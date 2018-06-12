19:54 12 июня
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Украина подала на Россию в суд ООН иск весом в девяносто килограмм

Украина подала в Международный суд ООН расширенный иск о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил президент Украины Пётр Порошенко. При этом он отметил, что "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России".

Украина подала на Россию в суд ООН иск весом в девяносто килограмм


В данном документе, состоящем из 29 томов и весящим около 90 килограмм, Украина обвиняет Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар и украинцев. Украина потребовала ввести "временные меры" против России, которые могли бы заморозить конфликтную ситуацию до того, как суд не вынесет окончательное решение, в частности потребовать от Москвы воздержания «от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия».


Майданные власти Украины утверждают, что Российская Федерация, начиная с 2014 года вмешивается в украинскую политику, ведет вооруженное вторжение на территорию страны, незаконно захватила часть украинской суверенной территории с помощью армии, и на захваченных территориях ведет кампанию по культурной чистке.

В российской Госдуме уже отреагировали на данное заявление Украины, заявив, что все обвинения киевских властей в адрес России уже "набили оскомину", они звучат везде и повсюду, тем самым теряя в цене. Ничего нового в иске нет, звучат одни и те же обвинения, что Россия «аннексировала» Крым, что преследуются крымские татары. Все политические заявления носят предвзятый характер, добавили в Госдуме.

Использованы фотографии: https://sharij.net/
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Комментарии 58

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 15:07
    Сколько леса ироды за зря извели
    polpot
    1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 15:09
      Они там чем упарываются?)))
      Alex_Rarog
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 15:15
        Цитата: Alex_Rarog
        Они там чем упарываются?)))

        Мухоморами, видимо. Три раза слить и готово. Конопля-то ухода требует.
        ПалБор
        1. DRA-75 Сегодня, 15:21
          И все же Клименко на "нормандской четверке" Лавров набуцкал знатно , аж костюм деформировался )))
          Петро , просто боится ..А Вальцмана и всю клику мы судить будем в Пекине..! И там же кончим вместе с другими коррупционерами китайцами ..
          Там это быстро делается !!!
          DRA-75
          1. Татьяна Сегодня, 15:23
            Хунтяшная власть в Киеве во главе с самим Порошенко под "социально недоразвитых" не просто так не стыдится работать, а в расчёте на то, что западный проамериканский "people" всё равно весь их бред когда-нибудь да "схавает"! Ибо вода камень точит!
            Так что киевские майданутые власти будут и дальше стараться копить "мыльные пузыри" в своих "обвинениях" против России и обращаться с ними к международному сообществу ещё много и много раз!
            Татьяна
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 17:26
              Вот если им нравится - пусть лучше бумагу пачкают, лишь бы по людям из пушек не стреляли

              Нам - все одно, центнером бумаги больше или меньше, да и сомневаюсь, что кто-то читать это будет

              Только, к сожалению, бумаги им мало, пострелять хочется, да людей подставить
              bulvas
          2. ПалБор (Павел) Сегодня, 15:29
            Лучше в Киеве. smile
            ПалБор
          3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:15
            В древней шумерии новый курс. laughing
            vovanpain
      2. Комментарий был удален.
      3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 16:41
        Цитата: Alex_Rarog
        Они там чем упарываются?)))

        хохлизмом, отягощенным свидамизмом!!! request wassat wassat laughing laughing laughing
        Николай Грек
    2. SSR (Roman) Сегодня, 15:23
      Цитата: polpot
      Сколько леса ироды за зря извели

      А выдавили из себя всего 90кг, видать остальное снова в оборот пошло.
      Из разряда, - ты то что ты ешь. wassat
      SSR
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:14
        .
        Цитата: SSR
        А выдавили из себя всего 90кг, видать остальное снова в оборот пошло.
        Из разряда, - ты то что ты ешь.
        А смердит на 90 тонн...
        При этом он отметил, что "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России"
        MPN
    3. kit88 (Александр) Сегодня, 15:35
      Почему зря.
      90000\50=1800 рулонов!!!
      kit88
    4. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:36
      Грузите дураков бочками!
      Цитата: polpot
      Сколько леса ироды за зря извели
      210окв
    5. Iline (Сергей) Сегодня, 16:50
      Да леса всего ничего извели - пару брёвен.
      А вот то, что свою фантазию взвешивают в килограммах это уже диагноз.
      Iline
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:32
        Наверно пару кирпичей впихнули для общего веса, мы так пионерами на макулатуре план выполняли smile
        Неплохой
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:44
          Цитата: Неплохой
          Наверно пару кирпичей впихнули для общего веса, мы так пионерами на макулатуре план выполняли smile

          Теперь понятно, кто щас приписками занимается! am В мою пионерию мы делали всё честно. Да, было дело, когда в пионерлагере в будущий костёр бензин подливали, чтобы с первой спички, но обманывать....
          sabakina
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 19:03
            Ещё в металлолом жековские дела из подвала сдавали smile Назвал бы всех соочастников, но вот убей! Не помню! request Зато кончики галстука у меня не были обгрызыны, а у Вас? smile
            Неплохой
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:27
              Мой пионерский галстук.....Я его гладил каждое утро. Ибо от узла складки были. А Вы говорите про кончики... laughing
              sabakina
    6. Oden280 (Oden280) Сегодня, 17:35
      Надеюсь бумага мягкая.
      Oden280
  2. Logall (Александр) Сегодня, 15:07
    "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России"
    Logall
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 15:46
      Ада Роговцева зазря в видео попала, не место ей там. hi
      Dym71
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:08
    При этом он отметил, что "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России".
    Это оскорбление.Мы конечно за словом в карман не полезем. Как в Кремле отреагируют? Добавит ли этот факт уверенности нашему руководству обломать рога киевской банде вот в чём вопрос.
    Наблюдатель2014
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:28
      Цитата: Наблюдатель2014
      Как в Кремле отреагируют?

      Поржут с дурачка
      Александр романов
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:40
        Нынешние власти Украины молиться должны на Россию! Что Украина без России - что гусеница без дерева! На кого в суд подавать? От чьей "агрессии" Европу защищать и деньги при этом с ЕС вымогать?! На кого тогда американцам жалиться и опять деньги просить? Чем в конце концов оправдывать весь этот украинский бардак, как не войной с Россией? С Россией вообще воевать очень выгодно! По крайней мере точно пока Россия на войну не пришла! Чем, драгоценные, я вас спрашиваю оправдывать уровень жизни людей, которые теперь считают, что при воре Януковиче жилось припеваючи? Что такое Украина без России? Кому нужна Украина без России? А украинцы? Всеми своими телодвижениями вся украинская влада доказывает совершенно неожиданно для себя, что без России они не могут существовать! Украина ничто без России! И не только она одна ...
        Опер
  4. изя топ (Андрей) Сегодня, 15:09
    больная голова рукам покоя не даёт request лучше бы цемент таскали yes
    изя топ
  5. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 15:10
    И что то мне подсказывает.. они выиграют этот суд..
    андрсон
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:28
      Цитата: андрсон
      И что то мне подсказывает.. они выиграют этот суд..

      Что то мне подсказывает,что России на этот суд глубоко покласть
      Александр романов
      1. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 16:35
        Цитата: Александр романов
        Цитата: андрсон
        И что то мне подсказывает.. они выиграют этот суд..

        Что то мне подсказывает,что России на этот суд глубоко покласть

        Что то часто Россия ложит.. А они ребята упёртые..
        андрсон
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 19:25
          Отжать всей оравой дело не хитрое, а Вы "упертые". Просто они не пуганные и память у них короткая. smile
          Неплохой
  6. Moskovit (Алексей) Сегодня, 15:10
    Почем сейчас мукулатура в нью-йорке? 90 кг есть!
    Moskovit
  7. kventinasd (Олег) Сегодня, 15:11
    Украина подала в Международный суд ООН расширенный меморандум о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил президент Украины Пётр Порошенко.

    Вот же гаденыш.
    А как насчёт "маскаляку на гиляку"?
    или это тоже мы?О времена о нравы. Террористы подают заяву в ООН...
    Куда мир катится...
    А теперь пусть Пеця Дякула посчитает сколько национальностей живет в России.
    kventinasd
    1. Конрад (Конрад) Сегодня, 19:01
      Цитата: kventinasd
      Террористы подают заяву в ООН..

      Вот только этих террористов наши власти признали законной властью на Украине, причем еще до проведения самих выборов! И тем самым поставили вне закона всех, кто пытается противодействовать, теперь уже государственному, Украинскому терроризму. И самое подлое, что люди стоящие на линии противостояния Укртеррору- вне закона в первую очередь в РФ. А то, что РФ помогает ЛДНР, так после признания майданной хунты- законной властью на Украине, мы и сами стали вне закона, в том числе и законов РФ.
      Конрад
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:14
    При этом он отметил, что "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России".
    Ага, что еще ожидать от "влады", только "символизма"
    Украина в данном документе, состоящем из 29 томов и весящим около 90 килограмм,
    И на каждой страничке "остаточно прощевай"
    Девяносто килограмм обвинений.
    лучше уж сказать дерьма...а вот интересно Петр Алексеевич сколько весит?
    svp67
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 15:14
    Гадят как могут , где могут и сколько могут
    около 90 килограмм,
    recourse lol
    КВУ-НСвД
  10. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:16
    Украинские документы ,еще не успели доехать до Гааги,а Украину уже пос лали по всем известному адресу
    Не смотря на это,Петя будет упорно твердить о скорой перемоге

    Кстати,кто в курсе,Петр Алексеевич будет участвовать в геи параде в Киеве ?Ходят слухи ,что поидет в первых рядах с картинкой -Я ГЕЙ
    Александр романов
  11. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:25
    «финансирования терактов» - Россия? Да вы чё?))

    А у нас в Луганске сколько терактов от шумеров было? Лично два раза попадал. Укроинцы мирных взрывали, потому что с нашими военными уже не могут тягаться, кишка тонка.
    Генерал Песчаных Карьеров
  12. unignm (Василий) Сегодня, 15:28
    Представитель России в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции
    этого международного института.

    шумеры в спорт лото ещё не жаловались?
    unignm
  13. ded100 (Сергей) Сегодня, 15:28
    От этих бумагомарателей всех тошнит уже пора принять успокоительное и угомонится!
    ded100
    1. farcop (Far Cop) Сегодня, 17:00
      Цитата: ded100
      От этих бумагомарателей всех тошнит уже пора принять успокоительное и угомонится!

      A в Стокгольме?
      farcop
  14. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:30
    В суд подал Потрошенко не спроста, жди провокаций на фронте ЛДНР...
    parusnik
  15. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:39
    Есть фильм про Мавроди и его пирамиду: https://youtu.be/igbiLAqc4Hg
    Там тоже момент был, когда бухгалтерскими документами, выпавшими из шкафа, чуть не завалили налоговиков.
    Gnefredov
  16. Ferdinant Сегодня, 15:51
    1 кг.макулатуры 2 гривны стоит.
    Ferdinant
  17. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 15:57
    В данном документе, состоящем из 29 томов и весящим около 90 килограмм

    Вспомнилась песня Александра Новикова
    Куда девался кляузник-сосед?
    Он так писал красиво и с отвагой!
    И в нашем жэке общий туалет
    Всегда располагал его бумагой
    pvv113
  18. ополченец2 (Александр) Сегодня, 15:57
    Что будет, когда вся эта публика обожрется народной кровью до блевоты и разъедется, кто на историческую Родину, а кто в Лондон? Как жить будем тогда с подвергнутым целенаправленной дебилизации окраинским населением? Америка поможет? Много она в Сирии помогает? Вся надежда только на Пенсионный фонд. Так что, мужики, навались! Взяли! Без мата, без мата!
    ополченец2
  19. adma (Adma) Сегодня, 16:09
    Смех-смехом, но вероятность того, что какие-либо положения иска найдут поддержку и подтверждения в суде вполне существует. И опять будем с пеной у рта доказывать, что просто ждём трамвая. А палки в наши колёса всё ощутимее. И уже только последний скажет, что действия Украины, в последнее время, ни как на нашу политическую и экономическую стабильность не влияют. Они тоже учатся и на своих, и на наших ошибках.
    adma
    1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 17:54
      Тут две стороны смеха.
      Одна, про суд. Мне часом довелось побывать в нашем суде (СОГАЗ подал на меня в суд, что я перестал платить взносы по страховке жизни, а они, мол, надрываются и продолжают нести страховую ответственность), впечатлений масса! Суд ООН, полагаю не лучше. Кто судьи? Гондурас с Саудовской Аравией или еще кто? Пусть наша молодежь-дипломаты поучится, чай не глупее нас будет со временем. Но Вы то, надеюсь, понимаете, "что скажет княгиня Марья Алексеевна", никак не должно влиять ни а наши цели, ни на наши действия.
      Вторая сторона этого смеха такая. Отец мой (стаж работы в строительстве - 60 лет с перерывом на ВОВ) все ждал, когда газ на дачу проведут. Помер, царство ему небесное. Теперь я вот жду, надеюсь. Похоже, эту надежду передам в наследство своему сыну.
      Вот он, каков смех то.
      ополченец2
  20. ZAVal (Александр) Сегодня, 16:13
    Интересно, а в суде ООН не предусмотренно ли каких либо штрафов за заведомо неразрешимые иски и меморандумы? А то в ООН жалуются на недостаток финансирования. Могли бы неплохо заработать. feel
    ZAVal
  21. частное лицо Сегодня, 16:17
    ОЙ ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ!!!!!! А в правду на что ещё запад не наложил санкции?
    частное лицо
  22. Лерыч (Валерий) Сегодня, 16:19
    Бумага всё стерпит.
    Лерыч
  23. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 17:07
    Россия, Белорусия и Украина - это Русь и все неруси боятся этого воссоединения одного народа.
    Dimon Grin
  24. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 17:14
    Пускай сразу подают в лигу Сексуальных реформ !!!
    Ох уж эти "братья" , такие затейники wassat
    кот баюн.
  25. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 17:18
    Скоро, очень скоро небратья станут "кислотными !!!
    кот баюн.
  26. майор147 Сегодня, 17:42
    Они уже подавали на Россию в суд ООН. Подающие были посланы!
    майор147
  27. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 18:21
    На день "независимости Украины" Россия привезёт "Белую книгу" по Украине. С задокументированными фактами, свидетелями и решениями Рады и Президента Украины. В Гааге места для такого количества виселец не хватит.
    Berkut24
  28. hiller (hiller) Сегодня, 18:24
    Надолго хватит не уважаемый оон подтирать
    hiller
  29. Vard Сегодня, 18:55
    Поставки оружия идут с территории Украины... три года назад танк стоил 30 000 евро... так что Россия не при делах...
    Vard
  30. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:19
    Я представляю сколько привезли не оспоримых доказательств от Порошенко !
    APASUS
  31. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 19:51
    Сразу видно,что люди,макулатуру сдают,ибо массой измеряют))
    Металлолом, полностью вывезли,видать..
    Сибирский цирюльник
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