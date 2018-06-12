11:39 12 июня
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Для ВДВ создается новая парашютная система "Шелест"

Новая парашютная система Д-14 "Шелест" в настоящее время находится в процессе создания, опытно-конструкторская работа открыта, наработки по созданию парашюта велись заранее, заявил глава холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

Для ВДВ создается новая парашютная система "Шелест"


Глава холдинга отметил, что новая парашютная система Д-14 придет на смену используемой в настоящее время в ВДВ системе Д-10. На данный момент уже были проведены сбросы манекенов на данном парашюте, а также прыжки совершили испытатели. Все это стало возможно благодаря наработкам, которые велись за счет собственных средств. Создаваемая система является купольной, но при этом имеет управляемость не хуже "летающего крыла".


Согласно ранее опубликованной информации, в новой парашютной системе основной и запасной парашюты будут размещены в одном ранце, на груди будет крепиться грузовой контейнер. Система "Шелест" будет совместима с экипировкой "Ратник". Кроме этого заявлено, что система предназначена для десантирования с высот 1200-8000 метров при скорости летательного аппарата до 350 км/час. Задержка в раскрытии основного парашюта составит до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес составит 190 кг, дальность полета с высоты 8 км составит до 30 км. Отмечается безопасность прыжков, комфортное размещение человека в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, повышенная управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличенная масса парашютиста с оружием и снаряжением.

Ранее сообщалось, что работы по парашютной системе Д-14 "Шелест" начнутся в 2018 году и будут закончены в течении двух лет. Заказчиком разработки выступило Минобороны РФ в лице Воздушно-десантных войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 12

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  1. Kasandra Сегодня, 10:05
    Кроме этого заявлено, что система предназначена для десантирования с высот 1200-8000 метров при скорости летательного аппарата до 350 км/час

    Вещь конечно, но при новых системах ПВО одной ракетой может все закончиться ..Но разработки нужно продолжать ! soldier
    Kasandra
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:19
      А вот на учениях в Прибалтике у НАТОвцев загорелась платформа.



      Владыка Ситх
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:40
        Спасибо Сергей за инфу! Натовцы почему то щемятся делиться с информацией. hi
        sabakina
    2. brr1 (Макар ) Сегодня, 11:01
      Для этого создаётся коридор пролета, где уничтожаются средства ПВО
      brr1
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:12
    Компоновка - сзади два парашюта , а спереди контейнер весьма многообещающая и современная учитывая грузоподъёмность в 190кг , что позволяет десантнику свободно спускать кроме экипировки и оружия 50-80 кг груза и соответственно увеличивать срок автономности десанта ..
    КВУ-НСвД
  3. Fernandez (Михаил) Сегодня, 10:22
    Мы прыгали с 600, именно в этом смысл, а тут 1200...
    Fernandez
    1. brr1 (Макар ) Сегодня, 11:02
      Наверное все же 200 метров. Видимо очепятка
      brr1
  4. AshiSolo (Игорь) Сегодня, 10:25
    Цитата: Kasandra
    Кроме этого заявлено, что система предназначена для десантирования с высот 1200-8000 метров при скорости летательного аппарата до 350 км/час

    Вещь конечно, но при новых системах ПВО одной ракетой может все закончиться ..Но разработки нужно продолжать ! soldier

    Дикая дичь - высаживать десант при не подавленной ПВО. Это даже с дивана видно чётко и ясно.
    AshiSolo
    1. andrewkor Сегодня, 10:31
      Все правильно, со времён Крита и Арнема ВДВ многому научились!
      andrewkor
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:30
    Высокая управляемость парашюта и дальность! 30 км при прыжке с 8000. Полагаю, это без ветра. А если ветер попутный? На таких дистанциях не всякая система ПВО сработает по самолету... Учитывая, что системы ПВО противника будут подавляться в первую очередь... Понятно, для чего новые парашютные системы. laughing
    Горный стрелок
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:46
      С 8 км простому срочнику? Да пусть даже по контракту....Не каждый мастер спорта сможет....Не знаю...
      sabakina
      1. Kasandra Сегодня, 11:18
        Цитата: sabakina
        С 8 км простому срочнику? Да пусть даже по контракту....Не каждый мастер спорта сможет....Не знаю...

        Жить захочет сможет ..Такая уж у нас система обучения в России и очень эфективная ,хотя и жестокая ! soldier Русским ,если хотят выжить , только так нужно готовиться к очередному вторжению .
        Kasandra
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