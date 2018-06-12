19:50 12 июня
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Saber Strike показали: прибалтов продолжают разводить на деньги

В странах Балтии и Польше подходят к концу ежегодные учения НАТО «Удар сабли». Хотя количество их участников в этом году превысило 18 тыс. человек. Какого-либо прорыва в готовности НАТО отражать «российскую агрессию» не наблюдается.

Напомним, международные учения НАТО под руководством европейского Командования сухопутных войск США стартовали в Латвии 3 июня. В них принимают участие военнослужащие из 19 стран. Как и всегда, целью маневров является улучшение взаимопонимания американских войск с союзниками и повышение их общей готовности к реагированию на кризисные ситуации.

Saber Strike показали: прибалтов продолжают разводить на деньги



К счастью или к сожалению, ничего принципиально нового на подходящих к концу учений увидеть не удалось. Хотя американцы совместно с их прибалтийскими поклонниками всеми силами пытались убедить Россию в обратном.

Накануне маневров на сайте Командования сухопутных войск США в Европе появилась брошюрка с основными этапами маневров. Одним из важнейших пунктов значилась переброска 2-го кавалерийского полка из Германии в Латвию через Чехию, Польшу и Литву. Несмотря на заверения американцев, никакого события с большой буквы в этом нет. Ранее полк или его подразделения уже неоднократно совершали длинные автодорожные марши в Польшу и Прибалтику (операции Dragon Ride и Dragon Ride II).

Еще одним «ноу-хау» учений стало прибытие на эстонскую авиабазу Эмари 10 американских истребителей F-16 Fighting Falcon. Сотрудник американского посольства в Таллине подполковник ВВС США Спенсер Буркхалтер (Spencer Burkhalter) заявил, что прибытие этих самолётов на Эмари тестирует возможности авиабазы, которые в последнее время усиливаются за счёт инвестиций США и Эстонии в инфраструктуру объекта.

Но события с большой буквы опять не получилось. Тем, кто интересуется поведением американских войск в Европе известно, что в рамках «Пакета мер по укреплению безопасности на ТВД» (Theater Security Package) 10 американских самолетов с завидным постоянством появляются на Эмари. Вот если бы в рамках Saber Strike авиабаза смогла принять хотя бы 20 американских истребителей, было бы, чем хвастаться, но нет. Их все также десять.

Более того, за громкими заголовками газет о масштабных международных учениях Saber Strike в Балтии стоит тот факт, что вся их «интернациональность» – не более чем три тысячи иностранных солдат в каждой стране и то не одновременно (без учета ротационных сил США и НАТО в Латвии, Литве и Эстонии). Большее количество партнёров прибалтийская инфраструктура принять по-прежнему не может.

В итоге нашумевшие (в западной прессе) учения Saber Strike показали не готовность НАТО реагировать на кризисные ситуации, а необходимость задуматься населению Латвии, Литвы и Эстонии о том, куда уходят деньги на оборону, если за прогресс военные выдают давно достигнутые… "успехи"?
Автор: Валерий Денбург

Использованы фотографии: NATO
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Комментарии 22

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  1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:45
    Попали ребята на все что можно. Чего хотели, того и добились. Им "повезло", что граничат с Россией, а так больно кому были и нужны.
    Неплохой
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:31
      Это два гигантских обмана прибалтов... Первый - это то, что на них кто-то нападет, а второй - это то, что НАТО будет их защищать....
      Грэг Миллер
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:48
        В странах Балтии и Польше подходят к концу ежегодные учения НАТО «Удар сабли».

        Правильней было бы назвать - «Удар сабли по кошельку прибалтов»
        рич
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:53
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    изя топ
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:32
      Андрей, скрин из моего видео, июль 2016 Кострома, ВДВ "духарились", стреляли ОЧЕНЬ громко.
      sabakina
  3. Комментарий был удален.
    1. kventinasd (Олег) Сегодня, 17:00
      О, очередной сраильский тролляка прибежал.
      Ты бы хоть осведомился, в каком состоянии была армия в начале 90-х.
      kventinasd
      1. Комментарий был удален.
    2. AID.S Сегодня, 17:29
      Цитата: тройной купол
      Теперь деньги платят

      И кто сказал, что проблема не решена?
      AID.S
  4. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 17:01
    ИМХО, вывод в конце не верный. американцы продолжают нарабатывать переброску войск в Прибалтику, штабы и специалисты "усваивают материал". И плевать, что происходит ротация рядового состава.
    AlexanderVP
  5. kventinasd (Олег) Сегодня, 17:02
    Шпротников опять картошечкой домашней заманили, а оказалось всё как обычно laughing
    kventinasd
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:37
    Почитать .., так по мнению автора натовцы там в бирюльки играют...Самоуспокоение нафиг ни кому не нужное..А меж тем инфраструктура развёртывания наращивается , Будущий ТВД изучен как пять пальцев , слаживание пришлых натовских сил с местными ведётся на постоянной основе , масштабы манёвров нарастают ..Радоваться и прикалыватся не приходится .
    КВУ-НСвД
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:53
      Цитата: КВУ-НСвД
      А меж тем инфраструктура развёртывания наращивается

      Неужели думаете, что там строят базы хранения, дороги, аэродромы, порты? Сомнительно это. Тем более, что вся система тылового обеспечения в НАТО строится исключительно на контрактах с гражданскими компаниями.
      Vita VKO
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:00
        Виднее конечно нашему Генштабу ..Я на гения стратегии не тяну и не претендую , доступа к реальным разведданным не имею ... , но увеличение масштабов военных приготовлений , усиление контингентов под различными предлогами , интенсификация военной и разведывательной деятельности у наших границ видна невооружённым глазом и успокоения не внушает .
        КВУ-НСвД
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:59
      Виктор, отставить панику. Не всё так плохо, как рисуется.
      Учения Удар саблей 2018
      7.06 - 4 Страйкера 13 пострадавших.
      8.06 – Страйкер, дерево 2 пострадавших.
      9.06 – Страйкер, дерево 1 пострадавший.
      sabakina
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:04
        А я и не паникую..Но и знаю одну простую истину - шапкозакидательные настроения в отношении противника приводят к большой крови . А по поводу аварий - дурдома хватает везде . Повод поржать не есть повод относится к врагу наплевательски .
        КВУ-НСвД
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:11
          Вить, я не ржу и не шапкозакидательствую. Но всему нужна мера. А она такова, что, когда под моим балконом пошла стрельба, (ВДВ "развлекалась"), я первым делом схватил бутылку, в виде гранаты, но выйдя на балкон....пришлось вернуть ей первоначальный вид. wink
          sabakina
  7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:41
    участь такая у "гордых" прибалтов,быть терпилами...
    taiga2018
  8. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:57
    "К счастью или к сожалению, ничего принципиально нового на подходящих
    к концу учений увидеть не удалось"///

    Так ничего нового и не будет. Обычные ротационные учения раз в год.
    Прибыли новые части, постреляли на полигонах, немножко тактики,
    логистику снабжния проверили. Прежние убыли в Европу.
    Так и будет теперь каждый год. Поддержка боеспособности.

    А что в российских учениях каждый раз что-то принципиально новое?
    voyaka uh
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:41
      Цитата: voyaka uh
      А что в российских учениях каждый раз что-то принципиально новое?

      Новая техника,новое вооружение ,а следовательно меняется технология ведения боя .Вносят изменения в тактику боя с учетом наработанного опыта Сирии,под это и пошли модернизации уже имеющейся техники.
      Изменений очень много , это у Прибалтов только одна забота - как выпросить списанный металлолом у США и что с ним потом делать ?
      APASUS
  9. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:37
    Да подарите уже им пару F-35 ,пусть там будет вечный праздник и за одно деньги закончатся ,при том сразу во всей Прибалтике.Такую пару содержать надо .
    APASUS
  10. v.f.vlasov (Владимир) Сегодня, 18:51
    Зачем СШа проводят эти идиотские военные учения у границ РФ? США что, думают, что в случае конфликта МБР из России не достанут территории США??? Да, ПРО США очень надёжное. Но не настолько, что ни одна ракета не долетит. Несколько десятков мощнейших термоядерных ракет прилетят быстро и точно. ПРО не сработает. Или в США совсем тупые политики? Или США думают, что они заставят ЕС и НАТО воевать и подыхать в России, а они будут поставлять оружия этим убогим смертникам? Дурни! Не откуда будет поставлять вооружение, США уже не будет!
    v.f.vlasov
    1. Конрад (Конрад) Сегодня, 19:08
      Цитата: v.f.vlasov
      Или в США совсем тупые политики?

      После выдержанных Россией оплеух со стороны США@k (Украина, Боинг, олимпиада, скрипали и пр.) политики США уверенны ничего из России не прилетит. Выдержат. Лишь бы "...не провоцировать" и "...не было бы хуже", а еще "...от нас только этого и ждут!"
      Конрад
  11. ополченец2 (Александр) Сегодня, 18:53
    Вот в магазине видел какие-то латвийские шпроты. Ну не хрень ли? Что кому-то мало калининградских и ленинградских? С какими же люфтами иногда работает наша административная система! Надо в ответ на эти "удары сабли" проводить (также регулярно) учения нашей административной команды с ее походами по магазинам и т.п. Или ждут толстозадые пока Путин скажет?
    ополченец2
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