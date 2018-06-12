11:37 12 июня
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Турция заявила о разработке лазерного оружия

Турецкая компания Aselsan заявила об успешных испытаниях лазерной системы LSS, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

Турция заявила о разработке лазерного оружия


Установку, разработанную в Турции, назвали Laser defense system (LSS). По заявлению разработчиков, система предназначена для поражения небольших дронов, кроме этого LSS может использоваться в качестве средства разминирования.


Согласно заявленных характеристик, дальность поражения воздушных целей установкой LSS составляет около 500 метров, по наземным целям установка работает не дальше 200-от метров. Для первичной демонстрации системы, компания Aselsan смонтировала установку LSS на бронированном армейском внедорожнике, но по словам разработчиков, данная лазерная установка может использоваться на различных транспортных платформах, включая морские, а также устанавливаться для защиты стационарных объектов.

Необходимо отметить, что работы в Турции по созданию боевого лазерного оружия начались пять лет назад, в 2013 году с привлечением компании Aselsan и ученых университета Билькент в Анкаре. Государственной программой предусматривалось создание двух моделей лазерного оружия. На разработку действующих прототипов правительство Турции отводило шесть лет.


Использованы фотографии: http://armiya.az/
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Комментарии 17

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  1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 09:08
    Что у них за резонатор такой короткий для боевого лазера? Сантиметров 30, не больше.
    Очень интересно
    Shurik70
    1. Kasandra Сегодня, 09:24
      дальность поражения воздушных целей установкой LSS составляет около 500 метров, по наземным целям установка работает не дальше 200-от метров.

      Очень громкое заявление..Курдов жечь собрались ?
      Kasandra
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:34
      Куурдов никаким лазером не напугаешь! lol Они по земле ходят.
      сибиралт
      1. Kasandra Сегодня, 09:39
        Цитата: сибиралт
        Куурдов никаким лазером не напугаешь! lol Они по земле ходят.

        Это верно , этот народ уже 200 лет воюет ,им уже ничего не страшно..
        Kasandra
  2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 09:12
    Зачем они дронов заминировали, не по заминированному дрону эффективность совсем низкая?
    Vol4ara
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:23
    Примитив.Хоть честное видео сняли.А не мультик что всё сбивает в доли секунд.
    Наблюдатель2014
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 09:29
      Мода на боевые лазеры добралась и до турков.
      Хотя всем понятно что без мощных источников энергии боевые лазеры малопригодны для боя.
      Нужны компактные и энергоемкие блоки питания сопоставимые по мощности с электростанциями средних размеров...дело отдаленного будущего.
      Тот же ЛЕХА
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:39
        Тот же ЛЕХА (Алексей )
        Хотя всем понятно что без мощных источников энергии боевые лазеры малопригодны для боя.
        Нужны компактные и энергоемкие блоки питания сопоставимые по мощности с электростанциями средних размеров...дело отдаленного будущего.
        А "Пересвет" уже не тренде? С ЯЭУ.хотя конечно дюже интригует чёткое видео как при пуске 4х "Булава" увидеть работу "Пересвет"
        Наблюдатель2014
  4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:27
    Ударному дрону лазер не помеха, а мелочёвка сегодня летает облаком. Запыхается лазер этот. Поздно встали турки.
    А. Привалов
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:28
    дальность поражения воздушных целей установкой LSS составляет около 500 метров, по наземным целям установка работает не дальше 200-от метров.
    Слабенькие конечно характеристики..Но лиха беда начало..Скорее всего это прототип , демонстратор технологий и основа дальнейшего развития системы ..
    КВУ-НСвД
  6. ученый Сегодня, 09:39
    Судя по вектору развития средств поражения БПЛА скоро мы увидим беспилотные истребители с лазерными установками.
    ученый
  7. фа2998 (Андрей) Сегодня, 10:10
    Цитата: А. Привалов
    Ударному дрону лазер не помеха, а мелочёвка сегодня летает облаком. Запыхается лазер этот. Поздно встали турки.

    Просто у турок завелись лишние деньги, вот решили военным и производителям дать на распил.Все уже пробовали, но и как то все затихло.Сама атмосфера Земли "мешает"ученым- пары воды, запыленность, дымы и пр. приводят к колоссальным потерям, и хоть что то "донести" до цели они повышают мощность- и снова по новому кругу. hi
    фа2998
  8. Machete Сегодня, 10:12
    Теперь все, кому не лень разрабатывают лазерное оружие, самолёты 50-го поколения и прочее...
    Хотя никогда даже близко ничем подобным не занимались. Ну, не гении ли?..
    Machete
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:35
      Цитата: Machete
      Хотя никогда даже близко ничем подобным не занимались. Ну, не гении ли?..

      sabakina
      1. Шалтай (Александр) Сегодня, 11:10
        Как дети ? Алан Паркер и Оливер Стоун высказали свое отношение в более открытой форме . Казаки -бы рот открыли . Но такое кино теперь показывать по телевизору уже низзя .
        Шалтай
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:15
          Сдаётся мне, что в английском языке нет более оскорбительного, чем поднятый средний палец. В отличие от нашего, локтевого полусогнутого...
          sabakina
  9. фа2998 (Андрей) Сегодня, 10:29
    Цитата: Наблюдатель2014
    Примитив.Хоть честное видео сняли.А не мультик что всё сбивает в доли секунд.

    Беспокоит фокусировка- как удержать лазер на маневренной цели? А это 5-10 сек., причем точка не должна "плавать" по поверхности цели.В лабораторных условиях, в присутствии важных лиц можно пыль в глаза пустить.Можно и танк порезать.Ерунда! hi
    фа2998
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