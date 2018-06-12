Кубки и медали для победителей

В Германии подвели итоги европейского "танкового биатлона", прошедшего на базе учебного центра Командования 7-ой армии США, расположенного на военном полигоне Графенвёр в Баварии. В итоге немецкие экипажи на танках Leopard 2A6 заняли первое место, на втором расположились шведы на Stridsvagn 122, на третьем - австрийцы на Leopard 24A. Кроме этого, в отдельной номинации снайперской стрельбы победили американцы на Abrams M1A2, передает "Warspot".В соревнованиях участвовало 8 команд: Австрия на Leopard 2А4; Великобритания на FV4034 Challenger 2; Германия на Leopard 2A6; Польша на Leopard 2A5; США на Abrams M1A2 SEP v2; Украина на Т-84; Франция на AMX-56 Leclerc; Швеция на Strv.122. Команда Украины, выступавшая на Т-84 "Оплот", заняла последнее, восьмое место. В первый день соревнований у танков команды возникли проблемы с системой управления огнём. В прошлом году украинские танкисты на Т-64БМ заняли предпоследнее место среди шести команд.Данные соревнования проводились третий раз и считаются ежегодными. В соревнованиях принимают участие команды из стран НАТО и союзников. В ходе соревнований в Европе проводятся такие конкурсы, как боевая стрельба, навыки технической подготовки, оказание медпомощи, стрельба из личного оружия и различные действия танковых взводов в обороне и наступлении и так далее.В этом году в соревнования была добавлена такая дисциплина, как преодоление препятствий в виде легковых автомобилей. На видео, снятом в рамках очередного этапа соревнований Strong Europe Tank Challenge, показаны выступления команд на танках Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша):