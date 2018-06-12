19:52 12 июня
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Станут ли прорывом в военно-технической сфере полученные кольца устойчивой плазмы?

Несколько месяцев назад группа учёных Калифорнийского технологического университета опубликовала работу, в которой было заявлено о первом получении стабильной плазмы «на открытом воздухе». Уникальность состоит именно в том, что плазменное кольцо появлялось и относительно устойчиво себя вело не в специализированных лабораторных установках с экстремальными условиями, а в прямом смысле слова - на воздухе, причём ещё и при использовании учёными относительно незамысловатой технологии.

Технология состояла в том, что струя воды диаметром, сопоставимым с диаметром человеческого волоса, под высоким давлением (свыше 600 атмосфер) набирала скорость более 300 м/с. На этой скорости молекулы воды вступали в механическое взаимодействие с атомами кристаллической решётки пластины из материала, точный химический состав которого держится в секрете. Это приводило к высокой ионизации в теле, по форме напоминающем объёмное кольцо (тор), основанной, в том числе, на трибоэлектрическом эффекте (появление электрических зарядов в материале из-за трения). Появившиеся электрические заряды переходят по струе воды к её поверхностному (крайне узкому) слою.

Используемая технология позволяет получать стабильную плазму и не давать ей «исчезнуть», в принципе, любое количество времени – пока тончайшая высокоскоростная струя воды бьёт в кристалл.




Всё это время учёные, научившиеся получать стабильную плазму без использования высоких температур, высоких магнитных полей и специализированных сред, рассматривали возможность применения этого метода на практике в полезных целях. Какие предложения высказаны к настоящему моменту? Их множество. Представим несколько.

Первое: создание источника энергии, которым можно воспользоваться фактически в любых условиях при наличии возможности организации упомянутого процесса механического взаимодействия молекул воды с атомами кристаллической решётки пластины.

Второе: развитие технологий дезинфекции. В данном случае приводится пример того, что низкотемпературная плазма при контакте с рядом газов и жидкостей создаёт химические соединения, способные уничтожать различные типы вирусов и бактерий. В частности, предлагаются аппараты для очистки воды, часть которой одновременно применяется и как рабочее тело для создание плазмы по описанной технологии.

Третье: Повышение молниезащиты стратегически важных объектов.

Четвёртое: военная сфера. Предложено использовать создание плазменных колец (торов) в воздухе для борьбы с управляемыми ракетами – когда высокое электрическое поле ионизированного объёма в торе выводит из строя системы управления боеприпаса, «выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии.

О практической реализации какого-либо предложения на данный момент информации нет.

Использованы фотографии: https://www.caltech.edu/
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Комментарии 32

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 16:21
    Есть два ответа :скорее да чем нет и скорее нет чем да ,время покажет какой верный
    polpot
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:26
      Есть два ответа :скорее да чем нет и скорее нет чем да ,время покажет какой верный


      Чудно... what
      ближе к чаяниям народа надо быть и развивать нужные ему вещи ...например такие... belay
      Тот же ЛЕХА
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 16:33
        Все научно технические достижения сначала используются военными и здесь будет также.
        cniza
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:02
          Цитата: cniza
          сначала используются военными

          Ну, стабильная плазма есть, только вот надо водяной струей поддерживать wassat Очередной тупик с громкими заявлениями. А дальность применения равна дальности водяного пистолета wassat
          хрыч
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:05
            Цитата: хрыч
            А дальность применения равна дальности водяного пистолета

            А судя по тому как рабочее давление должно быть ЗА 600 атмосфер ,то пистолетик достаточно тяжелый
            APASUS
      2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 16:33
        Не вижу огромных преимуществ в данном прорыве. Вот, если бы устойчивую высокотемпературную плазму запилили, тогда и до термоядерного синтеза рукой подать (термоядерный реактор).
        Sharky
      3. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:40
        Тот же ЛЕХА! Спасибо, но не надо, так близко к народу! Техника имеет привычку ломаться.

        А по статье - первым, если природа позволит, будет военное применение.
        NordUral
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 16:42
          не надо, так близко к народу!

          Почтитайте про преимущества термоядерного реактора над ядерным реактором. Измените своё мнение hi.
          Sharky
          1. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:03
            Sharky! Да я не про плазму, а про летающие мотоциклы, надо было не упомянуть про них.
            NordUral
      4. Комментарий был удален.
      5. poquello (poquello) Сегодня, 17:15
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ближе к чаяниям народа надо быть и развивать нужные ему вещи ...например такие.

        блин, ну посмотрел, ну фигня вроде летающей ванны - типа за хлебом слетать, ну немецкие машинки куда интереснее
        poquello
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:02
          Цитата: poquello
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          ближе к чаяниям народа надо быть и развивать нужные ему вещи ...например такие.

          блин, ну посмотрел, ну фигня вроде летающей ванны - типа за хлебом слетать, ну немецкие машинки куда интереснее

          С таким количеством двигателей у этого аппарата точно огромные расход топлива и себестоимость.
          ALEXXX1983
        2. NordUral (Евгений) Сегодня, 19:05
          poquello! На этих машинках лучше, если уж решился, только над водой летать или полями со стогами с сеном.
          NordUral
  2. MPN (Павел) Сегодня, 16:25
    для борьбы с управляемыми ракетами – когда высокое электрическое поле ионизированного объёма в торе выводит из строя системы управления боеприпаса, «выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии.
    Ну и как послать струю воды с волос..., д еще подбросить туда эту структуру и при этом попасть? И не пожечь свою температулу, не дуамаю, что она свою аппаратуру не пожгет... Не так уж и далеко она со скоростью 300 м/с улетит... what
    MPN
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:26
    О что-то подобном читал в журнале Наука и Жизнь, еще в советское время, мол опыты проходят...Буду не удивлен, ежели среди разработчиков, окажутся физики из СССР...
    parusnik
  4. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 16:30
    Тема суперская. Вообще офигенная. Жаль, что моей жизни не хватит, чтобы её исследовать в полной мере.
    Эх, генетические ограничения на продолжительность жизни...
    Gnefredov
  5. Сергей иппон (Сергей) Сегодня, 16:35
    Походу скоро будут защитные поля на боевых машинах . wassat
    Сергей иппон
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:44
    Придумать военное применение подобному приборчику - не проще, чем сварганить ядерный заряд в дровяном сарае...
    Горный стрелок
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:47
    Первое: создание источника энергии, которым можно воспользоваться фактически в любых условиях при наличии возможности организации упомянутого процесса механического взаимодействия молекул воды с атомами кристаллической решётки пластины.

    Надо думать, что давление в 600 атмосфер будут создавать не электрическими насосами? Наверное в ручную? what wassat
    Четвёртое: военная сфера. Предложено использовать создание плазменных колец (торов) в воздухе для борьбы с управляемыми ракетами – когда высокое электрическое поле ионизированного объёма в торе выводит из строя системы управления боеприпаса, «выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии.

    А смогёте на этом безопасное расстояние подвести "струя воды диаметром, сопоставимым с диаметром человеческого волоса, под высоким давлением (свыше 600 атмосфер) ".
    Какую только фиговину американцы не придумают, чтобы не строить нормальные ПВО. laughing
    К-50
    1. gridasov Сегодня, 19:23
      Сонолюминесцентные эффекты в воде начинают проявляться не только от давления , но и комплекса иных факторов . К тому же при гораздо меньших давлениях
      gridasov
  8. san4es Сегодня, 17:04
    Используемая технология позволяет получать стабильную плазму и не давать ей «исчезнуть», в принципе, любое количество времени – пока тончайшая высокоскоростная струя воды бьёт в кристалл.

    ...А там часом, струя не под напругой была?..Уж больно на тлеющий разряд похоже. recourse
    Переход из тлеющего разряда в дуговой
    Так как лампа ДНаТ 150 от Osram (китайская) уже была горелой - циклировала, то было решено поэкспериментировать с ней. А так как во внешней колбе вакуум, то можно немного завоздушить её и полюбоваться тлеющим разрядом.
    san4es
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 17:17
    Главное напустить побольше "научного тумана" -
    На этой скорости молекулы воды вступали в механическое взаимодействие с атомами кристаллической решётки пластины из материала, точный химический состав которого держится в секрете.
    главная мысль: точный химический состав которого держится в секрете. Далее в том же духе :
    Появившиеся электрические заряды переходят по струе воды к её поверхностному (крайне узкому) слою.
    Переходят ли ? Ну а если допустим, что и переходят, то что это дает ?
    Главное напустили "тумана", а далее можно дать волю фантазиям:
    Третье: Повышение молниезащиты стратегически важных объектов.
    Ну да, серьезная проблема. Ну и вишенка в торте:
    Четвёртое: военная сфера. Предложено использовать создание плазменных колец (торов) в воздухе для борьбы с управляемыми ракетами – когда высокое электрическое поле ионизированного объёма в торе выводит из строя системы управления боеприпаса, «выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии.
    Очень глубокая мысль, здесь собрано все: "высокое электрическое поле ионизированного объёма", и нигде нибудь, а "в торе", " выводит из строя системы управления боеприпаса", инерциалку видимо, а может и хвостовое оперение, "«выжигает» электронику на безопасном от защищаемого объекта расстоянии." Это тонкой водянной (на безопасном расстоянии - это сколько будет ?) струей на решетку, с секретными химическим составом.
    Мда, силен супостат.
    мерцание
  10. faterdom (Андрей) Сегодня, 17:31
    Каждому морпеху США спаяют водяной пистолет (вопрос цены скромно замалчивается), чтобы он из него мог файерболами (которыми любой колдун из "Фэнтези" свободно швыряется из пустых рук) сбивать "Калибры" и "Искандеры"
    faterdom
  11. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 17:38
    А почему gridasov молчит? Новость как раз для него. Сам я считаю это очередным фуфлом, вроде высокотемпературной сверхпроводимости конца 80-х и холодного термояда тогда же. Впрочем, сверхпроводимость при 70К действительно была обнаружена в каких-то керамиках, только вот применения этого эффекта до сих пор нет.
    Авиатор_
    1. gridasov Сегодня, 19:01
      Гридасов уже несколько лет позиционирует технологию практического применения более эффективного метода не просто получения устойчивой холодной плазмы , а вообще технологию ионизации поверхностей истечения и технологию движителей нового принципиального вида. Американцы идут тем же путем , но слишком медленными шагами . Да они могут с большими деньгами создавать частный физ эффект , но у них нет всего технологического алгоритма ввода потока в устройство , его преобразование и вывода. Поэтому о практическом применении американцами дажу пусть не думают. В следующий момент у них плазменный эффект разрушится . , а поддерживать его они не умеют . Более того данный эффект является частью всех исследований получения сонолюминесцентного эффекта при движении жидкости . Именно сонолюминесценция и является в данном случае очевидным эффектом. При всем этом стоит понимать , что устойчивый тор это фактически активный доминирующий спин фактор . Поэтому такой тор , а они называют кольцо будет всегда стремиться к движению по закономерному вектору. Почему ? Догадайтесь сами
      gridasov
  12. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 18:32
    Ну создали игрушечную шаровую молнию,а дальше laughing нэт вода и все,все высокая технология в дырке от бублика.
    Наши эксперементировали с такими плазмоидами еще 40 лет назад,бросили эту затею laughing
    Proton
  13. v.f.vlasov (Владимир) Сегодня, 18:33
    70 лет ученые физики не могут сделать управляемый термоядерный реактор!!!! Это уже не наука, это уже лженаука, 100%!!! Сотни директоров ядерных нии центров, академиков и учёных занимаются бестолковыми тупыми работами по разработке термоядерного реактора. Эти учёные посредственности, бездарности, бестолковые, случайные люди в науке и на своих не заслуженно занятых креслах! Их давно пора всех уволить, без всяких заслуг и льгот. Своё, что заслужили, они уже прожрали. Наши учёные предлагают президенту, правительству и руководящей партии подождать ещё лет 30-40, до тех пор пока появится первый действующий, работающий термоядерный реактор. Всё напоминает жульническую схему Ходжи Насредина, про то как он учил осла говорить. В результате или осёл сдохнет, или падишах сдохнет!!! Что и повторяется в современной разработке термоядерного реактора.. Похоже жулья в науке немерено. Упыри-враги захватили все важные государственные посты, жульнически обогащаются и настоящих учёных не подпускают к науке. Не надо врагов иностранных и войны, скрытый враг "разъедает, разрушает" государство изнутри!!!!!
    v.f.vlasov
    1. gridasov Сегодня, 19:15
      Все это наука и это путь развития пусть и через ошибки . Инициировать и поддерживать термоядерную реакцию или процесс в жидкости или в газах с парами воды во-первых можно только если к этому относиться как к динамическому процессу , а не статическому подводя энергию инициации процесса . Вообще уже давно стоит понимать как происходит процесс ионизации поверхности истечения и забыть про трение и другие детские фантазии .Физики должны оперировать размерностями , алгоритмами , векторами процессов и потенциалами . Тогда и понятно будет все
      gridasov
  14. san4es Сегодня, 18:56
    Это приводило к высокой ионизации в теле, по форме напоминающем объёмное кольцо (тор)
    Плазма в магнитном поле. Показано, как управлять "закручиванием" плазмы в Вихрь с магнитным полем. Материалы алюминиевое основание, агрегат магнитов состоит магнетрона (от микроволновой печи), магниты и резина.
    san4es
  15. gridasov Сегодня, 19:09
    Цитата: Proton
    Ну создали игрушечную шаровую молнию,а дальше laughing нэт вода и все,все высокая технология в дырке от бублика.
    Наши эксперементировали с такими плазмоидами еще 40 лет назад,бросили эту затею laughing

    Бросили потому , что использовали технологию при которой внешними источниками энергии пытались инициировать процесс и реакцию . На самом деле все гораздо проще . Необходимо создать механические условия для сверхбыстрого истечения жидкости и тогда сонолюминесцентные эффекты сами проявляются в жидкой среде. Правда для этого нужно действительно понимать суть физ эффекта и изобрести такие технические устройства . И мы их создали.
    gridasov
  16. gridasov Сегодня, 19:18
    Самое интересное является то , что получив физ эффект его еще нужно правильно читать и воспринимать . Исходя из текста статьи ученые и этого не умеют делать .
    gridasov
  17. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 19:34
    Второе: развитие технологий дезинфекции. В данном случае приводится пример того, что низкотемпературная плазма при контакте с рядом газов и жидкостей создаёт химические соединения, способные уничтожать различные типы вирусов и бактерий.
    Насколько мне известно, медицинские стерилизаторы на холодной плазме существуют лет эдак пятнадцать. Это точно "группа учёных Калифорнийского технологического университета", а не "английские ученые", которые уже стали персонажами для анекдотов?
    novobranets
  18. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:49
    А если в кране нет воды кто будет виноват? А?
    Пс. Про молниезащиту порадовало.... lol
    Ecilop
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