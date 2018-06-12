19:53 12 июня
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Киев заявил об отсутствии на Донбассе гражданской войны

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого издания Deutsche Welle внести изменения в статью о вооруженном конфликте в Донбассе. Пресс-секретарь министерства Мальяна Беца заявила, что издание применило не правильную формулировку в описании военных действий, описав конфликт, как "гражданскую войну", тогда как, по мнению украинского МИДа, речь идет о "продолжающейся агрессии России против Украины".

Киев заявил об отсутствии на Донбассе гражданской войны


Статью о переговорах глав МИД стран-участниц «нормандской четверки» в Берлине опубликовали 11 июня в англоязычной версии издания Deutsche Welle. В частности, в статье говорится, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон «по разрешению гражданской войны на востоке Украины». Москва отвергает все обвинения Киева и заявляет, что не является участником конфликта на Донбассе. За все время ведения боевых действий Украиной не было представлено ни одного доказательства нахождения российских войск на территории республик.


Напомним, что ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на объявленное перемирие. ВСУ нарушают минские соглашения, обстреливая Донбасс из тяжелого вооружения и провоцируя конфликты на линии разграничения.

В тоже время министр иностранных дел Украины Климкин написал в Твиттере, что для достижения мира на Донбассе нужно "всего" три условия - это реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение киевских силовиков, находящихся в плену и "настоящие" выборы, организованные Украиной и международным сообществом.

На запись Климкина отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный идиот и недоразумение на теле Украины, которое называет себя министром иностранных дел, пытается вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР.

Киев не говорит о миротворцах, добавил Милонов, Киев говорит о карателях, с помощью которых хочет пролезть на территорию народных республик и зачистить всех несогласных.

Использованы фотографии: http://vestinewsrf.ru/
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Комментарии 37

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:26
    Требуйте отстоя пива...А к немцам с требованием не лезьте...
    210окв
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:36
      МИД украины, да и многие другие ведомства занимаются только тем, что следят кто и что напечатал, кто и куда съездил и т.п. только не своими прямыми обязанностями)) В общем - еще один наглядный пример полной деградации на верхах, ума хватает только на распространение сплетен, вранья и однобокого мониторинга сми. И они до сих пор не могут для себя понять, как они всем надоели и продолжают в том же духе))
      maxim947
      1. Татьяна Сегодня, 12:46
        Не всегда, но иногда, как в данном случае про Украину и ДЛНР, депутат ГД РФ Милонов говорит логично и абсолютно правильно. А именно о том, что Климкин
        пытается вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР.
        Киев не говорит о миротворцах, добавил Милонов, Киев говорит о карателях, с помощью которых хочет пролезть на территорию народных республик и зачистить всех несогласных.

        Однако к этому следует добавить ещё. А именно, то, что с немецкой газетной формулировкой, как констатацией факта о наличии в Украине "гражданской войны" на Донбассе, Украину по международным Уставам не примут ни в ЕС, ни в НАТО! Именно этого вступления и добиваются от Киева Вашингтон - вопреки интересам стран ЕС!
        Вот это то самое, что в данном случае больше всего беспокоит русофобствующего руководителя украинского МИД Климкина.
        Татьяна
    2. Комментарий был удален.
    3. гурт (сергей) Сегодня, 13:42
      Цитата: 210окв
      Требуйте отстоя пива..

      у членистоногих прорезалось чуйка
      гурт
  2. Kasandra Сегодня, 12:27
    На Донбассе гражданской войны нет , а вот на Украине есть ! Добомбитесь когда нибудь ..уже скоро !
    Kasandra
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:58
      Цитата: Kasandra
      .уже скоро !
      Михан,у тебя в профиле написано,что на аватаре -твоя любимая женщина.
      Михан,почему твоя любимая женщина носит исламскую одежду?
      Александр романов
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 12:28
    Киев вообще уже охамел в дупель. А Чугункина уже заносит как ошалевшего гопника на стрелке.
    Altona
    1. гурт (сергей) Сегодня, 13:45
      Цитата: Altona
      Киев вообще уже охамел в дупель. А Чугункина уже заносит как ошалевшего гопника на стрелке.

      на стрелках за такие вопли яй....... отрывали (наверно там уже нечего....)
      гурт
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:31
    На запись Климкина отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный и недоразумение на теле Украины, которое называет себя министром иностранных дел, пытается вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР.
    Киев не говорит о миротворцах, добавил Милонов, Киев говорит о карателях, с помощью которых хочет пролезть на территорию народных республик и зачистить всех несогласных.
    Вот не импонирует мне Милонов большинством своих высказываний и инициатив , но здесь с ним трудно не согласится..Чётко все расклады обрисовал в ответ на киевское словоблудие
    КВУ-НСвД
  5. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:33
    "продолжающейся агрессии России против Украины".
    Послушайте.Если они этого так хотят.Так пускай так и будет.Хоть пару дней.
    Наблюдатель2014
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:47
      Цитата: Наблюдатель2014
      Если они этого так хотят.Так пускай так и будет.Хоть пару дней.

      Ни когда так не будет. Только собственный народ может освободить свою землю. Единственное, что Россия может сейчас, это оказывать гуманитарную помощь. Пока не освобождены оккупированный территории ДНР и ЛНР невозможно признавать эти государства, соотвественно организовывать военное сотрудничество, т.к. это будет предательство к тем людям которые голосовали за независимость в 2014.
      Vita VKO
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:51
        Vita VKO (Виталий)
        Ни когда так не будет. Только собственный народ может освободить свою землю. Единственное, что Россия может сейчас, это оказывать гуманитарную помощь. Пока не освобождены оккупированный территории ДНР и ЛНР невозможно признавать эти государства, соотвественно организовывать военное сотрудничество, т.к. это будет предательство к тем людям которые голосовали за независимость в 2014
        Русским в России 5й год смотреть как русских убивают прям под боком дальше что-ли? Или я ваш коммент не правильно понял.
        Наблюдатель2014
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:44
          Цитата: Наблюдатель2014
          как русских убивают прям под боком дальше что-ли?

          в начале вы написали
          Цитата: Наблюдатель2014
          "продолжающейся агрессии России против Украины".
          Послушайте.Если они этого так хотят.Так пускай так и будет.Хоть пару дней.

          я только ответил на ваше предложение о "паре дней агрессии", судя по всему ироничное. Потому что именно это пытается доказать всему миру украинская хунта.
          Vita VKO
  6. 30 вис (Юрий) Сегодня, 12:39
    Власть свидомая в Киеве может и будет заявлять что угодно ...Угодно американским хозяевам . а потому удивять перестали . Вот,если свидомо властные бандерлоги бошки себе разобьют тогда с радостью удивлюсь! С РАДОСТЬЮ !!!
    30 вис
  7. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 12:40
    Совсем американские шавки распоясались, берут пример с хозяина.
    Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого издания Deutsche Welle

    т.е. все СМИ в Европе должны проходить украинскую цензуру!
    Даже Геббельс не смел на такое надеется.
    Vita VKO
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:41
    Всех поучают, всех "поправляют". Климкин костюм хоть отгладил?
    Горный стрелок
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 12:48
    Не понимаю как наши хотят решить этот конфликт ? Минский формат был возможностью для Украины уйти от явного военного поражения и только .Никогда националисты не согласятся на такое формирование страны ,где будут про российские республики.И наши это прекрасно понимают,но загнали все решение именно под этот формат .
    APASUS
  10. kventinasd (Олег) Сегодня, 12:48
    Походу заразная эта болезнь,
    kventinasd
    1. DRA-75 Сегодня, 13:45
      Цитата: kventinasd
      Походу заразная эта болезнь,

      Новый модный брэнд русофобов ..)))) Уже скоро на всех "наших СМИ" wassat
      И ведь будуд именно такие костюмчики одевать ..Ну хитрованы ! wassat
      DRA-75
  11. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:49
    депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный и недоразумение на теле Украины (Климкин wassat )
    Очень точная формкулировка,для каждого члена правительства бандерии и рады. laughing
    Балу
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:59
      Цитата: Балу
      депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный и недоразумение на теле Украины (Климкин )

      Климкин -это триппер на теле Украины. Так более понятно всем
      Александр романов
      1. DRA-75 Сегодня, 13:17
        Цитата: Александр романов
        Климкин -это триппер на теле Украины. Так более понятно всем

        Коротко и ясно... wassat laughing Согласен!!! Даже костьумчик сморщился и пуговицы перепутали ...(после общениия один на один с Лавровым!))))
        DRA-75
      2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:20
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Балу
        депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный и недоразумение на теле Украины (Климкин )

        Климкин -это триппер на теле Украины. Так более понятно всем

        Есть мнение, что шанкр. lol
        Балу
  12. Воваd (Воваd) Сегодня, 12:57
    В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине признали, что раскритикованный украинским МИДом материал не соответствует редакционным стандартам. В DW признали, что войну в Украине нельзя называть "гражданской войной" Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал. «Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении
    Воваd
    1. kventinasd (Олег) Сегодня, 13:16
      В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну»

      Правильно, пусть пишут прямо, что это Геноцид своего населения.
      kventinasd
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:43
      Цитата: Воваd
      В Deutsche Welle извинились за «гражданскую войну» в Украине признали, что раскритикованный украинским МИДом материал не соответствует редакционным стандартам. В DW признали, что войну в Украине нельзя называть "гражданской войной" Deutsche Welle извинился за свою статью, в которой конфликт на востоке Украины был назван «гражданской войной», а также исправил опубликованный 11 июня материал. «Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание», – указано в сообщении

      Херасе, тевтоны (бывшие тевтоны) прогнулись... Деградация...
      Avis-bis
  13. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:23
    Хрустальная мечта америкосов - русские убивают русских....
    Грэг Миллер
  14. gabonskijfront Сегодня, 13:31
    Боюсь с той демографией ,что сложилась на украине,всю её территорию нынешнему населению не удержать и говорить о перспективах возвращения чего то не приходится,для нас ситуация на украине это тоже вызов,представьте что произойдёт замещение сложившегося населения допустим на азиато-африканский субстрат да ещё с бендеровской идеологией.Нам нужно готовиться даже к такому развитию событий и вытягивать свою демографию.Перефразируя Ясира Арафата, который говорил, что решение палестинского вопроса лежит во влагалище палестинской матери,хочется сказать ,что наши вызовы решаются там же,снова освоим и заселим дикое поле.
    gabonskijfront
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 13:36
    Цитата: kventinasd
    Походу заразная эта болезнь,


    Теперь в сравнении с другими людьми.
    Altona
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:56
      Евгений, я уже писал, Джеймс Бонд пришил всех евреев-портных. Некому шить. НЕ КОМУ!
      sabakina
  16. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:50
    тогда как, по мнению украинского МИДа, речь идет о "продолжающейся агрессии России против Украины".
    Угу. Нам до Краины как до Марса... wassat
    sabakina
  17. Strashila (I) Сегодня, 14:03
    Да... да... на Донбассе нет гражданской войны, там геноцид по языковому признаку населения.
    Strashila
  18. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:36
    Киев заявил об отсутствии на Донбассе гражданской войны

    Вот твари...
    Avis-bis
  19. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 15:02
    Хм. А как давно немецкие СМИ начали называть войну на Донбассе гражданской? Раньше ж это была российская агрессия...
    AlexanderVP
  20. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:43
    Гражданской войны на территории Украины нет-это просто мальчишки-скакунишки играют-они же дети.
    NF68
  21. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 19:35
    В кои то веки я согласен на 100% с Милоновым, особенно в плане оценки Чугункина. good
    Ros 56
  22. Антарес (Антарес) Сегодня, 19:52
    единого мнения насчет этого конфликта нет. Есть российское мнение(гр. война) есть мнение украинцев и американцев(оккупация РФ) есть мнение европейцев (прокси при поддержке РФ)
    Deutsche Welle уже извинилось и изменили материал.
    В тоже время министр иностранных дел Украины Климкин написал в Твиттере, что для достижения мира на Донбассе нужно "всего" три условия - это реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение киевских силовиков, находящихся в плену и "настоящие" выборы, организованные Украиной и международным сообществом.

    один русский написал позицию МИДа в американской соцсети.
    На запись Климкина отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный и недоразумение на теле Украины, которое называет себя министром иностранных дел, пытается вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР.

    другой русский(которого изрядно сами россияне не любят) почитал твит в американской соцсети--и разразился ересью(в своем изложении)
    какая "украинская хунта"? Милонову поднимите веки то...5 год идет Уважаемый партнер Петр Алексеевич недавно даже обговаривал с начальником Милонова по обмену.
    Мое мнение--Милонов просто пропиарился не вникая в ситуацию. Видимо пересмотрел Соловьева...использовал устаревшие сведения о какой то "хунте" попутно обосрав второго русского, живущего/работающего в Украине
    Налицо уровень образования и воспитания Милонова.
    Эмоционально и безмозгло реагировать на твит в американской соцсети.... бедняга совсем ему делать нечего.
    Гроза борделей и нравов в РФ, защитник зарплат депутатов Госдумы... вроде везде успел.
    Антарес
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