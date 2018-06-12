19:51 12 июня
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Минобороны РФ: США готовит "постановочную" химатаку в Сирии

Минобороны России выступило с заявлением, что на территории Сирийской арабской республики готовится очередная провокация с использованием якобы отравляющих веществ. В подготовке участвуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) под руководством американского спецназа. Провокация с использованием хлора планируется в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по территории страны.

Минобороны РФ: США готовит "постановочную" химатаку в Сирии


Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация о готовящейся провокации поступила от трех независимых источников, никак не связанных друг с другом. По имеющимся данным, уже завезены баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор для имитации атаки "правительственной армии Башара Асада на мирное население". При имитации будет снят постановочный ролик, который уже готовы распространить подконтрольные США средства массовой информации и поднять очередную волну истерии, направленную на правительство Сирии. Также ролик послужит поводом для нанесения ракетных и авиаударов по государственным объектам САР и для оправдания наступательной операции боевиков против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.


Ранее такую провокацию в Сирии устроили "Белые каски", спонсируемые из Лондона. Они распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума, и хотя на месте якобы примененного химоружия следов ОВ обнаружено не было, США вместе со своими марионетками нанесли удар по объектам САР.

Использованы фотографии: https://news.yandex.ru/
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Комментарии 41

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  1. razved (Андрей) Сегодня, 17:14
    Совершенно "случайно" в восточное средиземноморье подоспела АУГ по главе с "Гарри Труменом" am
    razved
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 18:06
      кто знает сколько потратили металла на фрегат пр. 22350 водоизмещением ~5 кТ????
      Romario_Argo
      1. Logall (Александр) Сегодня, 19:08
        Всем уже надоела эта фигня! Опять будем терпеть?
        Logall
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:17
          Цитата: Logall
          Всем уже надоела эта фигня! Опять будем терпеть?

          Саня веришь нет надоело, но намкартину не в тему и ответ такой же. request Саня жестко, за то правда.Без обид, есть хорошее русское слово-МЕРА, и перешагивать не надо. hi
          vovanpain
          1. Logall (Александр) Сегодня, 19:33
            Цитата: vovanpain
            есть хорошее русское слово-МЕРА, и перешагивать не надо.

            Вот и я про то же! Где предел терпимости? Сколько говорили про ответки, но её как не было, так и не предвидится... А они на свою же провокацию ответят ракетами...
            Logall
            1. рич (дмитрий) Сегодня, 19:45
              Минобороны РФ: США готовит "постановочную" химатаку в Сирии

              Пора вводить санкции. Основание - "хайли лайкли"

              рич
            2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 19:47
              Цитата: Logall
              Где предел терпимости?

              А вот тут Братко линия очень тонкая,переступить ее значит ввергнуть мир в хаос ядерной войны,ты готов к ней.я готов к ней,но готово ли Россия как государство?Готовы ли матрасы,если хоть презик и бизнессмен,но жить то ему хочется,это не первая и далеко не последняя провокация полосатых.Ну а насчет ремонта дома,давно чинуш за фаберже подвесить. hi
              vovanpain
  2. Комментарий был удален.
    1. notturne (Евлампий Задумчивый) Сегодня, 17:23
      Болеете? Может к доктору? Запускать такие формы не самая лучшая идея
      notturne
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:27
        Цитата: notturne
        Может к доктору?

        ему уже поздно...теперь только в морг...
        taiga2018
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 17:23



      Чья бы мычала... столько горя сша принесли по всему миру.. и к стате при геноциде евреев, они тоже за кулисами стояли..
      Svarog
    3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:25
      Вы смотрите как бы с вашим любимым Израилем чего не случилось - создание БРСД с ядерными боеголовками у Ирана не загарами - попробуете напасть, будет вам ядерное проклятье на тысячелетие .
      Вадим237
    4. изя топ (Андрей) Сегодня, 17:25
      Цитата: тройной купол
      всегда Россия и СССР сотрудничали с террористами.

      с израилем,лондоном вашингтоном?врёте
      изя топ
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:30
        Этот "Уважаемый израил" просто выкидыш - мутант.
        Вадим237
    5. Khakas (Евгений) Сегодня, 17:26
      Докторааааа доктораааа!!! Срочно!!человеку плохо. Докторааааа!
      Khakas
    6. Комментарий был удален.
    7. Неплохой (Виталий) Сегодня, 17:27
      Хамить не надо, уважаемый, раз зашли в гости в такой день, борзость не украшает Вас как израильтянина, а только добавляет недостающие штришки. hi .
      Неплохой
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:31
        друзья,вы зачем троля кормите ? в "игнор" его,пусть модераторы работают.
        Дедкастарый
        1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:01
          Всё откормили - Лопнул.
          Вадим237
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:29
    этим устроить постановочную химатаку что два пальца об асфальт...
    taiga2018
  4. PValery53 (PValery53) Сегодня, 17:29
    "подоспела АУГ по главе с "Гарри Труменом""
    - Интересно, что будут орать "сотрудники" АУГ по главе с "Гарри Труменом", когда начнут тонуть от ответных действий защищающейся стороны...
    PValery53
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:50
      Обвинят в непрфессионализме, мол до красной линии ещё далеко было.
      Rusland
  5. sanches-nk (Александр) Сегодня, 17:33
    Ну так готовьтесь сбивать недругов
    sanches-nk
  6. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:40
    И не спроста в Средиземное море вошла АУГ во главе с "Гарри Трумэном"........

    DEZINTO
  7. cniza (Виктор) Сегодня, 17:40
    Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация о готовящейся провокации поступила от трех независимых источников, никак не связанных друг с другом.


    Что и как можно этому противопоставить ? Как с этим бороться?
    cniza
  8. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:51
    . информация о готовящейся провокации поступила от трех независимых источников, никак не связанных друг с другом.


    Мдя, американцы стали совсем плохие, что их действия вот так легко раскрыть.. wassat

    Или разведка России стала показывать просто гигантские успехи. wink

    Сразу с 3 независимых источников, знают куда и где.

    Удивительно просто fellow .
    Tiras
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:03
      Главное что бы теперь Сирийское ПВО, да и наше то же, было готово к налёту.
      Вадим237
  9. kventinasd (Олег) Сегодня, 17:54
    Дайте я число угадаю:13 или 14 -го этого месяца
    Чую полосатые ЧМ по футболу в России откроют!
    Это их любимая забава, кровавая!
    kventinasd
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:04
      Война в Сирии отдельно, ЧМ по футболу отдельно.
      Вадим237
  10. Apollo (Алех) Сегодня, 18:06
    В пору когда Сирия по указанию России отпускает, воюющих на стороне ИГИЛ плененных офицеров-советников американской коалиции, США могут спокойно осуществлять любые постановочные атаки не беспокоясь за последствия.
    Apollo
  11. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 18:16
    В Сирии уже начинают, значит и в Донбассе готовят.
    андрсон
  12. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 18:17
    Осталось только выяснить откуда в мухафазе Дейр-эз-Зор внезапно взялась ССА, учитывая что их там не было с 2013 года. Есть варианты?
    Wolf47525
  13. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 18:22
    Наверни ка САР и РФ сюрприз приготовили для США и боевиков .Тут уже озабоченностью и молчанием не отделаться.
    андрсон
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:22
    У них "пластинку заело"? Ну уже всем очевидны эти фейки с химоружием... А они раз за разом разыгрывают один и тот же сценарий...
    Горный стрелок
    1. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 18:49
      А смысл им что новое придумывать, когда есть подконтрольные СМИ? Любую ложь растиражируют "на голубом глазу", проигнорировав опровержения. Аудитория RT в разы меньше.
      Надеюсь, пока меньше.
      Rostislav
    2. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 19:45
      Цитата: Горный стрелок
      У них "пластинку заело"? Ну уже всем очевидны эти фейки с химоружием... А они раз за разом разыгрывают один и тот же сценарий...

      Сам удивляюсь..
      андрсон
  15. ополченец2 (Александр) Сегодня, 18:24
    Ах, Конашенков, честный воин, храбрый воин! Стоишь ты, как Брестская крепость, против пропагандистской машины, которая на порядки мощнее, чем наша. Держись, брат! Наше дело ведь правое!
    Уже вот целых "три независимых источника". Уже для начала неплохо, значит пашут ребята, налаживают систему.
    ополченец2
  16. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:33
    Вот оно решение американцев по Сирии.Не идет даже малейшего разговора об окончании войны ,обстановка только накаляется.При этом если раньше они обвиняли Асада ,то теперь на информационный уровень выводят именно Россию.Благодаря именно русским происходят подобные атаки - это короткая и единственная мысль ,которую хотят донести американцы до всего мира. А значит что бы не делали американские войска в Сирии - все на благо мира!
    APASUS
    1. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 19:50
      Там сейчас обстановка накаляется из за курдов , а с ними ещё сложнее , чем с игил.
      андрсон
  17. v.f.vlasov (Владимир) Сегодня, 18:43
    Мне плевать на упыря асада. Но такие заявления МО РФ не понятны. если есть информация о готовящейся провокации, то надо тайно разработать военную операции и нанести страшный поражающий боевой удар по этой местности и этим провокаторам. Бомбить их круглосуточно месяцами. чтобы все машины и другая техника были уничтожены, все боевики. Зачем МО РФ сообщает эту информацию всему миру? Что бы кто то пожалел? Не будет этого. Все настроены против России, жалости не будет. Если военные там не могут навести свой порядок, то может пора бежать из Сирии?
    v.f.vlasov
  18. Vard Сегодня, 18:59
    Ну если постановочная атаку будет и Асаду прилетит... то предлагаю под это дело опылить всю так называемую оппозицию дустом... или ещё чем главное что бы подействовало... А то обидно... не за что получать...
    Vard
  19. sagitch (Ильдар) Сегодня, 19:25
    Вешать на весь мир у нас плохо получается, вот и виноватые мы!
    sagitch
  20. Jerk Сегодня, 19:43
    Хохлы вон в Торецке сами раздолбали хранилище фенольных отходов. А воду там хлорируют. Хлор плюс фенол - на выходе диоксины, сильнейший канцероген.
    Вот вам и химатака
    Jerk
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