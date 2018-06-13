Рассказы об оружии. Танк ИС-3 снаружи и внутри

Вид слева от пушки. Тут рабочее место наводчика

Вид снизу, почти с пола башни

Разработка танка ИС-3, или танка проекта «Кировец-1», началась летом 1944 года, после тщательного изучения и анализа новых немецких танков. Работы начались сразу в двух ОКБ: Челябинского Кировского завода, где главным инженером и конструктором был М. Ф. Балжи, и опытного завода №100, которым руководил Ж. Я. Котин.Оба проекта были представлены на утверждение наркому танковой промышленности В. А. Малышеву. Ознакомившись с проектами, Малышев принял нестандартное и довольно рискованное решение: башню взять из проекта М. Ф. Балжи, а корпус из проекта Ж. Я. Котина.Испытания образца проходили под надзором маршала танковых войск СССР П. А. Ротмистрова. Маршал лично ознакомился с танком и произнес приговор: «Вот такая машина нужна армии!»Тактико-технические характеристики ИС-3.Полная масса: 45800 кг.Экипаж: 4 чел.Длина: 6,9 м.Ширина: 3,15 м.Высота: 2,45 м.Бронирование:— корпус: 20-110 мм;— башня: 110-220 мм;— маска и лоб башни: 250 мм.Двигатель: В-11, 12-цилиндровый, 4-тактный, V-образный дизель жидкостного охлаждения. Мощность двигателя: 520 л.с.Скорость по шоссе: 40 км/ч.Запас хода по шоссе: 340 км.Вооружение:122-мм пушка Д-25Т, боекомплект 28 снарядов.12,7-мм пулемет ДШК, б/к 250 патронов.7,62-мм пулемет ДТМ, б/к 756 патронов.25 оборонительных гранат Ф-1 или наступательных РГ-42 и два 7,62-мм пистолета-пулемёта ППС-43 и 1000 патронов к ним.Опыт войны сказывался: все меньше и меньше на броне ЗИПов, ящиков и прочего, что можно потерять под огнем.Если проникнуть через люк, то впервые в отечественной бронетехнике можно увидеть вот это:Речь идет, понятно, не о вытяжке или складном сиденье заряжающего. Лесенка! Хотя, если честно, там вдосталь от чего оттолкнуться можно, чтобы быстро свалить из башни.Расклад простой. Пушка и снаряды к ней. Снаряды по верху располагаются, пороховые заряды внизу. Вообще, БК распихан всюду, где только место есть. Вроде бы небольшое количество, но 28 болванок и столько же баклажек с порохом...Кстати, да, обратите внимание, куда ящики с брони перекочевали. На Т-26 все снаружи размещалось, если помните.Далее пойдет электрика.Рабочее место механика-водителя:Чтобы попасть туда, надо уметь ужом вертеться. Но попал — намного удобнее, чем на ИСУ-152. Да плюс еще люк есть смотровой.Место командира, с которого велась съемка:Вот так выглядит ИС-3, если в него забраться. Боевая машина. И все довольно рационально расположено. В сравнении с ИС-2 места вроде даже и поболее будет.Что еще можно сказать про ИС-3?На танк устанавливали телескопические прицелы нового образца (ТПК-1), с ними дальность прицельной стрельбы могла составлять 5000 метров.Скорострельность орудия составляла примерно 2 выстрела в минуту, а при хорошо обученный экипаж мог делать до 3 выстрелов в минуту.Боекомплект орудия состоял из 18 осколочно-фугасных снарядов и 10 бронебойных. На ИС-3 начали применять различную окраску для снарядов с целью облегчения работы заряжающим. Бронебойный снаряд окрашивался в черный цвет, а остальные в серо-стальной.Первая партия танков сошла с конвейера в мае 1945 года, так что на Великую Отечественную войну танк не успел.Зато успел к началу «холодной войны». Впервые ИС-3 показали на Берлинском параде союзных войск 7 сентября 1945 года. И сразу дал пищу для размышлений союзникам.Повоевать танку все же удалось. В 1956 году ИС-3 активно потоптали гусеницами земли Венгрии, подавляя то ли мятеж, то ли восстание.В Венгрии выяснилось, что если очень сильно постараться, то ИС-3 уничтожить можно. Насколько это затратно, судить венграм.Целый полк был вооружен этими машинами в армии Египта. ИСы приняли участие в Шестидневной войне, и на первых порах весьма неплохо, хоть и уступали по ТТХ M48 и «Центурионам», тем не менее, выглядели весьма сложным соперником.Но основные потери ИС-3 в той войне были не такими уж потерями. По крайней мере, израильтянам танки доставались весьма легко и в работоспособном состоянии. И довольно долгое время несли службу в армии Израиля в качестве тяжелых тягачей и дотов. Но тут явно вина не на танках лежит.Последнее боевое применение ИС-3 датировано 2014 годом. Танк, стоявший в виде памятника в Константиновке, был приведён в рабочее состояние и использовался по назначению. Понятно, что из пушки не стреляли из-за отсутствия боеприпасов, но два установленных пулемета (один ДШК и один НСВ) вкупе с броней кое-что из себя представляли.По сообщениям ополчения, 30 июня 2014 года танк принял участие в бою под Ульяновкой. В июле того же года танк достался ВСУ, после того, как украинская армия отбила Константиновку обратно.Сейчас этот ИС-3 находится в Киеве возле Национального военно-исторического музея.Несмотря на то, что танк производился всего один год, с 1945 по 1946 гг., было произведено 2 311 штук танков ИС-3 и его модификаций.На базе ИС-3 разрабатывался «Объект 704», он же ИСУ-152 образца 1945 года, в серию проект не пошел.Также на базе ИС-3 разрабатывался ракетный танк под названием «Объект 757». Танк испытания не прошел, было отдано предпочтение другому танку, «Объект 772», но он также не был построен. В дальнейшем от концепции создания тяжелого ракетного танка решено было отказаться.Множество технических новшеств, особенно в революционной схеме бронирования корпуса и башни по сравнению со своим предшественником ИС-2, ИС-3 имел ряд недостатков, что для военного времени было нормально.В итоге, с учётом имеющихся недостатков, все танки ИС-3 были подвергнуты модернизации и переделкам, однако танк так и не довели до необходимого уровня эксплуатационных требований.Сложился именно тот вариант, когда оказалось проще начать разработки новых моделей, чем доводить до ума имеющуюся. Что, собственно, и произошло. И в середине 1946 года ИС-3 сняли с производства.