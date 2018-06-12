Они все же встретились. В Сингапуре прошла встреча лидеров Северной Кореи и США

В Сингапуре во вторник утром произошла встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Лидеры Северной Кореи и США встретились в фойе гостиницы "Капелла", где обменялись рукопожатием перед камерами. После обмена приветствиями, Ким Чен Ын и Дональд Трамп проследовали в отдельное помещение, где провели беседе один-на-один длительностью около 45 минут.После окончания закрытой части переговоров Дональд Трамп заявил, что прошедшие переговоры прошли очень продуктивно и он надеется на дальнейшее решение больших проблем. При этом президент США отметил, что у него сложились "отличные отношения с лидером Северной Кореи. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил, что надеется на более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Обсуждаемые вопросы с закрытой части переговоров до журналистов доведены не были.Далее саммит продолжился в расширенном составе. К президенту США присоединились госсекретарь Майк Помпео, советник президента по нацбезопасности Джон Болтон, шеф аппарата Белого дома Джон Келли. К Ким Чен Ыну — заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль, заместитель председателя и заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо.Ранее сообщалось, что данная первая встреча не приведет к подписанию каких-либо основополагающих документов, а проводится с целью "запустить процесс".Основными же вопросами, по мнению экспертов, на переговорах станут денуклеаризация Корейского полуострова и подписание мирного договора между Северной и Южной Кореей. Только вот не ясно, что за это потребует Ким Чен Ын?