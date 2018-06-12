11:35 12 июня
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Встреча в Сингапуре закончена, стороны подписали итоговый документ

Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре. Президент США по итогам подписания заявил, что документ является всеобъемлющим, но при этом отказался раскрыть содержимое документа, пишут СМИ.

Встреча в Сингапуре закончена, стороны подписали итоговый документ


Согласно опубликованной информации, в подписанном документе северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия. Кроме этого, стороны заявили о старте новых отношений КНДР-США.


Во время подписания лидер Северной Кореи назвал документ "историческим", а Дональд Трамп назвал саммит "очень успешным".

По окончании саммита Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых при переговорах.

В тоже время глава МИД Японии Таро Коно выразил мнение, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия. Схожее мнение выразил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин. По его мнению, процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие".

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 45 минут.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 40

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  1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:02
    Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия.
    Всё равно ..либо США обманут , либо взаимно.. Хотя может краткосрочные выгоды Ын и извлечёт..А може ему больше и не надо.. В любом случае без обнародования документа ( в полном объёме) или конкретных дальнейших шагов сторон трудно что либо предполагать..
    КВУ-НСвД
    1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 11:06
      Если КНДР откажется от ЯО то очень быстро их сожрут.
      лаврентий павлович
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:08
        Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ...
        Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия.
        процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие".
        Итог один: итога - нет!
        Logall
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:13
          Цитата: Logall
          Итог один: итога - нет!

          Ким подписал,вот это и есть итог.
          Александр романов
          1. Logall (Александр) Сегодня, 11:17
            Тёзка, hi , фиг его знает, что они там подписали, ведь
            Президент США по итогам подписания заявил, что документ является всеобъемлющим, но при этом отказался раскрыть содержимое документа
            Logall
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:20
              Цитата: Logall
              фиг его знает, что они там подписали, ведь

              Ну для любителей и почитателей Кима,надежда умирает последней. СЛИВ!
              Александр романов
              1. Logall (Александр) Сегодня, 11:25
                Цитата: Александр романов
                СЛИВ!

                Может да, а может и нет... А может у них любовь, они таким образом брак заключили wassat ? Поживём увидим, чего гадать. yes
                Logall
                1. Татьяна Сегодня, 11:27
                  Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 45 минут.

                  Как это всё напоминает саммит Горбачёва с Бушем старшим на Мальте в 1989 году!
                  (Тоже сначала после беседы "тет-а-тет"! А вскоре СССР и социалистического лагеря в Европе вообще не стало!)


                  СПРАВКА
                  Джордж Буш и Михаил Горбачев встретились 2-3 декабря 1989 г. Мальтийский саммит тут же поставили в один ряд с Ялтинской конференцией 1945 г, где Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали послевоенное устройство мира. Еще бы! На средиземноморском острове лидеры двух сверхдержав - Горбачёв и Буш - провозгласили окончание «холодной войны». А вскоре СССР приказал долго жить. И в мире осталась одна сверхдержава.
                  Татьяна
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:32
                    Цитата: Татьяна
                    Как это всё напоминает саммит Горбачёва с Бушем

                    Татьяна,вы тот редкий случай,когда ОДНА женщина ,умнее 100 мужиков,верующих в победу Кима над Трампом
                    Александр романов
                  2. Logall (Александр) Сегодня, 11:32
                    love
                    Цитата: Татьяна
                    А вскоре СССР приказал долго жить.

                    С днём России! crying
                    Logall
        2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 11:14
          КНДР выразили принципиальное согласие денуклеанизации
          США выразили принципиальное согласие дать гарантии ненападение.
          Аглосаксам верить - себя не уважать. КНДР это понимают. Надеюсь, что понимают.
          Shurik70
          1. jjj Сегодня, 11:17
            ППР - посидели, потрындели, разошлись
            jjj
        3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:17
          Саша , привет ! hi Встреча "Трамп - Ын" это вторая часть Марлезонского балета , посмотрим что будет дальше ...
          bouncyhunter
        4. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:08
        Ну Ын не имбецил и сам всё понимать должен..Так что надо дождаться либо текста , либо реальных дел..
        КВУ-НСвД
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:08
      Цитата: КВУ-НСвД
      .А може ему больше и не надо.

      Риса и зрелищ wassat
      Александр романов
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:10
        Цитата: Александр романов
        Цитата: КВУ-НСвД
        .А може ему больше и не надо.

        Риса и зрелищ wassat

        Поглядим.. В любом случае реальные дела сторон скоро проявятся..
        КВУ-НСвД
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:17
          Цитата: КВУ-НСвД
          В любом случае реальные дела сторон скоро проявятся..

          Сто раз писал,Ким сдаст всё! И не потому,что прогнулся ,под Трампа или боится его. Китай раком Кима поставили и у того просто нет выхода. Или нищета и голод или разоружаися.
          Интересы Китая,стоЯт и стОят гораздо выше интересов КНДР.
          Александр романов
    3. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:12
      Не могу понять, как и о чем с США можно договариваться, если Трамп через час уже в твиттере от подписи своей на документах отказывается....
      Грэг Миллер
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:18
        Цитата: Грэг Миллер
        Не могу понять, как и о чем с США можно договариваться, если Трамп через час уже в твиттере от подписи своей на документах отказывается....

        Не стреляйте в старпёра - он играет как может . laughing Может у него уже старческие деменции laughing А диаметрально противоположно сменяющееся настроение за короткий период времени и от естесственных проблем в другой области . Недаром он мачо изображает и рожи стряпает из репертуара раннего дуче... laughing
        КВУ-НСвД
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:14
      Цитата: КВУ-НСвД
      трудно что либо предполагать.

      Предполагать можно только одно - верить США категорически противопоказано. А тем более, когда они дают гарантии. И если Ын в это поверил - это его самая большая ошибка.
      helmi8
  2. Kasandra Сегодня, 11:02
    Ай да Ын ! Как резко все пошло вверх ! А ведь КНДР "мировая общенственность " называла отсталой и тоталитарной страной и чуть ли там травой не питались ...)))
    Сам Президет вашей главной "демократии" руку пожимает Ыну...!!!!
    Вот так нужно общаться с "партнерами из США" ...Учись Путин !!!
    Kasandra
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:09
      Цитата: Kasandra
      Вот так нужно общаться с "партнерами из США" ...Учись Путин !!!

      То есть Путин должен в обмен на хавчик отказаться от ядерного оружия? А вы с ума не сошли уважаемый в поисках пермог Ына?
      Александр романов
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:18
        Это что же получается... belay belay Из мировых злодеев остались лишь мы, да Персы? crying
        Соломон Кейн
  3. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 11:03
    Что то непонятно о чем договорились?
    лаврентий павлович
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:10
      Цитата: лаврентий павлович
      Что то непонятно о чем договорились?

      Что не понятного,Ким полностью отказывается от ядерного оружия в обмен на обещания и рис.
      Александр романов
  4. фа2998 (Андрей) Сегодня, 11:05
    Ну и где "урякалки", что писали Ким поставил США на колени! Американцы своего добились, санкциями заставили КНДР на переговоры, добились ядерного разоружения. Конечно, северяне добьются еще что то в поставках.Ну жить на халяву у них отработано. Снова пойдет продовольствие, ГСМ и пр.Вот где у них безопасность. На них и так никто не нападал, вся ядерная эпопея- элементы шантажа. hi
    фа2998
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:11
      Цитата: фа2998
      Ну и где "урякалки", что писали Ким поставил США на колени!

      Тут сидят,вот один уже махом зраду превратил в перемогу laughing
      Цитата: Kasandra
      Сам Президет вашей главной "демократии" руку пожимает Ыну...!!!!
      Вот так нужно общаться с "партнерами из США" ...Учись Путин !!!

      wassat wassat wassat
      Александр романов
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 11:12
      Что янкесы добились? Абсолютно ничего они не добились. Вам лишь бы оболгать КНДР и в очередной раз "восхетиться" "великой и могучей" Америкой.
      solzh
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:18
        Цитата: solzh
        то янкесы добились? Абсолютно ничего они не добились.

        Нихренассе ничего.ОТказ КНДР от ЯО это ничего?
        Александр романов
  5. andrewkor Сегодня, 11:05
    А если договориться об обоюдной денуклеолизации?Трампону слабо?
    andrewkor
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:12
      Цитата: andrewkor
      Трампону слабо?

      А оно ему надо? Его задача была поставить Кима в позу и он это сделал
      Александр романов
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 11:07
    Все понятно станет после "утечки" в прессу подписанного документа.
    solzh
  7. Комментарий был удален.
  8. donavi49 Сегодня, 11:11
    Итого - Трамп пообещал не нападать, а Ким распилить все ядерные бомбы. Плюс гласность, Макдональдсы, перестройка.

    Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, - говорится в документе, который президент Дональд Трамп показал журналистам.

    Документ сфотографировали репортеры президентского пула.

    Всего договор содержит четыре ключевых пункта:

    1. Стороны заявляют о готовности к "новым отношениям" между США и КНДР.

    2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

    3. Вновь подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года, подписанную в Панмунджоне (между лидерами КНДР и Южной Кореи, - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

    4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.
    donavi49
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:24
    О чем говорить, если не о чем говорить... Что и как они обсуждали... Рыжий клоун нагнетает интригу, Ын - не понятно чего хочет. Но ведь он не хочет, чтобы его повесили, как Хуссейна? Или зарезали, как Каддафи? Может, он не слышал, как полосатоухие выполняют свои обещания?
    Горный стрелок
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:27
      Цитата: Горный стрелок
      , Ын - не понятно чего хоче

      Кушать он хочет. Тут многие его любители писали,что КНДР маленькая независимая страна. Три месяца санкций и она мне дала ,напишет Трамп в своим мемуарах laughing
      Александр романов
  10. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:24
    Не знаю как кому,а мне кажется,что Ына выманили с одной целью:в КНДР его не достать всяким "спецам",а здесь запросто.Не зря Трамп резко передумал не встречаться,эти "спецы" и подсказали.Как пример-Уго Чавес,который после встреч с янки резко заболел,да и другие руководители в Латинской Америке резво помирали после общения....Это-ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ......
    HAM
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:27
      Цитата: HAM
      :в КНДР его не достать всяким "спецам",а здесь запросто.Н

      А зачем убивать того,кт и так на всё согласен ?
      Александр романов
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:31
        Александр,итогового документа мы не видели,на что Ын согласен.Каддафи тоже БЫЛ на всё согласен...
        HAM
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:35
          Цитата: HAM
          .Каддафи тоже БЫЛ на всё согласен...

          Вы не понимает одного,Ким на фиг никому не нужен. Разоружится и будет дальше сидеть на гуманитарке от США,получать ништяки от Китая и Ю. Кореи
          Александр романов
  11. Ferdinant Сегодня, 11:25
    Не интересно.Вот если б Трамп вступил в компартию,вот это да.
    Ferdinant
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