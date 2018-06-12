Для ВДВ создается новая парашютная система "Шелест"

Новая парашютная система Д-14 "Шелест" в настоящее время находится в процессе создания, опытно-конструкторская работа открыта, наработки по созданию парашюта велись заранее, заявил глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.Глава холдинга отметил, что новая парашютная система Д-14 придет на смену используемой в настоящее время в ВДВ системе Д-10. На данный момент уже были проведены сбросы манекенов на данном парашюте, а также прыжки совершили испытатели. Все это стало возможно благодаря наработкам, которые велись за счет собственных средств. Создаваемая система является купольной, но при этом имеет управляемость не хуже "летающего крыла".Согласно ранее опубликованной информации, в новой парашютной системе основной и запасной парашюты будут размещены в одном ранце, на груди будет крепиться грузовой контейнер. Система "Шелест" будет совместима с экипировкой "Ратник". Кроме этого заявлено, что система предназначена для десантирования с высот 1200-8000 метров при скорости летательного аппарата до 350 км/час. Задержка в раскрытии основного парашюта составит до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес составит 190 кг, дальность полета с высоты 8 км составит до 30 км. Отмечается безопасность прыжков, комфортное размещение человека в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, повышенная управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличенная масса парашютиста с оружием и снаряжением.Ранее сообщалось, что работы по парашютной системе Д-14 "Шелест" начнутся в 2018 году и будут закончены в течении двух лет. Заказчиком разработки выступило Минобороны РФ в лице Воздушно-десантных войск.