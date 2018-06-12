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Встреча в Сингапуре закончена, стороны подписали итоговый документ
Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре. Президент США по итогам подписания заявил, что документ является всеобъемлющим, но при этом отказался раскрыть содержимое документа, пишут СМИ.
Согласно опубликованной информации, в подписанном документе северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия. Кроме этого, стороны заявили о старте новых отношений КНДР-США.
Во время подписания лидер Северной Кореи назвал документ "историческим", а Дональд Трамп назвал саммит "очень успешным".
По окончании саммита Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых при переговорах.
В тоже время глава МИД Японии Таро Коно выразил мнение, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия. Схожее мнение выразил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин. По его мнению, процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие".
Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 45 минут.
Согласно опубликованной информации, в подписанном документе северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия. Кроме этого, стороны заявили о старте новых отношений КНДР-США.
Во время подписания лидер Северной Кореи назвал документ "историческим", а Дональд Трамп назвал саммит "очень успешным".
По окончании саммита Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых при переговорах.
В тоже время глава МИД Японии Таро Коно выразил мнение, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия. Схожее мнение выразил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин. По его мнению, процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие".
Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 45 минут.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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