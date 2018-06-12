Новейшие дроны MQ-4C Triton ВМС США официально заступили на дежурство

Новейшие американские беспилотники MQ-4C Triton начали полеты с военной базы "Пойнт-Маг" в штате Калифорния, тем самым официально заступив на боевое дежурство, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com. Первый образец серийного БПЛА MQ-4C Triton, призванного заменить на флоте пилотируемые самолеты-разведчики, поступил в ВМС США в ноябре прошлого года. До этого американские ВМС использовали только пилотируемые дальние разведчики.MQ-4C Triton является высотным беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полёта, разработан компанией Northrop Grumman на базе дрона RQ-4 Global Hawк и предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Способен подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового беспилотника включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции.Работы по созданию дрона для ВМС США стартовали еще в 2008 году, в 2012 году компания предоставила первый прототип дрона MQ-4C Triton, но заказчики изменили технические требования к дрону и свой первый полет беспилотник совершил только через два года - в октябре 2014 года, а через два года ВМС США заказали первую партию этих машин. В мае 2017 года стало известно, что американское военное командование оплатило производство ещё трёх машин, а также наземного оборудования для них. Первый «Тритон» отправился на военную баэу «Пойнт Маг» (штат Калифорния). Второй серийный экземпляр MQ-4C Triton должен отправиться туда же, а ещё два «Тритона» должны быть развёрнуты на острове Гуам. Всего же ВМС США планирует в долгосрочной перспективе заказать 68 беспилотников MQ-4C Triton.