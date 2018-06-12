Встреча в Сингапуре закончена, стороны подписали итоговый документ

Лидеры США и Северной Кореи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали во вторник итоговый документ после окончания саммита в Сингапуре. Президент США по итогам подписания заявил, что документ является всеобъемлющим, но при этом отказался раскрыть содержимое документа, пишут СМИ.Согласно опубликованной информации, в подписанном документе северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязуются предоставить гарантии безопасности Пхеньяну в ответ на отказ от ядерного оружия. Кроме этого, стороны заявили о старте новых отношений КНДР-США.Во время подписания лидер Северной Кореи назвал документ "историческим", а Дональд Трамп назвал саммит "очень успешным".По окончании саммита Ким Чен Ын и Дональд Трамп договорились при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых при переговорах.В тоже время глава МИД Японии Таро Коно выразил мнение, что полная ликвидация ядерных объектов в КНДР может занять десятилетия. Схожее мнение выразил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политике Мун Чжон Ин. По его мнению, процесс разрешения вопросов вокруг северокорейской ядерной и ракетной программ, а также ликвидации соответствующих объектов "затянется на десятилетие".Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 45 минут.