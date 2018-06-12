Не потянем. В ВСУ признали неспособность Украины вести войну против России

Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил (ООС). В армии понимают, что вооруженные силы Украины не способны вести боевые действия против российских войск, пишут украинские СМИ.По словам украинского военного, в случае вооруженного столкновения с Россией, ни государство Украина, ни украинская "самая сильная в Европе армия", "не потянут" такую войну, из-за того, что у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные боевые действия с Россией. Кроме того, он добавил, что у Киева нет достаточных сил на границах Харьковской, Черниговской или Сумской областей.Он заявил, что в преддверии выборов президента Украины, Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу и с военной точки зрения это возможно. Если ВСУ сконцентрирует все силы и подтянет резервы, то возможно и возьмет, например, Горловку, но все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет ЛДНР войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой. Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов, но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов.В отношении "настоящей войны" с Россией высказался и экс-главнокомандующий ВМС Украины Сергей Гайдук, который заявил, что в войне на море у ВМС Украины против России никаких шансов нет. Он пояснил, что если Россия применит "Калибры" и боевую авиацию, то будет "как в Сирии", где Россия с эффективностью уничтожала террористов. Кроме этого, у России имеется сильный военно-морской флот, который постоянно пополняется новыми боевыми кораблями, в отличии от украинского.