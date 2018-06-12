В Берлине прошла встреча "нормандской четверки"

В Берлине прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Как сообщают СМИ, переговоры "шли сложно" и длились 4,5 часа.Министр иностранных дел России Сергей Лавров по окончании встречи заявил, что участники совещания рассмотрели множество вопросов по Украине, в том числе и освобождение заключенных. Обсуждался вопрос разведения сил в районе Станицы Луганской, при этом было указано, что все предыдущие договоренности срывались по вине Киева. Также глава МИД отметил, что Россия раскритиковала и отвергла идею США по миротворческой миссии в Донбассе, так как это предложение идет в разрез с минскими соглашениями.Кроме этого Лавров провел встречу один-на-один с министром иностранных дел Украины Климкиным. Во время беседы были обсуждены вопросы, затронутые в телефонном разговоре президентов России и Украины, в том числе и обмен удерживаемыми лицами, а также миссию ОБСЕ на Донбассе.По итогам встречи было принято решение, что стороны конфликта будут поддерживать устойчивое перемирие, а также отведут тяжелое вооружение и войска в трех зонах. Было заявлено о начале разминирования региона, при чем Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании.