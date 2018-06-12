СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан

Россия в скором времени вооружится тяжелым ударным беспилотником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Как предполагается, речь идет о БПЛА "Альтиус-О" массой 7,5 тонн (ранее заявлялось о 5 тоннах), способного совершать длительные полеты. При этом, на какой стадии находится разработка, ничего не говорится.Ранее сообщалось, что разработку беспилотника "Альтиус" массой 5 тонн ведет Казанское ОКБ им. Симонова при участии Группы "Кронштадт". В 2011 году данный проект выиграл конкурс Минобороны на поставку вооруженным силам России ударного беспилотного комплекса, способного вести длительный полет и нести полезную нагрузку. Прототип беспилотника должен был взлететь в 2015 году, на что Минобороны выделило один миллиард рублей. Испытания первого образца начались в 2016 году, но были приостановлены из-за технических проблем, после чего БПЛА был отправлен на доработку. Испытания должны были возобновиться в 2017 году.Ранее о данном БПЛА вспомнил замминистра обороны Юрий Борисов, который в мае этого года заявил, что в России в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн.Согласно имеющейся в открытых источниках информации, БПЛА "Альтиус" выполнен цельнокомпозитным и имеет взлетный вес до 5000 кг (7500?). Длина аппарата оценочно 11,6 м, размах крыла — около 28,5 м, размах V-образного оперения — около 6 м. Аппарат оснащен двумя авиационными дизельными двигателями RED A03/V12 взлетной мощность около 500 л.с., с воздушными винтами. Двигатели разработаны и производятся германской компанией RED Aircraft. Заявляемая дальность полета БЛА до 10.000 км, а продолжительность полета — до 48 часов. Считается, что в разведывательной конфигурации БЛА будет оснащен станцией оптической видовой разведки с оптико-электронной системой на гиростабилизированной платформе, а в носовой части БЛА будет установлена РЛС бокового обзора с АФАР. Информация о вооружении беспилотника пока не раскрывается.