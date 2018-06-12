Станут ли прорывом в военно-технической сфере полученные кольца устойчивой плазмы?

Несколько месяцев назад группа учёных Калифорнийского технологического университета опубликовала работу, в которой было заявлено о первом получении стабильной плазмы «на открытом воздухе». Уникальность состоит именно в том, что плазменное кольцо появлялось и относительно устойчиво себя вело не в специализированных лабораторных установках с экстремальными условиями, а в прямом смысле слова - на воздухе, причём ещё и при использовании учёными относительно незамысловатой технологии.Технология состояла в том, что струя воды диаметром, сопоставимым с диаметром человеческого волоса, под высоким давлением (свыше 600 атмосфер) набирала скорость более 300 м/с. На этой скорости молекулы воды вступали в механическое взаимодействие с атомами кристаллической решётки пластины из материала, точный химический состав которого держится в секрете. Это приводило к высокой ионизации в теле, по форме напоминающем объёмное кольцо (тор), основанной, в том числе, на трибоэлектрическом эффекте (появление электрических зарядов в материале из-за трения). Появившиеся электрические заряды переходят по струе воды к её поверхностному (крайне узкому) слою.Используемая технология позволяет получать стабильную плазму и не давать ей «исчезнуть», в принципе, любое количество времени – пока тончайшая высокоскоростная струя воды бьёт в кристалл.Всё это время учёные, научившиеся получать стабильную плазму без использования высоких температур, высоких магнитных полей и специализированных сред, рассматривали возможность применения этого метода на практике в полезных целях. Какие предложения высказаны к настоящему моменту? Их множество. Представим несколько.создание источника энергии, которым можно воспользоваться фактически в любых условиях при наличии возможности организации упомянутого процесса механического взаимодействия молекул воды с атомами кристаллической решётки пластины.развитие технологий дезинфекции. В данном случае приводится пример того, что низкотемпературная плазма при контакте с рядом газов и жидкостей создаёт химические соединения, способные уничтожать различные типы вирусов и бактерий. В частности, предлагаются аппараты для очистки воды, часть которой одновременно применяется и как рабочее тело для создание плазмы по описанной технологии.Повышение молниезащиты стратегически важных объектов.военная сфера. Предложено использовать создание плазменных колец (торов) в воздухе для борьбы с управляемыми ракетами – когда высокое электрическое поле ионизированного объёма в торе выводит из строя системы управления боеприпаса, «выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии.О практической реализации какого-либо предложения на данный момент информации нет.