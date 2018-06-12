Saber Strike показали: прибалтов продолжают разводить на деньги

В странах Балтии и Польше подходят к концу ежегодные учения НАТО «Удар сабли». Хотя количество их участников в этом году превысило 18 тыс. человек. Какого-либо прорыва в готовности НАТО отражать «российскую агрессию» не наблюдается.Напомним, международные учения НАТО под руководством европейского Командования сухопутных войск США стартовали в Латвии 3 июня. В них принимают участие военнослужащие из 19 стран. Как и всегда, целью маневров является улучшение взаимопонимания американских войск с союзниками и повышение их общей готовности к реагированию на кризисные ситуации.К счастью или к сожалению, ничего принципиально нового на подходящих к концу учений увидеть не удалось. Хотя американцы совместно с их прибалтийскими поклонниками всеми силами пытались убедить Россию в обратном.Накануне маневров на сайте Командования сухопутных войск США в Европе появилась брошюрка с основными этапами маневров. Одним из важнейших пунктов значилась переброска 2-го кавалерийского полка из Германии в Латвию через Чехию, Польшу и Литву. Несмотря на заверения американцев, никакого события с большой буквы в этом нет. Ранее полк или его подразделения уже неоднократно совершали длинные автодорожные марши в Польшу и Прибалтику (операции).Еще одним «ноу-хау» учений стало прибытие на эстонскую авиабазу Эмари 10 американских истребителей F-16 Fighting Falcon. Сотрудник американского посольства в Таллине подполковник ВВС США Спенсер Буркхалтер (Spencer Burkhalter) заявил, что прибытие этих самолётов на Эмари тестирует возможности авиабазы, которые в последнее время усиливаются за счёт инвестиций США и Эстонии в инфраструктуру объекта.Но события с большой буквы опять не получилось. Тем, кто интересуется поведением американских войск в Европе известно, что в рамках «Пакета мер по укреплению безопасности на ТВД» (Theater Security Package) 10 американских самолетов с завидным постоянством появляются на Эмари. Вот если бы в рамках Saber Strike авиабаза смогла принять хотя бы 20 американских истребителей, было бы, чем хвастаться, но нет. Их все также десять.Более того, за громкими заголовками газет о масштабных международных учениях Saber Strike в Балтии стоит тот факт, что вся их «интернациональность» – не более чем три тысячи иностранных солдат в каждой стране и то не одновременно (без учета ротационных сил США и НАТО в Латвии, Литве и Эстонии). Большее количество партнёров прибалтийская инфраструктура принять по-прежнему не может.В итоге нашумевшие (в западной прессе) учения Saber Strike показали не готовность НАТО реагировать на кризисные ситуации, а необходимость задуматься населению Латвии, Литвы и Эстонии о том, куда уходят деньги на оборону, если за прогресс военные выдают давно достигнутые… "успехи"?