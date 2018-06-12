Минобороны РФ: США готовит "постановочную" химатаку в Сирии

Минобороны России выступило с заявлением, что на территории Сирийской арабской республики готовится очередная провокация с использованием якобы отравляющих веществ. В подготовке участвуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА) под руководством американского спецназа. Провокация с использованием хлора планируется в провинции Дейр-эз-Зор, чтобы дать США и коалиции повод для нового удара по территории страны.Представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что информация о готовящейся провокации поступила от трех независимых источников, никак не связанных друг с другом. По имеющимся данным, уже завезены баллоны с хлором в населенный пункт Хакль Аль-Джафра провинции Дейр-эз-Зор для имитации атаки "правительственной армии Башара Асада на мирное население". При имитации будет снят постановочный ролик, который уже готовы распространить подконтрольные США средства массовой информации и поднять очередную волну истерии, направленную на правительство Сирии. Также ролик послужит поводом для нанесения ракетных и авиаударов по государственным объектам САР и для оправдания наступательной операции боевиков против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.Ранее такую провокацию в Сирии устроили "Белые каски", спонсируемые из Лондона. Они распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума, и хотя на месте якобы примененного химоружия следов ОВ обнаружено не было, США вместе со своими марионетками нанесли удар по объектам САР.