19:53 12 июня
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Норвегия приняла решение увеличить количество морпехов США в стране

Норвежское правительство приняло решение продлить программу сотрудничества с США, в рамках которой на территории государства находятся американские морские пехотинцы. Новое соглашение предусматривает продление договора с Минобороны США еще на пять лет и увеличение контингента морпехов до 700 человек.

Норвегия приняла решение увеличить количество морпехов США в стране


Как заявили в норвежском военном ведомстве, новое соглашение подразумевает совместную подготовку американских военнослужащих с норвежской армией, организацию эффективной обороны территории государства, в том числе в условиях арктической зимы.


В настоящий момент на территории страны находится 300 американских военнослужащих корпуса морской пехоты США, прибывших в Норвегию в январе 2017 года и размещенных на западе страны рядом с городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг), при чем тренировки морпехов не ограничиваются только близлежащей местностью, они имеют право проводить тренировки на всей территории страны. Службу несут по полгода, после чего сменяются. Дополнительные силы, если удастся продлить договор с Пентагоном, а в этом никто и не сомневается, будут размещены ближе к норвежско-российской границе в заполярной губернии Тромс. Как заявили в Минобороны Норвегии, нахождение части армии США на территории страны является залогом безопасности Норвегии в ее защите от агрессии России. Ранее, в начале 80-х годов 20 века, в норвежских горах, недалеко от расположения американских военнослужащих, было создано восемь складов военной техники общей площадью 62,5 тыс. кв. м. для оперативного развертывания морскими пехотинцами США в случае возникновения военных действий.

В Вашингтоне неоднократно заявляли, что размещение американских войск на территории Норвегии очень важно для оборонной стратегии США. В Пентагоне планируют в долгосрочной перспективе размещение на территории скандинавской страны крупнейшей в Европе базы морской пехоты США и размещение американской противолодочной авиации для слежки за российскими подводными лодками в арктическом регионе. Кроме этого планируется размещение истребительной авиации.

Использованы фотографии: Минобороны Норвегии
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Комментарии 25

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  1. Sonet (Сергей) Сегодня, 16:33
    Норвегии,судя по всему,никак не терпится отхватить свой кусочек России,когда США на нас нападут.Ну это норвежцы надеяться,что нападут:)
    Sonet
    1. adma (Adma) Сегодня, 16:50
      Скорее всего Норвегии просто выгоднее заплатить амерам, чем увеличивать расходы на свою армию.
      adma
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:56
        Все измеряется деньгами в политике, одни дают, приобретая выгоду, другие берут, приумножая выгоду, всё как со взятками, которые из моральных соображений, находятся рангом ниже. smile
        Rusland
    2. Бер (Яр) Сегодня, 18:31
      не терпится отхватить свой кусочек России


      Кроме архипелага Шпицберген, морпехов выпускать больше не куда, дабы блокировать северный Мор Путь. Норвегия Шпицберген, дабы Россия псов впустила на арктический шельф.
      Бер
    3. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:57
      Цитата: Sonet
      Норвегии,судя по всему,никак не терпится отхватить свой кусочек России,когда США на нас нападут.Ну это норвежцы надеяться,что нападут:)

      Они это особенно никак не скрывают .Отец бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга ,который занимал свой пост в 2000—2001 и 2005—2013 годах,Торвальд вляется активным членом влиятельной общественной норвежской организации - Ассоциации поморов Норвегии (г. Вардё), которая ставит перед собой цели и задачи, направленные на сохранение и развитие традиций поморской культуры и дружбы в Баренцевом Евро-Арктическом регионе.
      Подробности: https://regnum.ru/news/1375177.html
      А по сути норги пытаются через поморскую культуру привить поморам общие ценности и общую историю.Мол в России вы оказались случайно .По сути очень далеко идущие планы ,по расчленению страны
      APASUS
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:34
    Меринские вояки находятся в Норвегии для:
    ...слежки за российскими подводными лодками...

    Интересно понять логику норвежцев.
    Не надо иметь академического военного образования чтобы понимать, что как только возникнет угроза нашим базам подводных лодок - от этих "следящих", как и от территории где они находятся, камня на камне не останется.
    Мазохизм и только.
    Андрей К
    1. adma (Adma) Сегодня, 16:48
      Цитата: Андрей К
      Не надо иметь академического военного образования чтобы понимать, что как только возникнет угроза нашим базам подводных лодок - от этих "следящих", как и от территории где они находятся, камня на камне не останется.

      Примерно тоже самое говорили в 1939 году про Финляндию.
      adma
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:20
        Да и результат помните? Позоное подписание мира со стороны Финляндии, отодвинули границу.
        Владыка Ситх
        1. adma (Adma) Сегодня, 17:31
          Цитата: Владыка Ситх
          Да и результат помните?

          Да. Помню.
          У нас - 26 875 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации, 264 908 санитарных потерь, 39 369 пропало без вести.
          adma
          1. Rusland (Rusland) Сегодня, 18:07
            "Да.Помню." С каким-то удовлетворением, дружище, Вы это выложили. Думаете щёлкнули по носу? А нос, в этом вопросе, у нас общий, так что и по своему вскользь попали. hi
            Rusland
            1. adma (Adma) Сегодня, 18:55
              Цитата: Rusland
              С каким-то удовлетворением, дружище,

              А Вы, дружище, настроение по наклону букв определяете или по количеству слов в сообщении? Мне просто интересно.
              adma
          2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:27
            Цитата: adma
            Да. Помню. У нас - 26 875 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации, 264 908 санитарных потерь, 39 369 пропало без вести.

            Согласно донесениям из войск на 15.03.1940:
            раненых, больных, обмороженных — 248 090;
            убито и умерло на этапах санитарной эвакуации — 65 384;
            умерло в госпиталях — 15 921;
            пропало без вести — 14 043;
            всего безвозвратных потерь — 95 348[141].
            Врать не устали?
            СССР получил полный контроль над акваторией Ладожского озера и обезопасил Мурманск, который находился вблизи финской территории (полуостров Рыбачий).

            Кроме этого, по мирному договору Финляндия принимала на себя обязательство по постройке на своей территории железной дороги, соединявшей Кольский полуостров через Алакуртти с Ботническим заливом (Торнио). Но эта дорога так и не была построена.

            11 октября 1940 года в Москве было подписано Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах, согласно которому СССР был вправе разместить на островах своё консульство, а архипелаг объявлялся демилитаризованной зоной.

            Территориальные изменения
            Finnish areas ceded in 1940 RUS.png
            Карельский перешеек и Западная Карелия. В результате потери Карельского перешейка Финляндия лишилась имевшейся системы обороны и стала в ускоренном темпе возводить укрепления по линии новой границы (Линия Салпа), тем самым была отодвинута граница от Ленинграда с 18 до 150 км.
            Часть Лапландии (Старая Салла).
            Часть полуостровов Рыбачий и Средний (район Петсамо (Печенга), занятый Красной Армией в ходе войны, был возвращён Финляндии)[129].
            Острова в восточной части Финского Залива (о. Гогланд).
            Аренда полуострова Ханко (Гангут) на 30 лет.
            Всего по результатам Советско-финской войны Советский Союз приобрел около 40 тысяч км² финских территорий[130]. Эти территории Финляндия вновь заняла в 1941 году, на ранних этапах Великой Отечественной войны, а в 1944 году они снова отошли к СССР (см. Советско-финская война (1941—1944)).
            sabakina
            1. badens1111 (влад) Сегодня, 18:43
              Цитата: sabakina
              Врать не устали?

              Эх коллега,да разве ж устают ,врать то...Против России ведется война,в Интернете,СМИ,кинематографе,радио..ладно бы в ней участвовали лишь наши природные противники ,как раньше говорили2англичанка гадит",но увы,и усебя внутри хватает..
              Нашел тут на просторах ИНЕТА..по моему в точку автор попал с описанием тех,кто норовит кинуть комки грязи в свою историю.
              "Он душу в нём свою похоронил.
              В нем совесть, честь и чувство человечье
              Все под расчет, все на барыш пошло,
              B обман и ложь оделось красноречье,
              Добром ему чужое стало зло,
              И наконец, в вожди искариота
              Себе он взял бесстыдно, на позор,
              Чтоб не было уж с совестью расчета,
              Бездушию чтоб полный дать простор!"
              badens1111
            2. adma (Adma) Сегодня, 18:52
              Цитата: sabakina
              Врать не устали?

              А, так убитых ещё больше? Спасибо за информацию.
              hi
              adma
            3. adma (Adma) Сегодня, 19:07
              Цитата: sabakina
              Врать не устали?

              Предъява не ко мне laughing

              Википедия называца. Про Ваши источники спрашивать не буду.
              adma
          3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 18:54
            Цитата: adma
            ...Да. Помню.
            У нас - 26 875 убито и умерло на этапах санитарной эвакуации, 264 908 санитарных потерь, 39 369 пропало без вести...

            Не зачёт.
            В попытке казаться объективным, Вы устраиваете чехарду из цифр, принижая цену и значение завоеваний "Зимней войны".
            Потеряли много жизней, ещё больше сберегли впоследствии.
            Андрей К
            1. adma (Adma) Сегодня, 18:58
              Цитата: Андрей К
              Вы устраиваете чехарду из цифр, принижая цену и значение завоеваний "Зимней войны".
              Потеряли много жизней,

              Да. Я помню.
              смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика
              adma
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:40
    Норвегия приняла решение увеличить количество морпехов США в стране

    Те же поляки, только северные! laughing
    К-50
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:42
    Вот так смотришь на увеличение баз вокруг России, иностранных контингентов в приграничных государствах...И задумываешься, что для Запада "российская угроза" страшнее почему-то, чем была советская, о которой так громко кричали в свое время....
    parusnik
  5. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:44
    мало вас мигранты насилуют? request
    изя топ
  6. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 16:52
    Это не те морпехи, которые при минус 20 отказались выполнять приказы и вернулись в казармы...ой, или это были англичане?
    Горный стрелок
  7. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:05
    организацию эффективной обороны территории государства, в том числе в условиях арктической зимы
    Негры! В условиях арктической зимы? Да ладно..... laughing
    sabakina
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:17
      Цитата: sabakina
      организацию эффективной обороны территории государства, в том числе в условиях арктической зимы
      Негры! В условиях арктической зимы? Да ладно..... laughing

      Этих скорее всего из жителей Аляски набирают - они морозоустойчивей.
      ALEXXX1983
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:22
        Судя по фильму, они не способны стрелять в людей. wink
        sabakina
  8. ополченец2 (Александр) Сегодня, 19:10
    Все таки велик у Америки горизонт планирования, в этом им не откажешь (тающий Севморпуть, нефтяной северный шельф). Интересно конечно пляшут. Что лет через 50 будет? Куда "Один пояс - один путь" тех же китайцев приведет?
    ополченец2
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