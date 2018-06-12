Eurosatory: От модификации Железного купола до франко-немецкого гибрида Леопарда и Леклерка

В парижском пригороде Вильпент открылась одна из крупнейших выставок вооружений и военной техники в мире – Eurosatory-2018. Свои разработки представляют десятки крупных концернов и сотни небольших фирм, работающих в области различных видов современного оружия. В общей сложности, на выставке свою продукцию и перспективные разработки представляют более 1,7 тыс. разработчиков и производителей из 63 государств мира. Площадь экспозиции впечатляет: 168 тыс. кв. м.Какие разработки уже показаны посетителям парижской выставки вооружений?Израильский Rafael представил обновлённую модификацию противоракетного (противовоздушного) комплекса «Железный купол» - I-Dome с радаром C-RAM IAM ELM-2138. Это модификация, позволяющая, как заявляет производитель, эффективно отслеживать различного рода воздушные цели в движении.Израильские производители Plasan и др. представили на Eurosatory-2018 два новых многофункциональных бронеавтомобиля с повышенным уровнем противоминной защиты (конструкция 4GEN и Hyrax). В частности, используется базовая модель Mercedes-Benz G-Wagon.Бронеавтомобили предлагаются, в частности, в качестве машин пограничного патрулирования.Внимания заслуживает немецко-французская разработка (KMW и Nexter Defense Systems - KNDS) - EMBT (Euro Main Battle Tank).Корпус, двигатель и шасси выпускаются от LEOPARD-2A7 и модифицированы для размещения компактной и лёгкой башни от французского LECLERC. EMBT, как отмечают специалисты, является ответом на потребность рынка по боевым танкам для боя высокой интенсивности. Башня с системой автоматического заряжания управляется двумя членами экипажа вместо трёх. Речь пока о концепте танка, который в итоге может стать основным для армий Германии и Франции. Пока не решено, какой вариант с орудием будет выбран в конечном итоге - немецкая 130-мм пушка или французская 140-мм.