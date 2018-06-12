Норвегия приняла решение увеличить количество морпехов США в стране

Норвежское правительство приняло решение продлить программу сотрудничества с США, в рамках которой на территории государства находятся американские морские пехотинцы. Новое соглашение предусматривает продление договора с Минобороны США еще на пять лет и увеличение контингента морпехов до 700 человек.Как заявили в норвежском военном ведомстве, новое соглашение подразумевает совместную подготовку американских военнослужащих с норвежской армией, организацию эффективной обороны территории государства, в том числе в условиях арктической зимы.В настоящий момент на территории страны находится 300 американских военнослужащих корпуса морской пехоты США, прибывших в Норвегию в январе 2017 года и размещенных на западе страны рядом с городом Тронхейм (губерния Нур-Трённелаг), при чем тренировки морпехов не ограничиваются только близлежащей местностью, они имеют право проводить тренировки на всей территории страны. Службу несут по полгода, после чего сменяются. Дополнительные силы, если удастся продлить договор с Пентагоном, а в этом никто и не сомневается, будут размещены ближе к норвежско-российской границе в заполярной губернии Тромс. Как заявили в Минобороны Норвегии, нахождение части армии США на территории страны является залогом безопасности Норвегии в ее защите от агрессии России. Ранее, в начале 80-х годов 20 века, в норвежских горах, недалеко от расположения американских военнослужащих, было создано восемь складов военной техники общей площадью 62,5 тыс. кв. м. для оперативного развертывания морскими пехотинцами США в случае возникновения военных действий.В Вашингтоне неоднократно заявляли, что размещение американских войск на территории Норвегии очень важно для оборонной стратегии США. В Пентагоне планируют в долгосрочной перспективе размещение на территории скандинавской страны крупнейшей в Европе базы морской пехоты США и размещение американской противолодочной авиации для слежки за российскими подводными лодками в арктическом регионе. Кроме этого планируется размещение истребительной авиации.