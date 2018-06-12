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Авианосная группа ВМС США вновь вошла в Средиземное море
В Средиземное море вернулась авианосная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн", сообщается на официальном сайте ВМС США.
Командующий группировкой контр-адмирал Юджин Блэк заявил, что авианосная группа вернулась в восточный район Средиземного моря с целью нанесения ударов по ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака. При этом командующий отметил, что авиация группировки будет наносить точечные удары по террористам, тем самым "посылая мощный сигнал партнерам, что США привержены поддержанию мира и безопасности на всей территории земного шара".
Напомним, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman CVN 75) уже находилась в акватории Средиземного моря, войдя туда в конце апреля 2018 года. Примерно с начала мая группировка приступила к нанесению ударов по Сирии. Выполнение ударов осуществляется в рамках операции "Непоколебимая решимость".
Ранее американские СМИ сообщали, что авианосец "Гарри Трумэн" вместе с кораблями сопровождения может надолго остаться в Средиземном море. В Пентагоне пояснили, что это будет ответом на активизацию России в регионе и согласуется с Национальной оборонной стратегией, которая призывает Вооруженные силы США быть менее предсказуемыми в своих действиях.
Командующий группировкой контр-адмирал Юджин Блэк заявил, что авианосная группа вернулась в восточный район Средиземного моря с целью нанесения ударов по ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака. При этом командующий отметил, что авиация группировки будет наносить точечные удары по террористам, тем самым "посылая мощный сигнал партнерам, что США привержены поддержанию мира и безопасности на всей территории земного шара".
Напомним, что ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" (USS Harry S. Truman CVN 75) уже находилась в акватории Средиземного моря, войдя туда в конце апреля 2018 года. Примерно с начала мая группировка приступила к нанесению ударов по Сирии. Выполнение ударов осуществляется в рамках операции "Непоколебимая решимость".
Ранее американские СМИ сообщали, что авианосец "Гарри Трумэн" вместе с кораблями сопровождения может надолго остаться в Средиземном море. В Пентагоне пояснили, что это будет ответом на активизацию России в регионе и согласуется с Национальной оборонной стратегией, которая призывает Вооруженные силы США быть менее предсказуемыми в своих действиях.
Использованы фотографии: http://www.km.ru
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