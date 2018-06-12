11:36 12 июня
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В Германии подвели итоги европейского танкового биатлона

В Германии подвели итоги европейского "танкового биатлона", прошедшего на базе учебного центра Командования 7-ой армии США, расположенного на военном полигоне Графенвёр в Баварии. В итоге немецкие экипажи на танках Leopard 2A6 заняли первое место, на втором расположились шведы на Stridsvagn 122, на третьем - австрийцы на Leopard 24A. Кроме этого, в отдельной номинации снайперской стрельбы победили американцы на Abrams M1A2, передает "Warspot".

В Германии подвели итоги европейского танкового биатлона

Кубки и медали для победителей


В соревнованиях участвовало 8 команд: Австрия на Leopard 2А4; Великобритания на FV4034 Challenger 2; Германия на Leopard 2A6; Польша на Leopard 2A5; США на Abrams M1A2 SEP v2; Украина на Т-84; Франция на AMX-56 Leclerc; Швеция на Strv.122. Команда Украины, выступавшая на Т-84 "Оплот", заняла последнее, восьмое место. В первый день соревнований у танков команды возникли проблемы с системой управления огнём. В прошлом году украинские танкисты на Т-64БМ заняли предпоследнее место среди шести команд.


Данные соревнования проводились третий раз и считаются ежегодными. В соревнованиях принимают участие команды из стран НАТО и союзников. В ходе соревнований в Европе проводятся такие конкурсы, как боевая стрельба, навыки технической подготовки, оказание медпомощи, стрельба из личного оружия и различные действия танковых взводов в обороне и наступлении и так далее.

В этом году в соревнования была добавлена такая дисциплина, как преодоление препятствий в виде легковых автомобилей. На видео, снятом в рамках очередного этапа соревнований Strong Europe Tank Challenge, показаны выступления команд на танках Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша):


Использованы фотографии: https://www.dvidshub.net/
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Комментарии 11

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  1. Kasandra Сегодня, 11:24
    А русских боятся приглашать и к нам не едут.. Эх запад, боитесь вы русских танкистов !!!

    А можем рвануть на прорвы .. soldier
    Kasandra
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:29
      Цитата: Kasandra
      А русских боятся приглашать и к нам не едут.. Эх запад, боитесь вы русских танкистов !!!

      Ну так раз в 45ом ездили наши к ним...:))
      MPN
  2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:25
    Превью к видео называется: «прощай Лада Калина» crying
    Gnefredov
  3. shubin Сегодня, 11:28
    Утилизация легковых авто, наверняка, амерская затея, ну не могут они без шоу.
    shubin
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 11:29
    Поражал, повеселили меня натовцы.
    solzh
  5. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:29
    Команда Украины, выступавшая на Т-84 "Оплот", заняла последнее, восьмое место. В первый день соревнований у танков команды возникли проблемы с системой управления огнём. В прошлом году украинские танкисты на Т-64БМ заняли предпоследнее место среди шести команд.

    Регресс налицо . Хорошая антиреклама .
    bouncyhunter
  6. victorsh (Виктор) Сегодня, 11:30
    Насмотрелись,как хохлы на БМП давили гражданские авто?Понравилось?А соревнования в группе(взвод)это мы можем перенять.
    victorsh
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 11:31
    жалкое зрелище...душераздирающее зрелище(с)
    изя топ
  8. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:31
    У немцев как всегда с гражданскими лучше всего воевать получилось судя по видео wassat
    Команда Украины, выступавшая на Т-84 "Оплот", заняла последнее, восьмое место. В первый день соревнований у танков команды возникли проблемы с системой управления огнём.
    Так этож лучший в галактике танк belay
    Наблюдатель2014
  9. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:31
    Особенно мне понравилось выступление пшеков на видео laughing Лихие гонки с башней, развернутой на 180 градусов. Тренировка драпа с целью смешаться с мирняком (судя по переезжаемым легковушкам)
    Стройбат запаса
  10. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:33
    Кроме этого, в отдельной номинации снайперской стрельбы победили американцы на Abrams M1A2,
    ну, это понятно. У них там только катки и фары остались не компьютеризированы.
    sabakina
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