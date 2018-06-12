Киев заявил об отсутствии на Донбассе гражданской войны

Министерство иностранных дел Украины потребовало от немецкого издания Deutsche Welle внести изменения в статью о вооруженном конфликте в Донбассе. Пресс-секретарь министерства Мальяна Беца заявила, что издание применило не правильную формулировку в описании военных действий, описав конфликт, как "гражданскую войну", тогда как, по мнению украинского МИДа, речь идет о "продолжающейся агрессии России против Украины".Статью о переговорах глав МИД стран-участниц «нормандской четверки» в Берлине опубликовали 11 июня в англоязычной версии издания Deutsche Welle. В частности, в статье говорится, что эта встреча может предполагать возобновление усилий российской и украинской сторон «по разрешению гражданской войны на востоке Украины». Москва отвергает все обвинения Киева и заявляет, что не является участником конфликта на Донбассе. За все время ведения боевых действий Украиной не было представлено ни одного доказательства нахождения российских войск на территории республик.Напомним, что ситуация в Донбассе остается напряженной, несмотря на объявленное перемирие. ВСУ нарушают минские соглашения, обстреливая Донбасс из тяжелого вооружения и провоцируя конфликты на линии разграничения.В тоже время министр иностранных дел Украины Климкин написал в Твиттере, что для достижения мира на Донбассе нужно "всего" три условия - это реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение киевских силовиков, находящихся в плену и "настоящие" выборы, организованные Украиной и международным сообществом.На запись Климкина отреагировал депутат Госдумы Виталий Милонов, который заявил, что "этот несуразный идиот и недоразумение на теле Украины, которое называет себя министром иностранных дел, пытается вместе с международными силами навязать на Донбассе выборы украинской Рады. То есть легализовать правление киевской хунты на территории ДНР и ЛНР.Киев не говорит о миротворцах, добавил Милонов, Киев говорит о карателях, с помощью которых хочет пролезть на территорию народных республик и зачистить всех несогласных.