19:53 12 июня
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СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан

Россия в скором времени вооружится тяжелым ударным беспилотником, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Как предполагается, речь идет о БПЛА "Альтиус-О" массой 7,5 тонн (ранее заявлялось о 5 тоннах), способного совершать длительные полеты. При этом, на какой стадии находится разработка, ничего не говорится.

СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан


Ранее сообщалось, что разработку беспилотника "Альтиус" массой 5 тонн ведет Казанское ОКБ им. Симонова при участии Группы "Кронштадт". В 2011 году данный проект выиграл конкурс Минобороны на поставку вооруженным силам России ударного беспилотного комплекса, способного вести длительный полет и нести полезную нагрузку. Прототип беспилотника должен был взлететь в 2015 году, на что Минобороны выделило один миллиард рублей. Испытания первого образца начались в 2016 году, но были приостановлены из-за технических проблем, после чего БПЛА был отправлен на доработку. Испытания должны были возобновиться в 2017 году.


Ранее о данном БПЛА вспомнил замминистра обороны Юрий Борисов, который в мае этого года заявил, что в России в течение года будет завершена работа над тяжелым беспилотником «Альтиус», который способен нести до боевую нагрузку до 2 тонн.

Согласно имеющейся в открытых источниках информации, БПЛА "Альтиус" выполнен цельнокомпозитным и имеет взлетный вес до 5000 кг (7500?). Длина аппарата оценочно 11,6 м, размах крыла — около 28,5 м, размах V-образного оперения — около 6 м. Аппарат оснащен двумя авиационными дизельными двигателями RED A03/V12 взлетной мощность около 500 л.с., с воздушными винтами. Двигатели разработаны и производятся германской компанией RED Aircraft. Заявляемая дальность полета БЛА до 10.000 км, а продолжительность полета — до 48 часов. Считается, что в разведывательной конфигурации БЛА будет оснащен станцией оптической видовой разведки с оптико-электронной системой на гиростабилизированной платформе, а в носовой части БЛА будет установлена РЛС бокового обзора с АФАР. Информация о вооружении беспилотника пока не раскрывается.

Использованы фотографии: http://army-news.ru/
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Комментарии 66

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  1. DRA-75 Сегодня, 14:04
    А "Буран" это что было ??? Там же сплошная автоматика была и такая махина в космосе беспилотно летала и посадку произвела четко на аэродром заданный.. ..
    DRA-75
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:07
      Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 14:11
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool

        Он имел ввиду, что в советском союзе были все технологии для производства тяжелых ударных дронов
        Vol4ara
        1. Logall (Александр) Сегодня, 14:21
          Информация о вооружении беспилотника пока не раскрывается.
          Разкроется н̶а̶ ̶Д̶о̶н̶б̶а̶с̶с̶е̶ в Сирии? Вроде там всё новое испытывают...
          Logall
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 15:36
            Очень долго мы его создаем ...
            cniza
            1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 15:59
              Судя по тому, что двигатели немецкие, есть шанс его вообще не запустить. Перекроет неметчина кислород и всё.
              nesvobodnye
            2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:30
              Цитата: cniza
              Очень долго мы его создаем ...

              Там вокруг КБ какие-то непонятки. Версия1: недофинансирование, запутали с игрой в акции, пытались отжать лица близкие к местному императору.
              Версия2: нецелевое использование, вывели часть денег в оффшор.
              Версия3: грязная лапа-конкурент из Израиля запутал несведущегшо в финансах генерального конструктора, на Кипре сделал предложение, от которого конструктор отказался. После возбуждения дела было предложено уволиться по собственному желанию с закрытием дела. Конструктор обратился в ФСБ, но дело велось МВД.
              Одним словом - мутное дело. Возможно имеет место и то и другое и третье. В случае удачи-понятно, что будет определенный денежный поток. В тоже время конкурент из Израиля-это достатолно серьезно, чтобы следствие вело именно ФСБ, а не МВД.
              Дело передано в суд, пока не ясно. У меня первое впечатление от местной прессы было именно как попытка угробить уникальное КБ и его разработки такой многоходовочкой.
              Хотя я сугубо штатский человек и далек от аэропланов.
              Балу
          2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:09
            раЗкроется или раСкроется, какая разница, да и кому русский язык нужен
            Hammerlock
        2. вадим dok (марусев) Сегодня, 14:32
          Не было в СССР необходимой технологии ,да и сейчас нет!
          вадим dok
          1. badens1111 (влад) Сегодня, 14:50
            Цитата: вадим dok
            Не было в СССР необходимой технологии ,да и сейчас нет!

            Конечно конечно...РД 180 явно не в СССР и РФ делают,а воспроизвести ни в ФРГ, ни в сША не могут..
            badens1111
          2. venik (Владимир) Сегодня, 14:54
            Цитата: вадим dok
            Не было в СССР необходимой технологии ,да и сейчас нет!

            ========
            Милейший Вадим Марусев! В СССР были такие технологии, которые даже сегодня ни в "штатах", ни в Японии, ни в Германии НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВЕСТИ!!!!!
            Так, что ваш заявление - это чисто "бла-бла-бла" ДИЛЕТАНТА!!!!!
            P.S. ЗНАЮ, ЧТО говорю!!!
            venik
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 19:29
              Цитата: venik
              Цитата: вадим dok
              Не было в СССР необходимой технологии ,да и сейчас нет!

              В СССР были такие технологии, которые даже сегодня ни в "штатах", ни в Японии, ни в Германии НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВЕСТИ



              Именно так.

              Но люди разъехались из страны, в Израиль, в США, в Германию.

              Сотни тысяч специалистов, огромный запас знаний

              И там стали появляться технологии …
              bulvas
          3. басмач (Константин) Сегодня, 15:00
            Вот что всегда шокирует у таких "знатоков". При полном отсутствии реальных знаний твердая уверенность. Вы в каком КБ работали, или в каком авиаполку и на какой должности служили. Чтоб так категорично утверждать. Сразу предвосхищая Ваш ответ. Инженер но регламента и ремонта ПрНУ. 523 Оршанский апиб( ордена опущу 70- х годов разработки.). Су-17М4
            басмач
            1. venik (Владимир) Сегодня, 16:37
              Цитата: басмач

              1
              басмач (Константин) Сегодня, 15:00 ↑
              Вот что всегда шокирует у таких "знатоков".

              =====
              Простите, "это" Вы мне??? Или [ вадим dok (марусев) ]?????
              venik
          4. VO3A (Андрей) Сегодня, 15:02
            Все комментарии свидетельствуют о низкой технической культуре участвующих... Не в БПЛА проблема ! А проблема в информационной среде и симтемах, которые обеспечивают полёт , получение информации от БПЛА и её использование в реальном времени в виде целеуказания для всех, подчёркиваю для всех, боевых систем... У нас нет этой информационной среды, у нас нет Боевых Информационных Систем для ведения современной войны...Хватит нашему Генеральному Штабу и всяким борисовым бредить невыполнимыми фантазиями... Разработайте концепцию, выработайте требования и сделайте заказ на создание Боевых Информационных Систем... А Межвидовые Информационно-разведывательные комплексы подарите аля их автору "гению" Некрасову, как и те системы , которые этот гениальный бездарь принял на вооружение... Речь идёт о гниющих на свалке миллиардных по стоимости ЕСУ ТЗ "Созвездие-М".. Слава умнейшим и гениальнейшим в руководстве нашей армии , ведущих её к новому 41-му году в простых вооружениях!
            VO3A
            1. VO3A (Андрей) Сегодня, 15:44
              Герасимову....если кто не понял и без Му - Му ...
              VO3A
        3. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:50
          Цитата: Vol4ara
          Он имел ввиду, что в советском союзе были все технологии для производства тяжелых ударных дронов

          Беспилотники в СССР выпускались, но в большинстве своем как цели для тестирования средств ПВО и другого ракетного вооружения ( тогда для ВВС ) А с распадом страны , стало как-то не до них! Ведь лидерами по БПЛА стали Израиль и СГА, куда перебралось немало наших специалистов, невостребованных в 90-е годы в своей стране!
          тол100в
        4. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 15:56
          Цитата: Vol4ara
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool

          Он имел ввиду, что в советском союзе были все технологии для производства тяжелых ударных дронов

          В СССР все было, а этот беспилотник еще и без движка, да и уже морально устарел. Догоняем по беспилотникам, но пока отстаем и это факт.
          лаврентий павлович
          1. venik (Владимир) Сегодня, 16:39
            Цитата: лаврентий павлович
            Догоняем по беспилотникам, но пока отстаем и это факт.

            =====
            Простите, Уважаемый!!! Я чего-то "недопонял"... Так "ДОГОНЯЕМ" или "ОТСТАЕМ"???
            Можно как то КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ?????
            venik
            1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 18:48
              Пока не догнали - так понятно.
              лаврентий павлович
        5. Pollux (Сергей) Сегодня, 18:16
          Цитата: Vol4ara
          Он имел ввиду, что в советском союзе были все технологии для производства тяжелых ударных дронов

          Теоретически они и сейчас есть, эти технологии, одна загвоздка, двигателей нужных нет.
          Pollux
      2. DRA-75 Сегодня, 14:20
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool

        Именно бомбить могли с этих штучек серьезных и дорогих.. !!! Вы вообще представляете ,что это такое "Буран" в то время ???

        Такая махина и на автомате полном ..Это прорыв был науки СССР!
        Были времена , нас именно за это и развалили страну и народ загнали в чертовый капитализм и процесс выживание и потребительства....Вот так все
        А вот что мы могли создавать !
        DRA-75
        1. t-4 Сегодня, 15:06
          Опять "новость" про далекое будущее.
          Кстати такое уже обсуждали в 2011 году:
          https://topwar.ru/9412-my-tozhe-mozhem-udarnyy-bp
          la-korshun-tu-300.html

          Тут и про Буран человек высказался о "полном автомате":
          t-4
          1. venik (Владимир) Сегодня, 16:05
            Уважаемый "210окв"Надеюсь это не "оберкоманде дер вермахт"....
            "Буран" садился САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!!" Ту-134 - СОПРОВОЖДАЛ и "снимал" ТЕЛЕМЕТРИЮ!!!
            В Следующий Раз - захотите "комментировать" - сперва - РАЗБЕРИТЕСЬ В ТЕМЕ!!!!!
            И нечего с "дурными" "комментаричми" на сайт ЛЕЗТЬ!!!
            P.S. Сперва "Учите Матчасть"!!!!
            venik
        2. свободный (Андрей) Сегодня, 17:03
          Цитата: DRA-75
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool

          Именно бомбить могли с этих штучек серьезных и дорогих.. !!! Вы вообще представляете ,что это такое "Буран" в то время ???

          Такая махина и на автомате полном ..Это прорыв был науки СССР!
          Были времена , нас именно за это и развалили страну и народ загнали в чертовый капитализм и процесс выживание и потребительства....Вот так все
          А вот что мы могли создавать !

          Эта была настоящая гордость за страну.
          свободный
          1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:15
            Эта была настоящая гордость за страну.


            Теперь они вот в таком состоянии. И нафиг никому не нужны. Спасибо горби.





            Вообще конечно уже историкам об этом рассуждать...там и помимо горби тогда было куча системных проблем в стране.
            Но то что это реально очень крутое достижение тех лет, это факт! Это надо было создать ПО для компьютера который будет управлять такой махиной.! Помимо кучи других решённых проблем.... hi



            Когда-нибудь всё кончится вот так: (да я сегодня опять пессимист)))

            DEZINTO
      3. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 14:40
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        Ваше фамилия не Петросян? ?? belay Вы с "Бурана " кого и как бомбить будите? ??Буран -многоразовый космический корабль! !!!! fool

        Сами не петросяньте. Был случай во времена СССР, когда американский Шатлл сделал резкий нырок на Москвой, думаете тогда просто так высшее военное руководство кирпичей за пятилетку отложило? или с шаттла ничего нельзя сбросить с орбиты?
        JD1979
      4. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 14:52
        Который в духе того же шатла был способен нырнуть на низкую орбиту и сбросить оттуда какую нибудь полезную нагрузку wassat
        И кстати маневрировать на орбите он был способен получше шатла
        КЕРМЕТ
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:09
      Лучший ударный беспилотник на сегодня это "калибр".
      предки с Дона
      1. Nick Сегодня, 14:20
        Цитата: предки с Дона
        Лучший ударный беспилотник на сегодня это "калибр".

        Да, но одноразовый и узкоспециализированный. А нужен многоразовый, долгоиграющий дрон, способный вести длительную воздушную разведку за тысячи км. от базы и, при необходимости, уничтожать разведанные цели, не только ценой собственного существования, а и с помощью установленного вооружения.
        Nick
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:15
      Цитата: DRA-75
      А "Буран" это что было ???

      Так же как и Ту-300 "Коршун-У"?
      svp67
    4. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 16:01
      Цитата: DRA-75
      А "Буран" это что было ??? Там же сплошная автоматика была и такая махина в космосе беспилотно летала и посадку произвела четко на аэродром заданный.. ..

      Буран в то время был настоящей фантастикой прибывшей в реальность, только предатели смогли развалить страну и предать Буран забвению. На данный момент мы отстаем по электронике и довольно серьезно.
      лаврентий павлович
  2. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:08
    Немцы прекратят движки продавать под напором сшы -проект положим на полку "до лучших времен " , а точнее, до навсегда? ???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. barclay (Андрей) Сегодня, 14:16
      Вот и я о том же. Когда начал читать новость, то почему то сразу предположил, что движки импортные, скорее всего китайские. А тут еще лучше - германские! А что будем делать, когда немцы нам лавочку прикроют (как с движками для Флота)? Почему двигатели германские? Где импотозамещение!?
      Что делает наша АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»?
      barclay
      1. ИванИванов Сегодня, 15:01
        Цитата: barclay
        Что делает наша АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»?

        Закупками поди занимается. Интегрируются в мировое сообщество, че.. Типа поставки бурового оборудования перекрыли, но движки и трежерис не посмеют.. Ладно опытные образцы, а когда и если в серию пойдет.
        ИванИванов
    2. Nick Сегодня, 14:22
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Немцы прекратят движки продавать под напором сшы -проект положим на полку "до лучших времен " , а точнее, до навсегда? ???

      Меня тоже смущает поставщик движков, но будем закупать через "прокладки" пока альтернативу свою не сварганим hi
      Nick
    3. ЛМН (Максим) Сегодня, 14:30
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Немцы прекратят движки продавать под напором сшы -проект положим на полку "до лучших времен " , а точнее, до навсегда? ???

      Вас слишком приучили к всемогуществу США smile
      Немцы будкт делать,что им выгодно.А на ближайшие годы им выгодно дружить с Россией.

      Свои двигатели нужно иметь,но это не имееи отношение к Германий или к США или еще к кому то.

      Кстати не приходит на ум ни одна страна в мире,которая бы могла себя полностью и качественно в тех.плане обеспечивать,т.е.быть полностью независимой,это видимо ваша мысль.
      ЛМН
    4. Irokez (Сергей) Сегодня, 14:41
      Чёт действительно какая-то ерунда. Говорим о военной технике и тут же импортные двигатели ставим. Ну не поверю, что нет нашего приближённого по характеристикам. Уж за столько времени существования СССР и России столько было разработано.
      Неужели это самый экономичный и лёгкий дизель? Столько институтов и кафедр в России по тематике авио и двигетелестроению, а всё за бугром у немцев покупаем. Тогда уж в Японии давайте, Италии, Франции или той же Украине поищем и закажем для разнообразия. Другой вопрос если совместное производство или по лицензии как Индийцы.
      Irokez
      1. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 16:45
        Разработчик двигателя, Владимир Райхлин, закончил Казанский авиационный институт по специальности инженера авиадвигателей. После института некоторое время проработал на ВАЗе. В начале 2000-х годов в Германии основал компанию RED (Raikhlin Engine Development)

        Двигатель RED A03 разработан RED Aircraft GmbH на средства российского холдинга «Финам» В настоящий момент двигатели производится в Германии, в г. Аденау. Производство данного двигателя будет локализовано в России.
        Андрей158
    5. N.O.M.A.D.E. (Владимир) Сегодня, 15:25
      Компания которая их производит, она Российская;) Вернее, собственник с России.. Те же самые авиодизели планируют ставить и на як новый) Так что не сцым…)
      N.O.M.A.D.E.
  3. senima56 (Николай) Сегодня, 14:10
    А как хорошо начиналось "Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан!....", но потом "..на какой стадии находится разработка, ничего не говорится.." И стоило тогда "воздух сотрясать"?! Или "главное прокукарекать"?
    senima56
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:17
      Статья без имени автора...источник информации размытый...фотография непонятная...вообщем типичный вброс непонятно чего...с небольшим перечнем его характеристик.
      Зам министра обороны вспомнил что-то об этом аппарате belay ха братцы что это за спектакль .
      Тот же ЛЕХА
      1. barclay (Андрей) Сегодня, 14:46
        Согласен. Мутная какая-то статья.
        barclay
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:11
    Ударный российский беспилотник с немецкими дизелями? Я правильно все понял? И скорее всего, движки будут другие, потому его и в доработку отправили.
    Горный стрелок
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 14:17
      Только в доработку отправляли из за авионики, а не из за движков -к ним то притензий как не было, так и нет! И в серию его именно с "немцами "готовят! !!!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  5. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 14:23
    Нормально, чо. Двигатели немецкие, "мозги" на 146% от Сименс, тепловизоры французкие - в НАТО идем :)))
    AlexanderVP
  6. вадим dok (марусев) Сегодня, 14:29
    Все новости только в будущем(очень далеком)!И вишенка на торте- двигатели Немецкие!!!!!
    вадим dok
  7. RUSЛАН (RUSЛАН) Сегодня, 14:33
    Статья Бла,бла,бла про БЛА! lol
    RUSЛАН
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:41
    Ну хоть такой "псевдоотечественный" для отработки технологий управления и сетецентричности таких аппаратов в бою.. Но только пока неясно когда даже его в войсках увидят.. А если уж немецкие движки планируют поначалу , то следует озаботится покупкой их про запас .. Нужны такие аппараты ещё вчера , а не предвидятся и завтра..Зла не хватает..
    КВУ-НСвД
  9. dgonni (Dgon) Сегодня, 14:45
    Ну это раньше всего разведчик. При том в плане незаметности не очень не комильфо по причине винтов. которые при вращении являют собой отражающий диск размером с площадь ометаемую винтом. так что чисто разведчик. Не более того
    dgonni
    1. KCA Сегодня, 14:55
      А если винт не из метала, а из диэлектрического композита?
      KCA
  10. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 14:48
    Планер нашей разработки, или евреи помогли?
    Быков.
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 16:19
      Цитата: Быков.
      Планер нашей разработки, или евреи помогли?

      Евреи, евреи, кругом одни евреи!
      Говорят, что и в хоккее
      Появляются евреи…
      Посмотри на вратарей —
      Что ни маска, то еврей…
      Евреи, евреи, кругом одни евреи! laughing
      Dym71
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:37
        Цитата: Dym71
        Цитата: Быков.
        Планер нашей разработки, или евреи помогли?

        Евреи, евреи, кругом одни евреи!
        Говорят, что и в хоккее
        Появляются евреи…
        Посмотри на вратарей —
        Что ни маска, то еврей…
        Евреи, евреи, кругом одни евреи! laughing

        Точно. Иначе ни в жисть не профукали бы чемпионат мира.
        Капитан Пушкин
        1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 19:24
          Цитата: Капитан Пушкин
          Точно.

          В зоопарке у зверей:
          Слон - чуваш, а Лев - еврей!
          Евреи, евреи, кругом одни евреи! wassat
          Dym71
  11. Хикаро (Олег) Сегодня, 14:52
    Не вижу причин для паники! Да движки немецкие и что из этого!! Эти БПЛА на нужны были еще вчера!! Что и показала Сирийская операция!! Почему СССР не ныл а спокойно закупал импортное вооружение и станочный парк и кучу другого оборудования при Сталине ! Да вначале так и пусть немецкие, главное в серию пустить! а потом сами научимся и сделаем уже свои движки!! Ибо опять откладывать изделие и ждать когда появиться свое увы некогда!! Простите враг у ворот!! Нато постоянно учения у границ устраивает, а мы все ноем!
    Хикаро
  12. мерцание (Николай) Сегодня, 15:32
    Заголовок :
    СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан
    Статья :
    При этом, на какой стадии находится разработка, ничего не говорится

    Это спецом такие контрасты laughing И следом новость из столицы ... эээ ... из Вашингтона ... о том, что там похожий дрон заступил на дежурство. Почувствуйте разницу, как у нас ... эээ ... у них в Вашингтоне и у вас ... эээ ... у нас в Москве. laughing
    мерцание
  13. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 15:43
    А в соседней статье - "Новейшие дроны MQ-4C Triton ВМС США официально заступили на дежурство". Интересно сравнить хар-ки.
    _Ugene_
  14. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:58
    Такой же заголовок был в 2014 году.
    Чича сквад
  15. senima56 (Николай) Сегодня, 16:00
    "... в какой стадии находится разработка, ничего не говорится...." Это может означать, что она "уже готова" или только "на бумаге"! Помню, лет 5-6 назад Путину показали "новую отечественную разработку двигатель ПД-14". Путин даже конструктора обнял и поздравил...Только до сих пор с этот двигатель "доводят и испытывают"! Я понимаю- дело это не быстрое, но зачем хвастать "сырым прототипом"?! Создайте, испытайте, поставьте в серию- тогда хвастайте и получайте награды и премии! Всё остальное - брехня!
    senima56
    1. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 17:08
      А кто вам "хвастает"? "Неназванный информированный источник", из статьи?
      сообщил информированный собеседник «Интерфакса»
      Все остальное - брехня, но уже от вас.
      Чичиков
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 18:43
      Цитата: senima56
      зачем хвастать "сырым прототипом"?! Создайте, испытайте, поставьте в серию- тогда хвастайте и получайте награды и премии!

      Для непонятливых В своё время, когда на ВАЗе разрабатывали ВАЗ-2108, труженики министерства автопрома как-то получили очередную премию с формулировкой "За завершение подготовки производства ВАЗ-2108". Все бы ничего, но подготовку производства завершили (и то не в полном объеме) лет через пять после этой премии.
      А вы со своим "зачем" да "зачем"? Затем...
      Капитан Пушкин
  16. Таврик (Евгений) Сегодня, 17:12
    Цитата: VO3A
    Все комментарии свидетельствуют о низкой технической культуре участвующих... Не в БПЛА проблема ! А проблема в информационной среде и симтемах, которые обеспечивают полёт , получение информации от БПЛА и её использование в реальном времени в виде целеуказания для всех, подчёркиваю для всех, боевых систем... У нас нет этой информационной среды, у нас нет Боевых Информационных Систем для ведения современной войны...Хватит нашему Генеральному Штабу и всяким борисовым бредить невыполнимыми фантазиями... Разработайте концепцию, выработайте требования и сделайте заказ на создание Боевых Информационных Систем... А Межвидовые Информационно-разведывательные комплексы подарите аля их автору "гению" Некрасову, как и те системы , которые этот гениальный бездарь принял на вооружение... Речь идёт о гниющих на свалке миллиардных по стоимости ЕСУ ТЗ "Созвездие-М".. Слава умнейшим и гениальнейшим в руководстве нашей армии , ведущих её к новому 41-му году в простых вооружениях!


    Всё так и есть. Сначала по крупному: МО и ГШ сами толком не понимают, как создаётся современная информационная среда. С Сетецентрическими войнами повозились, про Единое информационное пространство годами говорили и всё. Денег в ЕСУ ТЗ и другие прожекты ввалили немеряно. На выходе слёзы. Зато создано целое управление развития БПЛА. А польза от БПЛА хоть крупных, хоть мелких - когда различная информация в режиме реального времени поступает потребителям - на ПУ артиллерийских и ракетных дивизионов (батарей), танки, корабли и др. объекты.
    А теперь по мелкому: управление крупными БПЛА, летающими фиг знает где, можно сделать только по спутниковому каналу. Для этого нужна группировка спутников, которой у нас нет. И компактные, лёгкие ФАРы, которых, кажись, тоже нет. По УКВ и по СВЧ только тактическими самолётиками управлять.
    Таврик
  17. Таврик (Евгений) Сегодня, 17:20
    Кстати, интересующимся "а как у них?" рекомендую книгу "Ликвидатор. Откровения оператора боевого дрона". Томас Марк Маккерли и Кевин Маурер. Понятно, что личный взгляд человека, понятно, что где-то приукрашено, что-то умолчано. Но познавательно, в том числе и с точки зрения организации боевого применения (типы задач, доведение приказов, организация взаимодействия с др. родами войск), деятельности расчётов.
    Таврик
  18. faiver (Андрей) Сегодня, 18:23
    шо, опять? laughing
    через четыре года здесь будет город....
    faiver
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 19:12
    Двигатели разработаны и производятся германской компанией RED Aircraft.
    ----------------------
    Я так понял, что это ключевая фраза. Расходимся.
    Altona
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