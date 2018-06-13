09:04 13 июня

Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата

Подводя итоги прошедшего саммита ШОС, министр иностранных дел КНР Ван И указал, что важнейшим моментом является то, что организация не замыкается в узкие рамки, продолжает расширяться и представляет совершенно новый подход к международным отношениям, основанный на взаимном уважении и признании равноценности национальных интересов стран-участников.



«Все страны-участницы организации должны и дальше придерживаться «шанхайского духа», высоко нести знамя мирного развития и сотрудничества, не замыкаться в маленькую группировку, отгораживаясь от других, не заниматься мелочными расчетами геополитических игр. Необходимо содействовать строительству международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимной выгоде», — заявил Ван И, слова которого цитирует РИА «Новости» со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства КНР.


Знакомьтесь: могильщик европоцентризма и американского диктата


Как видим, китайский министр в достаточно дипломатичной форме подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества являет собой альтернативу существующим наднациональным структурам, служащим в значительной степени интересам Вашингтона и транснациональных корпораций. ШОС, декларирующая приверженность справедливости и уважению национального суверенитета всех государств, формирует совершенно иные, новые принципы международного взаимодействия, и в этом качестве должна расти и распространять свое влияние как можно шире.



И эта мирная «экспансия» возможна будет только в том случае, если указанные принципы не останутся пустыми декларациями, а в организации сотрудничества другие страны будут видеть не только альтернативу хищническому американскому «новому мировому порядку», но и возможную защиту.

Не случайно в ходе нынешнего саммита принят документ об утверждении программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2019-2021 годы.

Экономическая основа Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рано или поздно будет дополнена политической и военной составляющими, об этом говорят многие эксперты.



Напомним, что одним из шагов в этом направлении стала прошлогодняя встреча министров обороны государств-членов ШОС, в которой приняли участие главы оборонных ведомств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, генеральный секретарь ШОС и директор исполнительного комитета оегиональной антитеррористической структуры организации сотрудничества.

Собственно, ситуация, складывающаяся в мире, и деструктивные тенденции, еще более усилившиеся после прихода к власти новой администрации США, вынуждают государства Евразии, отстаивающие свой суверенитет и намеренные руководствоваться национальными интересами, искать пути повышения своей безопасности и противодействия внешнему давлению.

То есть сама логика происходящего подталкивает страны ШОС к тому, чтобы придать организации еще и черты военного альянса.

Ситуация на Ближнем Востоке и в Центральной Азии отчетливо показывает, что Запад продолжает использовать терроризм для продвижения своих глобальных интересов, в том числе и для давления на страны отвергающие американский диктат.

Так что нет ничего удивительного, что одним из самых обсуждаемых вопросов, и год назад, на встрече министров обороны, и сейчас на саммите глав государств, стала борьба с терроризмом.

Проблемы, связанные с запрещенными в России ИГ и «Джебхат ан-Нусрой», уже давно вышли за пределы ближневосточного региона, представляя из себя глобальную угрозу, в том числе и для членов ШОС, и поэтому более широкая поддержка миротворческих усилий России со стороны стран-участников необходима и обоснованна.

Тем более что положение в вопросах противодействия мировому терроризму усугубляется неэффективностью «коллективного Запада». Вполне отчетливо обозначена одна из главных «болевых точек», требующая повышенного влияния стран-участников, — Афганистан, обстановка в котором угрожает «экспортом» террористической активности в соседние страны.

Как указал Ван И, Афганистан и афганский вопрос в целом являются одним из самых главных приоритетов для Шанхайской организации сотрудничества, так как многие страны организации граничат с ним.

«Так как многие члены ШОС являются соседями Афганистана, сама страна и проблема Афганистана рассматриваются организацией в качестве одного из самых главных приоритетов. Механизм консультаций ШОС по Афганистану на уровне заместителей министров был перезапущен, и в воскресенье были подписаны определенные соглашения, касающиеся этого вопроса», — сказал Ван И в эфире телеканала CGTN.

Он отчетливо дал понять, что страны ШОС готовы принять более активное участие в решении афганской проблемы. В частности, оказывая всемерное содействие процессу национального примирения.

Напомним, что в последние дни на фоне активизации процесса установлении мира и примирения террористы в Афганистане совершили ряд терактов, нацеленных на срыв стабилизации.

Отметим также, что органы ОДКБ на днях констатировали активизацию на севере ИРА структур запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а 12 июня на афгано-таджикистанской границе имело место боестолкновение пограничников РТ с наркоконтрабандистами.



Возможности ШОС, в том числе и в вопросах безопасности, радикально возросли после окончательного оформления членства Индии и Пакистана в организации, которые приняли участие в нынешнем саммите уже в качестве полноправных членов.

Как мы видим, Шанхайская организация сотрудничества приобретает совершенно новое международное измерение. ШОС объединяет свыше 60 процентов территории Евразии, примерно 45 процентов населения нашей планеты, государствами-участниками организации производиться более 25 процентов мирового ВВП.

И самое главное: данная структура в случае окончательного оформления ее оборонной компоненты превращается в самую мощную военную силу в мире, способную не только успешно противостоять любым угрозам, но и предотвращать их возникновение, даже не прибегая к военной силе.



Более того, она откроет возможности для формирования новой правовой международной системы, способной покончить с диктатом Запада, европоцентризмом и концепцией «золотого миллиарда».
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 04:49
    Каждый тянет одеяло на себя... А не получится ли так, что вместо США будет Китай... со всеми вытекающими...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 05:07
      А не получится ли так, что вместо США будет Китай... со всеми вытекающими...

      Хрен редьки не слаще...
      странно все это...США оккупировали Афганистан ...оккупированный Афганистан является страной наблюдателем в ШОС... what винегрет какой то.
      Тот же ЛЕХА
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:29
        Да все эти члены ШОС, как и вся эта организация существует чисто номинально. Как и СНГ !
        Чистой воды ППР. . Одни декларации о намерениях.
        Uncle Lee
        1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:50
          ШОС-организация, которая вряд-ли будет играть хоть какую-то роль по причине того, что все мировые рычаги управления банковской сферы, финансов, торговли, арбитража и контроля созданы и контролируются США и их союзниками. Нужно создавать "свои" подобные механизмы, а это очень трудно, хлопотно и "стоит денег". Но если они не будут созданы, то у ШОС не будет абсолютно никаких рычагов влияния, и она так и будет оставаться чисто декларативной организацией.
          Улиточник N9
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:52
    Более того, она откроет возможности для формирования новой правовой международной системы, способной покончить с диктатом Запада, европоцентризмом и концепцией «золотого миллиарда».
    ...Ну, ну...подождем..Вроде все хорошо, но как-то не уверенно...
    parusnik
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