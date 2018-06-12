11:37 12 июня
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В Берлине прошла встреча "нормандской четверки"

В Берлине прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Как сообщают СМИ, переговоры "шли сложно" и длились 4,5 часа.

В Берлине прошла встреча "нормандской четверки"


Министр иностранных дел России Сергей Лавров по окончании встречи заявил, что участники совещания рассмотрели множество вопросов по Украине, в том числе и освобождение заключенных. Обсуждался вопрос разведения сил в районе Станицы Луганской, при этом было указано, что все предыдущие договоренности срывались по вине Киева. Также глава МИД отметил, что Россия раскритиковала и отвергла идею США по миротворческой миссии в Донбассе, так как это предложение идет в разрез с минскими соглашениями.


Кроме этого Лавров провел встречу один-на-один с министром иностранных дел Украины Климкиным. Во время беседы были обсуждены вопросы, затронутые в телефонном разговоре президентов России и Украины, в том числе и обмен удерживаемыми лицами, а также миссию ОБСЕ на Донбассе.

По итогам встречи было принято решение, что стороны конфликта будут поддерживать устойчивое перемирие, а также отведут тяжелое вооружение и войска в трех зонах. Было заявлено о начале разминирования региона, при чем Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 52

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:12
    Кроме этого Лавров провел встречу один-на-один с министром иностранных дел Украины Климкиным. Во время беседы были обсуждены вопросы, затронутые в телефонном разговоре президентов России и Украины, в том числе и обмен удерживаемыми лицами, а также миссию ОБСЕ на Донбассе.
    Представляю что нужно было сказать чугункину ,чтобы они не лезли в ЛДНР во время ЧМ мира.Там уши в трубочку свернулись бы.
    Наблюдатель2014
    1. DRA-75 Сегодня, 08:21
      Интересно, кто на Украине костюмы шьет ..Такое ощущение ,что его Лавров просто отметелил там , весь помятый и опухший..ха ха ха
      DRA-75
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:50
        Там другой кукловод и бесполезно о чем то договариваться , пока США не выдавить из Украины , это все пустые разговоры.
        cniza
        1. mari.inet (Марина) Сегодня, 09:38
          Посмотрим, посмотрим.. США там в игноре, их присутствие не рассматривается, их влияние не учитывается. Но, разумеется, о них не забывается. Просто американский хвост на Украине хорошенько прищемлен "нормандской четвёркой".
          mari.inet
          1. Юра (Юрий) Сегодня, 10:52
            Цитата: mari.inet
            Посмотрим, посмотрим.. США там в игноре, их присутствие не рассматривается, их влияние не учитывается. Но, разумеется, о них не забывается.

            Согласен. Добавлю, для Европы эта "Нормандская Четверка" как символ что-ли в смысле их значимости в политической мировой жизни и своей разумеется, как доказательство своей независимости от влияния США в принятии решений, а так же сигнал того, что они сами способны решать проблемы в Европе, каковая является их домом.
            Юра
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:57
              Было заявлено о начале разминирования региона,
              Не нравиться мне это...
              MPN
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:44
        Цитата: DRA-75
        Интересно, кто на Украине костюмы шьет .

        наверное фарион
        LSA57
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:51
          Серёга, прЮвет! Сдаётся мне, что последнего нормального портного пришил Джемс Бонд. Ибо невозможно смотреть на эти "произведения искусства". Лучше бы смокинги одевали...
          sabakina
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:13
            Цитата: sabakina
            Лучше бы смокинги одевали...

            belay а ты уверен, что они знают, что это такое?
            им привычнее вышиванки и шаровары laughing
            Славику, физкульт привет hi
            LSA57
        2. MPN (Павел) Сегодня, 11:02
          Да он просто жрет так, что не успевает каждую неделю шить по размеру... hi
          MPN
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:16
            Цитата: MPN
            каждую неделю шить по размеру...

            ну да. МВФ очередной транш задерживает, а в казне пусто
            LSA57
    2. ученый Сегодня, 08:21
      Цитата: Наблюдатель2014
      Представлю что нужно было сказать чугункину чтобы они не лезли в ЛДНР

      Во время Прямой линии ВВП достаточно четко ответил на этот вопрос.
      «Я надеюсь, что до этого не дойдет. Но если это случится, то будет иметь очень серьезные последствия для украинской государственности в целом»

      А в ходе встречи с С.Лавров просто уточнил какие последствия наступят если будет провокация.
      ученый
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:24
      Сергей , привет ! hi
      По итогам встречи было принято решение, что стороны конфликта будут поддерживать устойчивое перемирие, а также отведут тяжелое вооружение и войска в трех зонах.

      Украина этим решением подотрётся в гальюне .
      З.Ы. Судя по фото - Клим Чугункин с голоду опух ...
      bouncyhunter
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 08:40
        Цитата: bouncyhunter
        Украина этим решением подотрётся в гальюне .

        Здрав Будь Братка! drinks hi Мужики в 8-ой армии будут очень злы на всу и прочей шелупони, если им не дадут посмотреть футбол wink
        vovanpain
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:44
          И тебе не хворать , братишка ! hi drinks
          Цитата: vovanpain
          Мужики в 8-ой армии будут очень злы на всу и прочей шелупони, если им не дадут посмотреть футбол

          Злость - это хорошо , но в меру . Особенно если она превращается в боевой задор . soldier
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
            Доброго всем времени! hi drinks , кто с голоду пухнет , а европейцы со злости чахнут.
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
              Витя hi
              Цитата: cniza
              кто с голоду пухнет , а европейцы со злости чахнут.

              Да они уже который век чахнут , но всё никак не дойдут до логического завершения . wink
              bouncyhunter
              1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:35
                Паша, други! Всем большой прЮвет! Паш, по поводу твоих слов про злость и боевой задор, мне почему то вспомнилась одна старая песня...
                sabakina
                1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:50
                  Цитата: sabakina
                  одна старая песня..

                  хм. прям сразу старая. да только недавно её написали. всего то лет 20 назад laughing
                  Вячеслав hi
                  LSA57
                  1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:53
                    Серёга, ещё раз прЮвет! Для песни это очень много.
                    sabakina
                    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:16
                      Цитата: sabakina
                      Для песни это очень много.

                      да ладно laughing я по себе сужу. как вчера слушал в первый раз smile
                      Слав, я там чуть ниже здоровался smile
                      LSA57
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:41
        bouncyhunter (Паша) hi
        З.Ы. Судя по фото - Клим Чугункин с голоду опух ...
        На неврвной почве.А ну-ка начальник даже для него непредсказуемо поступает.Там у кого хочешь крыша поедет.То Бабченко.То Петя залепил что никакого "минска" нет.А тут ещё наш гарант чётко пообещал незалежность завершить.Если что.
        Наблюдатель2014
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:06
          Цитата: Наблюдатель2014
          На неврвной почве

          Странно , я всегда думал что на нервной почве только понос случается и прыщи всякие вылазят на разных местах ... lol
          bouncyhunter
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:48
        Цитата: bouncyhunter
        З.Ы. Судя по фото - Клим Чугункин с голоду опух .

        годоломор продолжается
        Павлу hi
        LSA57
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:55
          Сергей , привет ! hi Ну что тут сказать ? Как на картинке : без комментариев . yes
          bouncyhunter
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:38
      Оно и понятно. Единственный "невыполняющий" из всей четверки - Путин. winked
      Если бы не "Сочи", крымский мост, мундиаль, он бы им показал "кзькину мать"! am
      сибиралт
  2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:18
    "Было заявлено о начале разминирования региона, при чем Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании". ...Не "миротворцами", так "сапёрами" - НАТОвцы войдут. А там будет нетрудно "обстрел сепаратистами" организовать. Лавров торопится "умыть руки".
    samarin1969
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 08:22
      Возможно и так...но если смотреть на ситуацию как на шахматную партию...то она выглядит как патовая...можно бесконечно что то говорить и планировать но у обоих сторон нет ни сил ни возможностей ни желания переломить ситуацию в свою пользу без тяжелых последствий.
      Тот же ЛЕХА
  3. изя топ (Андрей) Сегодня, 08:26
    только у Лаврова костюм приличный.а остальные,видимо,пользуются гардеробом порошенки
    изя топ
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:29
    Кто шьёт костюмы Чугункину (да и Порошенке..) ? Выглядят как деревенские дурачки в обносках с чужого плеча .. А по поводу встречи ...думаю , что туда все ехали как на неизбежное мероприятие с известным отсутствием результата и заранее подготовленными речами на окончание..
    КВУ-НСвД
    1. den3080 Сегодня, 09:13
      Костюмы у них дорогие, что у потроха, что у чугункина. Только не сидят эти костюмы на шумерах, сколько ни говори: украина цэ эуропа
      den3080
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:52
      Цитата: КВУ-НСвД
      Выглядят как деревенские дурачки в обносках с чужого плеча ..

      дык им только вышиванка да шаровары в масть будут laughing
      LSA57
  5. rehev931 (Сергей) Сегодня, 08:34
    Цитата: DRA-75
    Интересно, кто на Украине костюмы шьет ..Такое ощущение ,что его Лавров просто отметелил там , весь помятый и опухший..ха ха ха

    так он ему ещё и не по размеру tongue
    rehev931
  6. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:48
    Цитата: КВУ-НСвД
    Кто шьёт костюмы Чугункину (да и Порошенке..) ? Выглядят как деревенские дурачки в обносках с чужого плеча ..

    Тсссс, это новый шумерский стиль, там среди селюкового истэблишмента все так:
    Сармат Саныч
  7. Антарес (Антарес) Сегодня, 08:51
    странно новость о встрече, а обсуждают костюм..
    где обсуждение новости то?
    как бабы, честное слово, те тоже не могут о глобальном-только эмоционально и о шмотках.
    Встреча прошла без рукопожатий.
    Насчет вины Киева-не нашел в стенограмме.(может элемент информационной войны, а может где то за "закрытыми дверями")
    мнение представителей о результатах встречи
    "Безусловно, мы не смогли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса. Но я считаю, что встреча была очень полезной", - сказал Лавров по итогам прошедших в Берлине переговоров.

    "Мы сегодня провели очень подробный, очень открытый и конструктивный диалог друг с другом", - сказал он. По словам Мааса, переговоры "преследовали цель наполнить жизнью" нормандский формат.
    "Мы достигли взаимопонимания по разным вопросам, - отметил глава МИД ФРГ. - Все стороны признали еще раз свою приверженность режиму прекращения огня. К этому относятся отвод тяжелых вооружений, разведение сил и разминировние в регионе, а также защита и беспрепятственный доступ наблюдателей миссии ОБСЕ".
    "Что касается политических вопросов, как, например, реализации законодательных особенностей самоуправления <...> так называемой формулы Штайнмайера относительно проведения локальных выборов, мы договорились, что консультации экспертов, которые ведутся с 2016 года, но приостановлены, будут продолжены", - сказал Маас.

    Украина должна удерживать давление на Россию по всем без исключения политическим заключенным
    Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров глав МИД "нормандской четверки",

    так же традиционно был "за Минск и дипломатию"
    "Нужно добиться успеха в процессе выполнения Минских договоренностей, после чего можно рассматривать операцию по поддержанию мира"-заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он пояснил, что сначала нужно добиться мира, а уже потом - думать, как его поддерживать. Говоря о возможной международной миротворческой миссии, министр выразил мнение, что "можно найти общие позиции по параметрам".

    министры иностранных дел стран "нормандской четверки" поручили политдиректорам проработать параметры возможной миссии ООН на Донбассе в ближайшие недели
    Исходя из изложенного. РФ и Украине срочно хочется решить проблему обмена.Сама встреча-очередная. Франция и Германия в роли статистов. Климкин с Лавровым наметили план возможных действий по обмену(скорее всего через Медвечука).
    Антарес
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:05
      Цитата: Антарес
      как бабы, честное слово, те тоже не могут о глобальном-только эмоционально и о шмотках.

      Бабы на базаре мил человек и на цензоре галдят, это на будущее запомните, а что там глобального то нашли?
      Цитата: Антарес
      Исходя из изложенного. РФ и Украине срочно хочется решить проблему обмена

      Ну очень глобально laughing Посидели, попили, поели и разьехались,
      vovanpain
      1. gabonskijfront Сегодня, 09:18
        От новостей с украины стойкий токсикоз,а гардероб украинских элит это всегда возможность улыбнуться.
        gabonskijfront
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:54
        Цитата: vovanpain
        Посидели, попили, поели и разьехались,

        и так уже не в первый раз laughing
        LSA57
    2. APASUS (Pavo) Сегодня, 09:51
      Цитата: Антарес
      странно новость о встрече, а обсуждают костюм..
      где обсуждение новости то?

      А что есть предмет для обсуждения? По сути все что надо сказал Порошенко :
      Порошенко: Минского формата переговоров не существует

      Дальше небольшие продвижения по обмену и опять переговоры и переговоры ....................
      APASUS
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:10
      В том то и дело, что в этих "новостях" кроме костюмов и обсуждать - то нечего. lol Пятый год сиртаки по кругу на одном месте.
      сибиралт
  8. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:57
    Цитата: изя топ
    только у Лаврова костюм приличный.а остальные,видимо,пользуются гардеробом порошенки

    Не обращайте внимания на облик Пятраляксеича, за этим внешним видом скрывается замечательный собутыльник:
    Сармат Саныч
    1. den3080 Сегодня, 09:16
      Так у него в пиджаке фляжки з горилкою спрятаны и кус хлеба с. салом
      den3080
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:57
      Цитата: Сармат Саныч
      Не обращайте внимания на облик Пятраляксеича, за этим внешним видом скрывается замечательный собутыльник:

      LSA57
  9. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 09:00
    Похоже на сказку про "Белого бычка".
    bratchanin3
  10. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 09:04
    Переговорная позиция у РФ слабоватая.
    По традиции необходимо сначала навалять , а уже потом договариваться.
    Алексей N
  11. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 09:07
    Цитата: Антарес
    странно новость о встрече, а обсуждают костюм..
    где обсуждение новости то?

    Какое обсуждение вам надо? Эти статисты уже 4 года чёрт знает сколько раз встречаются, где вы там смысл(что называется в попе золото) хотите найти? Тут если и есть смысл что-либо обсуждать, то лишь кретинский вид Чугункина.
    Сармат Саныч
  12. gabonskijfront Сегодня, 09:11
    Такое впечатление что у Климкина на всё про всё один пиджак,в начале карьеры был на размер больше,а сейчас на пузе не застёгивается.
    gabonskijfront
  13. Kasandra Сегодня, 09:27
    Ну Лавров наверное свою коронную фразу изрек и разъехались с богом !
    Kasandra
  14. Kasandra Сегодня, 09:43
    Кроме этого Лавров провел встречу один-на-один с министром иностранных дел Украины Климкиным.

    Оно и видно Климкин весь помятый и пиджак явно с чужого плеча... hi
    Kasandra
  15. 1536 (Евгений) Сегодня, 09:44
    Фотка, как на свадьбе. А снимает, видимо, Волкер?
    1536
  16. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:01
    Клим Чугункин снова выглядит как помятый бомж. Его порошенко научил? laughing
    Генерал Песчаных Карьеров
  17. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 11:24
    Судя по фото, Чугункин все худеет и худеет. Ну а то, что он говорит об отводе войск, так кто же в эти сказки поверит с их жабьими прыжками.
    Ros 56
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