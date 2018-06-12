Турция заявила о разработке лазерного оружия

Турецкая компания Aselsan заявила об успешных испытаниях лазерной системы LSS, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.Установку, разработанную в Турции, назвали Laser defense system (LSS). По заявлению разработчиков, система предназначена для поражения небольших дронов, кроме этого LSS может использоваться в качестве средства разминирования.Согласно заявленных характеристик, дальность поражения воздушных целей установкой LSS составляет около 500 метров, по наземным целям установка работает не дальше 200-от метров. Для первичной демонстрации системы, компания Aselsan смонтировала установку LSS на бронированном армейском внедорожнике, но по словам разработчиков, данная лазерная установка может использоваться на различных транспортных платформах, включая морские, а также устанавливаться для защиты стационарных объектов.Необходимо отметить, что работы в Турции по созданию боевого лазерного оружия начались пять лет назад, в 2013 году с привлечением компании Aselsan и ученых университета Билькент в Анкаре. Государственной программой предусматривалось создание двух моделей лазерного оружия. На разработку действующих прототипов правительство Турции отводило шесть лет.