19:52 12 июня
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Не потянем. В ВСУ признали неспособность Украины вести войну против России

Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил (ООС). В армии понимают, что вооруженные силы Украины не способны вести боевые действия против российских войск, пишут украинские СМИ.

Не потянем. В ВСУ признали неспособность Украины вести войну против России


По словам украинского военного, в случае вооруженного столкновения с Россией, ни государство Украина, ни украинская "самая сильная в Европе армия", "не потянут" такую войну, из-за того, что у Украины просто нет столько боеспособных подразделений, что бы вести полноценные боевые действия с Россией. Кроме того, он добавил, что у Киева нет достаточных сил на границах Харьковской, Черниговской или Сумской областей.


Он заявил, что в преддверии выборов президента Украины, Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу и с военной точки зрения это возможно. Если ВСУ сконцентрирует все силы и подтянет резервы, то возможно и возьмет, например, Горловку, но все здравомыслящие офицеры и генералы понимают, что если Россия ответит и атакует Украину с других направлений, или хотя бы снова поможет ЛДНР войсками, как в 2014 году, то все закончится катастрофой. Это будет похоже на ситуацию в августе 2008 года в Южной Осетии, когда Саакашвили атаковал Цхинвали, а потом зашла российская армия и грузины чуть было всю страну не потеряли. Поэтому большинство офицеров штаба против подобных планов, но никто не может предсказать, что придет в голову большому начальству исходя из политической целесообразности накануне выборов.

В отношении "настоящей войны" с Россией высказался и экс-главнокомандующий ВМС Украины Сергей Гайдук, который заявил, что в войне на море у ВМС Украины против России никаких шансов нет. Он пояснил, что если Россия применит "Калибры" и боевую авиацию, то будет "как в Сирии", где Россия с эффективностью уничтожала террористов. Кроме этого, у России имеется сильный военно-морской флот, который постоянно пополняется новыми боевыми кораблями, в отличии от украинского.

Использованы фотографии: https://inforeactor.ru/
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Комментарии 65

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  1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:19
    Этот военный просто Капитан Очевидность....
    Грэг Миллер
    1. DRA-75 Сегодня, 13:26
      Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил (ООС).

      А вы такие западу и не нужны ...Провокации и облаивание постоянное , как прибалты..Вот ваша задача! Прямой военный конфликт и через сутки Русские буду Киев зачищать с ДНР soldier
      Ваше дело лай и провокации бомбежки , как в Сирии(напали отступили и т.д.) потом вас авиацией поддержат .. negative
      DRA-75
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:33
        Мне кажется, что все эти диаметрально противоположные высказывания направлены на одно - запутать Россию и не дать своевременно отреагировать на предстоящее наступление ВСУ на Донбассе. Наступление начнется сразу после обращения Порошенко к жителям Донбасса... Проходили подобное в Южной Осетии.
        Грэг Миллер
        1. Logall (Александр) Сегодня, 13:39
          Цитата: экс-главнокомандующий ВМС Украины Сергей Гайдук
          будет "как в Сирии", где Россия с эффективностью уничтожала террористов
          т.е. он признал, что действующий украинский режим - террористы...
          Как и у сирийских террористов, у киевских командование в Вашингтоне!
          Logall
        2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:04
          Цитата: Грэг Миллер
          Мне кажется, что все эти диаметрально противоположные высказывания направлены на одно - запутать Россию и не дать своевременно отреагировать на предстоящее наступление ВСУ на Донбассе.

          Тоже считаю, что все дают много дезинформации. Все они боятся и Япония, Грузия, ЕС, НАТО, а никто не задумывался, что толпой они намного смелее будут?
          dorz
          1. Weyland (Константин) Сегодня, 14:32
            Цитата: dorz
            никто не задумывался, что толпой они намного смелее будут?

            Они ведь не самоубийцы: понимают, что если попытаются навалиться толпой - ответка будет уже неконвенционной, а уж ее-то на всех хватит!
            Weyland
        3. леонидыч (Василий) Сегодня, 14:48
          Да не будет никакого наступления. Прав этот воин. Я уже много раз высказывался на ВО что ничего кроме мелких провокаций не будет. Западникам нужен долгоиграющий, тлеющий но бесконечный конфликт. Если бы они хотели отделаться от Украины они бы уже давно отдали приказ на наступление зная какие последствия будут. А так и конфликт есть и много денег палить не надо. А в случае нашего освобождения Украины им придётся вкладываться в восстановлении страны по нашей большой просьбе. Ведь не нам же одним её восстанавливать!
          леонидыч
        4. SSR (Roman) Сегодня, 16:27
          Цитата: Грэг Миллер
          Мне кажется, что все эти диаметрально противоположные высказывания направлены на одно - запутать Россию и не дать своевременно отреагировать на предстоящее наступление ВСУ на Донбассе

          Извините пожалуйста, но военные не с прессой и заявлениями воюют а руководствуются своими военными критериями и должны адекватно отвечать на все возможные виды угроз.
          SSR
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:26
      Цитата: Грэг Миллер
      Капитан Очевидность....

      Порошенко рептилоид
      хрыч
      1. DRA-75 Сегодня, 13:35
        Цитата: хрыч
        Цитата: Грэг Миллер
        Капитан Очевидность....

        Порошенко рептилоид

        Кто им все же на Украине костюмчики шьет ...Или они в них прям и спят сутками ???? Я думал такие только у одного Сакашвилли космополита .. wassat Или мода такая у них..???
        DRA-75
        1. Юра (Юрий) Сегодня, 13:53
          Цитата: DRA-75
          Или они в них прям и спят сутками

          Так ведь он их с майдана не снимал, он же в них в гору поднялся, я подозреваю он их даже на горшке не снимает, это ж фетиш, реликвия. Придёт время эти штаны не в музее как экспонат выставят, а в кунсткамере вместе с носителем, побоявшись или не сумев снять с него этот символ майдана.
          Юра
        2. ПалБор (Павел) Сегодня, 14:15
          Просто напиваются к вечеру так, что уже сил раздеться нет. Хотя, с утра можно было бы другой надеть... Я бедный русский учитель, и то у меня два костюма. Странно.
          ПалБор
          1. Юра (Юрий) Сегодня, 15:28
            Цитата: ПалБор
            Хотя, с утра можно было бы другой надеть..

            Костюм? Если не снять предыдущий, то прямо поверх него. laughing
            Юра
        3. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 15:00

          Как-то так...
          Metallurg_2
        4. Botanikas (Leonas) Сегодня, 15:04
          У стоящего рядом индивида такая-жя беда.....
          Botanikas
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 13:29
      России абсолютно не нужна война с этим недоразумением 404, ибо они сдадутся и придется кормить 30-40 млн. русофобов и патологических предателей, нет пусть даже не упрашивают на них напасть.
      предки с Дона
      1. MPN (Павел) Сегодня, 13:58
        Цитата: предки с Дона
        нет пусть даже не упрашивают на них напасть.

        Здравая мысль...
        MPN
      2. тагил (сергей) Сегодня, 14:12
        В 40 году при присоединении западной Украины и Белоруссии а также прибалтики Государственная Граница осталась на старом месте и существовала вплоть до 45 года, где осуществлялся весь спектр пограничных процедур. Ничего не мешает при присоединении Украины оставить ГГ на старом месте пока не выведем всех бандеровцев и всякую подобную сволочь. А после поднятия жизни на уровень 2013 года (без стратегических предприятий и производств которые не восстанавливать) самими малороссами и упразднения Украины как образования можно принять территории в состав российских областей, губерний или Республик. Как-то так.
        тагил
      3. Леший1975 Сегодня, 14:23
        Уважаемый, у Вас действительно предки с Дона? Лихо Вы почти всех (Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2018 года по данным Госстата Украины составила 42 216 766) жителей Украины записали в "патологических предателей". Сначала нам все "либеральные годы" рассказывают, какие все вокруг бяки. И нам бы их всех совсем "сбросить с шеи", а самим совсем уж будет легче и как заживем! Да ведь так и разделили! И мы уж точно не они, а они не мы, ну не можем же мы быть бяками! Ну а Вы решительно пошли еще дальше, какой ярлычок то всем привесили. Крепкий однако, фундамент подвели под ничего не деланье и ничего ни кому не обещанье (сами, все сами, никто никому ничего не обещал), кто же будет замарываться с паталогическими предателями. Как дальше русский народ, на правильный и не правильный, заслуживающий не заслуживающий делить будем? Тут еще работы не початый край, если даже только за "русских" взяться (к примеру мордва, иди отличи теперь, да и казаки тоже не совсем исторически прозрачно). Тихий Дон, если уж предки оттуда, давно не пересматривали? А там малоросского говора и фамилий хватает. Если, только не подумавши, а иначе это действительно Ваше мнение?
        Леший1975
      4. Юра (Юрий) Сегодня, 15:31
        Цитата: предки с Дона
        ибо они сдадутся и придется кормить 30-40 млн. русофобов и патологических предателей,

        Так ведь для того и кричат постоянно на весь о том, что воюют С Россией, ждут не дождутся когда же их наконец в плен возьмут.
        Юра
      5. Николай Грек (Николай) Сегодня, 16:56
        Цитата: предки с Дона
        России абсолютно не нужна война с этим недоразумением 404, ибо они сдадутся и придется кормить 30-40 млн. русофобов и патологических предателей, нет пусть даже не упрашивают на них напасть.

        во-во...этот вопрос многие не берут в учёт...всё требуют освободить или захватить хохляндию!!! what request request wassat wassat wassat
        Николай Грек
    4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:12
      До данного момента они уже унечтожили миллионов 200 наших военных wassat -а тут бац, и сдулись? ??Оружие все ресурсы тотально выработало, нечем по нам стрелять? ???? belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
    5. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:58
      Цитата: Грэг Миллер
      Этот военный просто Капитан Очевидность....

      не,это целый полковник-ясен х....
      изя топ
    6. майор147 Сегодня, 17:47
      "Зрадник" он! Не может "сильнейшая армия" на континенте проиграть каким то "москалям", которым на майдане громко грозились "ножами" и "гиляками".
      майор147
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:20
    Ну здравые мысли военных редко останавливают военно-политические авантюры . Просто у военных и политиков обычно разные целеполагания в этих моментах .
    КВУ-НСвД
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 13:28
      Там всем заправляют америкосы, а для них победа Украины - не главное, а главное - участие... ну и героическая гибель... Русские убивают русских, что может быть прекраснее в Вашингтоне?
      Грэг Миллер
  3. polpot (Andru) Сегодня, 13:20
    Пусть они это своему командованию обьясняют нам это и так понятно
    polpot
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 13:20
    Уже всем известно, что укровермахт воевать не может, он может устраивать провокации в виде обстрелов мирного населения и устраивать карательные рейды опять же против мирного населения.
    solzh
  5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:22
    ну слава Богу, дошло! А то ведь как пыжились и щеки надували! Осталось только теперь войну в ЛДНР остановить.
    Silvestr
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:30
      Ну, щёки они перед пиплом раздувают - их хозяева то в курсе реального положения вещей
      лесовозник
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:32
      Сильвестр, hi , просто напомнило....
      sabakina
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:34
        спасибо. особенно "шмайсер" на правом бедре впечатляет hi
        Silvestr
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:42
          Дожили! Уже коты с "МП-38" ходят! am
          sabakina
          1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 15:58
            Цитата: sabakina
            Дожили! Уже коты с "МП-38" ходят!

            Партизаны bully
            Dym71
  6. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 13:22
    Не потянем. В ВСУ признали неспособность Украины вести войну против России
    Да что там мелочиться.Объявляйте войну уже в канун ЧМ.Покончим с этой белибердой .
    Наблюдатель2014
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:22
    Знатное описание происходящего,вроде все все понимают ,но Порошенко и Ко постепенно ведут именно к войне!.Как бы не понимали генералы,что бы не писали в СМИ,мир при данной системе власти просто невыгоден,ведь все тогда увидят что это мыльный пузырь ,а не власть.Хорошо получается только рассказывать басни.............
    APASUS
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 13:23
    В отличие от Клима Чугункина из МИД у военных сфинктер адекватно реагирует на действительность.
    Altona
    1. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:37
      Это их наши учения у границы охолонили - дошло, что шутки шутками , а только два путя - либо бежать , либо передвижной крематорий
      лесовозник
  9. ополченец2 (Александр) Сегодня, 13:23
    А если заставят? Напрасно что-ли на вас, старшие офицеры, тратятся деньги налогоплательщиков США? (точнее, не на вас, а поросятке с компанией). Отчет ведь могут потребовать - куда эти деньги ушли. (А отчет то потребуют с вас, а потом и с детей ваших). И что тогда?
    ополченец2
    1. пищак Сегодня, 17:50
      hi С населения оккупированной американцами украинской территории деньги-военным налогом обложили каждого, не спрашивая согласия, как и гитлеровские оккупанты делали! request
      А не с налогоплательщиков США-удавятся они за каждый свой цент, ведь не для этого вашингтонские затевали "майданную революцию", чтобы самим раскошеливаться!
      пищак
  10. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:24
    Что и ржавелины не помогают с "Россией воевать"? request
    Что б у них не делали не идут дела,
    Видно в вышиванке их мамка родила...
    Incvizitor
  11. Vard Сегодня, 13:25
    Наверное уже все забыли что наша Госдума в своё время санкционировала военное вмешательство РФ на Украине... слава богу вовремя одумались... а то бы сейчас эти тараканы нас бы всех понадкусывали...
    Vard
  12. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:27
    Если послушать по очереди весь этот укропский паноптикум у здравого человека возможен ступор - а я Крылова вспоминаю - однажды лебедь раком щуку.... laughing
    лесовозник
  13. Rakti-Kali Сегодня, 13:28
    Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил

    Секундочку! А как же война с Россией идущая с 2014 года!?? Как же сожжённые несметные орды бурятской бронированной конно-водолазной милиции!?? Как же стотыщмиллионов фино-угорских мocкaлeй топчущих своими сапожищами землю ридной нэньки!?? Куда всё это подевалось? belay
    Rakti-Kali
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:07
      Цитата: Rakti-Kali
      Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил

      Секундочку! А как же война с Россией идущая с 2014 года!?? Как же сожжённые несметные орды бурятской бронированной конно-водолазной милиции!?? Как же стотыщмиллионов фино-угорских мocкaлeй топчущих своими сапожищами землю ридной нэньки!?? Куда всё это подевалось? belay

      Искать логику в заявлениях и действиях украинской палитическай илиты?..
      Avis-bis
  14. Громобой Сегодня, 13:28
    Как вообще такое можно заявлять являясь старшим офицером штаба операции Объединенных сил (ООС)...?Фамилия-то у него есть или на слово надо верить?Органы контрразведки за такое съедают живьём в военное время.Просто не укладывается в голове как можно в таком ранге слить военные замыслы Порошенко и высокопоставленному анониму ничего не было за это,я ведь правильно понял)))
    Громобой
  15. Gargoil (Алексей) Сегодня, 13:38
    То есть у них раньше были сомнения в том что ВСУшников просто растопчут... Это даже не лечится. Как до таких годков у них получилось дожить?
    Gargoil
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 13:39
    Цитата: лесовозник
    Это их наши учения у границы охолонили - дошло, что шутки шутками , а только два путя - либо бежать , либо передвижной крематорий

    ------------------------
    58 армию еще более менее осовременили новым и модернизированным оружием.
    Altona
  17. Юра (Юрий) Сегодня, 13:43
    Он заявил, что в преддверии выборов президента Украины, Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу и с военной точки зрения это возможно. Если ВСУ сконцентрирует все силы и подтянет резервы, то возможно и возьмет, например, Горловку,
    Блин, попробовал, но так и не смог себе представить чтобы правительство и армейские генералы США а так же Европы, для того чтобы повлиять на выборы запланировали а так же расхеракали один из своих штатов или там область. Бедная страна Украина у неё правительство и генералы из каменного века. Надеюсь один раз проснётся народ страны, и тогда этим питекантропам лучший вариант - убиться головой о стенку.
    Юра
    1. пищак Сегодня, 18:55
      Цитата: Юра
      Он заявил, что в преддверии выборов президента Украины, Порошенко и близкие к нему генералы постоянно носятся с идеей нанести быстрый удар на одном из участков фронта и одержать пусть локальную, но победу и с военной точки зрения это возможно. Если ВСУ сконцентрирует все силы и подтянет резервы, то возможно и возьмет, например, Горловку,
      Блин, попробовал, но так и не смог себе представить чтобы правительство и армейские генералы США а так же Европы, для того чтобы повлиять на выборы запланировали а так же расхеракали один из своих штатов или там область. Бедная страна Украина у неё правительство и генералы из каменного века. Надеюсь один раз проснётся народ страны, и тогда этим питекантропам лучший вариант - убиться головой о стенку.

      hi Странный Вы, товарищ Юра request ! Спите наяву, что ли?!
      С 2014 года Украина открыто оккупирована США и все, кто открыто выступал против американо-бандеровской оккупации, убиты-забиты насмерть, задушены, зарублены, утоплены, расстреляны, сожжены и просто "пропали", остальные трезвомыслящие жители, большинство населения, запуганы до смерти! request
      А Вы, Юрий, наверное же, взрослый человек, почему-то, на полном серьёзе, "надеетесь", что запуганные безоружные и разрозненные, страхом перед бытовыми "свидомыми стукачами" и расправой в любой момент, люди якобы "спят" и вдруг "проснутся" от ежедневного кошмара оккупационного "раздерибана" и что-то такое сделают с до зубов вооружёнными американскими оккупантами и их ставленниками, что те испужаются так сильно-сильно и "убьются апстену", тут и "сказке конец, а кто слушал-молодец" и "все будут жить долго и счастливо"?! Извините, но такую "святую простоту", как Ваша, даже "наивностью" назвать-это будет комплиментом!
      Маленькая победоносная войнушка на Донбассе нужна, ныне пребывающей у "кормила власти", группировке, для победы в конкурентной борьбе со своими, временно отодвинутыми от "кормила", коллегами, с такими же местечковыми компрадорами, за благоволение вашингтонских кураторов и право, "за толику малую", контролировать и учитывать "финансовые потоки", собираемые с колониальной "территории"!
      Ведь не секрет, что мифические "транши МВФ" украинскую границу не пересекают и остаются МВФу, а на "незалежную" привешиваются новые "долги", под выплату которых деньги ограбляемой колонии уходят в заокеанскую метрополию! Это и есть "звериный оскал" современного неоколониализма, товарищ Юрий, который Вы принимаете за "сон разума"!
      Украинские граждане хорошо знают, что только рыпнись против оккупантов-бандеровцев и на тебя, у твоего же порога, "нападут хулиганы-наркоманы" с ножиком или с битами( это Олеся Бузину, известную личность, застрелили-боялись что выживет после побоев и уже не удастся добить, а "пересичного" завсегда добить и дорезать можно, всё равно полиция "убийц не найдёт", а если и найдёт, то его друганы не дадут в обиду "убийцу сепара", чуть ли не героя, считай, ну убил какого-то там недочеловека, "субгуман" как по-английски выражался Сеня Кулявлоба, будучи майданным премьером, за это ж ордена и медали теперь дают!) или просто "исчезнешь" без следа и полицаи искать не будут!
      Как-то так, российский товарищ Юрий, зря не "надейтесь" и делайте всё, чтобы "майданный фокус" американцы не проделали с вами, россиянами! Предупрежден, значит вооружён!
      пищак
      1. Юра (Юрий) Сегодня, 19:11
        Цитата: пищак
        Украинские граждане хорошо знают, что только рыпнись против оккупантов-бандеровцев и на тебя, у твоего же порога
        Н да, Вы оттуда, если да то мужества вам и терпения, пережить как нибудь это время нечисти. Надежда умирает последней. Но всё же я надеюсь, что такое не может продолжаться вечно.
        Юра
  18. gabonskijfront Сегодня, 13:48
    Начнётся что то серьёзное, армии просто не встретятся ибо находятся в разных измерениях.Россия в цифре,а украинская армия аналоговая.
    gabonskijfront
  19. kventinasd (Олег) Сегодня, 13:52
    Украина "не потянет" войну с Россией

    Матрасники затянули в трясину сладкими пряниками это недоразумение под названием Украина, но видимо поняли, что в России такие выкрутасы "партнёров" никчему.. Теперь у хунты есть варианты либо обострять конфликт во время ЧМ-2018, либо признавать независимость ЛДНР, иначе крах страны неизбежен. Санкции запада против России им не помогут точно.
    kventinasd
  20. poquello (poquello) Сегодня, 13:54
    ох уж эти бойцуны укропские, рассуждали бы про укропские полёты на луну, более реальная тема
    poquello
  21. тагил (сергей) Сегодня, 14:17
    А какая страна вообще способна вести войну и выиграть ее у нас. Сами немцы когда то признавали что в этом мире умеют воевать только немцы и русские, а сейчас наверное воевать умеем только мы. Так что о чем хохлы вообще говорят, какая война, они проиграют любую войну каким нибудь папуасам а не только России.
    тагил
  22. ё-моё Сегодня, 14:43
    Свинья на фоне танка(САУ) - ооочень символично ... ,
    ё-моё
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:40
      На "Пион" похоже.
      Генерал Песчаных Карьеров
  23. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 14:49
    Фуу, слабаки. Эстонцы вона обещали до Томска дойти :))
    AlexanderVP
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:06
      Цитата: AlexanderVP
      Эстонцы вона обещали до Томска дойти :))

      Не эстонцы, а эстонец! wink
      Dym71
  24. demo (Ван) Сегодня, 14:52
    ЧТООООООООООООО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    В Украине имеются здраво рассуждающие люди?
    Ну надо же!
    demo
  25. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:57
    Украина "не потянет" войну с Россией, заявил один из старших офицеров штаба операции Объединенных сил (ООС).
    а так хотелось?
    изя топ
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:59
      Сейчас пошлют своего гонца Пётора, в США за оружием - с криками Дайте, Дайте, Дайте, Ну Дайте.
      Вадим237
  26. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:01
    поможет ЛДНР войсками, как в 2014 году

    Мда. Забористое сало у кого то...
    Avis-bis
  27. toha124 (Антон) Сегодня, 18:05
    Как так то? Столько лет на страже Европы. Сдерживают на фронте огромную российскую группировку. А тут не могут request Когда врешь надо запоминать что именно врешь и врать одно и то же...
    toha124
  28. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 18:14
    Ёперный театр! А с кем же вы тогда "воюете" и "спасаете" всю Европу от диких москальских орд уже пятый! год?
    Николай Петров
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