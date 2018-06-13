Лариса Рейснер: героиня или авантюристка? Часть 1

С детства Лариса и ее младший брат Игорь жили в атмосфере революционного предчувствия, ожидания социальных перемен в русском обществе. Их отец, преподававший право в разных вузах империи, разделял социал-демократические идеи и взгляды, за что неоднократно подвергался репрессивным мерам, начиная с атмосферы морального отчуждения коллег до задержаний и высылки в Томск. При этом семья Рейснер была достаточно обеспеченной. Лариса, будучи одной из лучших учениц столичной гимназии, с юности стремилась проявить себя в творчестве. Писала стихи, вместе с отцом выпускала журнал «Рудин», общалась в столичных поэтических кругах. Здесь возник ее пылкий роман с женатым поэтом Н. Гумилевым. Случайно она узнала, что ее возлюбленный одновременно встречается с другой барышней, позже ставшей его второй женой.Измена любимого стала для нее первым ударом судьбы. А сам Гумилев в те военные дни добровольцем ушел на фронт, откуда писал Ларисе письма о своей военной жизни и ожиданиях их встречи. Поэт показал себя храбрым воином. За воинские отличия был награжден двумя Георгиевскими крестами. Позже воевал в русском корпусе за границей на стороне союзников России. Был произведен в чин прапорщика. Служил в аппарате комиссара Временного правительства в Париже. В одном из своих последних писем в 1917 году он просил Ларису не заниматься политикой. Она не вняла его предупреждению и стремительно ринулась в революционную стихию. На календаре был октябрь 1917 года.Писательница Вера Инбер так описывала тот день, когда Лариса впервые переступила порог штаба большевиков: «Вот Смольный начала революции… и вдруг стук в дверь, и входит Лариса Рейснер, розовая от октябрьского воздуха, в меховой шубке. «Что вы умеете, гражданка?» — «Умею ездить верхом, стрелять, могу быть разведчиком, умею писать, могу посылать корреспонденции с фронта, если надо, могу умереть, если надо».Насколько верно, что она умела хорошо стрелять, разобраться теперь трудно. А вот то, что она на ту пору не умела ездить верхом – это точно. В своих письмах с фронта она писала, что впервые села на коня осенью 1918 года. Позже поездки верхом стали для нее одним из любимых занятий. Она могла часами находиться в седле, не чувствуя усталости.Легенды и мифы о ее роли в революции, а позже и в гражданской войне, ходили самые разные. Про участие Ларисы в революционных событиях в Петрограде существовало немало всяких небылиц. Ей приписывали разные «подвиги» — от участия в захвате Зимнего дворца вплоть до отдачи приказа о залпе «Авроры». Примечательно, что все эти слухи родились уже после октябрьского переворота, к которому студентка Психоневрологического института прямого отношения не имела. Хотя она всей душой поддерживала революционные перемены, разделяла политические взгляды большевиков и даже ходила на демонстрации и митинги.На самом деле в те послеоктябрьские дни Лариса Рейснер принимала активное участие в спасении и сохранении культурно-исторических ценностей Зимнего дворца после его захвата большевиками в памятную ночь 25 октября. Она состояла членом художественной комиссии, в связи с чем ей был выдан 8 ноября 1917 года пропуск №536 на право беспрепятственного входа в помещения дворца. Эта пожелтевшая четвертушка листа бумаги сохранилась до сих пор. Описывает она и реальную ситуацию на своем участке работы. «Революция разрушила много ценных произведений искусства и старины.., — писала она в очерке о национализации произведений искусства, — все эти печальные следы разрушения и невежества не скоро забудутся».Сохранность музейных ценностей и памятников искусства в те дни стали важным направлением партийной работы большевиков. В ноябре 1917 года Ленин предложил Луначарскому создать при наркомпросе коллегию по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Надо было наводить порядок и наладить учет, поскольку по распоряжению Керенского дважды ночные эшелоны увозили ценности из Эрмитажа в Москву. Все было упаковано и подготовлено к отправке 29 октября очередного поезда. Однако октябрьские события помешали этому. Лариса Рейснер была в курсе всего этого, поскольку одно время она работала секретарем наркома просвещения Луначарского. Однако тихая музейная и канцелярская работа не увлекала ее. Она рвалась в гущу революционных событий. В начале 1918 года она примкнула к большевикам окончательно, вступив в ряды РСДРП.Существуют разные версии знакомства Раскольникова (настоящая фамилия Ильин) и Рейснер. По одной из них их летом 1917 года познакомил кронштадтский большевик С. Рошаль. По другой версии они случайно познакомились в Смольном после октябрьских событий. Есть версия, что она познакомилась с бывшим мичманом уже на фронте гражданской войны и вышла за него замуж. Считается, что они были женаты с 1918 по 1924 годы.Остается загадкой, как могла аристократически утонченная красавица остановить свой выбор на Раскольникове, который был человеком со сложной судьбой. Случай для тех времен редкий, но Федор с младшим братом Александром были незаконнорожденными сыновьями священника. Их отец — Федор Александрович Петров, служил протодиаконом Сергиевского всей артиллерии собора в Петербурге. Как позже писали, его обвинили в изнасиловании служанки. Из-за этого оговора он покончил с собой. Раскольников в своей автобиографии написал, что отца не стало в 1901 году (по другим сведениям — в 1907 г.). Поэтому братьев «ставила на ноги» их мать — Антонина Васильевна Ильина, которая, между прочим, была дочерью генерал-майора артиллерии.По понятным причинам, братья носили фамилию матери, хотя отчество им досталось от отца. Она работала продавщицей в винной лавке и не имела возможности растить детей в достатке. Ее ежемесячное жалование практически полностью уходило на текущие расходы. Жили в нужде. Поэтому в 1900 году Федора отдали в приют принца Ольденбургского, обладавшего правами реального училища. Он позже не раз вспоминал о тяжелой приютской доле. Чтобы дать сыновьям образование, постоянно приходилось залезать в долги. Только благодаря стараниям матери братья сумели получить высшее образование. В 1909 году он поступил на экономическое отделение столичного Политехнического института.В 1910 году Федор примкнул к революционному движению, вступив ячейку студента В. Скрябина, который позже стал известным всем Вячеславом Молотовым. С 1911 года начал печататься в газете социалистического толка "Звезда" под псевдонимом "Раскольников". Именно под такой фамилией он вошел в российскую и советскую историю. В 1912 году он недолго пробыл секретарем редакции газеты "Правда". Впервые арестован в 1913 году и приговорен к 3-м годам административной ссылки, которую хлопотами матери заменили на высылку за границу.Позже он попал под амнистию в связи с 300-летием Дома Романовых и получил право вернуться в столицу. Начало войны он встретил в Петрограде. Чтобы избежать призыва на фронт, Раскольников в 1915 году поступил на учебу в Отдельные гардемаринские классы. Окончил их в начале 1917 года и в марте получил чин мичмана. При этом все эти годы он продолжал сотрудничать с социал-демократами. Был избран заместителем председателя Кронштадтского совета. В дни июльского выступления против Временного правительства был арестован и водворен в тюремную камеру в Крестах. Вышел на свободу уже в октябре 1917 года.Учитывая революционный стаж и чин морского офицера военного времени, большевики стали поручать Раскольникову важные участки военно-боевой работы, связанные с флотом. Несмотря на то, что он вовсе не имел боевого и командного опыта. Во главе отряда балтийских моряков он воевал против генерала Каледина на подступах к Петрограду, затем был отправлен на помощь революционной Москве.В начале 1918 года о нем снова вспомнили. С этого момента начался его стремительный карьерный рост. Начинал он с должности комиссара Морского генштаба, задачи которого в ту пору сводились к надзору и контролю за действиями командного состава. Затем занял пост замнаркома по морским делам. В июне 1918 года по указанию Советского правительства руководил затоплением Черноморского флота. Затем был назначен членом Реввоенсовета Восточного фронта. К этому времени он, судя по всему, уже был женат на Ларисе Рейснер. Удивительным образом, ни он, ни она нигде не вспоминали о своей свадьбе и конкретную дату никогда не называли. Возможно, в каких-то анкетах архивного хранения или письмах кроется ответ на эту загадку.В августе-сентябре 1918 года Лариса вместе с мужем оказалась там, где решалась судьба Советской России. Восточный фронт в ту пору представлял самую большую угрозу для новой власти. Здесь нужнее всего были преданные партии и мужественные бойцы. Рейснер как раз была из них. Она молода и полна решимости совершать подвиги. Понять бы во имя чего или кого?Там же волею судеб оказался поезд всесильного Троцкого. Судя по его воспоминаниям, председатель РВСР и наркомвоенмор был очарован красотой и аристократическим изяществом Ларисы. Скоро между ними вспыхнул роман. Это подтверждают самые разные источники, правда, с различными формулировками: от категоричного «было» до уклончивого «по-видимому». Скорее всего этот факт действительно имел место. Тому косвенным образом есть подтверждения в воспоминаниях и Троцкого, и Ларисы, связанных со Свияжском. «Похоже, непродолжительная любовная связь возникла у Льва Давидовича, — пишут авторы его новой 3-томной биографии, — в начале Гражданской войны, во время его пребывания в Свияжске, в 1918 г. Именно тогда в его распоряжение прибыл кронштадтский моряк Ф.Ф. Раскольников, назначенный командовать Волжской военной флотилией. Вместе с Раскольниковым приехала Лариса Михайловна Рейснер, которой только исполнилось 23 года и которая происходила из высокоинтеллигентной семьи ученого, перешедшего на сторону революции ..., а после октября 1917 г. стал большевиком».Лариса уже успела пройти немалую жизненную школу: она побывала любовницей поэта Николая Гумилева, затем ринулась в революцию в качестве хранительницы сокровищ Зимнего дворца, потом с мандатом военного корреспондента газеты «Известия» оказалась на фронтах гражданской войны. Причем теперь ездила обычно вместе со своим новым возлюбленным Раскольниковым, за которого вскоре вышла замуж.В характере Ларисы были черты, которые после краткой привязанности к ней могли оттолкнуть Троцкого, ибо между ними было немало общего. Как и Льву Давидовичу, ей была свойственна игра на публику, стремление выделиться, абстрактная любовь к «человечеству» при пренебрежении жизнью отдельных конкретных людей. Обладая немалым журналистским и значительно более скромным поэтическим талантом, подкрепленным личной отвагой, Лариса Рейснер не удовлетворялась только ролью военкора и жены военно-морского начальника. Удивительным образом именно в этот момент в ней проснулся дар перевоплощения и маскировки вместе со стремлением показать себя на опасном поприще в нелегальной разведке. «Троцкий вызвал меня к себе, — писала она родителям из Свияжска, — я ему рассказала много интересного. Мы с ним теперь большие друзья, я назначена приказом по армии комиссаром разведывательного отдела при Штабе…». В своих письмах, вплоть до лета 1919 года, она Троцкого называет просто по имени – Лев, что косвенно подтверждает их теплые отношения.По поручению и в интересах Троцкого она отправляется в разведку в занятую белыми Казань. Рискует жизнью. Попадает в руки белогвардейцев. Чудом спасается и возвращается с важными сведениями. Работая в штабе, она продолжала выполнять разведывательные задания Троцкого, в том числе под видом крестьянки несколько раз отправлялась во вражеский тыл. Все это еще до того, как стала комиссаром разведывательного отдела. При этом во время отсутствия Раскольникова, который участвовал в военных операциях флотилии, «валькирия революции», как называли в ту пору Ларису Рейснер, как считает историк Ю. Фельштинский, «по-видимому, проводила ночи в месте с Троцким в купе его поезда».В это время она всячески поддерживает все решения и действия Троцкого. Даже расстрел командира, комиссара и каждого 10-го бойца из побежавшего с позиций полка. Военную необходимость и политическую целесообразность столь жестких мер она подтвердила на страницах своего очерка «Свияжск». Лариса всячески подчеркивала выдающуюся роль наркомвоенмора в военных действиях на Восточном фронте и ради него была готова на многое. Такая жертвенность ради близкого ей в данный момент мужчины было как раз в ее духе. Так было с Гумилевым. Это повторилось при встрече с мичманом Раскольниковым. Такое же случилось и с Троцким в их бурном романе в конце лета 1918 года. Однако, как считают некоторые историки, большая занятость Троцкого и стремление Ларисы к новым впечатлениям и ощущениям предопределили краткость их отношений. Но история еще не один раз сведет их военных дорогах.Продолжение следует…