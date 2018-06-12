Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез"

Азербайджан приобрел у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.В азербайджанском военном ведомстве подтвердили доставку в республику 301-мм РСЗО "Полонез", при этом количество систем не указывается. Согласно ранее полученной информации, по контракту подразумевается поставка 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Также сообщается, что системы уже приняты на вооружение армии республики.О предстоящей сделке между Минском и Баку было известно еще в апреле этого года. Как пишут местные СМИ, Баку рассматривает "Полонезы" в качестве ответа на ОТРК "Искандер", находящиеся на вооружении армянской армии.По мнению военных экспертов, Азербайджан делает ставку на средства, позволяющие поражать объекты, расположенные в стратегической глубине противника, и покупка "Полонезов" вписывается в эту концепцию.Все элементы системы залпового огня «Полонез» базируются на колесных шасси МЗКТ-7930 «Астролог». Как следует из имеющихся данных, шасси МЗКТ-7930 оснащается дизельным двигателем мощностью 500 л.с. и может нести полезную нагрузку массой до 24 тонн. Максимальная скорость базовой машины, в зависимости от нагрузки, – до 70 км/ч. Максимально возможный запас хода – до 1000 км. Судя по заявленным характеристикам стрельбы, внешнему виду контейнеров и информации из открытых источников, белорусская РСЗО использует китайские ракеты A200 или их аналог калибра 301 мм. Имеется 3 различные боевые части, полная длина составляет 7264 мм. Ракеты выпускаются по принципу «выстрелил – забыл», автоматическая корректировка траектории происходит с помощью GPS. Неся 8 ракет, комплекс «Полонез» предназначен для борьбы с живой силой, самолётами на аэродромах, небронированной и бронированной спецтехникой, артиллерией и так далее. Минимальная дальность стрельбы – 50 км, максимальная, 200 км, полная перезарядка занимает 20 минут. Имеется возможность залпа 8 ракетами по 8 разным целям за 50 секунд.