19:53 12 июня
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Новейшие дроны MQ-4C Triton ВМС США официально заступили на дежурство

Новейшие американские беспилотники MQ-4C Triton начали полеты с военной базы "Пойнт-Маг" в штате Калифорния, тем самым официально заступив на боевое дежурство, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com. Первый образец серийного БПЛА MQ-4C Triton, призванного заменить на флоте пилотируемые самолеты-разведчики, поступил в ВМС США в ноябре прошлого года. До этого американские ВМС использовали только пилотируемые дальние разведчики.

Новейшие дроны MQ-4C Triton ВМС США официально заступили на дежурство


MQ-4C Triton является высотным беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полёта, разработан компанией Northrop Grumman на базе дрона RQ-4 Global Hawк и предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Способен подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового беспилотника включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции.


Работы по созданию дрона для ВМС США стартовали еще в 2008 году, в 2012 году компания предоставила первый прототип дрона MQ-4C Triton, но заказчики изменили технические требования к дрону и свой первый полет беспилотник совершил только через два года - в октябре 2014 года, а через два года ВМС США заказали первую партию этих машин. В мае 2017 года стало известно, что американское военное командование оплатило производство ещё трёх машин, а также наземного оборудования для них. Первый «Тритон» отправился на военную баэу «Пойнт Маг» (штат Калифорния). Второй серийный экземпляр MQ-4C Triton должен отправиться туда же, а ещё два «Тритона» должны быть развёрнуты на острове Гуам. Всего же ВМС США планирует в долгосрочной перспективе заказать 68 беспилотников MQ-4C Triton.

Использованы фотографии: http://avia.pro/
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Комментарии 15

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  1. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 14:43
    Хороша Маша, да не наша :)
    AlexanderVP
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:47
      Цитата: AlexanderVP
      Хороша Маша, да не наша :)

      Согласен, меня тоже "жаба" душит. Но вроде и у нас что-то подобное вот-вот появится...
      Logall
      1. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 15:46
        создается и поступило на дежурство ,к сожалению все равно ,что нет.
        Сергей иппон
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 15:24
      Цитата: AlexanderVP
      Хороша Маша, да не наша :)

      Согласен молодцы американцы.
      РУСС
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:49
    Какой контраст с предыдущей новостью...Вот тут их преимущество в две трамвайных остановки неоспоримо..
    КВУ-НСвД
  3. AlexanderVP (Alexander Plaksin) Сегодня, 14:54
    Что то мне подсказывает, что при СССР такую штуку поставили армии года за 3-4. А сейчас носятся с какими-то тендерами, контрактами, заказчиками, потому судятся, сажают, потом опять контракты, менеджеры и прочая и прочая. Когда уж тут сам БПЛА то разрабатывать, не до этого.
    AlexanderVP
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 16:22
      Цитата: AlexanderVP
      Что то мне подсказывает, что при СССР такую штуку поставили армии года за 3-4.

      Каким образом, комрад? И в те времена отставание в электронике было не оспоримым. Помню как каждый офицер побывавший в Афгане вез домой Шарпы. Даже замполит привез себе. Не патриотично, но практично.

      Цитата: AlexanderVP
      А сейчас носятся с какими-то тендерами, контрактами, заказчиками, потому судятся, сажают, потом опять контракты, менеджеры и прочая и прочая. Когда уж тут сам БПЛА то разрабатывать, не до этого.

      И сейчас отставание очевидно. На отечественном дроне немецкие дизеля, китайская электроника и так далее.
      профессор
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:56
    Им нужен целый курятник таких "птичек", ибо болезненно любопытны, и до всего в мире им есть дело! Нужны птички для нейтрализации ихнего любопытства. Чтобы подлетали, "присасывались" к корпусу и "глушили" всю их электронику напрочь. А когда не солоно хлебавши повернут назад, отлеплялись и летели к себе, до будущих встречь. А бросать их на любопытных - с истребителей, дабы не терять много времени на перехват. wassat
    Горный стрелок
  5. kventinasd (Олег) Сегодня, 15:02
    Не маленькая такая машинка в 15 тонн
    kventinasd
  6. Правовед Сегодня, 16:20
    А если подавить канал радиоуправления?
    Правовед
    1. BlackMokona Сегодня, 17:49
      То выполнит полётное задание и вернётся на базу с развед данными
      BlackMokona
  7. farcop (Far Cop) Сегодня, 16:46
    Красавец, нечего сказать good
    farcop
  8. тройной купол (никто) Сегодня, 16:56
    Скопировали с израильских. эх..
    тройной купол
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:02
      В Израиле реактивных нет. Американцы тут впереди.
      voyaka uh
    2. Pollux (Сергей) Сегодня, 18:24
      Цитата: тройной купол
      Скопировали с израильских. эх..

      Троллить американцев надо на американских сайтах
      Pollux
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