США. В результате Ким не закончить как Кадаффи и его народ не последует судьбу Ливии.
    Костадинов
Картина дня