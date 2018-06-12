Аваков призвал полностью отказаться от Минских соглашений

Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел послемайданного правительства Украины предложил новый план по урегулированию конфликта на территории Донбасса. При этом он предложил полностью отказаться от Минских соглашений, так как они "полностью исчерпали себя", пишет издание "Украинская правда".Аваков считает, что вместо Минских соглашений, которые находятся вне правового поля Украины и поэтому не могут быть ратифицированы Верховной Радой, необходимо принять новую, эффективную стратегию, которую уже разработало Министерство внутренних дел Украины. Стратегия, которую предложил Аваков, именуется "стратегией деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов". На основе этой стратегии министр МВД Украины предлагает принять два закона - об амнистии и "коллаборантах". Также предлагается создать на территории самопровозглашенных республик участок, куда отведут все силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона, куда постепенно будут вводиться миротворцы ООН.Ранее Аваков уже заявлял, что Минские соглашения изжили себя, так как направлены на решение проблем самопровозглашенных республик и ни коим образом не решают проблем Украины. Также Аваков заявил, что возвращение территории республик возможно только при помощи полицейской операции. По его словам, в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса, он должен быть готов в скором времени.Напомним, что ранее в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки", в которой стороны подтвердили приверженность соблюдению Минских соглашений, как гаранту прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Также было отмечено, что Минские соглашения Киевской стороной не соблюдаются с момента принятия.