11:38 12 июня
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Авианосная группа ВМС США вновь вошла в Средиземное море

В Средиземное море вернулась авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", сообщается на официальном сайте ВМС США.

Авианосная группа ВМС США вновь вошла в Средиземное море


Командующий группировкой контр-адмирал Юджин Блэк заявил, что авианосная группа вернулась в восточный район Средиземного моря с целью нанесения ударов по ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака. При этом командующий отметил, что авиация группировки будет наносить точечные удары по террористам, тем самым "посылая мощный сигнал партнерам, что США привержены поддержанию мира и безопасности на всей территории земного шара".


Напомним, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman CVN 75) уже находилась в акватории Средиземного моря, войдя туда в конце апреля 2018 года. Примерно с начала мая группировка приступила к нанесению ударов по Сирии. Выполнение ударов осуществляется в рамках операции "Непоколебимая решимость".

Ранее американские СМИ сообщали, что авианосец "Гарри Трумэн" вместе с кораблями сопровождения может надолго остаться в Средиземном море. В Пентагоне пояснили, что это будет ответом на активизацию России в регионе и согласуется с Национальной оборонной стратегией, которая призывает Вооруженные силы США быть менее предсказуемыми в своих действиях.

Использованы фотографии: http://www.km.ru
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Комментарии 25

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  1. Vard Сегодня, 07:10
    Самое мирное судно... Авианосец США...
    Vard
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 07:13
      Авианосная группа ВМС США вновь вошла в Средиземное море
      явно тоже к чемпионату спешили успеть...всё равно будет какая то гадость,и от американцев и от щеневмерликов...
      Дедкастарый
    2. DRA-75 Сегодня, 07:16
      Первыми конечно вдарит Израиль, потом США ! Опять гадость какую то задумали совместную ..Как бы по нашим не нанесли проверочный удар (пока ЧМ идет ) Такие провокации это их излюбленный ход!
      DRA-75
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:56
        Цитата: DRA-75
        Первыми конечно вдарит Израиль, потом США !


        А потом НАТО, а потом вооружённые силы Галактической Империи.
        Tiras
        1. DRA-75 Сегодня, 09:08
          Цитата: Tiras
          Цитата: DRA-75
          Первыми конечно вдарит Израиль, потом США !


          А потом НАТО, а потом вооружённые силы Галактической Империи.

          Зря ехидничаете , вы именно и хотите что то аналогичное создать на планете(СМИ это всем постоянно вдалбливает в умы)) , типо одно мировое правительство (космополитов) и общество потребителей тупых жрущих хот доги и бейсбол смотрящих , пока вы там кровавые делишки творите с непокорными народами и т.д.
          Может я утрирую , но все к этому продвигается ..
          DRA-75
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 09:39
            Цитата: DRA-75
            пока вы там кровавые делишки творите с непокорными народами и т.д.



            Tiras
          2. электроОлег (Олежище) Сегодня, 10:37
            Выключить этих подлецов РЭБом. Пусть носом волну клюнут.
            электроОлег
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 07:12
    О как...и вчера МО России как раз сказало о готовящейся провокации ССА и США с новой химатакой...все сходится в одну точку... what
    Полагаю сценарий написан ,актеры готовы к выступлению осталось дождаться выхода на боевые позиции ракетных систем Томагавков...старо...старо как поношенные трусы...хоть бы что-то новенькое придумали за океаном.
    Тот же ЛЕХА
    1. ученый Сегодня, 07:30
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      боевые позиции ракетных систем Томагавков...старо...старо

      "Повторение мать учения", а если вспомнить официальные комментарии Пентагона, то "дурака учить, что мертвого лечить".
      В прошлый раз террористы из "белых касок", снимая постановочный фильм о жертвах в Восточной Гуте, оставили в живых свидетелей этой провокации. После этого их спонсоры в США рассердились и сократили финансирование. Очевидно что по новому американскому сценарию люди, в том числе и дети пострадают реально и живых свидетелей террористы уже не оставят.
      ученый
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Полагаю сценарий написан

      он у них написан давно. действуют по шаблону. провокация, обвинение против кого провокация, бомбёжка провоцируемого. всё под копирку начиная с Вьетнама
      LSA57
  3. kostya-petrov (Константин) Сегодня, 07:24
    Еще и накануне Чемпионата мира по футболу-2018 в России!
    Помнится мне, они также прибегали с попытками провокаций в Черное море, когда шла Олимпиада в Сочи! Теперь мне понятен замысел переброски двух Каспийских Буянов на Черноморский ТВД.
    Доня там совсем берега что-ли стал путать?
    kostya-petrov
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:51
      Цитата: kostya-petrov
      Теперь мне понятен замысел переброски двух Каспийских Буянов на Черноморский ТВД.

      это чтобы скакунов в узде держать
      LSA57
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:25
    Миротворцы в круизе... Достали полосатоухие. Долго мы ещё миролюбивого Обаму вспоминать будем...
    Горный стрелок
  5. ver_ (вера) Сегодня, 07:52
    Цитата: DRA-75
    Первыми конечно вдарит Израиль, потом США ! Опять гадость какую то задумали совместную ..Как бы по нашим не нанесли проверочный удар (пока ЧМ идет ) Такие провокации это их излюбленный ход!

    ...ну ежели свою лепту внесут древние укро питеки... получиться может такой продукт , чи шо даже озвучить - не можно..
    ver_
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:59
    В Ираке и Сирии люди кинулись прятать экскаваторы, а в моду снова вошли свадебные одежды маскировочной расцветки.
    Стройбат запаса
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:32
      good Плохо что объекты инфраструктуры не спрячешь ...
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:56
        Совсем не холодно там становится.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:07
          Матрасы не дают обстановке "остыть" , фугас им в глаз . negative
          bouncyhunter
  7. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:19
    Авианосная группа ВМС США вновь вошла в Средиземное море
    Нашим пора в таких случаех начинать внезапную проверку арктической группировки.На Чукотке.По легенде захват северных городов .И укрытие там от превентивного ядерного удара .С наращиванием там ПВО.и развёртывание тактического ЯО С обеспечением местного населения проведения референдума feel bully
    Наблюдатель2014
  8. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:01
    согласуется с Национальной оборонной стратегией, которая призывает Вооруженные силы США быть менее предсказуемыми в своих действиях.
    В переводе на русский, "он сами не знают, чего хотят" (с)
    sabakina
  9. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:06
    Самое то суденышко, чтобы воевать с ИГИЛ.
    NordUral
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 09:17
    Но в Средиземном море не тесновато ли будет.
    Гуру
  11. Strategia Сегодня, 09:35
    Они пока Асада не уберут, не успокоятся. Упорство в достижении цели - характерная черта амеров. Про средства я не говорю. Пример: не смогли нагнуть Вьетнам, Корею - так Союз вместе с Системой социализма развалили. Их (жидо-англо-саксов) можно остановить только путём полного разгрома.
    Strategia
  12. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:10
    группировка приступила к нанесению ударов по Сирии


    Не по бармалеям, а по Сирии. Ну и кто тут террорист?
    Генерал Песчаных Карьеров
  13. Machete Сегодня, 10:13
    Группа туда, группа сюда...
    Мечутся, бабло жгут, понты кидают....
    Machete
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