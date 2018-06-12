Украина подала на Россию в суд ООН иск весом в девяносто килограмм

Украина подала в Международный суд ООН расширенный иск о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, заявил президент Украины Пётр Порошенко. При этом он отметил, что "это очень символично - подать в суд на Россию именно 12 июня, когда празднуется День России".В данном документе, состоящем из 29 томов и весящим около 90 килограмм, Украина обвиняет Россию в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар и украинцев. Украина потребовала ввести "временные меры" против России, которые могли бы заморозить конфликтную ситуацию до того, как суд не вынесет окончательное решение, в частности потребовать от Москвы воздержания «от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия».Майданные власти Украины утверждают, что Российская Федерация, начиная с 2014 года вмешивается в украинскую политику, ведет вооруженное вторжение на территорию страны, незаконно захватила часть украинской суверенной территории с помощью армии, и на захваченных территориях ведет кампанию по культурной чистке.В российской Госдуме уже отреагировали на данное заявление Украины, заявив, что все обвинения киевских властей в адрес России уже "набили оскомину", они звучат везде и повсюду, тем самым теряя в цене. Ничего нового в иске нет, звучат одни и те же обвинения, что Россия «аннексировала» Крым, что преследуются крымские татары. Все политические заявления носят предвзятый характер, добавили в Госдуме.