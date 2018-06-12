11:35 12 июня
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Eurosatory: От модификации Железного купола до франко-немецкого гибрида Леопарда и Леклерка

В парижском пригороде Вильпент открылась одна из крупнейших выставок вооружений и военной техники в мире – Eurosatory-2018. Свои разработки представляют десятки крупных концернов и сотни небольших фирм, работающих в области различных видов современного оружия. В общей сложности, на выставке свою продукцию и перспективные разработки представляют более 1,7 тыс. разработчиков и производителей из 63 государств мира. Площадь экспозиции впечатляет: 168 тыс. кв. м.

Какие разработки уже показаны посетителям парижской выставки вооружений?

Израильский Rafael представил обновлённую модификацию противоракетного (противовоздушного) комплекса «Железный купол» - I-Dome с радаром C-RAM IAM ELM-2138. Это модификация, позволяющая, как заявляет производитель, эффективно отслеживать различного рода воздушные цели в движении.


Eurosatory: От модификации Железного купола до франко-немецкого гибрида Леопарда и Леклерка


Израильские производители Plasan и др. представили на Eurosatory-2018 два новых многофункциональных бронеавтомобиля с повышенным уровнем противоминной защиты (конструкция 4GEN и Hyrax). В частности, используется базовая модель Mercedes-Benz G-Wagon.




Бронеавтомобили предлагаются, в частности, в качестве машин пограничного патрулирования.

Внимания заслуживает немецко-французская разработка (KMW и Nexter Defense Systems - KNDS) - EMBT (Euro Main Battle Tank).



Корпус, двигатель и шасси выпускаются от LEOPARD-2A7 и модифицированы для размещения компактной и лёгкой башни от французского LECLERC. EMBT, как отмечают специалисты, является ответом на потребность рынка по боевым танкам для боя высокой интенсивности. Башня с системой автоматического заряжания управляется двумя членами экипажа вместо трёх. Речь пока о концепте танка, который в итоге может стать основным для армий Германии и Франции. Пока не решено, какой вариант с орудием будет выбран в конечном итоге - немецкая 130-мм пушка или французская 140-мм.

Использованы фотографии: Tamir Eshel, Defense Update; Krauss-Maffei Wegmann
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Комментарии 18

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  1. Комментарий был удален.
    1. Kasandra Сегодня, 10:54
      Красиво конечно все и технологично , но против России это все в пух превратиться ...Можем доказать в любое время ! hi
      Kasandra
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 11:15
        Цитата: Kasandra
        Красиво конечно все и технологично , но против России это все в пух превратиться ...Можем доказать в любое время ! hi

        Вам сколько лет?
        Гаргантюа
  2. polpot (Andru) Сегодня, 10:48
    Лучший вид рекламы это эфективное использование оружия в бою ,чем Россия сейчас в Сирии и занимаеться
    polpot
    1. Kasandra Сегодня, 10:57
      Цитата: polpot
      Лучший вид рекламы это эфективное использование оружия в бою ,чем Россия сейчас в Сирии и занимаеться

      Именно так , а еще главное боевой дух солдат и офицеров ..! В Сирии мы все это показали западному миру , что мы не разучились воевать ..Вечная память нашим парням погибшим ,но не сдавшимся чертям . soldier
      Kasandra
  3. Al_lexx (Алексей) Сегодня, 10:49
    АРМАТА-изируются, потихоньку.
    Стоить будет наверное немеряно.
    Al_lexx
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 10:52
    Внимания заслуживает немецко-французская разработка (KMW и Nexter Defense Systems - KNDS) - EMBT (Euro Main Battle Tank).

    Поживем увидим какое будущее ждёт этого мутанта.
    solzh
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:56
    немецко-французская разработка (KMW и Nexter Defense Systems - KNDS) - EMBT (Euro Main Battle Tank).
    Интересный гибрид.. И название интересное - "евротанк для битвы на Майне"(перевод вольный) Да и задачи предполагаются интригующие -
    для боя высокой интенсивности.
    .
    КВУ-НСвД
    1. andrewkor Сегодня, 11:02
      Особенно усилило упоминание о "лёгкой башне" основного боевого танка на фоне мировой тенденции усиления защиты бронетехники!
      andrewkor
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:04
        Цитата: andrewkor
        Особенно усилило упоминание о "лёгкой башне" основного боевого танка на фоне мировой тенденции усиления защиты бронетехники!

        Ну лёгкой её называют скорее из-за наличия АЗ и соответственно меньших размеров . Сравните например размеры и вес башен наших и западных танков . Я так думаю , хотя и не спец ..
        КВУ-НСвД
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:20
        Цитата: andrewkor
        на фоне мировой тенденции усиления защиты бронетехники!

        Тенденция перехода на использование активной защиты..., так думается...Современные средства поражения и метр брони пробьют...
        MPN
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:26
      Главный боевой танк в Европе
      Так сказал гугль переводчик. Меня смущает "компактная и лёгкая башня" Леклерка....
      sabakina
  6. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 11:03
    компактной и лёгкой башни от французского LECLERC
    В танке может быть компактная и легкая башня? Обитаемая?
    Zaurbek
    1. Гуру (Олег) Сегодня, 11:34
      В танке может быть компактная и легкая башня? Обитаемая?
      это просто не совсем корректный перевод. Думаю в данном случае рассматривается башня с автоматом заряжания.
      Гуру
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:03
    Где-то читал, что самый дешевый танк , в смысле рыночной цены на рынке вооружений, это наш Т-90 последней модификации, чуть дороже китайские,дороже китайских индийские, ну а первое место по цене занимает Леклерк, интересно новый модернизированный Леклерк-Леопард, таким же дорогим будет..?Или еще дороже..Цена приводилась, наш стоит около двух лямов в американской валюте, а Леклерк что-то около 20 или больше,не помню..Правда не уверен насколько верны эти сведения, но все же...
    parusnik
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:15
    Пока не решено, какой вариант с орудием будет выбран в конечном итоге - немецкая 130-мм пушка или французская 140-мм.
    Понятия не имею какую выберут.Но знаю точно на "Армата Т-14" увидим сразу 152 мм. laughing Так что немцы с французами пусть подумают.А оно им нужно? Тут дело скорей не просто военное.А экономическое.Кто в тренде тот поймёт hi
    Наблюдатель2014
    1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 11:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Пока не решено, какой вариант с орудием будет выбран в конечном итоге - немецкая 130-мм пушка или французская 140-мм.
      Понятия не имею какую выберут.Но знаю точно на "Армата Т-14" увидим сразу 152 мм. laughing Так что немцы с французами пусть подумают.А оно им нужно? Тут дело скорей не просто военное.А экономическое.Кто в тренде тот поймёт hi

      - думаю, что стоит переходить сразу на 203 мм.
      Настоящий россиянин
  9. Slon379 (Олег) Сегодня, 11:15
    Mercedes-Benz G-Wagon, думаю еще до серии увидим на дорогах РФ, наши понторезы очень уж любят эту модель)))
    Slon379
  10. Гуру (Олег) Сегодня, 11:31
    Это по всей видимости попытка хоть как то сохранить серьёзную мину при плохой игре, я имею ввиду показать лекторату европы что они хоть что то могут противопоставить Русской Армате.
    Гуру
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