03:18 13 июня
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Аваков призвал полностью отказаться от Минских соглашений

Арсен Аваков, занимающий пост министра внутренних дел послемайданного правительства Украины предложил новый план по урегулированию конфликта на территории Донбасса. При этом он предложил полностью отказаться от Минских соглашений, так как они "полностью исчерпали себя", пишет издание "Украинская правда".

Аваков призвал полностью отказаться от Минских соглашений


Аваков считает, что вместо Минских соглашений, которые находятся вне правового поля Украины и поэтому не могут быть ратифицированы Верховной Радой, необходимо принять новую, эффективную стратегию, которую уже разработало Министерство внутренних дел Украины. Стратегия, которую предложил Аваков, именуется "стратегией деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов". На основе этой стратегии министр МВД Украины предлагает принять два закона - об амнистии и "коллаборантах". Также предлагается создать на территории самопровозглашенных республик участок, куда отведут все силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона, куда постепенно будут вводиться миротворцы ООН.


Ранее Аваков уже заявлял, что Минские соглашения изжили себя, так как направлены на решение проблем самопровозглашенных республик и ни коим образом не решают проблем Украины. Также Аваков заявил, что возвращение территории республик возможно только при помощи полицейской операции. По его словам, в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса, он должен быть готов в скором времени.

Напомним, что ранее в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки", в которой стороны подтвердили приверженность соблюдению Минских соглашений, как гаранту прекращения военного конфликта на территории Донбасса. Также было отмечено, что Минские соглашения Киевской стороной не соблюдаются с момента принятия.

Использованы фотографии: https://novorosinform.org/
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Комментарии 39

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  1. solzh (Сергей) Вчера, 20:08
    Минские соглашения себя не исчерпали. Просто киевская хунта изначально не хотела их выполнять.
    Аваков заявил, что возвращение территории республик возможно только при помощи полицейской операции. По его словам, в ведомстве начали работу над планом возвращения Донбасса, он должен быть готов в скором времени.

    А это уже утопия от надевшего на себя мундир гиммлера авакова.
    solzh
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 20:13
      Цитата: solzh
      Минские соглашения себя не исчерпали.

      как себя труп может исчерпать?
      они нужны были только бандерлогам, что бы зализать раны, а исполнять их не собирались
      Василенко Владимир
    2. Фил77 (Сергей) Вчера, 20:13
      Скорее это майданая хунта себя исчерпала и дискредитировала полностью!
      Фил77
    3. Logall (Александр) Вчера, 20:14
      Цитата: solzh
      Минские соглашения себя не исчерпали.

      Потому, что котлов больше нет! Потому что не угрожает продвижение войск молодых республик... Как только запахнет жареным, аваков и компания громче всех станут орать о соблюдении онных!
      Logall
      1. poquello (poquello) Вчера, 21:49
        Цитата: Logall
        Как только запахнет жареным, аваков и компания громче всех станут орать о соблюдении онных!

        дык предупредить надо, типа "в одну реку дважды..", то бишь следующие минские где-то между Киевом и Львовом и никто Захарченко больше удерживать не будет
        poquello
        1. Прокат (Виктор) Вчера, 22:11
          Цитата: poquello
          дык предупредить надо

          ВВП уже предупредил в прямом эфире. А Лавров в Берлине Климкину уточнил.
          Прокат
    4. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 20:46
      Не только Минские соглашения себя исчерпали, но и само существование квазигосударственного образования под названием "Украина". Пора с этим заканчивать....
      Грэг Миллер
      1. rocket757 (Виктор) Вчера, 21:20
        Кто такой идиёт и как с такими бороться?
        Жалко что мишико сдулся\слился, а то б веселее на крайне всё было ... они ж с паном главой МВД бо-о-ольшие друганы!
        rocket757
    5. Tusv (Владимир) Вчера, 22:41
      Цитата: solzh
      Минские соглашения себя не исчерпали. Просто киевская хунта изначально не хотела их выполнять.

      Да просто желают, чтобы РФ пустила немножко семейство крокодильих по жабьему следу и США денюжку выделят на содержание хунты
      Tusv
    6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 01:02
      Полицейская операция... Это как? Ну очень интересно. Марщ Бвндеровцев и шухеевцев во Львове??
      Black Sniper
  2. APASUS (Pavo) Вчера, 20:16
    При этом он предложил полностью отказаться от Минских соглашений, так как они "полностью исчерпали себя"

    У Авакова телега бежит впереди лошади ? Как могут исчерпать себя соглашения ,которые даже не вступили в силу.Надо просто признать ,что выполнять ничего не будем!
    APASUS
    1. Грэг Миллер (Пловец) Вчера, 20:48
      Осталось двое суток до нападения Украины на ЛДНР.... А дальше - слово за Путиным.
      Грэг Миллер
      1. леонидыч (Василий) Вчера, 21:07
        Да бросьте вы! Нападение! Двое суток до открытия ЧМ по футболу А Пути своё слово уже сказал.
        леонидыч
      2. vovanpain (Владимир) Вчера, 21:27
        Цитата: Грэг Миллер
        Осталось двое суток до нападения Украины на ЛДНР..

        Порошенко с вами планами никак поделился? Так же осталось 48 часов,2880 минут,172800 секунд,так когда милейший?
        Цитата: Грэг Миллер
        .. А дальше - слово за Путиным.

        Дальше слово за вами-стратег. wink
        vovanpain
        1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 21:42
          На 16000ой секунде точно нападут - мамой клянусь.
          Вадим237
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Вчера, 20:21
    Кто же с тобой разговаривать будет, недоделок!? Извертелись все укрошумеры, как лохи позорные.
    Egorovich
  4. kventinasd (Олег) Вчера, 20:23
    Минский процесс бандерам нужен был только для спасения из котлов, пока он "мёртв". до следующего котла, и опять бандеры побегут в минск, чтобы приостановить ополченцев от полной зачистки таборных бандеровских орков. В любом случае бандеры никогда не выполняют договоров, поэтому и все договоры с ними ничтожны.
    kventinasd
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 01:50
      Олег,доброй ночи hi
      Цитата: kventinasd
      В любом случае бандеры никогда не выполняют договоров, поэтому и все договоры с ними ничтожны.

      у них есть кураторы залужные....людям-то от этого не легче:висят между"небом и землей"...устают
      assa67
  5. Гардамир Вчера, 20:30
    Что-то, кто-то, где-то сказал. Расскажите лучше о ТАНАП. Вот эта санкция от Эрдогана, будет покруче Трамповых.
    Гардамир
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 20:57
      Цитата: Гардамир
      Вот эта санкция от Эрдогана, будет покруче Трамповых.

      не факт, еще трубопровод наполнить надо, до этого был НАБУКО который так и не смогли заполнить
      НАБУКО

      ТАНАП

      а теперь поясните чем они отличаются
      Василенко Владимир
    2. леонидыч (Василий) Вчера, 21:02
      Почему сенсация! Этот газопровод давно был спланирован все о нём знали нам он никоим образом не мешает. Там мизерная прокачка газа Само месторождение Шах-Дениз много газа не даст максимум 15 лярдов в год это если на полную мощность Для Азербайджана это самый короткий и безопасный маршрут Турция их союзник и партнер. Так где сенсация?
      леонидыч
      1. Гардамир Вчера, 21:26
        Так где сенсация?
        санкция,потому что сегодня этот газопровод запустили
        Гардамир
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 21:30
          Цитата: Гардамир
          санкция,потому что сегодня этот газопровод запустили

          и что?!!!
          ну запустили, его еще газом заполнить надо
          Василенко Владимир
          1. консерватор (Александр) Вчера, 22:16
            ну запустили, его еще газом заполнить надо


            не мешайте радоваться этому персонажу на, как ему кажется, провал России и лично Путина

            не огорчайте неполживца
            консерватор
        2. cariperpaint Вчера, 22:12
          Да ради бога) запустили и хорошо) это дело этих государств))) нас вообще ни каким боком это не касается. Я не удивлюсь что газпром туда еще и денег инвестировал))) важно не кто и что построил а кто упрпвляет и кто наполняет и чем)
          cariperpaint
  6. helmi8 (Сергей) Вчера, 20:56
    Аваков уже заявлял, что Минские соглашения изжили себя, так как направлены на решение проблем самопровозглашенных республик и ни коим образом не решают проблем Украины.

    Вот тут я с ним соглашусь. Пора уже решать не проблемы республик, а проблемы Украины. А самая большая проблема - это именно Аваков, Турчинов, Порошенко, и далее по списку... angry
    helmi8
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 21:01
      Цитата: helmi8
      А самая большая проблема - это именно Аваков, Турчинов, Порошенко, и далее по списку...

      эти как раз не проблема проблема вот эти
      Василенко Владимир
      1. helmi8 (Сергей) Вчера, 21:30
        Цитата: Василенко Владимир

        эти как раз не проблема проблема вот эти

        Не спорю,но не было бы первых, не было б и вторых...
        helmi8
        1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Вчера, 21:34
          Цитата: helmi8
          не было бы первых

          еще как были бы, почитайте тягнибока,эти упыри с детства воспитывались и не авковыми-турчиновыми, а родителями - потомками недобитых бандерлогов
          просто в свое время заразу эту не всю выкорчевали и это большая ошибка советсвкойвласти
          Василенко Владимир
          1. helmi8 (Сергей) Вчера, 21:37
            Все верно. Я же писал ниже
            и далее по списку...
            , имея в виду не верховную раду, а население западных областей Украины...
            helmi8
  7. demo (Ван) Вчера, 21:05
    Стратегия, которую предложил Аваков, именуется "стратегией деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса на основе "Механизма малых шагов". На основе этой стратегии министр МВД Украины предлагает принять два закона - об амнистии и "коллаборантах". Также предлагается создать на территории самопровозглашенных республик участок, куда отведут все силы противника, и таким образом будет создана безопасная зона, куда постепенно будут вводиться миротворцы ООН.
    Зачем так много слов.
    Сына своего пошлешь устанавливать "новый порядок"?
    Вот тогда и открывай пасть.
    А до сих пор сопи в две дырочки, любитель задней дырочки.
    demo
    1. рич (дмитрий) Вчера, 21:21
      А до сих пор сопи в две дырочки, любитель задней дырочки.

      он наверное слишком буквально воспринял словосочетание "внутренние органы", поэтому и напросился на этот пост laughing
      рич
  8. 23424636 Вчера, 21:26
    когда смотришь как ара джигует думаешь не спроста турки начали этот карательный спектакль в 1915 году. Да и в Крыму как говорили старожили бузу начали ары в Старом Крыму куда они вернулись с Донбасса ,послав митрополита Игнатия выведшего их в 1778 году из опеки татарской.. Немцы почистили этот поселок полностью и якобы татары сделали наводку. Друг Сталина Микоян ,конечно заволновался и пошли эшелоны с татарами на восток. Янукович опускал этого как полагается ,но он вернулся и конечно возгорделся . Его связь с Тимошенко (Григян-Капительман)как бы гарантирует ему шансы на перспективу ,но Вальцман (Порошенко)уж очень его невзлюбил и пожалуй сбросит, пока у власти.
    23424636
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 21:28
    Однако, слишком много подобных заявлений за неделю со стороны Вкраины.Будет заваруха, оптом и в рассрочку,тут гляди-поглядывай и вертись волчком...
    parusnik
  10. Вадим237 (Вадим) Вчера, 21:44
    "Механизма малых шагов" Другими словами -лягушачих прыжков ВСУ, на Донбассе.
    Вадим237
  11. polpot (Andru) Вчера, 21:52
    Типичный запорожский казак ,до чего этот народ докатился ,ими правит черт знает кто и им это нравится ,бред ,Вальцман ,Аваков ,Коломойский , льют кровь их братьев и им это нравиться ,хотя бы кто рот открыл,сидят и смотрят как бараны.
    polpot
  12. cariperpaint Вчера, 22:22
    В президенты рвется. Кстати самый опасный среди всех. Ради процентов может на что угодно пойти,включая провокации для начала войны. Чем то Мишико напоминает. Такой же болтун но опасен своей жадностью и непредсказуемостью.
    cariperpaint
  13. lopvlad (rr) Сегодня, 00:38
    полностью отказаться от Минских соглашений, так как они "полностью исчерпали себя"

    Минские соглашения ,принятые на уровне ООН,это тот клей на котором пока держится укро-бандеровское недогосударство.Поэтому исчерпали они себя или не исчерпали но как только Украина от них откажется то ей наступит конец с последующей разборкой земель по всем направлениям.
    Разумеется полное выполнение минских соглашений является переустройством государства Украина на федеративном принципе но невыполнение это полная ликвидация государственного образования под именем "Украина". Почему государства с именем "Украина" более не будет ?
    Да потому что никто не захочет отвечать по кредитам и прочим обязательствам набранным государством с именем "Украина".
    lopvlad
  14. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 01:08
    При этом он предложил полностью отказаться от Минских соглашений


    А может отказаться от Авакова?

    Минские соглашения изжили себя, так как направлены на решение проблем самопровозглашенных республик


    Украина это наша проблема, укропо-террористическое гуляй-поле. А минские соглашения хотя бы сдерживали откровенно людоедские и фашистские действия в нашу сторону.
    Генерал Песчаных Карьеров
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