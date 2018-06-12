11:35 12 июня
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Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез"

Азербайджан приобрел у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез"


В азербайджанском военном ведомстве подтвердили доставку в республику 301-мм РСЗО "Полонез", при этом количество систем не указывается. Согласно ранее полученной информации, по контракту подразумевается поставка 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.). Также сообщается, что системы уже приняты на вооружение армии республики.


О предстоящей сделке между Минском и Баку было известно еще в апреле этого года. Как пишут местные СМИ, Баку рассматривает "Полонезы" в качестве ответа на ОТРК "Искандер", находящиеся на вооружении армянской армии.

По мнению военных экспертов, Азербайджан делает ставку на средства, позволяющие поражать объекты, расположенные в стратегической глубине противника, и покупка "Полонезов" вписывается в эту концепцию.

Все элементы системы залпового огня «Полонез» базируются на колесных шасси МЗКТ-7930 «Астролог». Как следует из имеющихся данных, шасси МЗКТ-7930 оснащается дизельным двигателем мощностью 500 л.с. и может нести полезную нагрузку массой до 24 тонн. Максимальная скорость базовой машины, в зависимости от нагрузки, – до 70 км/ч. Максимально возможный запас хода – до 1000 км. Судя по заявленным характеристикам стрельбы, внешнему виду контейнеров и информации из открытых источников, белорусская РСЗО использует китайские ракеты A200 или их аналог калибра 301 мм. Имеется 3 различные боевые части, полная длина составляет 7264 мм. Ракеты выпускаются по принципу «выстрелил – забыл», автоматическая корректировка траектории происходит с помощью GPS. Неся 8 ракет, комплекс «Полонез» предназначен для борьбы с живой силой, самолётами на аэродромах, небронированной и бронированной спецтехникой, артиллерией и так далее. Минимальная дальность стрельбы – 50 км, максимальная, 200 км, полная перезарядка занимает 20 минут. Имеется возможность залпа 8 ракетами по 8 разным целям за 50 секунд.

Использованы фотографии: https://belaruspartisan.by/
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Комментарии 44

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  1. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:21
    . Ракеты выпускаются по принципу «выстрелил – забыл», автоматическая корректировка траектории происходит с помощью GPS

    А что американцы открыли Китаю военный сектор GPS ? Что то сильно сомневаюсь ,может все же используется спу́тниковая навигацио́нная систе́ма «Бэйдо́у» ,для подобного управления
    APASUS
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:26
      hi Система наведения ракет М20 для "Полонеза" комбинированная - инерциальная со спутниковой коррекцией (американская GPS , российская ГЛОНАСС , китайская Beidou 2) .
      bouncyhunter
      1. Kasandra Сегодня, 10:45
        Ну и славно, главное чтобы не у Израиля ! Эти любят всякие хитрые закладки в системы внедрять .
        Ну теперь Россия Армении ,что нибудь поставит ..)))) Так и будем жить мирно !!! hi
        Kasandra
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
          Цитата: Kasandra
          главное чтобы не у Израиля ! Эти любят всякие хитрые закладки в системы внедрять

          Почитайте ниже . wink Или вот Вам ссылка на интересную статью :
          https://imp-navigator.livejournal.com/737333.html
          bouncyhunter
        2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:49
          Ну и славно, главное чтобы не у Израиля ! Эти любят всякие хитрые закладки в системы внедрять .

          Азербайджан закупил так же ОТРК "ЛОРА"

          Yujanin
        3. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:53
          Ну теперь Россия Армении ,что нибудь поставит ..))))

          Переодетый в армянскую форму русский расчет как-то раз катил системы "Искандер" на параде в Ераване, что прекратилось после того как у руля стал Пашинян. Я о том, что на этот раз на параде в Ереване "Искандеры" больше не наблюдались laughing
          Yujanin
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:49
        Пашка, признавайся! Прикопал пару установок у себя в огороде? wink
        sabakina
        1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:01
          ....он не прикапывает....он прямо с завода получает.... wink
          Мое почтение! hi
          Соломон Кейн
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:07
            Костик, прЮвет! Пашка уже открестился от получения, грит, род войск не позволяет. А лично мне по барабану, что возить. Хоть ракеты, хоть навоз... laughing Вот такие мы, мелиораторы! wink
            sabakina
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:01
          Да нет , мне по роду войск не положено . wink
          bouncyhunter
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:04
            Ну блин засада! Хотел уже было сменять на дрындолёт! А если серьёзно, не хилый аппарат видимо получился...
            sabakina
      3. Sefevi Сегодня, 11:21
        В оригинале сообщения говорится о ракетах, дальность которых- 300 км. Где автор взял цифру 200 км- непонятно. (“Polonez”in maksimal atış uzaqlığı 300 kilometrə qədərdir)
        Sefevi
      4. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:29
        Привет, Паша hi Прикольно, используют три системы. Не знал.
        Владыка Ситх
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:32
          Сергей , доброго здравия ! hi Во всяком случае так заявляют разработчики . Не думаю что это рекламный ход .
          bouncyhunter
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:26
      Ну, всё! Теперь карабахским армянам конец! belay
      сибиралт
  2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 10:21
    Белорусский "Полонез" в исполнении Бакинской филармонии под управлением Ильхама Гейдара Оглы- новое звучание Европейской классики на Кавказе.....
    ....
    Соломон Кейн
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:29
      Костя , привет ! hi
      Азербайджан закупил белорусские РСЗО "Полонез"

      Однобокая подача новости . Почему ни слова о закупке у Израиля ОТРК "LORA" ?
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 10:39
        Однобокая подача новости.....

        Таки, Паш, hi мы исправим.... wink
        Азербайджан закупил новый оперативно-тактический ракетный комплекс "LORA" (Long-Range Artillery Missile) с одноступенчатой твёрдотопливной баллистической ракетой, разработанный израильской компанией Israel Aircraft Industries (IAI)

        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:42
          Костя , добавлю что LORA поставлена на белорусское шасси от МЗКТ .
          Кстати , на первой фотке у тебя именно она :
          bouncyhunter
        2. Kasandra Сегодня, 10:48
          Везде влезут без мыла ...Вам это надо Израиль? Там наши разборки ...
          Kasandra
          1. izja (izja) Сегодня, 10:56
            Цитата: Kasandra
            https://imp-navigator.livejournal.com/737333.html


            Народу не интересно кто и куда Вам влез без мыла, новость не про Евреев, успокойтесь.
            izja
            1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:31
              Изя жжете))
              Владыка Ситх
      2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 10:58
        Однобокая подача новости .Почему ни слова о закупке у Израиля ОТРК "LORA"

        Что бы под раздачу попала только Белорусь lol
        Yujanin
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:21
    Серьезное оружие. Практически - тактические ракеты! Не "Искандеры", конечно, но очень дальнобойные и мощные. Приложив к этому событию кризис власти в Армении - значение этого события сильно возрастает...
    Горный стрелок
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 10:26
      Не "Искандеры", конечно,

      ...а там дальше, в принципе и не надо.... hi
      Соломон Кейн
    2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 10:33
      С "Искандером" в экспортном исполнении, которые у Армении - по дальности выстрела - одинаково. А вот по площади - так у "Полонеза" - преимущество - 8 ракет
      МИМО ПРОХОДИЛ
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:41
        На 300 км бьет? Серьезно? А точность? А стоимость? А неуязвимость для про?
        Muvka
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:52
          Володя hi
          Цитата: Muvka
          А точность?

          КВО ракеты на максимальной дальности заявлено в 30 метров .
          bouncyhunter
        2. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:58
          да какая про у армяшек то ?
          Не либероид Русский
  4. Xroft (Ivan) Сегодня, 10:29
    Отлично! Участник ОДКБ продает оружие ключевому противнику другого участника ОДКБ,прям по пятам нашей *концепции* внешней политики.
    Даже порядок у себя на заднем дворе навести не можем.А американцы закрыв проблемы с кореей скоро полностью на нас переключаться.
    Xroft
    1. WIn1945 Сегодня, 10:33
      А какие у американцев были проблемы с Кореей?
      WIn1945
    2. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 10:43
      Ну во-первых Россия тоже поставляет оружие азербайджанцам.
      ну а во-вторых с учетом развязанной молочной войны с таким союзником как Россия и врагов не надо
      МИМО ПРОХОДИЛ
  5. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 10:31
    Сравнивать эту РЗСО с "Искандером" конечно некорректно, но с учётом маленьких размеров спорных территорий и очага конфликта - вполне можно назвать ответом, возможно часть своих ОТРК армяне на ангары с "Полонезами" и нацелят. Хотя думаю такого конфликта уже не случиться, в нынешних условиях никто Карабах отвоёвывать не решится, поезд ушёл.
    Сармат Саныч
    1. Xroft (Ivan) Сегодня, 10:32
      год назад были боевые действия,сколько там спайками у армян танков по жгли? не просто так они закупаются.
      Xroft
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:32
    Удачный весьма гибрид ОТРК и РСЗО . Даже трудно сказать чего больше и к какакому виду РВиА отнести этот и подобные ему комплексы . Но почему то мало информации в источниках о недостатках комплекса , а ведь без них редко что обходится , да и универсальность всегда этому способствует .
    КВУ-НСвД
  7. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 10:38
    А пущай еще и "Буревестников" закажут. Серьезным людям - серьезные ударные беспилотники
    МИМО ПРОХОДИЛ
  8. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:42
    Занятное название для РСЗО... :)
    Avis-bis
    1. Oldman Сегодня, 10:58
      Поляков потроллили...
      Oldman
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 11:01
      Ну да! Можно было бы и попроще назвать типа "Бульба",но видимо что бы наших российских сябров не расстраивать,что не по их пути идем решили остановится все же на более привычном цветочно музыкальном варианте..
      sapporo1959
  9. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:49
    По мнению военных экспертов, Азербайджан делает ставку на средства, позволяющие поражать объекты, расположенные в стратегической глубине противника, и покупка "Полонезов" вписывается в эту концепцию.
    Ну а почему и нет.Азербайджанцы на свои живут.И что считают нужным то и закупают. Сам "Полонез" хорош или плох это уже второе.Хотя 50 км мёртвой зоны по моему многовато для РСЗО.хоть и на 200 км бьёт."Панцирь" ох какай нужный комплекс.Сейчас армяне как всегда попрутся к России за очередным кредитом на "Панцирь" ри.
    Наблюдатель2014
    1. Yalquzaq Сегодня, 11:11
      Цитата: Наблюдатель2014
      Сейчас армяне как всегда попрутся к России за очередным кредитом на "Панцирь" ри.

      может в этот раз они вам наличными заплатят? wassat - США пообещали выделить армении 140млн зеленных, а евросоюз еще 100млн евро.
      Yalquzaq
  10. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 10:51
    Цитата: Xroft
    год назад были боевые действия,сколько там спайками у армян танков по жгли? не просто так они закупаются.

    Вроде о трёх танках подбитых с двух сторон говорилось и ещё один ми-24 прямо на аэродроме пожгли. Поверьте, даже если начнёт перерастать в что-то серьёзное, Россия двумя звонками всё остановит. Да и не нужно никому в Азербайджане из-за этого проблем, газопровод в Европу строят.
    Сармат Саныч
    1. Yalquzaq Сегодня, 11:00
      Цитата: Сармат Саныч
      Да и не нужно никому в Азербайджане из-за этого проблем

      смею предположить, что Вы ошибаетесь hi
      Помимо Полонеза, Лоры, я надеюсь скоро и турецкая Бора появится.
      Yalquzaq
  11. Strashila (I) Сегодня, 11:11
    "Ракеты выпускаются по принципу «выстрелил – забыл», автоматическая корректировка траектории происходит с помощью GPS. " Что сказать... РЭБ в помощь... и не стоит забывать, что ракеты могут лететь куда хотеть не зависимо от интересов участников конфликта, учитывая возможность влияния третьей стороны из-за океана.
    Strashila
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